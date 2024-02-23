  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
  4. Серия A 2023-2024
Тур: 26. Стадион: . Главный судья: Рапуано Антонио
Ювентус
 
Позже
Фрозиноне
Прогнозы 52
Ювентус 100% (52)
X 0% (0)
Фрозиноне 0% (0)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ювентус
Ничья
Фрозиноне
9.30
5.60
Реклама, betcity.ru
9.50
Реклама, pari.ru
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Ювентус
Фрозиноне

История личных встреч

Ювентус
Фрозиноне

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 0 побед

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

История матчей

К
4:0
СA
1:2
СA
3:0
СA
0:2
СA
0:2
СA
1:1

Голы

Всего голов

8
6

Голов в среднем за матч

2.67
2

Среднее время на гол

33
45

Всего голов

9
7

Голов в среднем за матч

1.5
1.17

Тотал матчей

2.5
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

60
77

Бомбардиры внутри турнира

Ювентус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Влахович Душан 13 (2) 0.52
Кьеза Федерико 6 (1) 0.24
Рабио Адриен 4 0.16
Гатти Федерико 3 0.12
Милик Аркадиуш 2 0.08
Бремер Глейсон 2 0.08
Локателли Мануэль 1 0.04
Камбьясо Андреа 1 0.04
Айлинг Самуэль 1 0.04
Данило Луис 1 0.04
Миретти Фабио 1 0.04
Ругани Даниэле 1 0.04
Йылдыз Кенан 1 0.04
Костич Филип 0 0
Маккенни Уэстон 0 0
Веа Тимоти 0 0
Фаджоли Николо 0 0
Николусси Кавилья Ханс 0 0
Фрозиноне
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Соуле Матиас 10 (4) 0.4
Маццителли Лука 5 0.2
Арруи Абду 3 (1) 0.12
Жорже Кайо 3 (1) 0.12
Монтеризи Иларио 2 0.08
Брешианини Марко 2 0.08
Рейньер Жезус 1 0.04
Романьоли Симоне 1 0.04
Лирола Поль 1 0.04
Ибрагимович Арийон 1 0.04
Хеддира Валид 1 (1) 0.04
Баэс Хайме 1 0.04
Чуни Марвин 1 0.04
Марчицца Риккардо 0 0
Цортеа Надир 0 0
Ойоно Энтони 0 0
Барренечеа Энцо 0 0

Карточки

Ювентус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рабио Адриен 6 0
Маккенни Уэстон 6 0
Гатти Федерико 6 0
Данило Луис 5 0
Локателли Мануэль 5 0
Бремер Глейсон 5 0
Камбьясо Андреа 5 0
Влахович Душан 4 0
Милик Аркадиуш 2 1
Костич Филип 2 0
Ругани Даниэле 2 0
Кин Мойзе 2 0
Веа Тимоти 2 0
Миретти Фабио 2 0
Массимилиано Аллегри 2 0
Алекс Сандро 1 0
Кьеза Федерико 1 0
Николусси Кавилья Ханс 1 0
Йылдыз Кенан 1 0
Фрозиноне
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Барренечеа Энцо 8 0
Околи Меме 6 0
Маццителли Лука 4 1
Романьоли Симоне 5 0
Ойоно Энтони 4 0
Соуле Матиас 3 0
Джелли Франческо 2 0
Арруи Абду 2 0
Жорже Кайо 2 0
Казо Джузеппе 2 0
Рейньер Жезус 2 0
Фраттали Пьерлуиджи 0 1
Бурабия Мехди 1 0
Гарритано Лука 1 0
Марчицца Риккардо 1 0
Баэс Хайме 1 0
Лирола Поль 1 0
Брешианини Марко 1 0
Цортеа Надир 1 0
Монтеризи Иларио 1 0
Ибрагимович Арийон 1 0
Лусуарди Матеус 1 0

Результаты матчей

Ювентус
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
17% (2)
67% (8)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (8)
33% (4)
0% (0)
Фрозиноне
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
54% (7)
31% (4)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
23% (3)
46% (6)

