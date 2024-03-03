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  3. Германия
  4. Бундеслига 2 2023-2024
Тур: 24. Стадион: .
Падерборн
0:0
Конец матча
Магдебург
0'
27' Желтая карточка
Белль-Белль Леон
79' Красная карточка
Шулер Лука
90' Желтая карточка
Клаас Себастьян
90'+9

Ход матча

27'
 
Белль-Белль Леон
61'
 
Бокхорн Эберт
Белль-Белль Леон
66'
Гримальди Адриано
Ilyas Ansah
 
70'
 
Югоне Жан
Конде Амара
70'
 
Амаечи Ксавьер
Ито Тацуя
72'
Клаас Себастьян
Кинсомби Давид
 
79'
 
Шулер Лука
83'
 
Хоти Анди
Tobias Mueller
83'
 
Кастаньос Люк
Атик Бариш
84'
Sirlord Conteh
Костонс Кун
 
84'
Аарон Зентер
Лайпертц Роберт
 
90'
Клаас Себастьян
 

Статистика матча

  • 11 Удары по воротам 3
  • 5 Удары в створ 1
  • 13 Угловые 3
  • 1 Офсайды 2
  • 14 Нарушения правил 12
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 1
  • 350 Количество передач 456
  • 46 Владение мячом, % 54
1
Бувинк
Пелле
17
Laurin
Curda
16
Муслиу
Визар
33
Marcel
Hoffmeier
23
Обермайр
Рафаэль
13
Лайпертц
Роберт
8
Кинсомби
Давид
27
Kai
Klefisch
7
Бильбия
Филип
29
Ilyas
Ansah
10
Костонс
Кун
1
Райманн
Доминик
21
Tobias
Mueller
6
Эльфадли
Даниэль
15
Эбер
Даниэль
19
Белль-Белль
Леон
25
Гнака
Силас
29
Конде
Амара
11
Эль-Ханкури
Мохамед
23
Атик
Бариш
26
Шулер
Лука
37
Ито
Тацуя
Падерборн
3-4-2-1
Магдебург
3-4-3

История личных встреч

Падерборн
Магдебург

4 матча

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
75%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

5 матчей

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

9 матчей

11.1%
66.7%
22.2%
1 победа 6 ничьих 2 победы

Первый тайм

22.2%
55.6%
22.2%
2 победы 5 ничьих 2 победы

Второй тайм

22.2%
33.3%
44.5%
2 победы 3 ничьи 4 победы

История матчей

Б2
1:1
Б2
0:0
Б2
1:0
Б2
1:1
Б2
4:4
Б3
1:1
Б3
1:0
Б3
1:1
Б3
3:0

Голы

Всего голов

7
2

Голов в среднем за матч

1.75
0.4

Среднее время на гол

51
225

Всего голов

6
6

Голов в среднем за матч

1.2
1.5

Среднее время на гол

75
60

Всего голов

13
8

Голов в среднем за матч

1.44
0.89

Тотал матчей

2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
6
Больше 67%
Меньше 33%
3
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8

Среднее время на гол

62
101

Бомбардиры внутри турнира

Падерборн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Муслия Флоран 7 (1) 0.29
Бильбия Филип 5 0.21
Гримальди Адриано 4 0.17
Платте Феликс 3 0.13
Обермайр Рафаэль 2 0.08
Клаас Себастьян 2 0.08
Костонс Кун 2 0.08
Кинсомби Давид 2 (1) 0.08
Mattes Hansen 2 0.08
Лайпертц Роберт 1 0.04
Sirlord Conteh 1 0.04
Kai Klefisch 1 0.04
Niclas Nadj 1 0.04
Ilyas Ansah 1 0.04
Муслиу Визар 1 0.04
Хеуэр Яннис 1 0.04
Крузе Макс 0 0
Аарон Зентер 0 0
Магдебург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шулер Лука 5 0.21
Атик Бариш 4 0.17
Гнака Силас 4 0.17
Кастаньос Люк 4 0.17
Бокхорн Эберт 3 0.13
Кремпицки Коннор 3 0.13
Эль-Ханкури Мохамед 3 (1) 0.13
Арслан Ахмет 2 0.08
Ито Тацуя 2 0.08
Сека Джейсон 1 0.04
Конде Амара 1 0.04
Белль-Белль Леон 1 0.04
Амаечи Ксавьер 1 0.04
Tobias Mueller 1 0.04
Югоне Жан 1 0.04
Emir Kuhinja 1 0.04
Пиччини Кристиано 1 (1) 0.04

