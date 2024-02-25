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  3. Италия
  4. Серия A 2023-2024
Тур: 26. Стадион: . Главный судья: Пайретто Лука
Кальяри
0:1
Второй тайм: 71'
Наполи
0'
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Ррахмани Амир
36' Желтая карточка
Лападула Джанлука
49' Желтая карточка
Лувумбу Зито
0:1
66' Гол
Осимхен Виктор
68' Желтая карточка
Нандес Найтан

Ход матча

32'
Ррахмани Амир
 
36'
Лападула Джанлука
 
49'
Лувумбу Зито
 
61'
Паволетти Леонардо
Лападула Джанлука
 
61'
Виола Николас
Гаэтано Джанлука
 
62'
Дзаппа Габриэле
Янкто Якуб
 
66'
0:1
Осимхен Виктор
(Распадори Джакомо)
68'
Нандес Найтан
 

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 4 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 3
  • 4 Угловые 2
  • 4 Офсайды 1
  • 9 Нарушения правил 9
  • 3 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 0
  • 91 Количество передач 291
  • 24 Владение мячом, % 76

Владение мячом

Прогнозы 126
Кальяри 4% (5)
X 4% (5)
Наполи 92.1% (116)
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22
Скуффет
Симоне
8
Нандес
Найтан
26
Мина
Йерри
4
Доссена
Альберто
27
Ауджелло
Томмазо
21
Янкто
Якуб
29
Макумбу
Антуан
14
Дейола
Алессандро
77
Лувумбу
Зито
70
Гаэтано
Джанлука
9
Лападула
Джанлука
1
Мерет
Алекс
30
Маццокки
Паскуале
13
Ррахмани
Амир
5
Жуан
Жезус
17
Оливера
Матиас
99
Замбо-Ангисса
Андре-Франк
68
Лоботка
Станислав
20
Зелиньски
Пётр
81
Распадори
Джакомо
9
Осимхен
Виктор
77
Кварацхелия
Хвича
Кальяри
4-4-1-1
Наполи
4-3-3

История личных встреч

Кальяри
Наполи

7 матчей

42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

28.6%
114.3%
2 победы 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
42.9%
7 побед 3 ничьи 0 побед

21 матч

19%
81%
0 побед 4 ничьи 17 побед

Первый тайм

23.8%
76.2%
0 побед 5 ничьих 13 побед

Второй тайм

4.8%
95.2%
0 побед 1 ничья 17 побед

28 матчей

10.7%
28.6%
60.7%
3 победы 8 ничьих 17 побед

Первый тайм

7.1%
46.4%
46.5%
2 победы 13 ничьих 13 побед

Второй тайм

25%
14.3%
60.7%
7 побед 4 ничьи 17 побед

История матчей

СA
2:1
СA
1:1
СA
2:0
СA
1:1
СA
1:4
СA
0:1
СA
0:1
СA
2:1
СA
0:1
СA
0:5
СA
3:0
СA
3:1
СA
0:5
СA
0:3
СA
3:3
СA
3:0
СA
1:1
СA
3:2
СA
0:1
СA
6:3
СA
0:0
СA
2:1
СA
0:1
СA
0:0
СA
3:3
СA
2:0
СA
2:2
СA
2:1

Голы

Всего голов

10
16

Голов в среднем за матч

0.71
1.14

Среднее время на гол

126
78

Всего голов

32
27

Голов в среднем за матч

2.29
1.93

Среднее время на гол

39
46

Всего голов

42
43

Голов в среднем за матч

1.5
1.54

Тотал матчей

2.5
26
Больше 93%
Меньше 7%
2
21
Больше 75%
Меньше 25%
7
16
Больше 57%
Меньше 43%
12
9
Больше 32%
Меньше 68%
19
7
Больше 25%
Меньше 75%
21
3
Больше 11%
Меньше 89%
25
1
Больше 4%
Меньше 96%
27
1
Больше 4%
Меньше 96%
27
1
Больше 4%
Меньше 96%
27

