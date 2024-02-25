Тур: 26. Стадион: Виа дель Маре. Главный судья: Довери Даниэле
0:0
Первый тайм: 6'
0'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 2
-
2 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
18 Владение мячом, % 82
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
59
Туба
Ахмед
29
Блен
Алексис
77
Аудеро
Эмиль
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
59 Туба АхмедЗащитник
- Защитник
-
29 Блен АлексисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
40 Самоя ЯсперВратарь
- Вратарь
- Защитник
-
10 Уден РемиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Каба МохамедПолузащитник
- Нападающий
-
22 Банда ЛамекНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Д'Аверса Роберто
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
-
77 Аудеро ЭмильВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Классен ДэвиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
49 Сарр АмадуНападающий
-
Главный тренер: Индзаги Симоне
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Лечче
Интер Милан
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
133.3%
0 побед 4 ничьи 0 побед
8 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 8 побед
Первый тайм
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 7 побед
11 матчей
9.1%
18.2%
72.7%
1 победа 2 ничьи 8 побед
Первый тайм
9.1%
45.5%
45.4%
1 победа 5 ничьих 5 побед
Второй тайм
36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
4
1
Голов в среднем за матч
0.8
0.17
Среднее время на гол
112
540
Всего голов
14
7
Голов в среднем за матч
2.33
1.4
Среднее время на гол
38
64
Всего голов
18
8
Голов в среднем за матч
1.64
0.73
Тотал матчей
2.5
8
Больше 73%
Меньше 27%
3
4
Больше 36%
Меньше 64%
7
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
Среднее время на гол
55
123
Бомбардиры внутри турнира
Лечче
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Крстович Никола
|5 (1)
|0.2
|Пикколи Роберто
|4 (1)
|0.16
|Уден Реми
|3
|0.12
|Банда Ламек
|2
|0.08
|Алмквист Понтус
|2
|0.08
|Жендрей Валентен
|1
|0.04
|Сансоне Никола
|1
|0.04
|Гонсалес Хоан
|1
|0.04
|Ди Франческо Федерико
|1
|0.04
|Рамадани Юльбер
|1
|0.04
|Рафья Хамза
|1
|0.04
|Доргу Патрик
|1
|0.04
|Стрефецца Габриэль
|1 (1)
|0.04
|Блен Алексис
|0
|0
|Галло Антонино
|0
|0
|Баскиротто Федерико
|0
|0
|Бурнете Каталин
|0
|0
Интер Милан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мартинес Лаутаро
|20 (2)
|0.83
|Тюрам Маркус
|10
|0.42
|Чалханоглу Хакан
|9 (7)
|0.38
|Димарко Федерико
|3
|0.13
|Дюмфрис Дензел
|3
|0.13
|Мхитарян Генрих
|2
|0.08
|Арнаутович Марко
|2
|0.08
|Барелла Николо
|2
|0.08
|Ачерби Франческо
|2
|0.08
|Фраттези Давиде
|2
|0.08
|Бастони Алессандро
|1
|0.04
|Биссекк Янн-Аурель
|1
|0.04
|Аугусто Карлос
|0
|0
|Куадрадо Хуан
|0
|0
|Дармиан Маттео
|0
|0
|Аслани Кристьян
|0
|0
Карточки
Лечче
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рамадани Юльбер
|10
|0
|Понграчич Марин
|7
|1
|Гонсалес Хоан
|6
|0
|Банда Ламек
|4
|1
|Роберто Д'Аверса
|5
|0
|Жендрей Валентен
|5
|0
