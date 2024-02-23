Тур: 26. Стадион: Сан-Сиро. Главный судья: Орсато Даниэле
-
Главный тренер: Пиоли Стефано
-
Главный тренер: Гасперини Джан Пьеро
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Милан
Аталанта
17 матчей
76.5%
23.5%
13 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
58.8%
41.2%
10 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
82.4%
29.4%
14 побед 5 ничьих 0 побед
15 матчей
26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 11 побед
Первый тайм
46.7%
53.3%
0 побед 7 ничьих 8 побед
Второй тайм
13.3%
86.7%
0 побед 2 ничьи 11 побед
32 матча
40.6%
25%
34.4%
13 побед 8 ничьих 11 побед
Первый тайм
31.3%
43.8%
24.9%
10 побед 14 ничьих 8 побед
Второй тайм
43.8%
21.9%
34.3%
14 побед 7 ничьих 11 побед
История матчей
Голы
Всего голов
20
24
Голов в среднем за матч
1.25
1.5
Среднее время на гол
72
60
Всего голов
22
15
Голов в среднем за матч
1.38
0.94
Среднее время на гол
65
96
Всего голов
42
39
Голов в среднем за матч
1.31
1.22
Тотал матчей
2.5
30
Больше 94%
Меньше 6%
2
26
Больше 81%
Меньше 19%
6
15
Больше 47%
Меньше 53%
17
7
Больше 22%
Меньше 78%
25
3
Больше 9%
Меньше 91%
29
Среднее время на гол
68
73
Бомбардиры внутри турнира
Милан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Жиру Оливье
|12 (4)
|0.48
|Пулишич Кристиан
|7
|0.28
|Лофтус-Чик Рубен
|5
|0.2
|Йович Лука
|5
|0.2
|Эрнандес Тео
|4 (1)
|0.16
|Окафор Ноа
|4
|0.16
|Леау Рафаэл
|3
|0.12
|Томори Фикайо
|3
|0.12
|Рейндерс Тиджани
|2
|0.08
|Адли Ясин
|1
|0.04
|Габбия Маттео
|1
|0.04
|Траоре Шака
|1
|0.04
|Шимич Ян-Карло
|1
|0.04
|Калабрия Давиде
|0
|0
|Флоренци Алессандро
|0
|0
|Кьяер Симон
|0
|0
|Меньян Майк
|0
|0
|Чуквуэзе Саму
|0
|0
|Муса Юнус
|0
|0
|Тиав Малик
|0
|0
Аталанта
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лукман Адемола
|7
|0.29
|Копмейнерс Тëн
|7 (1)
|0.29
|Де Кетеларе Шарль
|6 (1)
|0.25
|Скамакка Джанлука
|6
|0.25
|Эдерсон Хонорато
|5
|0.21
|Пашалич Марио
|4
|0.17
|Сапата Дуван
|3
|0.13
|Миранчук Алексей
|2
|0.08
|Муриэль Луис
|2
|0.08
|Дзаппакоста Давиде
|2
|0.08
|Хольм Эмиль
|1
|0.04
|Колашинац Сеад
|1
|0.04
|Баккер Митчел
|1
|0.04
|Туре Эль Билал
|1
|0.04
|Цортеа Надир
|1
|0.04
|Де Рон Мартен
|0
|0
|Руджери Маттео
|0
|0
|Скальвини Джорджио
|0
|0
|Хатебур Ханс
|0
|0
|Адопо Ндари
|0
|0
Карточки
Милан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эрнандес Тео
|8
|0
|Калабрия Давиде
|4
|1
|Рейндерс Тиджани
|5
|0
|Томори Фикайо
|3
|1
|Тиав Малик
|3
|1
|Флоренци Алессандро
|4
|0
|Лофтус-Чик Рубен
|4
|0
|Муса Юнус
|4
|0
|Йович Лука
|2
|1
|Крунич Раде
|3
|0
|Леау Рафаэл
|3
|0
|Стефано Пиоли
|3
|0
|Жиру Оливье
|1
|1
|Меньян Майк
|1
|1
|Адли Ясин
|2
|0
|Габбия Маттео
|2
|0
|Кьяер Симон
|1
|0
|Беннасер Исмаэль
|1
|0
|Пулишич Кристиан
|1
|0
|Окафор Ноа
|1
|0
|Хименес Алехандро
|1
|0
|Ромеро Лука
|1
