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  3. Италия
  4. Серия A 2023-2024
Тур: 26. Стадион: . Главный судья: Рапуано Антонио
Ювентус
2:2
Первый тайм: 41'
Фрозиноне
0'
1:0
3' Гол
Влахович Душан
7' Желтая карточка
Бремер Глейсон
1:1
14' Гол
Хеддира Валид
1:2
27' Гол
Брешианини Марко
2:2
32' Гол
Влахович Душан

Ход матча

3'
Влахович Душан
(Маккенни Уэстон)
1:0
7'
Бремер Глейсон
 
14'
1:1
Хеддира Валид
(Цортеа Надир)
27'
1:2
Брешианини Марко
(Арруи Абду)
28'
Алькарас Карлос
Рабио Адриен
 
32'
Влахович Душан
(Маккенни Уэстон)
2:2

Статистика матча

  • 2 Голы 2
  • 3 Удары по воротам 2
  • 2 Удары в створ 2
  • 3 Угловые 1
  • 0 Офсайды 1
  • 4 Нарушения правил 2
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 59 Владение мячом, % 41

Владение мячом

Прогнозы 141
Ювентус 97.2% (137)
X 1.4% (2)
Фрозиноне 1.4% (2)
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1
Щесны
Войцех
4
Гатти
Федерико
3
Бремер
Глейсон
24
Ругани
Даниэле
27
Камбьясо
Андреа
16
Маккенни
Уэстон
5
Локателли
Мануэль
25
Рабио
Адриен
11
Костич
Филип
9
Влахович
Душан
7
Кьеза
Федерико
31
Черофолини
Микеле
20
Лирола
Поль
6
Романьоли
Симоне
5
Околи
Меме
19
Цортеа
Надир
4
Брешианини
Марко
36
Маццителли
Лука
21
Арруи
Абду
32
Валери
Эмануэле
18
Соуле
Матиас
70
Хеддира
Валид
Ювентус
3-5-2
Фрозиноне
3-5-2

История личных встреч

Ювентус
Фрозиноне

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 0 побед

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

История матчей

К
4:0
СA
1:2
СA
3:0
СA
0:2
СA
0:2
СA
1:1

Голы

Всего голов

8
6

Голов в среднем за матч

2.67
2

Среднее время на гол

33
45

Всего голов

9
7

Голов в среднем за матч

1.5
1.17

Тотал матчей

2.5
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

60
77

Бомбардиры внутри турнира

Ювентус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Влахович Душан 15 (2) 0.58
Кьеза Федерико 6 (1) 0.23
Рабио Адриен 4 0.15
Гатти Федерико 3 0.12
Милик Аркадиуш 2 0.08
Бремер Глейсон 2 0.08
Локателли Мануэль 1 0.04
Камбьясо Андреа 1 0.04
Айлинг Самуэль 1 0.04
Данило Луис 1 0.04
Миретти Фабио 1 0.04
Ругани Даниэле 1 0.04
Йылдыз Кенан 1 0.04
Маккенни Уэстон 0 0
Костич Филип 0 0
Веа Тимоти 0 0
Фаджоли Николо 0 0
Николусси Кавилья Ханс 0 0
Фрозиноне
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Соуле Матиас 10 (4) 0.38
Маццителли Лука 5 0.19
Арруи Абду 3 (1) 0.12
Брешианини Марко 3 0.12
Жорже Кайо 3 (1) 0.12
Монтеризи Иларио 2 0.08
Хеддира Валид 2 (1) 0.08
Рейньер Жезус 1 0.04
Романьоли Симоне 1 0.04
Лирола Поль 1 0.04
Ибрагимович Арийон 1 0.04
Баэс Хайме 1 0.04
Чуни Марвин 1 0.04
Марчицца Риккардо 0 0
Цортеа Надир 0 0
Ойоно Энтони 0 0
Барренечеа Энцо 0 0