Сухие победы

6
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

3
10
Ювентус
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
54% (7)
31% (4)
Фрозиноне
100%
0 побед 9 поражений
Первый тайм
17% (2)
25% (3)
58% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
8% (1)
75% (9)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

5
3

Волевые победы

4
13

Упущенные победы

19
16
Ювентус
52.6%
47.4%
10 побед 9 поражений
Первый тайм
20% (5)
48% (12)
32% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (10)
44% (11)
16% (4)
Фрозиноне
25%
75%
5 побед 15 поражений
Первый тайм
36% (9)
28% (7)
36% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (6)
16% (4)
60% (15)

Сухие победы

7
1

Сухие поражения

6
3

Волевые победы

6
13

Упущенные победы

22
26

Голы по времени матча

Забито

17
10
5 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 6
10 Забивали первыми 3
14 Не забивали 17
2
12%
1
10%
1-15
2
12%
1
10%
16-30
1
6%
2
20%
31-45
6
35%
3
30%
46-60
3
18%
2
20%
61-75
3
18%
1
10%
76-90

Пропущено

6
30
3 В 1-м тайме 13
3 Во 2-м тайме 17
2 Пропускали первыми 8
6 Не пропускали 11
0
0%
4
13%
1-15
2
33%
5
17%
16-30
1
17%
4
13%
31-45
0
0%
4
13%
46-60
3
50%
4
13%
61-75
0
0%
9
30%
76-90

Забито

22
23
10 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 16
9 Забивали первыми 5
13 Не забивали 14
4
18%
2
9%
1-15
4
18%
2
9%
16-30
2
9%
3
13%
31-45
2
9%
4
17%
46-60
3
14%
7
30%
61-75
7
32%
5
22%
76-90

Пропущено

10
21
5 В 1-м тайме 12
5 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 12
2
20%
2
10%
1-15
1
10%
6
29%
16-30
2
20%
4
19%
31-45
3
30%
1
5%
46-60
0
0%
2
10%
61-75
2
20%
6
29%
76-90

Забито

39
33
15 В 1-м тайме 11
24 Во 2-м тайме 22
19 Забивали первыми 8
2 Не забивали 6
6
15%
3
9%
1-15
6
15%
3
9%
16-30
3
8%
5
15%
31-45
8
21%
7
21%
46-60
6
15%
9
27%
61-75
10
26%
6
18%
76-90

Пропущено

16
51
8 В 1-м тайме 25
8 Во 2-м тайме 26
5 Пропускали первыми 15
12 Не пропускали 23
2
13%
6
12%
1-15
3
19%
11
22%
16-30
3
19%
8
16%
31-45
3
19%
5
10%
46-60
3
19%
6
12%
61-75
2
13%
15
29%
29%
76-90

Результаты последних матчей

Ювентус
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Верона - Ювентус 2:2 Ювентус - Удинезе 0:1 Интер Милан - Ювентус 1:0 Ювентус - Эмполи 1:1
Лечче - Ювентус 0:3 Ювентус - Сассуоло 3:0 Ювентус - Фрозиноне 4:0 Салернитана - Ювентус 1:2 Ювентус - Салернитана 6:1 Ювентус - Рома 1:0 Фрозиноне - Ювентус 1:2 Дженоа - Ювентус 1:1 Ювентус - Наполи 1:0 Монца - Ювентус 1:2 Ювентус - Интер Милан 1:1 Ювентус - Кальяри 2:1 Фиорентина - Ювентус 0:1 Ювентус - Верона 1:0 Милан - Ювентус 0:1 Ювентус - Торино 2:0
Фрозиноне
(20 матчей)
25%
10%
65%
5 побед 2 ничьи 13 поражений
Фрозиноне - Рома 0:3 Фиорентина - Фрозиноне 5:1 Фрозиноне - Милан 2:3 Верона - Фрозиноне 1:1
Фрозиноне - Кальяри 3:1 Аталанта - Фрозиноне 5:0 Ювентус - Фрозиноне 4:0 Фрозиноне - Монца 2:3 Лацио - Фрозиноне 3:1 Фрозиноне - Ювентус 1:2 Наполи - Фрозиноне 0:4 Лечче - Фрозиноне 2:1 Фрозиноне - Торино 0:0 Милан - Фрозиноне 3:1 Фрозиноне - Дженоа 2:1 Интер Милан - Фрозиноне 2:0 Фрозиноне - Эмполи 2:1 Торино - Фрозиноне 1:2 Кальяри - Фрозиноне 4:3 Болонья - Фрозиноне 2:1

