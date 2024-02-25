Тур: 26. Стадион: Сардиния Арена. Главный судья: Пайретто Лука
0'
32' Undefined phrase: football_event_Ррахмани Амир
36' Желтая карточкаЛападула Джанлука
49' Желтая карточкаЛувумбу Зито
0:1
66' ГолОсимхен Виктор
68' Желтая карточкаНандес Найтан
Ход матча
32'
49'
66'
68'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
4 Удары по воротам 1
-
1 Удары в створ 3
-
4 Угловые 2
-
4 Офсайды 1
-
9 Нарушения правил 9
-
3 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 0
-
91 Количество передач 291
-
24 Владение мячом, % 76
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
26
Мина
Йерри
21
Янкто
Якуб
77
Лувумбу
Зито
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
26 Мина ЙерриЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Янкто ЯкубПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Лувумбу ЗитоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Оберт АдамЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Прати МаттеоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Раньери Клаудио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
3 НатанЗащитник
- Защитник
-
55 Эстигор ЛеоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Каюсте ЙенсПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Кальцона Франческо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Кальяри
Наполи
7 матчей
42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
28.6%
114.3%
2 победы 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
42.9%
7 побед 3 ничьи 0 побед
21 матч
19%
81%
0 побед 4 ничьи 17 побед
Первый тайм
23.8%
76.2%
0 побед 5 ничьих 13 побед
Второй тайм
4.8%
95.2%
0 побед 1 ничья 17 побед
28 матчей
10.7%
28.6%
60.7%
3 победы 8 ничьих 17 побед
Первый тайм
7.1%
46.4%
46.5%
2 победы 13 ничьих 13 побед
Второй тайм
25%
14.3%
60.7%
7 побед 4 ничьи 17 побед
История матчей
Голы
Всего голов
10
16
Голов в среднем за матч
0.71
1.14
Среднее время на гол
126
78
Всего голов
32
27
Голов в среднем за матч
2.29
1.93
Среднее время на гол
39
46
Всего голов
42
43
Голов в среднем за матч
1.5
1.54
Тотал матчей
2.5
26
Больше 93%
Меньше 7%
2
21
Больше 75%
Меньше 25%
7
16
Больше 57%
Меньше 43%
12
9
Больше 32%
Меньше 68%
19
7
Больше 25%
Меньше 75%
21
3
Больше 11%
Меньше 89%
25
1
Больше 4%
Меньше 96%
27
1
Больше 4%
Меньше 96%
27
1
Больше 4%
Меньше 96%
27
Среднее время на гол
60
58
Бомбардиры внутри турнира
Кальяри
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Паволетти Леонардо
|4
|0.15
|Лувумбу Зито
|3
|0.12
|Виола Николас
|3
|0.12
|Гаэтано Джанлука
|3
|0.12
|Доссена Альберто
|2
|0.08
|Ористанио Гаэтано
|2
|0.08
|Петанья Андреа
|1
|0.04
|Дзаппа Габриэле
|1
|0.04
|Нандес Найтан
|1 (1)
|0.04
|Лападула Джанлука
|1
|0.04
|Макумбу Антуан
|1
|0.04
|Сулемана Ибрахим
|1
|0.04
|Янкто Якуб
|0
|0
|Шомуродов Элдор
|0
|0
|Ветеска Матеуш
|0
|0
|Ауджелло Томмазо
|0
|0
Наполи
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Осимхен Виктор
|7 (2)
|0.28
|Кварацхелия Хвича
|6
|0.24
|Политано Маттео
|6 (2)
|0.24
|Распадори Джакомо
|3
|0.12
|Зелиньски Пётр
|2 (1)