|Доргу Патрик
|5
|0
|Каба Мохамед
|3
|1
|Стрефецца Габриэль
|4
|0
|Рафья Хамза
|4
|0
|Крстович Никола
|3
|0
|Алмквист Понтус
|3
|0
|Баскиротто Федерико
|1
|1
|Блен Алексис
|2
|0
|Уден Реми
|2
|0
|Галло Антонино
|2
|0
|Пикколи Роберто
|2
|0
|Сансоне Никола
|1
|0
|Венути Лоренцо
|1
|0
|Туба Ахмед
|1
|0
Интер Милан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Индзаги Симоне
|5
|0
|Чалханоглу Хакан
|5
|0
|Барелла Николо
|4
|0
|Бастони Алессандро
|4
|0
|Мхитарян Генрих
|3
|0
|Павар Бенжамен
|3
|0
|Тюрам Маркус
|3
|0
|Мартинес Лаутаро
|2
|0
|Куадрадо Хуан
|1
|0
|Дармиан Маттео
|1
|0
|Зоммер Янн
|1
|0
|Ачерби Франческо
|1
|0
|Дюмфрис Дензел
|1
|0
|Фраттези Давиде
|1
|0
|Аугусто Карлос
|1
|0
Результаты матчей
Лечче
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
25% (3)
25% (3)
Интер Милан
9.1%
90.9%
1 победа 10 поражений
Первый тайм
0% (0)
8% (1)
92% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
17% (2)
67% (8)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
3
8
Волевые победы
4
5
Упущенные победы
5
2
Лечче
100%
8 побед 0 поражений
Первый тайм
23% (3)
69% (9)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
62% (8)
31% (4)
8% (1)
Интер Милан
100%
10 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (6)
42% (5)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (7)
42% (5)
0% (0)
Сухие победы
6
7
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
15
2
Упущенные победы
8
28
Лечче
81.3%
18.7%
13 побед 3 поражения
Первый тайм
24% (6)
52% (13)
24% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (14)
28% (7)
16% (4)
Интер Милан
52.4%
47.6%
11 побед 10 поражений
Первый тайм
25% (6)
25% (6)
50% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (9)
29% (7)
33% (8)
Сухие победы
8
7
Сухие поражения
3
8
Волевые победы
19
7
Упущенные победы
13
30
Голы по времени матча
Забито
15
28
4 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 17
5 Забивали первыми 11
16 Не забивали 12
2
13%
3
11%
1-15
1
7%
3
11%
16-30
1
7%
5
18%
31-45
1
7%
5
18%
46-60
2
13%
4
14%
61-75
8
53%
8
29%
76-90
Пропущено
17
7
7 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 3
7 Пропускали первыми 1
10 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
4
24%
2
29%
16-30
3
18%
2
29%
31-45
3
18%
1
14%
46-60
4
24%
2
29%
61-75
3
18%
0
0%
76-90
Забито
10
29
3 В 1-м тайме 16
7 Во 2-м тайме 13
5 Забивали первыми 11
18 Не забивали 13
1
10%
5
17%
1-15
1
10%
3
10%
16-30
1
10%
8
28%
31-45
1
10%
3
10%
46-60
4
40%
2
7%
61-75
2
20%
8
28%
76-90
Пропущено
21
7
7 В 1-м тайме 2
14 Во 2-м тайме 5
8 Пропускали первыми 1
12 Не пропускали 5
2
10%
0
0%
1-15
3
14%
1
14%
16-30
2
10%
1
14%
31-45
6
29%
3
43%
46-60
1
5%
2
29%
61-75
7
33%
0
0%
76-90
Забито
25
57
7 В 1-м тайме 27
18 Во 2-м тайме 30
10 Забивали первыми 22
9 Не забивали 1
3
12%
8
14%
1-15
2
8%
6
11%
16-30
2
8%
13
23%
31-45
2
8%
8
14%
46-60
6
24%
6
11%
61-75
10
40%
16
28%
76-90
Пропущено
38
14
14 В 1-м тайме 6
24 Во 2-м тайме 8
15 Пропускали первыми 2
22 Не пропускали 10
2
5%
0
0%
1-15
7
18%
3
21%
16-30
5
13%
3
21%
31-45
9
24%
4
29%
46-60
5
13%
4
29%
61-75
10
26%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Лечче
