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  3. Италия
  4. Серия A 2023-2024
Тур: 26. Стадион: . Главный судья: Орсато Даниэле
Милан
 
Позже
Аталанта
Прогнозы 45
Милан 75.6% (34)
X 13.3% (6)
Аталанта 11.1% (5)
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Милан
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Милан
Аталанта

История личных встреч

Милан
Аталанта

17 матчей

76.5%
23.5%
13 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

58.8%
41.2%
10 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

82.4%
29.4%
14 побед 5 ничьих 0 побед

15 матчей

26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 11 побед

Первый тайм

46.7%
53.3%
0 побед 7 ничьих 8 побед

Второй тайм

13.3%
86.7%
0 побед 2 ничьи 11 побед

32 матча

40.6%
25%
34.4%
13 побед 8 ничьих 11 побед

Первый тайм

31.3%
43.8%
24.9%
10 побед 14 ничьих 8 побед

Второй тайм

43.8%
21.9%
34.3%
14 побед 7 ничьих 11 побед

История матчей

К
1:2
СA
3:2
СA
2:0
СA
1:1
СA
2:0
СA
2:3
СA
0:2
СA
0:3
СA
1:1
СA
5:0
СA
1:3
СA
2:2
СA
1:1
СA
0:2
СA
1:1
СA
0:0
СA
2:1
СA
0:0
СA
1:3
СA
0:1
СA
2:1
СA
3:0
СA
0:1
СA
0:1
СA
2:0
СA
0:2
СA
3:1
СA
1:1
СA
3:0
СA
0:1
СA
1:2
СA
2:1

Голы

Всего голов

20
24

Голов в среднем за матч

1.25
1.5

Среднее время на гол

72
60

Всего голов

22
15

Голов в среднем за матч

1.38
0.94

Среднее время на гол

65
96

Всего голов

42
39

Голов в среднем за матч

1.31
1.22

Тотал матчей

2.5
30
Больше 94%
Меньше 6%
2
26
Больше 81%
Меньше 19%
6
15
Больше 47%
Меньше 53%
17
7
Больше 22%
Меньше 78%
25
3
Больше 9%
Меньше 91%
29

Среднее время на гол

68
73

Бомбардиры внутри турнира

Милан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Жиру Оливье 12 (4) 0.48
Пулишич Кристиан 7 0.28
Лофтус-Чик Рубен 5 0.2
Йович Лука 5 0.2
Эрнандес Тео 4 (1) 0.16
Окафор Ноа 4 0.16
Леау Рафаэл 3 0.12
Томори Фикайо 3 0.12
Рейндерс Тиджани 2 0.08
Адли Ясин 1 0.04
Габбия Маттео 1 0.04
Траоре Шака 1 0.04
Шимич Ян-Карло 1 0.04
Калабрия Давиде 0 0
Флоренци Алессандро 0 0
Кьяер Симон 0 0
Меньян Майк 0 0
Чуквуэзе Саму 0 0
Муса Юнус 0 0
Тиав Малик 0 0
Аталанта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лукман Адемола 7 0.29
Копмейнерс Тëн 7 (1) 0.29
Де Кетеларе Шарль 6 (1) 0.25
Скамакка Джанлука 6 0.25
Эдерсон Хонорато 5 0.21
Пашалич Марио 4 0.17
Сапата Дуван 3 0.13
Миранчук Алексей 2 0.08
Муриэль Луис 2 0.08
Дзаппакоста Давиде 2 0.08
Хольм Эмиль 1 0.04
Колашинац Сеад 1 0.04
Баккер Митчел 1 0.04
Туре Эль Билал 1 0.04
Цортеа Надир 1 0.04
Де Рон Мартен 0 0
Руджери Маттео 0 0
Скальвини Джорджио 0 0
Хатебур Ханс 0 0
Адопо Ндари 0 0