Карточки

Ювентус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рабио Адриен 6 0
Маккенни Уэстон 6 0
Бремер Глейсон 6 0
Гатти Федерико 6 0
Данило Луис 5 0
Локателли Мануэль 5 0
Камбьясо Андреа 5 0
Влахович Душан 4 0
Милик Аркадиуш 2 1
Костич Филип 2 0
Ругани Даниэле 2 0
Кин Мойзе 2 0
Веа Тимоти 2 0
Миретти Фабио 2 0
Массимилиано Аллегри 2 0
Алекс Сандро 1 0
Кьеза Федерико 1 0
Николусси Кавилья Ханс 1 0
Йылдыз Кенан 1 0
Фрозиноне
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Барренечеа Энцо 8 0
Околи Меме 6 0
Маццителли Лука 4 1
Романьоли Симоне 5 0
Ойоно Энтони 4 0
Соуле Матиас 3 0
Джелли Франческо 2 0
Арруи Абду 2 0
Жорже Кайо 2 0
Казо Джузеппе 2 0
Рейньер Жезус 2 0
Фраттали Пьерлуиджи 0 1
Бурабия Мехди 1 0
Гарритано Лука 1 0
Марчицца Риккардо 1 0
Баэс Хайме 1 0
Лирола Поль 1 0
Брешианини Марко 1 0
Цортеа Надир 1 0
Монтеризи Иларио 1 0
Ибрагимович Арийон 1 0
Лусуарди Матеус 1 0

Результаты матчей

Ювентус
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
17% (2)
67% (8)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (8)
33% (4)
0% (0)
Фрозиноне
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
54% (7)
31% (4)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
23% (3)
46% (6)

Сухие победы

6
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

3
10
Ювентус
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
54% (7)
31% (4)
Фрозиноне
100%
0 побед 9 поражений
Первый тайм
17% (2)
25% (3)
58% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
8% (1)
75% (9)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

5
3

Волевые победы

4
13

Упущенные победы

19
16
Ювентус
52.6%
47.4%
10 побед 9 поражений
Первый тайм
20% (5)
48% (12)
32% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (10)
44% (11)
16% (4)
Фрозиноне
25%
75%
5 побед 15 поражений
Первый тайм
36% (9)
28% (7)
36% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (6)
16% (4)
60% (15)

Сухие победы

7
1

Сухие поражения

6
3

Волевые победы

6
13

Упущенные победы

22
26

Голы по времени матча

Забито

17
10
5 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 6
10 Забивали первыми 3
14 Не забивали 17
2
12%
1
10%
1-15
2
12%
1
10%
16-30
1
6%
2
20%
31-45
6
35%
3
30%
46-60
3
18%
2
20%
61-75
3
18%
1
10%
76-90

Пропущено

6
30
3 В 1-м тайме 13
3 Во 2-м тайме 17
2 Пропускали первыми 8
6 Не пропускали 11
0
0%
4
13%
1-15
2
33%
5
17%
16-30
1
17%
4
13%
31-45
0
0%
4
13%
46-60
3
50%
4
13%
61-75
0
0%
9
30%
76-90

Забито

22
23
10 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 16
9 Забивали первыми 5
13 Не забивали 14
4
18%
2
9%
1-15
4
18%
2
9%
16-30
2
9%
3
13%
31-45
2
9%
4
17%
46-60
3
14%
7
30%
61-75
7
32%
5
22%
76-90

Пропущено

10
21
5 В 1-м тайме 12
5 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 12
2
20%
2
10%
1-15
1
10%
6
29%
16-30
2
20%
4
19%
31-45
3
30%
1
5%
46-60
0
0%
2
10%
61-75
2
20%
6
29%
76-90

Забито

39
33
15 В 1-м тайме 11
24 Во 2-м тайме 22
19 Забивали первыми 8
2 Не забивали 6
6
15%
3
9%
1-15
6
15%
3
9%
16-30
3
8%
5
15%
31-45
8
21%
7
21%
46-60
6
15%
9
27%
61-75
10
26%
6
18%
76-90

Пропущено

16
51
8 В 1-м тайме 25
8 Во 2-м тайме 26
5 Пропускали первыми 15
12 Не пропускали 23
2
13%
6
12%
1-15
3
19%
11
22%
16-30
3
19%
8
16%
31-45
3
19%
5
10%
46-60
3
19%
6
12%
61-75
2
13%
15
29%
29%
76-90