Карточки

Падерборн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Kai Klefisch 5 1
Гримальди Адриано 4 0
Клаас Себастьян 4 0
Хеуэр Яннис 4 0
Бильбия Филип 2 1
Кинсомби Давид 3 0
Tobias Mueller 3 0
Обермайр Рафаэль 3 0
Муслия Флоран 3 0
Муслиу Визар 1 1
Marcel Hoffmeier 2 0
Laurin Curda 2 0
Mattes Hansen 2 0
Martin Ens 0 1
Шустер Марко 1 0
Платте Феликс 1 0
Костонс Кун 1 0
Бувинк Пелле 1 0
Ilyas Ansah 1 0
Магдебург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Атик Бариш 9 0
Эбер Даниэль 5 1
Югоне Жан 5 1
Эльфадли Даниэль 2 2
Бокхорн Эберт 5 0
Кастаньос Люк 4 0
Кремпицки Коннор 4 0
Эль-Ханкури Мохамед 4 0
Белль-Белль Леон 4 0
Сека Джейсон 4 0
Шулер Лука 2 1
Пиччини Кристиано 2 0
Арслан Ахмет 2 0
Гнака Силас 2 0
Ито Тацуя 2 0
Амаечи Ксавьер 2 0
Лоуренс Джеймс 1 0
Конде Амара 1 0
Кристиан Титц 1 0

Результаты матчей

Падерборн
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
25% (3)
33% (4)
Магдебург
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
42% (5)
25% (3)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
8% (1)
67% (8)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

5
2

Упущенные победы

5
8
Падерборн
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)
Магдебург
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

14
6

Упущенные победы

15
20
Падерборн
47.4%
52.6%
9 побед 10 поражений
Первый тайм
29% (7)
38% (9)
33% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (9)
25% (6)
38% (9)
Магдебург
29.4%
70.6%
5 побед 12 поражений
Первый тайм
33% (8)
33% (8)
33% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (5)
29% (7)
50% (12)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

3
6

Волевые победы

19
8

Упущенные победы

20
28

Голы по времени матча

Забито

18
14
6 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 5
15 Не забивали 17
1
6%
1
7%
1-15
2
11%
5
36%
16-30
3
17%
0
0%
31-45
4
22%
3
21%
46-60
3
17%
3
21%
61-75
5
28%
2
14%
76-90

Пропущено

18
17
7 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 9
1
6%
2
12%
1-15
2
11%
1
6%
16-30
4
22%
4
24%
31-45
5
28%
4
24%
46-60
1
6%
5
29%
29%
61-75
5
28%
1
6%
76-90

Забито

18
25
9 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 14
6 Забивали первыми 7
14 Не забивали 12
3
17%
2
8%
1-15
4
22%
4
16%
16-30
2
11%
5
20%
31-45
2
11%
4
16%
46-60
4
22%
4
16%
61-75
3
17%
6
24%
76-90

Пропущено

20
15
11 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 9
3
15%
3
20%
1-15
1
5%
3
20%
16-30
7
35%
3
20%
31-45
5
25%
3
20%
46-60
2
10%
2
13%
61-75
2
10%
1
7%
76-90

Забито

36
39
15 В 1-м тайме 17
21 Во 2-м тайме 22
12 Забивали первыми 12
5 Не забивали 5
4
11%
3
8%
1-15
6
17%
9
23%
16-30
5
14%
5
13%
31-45
6
17%
7
18%
46-60
7
19%
7
18%
61-75
8
22%
8
21%
76-90

