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  2. Матчи
  3. Италия
  4. Серия A 2023-2024
Тур: 26. Стадион: . Главный судья: Орсато Даниэле
Милан
1:0
Первый тайм: 31'
Аталанта
0'
1:0
3' Гол
Леау Рафаэл

Ход матча

3'
Леау Рафаэл
(Эрнандес Тео)
1:0

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 2
  • 1 Удары в створ 2
  • 4 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 70 Владение мячом, % 30

Владение мячом

Прогнозы 139
Милан 68.3% (95)
X 20.9% (29)
Аталанта 10.8% (15)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Милан
Ничья
Аталанта
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16
Меньян
Майк
42
Флоренци
Алессандро
28
Тиав
Малик
46
Габбия
Маттео
19
Эрнандес
Тео
7
Адли
Ясин
4
Беннасер
Исмаэль
11
Пулишич
Кристиан
8
Лофтус-Чик
Рубен
10
Леау
Рафаэл
9
Жиру
Оливье
29
Карнесекки
Марко
42
Скальвини
Джорджио
19
Джимсити
Берат
23
Колашинац
Сеад
3
Хольм
Эмиль
22
Руджери
Маттео
15
Де
Рон
Мартен
13
Эдерсон
Хонорато
7
Копмейнерс
Тëн
59
Миранчук
Алексей
17
Де
Кетеларе
Шарль
Милан
4-2-3-1
Аталанта
3-4-1-2

История личных встреч

Милан
Аталанта

17 матчей

76.5%
23.5%
13 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

58.8%
41.2%
10 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

82.4%
29.4%
14 побед 5 ничьих 0 побед

15 матчей

26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 11 побед

Первый тайм

46.7%
53.3%
0 побед 7 ничьих 8 побед

Второй тайм

13.3%
86.7%
0 побед 2 ничьи 11 побед

32 матча

40.6%
25%
34.4%
13 побед 8 ничьих 11 побед

Первый тайм

31.3%
43.8%
24.9%
10 побед 14 ничьих 8 побед

Второй тайм

43.8%
21.9%
34.3%
14 побед 7 ничьих 11 побед

История матчей

К
1:2
СA
3:2
СA
2:0
СA
1:1
СA
2:0
СA
2:3
СA
0:2
СA
0:3
СA
1:1
СA
5:0
СA
1:3
СA
2:2
СA
1:1
СA
0:2
СA
1:1
СA
0:0
СA
2:1
СA
0:0
СA
1:3
СA
0:1
СA
2:1
СA
3:0
СA
0:1
СA
0:1
СA
2:0
СA
0:2
СA
3:1
СA
1:1
СA
3:0
СA
0:1
СA
1:2
СA
2:1

Голы

Всего голов

20
24

Голов в среднем за матч

1.25
1.5

Среднее время на гол

72
60

Всего голов

22
15

Голов в среднем за матч

1.38
0.94

Среднее время на гол

65
96

Всего голов

42
39

Голов в среднем за матч

1.31
1.22

Тотал матчей

2.5
30
Больше 94%
Меньше 6%
2
26
Больше 81%
Меньше 19%
6
15
Больше 47%
Меньше 53%
17
7
Больше 22%
Меньше 78%
25
3
Больше 9%
Меньше 91%
29

Среднее время на гол

68
73

Бомбардиры внутри турнира

Милан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Жиру Оливье 12 (4) 0.46
Пулишич Кристиан 7 0.27
Лофтус-Чик Рубен 5 0.19
Йович Лука 5 0.19
Леау Рафаэл 4 0.15
Эрнандес Тео 4 (1) 0.15
Окафор Ноа 4 0.15
Томори Фикайо 3 0.12
Рейндерс Тиджани 2 0.08
Адли Ясин 1 0.04
Габбия Маттео 1 0.04
Траоре Шака 1 0.04
Шимич Ян-Карло 1 0.04
Калабрия Давиде 0 0
Флоренци Алессандро 0 0
Кьяер Симон 0 0
Меньян Майк 0 0
Чуквуэзе Саму 0 0
Муса Юнус 0 0
Тиав Малик 0 0
Аталанта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лукман Адемола 7 0.28
Копмейнерс Тëн 7 (1) 0.28
Де Кетеларе Шарль 6 (1) 0.24
Скамакка Джанлука 6 0.24
Эдерсон Хонорато 5 0.2
Пашалич Марио 4 0.16
Сапата Дуван 3 0.12
Миранчук Алексей 2 0.08
Муриэль Луис 2 0.08
Дзаппакоста Давиде 2 0.08
Хольм Эмиль 1 0.04
Колашинац Сеад 1 0.04
Баккер Митчел 1 0.04
Туре Эль Билал 1 0.04
Цортеа Надир 1 0.04
Де Рон Мартен 0 0
Руджери Маттео 0 0
Скальвини Джорджио 0 0
Хатебур Ханс 0 0
Адопо Ндари 0 0

