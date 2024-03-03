Тур: 24. Стадион: Фолькспаркштадион.
0'
0:1
6' ГолLukas Kunze
26' Желтая карточкаРейс Людовит
45' Желтая карточкаГьямфи Максвелл
1:1
45' ПенальтиГлацель Роберт
47' Желтая карточкаФерай Иммануэль
63' Желтая карточкаFlorian Kleinhansl
65' Желтая карточкаЖан-Люк Домпе
76' Вторая желтая карточкаГьямфи Максвелл
80' Желтая карточкаПореба Лукаш
82' Желтая карточкаКюизанс Микаэль
1:2
89' ПенальтиКюизанс Микаэль
90'+6
Ход матча
6'
0:1
26'
45'
45'
1:1
47'
65'
76'
80'
82'
89'
1:2
Статистика матча
-
10 Удары по воротам 1
-
3 Удары в створ 2
-
11 Угловые 5
-
4 Офсайды 0
-
16 Нарушения правил 10
-
4 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 1
-
508 Количество передач 228
-
63 Владение мячом, % 37
Прогноз на матч от Liveresult
19
Рааб
Матео
14
Рейс
Людовит
22
Кюн
Филипп
14
Диаките
Умар
26
Dave
Gnaase
13
Lukas
Kunze
- Основной состав
-
19 Рааб МатеоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Рейс ЛюдовитПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Немет ОндрашНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Баумгарт Штеффен
- Основной состав
-
22 Кюн ФилиппВратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Диаките УмарЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Dave GnaaseПолузащитник
-
13 Lukas KunzeПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
33 Бирман ТимоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Вридт КвазиНападающий
- Нападающий
-
32 Jannes Wulff
-
Главный тренер: Кошинат Уве
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Гамбург
Оснабрюк
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
6 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
8 матчей
12.5%
25%
62.5%
1 победа 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
25%
37.5%
37.5%
2 победы 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
25%
37.5%
37.5%
2 победы 3 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
6
8
Голов в среднем за матч
3
1.33
Среднее время на гол
30
67
Всего голов
13
1
Голов в среднем за матч
2.17
0.5
Среднее время на гол
41
180
Всего голов
19
9
Голов в среднем за матч
2.38
1.13
Тотал матчей
2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
Среднее время на гол
37
80
Бомбардиры внутри турнира
Гамбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Глацель Роберт
|16 (1)
|0.67
|Бенеш Ласло
|11 (3)
|0.46
|Джатта Бейкери
|4
|0.17
|Жан-Люк Домпе
|3
|0.13
|Ферай Иммануэль
|3
|0.13
|Мухайм Миро
|3
|0.13
|Рейс Людовит
|2
|0.08
|Кёнигсдёрффер Рансфорд
|1
|0.04
|Мефферт Йонас
|1
|0.04
|Хайер Моритц
|1
|0.04
|Хаджикадунич Деннис
|1
|0.04
|Рамос Гильерме
|1
|0.04
|Ван дер Бремпт Игнасе
|0
|0
Оснабрюк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Erik Engelhardt
|7 (1)
|0.29
|Кюизанс Микаэль
|3 (3)
|0.13
|Dave Gnaase
|3
|0.13
|Конте Кристиан
|2
|0.08
|Теше Роберт
|1
|0.04
|Florian Kleinhansl
|1
|0.04
|Вридт Квази
|1
|0.04
|Диаките Умар
|1
|0.04
|Макридис Хараламбос
|1
|0.04
|Lukas Kunze
|1
|0.04
|Гьямфи Максвелл
|1
|0.04
|Ферхук Йон
|0
|0
|Тальхаммер Максимилиан
|0
|0
|Jannes Wulff
|0
|0
Карточки
Гамбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хаджикадунич Деннис
|6
|1
|Мефферт Йонас
|7
|0
|Рамос Гильерме
|5
|1
|Хайер Моритц
|6
|0
|Джатта Бейкери
|6
|0
|Бенеш Ласло
|4
|1
|Мухайм Миро
|4
|1
|Жан-Люк Домпе
|3
|0
|Рейс Людовит
|3
|0
|Ферай Иммануэль
|3
|0
|Микельбрансис Вильям
|3
|0
|Амброзиус Стефан
|2
|0
|Ван дер Бремпт Игнасе
|2
|0
|Фернандеш Даниэль
|1
|0
|Глацель Роберт
|1
|0
|Озтунали Левин
|1
|0
|Пореба Лукаш
|1
|0
|Каттербах Ноа
|1
|0
|Кёнигсдёрффер Рансфорд
|1
|0
|Tim Walter
|1
|0
Оснабрюк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Dave Gnaase
|9
|0
|Кюизанс Микаэль
|6
|1
|Айдини Басхким
|6
|1
|Гьямфи Максвелл
|5
|1
|Florian Kleinhansl
|6
|0
|Виманн Никлас
|1
|2
|Теше Роберт
|3
|0
|Ферхук Йон
|3
|0
|Конте Кристиан
|3
|0
|Вридт Квази
|2
|0
|Диаките Умар
|2
|0
|Андруцос Танасис
|2
|0
|Lukas Kunze
|2
|0
|Jannes Wulff
|2
|0
|Гойгингер Томас
|1
|0
|Ниманн Ноэль
|1
|0
|Henry Rorig
|1
|0
|Кюн Филипп
|1
|0
|Florian Bahr
|1
|0
|Уве Кошинат
|1
|0
Результаты матчей
Гамбург
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (7)
8% (1)
33% (4)
Оснабрюк
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
Сухие победы
6
3
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
4
1
Упущенные победы
9
10
Гамбург
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
50% (6)
33% (4)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
33% (4)
50% (6)
Оснабрюк
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
67% (8)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
33% (4)
50% (6)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
8
11
Упущенные победы
18
7
Гамбург
57.9%
42.1%
11 побед 8 поражений
Первый тайм
46% (11)
38% (9)
17% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (9)
21% (5)
42% (10)
Оснабрюк
40%
60%
6 побед 9 поражений
Первый тайм
17% (4)
58% (14)
25% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (6)
42% (10)
33% (8)
Сухие победы
6
3
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
12
12
Упущенные победы
27
17
Голы по времени матча
Забито
27
12
15 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 7
9 Забивали первыми 1
12 Не забивали 15
2
7%
1
8%
1-15
6
22%
1
8%
16-30
7
26%
3
25%
31-45
5
19%
1
8%
46-60
2
7%
1
8%
61-75
5
19%
5
42%
76-90
Пропущено
15
29
8 В 1-м тайме 12
7 Во 2-м тайме 17
3 Пропускали первыми 10
6 Не пропускали 11
4
27%
2
7%
1-15
2
13%
4
14%
16-30
2
13%
6
21%
31-45
1
7%
7
24%
46-60
3
20%
7
24%
61-75
3
20%
3
10%
76-90
Забито
22
11
6 В 1-м тайме 5
16 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 3
12 Не забивали 17
2
9%
1
9%
1-15
2
9%
2
18%
16-30
2
9%
2
18%
31-45
3
14%
1
9%
46-60
6
27%
2
18%
61-75
7
32%
3
27%
76-90
Пропущено
18
16
8 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 9
4
22%
4
25%
1-15
3
17%
0
0%
16-30
1
6%
3
19%
31-45
4
22%
1
6%
46-60
1
6%
3
19%
61-75
5
28%
5
31%
76-90
Забито
49
23
21 В 1-м тайме 10
28 Во 2-м тайме 13
16 Забивали первыми 4
0 Не забивали 8
4
8%
2
9%
1-15
8
16%
3
13%
16-30
9
18%
5
22%
31-45
8
16%
2
9%
46-60
8
16%
3
13%
61-75
12
24%
8
35%
76-90
Пропущено
33
45
16 В 1-м тайме 19
17 Во 2-м тайме 26
8 Пропускали первыми 17
15 Не пропускали 20
8
24%
6
13%
1-15
5
15%
4
9%
16-30
3
9%