Пропущено

38
32
18 В 1-м тайме 16
20 Во 2-м тайме 16
10 Пропускали первыми 10
19 Не пропускали 18
4
11%
5
16%
1-15
3
8%
4
13%
16-30
11
29%
7
22%
31-45
10
26%
7
22%
46-60
3
8%
7
22%
61-75
7
18%
2
6%
76-90

Результаты последних матчей

Падерборн
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Веен Висбаден - Падерборн 1:2 Падерборн - Хольштайн Киль 0:4 Кайзерслаутерн - Падерборн 1:2 Падерборн - Фортуна 4:3
Оснабрюк - Падерборн 0:0 Падерборн - Гройтер Фюрт 0:1 Падерборн - Пройссен Мюнстер 6:1 Генк - Падерборн 1:2 Хайденхайм - Падерборн 2:0 Падерборн - Ганза 3:0 Гамбург - Падерборн 1:2 Байер Л - Падерборн 3:1 Падерборн - Ганновер 96 1:0 Эльвeрсберг - Падерборн 4:1 Падерборн - Нюрнберг 1:3 Карлсруэ - Падерборн 0:3 Фрайбург - Падерборн 1:3 Герта - Падерборн 3:1 Падерборн - Санкт-Паули 2:2 Айнтрахт Бр - Падерборн 1:3
Магдебург
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Магдебург - Шальке 04 3:0 Герта - Магдебург 3:2 Магдебург - Санкт-Паули 1:0 Магдебург - Хольштайн Киль 1:1
Айнтрахт Бр - Магдебург 1:0 Магдебург - Веен Висбаден 1:0 МТК Будапешт - Магдебург 2:4 Сепси - Магдебург 2:1 Динамо Дрезден - Магдебург 2:2 Магдебург - Фортуна 2:3 Гройтер Фюрт - Магдебург 1:1 Магдебург - Фортуна 1:2 Магдебург - Кайзерслаутерн 4:1 Оснабрюк - Магдебург 0:2 Магдебург - Ганза 1:2 Гамбург - Магдебург 2:0 Хольштайн Киль - Магдебург 3:3 Магдебург - Эльвeрсберг 1:2 Ганновер 96 - Магдебург 2:1 Магдебург - Айнтрахт Бр 4:2

Результаты матчей

Падерборн
Магдебург

Точный счет

0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
1:1
3 раза 25%
1:0
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
6:4
1 раз 8%

Точное количество голов

1
4 раза 33%
0
3 раза 25%
2
2 раза 17%
3
2 раза 17%
4
1 раз 8%
1
7 раз 58%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
6
1 раз 8%

Точный счет

1:2
4 раза 33%
0:0
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
0:0
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%

Точное количество голов

2
4 раза 33%
1
4 раза 33%
0
2 раза 17%
3
2 раза 17%
0
5 раз 42%
1
3 раза 25%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%

Точный счет

1:2
5 раз 21%
0:0
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
1:1
5 раз 21%
1:0
4 раза 17%
0:0
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
6:4
1 раз 4%

Точное количество голов

1
8 раз 33%
2
6 раз 25%
0
5 раз 21%
3
4 раза 17%
4
1 раз 4%
1
10 раз 42%
0
5 раз 21%
2
4 раза 17%
3
2 раза 8%
4
2 раза 8%
6
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Падерборн
Магдебург