|0
|Терраччано Филиппо
|1
|0
Аталанта
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Де Рон Мартен
|8
|0
|Эдерсон Хонорато
|5
|0
|Толой Рафаэл
|3
|1
|Дзаппакоста Давиде
|4
|0
|Джан Пьеро Гасперини
|4
|0
|Джимсити Берат
|3
|0
|Колашинац Сеад
|3
|0
|Хатебур Ханс
|3
|0
|Хольм Эмиль
|3
|0
|Руджери Маттео
|3
|0
|Пашалич Марио
|2
|0
|Лукман Адемола
|2
|0
|Копмейнерс Тëн
|2
|0
|Скальвини Джорджио
|2
|0
|Миранчук Алексей
|1
|0
|Скамакка Джанлука
|1
|0
|Цортеа Надир
|1
|0
|Де Кетеларе Шарль
|1
|0
Результаты матчей
Милан
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
58% (7)
42% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
33% (4)
17% (2)
Аталанта
16.7%
83.3%
2 победы 10 поражений
Первый тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
38% (5)
62% (8)
Сухие победы
6
0
Сухие поражения
2
7
Волевые победы
3
1
Упущенные победы
2
8
Милан
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
15% (2)
38% (5)
46% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
Аталанта
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
Сухие победы
0
3
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
12
4
Упущенные победы
23
28
Милан
57.1%
42.9%
12 побед 9 поражений
Первый тайм
36% (9)
40% (10)
24% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (10)
32% (8)
28% (7)
Аталанта
28.6%
71.4%
6 побед 15 поражений
Первый тайм
25% (6)
29% (7)
46% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (5)
38% (9)
42% (10)
Сухие победы
6
3
Сухие поражения
5
9
Волевые победы
15
5
Упущенные победы
25
36
Голы по времени матча
Забито
21
18
11 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 10
9 Забивали первыми 7
15 Не забивали 15
3
14%
4
22%
1-15
1
5%
3
17%
16-30
7
33%
1
6%
31-45
4
19%
4
22%
46-60
2
10%
1
6%
61-75
4
19%
5
28%
76-90
Пропущено
7
14
2 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 8
0
0%
2
14%
1-15
1
14%
2
14%
16-30
1
14%
4
29%
31-45
0
0%
2
14%
46-60
3
43%
0
0%
61-75
2
29%
4
29%
76-90
Забито
28
30
15 В 1-м тайме 12
13 Во 2-м тайме 18
9 Забивали первыми 9
12 Не забивали 12
3
11%
3
10%
1-15
5
18%
2
7%
16-30
7
25%
7
23%
31-45
3
11%
6
20%
46-60
2
7%
4
13%
61-75
8
29%
8
27%
76-90
Пропущено
24
8
9 В 1-м тайме 4
15 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 5
1
4%
1
13%
1-15
2
8%
0
0%
16-30
6
25%
3
38%
31-45
2
8%
1
13%
46-60
7
29%
29%
0
0%
61-75
6
25%
3
38%
76-90
Забито
49
48
26 В 1-м тайме 20
23 Во 2-м тайме 28
18 Забивали первыми 16
2 Не забивали 3
6
12%
7
15%
1-15
6
12%
5
10%
16-30
14
29%
8
17%
31-45
7
14%
10
21%
46-60
4
8%
5
10%
61-75
12
24%
13
27%
76-90
Пропущено
31
22
11 В 1-м тайме 12
20 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 7
16 Не пропускали 13
1
3%
3
14%
1-15
3
10%
2
9%
16-30
7
23%
7
32%
31-45
2
6%
3
14%
46-60
10
32%
0
0%
61-75
8
26%
7
32%
76-90
Результаты последних матчей
Милан
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Ренн - Милан 3:2 Монца - Милан 4:2 Милан - Ренн 3:0 Милан - Наполи 1:0
