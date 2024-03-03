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  3. Германия
  4. Бундеслига 2 2023-2024
Тур: 24. Стадион: .
Гамбург
1:2
Конец матча
Оснабрюк
0'
0:1
6' Гол
Lukas Kunze
26' Желтая карточка
Рейс Людовит
45' Желтая карточка
Гьямфи Максвелл
1:1
45' Пенальти
Глацель Роберт
47' Желтая карточка
Ферай Иммануэль
63' Желтая карточка
Florian Kleinhansl
65' Желтая карточка
Жан-Люк Домпе
76' Вторая желтая карточка
Гьямфи Максвелл
80' Желтая карточка
Пореба Лукаш
82' Желтая карточка
Кюизанс Микаэль
1:2
89' Пенальти
Кюизанс Микаэль
90'+6
19
Рааб
Матео
22
Ван
дер
Бремпт
Игнасе
5
Хаджикадунич
Деннис
4
Шонлау
Себастьян
33
Каттербах
Ноа
10
Ферай
Иммануэль
23
Мефферт
Йонас
14
Рейс
Людовит
18
Джатта
Бейкери
9
Глацель
Роберт
11
Кёнигсдёрффер
Рансфорд
22
Кюн
Филипп
5
Айдини
Басхким
4
Гьямфи
Максвелл
14
Диаките
Умар
3
Florian
Kleinhansl
17
Конте
Кристиан
27
Кюизанс
Микаэль
26
Dave
Gnaase
13
Lukas
Kunze
11
Макридис
Хараламбос
9
Erik
Engelhardt
Гамбург
4-3-3
Оснабрюк
4-5-1

История личных встреч

Гамбург
Оснабрюк

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

8 матчей

12.5%
25%
62.5%
1 победа 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

25%
37.5%
37.5%
2 победы 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

25%
37.5%
37.5%
2 победы 3 ничьи 3 победы

История матчей

Б2
2:1
Б2
3:2
Б2
5:0
Б2
1:1
Б2
2:1
К
3:1
ТМК
0:0
К
3:3

Голы

Всего голов

6
8

Голов в среднем за матч

3
1.33

Среднее время на гол

30
67

Всего голов

13
1

Голов в среднем за матч

2.17
0.5

Среднее время на гол

41
180

Всего голов

19
9

Голов в среднем за матч

2.38
1.13

Тотал матчей

2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
1
Больше 13%
Меньше 88%
7

Среднее время на гол

37
80

Бомбардиры внутри турнира

Гамбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Глацель Роберт 16 (1) 0.67
Бенеш Ласло 11 (3) 0.46
Джатта Бейкери 4 0.17
Жан-Люк Домпе 3 0.13
Ферай Иммануэль 3 0.13
Мухайм Миро 3 0.13
Рейс Людовит 2 0.08
Кёнигсдёрффер Рансфорд 1 0.04
Мефферт Йонас 1 0.04
Хайер Моритц 1 0.04
Хаджикадунич Деннис 1 0.04
Рамос Гильерме 1 0.04
Ван дер Бремпт Игнасе 0 0
Оснабрюк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Erik Engelhardt 7 (1) 0.29
Кюизанс Микаэль 3 (3) 0.13
Dave Gnaase 3 0.13
Конте Кристиан 2 0.08
Теше Роберт 1 0.04
Florian Kleinhansl 1 0.04
Вридт Квази 1 0.04
Диаките Умар 1 0.04
Макридис Хараламбос 1 0.04
Lukas Kunze 1 0.04
Гьямфи Максвелл 1 0.04
Ферхук Йон 0 0
Тальхаммер Максимилиан 0 0
Jannes Wulff 0 0