Карточки

Милан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эрнандес Тео 8 0
Калабрия Давиде 4 1
Рейндерс Тиджани 5 0
Томори Фикайо 3 1
Тиав Малик 3 1
Флоренци Алессандро 4 0
Лофтус-Чик Рубен 4 0
Муса Юнус 4 0
Йович Лука 2 1
Крунич Раде 3 0
Леау Рафаэл 3 0
Стефано Пиоли 3 0
Жиру Оливье 1 1
Меньян Майк 1 1
Адли Ясин 2 0
Габбия Маттео 2 0
Кьяер Симон 1 0
Беннасер Исмаэль 1 0
Пулишич Кристиан 1 0
Окафор Ноа 1 0
Хименес Алехандро 1 0
Ромеро Лука 1 0
Терраччано Филиппо 1 0
Аталанта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Де Рон Мартен 8 0
Эдерсон Хонорато 5 0
Толой Рафаэл 3 1
Дзаппакоста Давиде 4 0
Джан Пьеро Гасперини 4 0
Джимсити Берат 3 0
Колашинац Сеад 3 0
Хатебур Ханс 3 0
Хольм Эмиль 3 0
Руджери Маттео 3 0
Пашалич Марио 2 0
Лукман Адемола 2 0
Копмейнерс Тëн 2 0
Скальвини Джорджио 2 0
Миранчук Алексей 1 0
Скамакка Джанлука 1 0
Цортеа Надир 1 0
Де Кетеларе Шарль 1 0

Результаты матчей

Милан
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
58% (7)
42% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
33% (4)
17% (2)
Аталанта
16.7%
83.3%
2 победы 10 поражений
Первый тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
38% (5)
62% (8)

Сухие победы

6
0

Сухие поражения

2
7

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

2
8
Милан
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
15% (2)
38% (5)
46% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
Аталанта
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)

Сухие победы

0
3

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

12
4

Упущенные победы

23
28
Милан
57.1%
42.9%
12 побед 9 поражений
Первый тайм
36% (9)
40% (10)
24% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (10)
32% (8)
28% (7)
Аталанта
28.6%
71.4%
6 побед 15 поражений
Первый тайм
25% (6)
29% (7)
46% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (5)
38% (9)
42% (10)

Сухие победы

6
3

Сухие поражения

5
9

Волевые победы

15
5

Упущенные победы

25
36

Голы по времени матча

Забито

21
18
11 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 10
9 Забивали первыми 7
15 Не забивали 15
3
14%
4
22%
1-15
1
5%
3
17%
16-30
7
33%
1
6%
31-45
4
19%
4
22%
46-60
2
10%
1
6%
61-75
4
19%
5
28%
76-90

Пропущено

7
14
2 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 8
0
0%
2
14%
1-15
1
14%
2
14%
16-30
1
14%
4
29%
31-45
0
0%
2
14%
46-60
3
43%
0
0%
61-75
2
29%
4
29%
76-90

Забито

28
30
15 В 1-м тайме 12
13 Во 2-м тайме 18
9 Забивали первыми 9
12 Не забивали 12
3
11%
3
10%
1-15
5
18%
2
7%
16-30
7
25%
7
23%
31-45
3
11%
6
20%
46-60
2
7%
4
13%
61-75
8
29%
8
27%
76-90

Пропущено

24
8
9 В 1-м тайме 4
15 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 5
1
4%
1
13%
1-15
2
8%
0
0%
16-30
6
25%
3
38%
31-45
2
8%
1
13%
46-60
7
29%
29%
0
0%
61-75
6
25%
3
38%
76-90

