Тур: 24. Стадион: Ursapharm-Arena.
0:0
Первый тайм: 19'
Ход матча
19'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 3
-
1 Удары в створ 0
-
0 Угловые 2
-
1 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
63 Владение мячом, % 37
31
Якобсен
Торе
26
Зикер
Арне
17
Ваннер
Пауль
21
Paul
Stock
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
31 Якобсен ТореПолузащитник
-
26 Зикер АрнеПолузащитник
-
17 Ваннер ПаульПолузащитник
-
21 Paul StockНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
28 Босс ТимВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
30 Kevin KoffiНападающий
-
37 Luis Kerner
-
Главный тренер: Horst Steffen
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Гюнтер ЛассеЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Hyun-ju LeeПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Пртайин ИванНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
27 Рибле НикоЗащитник
- Защитник
-
34 Чатич АмарЗащитник
-
21 Каде ЮлиусПолузащитник
- Полузащитник
-
30 Фроэзе КианзПолузащитник
- Нападающий
-
33 Айдэйл ДжонНападающий
-
Главный тренер: Каучинский Маркус
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Эльвeрсберг
Веен Висбаден
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
5 матчей
40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы
Первый тайм
40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы
Второй тайм
40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
4
2
Голов в среднем за матч
2
0.67
Среднее время на гол
45
135
Всего голов
4
1
Голов в среднем за матч
1.33
0.5
Среднее время на гол
67
180
Всего голов
8
3
Голов в среднем за матч
1.6
0.6
Тотал матчей
2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
Среднее время на гол
56
150
Бомбардиры внутри турнира
Эльвeрсберг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Luca Pascal Schnellbacher
|6
|0.25
|Jannik Rochelt
|4
|0.17
|Ваннер Пауль
|4
|0.17
|Paul Stock
|3
|0.13
|Manuel Feil
|3
|0.13
|Фагир Вахид
|3
|0.13
|Якобсен Торе
|3 (2)
|0.13
|Maurice Neubauer
|2
|0.08
|Боямба Джозеф
|2
|0.08
|Semih Sahin
|1
|0.04
|Сикингер Карло
|1
|0.04
|Якель Фредерик
|1
|0.04
|Вандермерш Юго
|1
|0.04
|Коррейя Марсель
|1
|0.04
|Robin Fellhauer
|0
|0
Веен Висбаден
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пртайин Иван
|8 (1)
|0.33
|Ковачевич Франко
|3
|0.13
|Hyun-ju Lee
|3
|0.13
|Гоппел Теймен
|2
|0.08
|Вукотич Александар
|2
|0.08
|Айдэйл Джон
|2 (1)
|0.08
|Хессер Робин
|1
|0.04
|Бэтцнер Ник
|1
|0.04
|Гюнтер Лассе
|1
|0.04
|Фроэзе Кианз
|1
|0.04
|Райнталер Макс
|1
|0.04
|Чатич Амар
|1
|0.04
|Якобсен Бьярке
|0
|0
|Фехнер Джино
|0
|0
|Карстенс Флориан
|0
|0
Карточки
Эльвeрсберг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сикингер Карло
|8
|0
|Якобсен Торе
|6
|0
|Вандермерш Юго
|5
|0
|Semih Sahin
|4
|0
|Paul Stock
|4
|0
|Maurice Neubauer
|3
|0
|Manuel Feil
|3
|0
|Jannik Rochelt
|3
|0
|Конрад Кевин
|2
|0
|Robin Fellhauer
|2
|0
|Lukas Pinckert
|2
|0
|Якель Фредерик
|0
|1
|Антонич Нико
|1
|0
|Kevin Koffi
|1
|0
|Фагир Вахид
|1
|0
|Ваннер Пауль
|1
|0
|Nicolas Kristof
|1
|0
Веен Висбаден
