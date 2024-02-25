ГО-О-О-О-О-ОЛ! 2:2!!! Влахович!!! Камбьясо с правого фланга выполнил передачу к радиусу штрафной площади на Маккенни, Уэстон подработал мяч и выполнил точную передачу на правый угол штрафной площади на Влаховича, Душан подработал мяч и точно пробил в дальний угол ворот.

Вновь у "Ювентуса" получается результативный матч, после 2:2 с "Вероной" туринский клуб повторил этот счёт за тайм.

Бремер перестарался в борьбе за мяч на половине поля соперника, правила были нарушены против Хеддиры.

Брешианини вошёл в штрафную площадь с правого фланга и на исполнение пробил под левый угол ворот, мяч пролетел над перекладиной.

Алькарас получил передачу на ход по левому флангу к боковой линии штрафной площади, Карлос от лицевой линии поля выполнил прострел к линии вратарской, Маццителли сыграл в подкате и выбил мяч на угловой.

Алькарас быстро разыграл корнер с партнёрами по команде, но затем ничего интересного на левом фланге игроки "Ювентуса" придумать не смогли.

Алькарас подкараулил отскок мяча у радиуса штрафной площади и в касание пробил по воротам, мяч полетел слишком высоко.

С правого фланга последовал заброс на ближний угол штрафной площади на ход Соуле, Матиас зацепился за мяч, но в борьбе с Локателли упустил его за лицевую линию поля.

Ругани разогнал атаку по левой половине поля, далее Даниэле выполнил передачу на ближний угол штрафной площади на Влаховича, но Душан под давлением соперника не смог завершить момент ударом по воротам.

ГО-О-О-О-О-ОЛ! 1:2!!! Брешианини!!! Арруи с левой половины поля выполнил передачу на ход Брешианини к линии штрафной площади, Марко убежал к центру штрафной и затем пробил удачно под левую девятку, Щесны вновь не имел шансов на спасение.

В составе "Ювентуса" произошла замена. Вместо Адриена Рабио, который получил небольшое повреждение, на поле вышел Карлос Алькарас.

Рабио получил повреждение в моменте с ударом Бремера, когда "Ювентус" разыгрывал угловой в штрафной площади соперника.

Камбьясо с правого фланга выполнил подачу в центр к линии вратарской, защитники "Фрозиноне" не стали рисковать и выбили мяч на угловой.

Кьеза с углового выполнил подачу в центр к линии вратарской, Черофолини уверенно сыграл на выходе и забрал мяч в руки.

Камбьясо в центре поля нарушил правила против Соуле. Игроки "Фрозиноне" не стали торопиться при розыгрыше мяча.

Редко с "Фрозиноне" бывает скучно, сегодня команда Эусебио Ди Франческо вновь доказывает, что играть в обороне она не особо умеет, но всегда готова сама создавать моменты.

Хеддира отправился в штрафную площадь прессинговать Щесны, голкипер "Ювентуса" сыграл без ошибок и выбил мяч на левый фланг партнёру по команде.

Соуле пробил по воротам из-за пределов штрафной площади с правой половины поля, мяч полетел слишком высоко.

Влахович заметил, что Черофолини далековато вышел из ворот и в итоге пробил по воротам с дальней дистанции, мяч полетел выше цели, да и Микеле успел вернуться в створ.

Маккенни получил передачу на ход по правому флангу, Околи грамотно сыграл в обороне и перехватил мяч.

Камбьясо в центре поля нарушил правила против Арруи. Игроки "Фрозиноне" не стали торопиться при розыгрыше мяча.

Валери получил повреждение в борьбе за мяч в центре поля, Антонио Рапуано нарушение правил не зафиксировал, но Эмануэле не спешил подниматься и всё же игра была остановлена.

Достаточно быстро поднялся Валери после паузы, показал полузащитник "Фрозиноне", что он готов играть дальше.

Угловой у ворот "Фрозиноне". Кьеза выполнил подачу на ближний угол вратарской, завязалась очень упорная борьба за мяч, в итоге с левого угла штрафной площади в касание пробил Бремер, мяч полетел значительно выше цели.

Костич совершил рывок вперёд по левому флангу, но Лирола очень удачно сыграл в обороне и в итоге Филипп упустил мяч за лицевую линию поля.

14' ГО-О-О-О-О-О-ОЛ! 1:1!!! Хеддира!!! Цортеа совершил удачный проход вперёд по правому флангу и затем выполнил очень хорошую подачу в центр штрафной площади, защитники "Ювентуса" умудрились потерял Хеддиру, а Валид головой отправил мяч точно под правую девятку.

13' "Фрозиноне" стал постепенно пытаться проводить свои атаки по левому флангу, но пока что защитники "Ювентуса" работают без ошибок.

12' Стадион "Ювентуса" сегодня заполнен практически до отказа, погода в Турине отличная и в столь комфортное время многие конечно же пришли поддержать свою команду даже против середняка Серии А.

11' Хеддира в центре поля нарушил правила против Маккенни. Игроки "Ювентуса" не стали торопиться при розыгрыше мяча.

10' Кьеза отправился в штрафную площадь "Фрозиноне" прессинговать Черофолини, голкипер "Фрозиноне" сыграл без ошибок и выбил мяч в центр поля.

9' Достаточно бодро пошла игра после забитого мяча в исполнении туринского клуба, теперь уже от обороны "Фрозиноне" не поиграть.

8' Соуле со стандарта пробил в правый угол ворот, мяч попал в "стенку" из игроков "Ювентуса", которую грамотно выстроил Щесны.

7' Центральный защитник "Ювентуса" Бремер получил жёлтую карточку за срыв атаки. У радиуса своей штрафной площади Бремер нарушил правила против Хеддиры.

6' Угловой у ворот "Ювентуса". Соуле выполнил подачу на ближний угол вратарской, туринский клуб сыграл внимательно и без особого труда выбил мяч на правый фланг.

5' Гатти на этот раз из глубины поля выполнил заброс на ход Маккенни по правому флангу слишком сильно, как бы Уэстон не старался, но в итоге сохранить мяч в игре не смог.

4' Очень бодрое начало матча в исполнении футболистов "Ювентуса" получается, туринский клуб реализовал сегодня свой первый же момент.

3' ГО-О-О-О-О-ОЛ! 1:0!!! Влахович!!! Гатти из центра поля выполнил заброс к правому углу штрафной площади на ход Маккенни, Уэстон зацепился за мяч и быстро сбросил его на ближний угол штрафной площади на Влаховича, Душан в касание пробил по воротам, мяч задел ногу защитника "Фрозиноне" и затем залетел точно под левый угол ворот.

2' Достаточно спокойно начинается наша игра, пока что футболисты "Фрозиноне" плотно выстроились для игры от обороны.