Карточки

Гамбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хаджикадунич Деннис 6 1
Мефферт Йонас 7 0
Рамос Гильерме 5 1
Хайер Моритц 6 0
Джатта Бейкери 6 0
Бенеш Ласло 4 1
Мухайм Миро 4 1
Жан-Люк Домпе 3 0
Рейс Людовит 3 0
Ферай Иммануэль 3 0
Микельбрансис Вильям 3 0
Амброзиус Стефан 2 0
Ван дер Бремпт Игнасе 2 0
Фернандеш Даниэль 1 0
Глацель Роберт 1 0
Озтунали Левин 1 0
Пореба Лукаш 1 0
Каттербах Ноа 1 0
Кёнигсдёрффер Рансфорд 1 0
Tim Walter 1 0
Оснабрюк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Dave Gnaase 9 0
Кюизанс Микаэль 6 1
Айдини Басхким 6 1
Гьямфи Максвелл 5 1
Florian Kleinhansl 6 0
Виманн Никлас 1 2
Теше Роберт 3 0
Ферхук Йон 3 0
Конте Кристиан 3 0
Вридт Квази 2 0
Диаките Умар 2 0
Андруцос Танасис 2 0
Lukas Kunze 2 0
Jannes Wulff 2 0
Гойгингер Томас 1 0
Ниманн Ноэль 1 0
Henry Rorig 1 0
Кюн Филипп 1 0
Florian Bahr 1 0
Уве Кошинат 1 0

Результаты матчей

Гамбург
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (7)
8% (1)
33% (4)
Оснабрюк
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)

Сухие победы

6
3

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

4
1

Упущенные победы

9
10
Гамбург
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
50% (6)
33% (4)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
33% (4)
50% (6)
Оснабрюк
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
67% (8)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
33% (4)
50% (6)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

8
11

Упущенные победы

18
7
Гамбург
57.9%
42.1%
11 побед 8 поражений
Первый тайм
46% (11)
38% (9)
17% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (9)
21% (5)
42% (10)
Оснабрюк
40%
60%
6 побед 9 поражений
Первый тайм
17% (4)
58% (14)
25% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (6)
42% (10)
33% (8)

Сухие победы

6
3

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

12
12

Упущенные победы

27
17

Голы по времени матча

Забито

27
12
15 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 7
9 Забивали первыми 1
12 Не забивали 15
2
7%
1
8%
1-15
6
22%
1
8%
16-30
7
26%
3
25%
31-45
5
19%
1
8%
46-60
2
7%
1
8%
61-75
5
19%
5
42%
76-90

Пропущено

15
29
8 В 1-м тайме 12
7 Во 2-м тайме 17
3 Пропускали первыми 10
6 Не пропускали 11
4
27%
2
7%
1-15
2
13%
4
14%
16-30
2
13%
6
21%
31-45
1
7%
7
24%
46-60
3
20%
7
24%
61-75
3
20%
3
10%
76-90

Забито

22
11
6 В 1-м тайме 5
16 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 3
12 Не забивали 17
2
9%
1
9%
1-15
2
9%
2
18%
16-30
2
9%
2
18%
31-45
3
14%
1
9%
46-60
6
27%
2
18%
61-75
7
32%
3
27%
76-90

Пропущено

18
16
8 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 9
4
22%
4
25%
1-15
3
17%
0
0%
16-30
1
6%
3
19%
31-45
4
22%
1
6%
46-60
1
6%
3
19%
61-75
5
28%
5
31%
76-90

Забито

49
23
21 В 1-м тайме 10
28 Во 2-м тайме 13
16 Забивали первыми 4
0 Не забивали 8
4
8%
2
9%
1-15
8
16%
3
13%
16-30
9
18%
5
22%
31-45
8
16%
2
9%
46-60
8
16%
3
13%
61-75
12
24%
8
35%
76-90

Пропущено

33
45
16 В 1-м тайме 19
17 Во 2-м тайме 26
8 Пропускали первыми 17
15 Не пропускали 20
8
24%
6
13%
1-15
5
15%
4
9%
16-30
3
9%
9
20%
31-45
5
15%
8
18%
46-60
4
12%
10
22%
61-75
8
24%
8
18%
76-90