Среднее время на гол

60
58

Бомбардиры внутри турнира

Кальяри
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Паволетти Леонардо 4 0.15
Лувумбу Зито 3 0.12
Виола Николас 3 0.12
Гаэтано Джанлука 3 0.12
Доссена Альберто 2 0.08
Ористанио Гаэтано 2 0.08
Петанья Андреа 1 0.04
Дзаппа Габриэле 1 0.04
Нандес Найтан 1 (1) 0.04
Лападула Джанлука 1 0.04
Макумбу Антуан 1 0.04
Сулемана Ибрахим 1 0.04
Янкто Якуб 0 0
Шомуродов Элдор 0 0
Ветеска Матеуш 0 0
Ауджелло Томмазо 0 0
Наполи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Осимхен Виктор 7 (2) 0.28
Кварацхелия Хвича 6 0.24
Политано Маттео 6 (2) 0.24
Распадори Джакомо 3 0.12
Зелиньски Пётр 2 (1) 0.08
Элмас Эльиф 2 0.08
Ди Лоренцо Джованни 1 0.04
Симеоне Джованни 1 0.04
Ррахмани Амир 1 0.04
Эстигор Лео 1 0.04
Руй Мариу 0 0
Лоботка Станислав 0 0
Маццокки Паскуале 0 0
Оливера Матиас 0 0
Каюсте Йенс 0 0
Линдстрём Йеспер 0 0

Карточки

Кальяри
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Макумбу Антуан 4 2
Ветеска Матеуш 4 1
Паволетти Леонардо 4 0
Доссена Альберто 4 0
Лувумбу Зито 4 0
Виола Николас 3 0
Лападула Джанлука 3 0
Гольданига Эдоардо 3 0
Нандес Найтан 3 0
Прати Маттео 3 0
Сулемана Ибрахим 3 0
Петанья Андреа 2 0
Дейола Алессандро 2 0
Ауджелло Томмазо 2 0
Дзаппа Габриэле 2 0
Скуффет Симоне 1 0
Хацидиакос Пантелис 1 0
Дентелло Пауло 1 0
Ористанио Гаэтано 1 0
Клаудио Раньери 1 0
Оберт Адам 1 0
Наполи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кварацхелия Хвича 6 0
Руй Мариу 5 0
Жуан Жезус 5 0
Ди Лоренцо Джованни 5 0
Каюсте Йенс 5 0
Осимхен Виктор 3 1
Вальтер Маццарри 3 1
Политано Маттео 2 1
Натан 2 1
Симеоне Джованни 3 0
Лоботка Станислав 3 0
Ррахмани Амир 3 0
Эстигор Лео 3 0
Маццокки Паскуале 1 1
Оливера Матиас 2 0
Элмас Эльиф 2 0
Линдстрём Йеспер 2 0
Руди Гарсия 2 0
Демме Диего 1 0
Зелиньски Пётр 1 0
Замбо-Ангисса Андре-Франк 1 0
Дзаноли Алессандро 1 0
Гаэтано Джанлука 1 0

Результаты матчей

Кальяри
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
8% (1)
33% (4)
58% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
25% (3)
33% (4)
Наполи
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
17% (2)
67% (8)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
17% (2)
50% (6)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

7
3

Упущенные победы

6
2
Кальяри
100%
9 побед 0 поражений
Первый тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
62% (8)
31% (4)
8% (1)
Наполи
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

20
9

Упущенные победы

4
15
Кальяри
72.2%
27.8%
13 побед 5 поражений
Первый тайм
24% (6)
40% (10)
36% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
52% (13)
28% (7)
20% (5)
Наполи
50%
50%
9 побед 9 поражений
Первый тайм
29% (7)
50% (12)
21% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (8)
29% (7)
38% (9)

Сухие победы

5
4

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

27
12

Упущенные победы

10
17

Голы по времени матча

Забито

15
16
4 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 4
16 Не забивали 18
1
7%
1
6%
1-15
2
13%
3
19%
16-30
1
7%
3
19%
31-45
2
13%
2
13%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
7
47%
7
44%
76-90

Пропущено

21
12
12 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 8
1
5%
1
8%
1-15
7
33%
1
8%
16-30
4
19%
2
17%
31-45
6
29%
5
42%
46-60
3
14%
1
8%
61-75
0
0%
2
17%
76-90

Забито

9
17
4 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 11
3 Забивали первыми 3
17 Не забивали 15
0
0%
0
0%
1-15
3
33%
2
12%
16-30
1
11%
4
24%
31-45
0
0%
1
6%
46-60
3
33%
5
29%
29%
61-75
2
22%
5
29%
29%
76-90

Пропущено

24
16
7 В 1-м тайме 6
17 Во 2-м тайме 10
9 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 10
4
17%
1
6%
1-15
1
4%
3
19%
16-30
2
8%
2
13%
31-45
5
21%
2
13%
46-60
5
21%
4
25%
61-75
7
29%
29%
4
25%
76-90

Забито

24
33
8 В 1-м тайме 13
16 Во 2-м тайме 20
7 Забивали первыми 7
8 Не забивали 9
1
4%
1
3%
1-15
5
21%
5
15%
16-30
2
8%
7
21%
31-45
2
8%
3
9%
46-60
5
21%
5
15%
61-75
9
38%
12
36%
76-90

