Тур: 24. Стадион: Фолькспаркштадион.
Ход матча
6'
0:1
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 1
-
4 Угловые 1
-
1 Офсайды 0
-
4 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
65 Владение мячом, % 35
Прогноз на матч от Liveresult
19
Рааб
Матео
14
Рейс
Людовит
22
Кюн
Филипп
14
Диаките
Умар
26
Dave
Gnaase
13
Lukas
Kunze
- Основной состав
-
19 Рааб МатеоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Рейс ЛюдовитПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Немет ОндрашНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Баумгарт Штеффен
- Основной состав
-
22 Кюн ФилиппВратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Диаките УмарЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Dave GnaaseПолузащитник
-
13 Lukas KunzeПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
33 Бирман ТимоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Вридт КвазиНападающий
- Нападающий
-
32 Jannes Wulff
-
Главный тренер: Кошинат Уве
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Гамбург
Оснабрюк
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
6 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
8 матчей
12.5%
25%
62.5%
1 победа 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
25%
37.5%
37.5%
2 победы 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
25%
37.5%
37.5%
2 победы 3 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
6
8
Голов в среднем за матч
3
1.33
Среднее время на гол
30
67
Всего голов
13
1
Голов в среднем за матч
2.17
0.5
Среднее время на гол
41
180
Всего голов
19
9
Голов в среднем за матч
2.38
1.13
Тотал матчей
2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
Среднее время на гол
37
80
Бомбардиры внутри турнира
Гамбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Глацель Роберт
|15
|0.63
|Бенеш Ласло
|11 (3)
|0.46
|Джатта Бейкери
|4
|0.17
|Жан-Люк Домпе
|3
|0.13
|Ферай Иммануэль
|3
|0.13
|Мухайм Миро
|3
|0.13
|Рейс Людовит
|2
|0.08
|Кёнигсдёрффер Рансфорд
|1
|0.04
|Мефферт Йонас
|1
|0.04
|Хайер Моритц
|1
|0.04
|Хаджикадунич Деннис
|1
|0.04
|Рамос Гильерме
|1
|0.04
|Ван дер Бремпт Игнасе
|0
|0
Оснабрюк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Erik Engelhardt
|7 (1)
|0.29
|Dave Gnaase
|3
|0.13
|Конте Кристиан
|2
|0.08
|Кюизанс Микаэль
|2 (2)
|0.08
|Теше Роберт
|1
|0.04
|Florian Kleinhansl
|1
|0.04
|Вридт Квази
|1
|0.04
|Диаките Умар
|1
|0.04
|Макридис Хараламбос
|1
|0.04
|Lukas Kunze
|1
|0.04
|Гьямфи Максвелл
|1
|0.04
|Ферхук Йон
|0
|0
|Тальхаммер Максимилиан
|0
|0
|Jannes Wulff
|0
|0
Карточки
Гамбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хаджикадунич Деннис
|6
|1
|Мефферт Йонас
|7
|0
|Рамос Гильерме
|5
|1
|Хайер Моритц
|6
|0
|Джатта Бейкери
|6
|0
|Бенеш Ласло
|4
|1
|Мухайм Миро
|4
|1
|Микельбрансис Вильям
|3
|0
|Жан-Люк Домпе
|2
|0
|Рейс Людовит
|2
|0
|Амброзиус Стефан
|2
|0
|Ван дер Бремпт Игнасе
|2
|0
|Ферай Иммануэль
|2
|0
|Фернандеш Даниэль
|1
|0
|Глацель Роберт
|1
|0
|Озтунали Левин
|1
|0
|Каттербах Ноа
|1
|0
|Кёнигсдёрффер Рансфорд
|1
|0
|Tim Walter
|1
|0
Оснабрюк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Dave Gnaase
|9
|0
|Айдини Басхким
|6
|1
|Кюизанс Микаэль
|5
|1
|Florian Kleinhansl
|5
|0
|Виманн Никлас
|1
|2
|Гьямфи Максвелл
|4
|0
|Теше Роберт
|3
|0
|Ферхук Йон
|3
|0
|Конте Кристиан
|3
|0
|Вридт Квази
|2
|0
|Диаките Умар
|2
|0
|Андруцос Танасис
|2
|0
|Lukas Kunze
|2
|0
|Jannes Wulff
|2
|0
|Гойгингер Томас
|1
|0
|Ниманн Ноэль
|1
|0
|Henry Rorig
|1
|0
|Кюн Филипп
|1
|0
|Florian Bahr
|1
|0
|Уве Кошинат
|1
|0
Результаты матчей
Гамбург
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (7)
9% (1)
27% (3)
Оснабрюк
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
Сухие победы
6
3
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
8
10
Гамбург
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
50% (6)
33% (4)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
33% (4)
50% (6)
Оснабрюк
100%
0 побед 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
64% (7)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
36% (4)
55% (6)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
8
11
Упущенные победы
18
7
Гамбург
61.1%
38.9%
11 побед 7 поражений
Первый тайм
48% (11)
35% (8)
17% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (9)
22% (5)