Забито

49
48
26 В 1-м тайме 20
23 Во 2-м тайме 28
18 Забивали первыми 16
2 Не забивали 3
6
12%
7
15%
1-15
6
12%
5
10%
16-30
14
29%
8
17%
31-45
7
14%
10
21%
46-60
4
8%
5
10%
61-75
12
24%
13
27%
76-90

Пропущено

31
22
11 В 1-м тайме 12
20 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 7
16 Не пропускали 13
1
3%
3
14%
1-15
3
10%
2
9%
16-30
7
23%
7
32%
31-45
2
6%
3
14%
46-60
10
32%
0
0%
61-75
8
26%
7
32%
76-90

Результаты последних матчей

Милан
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Ренн - Милан 3:2 Монца - Милан 4:2 Милан - Ренн 3:0 Милан - Наполи 1:0
Фрозиноне - Милан 2:3 Милан - Болонья 2:2 Удинезе - Милан 2:3 Милан - Рома 3:1 Милан - Аталанта 1:2 Эмполи - Милан 0:3 Милан - Кальяри 4:1 Милан - Сассуоло 1:0 Салернитана - Милан 2:2 Милан - Монца 3:0 Ньюкасл - Милан 1:2 Аталанта - Милан 3:2 Милан - Фрозиноне 3:1 Милан - Боруссия Д 1:3 Милан - Фиорентина 1:0 Лечче - Милан 2:2
Аталанта
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Аталанта - Сассуоло 3:0 Дженоа - Аталанта 1:4 Аталанта - Лацио 3:1 Аталанта - Удинезе 2:0
Аталанта - Фрозиноне 5:0 Аталанта - Реал Калепина 11:0 Милан - Аталанта 1:2 Рома - Аталанта 1:1 Аталанта - Сассуоло 3:1 Аталанта - Лечче 1:0 Болонья - Аталанта 1:0 Аталанта - Салернитана 4:1 Ракув - Аталанта 0:4 Аталанта - Милан 3:2 Торино - Аталанта 3:0 Аталанта - Спортинг Л 1:1 Аталанта - Наполи 1:2 Удинезе - Аталанта 1:1 Аталанта - Штурм Грац 1:0 Аталанта - Интер Милан 1:2

Результаты матчей

Милан
Аталанта

Точный счет

1:0
4 раза 33%
0:1
2 раза 17%
3:1
2 раза 17%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
2:0
3 раза 23%
1:2
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%

Точное количество голов

1
4 раза 33%
3
3 раза 25%
0
2 раза 17%
2
2 раза 17%
4
1 раз 8%
3
4 раза 31%
1
3 раза 23%
2
3 раза 23%
0
1 раз 8%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%

Точный счет

2:2
3 раза 23%
2:3
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
3:2
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%

Точное количество голов

2
7 раз 54%
3
4 раза 31%
1
2 раза 15%
1
4 раза 36%
2
3 раза 27%
0
2 раза 18%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%

Точный счет

1:0
4 раза 16%
2:2
4 раза 16%
0:1
3 раза 12%
2:3
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
3:0
3 раза 13%
2:0
3 раза 13%
3:2
3 раза 13%
1:0
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%

Точное количество голов

2
9 раз 36%
3
7 раз 28%
1
6 раз 24%
0
2 раза 8%
4
1 раз 4%
1
7 раз 29%
2
6 раз 25%
3
5 раз 21%
0
3 раза 13%
4
2 раза 8%
5
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Милан
Аталанта