Пропущено

45
28
19 В 1-м тайме 10
26 Во 2-м тайме 18
15 Пропускали первыми 14
22 Не пропускали 18
5
11%
2
7%
1-15
8
18%
4
14%
16-30
6
13%
4
14%
31-45
11
24%
7
25%
46-60
8
18%
5
18%
61-75
7
16%
6
21%
76-90

Результаты последних матчей

Кальяри
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Удинезе - Кальяри 1:1 Кальяри - Лацио 1:3 Рома - Кальяри 4:0 Кальяри - Торино 1:2
Фрозиноне - Кальяри 3:1 Кальяри - Болонья 2:1 Лечче - Кальяри 1:1 Милан - Кальяри 4:1 Кальяри - Эмполи 0:0 Верона - Кальяри 2:0 Наполи - Кальяри 2:1 Кальяри - Сассуоло 2:1 Лацио - Кальяри 1:0 Кальяри - Монца 1:1 Нуорезе - Кальяри 0:9 Ювентус - Кальяри 2:1 Кальяри - Дженоа 2:1 Удинезе - Кальяри 1:2 Кальяри - Фрозиноне 4:3 Салернитана - Кальяри 2:2
Наполи
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Наполи - Барселона 1:1 Наполи - Дженоа 1:1 Милан - Наполи 1:0 Наполи - Верона 2:1
Лацио - Наполи 0:0 Наполи - Интер Милан 0:1 Наполи - Фиорентина 3:0 Наполи - Салернитана 2:1 Торино - Наполи 3:0 Наполи - Монца 0:0 Рома - Наполи 2:0 Наполи - Фрозиноне 0:4 Наполи - Кальяри 2:1 Наполи - Брага 2:0 Ювентус - Наполи 1:0 Наполи - Интер Милан 0:3 Реал Мадрид - Наполи 4:2 Аталанта - Наполи 1:2 Наполи - Эмполи 0:1 Наполи - Унион Берлин 1:1

Результаты матчей

Кальяри
Наполи

Точный счет

2:1
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
1:3
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
2:1
3 раза 25%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 42%
0
3 раза 25%
2
3 раза 25%
4
1 раз 8%
2
5 раз 42%
0
3 раза 25%
1
3 раза 25%
4
1 раз 8%

Точный счет

2:1
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
0:0
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
1:3
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%

Точное количество голов

0
6 раз 46%
1
6 раз 46%
2
1 раз 8%
0
6 раз 50%
2
3 раза 25%
3
2 раза 17%
4
1 раз 8%

Точный счет

2:1
6 раз 24%
0:0
3 раза 12%
1:1
3 раза 12%
1:3
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
1:3
3 раза 13%
0:0
3 раза 13%
2:1
3 раза 13%
1:0
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%

Точное количество голов

1
11 раз 44%
0
9 раз 36%
2
4 раза 16%
4
1 раз 4%
0
9 раз 38%
2
8 раз 33%
1
3 раза 13%
3
2 раза 8%
4
2 раза 8%