Результаты последних матчей

Гамбург
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Гамбург - Эльвeрсберг 1:0 Ганза - Гамбург 2:2 Гамбург - Ганновер 96 3:4 Герта - Гамбург 1:2
Гамбург - Карлсруэ 3:4 Шальке 04 - Гамбург 0:2 Цюрих - Гамбург 2:2 ПСВ - Гамбург 2:2 Нюрнберг - Гамбург 0:2 Гамбург - Падерборн 1:2 Герта - Гамбург 3:3 Санкт-Паули - Гамбург 2:2 Гамбург - Айнтрахт Бр 2:1 Хольштайн Киль - Гамбург 4:2 Гамбург - Магдебург 2:0 Арминия - Гамбург 1:1 Кайзерслаутерн - Гамбург 3:3 Гамбург - Гройтер Фюрт 2:0 Веен Висбаден - Гамбург 1:1 Гамбург - Фортуна 1:0
Оснабрюк
(20 матчей)
20%
45%
35%
4 победы 9 ничьих 7 поражений
Оснабрюк - Ганновер 96 1:0 Эльвeрсберг - Оснабрюк 3:1 Оснабрюк - Ганза 0:0 Нюрнберг - Оснабрюк 2:2
Шпелле Фенхаус - Оснабрюк 0:4 Оснабрюк - Падерборн 0:0 Карлсруэ - Оснабрюк 2:1 Оснабрюк - Санкт-Паули 3:1 Твенте - Оснабрюк 2:2 Герта - Оснабрюк 0:0 Оснабрюк - Санкт-Паули 1:1 Шальке 04 - Оснабрюк 4:0 Оснабрюк - Магдебург 0:2 Айнтрахт Бр - Оснабрюк 3:2 Оснабрюк - Хольштайн Киль 1:1 Гройтер Фюрт - Оснабрюк 4:0 Оснабрюк - Веен Висбаден 0:2 Эммен - Оснабрюк 2:4 Фортуна - Оснабрюк 1:1 Оснабрюк - Кайзерслаутерн 2:2

Результаты матчей

Гамбург
Оснабрюк

Точный счет

2:0
3 раза 25%
1:0
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
3:4
2 раза 17%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
5:3
1 раз 8%
0:0
2 раза 17%
0:2
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
2:3
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%

Точное количество голов

1
4 раза 33%
2
4 раза 33%
3
3 раза 25%
5
1 раз 8%
0
5 раз 42%
2
4 раза 33%
1
3 раза 25%

Точный счет

2:2
3 раза 25%
0:2
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
1:1
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
4:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
7:0
1 раз 8%

Точное количество голов

2
7 раз 58%
1
4 раза 33%
3
1 раз 8%
1
5 раз 42%
0
4 раза 33%
2
3 раза 25%

Точный счет

1:2
3 раза 13%
2:0
3 раза 13%
2:1
3 раза 13%
2:2
3 раза 13%
0:2
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
3:4
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
5:3
1 раз 4%
1:1
4 раза 17%
0:0
3 раза 13%
2:1
3 раза 13%
0:2
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
2:3
2 раза 8%
4:0
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
7:0
1 раз 4%

Точное количество голов

2
11 раз 46%
1
8 раз 33%
3
4 раза 17%
5
1 раз 4%
0
9 раз 38%
1
8 раз 33%
2
7 раз 29%