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
2
0.5
Больше Меньше
12
1
6
6
1.5
9
4
4
8
2.5
6
7
1
11
3.5
2
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
2
1.5
Больше Меньше
5
6
4
9
2.5
2
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
23
2
0.5
Больше Меньше
21
3
17
8
1.5
14
10
8
17
2.5
8
16
1
24
3.5
3
21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 25 21 3 1 63 - 12 66
2.
Ювентус
 Заявка 26 17 6 3 41 - 19 57
3.
Милан
 1:0 Заявка 26 17 4 5 50 - 31 55
4.
Болонья
 Заявка 26 13 9 4 39 - 23 48
5.
Аталанта
 0:1 Заявка 25 14 3 8 47 - 24 45
6.
Рома
 Заявка 25 12 5 8 45 - 30 41
7.
Лацио
 Заявка 25 12 4 9 31 - 26 40
8.
Фиорентина
 Заявка 25 11 5 9 37 - 29 38
9.
Наполи
 Заявка 25 10 7 8 34 - 29 37
10.
Торино
 Заявка 25 9 9 7 23 - 22 36
11.
Монца
 Заявка 26 9 9 8 27 - 30 36
12.
Дженоа
 Заявка 26 8 9 9 28 - 31 33
13.
Эмполи
 Заявка 26 6 7 13 22 - 40 25
14.
Лечче
 Заявка 26 5 9 12 24 - 43 24
15.
Фрозиноне
 Заявка 26 6 5 15 34 - 55 23
16.
Удинезе
 Заявка 26 3 14 9 25 - 40 23
17.
Сассуоло
 Заявка 25 5 5 15 31 - 48 20
18.
Верона
 Заявка 26 4 8 14 23 - 36 20
19.
Кальяри
 Заявка 26 4 8 14 24 - 47 20
20.
Салернитана
 Заявка 26 2 7 17 20 - 53 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Болонья
 Заявка 14 11 2 1 26 - 7 35
2.
Интер Милан
 Заявка 12 10 1 1 30 - 6 31
3.
Аталанта
 0:1 Заявка 13 10 1 2 30 - 8 31
4.
Милан
 1:0 Заявка 13 10 1 2 22 - 7 31
5.
Ювентус
 Заявка 13 9 3 1 20 - 8 30
6.
Рома
 Заявка 13 8 3 2 30 - 13 27
7.
Фиорентина
 Заявка 12 7 2 3 22 - 12 23
8.
Торино
 Заявка 13 6 5 2 14 - 8 23
9.
Лацио
 Заявка 12 6 3 3 13 - 9 21
10.
Фрозиноне
 Заявка 13 6 2 5 22 - 22 20
11.
Монца
 Заявка 13 5 5 3 16 - 13 20
12.
Дженоа
 Заявка 13 5 5 3 17 - 16 20
13.
Лечче
 Заявка 13 5 4 4 15 - 21 19
14.
Наполи
 Заявка 12 5 3 4 17 - 16 18
15.
Кальяри
 Заявка 13 4 4 5 16 - 22 16
16.
Верона
 Заявка 12 3 5 4 14 - 16 14
17.
Сассуоло
 Заявка 12 3 3 6 16 - 19 12
18.
Удинезе
 Заявка 13 1 8 4 16 - 20 11
19.
Эмполи
 Заявка 13 2 4 7 9 - 18 10
20.
Салернитана
 Заявка 14 1 4 9 13 - 29 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 13 11 2 0 33 - 6 35
2.
Ювентус
 Заявка 13 8 3 2 21 - 11 27
3.
Милан
 1:0 Заявка 13 7 3 3 28 - 24 24
4.
Лацио
 Заявка 13 6 1 6 18 - 17 19
5.
Наполи
 Заявка 13 5 4 4 17 - 13 19
6.
Монца
 Заявка 13 4 4 5 11 - 17 16
7.
Фиорентина
 Заявка 13 4 3 6 15 - 17 15
8.
Эмполи
 Заявка 13 4 3 6 13 - 22 15
9.
Аталанта
 0:1 Заявка 12 4 2 6 17 - 16 14
10.
Рома
 Заявка 12 4 2 6 15 - 17 14
11.
Торино
 Заявка 12 3 4 5 9 - 14 13
12.
Болонья
 Заявка 12 2 7 3 13 - 16 13
13.
Дженоа
 Заявка 13 3 4 6 11 - 15 13
14.
Удинезе
 Заявка 13 2 6 5 9 - 20 12
15.
Сассуоло
 Заявка 13 2 2 9 15 - 29 8
16.
Салернитана
 Заявка 12 1 3 8 7 - 24 6
17.
Верона
 Заявка 14 1 3 10 9 - 20 6
18.
Лечче
 Заявка 13 0 5 8 9 - 22 5
19.
Кальяри
 Заявка 13 0 4 9 8 - 25 4
20.
Фрозиноне
 Заявка 13 0 3 10 12 - 33 3
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Интер Милан Мартинес Лаутаро 22 (2)
Ювентус Влахович Душан 15 (4)
Милан Жиру Оливье 12 (8)
Интер Милан Тюрам Маркус 10 (7)
Фрозиноне Соуле Матиас 10 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Верона Дуда Ондрей 2 8
Рома Паредес Леандро 11
Фиорентина Раньери Лука 11
Лечче Рамадани Юльбер 10
Салернитана Дьомбер Норберт 9
Весь список
  • Первый тайм
  • 36'
    Перемотали голову на этот раз врачи "Аталанты" Колашинацу, Сеад теперь уже должен будет спокойно продолжать матч. 
  • Травма, повреждение
    35'
    Даниэле Орсато всё же отправил Колашинаца за пределы поля, которому врачи вновь будут пытаться остановить кровь. 
  • Угловой
    34'
