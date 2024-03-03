Тур: 24. Стадион: Home Deluxe Arena.
0'
27' Желтая карточкаБелль-Белль Леон
79' Красная карточкаШулер Лука
90' Желтая карточкаКлаас Себастьян
90'+9
Ход матча
27'
70'
79'
90'
Статистика матча
-
11 Удары по воротам 3
-
5 Удары в створ 1
-
13 Угловые 3
-
1 Офсайды 2
-
14 Нарушения правил 12
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 1
-
350 Количество передач 456
-
46 Владение мячом, % 54
17
Laurin
Curda
16
Муслиу
Визар
27
Kai
Klefisch
29
Ilyas
Ansah
10
Костонс
Кун
15
Эбер
Даниэль
25
Гнака
Силас
29
Конде
Амара
23
Атик
Бариш
26
Шулер
Лука
37
Ито
Тацуя
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Laurin CurdaЗащитник
-
16 Муслиу ВизарЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
27 Kai KlefischПолузащитник
- Полузащитник
-
29 Ilyas AnsahПолузащитник
-
10 Костонс КунНападающий
- Запасные игроки
-
21 Хут ЯнникВратарь
-
24 Хеуэр ЯннисЗащитник
- Полузащитник
-
32 Аарон ЗентерПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Квасньок Лукас
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Эбер ДаниэльЗащитник
- Полузащитник
-
25 Гнака СиласПолузащитник
-
29 Конде АмараПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Атик БаришНападающий
-
26 Шулер ЛукаНападающий
-
37 Ито ТацуяНападающий
- Запасные игроки
-
30 Крут НоаВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
24 Югоне ЖанПолузащитник
-
10 Сека ДжейсонПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
18 Emir Kuhinja
-
Главный тренер: Титц Кристиан
История личных встреч
Падерборн
Магдебург
4 матча
25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
75%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
5 матчей
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
9 матчей
11.1%
66.7%
22.2%
1 победа 6 ничьих 2 победы
Первый тайм
22.2%
55.6%
22.2%
2 победы 5 ничьих 2 победы
Второй тайм
22.2%
33.3%
44.5%
2 победы 3 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
7
2
Голов в среднем за матч
1.75
0.4
Среднее время на гол
51
225
Всего голов
6
6
Голов в среднем за матч
1.2
1.5
Среднее время на гол
75
60
Всего голов
13
8
Голов в среднем за матч
1.44
0.89
Тотал матчей
2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
6
Больше 67%
Меньше 33%
3
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
Среднее время на гол
62
101
Бомбардиры внутри турнира
Падерборн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Муслия Флоран
|7 (1)
|0.29
|Бильбия Филип
|5
|0.21
|Гримальди Адриано
|4
|0.17
|Платте Феликс
|3
|0.13
|Обермайр Рафаэль
|2
|0.08
|Клаас Себастьян
|2
|0.08
|Костонс Кун
|2
|0.08
|Кинсомби Давид
|2 (1)
|0.08
|Mattes Hansen
|2
|0.08
|Лайпертц Роберт
|1
|0.04
|Sirlord Conteh
|1
|0.04
|Kai Klefisch
|1
|0.04
|Niclas Nadj
|1
|0.04
|Ilyas Ansah
|1
|0.04
|Муслиу Визар
|1
|0.04
|Хеуэр Яннис
|1
|0.04
|Крузе Макс
|0
|0
|Аарон Зентер
|0
|0
Магдебург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шулер Лука
|5
|0.21
|Атик Бариш
|4
|0.17
|Гнака Силас
|4
|0.17
|Кастаньос Люк
|4
|0.17
|Бокхорн Эберт
|3
|0.13
|Кремпицки Коннор
|3
|0.13
|Эль-Ханкури Мохамед