Карточки

Милан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эрнандес Тео 8 0
Калабрия Давиде 4 1
Рейндерс Тиджани 5 0
Томори Фикайо 3 1
Тиав Малик 3 1
Флоренци Алессандро 4 0
Лофтус-Чик Рубен 4 0
Муса Юнус 4 0
Йович Лука 2 1
Крунич Раде 3 0
Леау Рафаэл 3 0
Стефано Пиоли 3 0
Жиру Оливье 1 1
Меньян Майк 1 1
Адли Ясин 2 0
Габбия Маттео 2 0
Кьяер Симон 1 0
Беннасер Исмаэль 1 0
Пулишич Кристиан 1 0
Окафор Ноа 1 0
Хименес Алехандро 1 0
Ромеро Лука 1 0
Терраччано Филиппо 1 0
Аталанта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Де Рон Мартен 8 0
Эдерсон Хонорато 5 0
Толой Рафаэл 3 1
Дзаппакоста Давиде 4 0
Джан Пьеро Гасперини 4 0
Джимсити Берат 3 0
Колашинац Сеад 3 0
Хатебур Ханс 3 0
Хольм Эмиль 3 0
Руджери Маттео 3 0
Пашалич Марио 2 0
Лукман Адемола 2 0
Копмейнерс Тëн 2 0
Скальвини Джорджио 2 0
Миранчук Алексей 1 0
Скамакка Джанлука 1 0
Цортеа Надир 1 0
Де Кетеларе Шарль 1 0

Результаты матчей

Милан
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
58% (7)
42% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
33% (4)
17% (2)
Аталанта
16.7%
83.3%
2 победы 10 поражений
Первый тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
38% (5)
62% (8)

Сухие победы

6
0

Сухие поражения

2
7

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

2
8
Милан
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
15% (2)
38% (5)
46% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
Аталанта
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)

Сухие победы

0
3

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

12
4

Упущенные победы

23
28
Милан
57.1%
42.9%
12 побед 9 поражений
Первый тайм
36% (9)
40% (10)
24% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (10)
32% (8)
28% (7)
Аталанта
28.6%
71.4%
6 побед 15 поражений
Первый тайм
25% (6)
29% (7)
46% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (5)
38% (9)
42% (10)

Сухие победы

6
3

Сухие поражения

5
9

Волевые победы

15
5

Упущенные победы

25
36

Голы по времени матча

Забито

21
18
11 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 10
9 Забивали первыми 7
15 Не забивали 15
3
14%
4
22%
1-15
1
5%
3
17%
16-30
7
33%
1
6%
31-45
4
19%
4
22%
46-60
2
10%
1
6%
61-75
4
19%
5
28%
76-90

Пропущено

7
14
2 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 8
0
0%
2
14%
1-15
1
14%
2
14%
16-30
1
14%
4
29%
31-45
0
0%
2
14%
46-60
3
43%
0
0%
61-75
2
29%
4
29%
76-90

Забито

28
30
15 В 1-м тайме 12
13 Во 2-м тайме 18
9 Забивали первыми 9
12 Не забивали 12
3
11%
3
10%
1-15
5
18%
2
7%
16-30
7
25%
7
23%
31-45
3
11%
6
20%
46-60
2
7%
4
13%
61-75
8
29%
8
27%
76-90

Пропущено

24
8
9 В 1-м тайме 4
15 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 5
1
4%
1
13%
1-15
2
8%
0
0%
16-30
6
25%
3
38%
31-45
2
8%
1
13%
46-60
7
29%
29%
0
0%
61-75
6
25%
3
38%
76-90

Забито

49
48
26 В 1-м тайме 20
23 Во 2-м тайме 28
18 Забивали первыми 16
2 Не забивали 3
6
12%
7
15%
1-15
6
12%
5
10%
16-30
14
29%
8
17%
31-45
7
14%
10
21%
46-60
4
8%
5
10%
61-75
12
24%
13
27%
76-90

Пропущено

31
22
11 В 1-м тайме 12
20 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 7
16 Не пропускали 13
1
3%
3
14%
1-15
3
10%
2
9%
16-30
7
23%
7
32%
31-45
2
6%
3
14%
46-60
10
32%
0
0%
61-75
8
26%
7
32%
76-90

