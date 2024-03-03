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  3. Германия
  4. Бундеслига 2 2023-2024
Тур: 24. Стадион: .
Эльвeрсберг
0:0
Первый тайм: 19'
Веен Висбаден
0'
19' Желтая карточка

Ход матча

19'
 

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 3
  • 1 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 2
  • 1 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 63 Владение мячом, % 37
Лучшие коэффициенты
Эльвeрсберг
Ничья
Веен Висбаден
2.05
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3.95
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4.12
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Все Коэффициенты
20
Nicolas
Kristof
14
Robin
Fellhauer
19
Lukas
Pinckert
3
Ле
Жонкур
Флориан
7
Manuel
Feil
10
Jannik
Rochelt
31
Якобсен
Торе
26
Зикер
Арне
17
Ваннер
Пауль
21
Paul
Stock
24
Luca
Pascal
Schnellbacher
16
Штритцель
Флориан
4
Мокенхаупт
Саша
2
Анга-Лётшер
Мартин
26
Вукотич
Александар
9
Гоппел
Теймен
29
Гюнтер
Лассе
7
Хессер
Робин
6
Фехнер
Джино
20
Hyun-ju
Lee
14
Ковачевич
Франко
18
Пртайин
Иван
Эльвeрсберг
3-4-1-2
Веен Висбаден
3-4-2-1

История личных встреч

Эльвeрсберг
Веен Висбаден

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

5 матчей

40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы

Первый тайм

40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы

Второй тайм

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа

История матчей

Б2
0:2
Б3
1:1
Б3
1:0
Б3
3:0
Б3
3:0

Голы

Всего голов

4
2

Голов в среднем за матч

2
0.67

Среднее время на гол

45
135

Всего голов

4
1

Голов в среднем за матч

1.33
0.5

Среднее время на гол

67
180

Всего голов

8
3

Голов в среднем за матч

1.6
0.6

Тотал матчей

2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
2
Больше 40%
Меньше 60%
3

Среднее время на гол

56
150

Бомбардиры внутри турнира

Эльвeрсберг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Luca Pascal Schnellbacher 6 0.25
Jannik Rochelt 4 0.17
Ваннер Пауль 4 0.17
Paul Stock 3 0.13
Manuel Feil 3 0.13
Фагир Вахид 3 0.13
Якобсен Торе 3 (2) 0.13
Maurice Neubauer 2 0.08
Боямба Джозеф 2 0.08
Semih Sahin 1 0.04
Сикингер Карло 1 0.04
Якель Фредерик 1 0.04
Вандермерш Юго 1 0.04
Коррейя Марсель 1 0.04
Robin Fellhauer 0 0
Веен Висбаден
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пртайин Иван 8 (1) 0.33
Ковачевич Франко 3 0.13
Hyun-ju Lee 3 0.13
Гоппел Теймен 2 0.08
Вукотич Александар 2 0.08
Айдэйл Джон 2 (1) 0.08
Хессер Робин 1 0.04
Бэтцнер Ник 1 0.04
Гюнтер Лассе 1 0.04
Фроэзе Кианз 1 0.04
Райнталер Макс 1 0.04
Чатич Амар 1 0.04
Якобсен Бьярке 0 0
Фехнер Джино 0 0
Карстенс Флориан 0 0

