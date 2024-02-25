Первый тайм

6' Димарко и Санчес разыграли стандарт между собой, далее последовал перевод на левую половину поля, Аслани выполнил подачу на правый угол штрафной площади на Мартинеса, Лаутаро забрался в офсайд.

5' Сансоне на правой половине поля прихватил за футболку Биссекка. "Интер" тщательно готовится к стандарту.

4' Сегодня Симоне Индзаги провёл довольно серьёзную ротацию состава, учитывая, что "Интер" играет в очень плотном графике, этого можно было ожидать.

3' Баскиротто в центре поля теперь уже нарушил правила против Санчеса. Игроки "Интера" не стали торопиться при розыгрыше мяча.

2' Из глубины поля последовал заброс на ход Санчесу по правому флангу, Алексис забрался в офсайд.