|0.08
|Элмас Эльиф
|2
|0.08
|Ди Лоренцо Джованни
|1
|0.04
|Симеоне Джованни
|1
|0.04
|Ррахмани Амир
|1
|0.04
|Эстигор Лео
|1
|0.04
|Руй Мариу
|0
|0
|Лоботка Станислав
|0
|0
|Маццокки Паскуале
|0
|0
|Оливера Матиас
|0
|0
|Каюсте Йенс
|0
|0
|Линдстрём Йеспер
|0
|0
Карточки
Кальяри
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Макумбу Антуан
|4
|2
|Ветеска Матеуш
|4
|1
|Паволетти Леонардо
|4
|0
|Доссена Альберто
|4
|0
|Лувумбу Зито
|4
|0
|Виола Николас
|3
|0
|Лападула Джанлука
|3
|0
|Гольданига Эдоардо
|3
|0
|Нандес Найтан
|3
|0
|Прати Маттео
|3
|0
|Сулемана Ибрахим
|3
|0
|Петанья Андреа
|2
|0
|Дейола Алессандро
|2
|0
|Ауджелло Томмазо
|2
|0
|Дзаппа Габриэле
|2
|0
|Скуффет Симоне
|1
|0
|Хацидиакос Пантелис
|1
|0
|Дентелло Пауло
|1
|0
|Ористанио Гаэтано
|1
|0
|Клаудио Раньери
|1
|0
|Оберт Адам
|1
|0
Наполи
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кварацхелия Хвича
|6
|0
|Руй Мариу
|5
|0
|Жуан Жезус
|5
|0
|Ди Лоренцо Джованни
|5
|0
|Каюсте Йенс
|5
|0
|Осимхен Виктор
|3
|1
|Вальтер Маццарри
|3
|1
|Политано Маттео
|2
|1
|Натан
|2
|1
|Симеоне Джованни
|3
|0
|Лоботка Станислав
|3
|0
|Ррахмани Амир
|3
|0
|Эстигор Лео
|3
|0
|Маццокки Паскуале
|1
|1
|Оливера Матиас
|2
|0
|Элмас Эльиф
|2
|0
|Линдстрём Йеспер
|2
|0
|Руди Гарсия
|2
|0
|Демме Диего
|1
|0
|Зелиньски Пётр
|1
|0
|Замбо-Ангисса Андре-Франк
|1
|0
|Дзаноли Алессандро
|1
|0
|Гаэтано Джанлука
|1
|0
Результаты матчей
Кальяри
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
8% (1)
33% (4)
58% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
25% (3)
33% (4)
Наполи
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
17% (2)
67% (8)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
17% (2)
50% (6)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
7
3
Упущенные победы
6
2
Кальяри
100%
9 побед 0 поражений
Первый тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
62% (8)
31% (4)
8% (1)
Наполи
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
20
9
Упущенные победы
4
15
Кальяри
72.2%
27.8%
13 побед 5 поражений
Первый тайм
24% (6)
40% (10)
36% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
52% (13)
28% (7)
20% (5)
Наполи
50%
50%
9 побед 9 поражений
Первый тайм
29% (7)
50% (12)
21% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (8)
29% (7)
38% (9)
Сухие победы
5
4
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
27
12
Упущенные победы
10
17
Голы по времени матча
Забито
15
16
4 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 4
16 Не забивали 18
1
7%
1
6%
1-15
2
13%
3
19%
16-30
1
7%
3
19%
31-45
2
13%
2
13%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
7
47%
7
44%
76-90
Пропущено
21
12
12 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 8
1
5%
1
8%
1-15
7
33%
1
8%
16-30
4
19%
2
17%
31-45
6
29%
5
42%
46-60
3
14%
1
8%
61-75
0
0%
2
17%
76-90
Забито
9
17
4 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 11
3 Забивали первыми 3
17 Не забивали 15
0
0%
0
0%
1-15
3
33%
2
12%
16-30
1
11%
4
24%
31-45
0
0%
1
6%
46-60
3
33%
5
29%
29%
61-75
2
22%
5
29%
29%
76-90
Пропущено
24
16
7 В 1-м тайме 6
17 Во 2-м тайме 10