Результаты последних матчей

Ювентус
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Верона - Ювентус 2:2 Ювентус - Удинезе 0:1 Интер Милан - Ювентус 1:0 Ювентус - Эмполи 1:1
Лечче - Ювентус 0:3 Ювентус - Сассуоло 3:0 Ювентус - Фрозиноне 4:0 Салернитана - Ювентус 1:2 Ювентус - Салернитана 6:1 Ювентус - Рома 1:0 Фрозиноне - Ювентус 1:2 Дженоа - Ювентус 1:1 Ювентус - Наполи 1:0 Монца - Ювентус 1:2 Ювентус - Интер Милан 1:1 Ювентус - Кальяри 2:1 Фиорентина - Ювентус 0:1 Ювентус - Верона 1:0 Милан - Ювентус 0:1 Ювентус - Торино 2:0
Фрозиноне
(20 матчей)
25%
10%
65%
5 побед 2 ничьи 13 поражений
Фрозиноне - Рома 0:3 Фиорентина - Фрозиноне 5:1 Фрозиноне - Милан 2:3 Верона - Фрозиноне 1:1
Фрозиноне - Кальяри 3:1 Аталанта - Фрозиноне 5:0 Ювентус - Фрозиноне 4:0 Фрозиноне - Монца 2:3 Лацио - Фрозиноне 3:1 Фрозиноне - Ювентус 1:2 Наполи - Фрозиноне 0:4 Лечче - Фрозиноне 2:1 Фрозиноне - Торино 0:0 Милан - Фрозиноне 3:1 Фрозиноне - Дженоа 2:1 Интер Милан - Фрозиноне 2:0 Фрозиноне - Эмполи 2:1 Торино - Фрозиноне 1:2 Кальяри - Фрозиноне 4:3 Болонья - Фрозиноне 2:1

Результаты матчей

Ювентус
Фрозиноне

Точный счет

1:0
4 раза 33%
1:1
3 раза 25%
0:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
2:1
4 раза 31%
2:3
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%

Точное количество голов

1
7 раз 58%
2
2 раза 17%
3
2 раза 17%
0
1 раз 8%
2
6 раз 46%
1
3 раза 23%
0
2 раза 15%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%

Точный счет

1:2
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
0:3
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
1:1
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
3:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%

Точное количество голов

2
6 раз 46%
1
3 раза 23%
0
2 раза 15%
3
2 раза 15%
1
7 раз 58%
0
4 раза 33%
3
1 раз 8%

Точный счет

1:0
5 раз 20%
1:1
4 раза 16%
0:1
3 раза 12%
1:2
3 раза 12%
0:3
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
2:1
6 раз 24%
1:1
3 раза 12%
3:1
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
2:3
2 раза 8%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%

Точное количество голов

1
10 раз 40%
2
8 раз 32%
3
4 раза 16%
0
3 раза 12%
1
10 раз 40%
0
6 раз 24%
2
6 раз 24%
3
2 раза 8%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Ювентус
Фрозиноне