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
3
0.5
Больше Меньше
5
7
1.5
5
7
3
9
2.5
3
9
1
11
3.5
2
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
2
0.5
Больше Меньше
7
5
6
6
1.5
4
8
2
10
2.5
2
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
19
5
0.5
Больше Меньше
19
5
11
13
1.5
9
15
5
19
2.5
5
19
1
23
3.5
3
21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Санкт-Паули
 24 13 9 2 44 - 25 48
2.
Хольштайн Киль
 24 13 4 7 46 - 34 43
3.
Гамбург
 24 12 5 7 47 - 35 41
4.
Гройтер Фюрт
 24 11 5 8 36 - 33 38
5.
Падерборн
 24 11 5 8 36 - 38 38
6.
Ганновер 96
 24 10 8 6 45 - 33 38
7.
Фортуна
 24 10 7 7 50 - 34 37
8.
Карлсруэ
 24 9 8 7 48 - 40 35
9.
Герта
 24 9 7 8 45 - 39 34
10.
Нюрнберг
 24 9 6 9 34 - 43 33
11.
Эльвeрсберг
 24 9 5 10 35 - 40 32
12.
Магдебург
 24 8 7 9 38 - 33 31
13.
Веен Висбаден
 24 8 6 10 29 - 30 30
14.
Шальке 04
 24 9 2 13 37 - 46 29
15.
Кайзерслаутерн
 24 7 4 13 38 - 48 25
16.
Айнтрахт Бр
 24 7 3 14 23 - 37 24
17.
Ганза
 24 6 4 14 22 - 41 22
18.
Оснабрюк
 24 3 9 12 22 - 46 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гройтер Фюрт
 12 8 2 2 24 - 11 26
2.
Санкт-Паули
 12 7 5 0 24 - 9 26
3.
Ганновер 96
 12 7 4 1 28 - 12 25
4.
Гамбург
 12 8 0 4 26 - 16 24
5.
Карлсруэ
 13 6 5 2 27 - 18 23
6.
Шальке 04
 12 7 1 4 23 - 16 22
7.
Магдебург
 12 6 3 3 24 - 16 21
8.
Хольштайн Киль
 12 6 1 5 24 - 22 19
9.
Герта
 12 5 4 3 27 - 15 19
10.
Нюрнберг
 12 5 4 3 18 - 18 19
11.
Фортуна
 12 5 3 4 21 - 18 18
12.
Падерборн
 12 5 3 4 18 - 18 18
13.
Айнтрахт Бр
 12 5 3 4 15 - 16 18
14.
Эльвeрсберг
 12 5 2 5 18 - 20 17
15.
Веен Висбаден
 11 4 4 3 13 - 13 16
16.
Кайзерслаутерн
 12 5 1 6 22 - 24 16
17.
Ганза
 12 4 2 6 14 - 20 14
18.
Оснабрюк
 12 2 5 5 11 - 16 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хольштайн Киль
 12 7 3 2 22 - 12 24
2.
Санкт-Паули
 12 6 4 2 20 - 16 22
3.
Падерборн
 12 6 2 4 18 - 20 20
4.
Фортуна
 12 5 4 3 29 - 16 19
5.
Гамбург
 12 4 5 3 21 - 19 17
6.
Эльвeрсберг
 12 4 3 5 17 - 20 15
7.
Герта
 12 4 3 5 18 - 24 15
8.
Нюрнберг
 12 4 2 6 16 - 25 14
9.
Веен Висбаден
 13 4 2 7 16 - 17 14
10.
Ганновер 96
 12 3 4 5 17 - 21 13
11.
Карлсруэ
 11 3 3 5 21 - 22 12
12.
Гройтер Фюрт
 12 3 3 6 12 - 22 12
13.
Магдебург
 12 2 4 6 14 - 17 10
14.
Кайзерслаутерн
 12 2 3 7 16 - 24 9
15.
Ганза
 12 2 2 8 8 - 21 8
16.
Шальке 04
 12 2 1 9 14 - 30 7
17.
Оснабрюк
 12 1 4 7 11 - 30 7
18.
Айнтрахт Бр
 12 2 0 10 8 - 21 6
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Выход в плей-офф
  • — Плей-офф зоны вылета
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Гамбург Глацель Роберт 16 (4)
Герта Табакович Харис 13 (3)
Фортуна Цолис Христос 13 (3)
Санкт-Паули Хартель Марсель 12 (9)
Нюрнберг Can Uzun 12 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Нюрнберг Кастроп Йенс 2 9
Магдебург Атик Бариш 9
Оснабрюк Dave Gnaase 9
Кайзерслаутерн Томяк Борис 2 5
Гройтер Фюрт Юнг Гидеон 8
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 27'
    Белль-Белль Леон получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
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