    На этот раз игроки "Милана" неудачно разыграли угловой, вновь футболисты "Аталанты" без особого труда отвели угрозу от своих владений при стандарте. 
  • Угловой
    33'
    Флоренци с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, после борьбы мяч был выбит на левую половину поля, Тео пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч задел Де Кетеларе и ушёл на повторный корнер. 
  • Судья
    32'
    Колашинац вернулся в игру, но из-под повязки у Сеада продолжает идти кровь, но пока что защитник "Аталанты" более не хочет уходить с поля. 
  • 31'
    Пулишич вновь активно поработал на правом фланге, в борьбе с Руджери Кристиан заработал ещё один угловой для своей команды. 
  • Травма, повреждение
    30'
    Колашинац разбил бровь в борьбе за мяч. Даниэле Орсато отправил защитника "Аталанты" за пределы поля к врачам команды. 
  • 29'
    Миранчук с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади на Де Кетеларе, Меньян грамотно сыграл на выходе и забрал мяч в руки. 
  • 28'
    Из глубины поля последовал заброс к радиусу штрафной площади на ход Миранчуку, Адли хорошо отработал в обороне и головой сбросил мяч в руки Меньяну. 
  • Угловой
    27'
    Флоренци, Пулишич и Адли вместе разыграли корнер, но затем на левом фланге игроки "Милана" ничего интересного придумать так и не смогли. 
  • 26'
    Леау с левого фланга выполнил передачу на ближний угол штрафной площади на ход Тео, Эрнандес выполнил прострел к линии вратарской, Скальвини сыграл в подкате и отправил мяч на угловой. 
  • Фол, нарушение
    25'
    Адли перестарался в борьбе за мяч на половине поля соперника, правила были нарушены против Копмейнерса. 
  • 24'
    Леау совершил рывок вперёд по левой половине поля, но затем под давлением соперника у Рафаэла не получилась передача в штрафную площадь, отскок был в пользу Карнесекки. 
  • 23'
    Флоренци с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Лофтус-Чик под давлением Хольма головой пробил в левый угол ворот, мяч улетел в сторону от цели. 
  • Угловой
    22'
    Миранчук разыграл корнер с Де Кетеларе, далее Руджери подключился на левом фланге и выполнил передачу на ближний угол штрафной площади, Джимсити в касание под давлением соперника пробил в ближний угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой. 
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    • 21'
      Пулишич на левом фланге у своей штрафной площади потерял мяч под давлением Де Кетеларе, но затем у Шарля не прошла передача в центр штрафной на Компейнерса. 
    • Угловой
      20'
      Миранчук с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, Де Кетеларе под давлением соперника головой пробил по воротам, мяч слабо полетел точно в руки Меньяну. 
    • 19'
      Миранчук совершил рывок вперёд по правому флангу и затем выполнил подачу в штрафную площадь, мяч попал в Габбия и ушёл на угловой. 
    • Фол, нарушение
      18'
      Адли на половине поля соперника нарушил правила против Эдерсона. Игроки "Аталанты" не смогли быстро разыграть стандарт. 
    • 17'
      Леау после рывка вперёд по левому флангу выполнил прострел в центр штрафной площади, никто из партнёров по команде не смог зацепиться за мяч. 
    • 16'
      Де Кетеларе отправился в высокий прессинг, но Тиав и Меньян спокойно отыгрались между собой, а поддержки у Шарля не было. 
    • Опасный момент
      15'