|3 (1)
|0.13
|Арслан Ахмет
|2
|0.08
|Ито Тацуя
|2
|0.08
|Сека Джейсон
|1
|0.04
|Конде Амара
|1
|0.04
|Белль-Белль Леон
|1
|0.04
|Амаечи Ксавьер
|1
|0.04
|Tobias Mueller
|1
|0.04
|Югоне Жан
|1
|0.04
|Emir Kuhinja
|1
|0.04
|Пиччини Кристиано
|1 (1)
|0.04
Карточки
Падерборн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Kai Klefisch
|5
|1
|Гримальди Адриано
|4
|0
|Клаас Себастьян
|4
|0
|Хеуэр Яннис
|4
|0
|Бильбия Филип
|2
|1
|Кинсомби Давид
|3
|0
|Tobias Mueller
|3
|0
|Обермайр Рафаэль
|3
|0
|Муслия Флоран
|3
|0
|Муслиу Визар
|1
|1
|Marcel Hoffmeier
|2
|0
|Laurin Curda
|2
|0
|Mattes Hansen
|2
|0
|Martin Ens
|0
|1
|Шустер Марко
|1
|0
|Платте Феликс
|1
|0
|Костонс Кун
|1
|0
|Бувинк Пелле
|1
|0
|Ilyas Ansah
|1
|0
Магдебург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Атик Бариш
|9
|0
|Эбер Даниэль
|5
|1
|Югоне Жан
|5
|1
|Эльфадли Даниэль
|2
|2
|Бокхорн Эберт
|5
|0
|Кастаньос Люк
|4
|0
|Кремпицки Коннор
|4
|0
|Эль-Ханкури Мохамед
|4
|0
|Белль-Белль Леон
|4
|0
|Сека Джейсон
|4
|0
|Шулер Лука
|2
|1
|Пиччини Кристиано
|2
|0
|Арслан Ахмет
|2
|0
|Гнака Силас
|2
|0
|Ито Тацуя
|2
|0
|Амаечи Ксавьер
|2
|0
|Лоуренс Джеймс
|1
|0
|Конде Амара
|1
|0
|Кристиан Титц
|1
|0
Результаты матчей
Падерборн
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
25% (3)
33% (4)
Магдебург
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
42% (5)
25% (3)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
8% (1)
67% (8)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
5
2
Упущенные победы
5
8
Падерборн
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)
Магдебург
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
14
6
Упущенные победы
15
20
Падерборн
47.4%
52.6%
9 побед 10 поражений
Первый тайм
29% (7)
38% (9)
33% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (9)
25% (6)
38% (9)
Магдебург
29.4%
70.6%
5 побед 12 поражений
Первый тайм
33% (8)
33% (8)
33% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (5)
29% (7)
50% (12)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
3
6
Волевые победы
19
8
Упущенные победы
20
28
Голы по времени матча
Забито
18
14
6 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 5
15 Не забивали 17
1
6%
1
7%
1-15
2
11%
5
36%
16-30
3
17%
0
0%
31-45
4
22%
3
21%
46-60
3
17%
3
21%
61-75
5
28%
2
14%
76-90
Пропущено
18
17
7 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 9
1
6%
2
12%
1-15
2
11%
1
6%
16-30
4
22%
4
24%
31-45
5
28%
4
24%
46-60
1
6%
5
29%
29%
61-75
5
28%
1
6%
76-90
Забито
18
25
9 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 14
6 Забивали первыми 7
14 Не забивали 12
3
17%
2
8%
1-15
4
22%
4
16%
16-30
2
11%
5
20%
31-45
2
11%
4
16%
46-60
4
22%
4
16%
61-75
3
17%
6
24%
76-90
Пропущено
20
15
11 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 9
3
15%
3
20%
1-15
1
5%
3
20%
16-30
7
35%
3
20%
31-45
5
25%
3
20%
46-60
2
10%
2
13%
61-75
2
10%
1
7%
76-90
Забито
36
39
15 В 1-м тайме 17
21 Во 2-м тайме 22
12 Забивали первыми 12
5 Не забивали 5
4
11%
3
8%
1-15
6
17%
9
23%
16-30
5
14%
5
13%
31-45
6
17%
7
18%
46-60
7
19%
7
18%
61-75
8
22%
8
21%
76-90
Пропущено
38
32
18 В 1-м тайме 16
20 Во 2-м тайме 16