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Анга-Лётшер Мартин
|6
|1
|Вукотич Александар
|6
|1
|Фехнер Джино
|6
|0
|Матисен Маркус
|5
|0
|Пртайин Иван
|5
|0
|Карстенс Флориан
|5
|0
|Чатич Амар
|2
|1
|Hyun-ju Lee
|2
|1
|Фроэзе Кианз
|3
|0
|Штритцель Флориан
|2
|0
|Мокенхаупт Саша
|2
|0
|Гоппел Теймен
|2
|0
|Бэтцнер Ник
|2
|0
|Гюнтер Лассе
|2
|0
|Якобсен Бьярке
|1
|0
|Райнталер Макс
|1
|0
|Рибле Нико
|1
|0
|Хессер Робин
|1
|0
|Ковачевич Франко
|1
|0
Результаты матчей
Эльвeрсберг
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
Веен Висбаден
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
4
1
Упущенные победы
4
7
Эльвeрсберг
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
42% (5)
17% (2)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
25% (3)
33% (4)
Веен Висбаден
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
8% (1)
58% (7)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
14
7
Упущенные победы
11
11
Эльвeрсберг
55.6%
44.4%
10 побед 8 поражений
Первый тайм
35% (8)
30% (7)
35% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (9)
26% (6)
35% (8)
Веен Висбаден
35.3%
64.7%
6 побед 11 поражений
Первый тайм
26% (6)
43% (10)
30% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (7)
22% (5)
48% (11)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
5
6
Волевые победы
18
8
Упущенные победы
15
18
Голы по времени матча
Забито
18
13
9 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 5
15 Не забивали 15
2
11%
2
15%
1-15
2
11%
2
15%
16-30
5
28%
1
8%
31-45
8
44%
2
15%
46-60
0
0%
2
15%
61-75
1
6%
4
31%
76-90
Пропущено
17
17
9 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 10
4
24%
1
6%
1-15
2
12%
2
12%
16-30
3
18%
2
12%
31-45
1
6%
6
35%
46-60
2
12%
2
12%
61-75
5
29%
29%
4
24%
76-90
Забито
17
13
10 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 7
12 Не забивали 13
3
18%
0
0%
1-15
4
24%
4
31%
16-30
3
18%
0
0%
31-45
2
12%
2
15%
46-60
3
18%
4
31%
61-75
2
12%
3
23%
76-90
Пропущено
20
13
9 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 9
2
10%
0
0%
1-15
4
20%
2
15%
16-30
3
15%
2
15%
31-45
3
15%
4
31%
46-60
6
30%
1
8%
61-75
2
10%
4
31%
76-90
Забито
35
26
19 В 1-м тайме 9
16 Во 2-м тайме 17
12 Забивали первыми 12
4 Не забивали 5
5
14%
2
8%
1-15
6
17%
6
23%
16-30
8
23%
1
4%
31-45
10
29%
4
15%
46-60
3
9%
6
23%
61-75
3
9%
7
27%
76-90
Пропущено
37
30
18 В 1-м тайме 9
19 Во 2-м тайме 21
11 Пропускали первыми 11
20 Не пропускали 19
6
16%
1
3%
1-15
6
16%
4
13%
16-30
6
16%
4
13%
31-45
4
11%
10
33%
46-60
8
22%
3
10%
61-75
7
19%
8
27%
76-90
Результаты последних матчей
Эльвeрсберг
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Гамбург - Эльвeрсберг 1:0 Хомбург-08 - Эльвeрсберг 0:1 Эльвeрсберг - Оснабрюк 3:1 Фортуна - Эльвeрсберг 1:1
Эльвeрсберг - Кайзерслаутерн 2:1 Ганза - Эльвeрсберг 2:1 Эльвeрсберг - Ганновер 96 2:2 Ред Булл Зальцбург - Эльвeрсберг 2:3 Эльвeрсберг - Антекера 2:2 Карлсруэ - Эльвeрсберг 3:2 Эльвeрсберг - Нюрнберг 0:1 Герта - Эльвeрсберг 5:1 Эльвeрсберг - Падерборн 4:1 Эльвeрсберг - Мец 1:0 Шальке 04 - Эльвeрсберг 1:2 Эльвeрсберг - Санкт-Паули 0:2 Магдебург - Эльвeрсберг 1:2 Эльвeрсберг - Айнтрахт Бр 3:0 Дармштадт - Эльвeрсберг 4:2 Хольштайн Киль - Эльвeрсберг 1:1