Карточки

Эльвeрсберг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сикингер Карло 8 0
Якобсен Торе 6 0
Вандермерш Юго 5 0
Semih Sahin 4 0
Paul Stock 4 0
Maurice Neubauer 3 0
Manuel Feil 3 0
Jannik Rochelt 3 0
Конрад Кевин 2 0
Robin Fellhauer 2 0
Lukas Pinckert 2 0
Якель Фредерик 0 1
Антонич Нико 1 0
Kevin Koffi 1 0
Фагир Вахид 1 0
Ваннер Пауль 1 0
Nicolas Kristof 1 0
Веен Висбаден
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Анга-Лётшер Мартин 6 1
Вукотич Александар 6 1
Фехнер Джино 6 0
Матисен Маркус 5 0
Пртайин Иван 5 0
Карстенс Флориан 5 0
Чатич Амар 2 1
Hyun-ju Lee 2 1
Фроэзе Кианз 3 0
Штритцель Флориан 2 0
Мокенхаупт Саша 2 0
Гоппел Теймен 2 0
Бэтцнер Ник 2 0
Гюнтер Лассе 2 0
Якобсен Бьярке 1 0
Райнталер Макс 1 0
Рибле Нико 1 0
Хессер Робин 1 0
Ковачевич Франко 1 0

Результаты матчей

Эльвeрсберг
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
Веен Висбаден
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

4
1

Упущенные победы

4
7
Эльвeрсберг
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
42% (5)
17% (2)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
25% (3)
33% (4)
Веен Висбаден
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
8% (1)
58% (7)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

14
7

Упущенные победы

11
11
Эльвeрсберг
55.6%
44.4%
10 побед 8 поражений
Первый тайм
35% (8)
30% (7)
35% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (9)
26% (6)
35% (8)
Веен Висбаден
35.3%
64.7%
6 побед 11 поражений
Первый тайм
26% (6)
43% (10)
30% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (7)
22% (5)
48% (11)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

5
6

Волевые победы

18
8

Упущенные победы

15
18

Голы по времени матча

Забито

18
13
9 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 5
15 Не забивали 15
2
11%
2
15%
1-15
2
11%
2
15%
16-30
5
28%
1
8%
31-45
8
44%
2
15%
46-60
0
0%
2
15%
61-75
1
6%
4
31%
76-90

Пропущено

17
17
9 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 10
4
24%
1
6%
1-15
2
12%
2
12%
16-30
3
18%
2
12%
31-45
1
6%
6
35%
46-60
2
12%
2
12%
61-75
5
29%
29%
4
24%
76-90

Забито

17
13
10 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 7
12 Не забивали 13
3
18%
0
0%
1-15
4
24%
4
31%
16-30
3
18%
0
0%
31-45
2
12%
2
15%
46-60
3
18%
4
31%
61-75
2
12%
3
23%
76-90

Пропущено

20
13
9 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 9
2
10%
0
0%
1-15
4
20%
2
15%
16-30
3
15%
2
15%
31-45
3
15%
4
31%
46-60
6
30%
1
8%
61-75
2
10%
4
31%
76-90

Забито

35
26
19 В 1-м тайме 9
16 Во 2-м тайме 17
12 Забивали первыми 12
4 Не забивали 5
5
14%
2
8%
1-15
6
17%
6
23%
16-30
8
23%
1
4%
31-45
10
29%
4
15%
46-60
3
9%
6
23%
61-75
3
9%
7
27%
76-90

Пропущено

37
30
18 В 1-м тайме 9
19 Во 2-м тайме 21
11 Пропускали первыми 11
20 Не пропускали 19
6
16%
1
3%
1-15
6
16%
4
13%
16-30
6
16%
4
13%
31-45
4
11%
10
33%
46-60
8
22%
3
10%
61-75
7
19%
8
27%
76-90

