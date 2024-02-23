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  3. Италия
  4. Серия A 2023-2024
Тур: 26. Стадион: . Главный судья: Довери Даниэле
Лечче
 
Позже
Интер Милан
Прогнозы 46
Лечче 0% (0)
X 2.2% (1)
Интер Милан 97.8% (45)
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Ничья
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Лечче
Интер Милан

История личных встреч

Лечче
Интер Милан

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

133.3%
0 побед 4 ничьи 0 побед

8 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 8 побед

Первый тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 7 побед

11 матчей

9.1%
18.2%
72.7%
1 победа 2 ничьи 8 побед

Первый тайм

9.1%
45.5%
45.4%
1 победа 5 ничьих 5 побед

Второй тайм

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед

История матчей

СA
2:0
СA
2:0
СA
1:2
СA
1:1
СA
4:0
СA
1:0
СA
4:1
СA
1:0
СA
1:1
СA
0:3
СA
1:0

Голы

Всего голов

4
1

Голов в среднем за матч

0.8
0.17

Среднее время на гол

112
540

Всего голов

14
7

Голов в среднем за матч

2.33
1.4

Среднее время на гол

38
64

Всего голов

18
8

Голов в среднем за матч

1.64
0.73

Тотал матчей

2.5
8
Больше 73%
Меньше 27%
3
4
Больше 36%
Меньше 64%
7
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
1
Больше 9%
Меньше 91%
10

Среднее время на гол

55
123

Бомбардиры внутри турнира

Лечче
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Крстович Никола 5 (1) 0.2
Пикколи Роберто 4 (1) 0.16
Уден Реми 3 0.12
Банда Ламек 2 0.08
Алмквист Понтус 2 0.08
Жендрей Валентен 1 0.04
Сансоне Никола 1 0.04
Гонсалес Хоан 1 0.04
Ди Франческо Федерико 1 0.04
Рамадани Юльбер 1 0.04
Рафья Хамза 1 0.04
Доргу Патрик 1 0.04
Стрефецца Габриэль 1 (1) 0.04
Блен Алексис 0 0
Галло Антонино 0 0
Баскиротто Федерико 0 0
Бурнете Каталин 0 0
Интер Милан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мартинес Лаутаро 20 (2) 0.83
Тюрам Маркус 10 0.42
Чалханоглу Хакан 9 (7) 0.38
Димарко Федерико 3 0.13
Дюмфрис Дензел 3 0.13
Мхитарян Генрих 2 0.08
Арнаутович Марко 2 0.08
Барелла Николо 2 0.08
Ачерби Франческо 2 0.08
Фраттези Давиде 2 0.08
Бастони Алессандро 1 0.04
Биссекк Янн-Аурель 1 0.04
Аугусто Карлос 0 0
Куадрадо Хуан 0 0
Дармиан Маттео 0 0
Аслани Кристьян 0 0

Карточки

Лечче
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рамадани Юльбер 10 0
Понграчич Марин 7 1
Гонсалес Хоан 6 0
Банда Ламек 4 1
Роберто Д'Аверса 5 0
Жендрей Валентен 5 0
Доргу Патрик 5 0
Каба Мохамед 3 1
Стрефецца Габриэль 4 0
Рафья Хамза 4 0
Крстович Никола 3 0
Алмквист Понтус 3 0
Баскиротто Федерико 1 1
Блен Алексис 2 0
Уден Реми 2 0
Галло Антонино 2 0
Пикколи Роберто 2 0
Сансоне Никола 1 0
Венути Лоренцо 1 0
Туба Ахмед 1 0
Интер Милан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Индзаги Симоне 5 0
Чалханоглу Хакан 5 0
Барелла Николо 4 0
Бастони Алессандро 4 0
Мхитарян Генрих 3 0
Павар Бенжамен 3 0
Тюрам Маркус 3 0
Мартинес Лаутаро 2 0
Куадрадо Хуан 1 0
Дармиан Маттео 1 0
Зоммер Янн 1 0
Ачерби Франческо 1 0
Дюмфрис Дензел 1 0
Фраттези Давиде 1 0
Аугусто Карлос 1 0