39% (9)
Оснабрюк
35.7%
64.3%
5 побед 9 поражений
Первый тайм
17% (4)
57% (13)
26% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (5)
43% (10)
35% (8)
Сухие победы
6
3
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
12
11
Упущенные победы
26
17
Голы по времени матча
Забито
26
10
14 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 6
9 Забивали первыми 0
12 Не забивали 15
2
8%
0
0%
1-15
6
23%
1
10%
16-30
6
23%
3
30%
31-45
5
19%
1
10%
46-60
2
8%
1
10%
61-75
5
19%
4
40%
76-90
Пропущено
13
28
7 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 17
2 Пропускали первыми 10
5 Не пропускали 10
3
23%
2
7%
1-15
2
15%
4
14%
16-30
2
15%
5
18%
31-45
1
8%
7
25%
46-60
3
23%
7
25%
61-75
2
15%
3
11%
76-90
Забито
22
11
6 В 1-м тайме 5
16 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 3
11 Не забивали 16
2
9%
1
9%
1-15
2
9%
2
18%
16-30
2
9%
2
18%
31-45
3
14%
1
9%
46-60
6
27%
2
18%
61-75
7
32%
3
27%
76-90
Пропущено
18
16
8 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 9
4
22%
4
25%
1-15
3
17%
0
0%
16-30
1
6%
3
19%
31-45
4
22%
1
6%
46-60
1
6%
3
19%
61-75
5
28%
5
31%
76-90
Забито
48
21
20 В 1-м тайме 9
28 Во 2-м тайме 12
16 Забивали первыми 3
0 Не забивали 8
4
8%
1
5%
1-15
8
17%
3
14%
16-30
8
17%
5
24%
31-45
8
17%
2
10%
46-60
8
17%
3
14%
61-75
12
25%
7
33%
76-90
Пропущено
31
44
15 В 1-м тайме 18
16 Во 2-м тайме 26
7 Пропускали первыми 17
14 Не пропускали 19
7
23%
6
14%
1-15
5
16%
4
9%
16-30
3
10%
8
18%
31-45
5
16%
8
18%
46-60
4
13%
10
23%
61-75
7
23%
8
18%
76-90
Результаты последних матчей
Гамбург
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Гамбург - Эльвeрсберг 1:0 Ганза - Гамбург 2:2 Гамбург - Ганновер 96 3:4 Герта - Гамбург 1:2
Гамбург - Карлсруэ 3:4 Шальке 04 - Гамбург 0:2 Цюрих - Гамбург 2:2 ПСВ - Гамбург 2:2 Нюрнберг - Гамбург 0:2 Гамбург - Падерборн 1:2 Герта - Гамбург 3:3 Санкт-Паули - Гамбург 2:2 Гамбург - Айнтрахт Бр 2:1 Хольштайн Киль - Гамбург 4:2 Гамбург - Магдебург 2:0 Арминия - Гамбург 1:1 Кайзерслаутерн - Гамбург 3:3 Гамбург - Гройтер Фюрт 2:0 Веен Висбаден - Гамбург 1:1 Гамбург - Фортуна 1:0
Оснабрюк
(20 матчей)
20%
45%
35%
4 победы 9 ничьих 7 поражений
Оснабрюк - Ганновер 96 1:0 Эльвeрсберг - Оснабрюк 3:1 Оснабрюк - Ганза 0:0 Нюрнберг - Оснабрюк 2:2
Шпелле Фенхаус - Оснабрюк 0:4 Оснабрюк - Падерборн 0:0 Карлсруэ - Оснабрюк 2:1 Оснабрюк - Санкт-Паули 3:1 Твенте - Оснабрюк 2:2 Герта - Оснабрюк 0:0 Оснабрюк - Санкт-Паули 1:1 Шальке 04 - Оснабрюк 4:0 Оснабрюк - Магдебург 0:2 Айнтрахт Бр - Оснабрюк 3:2 Оснабрюк - Хольштайн Киль 1:1 Гройтер Фюрт - Оснабрюк 4:0 Оснабрюк - Веен Висбаден 0:2 Эммен - Оснабрюк 2:4 Фортуна - Оснабрюк 1:1 Оснабрюк - Кайзерслаутерн 2:2
Результаты матчей
Гамбург
Оснабрюк
Точный счет
2:0
3 раза 27%
1:0
2 раза 18%
3:4
2 раза 18%
1:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
5:3
1 раз 9%
0:0
2 раза 17%
0:2
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
2:3
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
Точное количество голов
2
4 раза 36%
1
3 раза 27%
3
3 раза 27%
5
1 раз 9%
0
5 раз 42%
2
4 раза 33%
1
3 раза 25%
Точный счет
2:2
3 раза 25%
0:2
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
1:1
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
4:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
7:0
1 раз 9%
Точное количество голов
2
7 раз 58%
1
4 раза 33%
3
1 раз 8%
1
5 раз 45%
0
4 раза 36%
2
2 раза 18%
Точный счет
2:1
3 раза 13%
2:0
3 раза 13%
2:2
3 раза 13%
0:2
2 раза 9%
1:0
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
3:4
2 раза 9%
0:1
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
5:3
1 раз 4%
1:1
4 раза 17%
0:0
3 раза 13%
2:1
3 раза 13%
0:2
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
2:3
2 раза 9%
4:0
2 раза 9%
0:1
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
7:0
1 раз 4%
Точное количество голов
2
11 раз 48%
1
7 раз 30%
3
4 раза 17%
5
1 раз 4%
0
9 раз 39%
1
8 раз 35%
2
6 раз 26%
Тоталы голов в матче
Гамбург
Оснабрюк
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
83
Больше Меньше
48
47
110
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
84
Больше Меньше
29
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
167
Больше Меньше
617
518
122
122
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|24
|13
|9
|2
|44 - 25
|48
|2.