10 Пропускали первыми 10
19 Не пропускали 18
4
11%
5
16%
1-15
3
8%
4
13%
16-30
11
29%
7
22%
31-45
10
26%
7
22%
46-60
3
8%
7
22%
61-75
7
18%
2
6%
76-90
Результаты последних матчей
Падерборн
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Веен Висбаден - Падерборн 1:2 Падерборн - Хольштайн Киль 0:4 Кайзерслаутерн - Падерборн 1:2 Падерборн - Фортуна 4:3
Оснабрюк - Падерборн 0:0 Падерборн - Гройтер Фюрт 0:1 Падерборн - Пройссен Мюнстер 6:1 Генк - Падерборн 1:2 Хайденхайм - Падерборн 2:0 Падерборн - Ганза 3:0 Гамбург - Падерборн 1:2 Байер Л - Падерборн 3:1 Падерборн - Ганновер 96 1:0 Эльвeрсберг - Падерборн 4:1 Падерборн - Нюрнберг 1:3 Карлсруэ - Падерборн 0:3 Фрайбург - Падерборн 1:3 Герта - Падерборн 3:1 Падерборн - Санкт-Паули 2:2 Айнтрахт Бр - Падерборн 1:3
Магдебург
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Магдебург - Шальке 04 3:0 Герта - Магдебург 3:2 Магдебург - Санкт-Паули 1:0 Магдебург - Хольштайн Киль 1:1
Айнтрахт Бр - Магдебург 1:0 Магдебург - Веен Висбаден 1:0 МТК Будапешт - Магдебург 2:4 Сепси - Магдебург 2:1 Динамо Дрезден - Магдебург 2:2 Магдебург - Фортуна 2:3 Гройтер Фюрт - Магдебург 1:1 Магдебург - Фортуна 1:2 Магдебург - Кайзерслаутерн 4:1 Оснабрюк - Магдебург 0:2 Магдебург - Ганза 1:2 Гамбург - Магдебург 2:0 Хольштайн Киль - Магдебург 3:3 Магдебург - Эльвeрсберг 1:2 Ганновер 96 - Магдебург 2:1 Магдебург - Айнтрахт Бр 4:2
Результаты матчей
Падерборн
Магдебург
Точный счет
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
1:1
3 раза 25%
1:0
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
6:4
1 раз 8%
Точное количество голов
1
4 раза 33%
0
3 раза 25%
2
2 раза 17%
3
2 раза 17%
4
1 раз 8%
1
7 раз 58%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
6
1 раз 8%
Точный счет
1:2
4 раза 33%
0:0
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
0:0
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
Точное количество голов
2
4 раза 33%
1
4 раза 33%
0
2 раза 17%
3
2 раза 17%
0
5 раз 42%
1
3 раза 25%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
Точный счет
1:2
5 раз 21%
0:0
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
1:1
5 раз 21%
1:0
4 раза 17%
0:0
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
6:4
1 раз 4%
Точное количество голов
1
8 раз 33%
2
6 раз 25%
0
5 раз 21%
3
4 раза 17%
4
1 раз 4%
1
10 раз 42%
0
5 раз 21%
2
4 раза 17%
3
2 раза 8%
4
2 раза 8%
6
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Падерборн
Магдебург
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
93
Больше Меньше
57
57
39
39
111
210
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
102
Больше Меньше
75
66
48
210
210
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
195
Больше Меньше
195
1113
915
519
519
123
321
- — Выход в Бундеслигу
- — Выход в плей-офф
- — Плей-офф зоны вылета
- — Зона вылета
|Гамбург
|Глацель Роберт
|16 (4)
|Герта
|Табакович Харис
|13 (3)
|Фортуна
|Цолис Христос
|13 (3)
|Санкт-Паули
|Хартель Марсель
|12 (9)
|Нюрнберг
|Can Uzun
|12 (1)
|Нюрнберг
|Кастроп Йенс
|2 9
|Магдебург
|Атик Бариш
|9
|Оснабрюк
|Dave Gnaase
|9
|Кайзерслаутерн
|Томяк Борис
|2 5
|Гройтер Фюрт
|Юнг Гидеон
|8