Фрозиноне - Милан 2:3 Милан - Болонья 2:2 Удинезе - Милан 2:3 Милан - Рома 3:1 Милан - Аталанта 1:2 Эмполи - Милан 0:3 Милан - Кальяри 4:1 Милан - Сассуоло 1:0 Салернитана - Милан 2:2 Милан - Монца 3:0 Ньюкасл - Милан 1:2 Аталанта - Милан 3:2 Милан - Фрозиноне 3:1 Милан - Боруссия Д 1:3 Милан - Фиорентина 1:0 Лечче - Милан 2:2
Аталанта
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Аталанта - Сассуоло 3:0 Дженоа - Аталанта 1:4 Аталанта - Лацио 3:1 Аталанта - Удинезе 2:0
Аталанта - Фрозиноне 5:0 Аталанта - Реал Калепина 11:0 Милан - Аталанта 1:2 Рома - Аталанта 1:1 Аталанта - Сассуоло 3:1 Аталанта - Лечче 1:0 Болонья - Аталанта 1:0 Аталанта - Салернитана 4:1 Ракув - Аталанта 0:4 Аталанта - Милан 3:2 Торино - Аталанта 3:0 Аталанта - Спортинг Л 1:1 Аталанта - Наполи 1:2 Удинезе - Аталанта 1:1 Аталанта - Штурм Грац 1:0 Аталанта - Интер Милан 1:2
Результаты матчей
Милан
Аталанта
Точный счет
1:0
4 раза 33%
0:1
2 раза 17%
3:1
2 раза 17%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
2:0
3 раза 23%
1:2
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
Точное количество голов
1
4 раза 33%
3
3 раза 25%
0
2 раза 17%
2
2 раза 17%
4
1 раз 8%
3
4 раза 31%
1
3 раза 23%
2
3 раза 23%
0
1 раз 8%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
Точный счет
2:2
3 раза 23%
2:3
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
3:2
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
Точное количество голов
2
7 раз 54%
3
4 раза 31%
1
2 раза 15%
1
4 раза 36%
2
3 раза 27%
0
2 раза 18%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%
Точный счет
1:0
4 раза 16%
2:2
4 раза 16%
0:1
3 раза 12%
2:3
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
3:0
3 раза 13%
2:0
3 раза 13%
3:2
3 раза 13%
1:0
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
Точное количество голов
2
9 раз 36%
3
7 раз 28%
1
6 раз 24%
0
2 раза 8%
4
1 раз 4%
1
7 раз 29%
2
6 раз 25%
3
5 раз 21%
0
3 раза 13%
4
2 раза 8%
5
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Милан
Аталанта
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
102
Больше Меньше
121
66
94
48
67
111
211
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
112
Больше Меньше
56
49
29
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
232
Больше Меньше
213
178
1410
817
816
124
321
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|24
|20
|3
|1
|59 - 12
|63
|2.
|Заявка
|25
|16
|6
|3
|38 - 17
|54
|3.
|Заявка
|25
|16
|4
|5
|49 - 31
|52
|4.
|Заявка
|24
|14
|3
|7
|47 - 23
|45
|5.
|Заявка
|25
|12
|9
|4
|37 - 23
|45
|6.
|Заявка
|25
|12
|5
|8
|45 - 30
|41
|7.
|Заявка
|25
|12
|4
|9
|31 - 26
|40
|8.
|Заявка
|25
|11
|5
|9
|37 - 29
|38
|9.
|Заявка
|24
|10
|6
|8
|33 - 28
|36
|10.
|Заявка
|25
|9
|9
|7
|23 - 22
|36
|11.
|Заявка
|25
|8
|9
|8
|25 - 30
|33
|12.
|Заявка
|25
|7
|9
|9
|26 - 31
|30
|13.