|24
|13
|4
|7
|46 - 34
|43
|3.
|0:1
|24
|12
|5
|7
|46 - 34
|41
|4.
|24
|11
|5
|8
|36 - 33
|38
|5.
|0:0
|24
|11
|5
|8
|36 - 38
|38
|6.
|24
|10
|8
|6
|45 - 33
|38
|7.
|24
|10
|7
|7
|50 - 34
|37
|8.
|24
|9
|8
|7
|48 - 40
|35
|9.
|24
|9
|7
|8
|45 - 39
|34
|10.
|0:0
|24
|9
|6
|9
|35 - 37
|33
|11.
|24
|9
|6
|9
|34 - 43
|33
|12.
|0:0
|24
|8
|7
|9
|38 - 33
|31
|13.
|24
|9
|2
|13
|37 - 46
|29
|14.
|0:0
|24
|7
|7
|10
|26 - 30
|28
|15.
|24
|7
|4
|13
|38 - 48
|25
|16.
|24
|7
|3
|14
|23 - 37
|24
|17.
|24
|6
|4
|14
|22 - 41
|22
|18.
|1:0
|24
|3
|9
|12
|21 - 45
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|8
|2
|2
|24 - 11
|26
|2.
|12
|7
|5
|0
|24 - 9
|26
|3.
|12
|7
|4
|1
|28 - 12
|25
|4.
|0:1
|12
|8
|0
|4
|25 - 15
|24
|5.
|13
|6
|5
|2
|27 - 18
|23
|6.
|12
|7
|1
|4
|23 - 16
|22
|7.
|0:0
|12
|6
|3
|3
|24 - 16
|21
|8.
|12
|6
|1
|5
|24 - 22
|19
|9.
|12
|5
|4
|3
|27 - 15
|19
|10.
|12
|5
|4
|3
|18 - 18
|19
|11.
|12
|5
|3
|4
|21 - 18
|18
|12.
|0:0
|12
|5
|3
|4
|18 - 17
|18
|13.
|0:0
|12
|5
|3
|4
|18 - 18
|18
|14.
|12
|5
|3
|4
|15 - 16
|18
|15.
|0:0
|11
|4
|4
|3
|13 - 13
|16
|16.
|12
|5
|1
|6
|22 - 24
|16
|17.
|12
|4
|2
|6
|14 - 20
|14
|18.
|1:0
|12
|2
|5
|5
|11 - 16
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|7
|3
|2
|22 - 12
|24
|2.
|12
|6
|4
|2
|20 - 16
|22
|3.
|0:0
|12
|6
|2
|4
|18 - 20
|20
|4.
|12
|5
|4
|3
|29 - 16
|19
|5.
|0:1
|12
|4
|5
|3
|21 - 19
|17
|6.
|0:0
|12
|4
|3
|5
|17 - 20
|15
|7.
|12
|4
|3
|5
|18 - 24
|15
|8.
|12
|4
|2
|6
|16 - 25
|14
|9.
|12
|3
|4
|5
|17 - 21
|13
|10.
|11
|3
|3
|5
|21 - 22
|12
|11.
|12
|3
|3
|6
|12 - 22
|12
|12.
|0:0
|13
|3
|3
|7
|13 - 17
|12
|13.
|0:0
|12
|2
|4
|6
|14 - 17
|10
|14.
|12
|2
|3
|7
|16 - 24
|9
|15.
|12
|2
|2
|8
|8 - 21
|8
|16.
|12
|2
|1
|9
|14 - 30
|7
|17.
|1:0
|12
|1
|4
|7
|10 - 29
|7
|18.
|12
|2
|0
|10
|8 - 21
|6
- — Выход в Бундеслигу
- — Выход в плей-офф
- — Плей-офф зоны вылета
- — Зона вылета
|Гамбург
|Глацель Роберт
|15 (4)
|Герта
|Табакович Харис
|13 (3)
|Фортуна
|Цолис Христос
|13 (3)
|Санкт-Паули
|Хартель Марсель
|12 (9)
|Нюрнберг
|Can Uzun
|12 (1)
|Нюрнберг
|Кастроп Йенс
|2 9
|Магдебург
|Атик Бариш
|9
|Оснабрюк
|Dave Gnaase
|9
|Кайзерслаутерн
|Томяк Борис
|2 5
|Гройтер Фюрт
|Юнг Гидеон
|8