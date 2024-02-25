Тур: 26. Стадион: Альянц Стэдиум. Главный судья: Рапуано Антонио
0'
1:0
3' ГолВлахович Душан
7' Желтая карточкаБремер Глейсон
1:1
14' ГолХеддира Валид
1:2
27' ГолБрешианини Марко
2:2
32' ГолВлахович Душан
Ход матча
3'
14'
1:1
27'
1:2
32'
Статистика матча
-
2 Голы 2
-
3 Удары по воротам 2
-
2 Удары в створ 2
-
3 Угловые 1
-
0 Офсайды 1
-
4 Нарушения правил 2
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 0
-
59 Владение мячом, % 41
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
25
Рабио
Адриен
11
Костич
Филип
20
Лирола
Поль
19
Цортеа
Надир
21
Арруи
Абду
18
Соуле
Матиас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Рабио АдриенПолузащитник
-
11 Костич ФилипПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
12 Алекс СандроЗащитник
-
33 Джало ТьягуЗащитник
- Полузащитник
-
22 Веа ТимотиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
15 Йылдыз КенанНападающий
-
-
Главный тренер: Аллегри Массимилиано
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Лирола ПольЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Цортеа НадирПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Арруи АбдуПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Соуле МатиасНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ди Франческо Эусебио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Ювентус
Фрозиноне
6 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 0 побед
6 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
8
6
Голов в среднем за матч
2.67
2
Среднее время на гол
33
45
Всего голов
9
7
Голов в среднем за матч
1.5
1.17
Тотал матчей
2.5
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
Среднее время на гол
60
77
Бомбардиры внутри турнира
Ювентус
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Влахович Душан
|15 (2)
|0.58
|Кьеза Федерико
|6 (1)
|0.23
|Рабио Адриен
|4
|0.15
|Гатти Федерико
|3
|0.12
|Милик Аркадиуш
|2
|0.08
|Бремер Глейсон
|2
|0.08
|Локателли Мануэль
|1
|0.04
|Камбьясо Андреа
|1
|0.04
|Айлинг Самуэль
|1
|0.04
|Данило Луис
|1
|0.04
|Миретти Фабио
|1
|0.04
|Ругани Даниэле
|1
|0.04
|Йылдыз Кенан
|1
|0.04
|Маккенни Уэстон
|0
|0
|Костич Филип
|0
|0
|Веа Тимоти
|0
|0
|Фаджоли Николо
|0
|0
|Николусси Кавилья Ханс
|0
|0
Фрозиноне
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Соуле Матиас
|10 (4)
|0.38
|Маццителли Лука
|5
|0.19
|Арруи Абду
|3 (1)
|0.12
|Брешианини Марко
|3
|0.12
|Жорже Кайо
|3 (1)
|0.12
|Монтеризи Иларио
|2
|0.08
|Хеддира Валид
|2 (1)
|0.08
|Рейньер Жезус
|1
|0.04
|Романьоли Симоне
|1
|0.04
|Лирола Поль
|1
|0.04
|Ибрагимович Арийон
|1
|0.04
|Баэс Хайме
|1
|0.04
|Чуни Марвин
|1
|0.04
|Марчицца Риккардо
|0
|0
|Цортеа Надир
|0
|0
|Ойоно Энтони
|0
|0
|Барренечеа Энцо
|0
|0
Карточки
Ювентус
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рабио Адриен
|6
|0
|Маккенни Уэстон
|6
|0
|Бремер Глейсон
|6
|0
|Гатти Федерико
|6
|0
|Данило Луис
|5
|0
|Локателли Мануэль
|5
|0
|Камбьясо Андреа
|5
|0
|Влахович Душан
|4
|0
|Милик Аркадиуш
|2
|1
|Костич Филип
|2
|0