Результаты матчей

Ювентус
Фрозиноне

Точный счет

1:0
4 раза 33%
1:1
3 раза 25%
0:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
2:1
4 раза 31%
2:3
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%

Точное количество голов

1
7 раз 58%
2
2 раза 17%
3
2 раза 17%
0
1 раз 8%
2
6 раз 46%
1
3 раза 23%
0
2 раза 15%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%

Точный счет

1:2
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
0:3
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
1:1
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
3:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%

Точное количество голов

2
6 раз 46%
1
3 раза 23%
0
2 раза 15%
3
2 раза 15%
1
7 раз 58%
0
4 раза 33%
3
1 раз 8%

Точный счет

1:0
5 раз 20%
1:1
4 раза 16%
0:1
3 раза 12%
1:2
3 раза 12%
0:3
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
2:1
6 раз 24%
1:1
3 раза 12%
3:1
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
2:3
2 раза 8%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%

Точное количество голов

1
10 раз 40%
2
8 раз 32%
3
4 раза 16%
0
3 раза 12%
1
10 раз 40%
0
6 раз 24%
2
6 раз 24%
3
2 раза 8%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Ювентус
Фрозиноне

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
1
0.5
Больше Меньше
11
2
4
8
1.5
8
5
2
10
2.5
2
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
2
0.5
Больше Меньше
8
4
8
5
1.5
1
11
2
11
2.5
1
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
22
3
0.5
Больше Меньше
19
6
12
13
1.5
9
16
4
21
2.5
3
22
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 24 20 3 1 59 - 12 63
2.
Ювентус
 Заявка 25 16 6 3 38 - 17 54
3.
Милан
 Заявка 25 16 4 5 49 - 31 52
4.
Аталанта
 Заявка 24 14 3 7 47 - 23 45
5.
Болонья
 Заявка 25 12 9 4 37 - 23 45
6.
Рома
 Заявка 25 12 5 8 45 - 30 41
7.
Лацио
 Заявка 25 12 4 9 31 - 26 40
8.
Фиорентина
 Заявка 25 11 5 9 37 - 29 38
9.
Наполи
 Заявка 24 10 6 8 33 - 28 36
10.
Торино
 Заявка 25 9 9 7 23 - 22 36
11.
Монца
 Заявка 25 8 9 8 25 - 30 33
12.
Дженоа
 Заявка 25 7 9 9 26 - 31 30
13.
Лечче
 Заявка 25 5 9 11 24 - 39 24
14.
Фрозиноне
 Заявка 25 6 5 14 32 - 52 23
15.
Удинезе
 Заявка 25 3 14 8 25 - 38 23
16.
Эмполи
 Заявка 25 5 7 13 19 - 38 22
17.
Сассуоло
 Заявка 24 5 5 14 29 - 45 20
18.
Верона
 Заявка 25 4 8 13 23 - 34 20
19.
Кальяри
 Заявка 25 4 7 14 23 - 46 19
20.
Салернитана
 Заявка 25 2 7 16 20 - 51 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Болонья
 Заявка 13 10 2 1 24 - 7 32
2.
Интер Милан
 Заявка 12 10 1 1 30 - 6 31
3.
Аталанта
 Заявка 13 10 1 2 30 - 8 31
4.
Милан
 Заявка 12 9 1 2 21 - 7 28
5.
Ювентус
 Заявка 12 8 3 1 17 - 6 27
6.
Рома
 Заявка 13 8 3 2 30 - 13 27
7.
Фиорентина
 Заявка 12 7 2 3 22 - 12 23
8.
Торино
 Заявка 13 6 5 2 14 - 8 23
9.
Лацио
 Заявка 12 6 3 3 13 - 9 21
10.
Фрозиноне
 Заявка 13 6 2 5 22 - 22 20
11.
Монца
 Заявка 13 5 5 3 16 - 13 20
12.
Лечче
 Заявка 12 5 4 3 15 - 17 19
13.
Наполи
 Заявка 12 5 3 4 17 - 16 18
14.
Дженоа