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
1
0.5
Больше Меньше
11
2
4
8
1.5
8
5
2
10
2.5
2
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
2
0.5
Больше Меньше
8
4
8
5
1.5
1
11
2
11
2.5
1
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
22
3
0.5
Больше Меньше
19
6
12
13
1.5
9
16
4
21
2.5
3
22
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 24 20 3 1 59 - 12 63
2.
Ювентус
 2:2 Заявка 26 16 7 3 40 - 19 55
3.
Милан
 Заявка 25 16 4 5 49 - 31 52
4.
Болонья
 Заявка 26 13 9 4 39 - 23 48
5.
Аталанта
 Заявка 24 14 3 7 47 - 23 45
6.
Рома
 Заявка 25 12 5 8 45 - 30 41
7.
Лацио
 Заявка 25 12 4 9 31 - 26 40
8.
Фиорентина
 Заявка 25 11 5 9 37 - 29 38
9.
Наполи
 Заявка 24 10 6 8 33 - 28 36
10.
Торино
 Заявка 25 9 9 7 23 - 22 36
11.
Монца
 Заявка 26 9 9 8 27 - 30 36
12.
Дженоа
 Заявка 26 8 9 9 28 - 31 33
13.
Эмполи
 Заявка 26 6 7 13 22 - 40 25
14.
Лечче
 Заявка 25 5 9 11 24 - 39 24
15.
Фрозиноне
 2:2 Заявка 26 6 6 14 34 - 54 24
16.
Удинезе
 Заявка 26 3 14 9 25 - 40 23
17.
Сассуоло
 Заявка 25 5 5 15 31 - 48 20
18.
Верона
 Заявка 26 4 8 14 23 - 36 20
19.
Кальяри
 Заявка 25 4 7 14 23 - 46 19
20.
Салернитана
 Заявка 26 2 7 17 20 - 53 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Болонья
 Заявка 14 11 2 1 26 - 7 35
2.
Интер Милан
 Заявка 12 10 1 1 30 - 6 31
3.
Аталанта
 Заявка 13 10 1 2 30 - 8 31
4.
Милан
 Заявка 12 9 1 2 21 - 7 28
5.
Ювентус
 2:2 Заявка 13 8 4 1 19 - 8 28
6.
Рома
 Заявка 13 8 3 2 30 - 13 27
7.
Фиорентина
 Заявка 12 7 2 3 22 - 12 23
8.
Торино
 Заявка 13 6 5 2 14 - 8 23
9.
Лацио
 Заявка 12 6 3 3 13 - 9 21
10.
Фрозиноне
 2:2 Заявка 13 6 2 5 22 - 22 20
11.
Монца
 Заявка 13 5 5 3 16 - 13 20
12.
Дженоа
 Заявка 13 5 5 3 17 - 16 20
13.
Лечче
 Заявка 12 5 4 3 15 - 17 19
14.
Наполи
 Заявка 12 5 3 4 17 - 16 18
15.
Кальяри
 Заявка 12 4 3 5 15 - 21 15
16.
Верона
 Заявка 12 3 5 4 14 - 16 14
17.
Сассуоло
 Заявка 12 3 3 6 16 - 19 12
18.
Удинезе
 Заявка 13 1 8 4 16 - 20 11
19.
Эмполи
 Заявка 13 2 4 7 9 - 18 10
20.
Салернитана
 Заявка 14 1 4 9 13 - 29 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 12 10 2 0 29 - 6 32
2.
Ювентус
 2:2 Заявка 13 8 3 2 21 - 11 27
3.
Милан
 Заявка 13 7 3 3 28 - 24 24
4.
Лацио
 Заявка 13 6 1 6 18 - 17 19
5.
Наполи
 Заявка 12 5 3 4 16 - 12 18
6.
Монца
 Заявка 13 4 4 5 11 - 17 16
7.
Фиорентина
 Заявка 13 4 3 6 15 - 17 15
8.
Эмполи
 Заявка 13 4 3 6 13 - 22 15
9.
Аталанта
 Заявка 11 4 2 5 17 - 15 14
10.
Рома
 Заявка 12 4 2 6 15 - 17 14
11.
Торино
 Заявка 12 3 4 5 9 - 14 13
12.
Болонья
 Заявка 12 2 7 3 13 - 16 13
13.
Дженоа
 Заявка 13 3 4 6 11 - 15 13
14.
Удинезе
 Заявка 13 2 6 5 9 - 20 12
15.
Сассуоло
 Заявка 13 2 2 9 15 - 29 8
16.
Салернитана
 Заявка 12 1 3 8 7 - 24 6
17.
Верона
 Заявка 14 1 3 10 9 - 20 6
18.
Лечче
 Заявка 13 0 5 8 9 - 22 5
19.
Кальяри
 Заявка 13 0 4 9 8 - 25 4
20.
Фрозиноне
 2:2 Заявка 13 0 4 9 12 - 32 4
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Интер Милан Мартинес Лаутаро 20 (2)
Ювентус Влахович Душан 14 (3)
Милан Жиру Оливье 12 (8)
Интер Милан Тюрам Маркус 10 (7)
Фрозиноне Соуле Матиас 10 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Верона Дуда Ондрей 2 8
Рома Паредес Леандро 11
Фиорентина Раньери Лука 11
Лечче Рамадани Юльбер 10
Салернитана Дьомбер Норберт 9
Весь список
  • Первый тайм
  • 39'
    Алькарас подкараулил отскок мяча у радиуса штрафной площади и в касание пробил по воротам, мяч полетел слишком высоко. 
  • Угловой
    38'
    Алькарас быстро разыграл корнер с партнёрами по команде, но затем ничего интересного на левом фланге игроки "Ювентуса" придумать не смогли. 
  • 37'
    Алькарас получил передачу на ход по левому флангу к боковой линии штрафной площади, Карлос от лицевой линии поля выполнил прострел к линии вратарской, Маццителли сыграл в подкате и выбил мяч на угловой. 