(20 матчей)
10%
35%
55%
2 победы 7 ничьих 11 поражений
Торино - Лечче 2:0 Болонья - Лечче 4:0 Лечче - Фиорентина 3:2 Дженоа - Лечче 2:1
Лечче - Ювентус 0:3 Лацио - Лечче 1:0 Лечче - Кальяри 1:1 Аталанта - Лечче 1:0 Интер Милан - Лечче 2:0 Лечче - Фрозиноне 2:1 Эмполи - Лечче 1:1 Лечче - Болонья 1:1 Верона - Лечче 2:2 Лечче - Милан 2:2 Рома - Лечче 2:1 Лечче - Парма 2:4 Лечче - Торино 0:1 Удинезе - Лечче 1:1 Лечче - Сассуоло 1:1 Лечче - Наполи 0:4
Интер Милан
(20 матчей)
75%
20%
5%
15 побед 4 ничьи 1 поражение
Интер Милан - Атлетико М 1:0 Интер Милан - Салернитана 4:0 Рома - Интер Милан 2:4 Интер Милан - Ювентус 1:0
Фиорентина - Интер Милан 0:1 Наполи - Интер Милан 0:1 Интер Милан - Лацио 3:0 Монца - Интер Милан 1:5 Интер Милан - Верона 2:1 Дженоа - Интер Милан 1:1 Интер Милан - Лечче 2:0 Интер Милан - Болонья 1:2 Лацио - Интер Милан 0:2 Интер Милан - Реал Сосьедад 0:0 Интер Милан - Удинезе 4:0 Наполи - Интер Милан 0:3 Бенфика - Интер Милан 3:3 Ювентус - Интер Милан 1:1 Интер Милан - Фрозиноне 2:0 Ред Булл Зальцбург - Интер Милан 0:1
Результаты матчей
Лечче
Интер Милан
Точный счет
1:1
3 раза 25%
2:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
2:0
3 раза 25%
4:0
3 раза 25%
1:0
2 раза 17%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
Точное количество голов
2
4 раза 33%
1
4 раза 33%
0
3 раза 25%
3
1 раз 8%
2
5 раз 42%
1
3 раза 25%
4
3 раза 25%
5
1 раз 8%
Точный счет
1:0
3 раза 23%
1:1
3 раза 23%
2:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
4:0
1 раз 8%
0:1
2 раза 17%
0:2
2 раза 17%
0:3
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
0:4
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
Точное количество голов
0
6 раз 46%
1
5 раз 38%
2
2 раза 15%
1
4 раза 33%
2
3 раза 25%
3
2 раза 17%
4
2 раза 17%
5
1 раз 8%
Точный счет
1:1
6 раз 24%
1:0
4 раза 16%
2:1
4 раза 16%
2:0
3 раза 12%
2:2
3 раза 12%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:0
3 раза 13%
2:0
3 раза 13%
0:1
2 раза 8%
0:2
2 раза 8%
0:3
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
0:4
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
Точное количество голов
0
9 раз 36%
1
9 раз 36%
2
6 раз 24%
3
1 раз 4%
2
8 раз 33%
1
7 раз 29%
4
5 раз 21%
3
2 раза 8%
5
2 раза 8%
Тоталы голов в матче
Лечче
Интер Милан
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
93
Больше Меньше
57
93
111
48
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
76
Больше Меньше
211
84
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
169
Больше Меньше
718
177
124
915
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|25
|20
|4
|1
|59 - 12
|64
|2.
|Заявка
|26
|17
|6
|3
|41 - 19
|57
|3.
|Заявка
|25
|16
|4
|5
|49 - 31
|52
|4.
|Заявка
|26
|13
|9
|4
|39 - 23
|48
|5.
|Заявка
|24
|14
|3
|7
|47 - 23
|45
|6.
|Заявка
|25
|12
|5
|8
|45 - 30
|41
|7.
|Заявка
|25
|12
|4
|9
|31 - 26
|40
|8.
|Заявка
|25
|11
|5
|9
|37 - 29
|38
|9.
|Заявка
|25
|10
|7
|8
|34 - 29
|37
|10.
|Заявка
|25
|9
|9
|7
|23 - 22
|36
|11.
|Заявка
|26
|9
|9
|8
|27 - 30
|36
|12.
|Заявка
|26
|8
|9
|9
|28 - 31
|33
|13.
|Заявка
|26
|6
|7
|13
|22 - 40
|25
|14.