 Заявка 12 4 5 3 15 - 16 17
15.
Кальяри
 Заявка 12 4 3 5 15 - 21 15
16.
Верона
 Заявка 12 3 5 4 14 - 16 14
17.
Сассуоло
 Заявка 11 3 3 5 14 - 16 12
18.
Удинезе
 Заявка 13 1 8 4 16 - 20 11
19.
Эмполи
 Заявка 13 2 4 7 9 - 18 10
20.
Салернитана
 Заявка 13 1 4 8 13 - 27 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 12 10 2 0 29 - 6 32
2.
Ювентус
 Заявка 13 8 3 2 21 - 11 27
3.
Милан
 Заявка 13 7 3 3 28 - 24 24
4.
Лацио
 Заявка 13 6 1 6 18 - 17 19
5.
Наполи
 Заявка 12 5 3 4 16 - 12 18
6.
Фиорентина
 Заявка 13 4 3 6 15 - 17 15
7.
Аталанта
 Заявка 11 4 2 5 17 - 15 14
8.
Рома
 Заявка 12 4 2 6 15 - 17 14
9.
Торино
 Заявка 12 3 4 5 9 - 14 13
10.
Монца
 Заявка 12 3 4 5 9 - 17 13
11.
Болонья
 Заявка 12 2 7 3 13 - 16 13
12.
Дженоа
 Заявка 13 3 4 6 11 - 15 13
13.
Эмполи
 Заявка 12 3 3 6 10 - 20 12
14.
Удинезе
 Заявка 12 2 6 4 9 - 18 12
15.
Сассуоло
 Заявка 13 2 2 9 15 - 29 8
16.
Салернитана
 Заявка 12 1 3 8 7 - 24 6
17.
Верона
 Заявка 13 1 3 9 9 - 18 6
18.
Лечче
 Заявка 13 0 5 8 9 - 22 5
19.
Кальяри
 Заявка 13 0 4 9 8 - 25 4
20.
Фрозиноне
 Заявка 12 0 3 9 10 - 30 3
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Интер Милан Мартинес Лаутаро 20 (2)
Ювентус Влахович Душан 13 (3)
Милан Жиру Оливье 12 (8)
Интер Милан Тюрам Маркус 10 (7)
Фрозиноне Соуле Матиас 10 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Рома Паредес Леандро 11
Фиорентина Раньери Лука 11
Верона Дуда Ондрей 2 7
Лечче Рамадани Юльбер 10
Салернитана Дьомбер Норберт 9
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Ювентус - Фрозиноне от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 25 февраля 2024, осталось 2 дня 5 часов 37 минут.

    Главный судья: Рапуано Антонио

    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

  • 31 посетитеть LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
    Сделать ставку на это событие и получить бонус вы можете в букмекерской конторе BetBoom.
    BetBoom
    ПОСТАВИТЬ
    • Прогнозы 52
    Ювентус 100% (52)
    X 0% (0)
    Фрозиноне 0% (0)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Ювентус
    Ничья
    Фрозиноне
    9.30
    5.60
    Реклама, betcity.ru
    9.50
    Реклама, pari.ru
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
    Смотрите в отличном качестве за 149 руб.
    Где смотреть матч Ювентус - Фрозиноне онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Ювентус - Фрозиноне

    Исход игры
    Ювентус
    100% (54)
    Ничья
    0% (0)
    Фрозиноне
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    40.38% (21)
    Меньше
    59.62% (31)
    Обе команды забьют
    Да
    21.15% (11)
    Нет
    78.85% (41)
    Популярный счёт
    2:0 Ювентус
    55.6% (30)
    3:0 Ювентус
    16.7% (9)
    2:1 Ювентус
    14.8% (8)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Реклама, fon.bet
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Ювентус
    Фрозиноне
    Букмекеры
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный