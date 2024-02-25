Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

91' Оливера Матиас получил желтую карточку от судьи

91' Удар от ворот произведет Кальяри

91' Оооо... вот это был удар! Политано Маттео должен был забить с этой позиции.

91' Наполи совершает вбрасывание на половине поля противника

90' Политано Маттео оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

90' Кальяри совершает вбрасывание на своей половине поля

90' Наполи совершает вбрасывание на своей половине поля

89' Наполи совершает вбрасывание на половине поля противника

89' Наполи совершает вбрасывание на своей половине поля

88' Политано Маттео из команды Наполи своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

88' Матч возобновлен

87' Замбо-Ангисса Андре-Франк на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

86' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

86' Матч возобновлен

85' Осимхен Виктор на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

85' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

82' Мерет Алекс взял и забрал мяч на выходе

81' Маццокки Паскуале выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

81' Кальяри идет вперед с потенциально опасной атакой.

81' Кальяри идет вперед с потенциально опасной атакой.

80' Кальяри совершает вбрасывание на половине поля противника

80' Дейола Алессандро выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

79' Кальяри идет вперед с потенциально опасной атакой.

76' Наполи идет вперед с потенциально опасной атакой.

75' Дейола Алессандро пробует нанести удар издали, но Алекс Мерет держит все под контролем

74' Матч возобновится спорным мячом

73' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

72' Ох, нехорошо это выглядит. Паволетти Леонардо получил травму и медбригада забирает его с поля.

72' Паволетти Леонардо на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

71' VAR - КАРТОЧКА! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальная карточка для игрока из Наполи

71' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

71' Ауджелло Томмазо создает голевую возможность для своего партнера по команде.

71' Кальяри идет вперед с потенциально опасной атакой.

70' Мерет Алекс взял и забрал мяч на выходе

70' Кальяри идет вперед с потенциально опасной атакой.

69' Мерет Алекс взял и забрал мяч на выходе

68' Нандес Найтан получил желтую карточку от судьи

67' Команда Наполи забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

66' Ауджелло Томмазо плохо исполнил, что привело к голу для соперника.

66' Г О О О О О О Л - Осимхен Виктор из команды Наполи с близкого расстояния головой расстреливает ворота.

66' Распадори Джакомо из команды Наполи своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

66' Распадори Джакомо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

66' Кальяри совершает вбрасывание на своей половине поля

65' Осимхен Виктор нанес удар головой, но Симоне Скуффет спокойно отбил мяч.

65' Кварацхелия Хвича из команды Наполи своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

65' Жуан Жезус выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

65' Замбо-Ангисса Андре-Франк выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

63' Наполи совершает вбрасывание на половине поля противника

62' Матч возобновится спорным мячом

61' Янкто Якуб на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

60' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

57' Наполи идет вперед с потенциально опасной атакой.

55' Кальяри совершает вбрасывание на своей половине поля

55' Наполи идет вперед с потенциально опасной атакой.

54' Наполи совершает вбрасывание на своей половине поля

54' Кальяри совершает вбрасывание на половине поля противника

54' Кальяри совершает вбрасывание на половине поля противника

53' Кальяри совершает вбрасывание на половине поля противника

53' Наполи совершает вбрасывание на своей половине поля

51' Кальяри идет вперед с потенциально опасной атакой.

50' Удар от ворот произведет Наполи

50' Лападула Джанлука оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

50' Лувумбу Зито из команды Кальяри своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

50' Кальяри идет вперед с потенциально опасной атакой.

50' Лувумбу Зито выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

48' Лувумбу Зито грубо сыграл, и арбитр предупредил его желтой

48' Лувумбу Зито выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

48' Зелиньски Пётр выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

47' Нандес Найтан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

47' Кварацхелия Хвича создает голевую возможность для своего партнера по команде.

47' Наполи совершает вбрасывание на своей половине поля

46' Кальяри совершает вбрасывание на своей половине поля