9 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 10
4
17%
1
6%
1-15
1
4%
3
19%
16-30
2
8%
2
13%
31-45
5
21%
2
13%
46-60
5
21%
4
25%
61-75
7
29%
29%
4
25%
76-90
Забито
24
33
8 В 1-м тайме 13
16 Во 2-м тайме 20
7 Забивали первыми 7
8 Не забивали 9
1
4%
1
3%
1-15
5
21%
5
15%
16-30
2
8%
7
21%
31-45
2
8%
3
9%
46-60
5
21%
5
15%
61-75
9
38%
12
36%
76-90
Пропущено
45
28
19 В 1-м тайме 10
26 Во 2-м тайме 18
15 Пропускали первыми 14
22 Не пропускали 18
5
11%
2
7%
1-15
8
18%
4
14%
16-30
6
13%
4
14%
31-45
11
24%
7
25%
46-60
8
18%
5
18%
61-75
7
16%
6
21%
76-90
Результаты последних матчей
Кальяри
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Удинезе - Кальяри 1:1 Кальяри - Лацио 1:3 Рома - Кальяри 4:0 Кальяри - Торино 1:2
Фрозиноне - Кальяри 3:1 Кальяри - Болонья 2:1 Лечче - Кальяри 1:1 Милан - Кальяри 4:1 Кальяри - Эмполи 0:0 Верона - Кальяри 2:0 Наполи - Кальяри 2:1 Кальяри - Сассуоло 2:1 Лацио - Кальяри 1:0 Кальяри - Монца 1:1 Нуорезе - Кальяри 0:9 Ювентус - Кальяри 2:1 Кальяри - Дженоа 2:1 Удинезе - Кальяри 1:2 Кальяри - Фрозиноне 4:3 Салернитана - Кальяри 2:2
Наполи
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Наполи - Барселона 1:1 Наполи - Дженоа 1:1 Милан - Наполи 1:0 Наполи - Верона 2:1
Лацио - Наполи 0:0 Наполи - Интер Милан 0:1 Наполи - Фиорентина 3:0 Наполи - Салернитана 2:1 Торино - Наполи 3:0 Наполи - Монца 0:0 Рома - Наполи 2:0 Наполи - Фрозиноне 0:4 Наполи - Кальяри 2:1 Наполи - Брага 2:0 Ювентус - Наполи 1:0 Наполи - Интер Милан 0:3 Реал Мадрид - Наполи 4:2 Аталанта - Наполи 1:2 Наполи - Эмполи 0:1 Наполи - Унион Берлин 1:1
Результаты матчей
Кальяри
Наполи
Точный счет
2:1
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
1:3
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
2:1
3 раза 25%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 42%
0
3 раза 25%
2
3 раза 25%
4
1 раз 8%
2
5 раз 42%
0
3 раза 25%
1
3 раза 25%
4
1 раз 8%
Точный счет
2:1
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
0:0
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
1:3
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
Точное количество голов
0
6 раз 46%
1
6 раз 46%
2
1 раз 8%
0
6 раз 50%
2
3 раза 25%
3
2 раза 17%
4
1 раз 8%
Точный счет
2:1
6 раз 24%
0:0
3 раза 12%
1:1
3 раза 12%
1:3
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
1:3
3 раза 13%
0:0
3 раза 13%
2:1
3 раза 13%
1:0
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
Точное количество голов
1
11 раз 44%
0
9 раз 36%
2
4 раза 16%
4
1 раз 4%
0
9 раз 38%
2
8 раз 33%
1
3 раза 13%
3
2 раза 8%
4
2 раза 8%
Тоталы голов в матче
Кальяри
Наполи
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
93
Больше Меньше
93
48
66
111
111
111
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
76
Больше Меньше
66
112
66
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
169
Больше Меньше
159
520
1212
124
420
124
222
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|24
|20
|3
|1
|59 - 12
|63
|2.
|Заявка
|26
|17
|6
|3
|41 - 19
|57
|3.
|Заявка
|25
|16
|4
|5
|49 - 31
|52
|4.
|Заявка
|26
|13
|9
|4
|39 - 23
|48
|5.
|Заявка
|24
|14
|3
|7
|47 - 23
|45
|6.
|Заявка
|25
|12
|5
|8
|45 - 30
|41
|7.