Результаты матчей

Лечче
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
25% (3)
25% (3)
Интер Милан
9.1%
90.9%
1 победа 10 поражений
Первый тайм
0% (0)
8% (1)
92% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
17% (2)
67% (8)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

3
8

Волевые победы

4
5

Упущенные победы

5
2
Лечче
100%
8 побед 0 поражений
Первый тайм
23% (3)
69% (9)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
62% (8)
31% (4)
8% (1)
Интер Милан
100%
10 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (6)
42% (5)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (7)
42% (5)
0% (0)

Сухие победы

6
7

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

15
2

Упущенные победы

8
28
Лечче
81.3%
18.7%
13 побед 3 поражения
Первый тайм
24% (6)
52% (13)
24% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (14)
28% (7)
16% (4)
Интер Милан
52.4%
47.6%
11 побед 10 поражений
Первый тайм
25% (6)
25% (6)
50% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (9)
29% (7)
33% (8)

Сухие победы

8
7

Сухие поражения

3
8

Волевые победы

19
7

Упущенные победы

13
30

Голы по времени матча

Забито

15
28
4 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 17
5 Забивали первыми 11
16 Не забивали 12
2
13%
3
11%
1-15
1
7%
3
11%
16-30
1
7%
5
18%
31-45
1
7%
5
18%
46-60
2
13%
4
14%
61-75
8
53%
8
29%
76-90

Пропущено

17
7
7 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 3
7 Пропускали первыми 1
10 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
4
24%
2
29%
16-30
3
18%
2
29%
31-45
3
18%
1
14%
46-60
4
24%
2
29%
61-75
3
18%
0
0%
76-90

Забито

10
29
3 В 1-м тайме 16
7 Во 2-м тайме 13
5 Забивали первыми 11
18 Не забивали 13
1
10%
5
17%
1-15
1
10%
3
10%
16-30
1
10%
8
28%
31-45
1
10%
3
10%
46-60
4
40%
2
7%
61-75
2
20%
8
28%
76-90

Пропущено

21
7
7 В 1-м тайме 2
14 Во 2-м тайме 5
8 Пропускали первыми 1
12 Не пропускали 5
2
10%
0
0%
1-15
3
14%
1
14%
16-30
2
10%
1
14%
31-45
6
29%
3
43%
46-60
1
5%
2
29%
61-75
7
33%
0
0%
76-90

Забито

25
57
7 В 1-м тайме 27
18 Во 2-м тайме 30
10 Забивали первыми 22
9 Не забивали 1
3
12%
8
14%
1-15
2
8%
6
11%
16-30
2
8%
13
23%
31-45
2
8%
8
14%
46-60
6
24%
6
11%
61-75
10
40%
16
28%
76-90

Пропущено

38
14
14 В 1-м тайме 6
24 Во 2-м тайме 8
15 Пропускали первыми 2
22 Не пропускали 10
2
5%
0
0%
1-15
7
18%
3
21%
16-30
5
13%
3
21%
31-45
9
24%
4
29%
46-60
5
13%
4
29%
61-75
10
26%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Лечче
(20 матчей)
10%
35%
55%
2 победы 7 ничьих 11 поражений
Торино - Лечче 2:0 Болонья - Лечче 4:0 Лечче - Фиорентина 3:2 Дженоа - Лечче 2:1
Лечче - Ювентус 0:3 Лацио - Лечче 1:0 Лечче - Кальяри 1:1 Аталанта - Лечче 1:0 Интер Милан - Лечче 2:0 Лечче - Фрозиноне 2:1 Эмполи - Лечче 1:1 Лечче - Болонья 1:1 Верона - Лечче 2:2 Лечче - Милан 2:2 Рома - Лечче 2:1 Лечче - Парма 2:4 Лечче - Торино 0:1 Удинезе - Лечче 1:1 Лечче - Сассуоло 1:1 Лечче - Наполи 0:4
Интер Милан
(20 матчей)
75%
20%
5%
15 побед 4 ничьи 1 поражение
Интер Милан - Атлетико М 1:0 Интер Милан - Салернитана 4:0 Рома - Интер Милан 2:4 Интер Милан - Ювентус 1:0
Фиорентина - Интер Милан 0:1 Наполи - Интер Милан 0:1 Интер Милан - Лацио 3:0 Монца - Интер Милан 1:5 Интер Милан - Верона 2:1 Дженоа - Интер Милан 1:1 Интер Милан - Лечче 2:0 Интер Милан - Болонья 1:2 Лацио - Интер Милан 0:2 Интер Милан - Реал Сосьедад 0:0 Интер Милан - Удинезе 4:0 Наполи - Интер Милан 0:3 Бенфика - Интер Милан 3:3 Ювентус - Интер Милан 1:1 Интер Милан - Фрозиноне 2:0 Ред Булл Зальцбург - Интер Милан 0:1