  • Опасный момент
    36'
    Брешианини вошёл в штрафную площадь с правого фланга и на исполнение пробил под левый угол ворот, мяч пролетел над перекладиной. 
  • Фол, нарушение
    35'
    Бремер перестарался в борьбе за мяч на половине поля соперника, правила были нарушены против Хеддиры. 
  • 34'
    Вновь у "Ювентуса" получается результативный матч, после 2:2 с "Вероной" туринский клуб повторил этот счёт за тайм. 
  • 2 гола - дубль!
    33'
    ГО-О-О-О-О-ОЛ! 2:2!!! Влахович!!! Камбьясо с правого фланга выполнил передачу к радиусу штрафной площади на Маккенни, Уэстон подработал мяч и выполнил точную передачу на правый угол штрафной площади на Влаховича, Душан подработал мяч и точно пробил в дальний угол ворот. 
  • Фол, нарушение
    32'
    Камбьясо в центре поля нарушил правила против Соуле. Игроки "Фрозиноне" не стали торопиться при розыгрыше мяча. 
  • Угловой
    31'
    Кьеза с углового выполнил подачу в центр к линии вратарской, Черофолини уверенно сыграл на выходе и забрал мяч в руки. 
  • 30'
    Камбьясо с правого фланга выполнил подачу в центр к линии вратарской, защитники "Фрозиноне" не стали рисковать и выбили мяч на угловой. 
  • 29'
    Рабио получил повреждение в моменте с ударом Бремера, когда "Ювентус" разыгрывал угловой в штрафной площади соперника. 
  • Замена
    28'
    В составе "Ювентуса" произошла замена. Вместо Адриена Рабио, который получил небольшое повреждение, на поле вышел Карлос Алькарас. 
  • Описание гола
    27'
    ГО-О-О-О-О-ОЛ! 1:2!!! Брешианини!!! Арруи с левой половины поля выполнил передачу на ход Брешианини к линии штрафной площади, Марко убежал к центру штрафной и затем пробил удачно под левую девятку, Щесны вновь не имел шансов на спасение. 
  • 26'
    Ругани разогнал атаку по левой половине поля, далее Даниэле выполнил передачу на ближний угол штрафной площади на Влаховича, но Душан под давлением соперника не смог завершить момент ударом по воротам. 
  • 25'
    С правого фланга последовал заброс на ближний угол штрафной площади на ход Соуле, Матиас зацепился за мяч, но в борьбе с Локателли упустил его за лицевую линию поля. 
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    • 24'
      Костич совершил рывок вперёд по левому флангу, но Лирола очень удачно сыграл в обороне и в итоге Филипп упустил мяч за лицевую линию поля. 
    • Угловой
      23'
      Угловой у ворот "Фрозиноне". Кьеза выполнил подачу на ближний угол вратарской, завязалась очень упорная борьба за мяч, в итоге с левого угла штрафной площади в касание пробил Бремер, мяч полетел значительно выше цели. 
    • 22'
      Достаточно быстро поднялся Валери после паузы, показал полузащитник "Фрозиноне", что он готов играть дальше. 
    • Травма, повреждение
      21'
      Валери получил повреждение в борьбе за мяч в центре поля, Антонио Рапуано нарушение правил не зафиксировал, но Эмануэле не спешил подниматься и всё же игра была остановлена. 
    • Фол, нарушение
      20'
      Камбьясо в центре поля нарушил правила против Арруи. Игроки "Фрозиноне" не стали торопиться при розыгрыше мяча.
    • 19'
      Маккенни получил передачу на ход по правому флангу, Околи грамотно сыграл в обороне и перехватил мяч. 
    • 18'
      Влахович заметил, что Черофолини далековато вышел из ворот и в итоге пробил по воротам с дальней дистанции, мяч полетел выше цели, да и Микеле успел вернуться в створ. 
    • 17'
      Соуле пробил по воротам из-за пределов штрафной площади с правой половины поля, мяч полетел слишком высоко. 
    • 16'
      Хеддира отправился в штрафную площадь прессинговать Щесны, голкипер "Ювентуса" сыграл без ошибок и выбил мяч на левый фланг партнёру по команде. 