Тоталы голов в матче

Гамбург
Оснабрюк

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
4
1.5
Больше Меньше
4
8
4
8
2.5
1
11
3.5
1
11
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
4
1.5
Больше Меньше
3
9
1
11
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
8
1.5
Больше Меньше
7
17
5
19
2.5
1
23
3.5
1
23
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Санкт-Паули
 24 13 9 2 44 - 25 48
2.
Хольштайн Киль
 24 13 4 7 46 - 34 43
3.
Гамбург
 24 12 5 7 47 - 35 41
4.
Гройтер Фюрт
 24 11 5 8 36 - 33 38
5.
Падерборн
 24 11 5 8 36 - 38 38
6.
Ганновер 96
 24 10 8 6 45 - 33 38
7.
Фортуна
 24 10 7 7 50 - 34 37
8.
Карлсруэ
 24 9 8 7 48 - 40 35
9.
Герта
 24 9 7 8 45 - 39 34
10.
Нюрнберг
 24 9 6 9 34 - 43 33
11.
Эльвeрсберг
 24 9 5 10 35 - 40 32
12.
Магдебург
 24 8 7 9 38 - 33 31
13.
Веен Висбаден
 24 8 6 10 29 - 30 30
14.
Шальке 04
 24 9 2 13 37 - 46 29
15.
Кайзерслаутерн
 24 7 4 13 38 - 48 25
16.
Айнтрахт Бр
 24 7 3 14 23 - 37 24
17.
Ганза
 24 6 4 14 22 - 41 22
18.
Оснабрюк
 24 3 9 12 22 - 46 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гройтер Фюрт
 12 8 2 2 24 - 11 26
2.
Санкт-Паули
 12 7 5 0 24 - 9 26
3.
Ганновер 96
 12 7 4 1 28 - 12 25
4.
Гамбург
 12 8 0 4 26 - 16 24
5.
Карлсруэ
 13 6 5 2 27 - 18 23
6.
Шальке 04
 12 7 1 4 23 - 16 22
7.
Магдебург
 12 6 3 3 24 - 16 21
8.
Хольштайн Киль
 12 6 1 5 24 - 22 19
9.
Герта
 12 5 4 3 27 - 15 19
10.
Нюрнберг
 12 5 4 3 18 - 18 19
11.
Фортуна
 12 5 3 4 21 - 18 18
12.
Падерборн
 12 5 3 4 18 - 18 18
13.
Айнтрахт Бр
 12 5 3 4 15 - 16 18
14.
Эльвeрсберг
 12 5 2 5 18 - 20 17
15.
Веен Висбаден
 11 4 4 3 13 - 13 16
16.
Кайзерслаутерн
 12 5 1 6 22 - 24 16
17.
Ганза
 12 4 2 6 14 - 20 14
18.
Оснабрюк
 12 2 5 5 11 - 16 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хольштайн Киль
 12 7 3 2 22 - 12 24
2.
Санкт-Паули
 12 6 4 2 20 - 16 22
3.
Падерборн
 12 6 2 4 18 - 20 20
4.
Фортуна
 12 5 4 3 29 - 16 19
5.
Гамбург
 12 4 5 3 21 - 19 17
6.
Эльвeрсберг
 12 4 3 5 17 - 20 15
7.
Герта
 12 4 3 5 18 - 24 15
8.
Нюрнберг
 12 4 2 6 16 - 25 14
9.
Веен Висбаден
 13 4 2 7 16 - 17 14
10.
Ганновер 96
 12 3 4 5 17 - 21 13
11.
Карлсруэ
 11 3 3 5 21 - 22 12
12.
Гройтер Фюрт
 12 3 3 6 12 - 22 12
13.
Магдебург
 12 2 4 6 14 - 17 10
14.
Кайзерслаутерн
 12 2 3 7 16 - 24 9
15.
Ганза
 12 2 2 8 8 - 21 8
16.
Шальке 04
 12 2 1 9 14 - 30 7
17.
Оснабрюк
 12 1 4 7 11 - 30 7
18.
Айнтрахт Бр
 12 2 0 10 8 - 21 6
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Выход в плей-офф
  • — Плей-офф зоны вылета
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Гамбург Глацель Роберт 16 (4)
Герта Табакович Харис 13 (3)
Фортуна Цолис Христос 13 (3)
Санкт-Паули Хартель Марсель 12 (9)
Нюрнберг Can Uzun 12 (1)
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Топ нарушителей
Нюрнберг Кастроп Йенс 2 9
Магдебург Атик Бариш 9
Оснабрюк Dave Gnaase 9
Кайзерслаутерн Томяк Борис 2 5
Гройтер Фюрт Юнг Гидеон 8
Весь список
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