|Ругани Даниэле
|2
|0
|Кин Мойзе
|2
|0
|Веа Тимоти
|2
|0
|Миретти Фабио
|2
|0
|Массимилиано Аллегри
|2
|0
|Алекс Сандро
|1
|0
|Кьеза Федерико
|1
|0
|Николусси Кавилья Ханс
|1
|0
|Йылдыз Кенан
|1
|0
Фрозиноне
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Барренечеа Энцо
|8
|0
|Околи Меме
|6
|0
|Маццителли Лука
|4
|1
|Романьоли Симоне
|5
|0
|Ойоно Энтони
|4
|0
|Соуле Матиас
|3
|0
|Джелли Франческо
|2
|0
|Арруи Абду
|2
|0
|Жорже Кайо
|2
|0
|Казо Джузеппе
|2
|0
|Рейньер Жезус
|2
|0
|Фраттали Пьерлуиджи
|0
|1
|Бурабия Мехди
|1
|0
|Гарритано Лука
|1
|0
|Марчицца Риккардо
|1
|0
|Баэс Хайме
|1
|0
|Лирола Поль
|1
|0
|Брешианини Марко
|1
|0
|Цортеа Надир
|1
|0
|Монтеризи Иларио
|1
|0
|Ибрагимович Арийон
|1
|0
|Лусуарди Матеус
|1
|0
Результаты матчей
Ювентус
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
17% (2)
67% (8)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (8)
33% (4)
0% (0)
Фрозиноне
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
54% (7)
31% (4)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
23% (3)
46% (6)
Сухие победы
6
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
3
10
Ювентус
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
54% (7)
31% (4)
Фрозиноне
100%
0 побед 9 поражений
Первый тайм
17% (2)
25% (3)
58% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
8% (1)
75% (9)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
5
3
Волевые победы
4
13
Упущенные победы
19
16
Ювентус
52.6%
47.4%
10 побед 9 поражений
Первый тайм
20% (5)
48% (12)
32% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (10)
44% (11)
16% (4)
Фрозиноне
25%
75%
5 побед 15 поражений
Первый тайм
36% (9)
28% (7)
36% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (6)
16% (4)
60% (15)
Сухие победы
7
1
Сухие поражения
6
3
Волевые победы
6
13
Упущенные победы
22
26
Голы по времени матча
Забито
17
10
5 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 6
10 Забивали первыми 3
14 Не забивали 17
2
12%
1
10%
1-15
2
12%
1
10%
16-30
1
6%
2
20%
31-45
6
35%
3
30%
46-60
3
18%
2
20%
61-75
3
18%
1
10%
76-90
Пропущено
6
30
3 В 1-м тайме 13
3 Во 2-м тайме 17
2 Пропускали первыми 8
6 Не пропускали 11
0
0%
4
13%
1-15
2
33%
5
17%
16-30
1
17%
4
13%
31-45
0
0%
4
13%
46-60
3
50%
4
13%
61-75
0
0%
9
30%
76-90
Забито
22
23
10 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 16
9 Забивали первыми 5
13 Не забивали 14
4
18%
2
9%
1-15
4
18%
2
9%
16-30
2
9%
3
13%
31-45
2
9%
4
17%
46-60
3
14%
7
30%
61-75
7
32%
5
22%
76-90
Пропущено
10
21
5 В 1-м тайме 12
5 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 12
2
20%
2
10%
1-15
1
10%
6
29%
16-30
2
20%
4
19%
31-45
3
30%
1
5%
46-60
0
0%
2
10%
61-75
2
20%
6
29%
76-90
Забито
39
33
15 В 1-м тайме 11
24 Во 2-м тайме 22
19 Забивали первыми 8
2 Не забивали 6
6
15%
3
9%
1-15
6
15%
3
9%
16-30
3
8%
5
15%
31-45
8
21%
7
21%
46-60
6
15%
9
27%
61-75
10
26%
6
18%
76-90
Пропущено
16
51
8 В 1-м тайме 25
8 Во 2-м тайме 26
5 Пропускали первыми 15
12 Не пропускали 23
2
13%
6
12%
1-15
3
19%
11
22%
16-30
3
19%
8
16%
31-45
3
19%
5
10%
46-60
3
19%
6
12%
61-75
2
13%
15
29%
29%
76-90
Результаты последних матчей