      Эдерсон с левого фланга от боковой линии штрафной площади выполнил прострел в центр штрафной, мяч попал в Беннасера и отскочил к радиусу штрафной площади, де Рон в касание пробил по воротам, мяч попал в Габбию и отскочил на правый угол штрафной площади, оттуда в дальний угол ворот пробил Хольм, Меньян в прыжке не очень удачно отбил мяч вновь в центр штрафной, но на этот раз Де Кетеларе под давлением соперника не попал в правый угол ворот. 
    • 14'
      Джимсити подключился к атаке по центру, по затем у Берата передача к радиусу штрафной площади на Миранчука не прошла. 
    • Фол, нарушение
      13'
      Адли из центра поля выполнил проникающую передачу в центр штрафной площади на Беннасера, Карнесекки вовремя вышел из ворот и забрал мяч в руки, а затем Исмаэль при игре в подкате задел голкипера "Аталанты". 
    • 12'
      Флоренци с правой половины поля попытался внешней стороной стопы выполнить подачу в штрафную площадь, Руджери грамотно блокировал попытку. 
    • 11'
      Руджери при развитии атаки по левому флангу выполнил передачу на ход Де Кетеларе, Флоренци грамотно сыграл в обороне и перехватил мяч. 
    • Угловой
      10'
      Флоренци с углового выполнил подачу выполнил подачу в центр штрафной площади, Скальвини головой выбил мяч на левую половину поля, Тео оказался первым на подборе и пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч полетел слишком высоко. 
    • 9'
      Пулишич хорошо поработал на правом фланге у штрафной площади "Аталанты" после заброса, Колашинац в итоге выбил мяч на угловой. 
    • Фол, нарушение
      8'
      Мирачнук в борьбе за мяч на половине поля "Милана" подыграл себе рукой, Даниэле Орсато немного подумал, но всё же дал свисток в пользу хозяев поля. 
    • 7'
      Скальвини из центра поля выполнил заброс к радиусу штрафной площади, Габбия оказался первым на мяче и сбросил его в руки Меньяну. 
    • Фол, нарушение
      6'
      Де Рон перестарался в борьбе за мяч на половине поля соперника, правила были нарушены против Лофтуса-Чика. 
    • 5'
      Отличное начало матча получается для "Милана", посмотрим, как "Аталанта" будет держать удар в этот вечер. 
    • Описание гола
      4'
      ГО-О-О-О-О-О-ОЛ! 1:0!!! Леау!!! Леау при проходе по левому флангу обыграл Хольма и Скальвини, далее Рафаэл вошёл в штрафную площадь и отлично пробил в дальний угол ворот, Карнесекки не смог среагировать должным образом, чтобы попытаться спасти свою команду. 
    • 3'
      Из центра поля последовал заброс на ход Беннасеру к правому углу штрафной площади, мяч полете слишком сильно, Карнесекки вовремя вышел из ворот и перехватил мяч. 
    • 2'
      Тео разогнал атаку по левой половине поля и затем выполнил передачу в центр штрафной площади, Жиру в касание пробил по воротам, Скальвини грамотно блокировал попытку. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. Сегодня "Милан" на "Сан-Сиро" ждёт очень непростое испытание. Команда Стефано Пиоли в последнее время играет очень нестабильно, а вот "Аталанта" чувствует себя отлично и после пяти побед подряд клубу из Бергамо вполне по силам набрать очень важные для себя очки в противостоянии с прямым конкурентом за место в Лиге чемпионов. 
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Милан 1:0 Аталанта

    Исход игры
    Милан
    68.3% (95)
    Ничья
    20.9% (29)
    Аталанта
    10.8% (15)
    Тотал 2.5
    Больше
    66.67% (78)
    Меньше
    33.33% (39)
    Обе команды забьют
    Да
    81.2% (95)
    Нет
    18.8% (22)
    Популярный счёт
    2:1 Милан
    40.3% (56)
    1:1 Ничья
    12.2% (17)
    1:0 Милан
    10.8% (15)
    1:2 Аталанта
    7.2% (10)
    2:2 Ничья
    6.5% (9)
    2:0 Милан
    5% (7)
    3:2 Милан
    1.4% (2)
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