Результаты матчей

Лечче
Интер Милан

Точный счет

1:1
3 раза 25%
2:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
2:0
3 раза 25%
4:0
3 раза 25%
1:0
2 раза 17%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%

Точное количество голов

2
4 раза 33%
1
4 раза 33%
0
3 раза 25%
3
1 раз 8%
2
5 раз 42%
1
3 раза 25%
4
3 раза 25%
5
1 раз 8%

Точный счет

1:0
3 раза 23%
1:1
3 раза 23%
2:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
4:0
1 раз 8%
0:1
2 раза 17%
0:2
2 раза 17%
0:3
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
0:4
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%

Точное количество голов

0
6 раз 46%
1
5 раз 38%
2
2 раза 15%
1
4 раза 33%
2
3 раза 25%
3
2 раза 17%
4
2 раза 17%
5
1 раз 8%

Точный счет

1:1
6 раз 24%
1:0
4 раза 16%
2:1
4 раза 16%
2:0
3 раза 12%
2:2
3 раза 12%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:0
3 раза 13%
2:0
3 раза 13%
0:1
2 раза 8%
0:2
2 раза 8%
0:3
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
0:4
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%

Точное количество голов

0
9 раз 36%
1
9 раз 36%
2
6 раз 24%
3
1 раз 4%
2
8 раз 33%
1
7 раз 29%
4
5 раз 21%
3
2 раза 8%
5
2 раза 8%