9
20%
31-45
5
15%
8
18%
46-60
4
12%
10
22%
61-75
8
24%
8
18%
76-90
Результаты последних матчей
Гамбург
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Гамбург - Эльвeрсберг 1:0 Ганза - Гамбург 2:2 Гамбург - Ганновер 96 3:4 Герта - Гамбург 1:2
Гамбург - Карлсруэ 3:4 Шальке 04 - Гамбург 0:2 Цюрих - Гамбург 2:2 ПСВ - Гамбург 2:2 Нюрнберг - Гамбург 0:2 Гамбург - Падерборн 1:2 Герта - Гамбург 3:3 Санкт-Паули - Гамбург 2:2 Гамбург - Айнтрахт Бр 2:1 Хольштайн Киль - Гамбург 4:2 Гамбург - Магдебург 2:0 Арминия - Гамбург 1:1 Кайзерслаутерн - Гамбург 3:3 Гамбург - Гройтер Фюрт 2:0 Веен Висбаден - Гамбург 1:1 Гамбург - Фортуна 1:0
Оснабрюк
(20 матчей)
20%
45%
35%
4 победы 9 ничьих 7 поражений
Оснабрюк - Ганновер 96 1:0 Эльвeрсберг - Оснабрюк 3:1 Оснабрюк - Ганза 0:0 Нюрнберг - Оснабрюк 2:2
Шпелле Фенхаус - Оснабрюк 0:4 Оснабрюк - Падерборн 0:0 Карлсруэ - Оснабрюк 2:1 Оснабрюк - Санкт-Паули 3:1 Твенте - Оснабрюк 2:2 Герта - Оснабрюк 0:0 Оснабрюк - Санкт-Паули 1:1 Шальке 04 - Оснабрюк 4:0 Оснабрюк - Магдебург 0:2 Айнтрахт Бр - Оснабрюк 3:2 Оснабрюк - Хольштайн Киль 1:1 Гройтер Фюрт - Оснабрюк 4:0 Оснабрюк - Веен Висбаден 0:2 Эммен - Оснабрюк 2:4 Фортуна - Оснабрюк 1:1 Оснабрюк - Кайзерслаутерн 2:2
Результаты матчей
Гамбург
Оснабрюк
Точный счет
2:0
3 раза 25%
1:0
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
3:4
2 раза 17%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
5:3
1 раз 8%
0:0
2 раза 17%
0:2
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
2:3
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
Точное количество голов
1
4 раза 33%
2
4 раза 33%
3
3 раза 25%
5
1 раз 8%
0
5 раз 42%
2
4 раза 33%
1
3 раза 25%
Точный счет
2:2
3 раза 25%
0:2
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
1:1
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
4:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
7:0
1 раз 8%
Точное количество голов
2
7 раз 58%
1
4 раза 33%
3
1 раз 8%
1
5 раз 42%
0
4 раза 33%
2
3 раза 25%
Точный счет
1:2
3 раза 13%
2:0
3 раза 13%
2:1
3 раза 13%
2:2
3 раза 13%
0:2
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
3:4
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
5:3
1 раз 4%
1:1
4 раза 17%
0:0
3 раза 13%
2:1
3 раза 13%
0:2
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
2:3
2 раза 8%
4:0
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
7:0
1 раз 4%
Точное количество голов
2
11 раз 46%
1
8 раз 33%
3
4 раза 17%
5
1 раз 4%
0
9 раз 38%
1
8 раз 33%
2
7 раз 29%
Тоталы голов в матче
Гамбург
Оснабрюк
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
84
Больше Меньше
48
48
111
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
84
Больше Меньше
39
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
168
Больше Меньше
717
519
123
123
- — Выход в Бундеслигу
- — Выход в плей-офф
- — Плей-офф зоны вылета
- — Зона вылета
|Гамбург
|Глацель Роберт
|16 (4)
|Герта
|Табакович Харис
|13 (3)
|Фортуна
|Цолис Христос
|13 (3)
|Санкт-Паули
|Хартель Марсель
|12 (9)
|Нюрнберг
|Can Uzun
|12 (1)
|Нюрнберг
|Кастроп Йенс
|2 9
|Магдебург
|Атик Бариш
|9
|Оснабрюк
|Dave Gnaase
|9
|Кайзерслаутерн
|Томяк Борис
|2 5
|Гройтер Фюрт
|Юнг Гидеон
|8