|Заявка
|25
|12
|4
|9
|31 - 26
|40
|8.
|1:0 Заявка
|25
|11
|6
|8
|34 - 28
|39
|9.
|Заявка
|25
|11
|5
|9
|37 - 29
|38
|10.
|Заявка
|25
|9
|9
|7
|23 - 22
|36
|11.
|Заявка
|26
|9
|9
|8
|27 - 30
|36
|12.
|Заявка
|26
|8
|9
|9
|28 - 31
|33
|13.
|Заявка
|26
|6
|7
|13
|22 - 40
|25
|14.
|Заявка
|25
|5
|9
|11
|24 - 39
|24
|15.
|Заявка
|26
|6
|5
|15
|34 - 55
|23
|16.
|Заявка
|26
|3
|14
|9
|25 - 40
|23
|17.
|Заявка
|25
|5
|5
|15
|31 - 48
|20
|18.
|Заявка
|26
|4
|8
|14
|23 - 36
|20
|19.
|0:1 Заявка
|26
|4
|7
|15
|23 - 47
|19
|20.
|Заявка
|26
|2
|7
|17
|20 - 53
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|11
|2
|1
|26 - 7
|35
|2.
|Заявка
|12
|10
|1
|1
|30 - 6
|31
|3.
|Заявка
|13
|10
|1
|2
|30 - 8
|31
|4.
|Заявка
|13
|9
|3
|1
|20 - 8
|30
|5.
|Заявка
|12
|9
|1
|2
|21 - 7
|28
|6.
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|30 - 13
|27
|7.
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|22 - 12
|23
|8.
|Заявка
|13
|6
|5
|2
|14 - 8
|23
|9.
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|13 - 9
|21
|10.
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|22 - 22
|20
|11.
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|16 - 13
|20
|12.
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|17 - 16
|20
|13.
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|15 - 17
|19
|14.
|1:0 Заявка
|12
|5
|3
|4
|17 - 16
|18
|15.
|0:1 Заявка
|13
|4
|3
|6
|15 - 22
|15
|16.
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|14 - 16
|14
|17.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|16 - 19
|12
|18.
|Заявка
|13
|1
|8
|4
|16 - 20
|11
|19.
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|9 - 18
|10
|20.
|Заявка
|14
|1
|4
|9
|13 - 29
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|10
|2
|0
|29 - 6
|32
|2.
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|21 - 11
|27
|3.
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|28 - 24
|24
|4.
|1:0 Заявка
|13
|6
|3
|4
|17 - 12
|21
|5.
|Заявка
|13
|6
|1
|6
|18 - 17
|19
|6.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|11 - 17
|16
|7.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|15 - 17
|15
|8.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|13 - 22
|15
|9.
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|17 - 15
|14
|10.
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|15 - 17
|14
|11.
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|9 - 14
|13
|12.
|Заявка
|12
|2
|7
|3
|13 - 16
|13
|13.
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|11 - 15
|13
|14.
|Заявка
|13
|2
|6
|5
|9 - 20
|12
|15.
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|15 - 29
|8
|16.
|Заявка
|12
|1
|3
|8
|7 - 24
|6
|17.
|Заявка
|14
|1
|3
|10
|9 - 20
|6
|18.
|Заявка
|13
|0
|5
|8
|9 - 22
|5
|19.
|0:1 Заявка
|13
|0
|4
|9
|8 - 25
|4
|20.
|Заявка
|13
|0
|3
|10
|12 - 33
|3
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Вылет в Серию B
|Интер Милан
|Мартинес Лаутаро
|20 (2)
|Ювентус
|Влахович Душан
|15 (4)
|Милан
|Жиру Оливье
|12 (8)
|Интер Милан
|Тюрам Маркус
|10 (7)
|Фрозиноне
|Соуле Матиас
|10 (2)
|Верона
|Дуда Ондрей
|2 8
|Рома
|Паредес Леандро
|11
|Фиорентина
|Раньери Лука
|11
|Лечче
|Рамадани Юльбер
|10
|Салернитана
|Дьомбер Норберт
|9