Ювентус
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Верона - Ювентус 2:2 Ювентус - Удинезе 0:1 Интер Милан - Ювентус 1:0 Ювентус - Эмполи 1:1
Лечче - Ювентус 0:3 Ювентус - Сассуоло 3:0 Ювентус - Фрозиноне 4:0 Салернитана - Ювентус 1:2 Ювентус - Салернитана 6:1 Ювентус - Рома 1:0 Фрозиноне - Ювентус 1:2 Дженоа - Ювентус 1:1 Ювентус - Наполи 1:0 Монца - Ювентус 1:2 Ювентус - Интер Милан 1:1 Ювентус - Кальяри 2:1 Фиорентина - Ювентус 0:1 Ювентус - Верона 1:0 Милан - Ювентус 0:1 Ювентус - Торино 2:0
Фрозиноне
(20 матчей)
25%
10%
65%
5 побед 2 ничьи 13 поражений
Фрозиноне - Рома 0:3 Фиорентина - Фрозиноне 5:1 Фрозиноне - Милан 2:3 Верона - Фрозиноне 1:1
Фрозиноне - Кальяри 3:1 Аталанта - Фрозиноне 5:0 Ювентус - Фрозиноне 4:0 Фрозиноне - Монца 2:3 Лацио - Фрозиноне 3:1 Фрозиноне - Ювентус 1:2 Наполи - Фрозиноне 0:4 Лечче - Фрозиноне 2:1 Фрозиноне - Торино 0:0 Милан - Фрозиноне 3:1 Фрозиноне - Дженоа 2:1 Интер Милан - Фрозиноне 2:0 Фрозиноне - Эмполи 2:1 Торино - Фрозиноне 1:2 Кальяри - Фрозиноне 4:3 Болонья - Фрозиноне 2:1
Результаты матчей
Ювентус
Фрозиноне
Точный счет
1:0
4 раза 33%
1:1
3 раза 25%
0:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
2:1
4 раза 31%
2:3
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
Точное количество голов
1
7 раз 58%
2
2 раза 17%
3
2 раза 17%
0
1 раз 8%
2
6 раз 46%
1
3 раза 23%
0
2 раза 15%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
Точный счет
1:2
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
0:3
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
1:1
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
3:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
Точное количество голов
2
6 раз 46%
1
3 раза 23%
0
2 раза 15%
3
2 раза 15%
1
7 раз 58%
0
4 раза 33%
3
1 раз 8%
Точный счет
1:0
5 раз 20%
1:1
4 раза 16%
0:1
3 раза 12%
1:2
3 раза 12%
0:3
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
2:1
6 раз 24%
1:1
3 раза 12%
3:1
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
2:3
2 раза 8%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
Точное количество голов
1
10 раз 40%
2
8 раз 32%
3
4 раза 16%
0
3 раза 12%
1
10 раз 40%
0
6 раз 24%
2
6 раз 24%
3
2 раза 8%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Ювентус
Фрозиноне
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
111
Больше Меньше
112
48
85
210
211
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
112
Больше Меньше
84
85
111
211
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
223
Больше Меньше
196
1213
916
421
322
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|24
|20
|3
|1
|59 - 12
|63
|2.
|2:2 Заявка
|26
|16
|7
|3
|40 - 19
|55
|3.
|Заявка
|25
|16
|4
|5
|49 - 31
|52
|4.
|Заявка
|26
|13
|9
|4
|39 - 23
|48
|5.
|Заявка
|24
|14
|3
|7
|47 - 23
|45
|6.
|Заявка
|25
|12
|5
|8
|45 - 30
|41
|7.
|Заявка
|25
|12
|4
|9
|31 - 26
|40
|8.
|Заявка
|25
|11
|5
|9
|37 - 29
|38
|9.
|Заявка
|24
|10
|6
|8
|33 - 28
|36
|10.
|Заявка
|25
|9
|9
|7
|23 - 22
|36
|11.
|Заявка
|26
|9
|9
|8
|27 - 30
|36
|12.
|Заявка
|26
|8
|9
|9
|28 - 31
|33
|13.
|Заявка
|26
|6
|7
|13
|22 - 40
|25
|14.