Тоталы голов в матче

Кальяри
Наполи

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
3
0.5
Больше Меньше
9
3
4
8
1.5
6
6
1
11
2.5
1
11
1
11
3.5
1
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
6
0.5
Больше Меньше
6
6
1
12
1.5
6
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
9
0.5
Больше Меньше
15
9
5
20
1.5
12
12
1
24
2.5
4
20
1
24
3.5
2
22
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 24 20 3 1 59 - 12 63
2.
Ювентус
 Заявка 26 17 6 3 41 - 19 57
3.
Милан
 Заявка 25 16 4 5 49 - 31 52
4.
Болонья
 Заявка 26 13 9 4 39 - 23 48
5.
Аталанта
 Заявка 24 14 3 7 47 - 23 45
6.
Рома
 Заявка 25 12 5 8 45 - 30 41
7.
Лацио
 Заявка 25 12 4 9 31 - 26 40
8.
Наполи
 1:0 Заявка 25 11 6 8 34 - 28 39
9.
Фиорентина
 Заявка 25 11 5 9 37 - 29 38
10.
Торино
 Заявка 25 9 9 7 23 - 22 36
11.
Монца
 Заявка 26 9 9 8 27 - 30 36
12.
Дженоа
 Заявка 26 8 9 9 28 - 31 33
13.
Эмполи
 Заявка 26 6 7 13 22 - 40 25
14.
Лечче
 Заявка 25 5 9 11 24 - 39 24
15.
Фрозиноне
 Заявка 26 6 5 15 34 - 55 23
16.
Удинезе
 Заявка 26 3 14 9 25 - 40 23
17.
Сассуоло
 Заявка 25 5 5 15 31 - 48 20
18.
Верона
 Заявка 26 4 8 14 23 - 36 20
19.
Кальяри
 0:1 Заявка 26 4 7 15 23 - 47 19
20.
Салернитана
 Заявка 26 2 7 17 20 - 53 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Болонья
 Заявка 14 11 2 1 26 - 7 35
2.
Интер Милан
 Заявка 12 10 1 1 30 - 6 31
3.
Аталанта
 Заявка 13 10 1 2 30 - 8 31
4.
Ювентус
 Заявка 13 9 3 1 20 - 8 30
5.
Милан
 Заявка 12 9 1 2 21 - 7 28
6.
Рома
 Заявка 13 8 3 2 30 - 13 27
7.
Фиорентина
 Заявка 12 7 2 3 22 - 12 23
8.
Торино
 Заявка 13 6 5 2 14 - 8 23
9.
Лацио
 Заявка 12 6 3 3 13 - 9 21
10.
Фрозиноне
 Заявка 13 6 2 5 22 - 22 20
11.
Монца
 Заявка 13 5 5 3 16 - 13 20
12.
Дженоа
 Заявка 13 5 5 3 17 - 16 20
13.
Лечче
 Заявка 12 5 4 3 15 - 17 19
14.
Наполи
 1:0 Заявка 12 5 3 4 17 - 16 18
15.
Кальяри
 0:1 Заявка 13 4 3 6 15 - 22 15
16.
Верона
 Заявка 12 3 5 4 14 - 16 14
17.
Сассуоло
 Заявка 12 3 3 6 16 - 19 12
18.
Удинезе
 Заявка 13 1 8 4 16 - 20 11
19.
Эмполи
 Заявка 13 2 4 7 9 - 18 10
20.
Салернитана
 Заявка 14 1 4 9 13 - 29 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 12 10 2 0 29 - 6 32
2.
Ювентус
 Заявка 13 8 3 2 21 - 11 27
3.
Милан
 Заявка 13 7 3 3 28 - 24 24
4.
Наполи
 1:0 Заявка 13 6 3 4 17 - 12 21
5.
Лацио
 Заявка 13 6 1 6 18 - 17 19
6.
Монца
 Заявка 13 4 4 5 11 - 17 16
7.
Фиорентина
 Заявка 13 4 3 6 15 - 17 15
8.
Эмполи
 Заявка 13 4 3 6 13 - 22 15
9.
Аталанта
 Заявка 11 4 2 5 17 - 15 14
10.
Рома
 Заявка 12 4 2 6 15 - 17 14
11.
Торино
 Заявка 12 3 4 5 9 - 14 13
12.
Болонья
 Заявка 12 2 7 3 13 - 16 13
13.
Дженоа
 Заявка 13 3 4 6 11 - 15 13
14.
Удинезе
 Заявка 13 2 6 5 9 - 20 12
15.
Сассуоло
 Заявка 13 2 2 9 15 - 29 8
16.
Салернитана
 Заявка 12 1 3 8 7 - 24 6
17.
Верона
 Заявка 14 1 3 10 9 - 20 6
18.
Лечче
 Заявка 13 0 5 8 9 - 22 5
19.
Кальяри
 0:1 Заявка 13 0 4 9 8 - 25 4
20.
Фрозиноне
 Заявка 13 0 3 10 12 - 33 3
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Интер Милан Мартинес Лаутаро 20 (2)
Ювентус Влахович Душан 15 (4)
Милан Жиру Оливье 12 (8)
Интер Милан Тюрам Маркус 10 (7)
Фрозиноне Соуле Матиас 10 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Верона Дуда Ондрей 2 8
Рома Паредес Леандро 11
Фиорентина Раньери Лука 11
Лечче Рамадани Юльбер 10
Салернитана Дьомбер Норберт 9
Весь список
  • Второй тайм
  • 71'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 71'
    Жуан Жезус из команды Наполи перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 71'
    Ауджелло Томмазо создает голевую возможность для своего партнера по команде.
  • 71'
    Кальяри идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 71'
    Контроль мяча: Кальяри: 24%, Наполи: 76%.
  • 71'
    Наполи контролирует мяч.
  • 70'
    Мерет Алекс взял и забрал мяч на выходе
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    Прогнозы 126
    Кальяри 4% (5)
    X 4% (5)
    Наполи 92.1% (116)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Кальяри
    Ничья
    Наполи
    5.10
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    4.30
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    2.65
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