Тоталы голов в матче

Лечче
Интер Милан

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
3
0.5
Больше Меньше
5
7
1.5
9
3
1
11
2.5
4
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
6
0.5
Больше Меньше
2
11
1.5
8
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
9
0.5
Больше Меньше
7
18
1.5
17
7
1
24
2.5
9
15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 24 20 3 1 59 - 12 63
2.
Ювентус
 Заявка 25 16 6 3 38 - 17 54
3.
Милан
 Заявка 25 16 4 5 49 - 31 52
4.
Аталанта
 Заявка 24 14 3 7 47 - 23 45
5.
Болонья
 Заявка 25 12 9 4 37 - 23 45
6.
Рома
 Заявка 25 12 5 8 45 - 30 41
7.
Лацио
 Заявка 25 12 4 9 31 - 26 40
8.
Фиорентина
 Заявка 25 11 5 9 37 - 29 38
9.
Наполи
 Заявка 24 10 6 8 33 - 28 36
10.
Торино
 Заявка 25 9 9 7 23 - 22 36
11.
Монца
 Заявка 25 8 9 8 25 - 30 33
12.
Дженоа
 Заявка 25 7 9 9 26 - 31 30
13.
Лечче
 Заявка 25 5 9 11 24 - 39 24
14.
Фрозиноне
 Заявка 25 6 5 14 32 - 52 23
15.
Удинезе
 Заявка 25 3 14 8 25 - 38 23
16.
Эмполи
 Заявка 25 5 7 13 19 - 38 22
17.
Сассуоло
 Заявка 24 5 5 14 29 - 45 20
18.
Верона
 Заявка 25 4 8 13 23 - 34 20
19.
Кальяри
 Заявка 25 4 7 14 23 - 46 19
20.
Салернитана
 Заявка 25 2 7 16 20 - 51 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Болонья
 Заявка 13 10 2 1 24 - 7 32
2.
Интер Милан
 Заявка 12 10 1 1 30 - 6 31
3.
Аталанта
 Заявка 13 10 1 2 30 - 8 31
4.
Милан
 Заявка 12 9 1 2 21 - 7 28
5.
Ювентус
 Заявка 12 8 3 1 17 - 6 27
6.
Рома
 Заявка 13 8 3 2 30 - 13 27
7.
Фиорентина
 Заявка 12 7 2 3 22 - 12 23
8.
Торино
 Заявка 13 6 5 2 14 - 8 23
9.
Лацио
 Заявка 12 6 3 3 13 - 9 21
10.
Фрозиноне
 Заявка 13 6 2 5 22 - 22 20
11.
Монца
 Заявка 13 5 5 3 16 - 13 20
12.
Лечче
 Заявка 12 5 4 3 15 - 17 19
13.
Наполи
 Заявка 12 5 3 4 17 - 16 18
14.
Дженоа
 Заявка 12 4 5 3 15 - 16 17
15.
Кальяри
 Заявка 12 4 3 5 15 - 21 15
16.
Верона
 Заявка 12 3 5 4 14 - 16 14
17.
Сассуоло
 Заявка 11 3 3 5 14 - 16 12
18.
Удинезе
 Заявка 13 1 8 4 16 - 20 11
19.
Эмполи
 Заявка 13 2 4 7 9 - 18 10
20.
Салернитана
 Заявка 13 1 4 8 13 - 27 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 12 10 2 0 29 - 6 32
2.
Ювентус
 Заявка 13 8 3 2 21 - 11 27
3.
Милан
 Заявка 13 7 3 3 28 - 24 24
4.
Лацио
 Заявка 13 6 1 6 18 - 17 19
5.
Наполи
 Заявка 12 5 3 4 16 - 12 18
6.
Фиорентина
 Заявка 13 4 3 6 15 - 17 15
7.
Аталанта
 Заявка 11 4 2 5 17 - 15 14
8.
Рома
 Заявка 12 4 2 6 15 - 17 14
9.
Торино
 Заявка 12 3 4 5 9 - 14 13
10.
Монца
 Заявка 12 3 4 5 9 - 17 13
11.
Болонья
 Заявка 12 2 7 3 13 - 16 13
12.
Дженоа
 Заявка 13 3 4 6 11 - 15 13
13.
Эмполи
 Заявка 12 3 3 6 10 - 20 12
14.
Удинезе
 Заявка 12 2 6 4 9 - 18 12
15.
Сассуоло
 Заявка 13 2 2 9 15 - 29 8
16.
Салернитана
 Заявка 12 1 3 8 7 - 24 6
17.
Верона
 Заявка 13 1 3 9 9 - 18 6
18.
Лечче
 Заявка 13 0 5 8 9 - 22 5
19.
Кальяри
 Заявка 13 0 4 9 8 - 25 4
20.
Фрозиноне
 Заявка 12 0 3 9 10 - 30 3
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Интер Милан Мартинес Лаутаро 20 (2)
Ювентус Влахович Душан 13 (3)
Милан Жиру Оливье 12 (8)
Интер Милан Тюрам Маркус 10 (7)
Фрозиноне Соуле Матиас 10 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Рома Паредес Леандро 11
Фиорентина Раньери Лука 11
Верона Дуда Ондрей 2 7
Лечче Рамадани Юльбер 10
Салернитана Дьомбер Норберт 9
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Лечче - Интер Милан от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 25 февраля 2024, осталось 2 дня 11 часов 6 минут.

    Главный судья: Довери Даниэле

    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

  • 31 посетитеть LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
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    • Прогнозы 46
    Лечче 0% (0)
    X 2.2% (1)
    Интер Милан 97.8% (45)
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    Лучшие коэффициенты
    Лечче
    Ничья
    Интер Милан
    8.00
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    Прогнозы на матч Лечче - Интер Милан

    Исход игры
    Лечче
    0% (0)
    Ничья
    2.2% (1)
    Интер Милан
    97.8% (45)
    Тотал 2.5
    Больше
    72.09% (31)
    Меньше
    27.91% (12)
    Обе команды забьют
    Да
    60.47% (26)
    Нет
    39.53% (17)
    Популярный счёт
    1:2 Интер Милан
    41.3% (19)
    0:2 Интер Милан
    21.7% (10)
    1:3 Интер Милан
    13% (6)
    0:3 Интер Милан
    10.9% (5)
    0:1 Интер Милан
    4.3% (2)
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