|0:0 Заявка
|26
|5
|10
|11
|24 - 39
|25
|15.
|Заявка
|26
|6
|5
|15
|34 - 55
|23
|16.
|Заявка
|26
|3
|14
|9
|25 - 40
|23
|17.
|Заявка
|25
|5
|5
|15
|31 - 48
|20
|18.
|Заявка
|26
|4
|8
|14
|23 - 36
|20
|19.
|Заявка
|26
|4
|8
|14
|24 - 47
|20
|20.
|Заявка
|26
|2
|7
|17
|20 - 53
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|11
|2
|1
|26 - 7
|35
|2.
|0:0 Заявка
|12
|10
|1
|1
|30 - 6
|31
|3.
|Заявка
|13
|10
|1
|2
|30 - 8
|31
|4.
|Заявка
|13
|9
|3
|1
|20 - 8
|30
|5.
|Заявка
|12
|9
|1
|2
|21 - 7
|28
|6.
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|30 - 13
|27
|7.
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|22 - 12
|23
|8.
|Заявка
|13
|6
|5
|2
|14 - 8
|23
|9.
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|13 - 9
|21
|10.
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|22 - 22
|20
|11.
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|16 - 13
|20
|12.
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|17 - 16
|20
|13.
|0:0 Заявка
|13
|5
|5
|3
|15 - 17
|20
|14.
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|17 - 16
|18
|15.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|16 - 22
|16
|16.
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|14 - 16
|14
|17.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|16 - 19
|12
|18.
|Заявка
|13
|1
|8
|4
|16 - 20
|11
|19.
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|9 - 18
|10
|20.
|Заявка
|14
|1
|4
|9
|13 - 29
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|13
|10
|3
|0
|29 - 6
|33
|2.
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|21 - 11
|27
|3.
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|28 - 24
|24
|4.
|Заявка
|13
|6
|1
|6
|18 - 17
|19
|5.
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|17 - 13
|19
|6.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|11 - 17
|16
|7.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|15 - 17
|15
|8.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|13 - 22
|15
|9.
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|17 - 15
|14
|10.
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|15 - 17
|14
|11.
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|9 - 14
|13
|12.
|Заявка
|12
|2
|7
|3
|13 - 16
|13
|13.
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|11 - 15
|13
|14.
|Заявка
|13
|2
|6
|5
|9 - 20
|12
|15.
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|15 - 29
|8
|16.
|Заявка
|12
|1
|3
|8
|7 - 24
|6
|17.
|Заявка
|14
|1
|3
|10
|9 - 20
|6
|18.
|0:0 Заявка
|13
|0
|5
|8
|9 - 22
|5
|19.
|Заявка
|13
|0
|4
|9
|8 - 25
|4
|20.
|Заявка
|13
|0
|3
|10
|12 - 33
|3
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
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- — Вылет в Серию B
|Интер Милан
|Мартинес Лаутаро
|20 (2)
|Ювентус
|Влахович Душан
|15 (4)
|Милан
|Жиру Оливье
|12 (8)
|Интер Милан
|Тюрам Маркус
|10 (7)
|Фрозиноне
|Соуле Матиас
|10 (2)
|Верона
|Дуда Ондрей
|2 8
|Рома
|Паредес Леандро
|11
|Фиорентина
|Раньери Лука
|11
|Лечче
|Рамадани Юльбер
|10
|Салернитана
|Дьомбер Норберт
|9
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Лечче 0:0 Интер Милан
Исход игры
Лечче
1.4% (2)
Ничья
1.4% (2)
Интер Милан
97.2% (138)
Тотал 2.5
Больше
55.17% (64)
Меньше
44.83% (52)
Обе команды забьют
Да
46.55% (54)
Нет
53.45% (62)
Популярный счёт
1:2 Интер Милан
28.2% (40)
0:2 Интер Милан
26.1% (37)
0:1 Интер Милан
9.2% (13)
1:3 Интер Милан
7.7% (11)
0:3 Интер Милан
7.7% (11)
1:4 Интер Милан
1.4% (2)
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