    • 15'
      Редко с "Фрозиноне" бывает скучно, сегодня команда Эусебио Ди Франческо вновь доказывает, что играть в обороне она не особо умеет, но всегда готова сама создавать моменты. 
    • Описание гола
      14'
      ГО-О-О-О-О-О-ОЛ! 1:1!!! Хеддира!!! Цортеа совершил удачный проход вперёд по правому флангу и затем выполнил очень хорошую подачу в центр штрафной площади, защитники "Ювентуса" умудрились потерял Хеддиру, а Валид головой отправил мяч точно под правую девятку. 
    • 13'
      "Фрозиноне" стал постепенно пытаться проводить свои атаки по левому флангу, но пока что защитники "Ювентуса" работают без ошибок. 
    • 12'
      Стадион "Ювентуса" сегодня заполнен практически до отказа, погода в Турине отличная и в столь комфортное время многие конечно же пришли поддержать свою команду даже против середняка Серии А. 
    • Фол, нарушение
      11'
      Хеддира в центре поля нарушил правила против Маккенни. Игроки "Ювентуса" не стали торопиться при розыгрыше мяча. 
    • 10'
      Кьеза отправился в штрафную площадь "Фрозиноне" прессинговать Черофолини, голкипер "Фрозиноне" сыграл без ошибок и выбил мяч в центр поля. 
    • 9'
      Достаточно бодро пошла игра после забитого мяча в исполнении туринского клуба, теперь уже от обороны "Фрозиноне" не поиграть. 
    • 8'
      Соуле со стандарта пробил в правый угол ворот, мяч попал в "стенку" из игроков "Ювентуса", которую грамотно выстроил Щесны. 
    • Желтая карточка
      7'
      Центральный защитник "Ювентуса" Бремер получил жёлтую карточку за срыв атаки. У радиуса своей штрафной площади Бремер нарушил правила против Хеддиры. 
    • Угловой
      6'
      Угловой у ворот "Ювентуса". Соуле выполнил подачу на ближний угол вратарской, туринский клуб сыграл внимательно и без особого труда выбил мяч на правый фланг. 
    • 5'
      Гатти на этот раз из глубины поля выполнил заброс на ход Маккенни по правому флангу слишком сильно, как бы Уэстон не старался, но в итоге сохранить мяч в игре не смог. 
    • 4'
      Очень бодрое начало матча в исполнении футболистов "Ювентуса" получается, туринский клуб реализовал сегодня свой первый же момент. 
    • Описание гола
      3'
      ГО-О-О-О-О-ОЛ! 1:0!!! Влахович!!! Гатти из центра поля выполнил заброс к правому углу штрафной площади на ход Маккенни, Уэстон зацепился за мяч и быстро сбросил его на ближний угол штрафной площади на Влаховича, Душан в касание пробил по воротам, мяч задел ногу защитника "Фрозиноне" и затем залетел точно под левый угол ворот. 
    • 2'
      Достаточно спокойно начинается наша игра, пока что футболисты "Фрозиноне" плотно выстроились для игры от обороны. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. Сегодня "Ювентусу" пора прервать свою неудачную серию и наконец-то начать вновь побеждать, чтобы вновь не дать шанс "Милану" обойти себя в борьбе за второе место в турнирной таблице. 
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Allianz Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:0 – на это поставили 50.4% пользователей.
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Ювентус 2:2 Фрозиноне

    Исход игры
    Ювентус
    97.2% (137)
    Ничья
    1.4% (2)
    Фрозиноне
    1.4% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    33.88% (41)
    Меньше
    66.12% (80)
    Обе команды забьют
    Да
    18.18% (22)
    Нет
    81.82% (99)
    Популярный счёт
    2:0 Ювентус
    50.4% (71)
    3:0 Ювентус
    12.8% (18)
    2:1 Ювентус
    7.8% (11)
    1:0 Ювентус
    5.7% (8)
    3:1 Ювентус
    5% (7)
    4:1 Ювентус
    1.4% (2)
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    Ювентус
    Фрозиноне
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