|Заявка
|25
|5
|9
|11
|24 - 39
|24
|15.
|2:2 Заявка
|26
|6
|6
|14
|34 - 54
|24
|16.
|Заявка
|26
|3
|14
|9
|25 - 40
|23
|17.
|Заявка
|25
|5
|5
|15
|31 - 48
|20
|18.
|Заявка
|26
|4
|8
|14
|23 - 36
|20
|19.
|Заявка
|25
|4
|7
|14
|23 - 46
|19
|20.
|Заявка
|26
|2
|7
|17
|20 - 53
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|11
|2
|1
|26 - 7
|35
|2.
|Заявка
|12
|10
|1
|1
|30 - 6
|31
|3.
|Заявка
|13
|10
|1
|2
|30 - 8
|31
|4.
|Заявка
|12
|9
|1
|2
|21 - 7
|28
|5.
|2:2 Заявка
|13
|8
|4
|1
|19 - 8
|28
|6.
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|30 - 13
|27
|7.
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|22 - 12
|23
|8.
|Заявка
|13
|6
|5
|2
|14 - 8
|23
|9.
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|13 - 9
|21
|10.
|2:2 Заявка
|13
|6
|2
|5
|22 - 22
|20
|11.
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|16 - 13
|20
|12.
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|17 - 16
|20
|13.
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|15 - 17
|19
|14.
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|17 - 16
|18
|15.
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|15 - 21
|15
|16.
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|14 - 16
|14
|17.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|16 - 19
|12
|18.
|Заявка
|13
|1
|8
|4
|16 - 20
|11
|19.
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|9 - 18
|10
|20.
|Заявка
|14
|1
|4
|9
|13 - 29
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|10
|2
|0
|29 - 6
|32
|2.
|2:2 Заявка
|13
|8
|3
|2
|21 - 11
|27
|3.
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|28 - 24
|24
|4.
|Заявка
|13
|6
|1
|6
|18 - 17
|19
|5.
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|16 - 12
|18
|6.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|11 - 17
|16
|7.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|15 - 17
|15
|8.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|13 - 22
|15
|9.
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|17 - 15
|14
|10.
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|15 - 17
|14
|11.
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|9 - 14
|13
|12.
|Заявка
|12
|2
|7
|3
|13 - 16
|13
|13.
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|11 - 15
|13
|14.
|Заявка
|13
|2
|6
|5
|9 - 20
|12
|15.
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|15 - 29
|8
|16.
|Заявка
|12
|1
|3
|8
|7 - 24
|6
|17.
|Заявка
|14
|1
|3
|10
|9 - 20
|6
|18.
|Заявка
|13
|0
|5
|8
|9 - 22
|5
|19.
|Заявка
|13
|0
|4
|9
|8 - 25
|4
|20.
|2:2 Заявка
|13
|0
|4
|9
|12 - 32
|4
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Вылет в Серию B
|Интер Милан
|Мартинес Лаутаро
|20 (2)
|Ювентус
|Влахович Душан
|14 (3)
|Милан
|Жиру Оливье
|12 (8)
|Интер Милан
|Тюрам Маркус
|10 (7)
|Фрозиноне
|Соуле Матиас
|10 (2)
|Верона
|Дуда Ондрей
|2 8
|Рома
|Паредес Леандро
|11
|Фиорентина
|Раньери Лука
|11
|Лечче
|Рамадани Юльбер
|10
|Салернитана
|Дьомбер Норберт
|9
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Ювентус 2:2 Фрозиноне
Исход игры
Ювентус
97.2% (137)
Ничья
1.4% (2)
Фрозиноне
1.4% (2)
Тотал 2.5
Больше
33.88% (41)
Меньше
66.12% (80)
Обе команды забьют
Да
18.18% (22)
Нет
81.82% (99)
Популярный счёт
2:0 Ювентус
50.4% (71)
3:0 Ювентус
12.8% (18)
2:1 Ювентус
7.8% (11)
1:0 Ювентус
5.7% (8)
3:1 Ювентус
5% (7)
4:1 Ювентус
1.4% (2)
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