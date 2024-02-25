Колашинац разбил бровь в борьбе за мяч. Даниэле Орсато отправил защитника "Аталанты" за пределы поля к врачам команды.

Пулишич вновь активно поработал на правом фланге, в борьбе с Руджери Кристиан заработал ещё один угловой для своей команды.

Колашинац вернулся в игру, но из-под повязки у Сеада продолжает идти кровь, но пока что защитник "Аталанты" более не хочет уходить с поля.

Флоренци с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, после борьбы мяч был выбит на левую половину поля, Тео пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч задел Де Кетеларе и ушёл на повторный корнер.

На этот раз игроки "Милана" неудачно разыграли угловой, вновь футболисты "Аталанты" без особого труда отвели угрозу от своих владений при стандарте.

Даниэле Орсато всё же отправил Колашинаца за пределы поля, которому врачи вновь будут пытаться остановить кровь.

Перемотали голову на этот раз врачи "Аталанты" Колашинацу, Сеад теперь уже должен будет спокойно продолжать матч.

Миранчук разыграл корнер с Де Кетеларе, далее Руджери подключился на левом фланге и выполнил передачу на ближний угол штрафной площади, Джимсити в касание под давлением соперника пробил в ближний угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой.

Флоренци с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Лофтус-Чик под давлением Хольма головой пробил в левый угол ворот, мяч улетел в сторону от цели.

Леау совершил рывок вперёд по левой половине поля, но затем под давлением соперника у Рафаэла не получилась передача в штрафную площадь, отскок был в пользу Карнесекки.

Адли перестарался в борьбе за мяч на половине поля соперника, правила были нарушены против Копмейнерса.

Леау с левого фланга выполнил передачу на ближний угол штрафной площади на ход Тео, Эрнандес выполнил прострел к линии вратарской, Скальвини сыграл в подкате и отправил мяч на угловой.

Флоренци, Пулишич и Адли вместе разыграли корнер, но затем на левом фланге игроки "Милана" ничего интересного придумать так и не смогли.

Из глубины поля последовал заброс к радиусу штрафной площади на ход Миранчуку, Адли хорошо отработал в обороне и головой сбросил мяч в руки Меньяну.

Миранчук с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади на Де Кетеларе, Меньян грамотно сыграл на выходе и забрал мяч в руки.

21' Пулишич на левом фланге у своей штрафной площади потерял мяч под давлением Де Кетеларе, но затем у Шарля не прошла передача в центр штрафной на Компейнерса.

20' Миранчук с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, Де Кетеларе под давлением соперника головой пробил по воротам, мяч слабо полетел точно в руки Меньяну.

19' Миранчук совершил рывок вперёд по правому флангу и затем выполнил подачу в штрафную площадь, мяч попал в Габбия и ушёл на угловой.

18' Адли на половине поля соперника нарушил правила против Эдерсона. Игроки "Аталанты" не смогли быстро разыграть стандарт.

17' Леау после рывка вперёд по левому флангу выполнил прострел в центр штрафной площади, никто из партнёров по команде не смог зацепиться за мяч.

16' Де Кетеларе отправился в высокий прессинг, но Тиав и Меньян спокойно отыгрались между собой, а поддержки у Шарля не было.

15' Эдерсон с левого фланга от боковой линии штрафной площади выполнил прострел в центр штрафной, мяч попал в Беннасера и отскочил к радиусу штрафной площади, де Рон в касание пробил по воротам, мяч попал в Габбию и отскочил на правый угол штрафной площади, оттуда в дальний угол ворот пробил Хольм, Меньян в прыжке не очень удачно отбил мяч вновь в центр штрафной, но на этот раз Де Кетеларе под давлением соперника не попал в правый угол ворот.

14' Джимсити подключился к атаке по центру, по затем у Берата передача к радиусу штрафной площади на Миранчука не прошла.

13' Адли из центра поля выполнил проникающую передачу в центр штрафной площади на Беннасера, Карнесекки вовремя вышел из ворот и забрал мяч в руки, а затем Исмаэль при игре в подкате задел голкипера "Аталанты".