|Заявка
|25
|5
|9
|11
|24 - 39
|24
|14.
|Заявка
|25
|6
|5
|14
|32 - 52
|23
|15.
|Заявка
|25
|3
|14
|8
|25 - 38
|23
|16.
|Заявка
|25
|5
|7
|13
|19 - 38
|22
|17.
|Заявка
|24
|5
|5
|14
|29 - 45
|20
|18.
|Заявка
|25
|4
|8
|13
|23 - 34
|20
|19.
|Заявка
|25
|4
|7
|14
|23 - 46
|19
|20.
|Заявка
|25
|2
|7
|16
|20 - 51
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|10
|2
|1
|24 - 7
|32
|2.
|Заявка
|12
|10
|1
|1
|30 - 6
|31
|3.
|Заявка
|13
|10
|1
|2
|30 - 8
|31
|4.
|Заявка
|12
|9
|1
|2
|21 - 7
|28
|5.
|Заявка
|12
|8
|3
|1
|17 - 6
|27
|6.
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|30 - 13
|27
|7.
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|22 - 12
|23
|8.
|Заявка
|13
|6
|5
|2
|14 - 8
|23
|9.
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|13 - 9
|21
|10.
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|22 - 22
|20
|11.
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|16 - 13
|20
|12.
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|15 - 17
|19
|13.
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|17 - 16
|18
|14.
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|15 - 16
|17
|15.
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|15 - 21
|15
|16.
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|14 - 16
|14
|17.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|14 - 16
|12
|18.
|Заявка
|13
|1
|8
|4
|16 - 20
|11
|19.
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|9 - 18
|10
|20.
|Заявка
|13
|1
|4
|8
|13 - 27
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|10
|2
|0
|29 - 6
|32
|2.
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|21 - 11
|27
|3.
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|28 - 24
|24
|4.
|Заявка
|13
|6
|1
|6
|18 - 17
|19
|5.
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|16 - 12
|18
|6.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|15 - 17
|15
|7.
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|17 - 15
|14
|8.
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|15 - 17
|14
|9.
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|9 - 14
|13
|10.
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|9 - 17
|13
|11.
|Заявка
|12
|2
|7
|3
|13 - 16
|13
|12.
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|11 - 15
|13
|13.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|10 - 20
|12
|14.
|Заявка
|12
|2
|6
|4
|9 - 18
|12
|15.
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|15 - 29
|8
|16.
|Заявка
|12
|1
|3
|8
|7 - 24
|6
|17.
|Заявка
|13
|1
|3
|9
|9 - 18
|6
|18.
|Заявка
|13
|0
|5
|8
|9 - 22
|5
|19.
|Заявка
|13
|0
|4
|9
|8 - 25
|4
|20.
|Заявка
|12
|0
|3
|9
|10 - 30
|3
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
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- — Вылет в Серию B
|Интер Милан
|Мартинес Лаутаро
|20 (2)
|Ювентус
|Влахович Душан
|13 (3)
|Милан
|Жиру Оливье
|12 (8)
|Интер Милан
|Тюрам Маркус
|10 (7)
|Фрозиноне
|Соуле Матиас
|10 (2)
|Рома
|Паредес Леандро
|11
|Фиорентина
|Раньери Лука
|11
|Верона
|Дуда Ондрей
|2 7
|Лечче
|Рамадани Юльбер
|10
|Салернитана
|Дьомбер Норберт
|9
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Милан - Аталанта
Исход игры
Милан
75.6% (34)
Ничья
13.3% (6)
Аталанта
11.1% (5)
Тотал 2.5
Больше
73.81% (31)
Меньше
26.19% (11)
Обе команды забьют
Да
78.57% (33)
Нет
21.43% (9)
Популярный счёт
2:1 Милан
48.9% (22)
2:0 Милан
11.1% (5)
1:0 Милан
8.9% (4)
2:2 Ничья
8.9% (4)
1:2 Аталанта
8.9% (4)
1:1 Ничья
4.4% (2)
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