Результаты последних матчей

Эльвeрсберг
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Гамбург - Эльвeрсберг 1:0 Хомбург-08 - Эльвeрсберг 0:1 Эльвeрсберг - Оснабрюк 3:1 Фортуна - Эльвeрсберг 1:1
Эльвeрсберг - Кайзерслаутерн 2:1 Ганза - Эльвeрсберг 2:1 Эльвeрсберг - Ганновер 96 2:2 Ред Булл Зальцбург - Эльвeрсберг 2:3 Эльвeрсберг - Антекера 2:2 Карлсруэ - Эльвeрсберг 3:2 Эльвeрсберг - Нюрнберг 0:1 Герта - Эльвeрсберг 5:1 Эльвeрсберг - Падерборн 4:1 Эльвeрсберг - Мец 1:0 Шальке 04 - Эльвeрсберг 1:2 Эльвeрсберг - Санкт-Паули 0:2 Магдебург - Эльвeрсберг 1:2 Эльвeрсберг - Айнтрахт Бр 3:0 Дармштадт - Эльвeрсберг 4:2 Хольштайн Киль - Эльвeрсберг 1:1
Веен Висбаден
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Веен Висбаден - Шотт Майнц 3:0 Веен Висбаден - Падерборн 1:2 Шальке 04 - Веен Висбаден 1:0 Веен Висбаден - Нюрнберг 1:1
Карлсруэ - Веен Висбаден 2:2 Веен Висбаден - Герта 3:1 Магдебург - Веен Висбаден 1:0 Веен Висбаден - Сент-Трейден 2:2 Веен Висбаден - Зандхаузен 2:1 Санкт-Паули - Веен Висбаден 1:1 Веен Висбаден - Айнтрахт Бр 1:3 Хольштайн Киль - Веен Висбаден 3:2 Гройтер Фюрт - Веен Висбаден 2:0 Веен Висбаден - Шотт Майнц 6:2 Веен Висбаден - Кайзерслаутерн 2:1 Фортуна - Веен Висбаден 1:3 Веен Висбаден - Ганза 1:0 Оснабрюк - Веен Висбаден 0:2 Штутгарт - Веен Висбаден 5:1 Веен Висбаден - Гамбург 1:1

Результаты матчей

Эльвeрсберг
Веен Висбаден

Точный счет

2:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
0:5
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
1:1
4 раза 36%
1:0
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%

Точное количество голов

0
3 раза 27%
2
3 раза 27%
1
2 раза 18%
3
2 раза 18%
4
1 раз 9%
1
8 раз 73%
0
1 раз 9%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%

Точный счет

1:1
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
3:2
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
1:0
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%

Точное количество голов

2
6 раз 50%
1
5 раз 42%
0
1 раз 8%
0
4 раза 33%
1
4 раза 33%
2
3 раза 25%
3
1 раз 8%

Точный счет

1:1
3 раза 13%
1:2
3 раза 13%
2:1
3 раза 13%
0:1
2 раза 9%
0:2
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
3:2
2 раза 9%
0:5
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
1:1
5 раз 22%
1:0
4 раза 17%
2:1
3 раза 13%
0:2
2 раза 9%
1:3
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
0:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%

Точное количество голов

2
9 раз 39%
1
7 раз 30%
0
4 раза 17%
3
2 раза 9%
4
1 раз 4%
1
12 раз 52%
0
5 раз 22%
2
4 раза 17%
3
2 раза 9%