Результаты последних матчей

Милан
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Ренн - Милан 3:2 Монца - Милан 4:2 Милан - Ренн 3:0 Милан - Наполи 1:0
Фрозиноне - Милан 2:3 Милан - Болонья 2:2 Удинезе - Милан 2:3 Милан - Рома 3:1 Милан - Аталанта 1:2 Эмполи - Милан 0:3 Милан - Кальяри 4:1 Милан - Сассуоло 1:0 Салернитана - Милан 2:2 Милан - Монца 3:0 Ньюкасл - Милан 1:2 Аталанта - Милан 3:2 Милан - Фрозиноне 3:1 Милан - Боруссия Д 1:3 Милан - Фиорентина 1:0 Лечче - Милан 2:2
Аталанта
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Аталанта - Сассуоло 3:0 Дженоа - Аталанта 1:4 Аталанта - Лацио 3:1 Аталанта - Удинезе 2:0
Аталанта - Фрозиноне 5:0 Аталанта - Реал Калепина 11:0 Милан - Аталанта 1:2 Рома - Аталанта 1:1 Аталанта - Сассуоло 3:1 Аталанта - Лечче 1:0 Болонья - Аталанта 1:0 Аталанта - Салернитана 4:1 Ракув - Аталанта 0:4 Аталанта - Милан 3:2 Торино - Аталанта 3:0 Аталанта - Спортинг Л 1:1 Аталанта - Наполи 1:2 Удинезе - Аталанта 1:1 Аталанта - Штурм Грац 1:0 Аталанта - Интер Милан 1:2

Результаты матчей

Милан
Аталанта

Точный счет

1:0
4 раза 33%
0:1
2 раза 17%
3:1
2 раза 17%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
2:0
3 раза 23%
1:2
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%

Точное количество голов

1
4 раза 33%
3
3 раза 25%
0
2 раза 17%
2
2 раза 17%
4
1 раз 8%
3
4 раза 31%
1
3 раза 23%
2
3 раза 23%
0
1 раз 8%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%

Точный счет

2:2
3 раза 23%
2:3
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
3:2
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%

Точное количество голов

2
7 раз 54%
3
4 раза 31%
1
2 раза 15%
1
4 раза 36%
2
3 раза 27%
0
2 раза 18%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%

Точный счет

1:0
4 раза 16%
2:2
4 раза 16%
0:1
3 раза 12%
2:3
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
3:0
3 раза 13%
2:0
3 раза 13%
3:2
3 раза 13%
1:0
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%

Точное количество голов

2
9 раз 36%
3
7 раз 28%
1
6 раз 24%
0
2 раза 8%
4
1 раз 4%
1
7 раз 29%
2
6 раз 25%
3
5 раз 21%
0
3 раза 13%
4
2 раза 8%
5
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Милан
Аталанта

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
2
0.5
Больше Меньше
12
1
6
6
1.5
9
4
4
8
2.5
6
7
1
11
3.5
2
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
2
1.5
Больше Меньше
5
6
4
9
2.5
2
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
23
2
0.5
Больше Меньше
21
3
17
8
1.5
14
10
8
17
2.5
8
16
1
24
3.5
3
21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 24 20 3 1 59 - 12 63
2.
Ювентус
 Заявка 25 16 6 3 38 - 17 54
3.
Милан
 Заявка 25 16 4 5 49 - 31 52
4.
Аталанта
 Заявка 24 14 3 7 47 - 23 45
5.
Болонья
 Заявка 25 12 9 4 37 - 23 45
6.
Рома
 Заявка 25 12 5 8 45 - 30 41
7.
Лацио
 Заявка 25 12 4 9 31 - 26 40
8.
Фиорентина
 Заявка 25 11 5 9 37 - 29 38
9.
Наполи
 Заявка 24 10 6 8 33 - 28 36
10.
Торино
 Заявка 25 9 9 7 23 - 22 36
11.
Монца
 Заявка 25 8 9 8 25 - 30 33
12.
Дженоа
 Заявка 25 7 9 9 26 - 31 30
13.
Лечче
 Заявка 25 5 9 11 24 - 39 24
14.
Фрозиноне
 Заявка 25 6 5 14 32 - 52 23
15.
Удинезе
 Заявка 25 3 14 8 25 - 38 23
16.
Эмполи
 Заявка 25 5 7 13 19 - 38 22
17.
Сассуоло
 Заявка 24 5 5 14 29 - 45 20
18.
Верона
 Заявка 25 4 8 13 23 - 34 20
19.
Кальяри
 Заявка 25 4 7 14 23 - 46 19
20.
Салернитана
 Заявка 25 2 7 16 20 - 51 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Болонья
 Заявка 13 10 2 1 24 - 7 32
2.
Интер Милан
 Заявка 12 10 1 1 30 - 6 31
3.
Аталанта
 Заявка 13 10 1 2 30 - 8 31
4.
Милан
 Заявка 12 9 1 2 21 - 7 28
5.
Ювентус
 Заявка 12 8 3 1 17 - 6 27
6.
Рома
 Заявка 13 8 3 2 30 - 13 27
7.
Фиорентина
 Заявка 12 7 2 3 22 - 12 23
8.
Торино
 Заявка 13 6 5 2 14 - 8 23
9.
Лацио
 Заявка 12 6 3 3 13 - 9 21
10.
Фрозиноне
 Заявка 13 6 2 5 22 - 22 20
11.
Монца
 Заявка 13 5 5 3 16 - 13 20
12.
Лечче
 Заявка 12 5 4 3 15 - 17 19
13.
Наполи
 Заявка 12 5 3 4 17 - 16 18
14.
Дженоа
 Заявка 12 4 5 3 15 - 16 17
15.
Кальяри
 Заявка 12 4 3 5 15 - 21 15
16.
Верона
 Заявка 12 3 5 4 14 - 16 14
17.
Сассуоло
 Заявка 11 3 3 5 14 - 16 12
18.
Удинезе
 Заявка 13 1 8 4 16 - 20 11
19.
Эмполи
 Заявка 13 2 4 7 9 - 18 10
20.
Салернитана
 Заявка 13 1 4 8 13 - 27 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 12 10 2 0 29 - 6 32
2.
Ювентус
 Заявка 13 8 3 2 21 - 11 27
3.
Милан
 Заявка 13 7 3 3 28 - 24 24
4.
Лацио
 Заявка 13 6 1 6 18 - 17 19
5.
Наполи
 Заявка 12 5 3 4 16 - 12 18
6.
Фиорентина
 Заявка 13 4 3 6 15 - 17 15
7.
Аталанта
 Заявка 11 4 2 5 17 - 15 14
8.
Рома
 Заявка 12 4 2 6 15 - 17 14
9.
Торино
 Заявка 12 3 4 5 9 - 14 13
10.
Монца
 Заявка 12 3 4 5 9 - 17 13
11.
Болонья
 Заявка 12 2 7 3 13 - 16 13
12.
Дженоа
 Заявка 13 3 4 6 11 - 15 13
13.
Эмполи
 Заявка 12 3 3 6 10 - 20 12
14.
Удинезе
 Заявка 12 2 6 4 9 - 18 12
15.
Сассуоло
 Заявка 13 2 2 9 15 - 29 8
16.
Салернитана
 Заявка 12 1 3 8 7 - 24 6
17.
Верона
 Заявка 13 1 3 9 9 - 18 6
18.
Лечче
 Заявка 13 0 5 8 9 - 22 5
19.
Кальяри
 Заявка 13 0 4 9 8 - 25 4
20.
Фрозиноне
 Заявка 12 0 3 9 10 - 30 3
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Интер Милан Мартинес Лаутаро 20 (2)
Ювентус Влахович Душан 13 (3)
Милан Жиру Оливье 12 (8)
Интер Милан Тюрам Маркус 10 (7)
Фрозиноне Соуле Матиас 10 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Рома Паредес Леандро 11
Фиорентина Раньери Лука 11
Верона Дуда Ондрей 2 7
Лечче Рамадани Юльбер 10
Салернитана Дьомбер Норберт 9
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Милан - Аталанта от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 25 февраля 2024, осталось 2 дня 13 часов 51 минуту.

    Главный судья: Орсато Даниэле

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    • Прогнозы 45
    Милан 75.6% (34)
    X 13.3% (6)
    Аталанта 11.1% (5)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Милан
    Ничья
    Аталанта
    2.95
    3.60
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    3.05
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    Прогнозы на матч Милан - Аталанта

    Исход игры
    Милан
    75.6% (34)
    Ничья
    13.3% (6)
    Аталанта
    11.1% (5)
    Тотал 2.5
    Больше
    73.81% (31)
    Меньше
    26.19% (11)
    Обе команды забьют
    Да
    78.57% (33)
    Нет
    21.43% (9)
    Популярный счёт
    2:1 Милан
    48.9% (22)
    2:0 Милан
    11.1% (5)
    1:0 Милан
    8.9% (4)
    2:2 Ничья
    8.9% (4)
    1:2 Аталанта
    8.9% (4)
    1:1 Ничья
    4.4% (2)
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