Тоталы голов в матче

Эльвeрсберг
Веен Висбаден

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
3
0.5
Больше Меньше
10
1
6
5
1.5
2
9
3
8
2.5
1
10
1
10
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
1
0.5
Больше Меньше
8
4
6
6
1.5
4
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
19
4
0.5
Больше Меньше
18
5
12
11
1.5
6
17
3
20
2.5
2
21
1
22
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Санкт-Паули
 24 13 9 2 44 - 25 48
2.
Хольштайн Киль
 24 13 4 7 46 - 34 43
3.
Гамбург
 0:1 24 12 5 7 46 - 34 41
4.
Гройтер Фюрт
 24 11 5 8 36 - 33 38
5.
Падерборн
 0:0 24 11 5 8 36 - 38 38
6.
Ганновер 96
 24 10 8 6 45 - 33 38
7.
Фортуна
 24 10 7 7 50 - 34 37
8.
Карлсруэ
 24 9 8 7 48 - 40 35
9.
Герта
 24 9 7 8 45 - 39 34
10.
Эльвeрсберг
 0:0 24 9 6 9 35 - 37 33
11.
Нюрнберг
 24 9 6 9 34 - 43 33
12.
Магдебург
 0:0 24 8 7 9 38 - 33 31
13.
Шальке 04
 24 9 2 13 37 - 46 29
14.
Веен Висбаден
 0:0 24 7 7 10 26 - 30 28
15.
Кайзерслаутерн
 24 7 4 13 38 - 48 25
16.
Айнтрахт Бр
 24 7 3 14 23 - 37 24
17.
Ганза
 24 6 4 14 22 - 41 22
18.
Оснабрюк
 1:0 24 3 9 12 21 - 45 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гройтер Фюрт
 12 8 2 2 24 - 11 26
2.
Санкт-Паули
 12 7 5 0 24 - 9 26
3.
Ганновер 96
 12 7 4 1 28 - 12 25
4.
Гамбург
 0:1 12 8 0 4 25 - 15 24
5.
Карлсруэ
 13 6 5 2 27 - 18 23
6.
Шальке 04
 12 7 1 4 23 - 16 22
7.
Магдебург
 0:0 12 6 3 3 24 - 16 21
8.
Хольштайн Киль
 12 6 1 5 24 - 22 19
9.
Герта
 12 5 4 3 27 - 15 19
10.
Нюрнберг
 12 5 4 3 18 - 18 19
11.
Фортуна
 12 5 3 4 21 - 18 18
12.
Эльвeрсберг
 0:0 12 5 3 4 18 - 17 18
13.
Падерборн
 0:0 12 5 3 4 18 - 18 18
14.
Айнтрахт Бр
 12 5 3 4 15 - 16 18
15.
Веен Висбаден
 0:0 11 4 4 3 13 - 13 16
16.
Кайзерслаутерн
 12 5 1 6 22 - 24 16
17.
Ганза
 12 4 2 6 14 - 20 14
18.
Оснабрюк
 1:0 12 2 5 5 11 - 16 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хольштайн Киль
 12 7 3 2 22 - 12 24
2.
Санкт-Паули
 12 6 4 2 20 - 16 22
3.
Падерборн
 0:0 12 6 2 4 18 - 20 20
4.
Фортуна
 12 5 4 3 29 - 16 19
5.
Гамбург
 0:1 12 4 5 3 21 - 19 17
6.
Эльвeрсберг
 0:0 12 4 3 5 17 - 20 15
7.
Герта
 12 4 3 5 18 - 24 15
8.
Нюрнберг
 12 4 2 6 16 - 25 14
9.
Ганновер 96
 12 3 4 5 17 - 21 13
10.
Карлсруэ
 11 3 3 5 21 - 22 12
11.
Гройтер Фюрт
 12 3 3 6 12 - 22 12
12.
Веен Висбаден
 0:0 13 3 3 7 13 - 17 12
13.
Магдебург
 0:0 12 2 4 6 14 - 17 10
14.
Кайзерслаутерн
 12 2 3 7 16 - 24 9
15.
Ганза
 12 2 2 8 8 - 21 8
16.
Шальке 04
 12 2 1 9 14 - 30 7
17.
Оснабрюк
 1:0 12 1 4 7 10 - 29 7
18.
Айнтрахт Бр
 12 2 0 10 8 - 21 6
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Выход в плей-офф
  • — Плей-офф зоны вылета
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Гамбург Глацель Роберт 15 (4)
Герта Табакович Харис 13 (3)
Фортуна Цолис Христос 13 (3)
Санкт-Паули Хартель Марсель 12 (9)
Нюрнберг Can Uzun 12 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Нюрнберг Кастроп Йенс 2 9
Магдебург Атик Бариш 9
Оснабрюк Dave Gnaase 9
Кайзерслаутерн Томяк Борис 2 5
Гройтер Фюрт Юнг Гидеон 8
Весь список
  • Первый тайм
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Эльвeрсберг
Ничья
Веен Висбаден
2.05
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3.95
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4.12
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