Веен Висбаден
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Веен Висбаден - Шотт Майнц 3:0 Веен Висбаден - Падерборн 1:2 Шальке 04 - Веен Висбаден 1:0 Веен Висбаден - Нюрнберг 1:1
Карлсруэ - Веен Висбаден 2:2 Веен Висбаден - Герта 3:1 Магдебург - Веен Висбаден 1:0 Веен Висбаден - Сент-Трейден 2:2 Веен Висбаден - Зандхаузен 2:1 Санкт-Паули - Веен Висбаден 1:1 Веен Висбаден - Айнтрахт Бр 1:3 Хольштайн Киль - Веен Висбаден 3:2 Гройтер Фюрт - Веен Висбаден 2:0 Веен Висбаден - Шотт Майнц 6:2 Веен Висбаден - Кайзерслаутерн 2:1 Фортуна - Веен Висбаден 1:3 Веен Висбаден - Ганза 1:0 Оснабрюк - Веен Висбаден 0:2 Штутгарт - Веен Висбаден 5:1 Веен Висбаден - Гамбург 1:1
Результаты матчей
Эльвeрсберг
Веен Висбаден
Точный счет
2:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
0:5
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
1:1
4 раза 36%
1:0
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
Точное количество голов
0
3 раза 27%
2
3 раза 27%
1
2 раза 18%
3
2 раза 18%
4
1 раз 9%
1
8 раз 73%
0
1 раз 9%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%
Точный счет
1:1
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
3:2
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
1:0
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
Точное количество голов
2
6 раз 50%
1
5 раз 42%
0
1 раз 8%
0
4 раза 33%
1
4 раза 33%
2
3 раза 25%
3
1 раз 8%
Точный счет
1:1
3 раза 13%
1:2
3 раза 13%
2:1
3 раза 13%
0:1
2 раза 9%
0:2
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
3:2
2 раза 9%
0:5
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
1:1
5 раз 22%
1:0
4 раза 17%
2:1
3 раза 13%
0:2
2 раза 9%
1:3
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
0:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
Точное количество голов
2
9 раз 39%
1
7 раз 30%
0
4 раза 17%
3
2 раза 9%
4
1 раз 4%
1
12 раз 52%
0
5 раз 22%
2
4 раза 17%
3
2 раза 9%
Тоталы голов в матче
Эльвeрсберг
Веен Висбаден
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
83
Больше Меньше
101
65
29
38
110
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
111
Больше Меньше
84
66
48
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
194
Больше Меньше
185
1211
617
320
221
122
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|24
|13
|9
|2
|44 - 25
|48
|2.
|24
|13
|4
|7
|46 - 34
|43
|3.
|0:1
|24
|12
|5
|7
|46 - 34
|41
|4.
|24
|11
|5
|8
|36 - 33
|38
|5.
|0:0
|24
|11
|5
|8
|36 - 38
|38
|6.
|24
|10
|8
|6
|45 - 33
|38
|7.
|24
|10
|7
|7
|50 - 34
|37
|8.
|24
|9
|8
|7
|48 - 40
|35
|9.
|24
|9
|7
|8
|45 - 39
|34
|10.
|0:0
|24
|9
|6
|9
|35 - 37
|33
|11.
|24
|9
|6
|9
|34 - 43
|33
|12.
|0:0
|24
|8
|7
|9
|38 - 33
|31
|13.
|24
|9
|2
|13
|37 - 46
|29
|14.
|0:0
|24
|7
|7
|10
|26 - 30
|28
|15.
|24
|7
|4
|13
|38 - 48
|25
|16.
|24
|7
|3
|14
|23 - 37
|24
|17.
|24
|6
|4
|14
|22 - 41
|22
|18.
|1:0
|24
|3
|9
|12
|21 - 45
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|8
|2
|2
|24 - 11
|26
|2.
|12
|7
|5
|0
|24 - 9
|26
|3.
|12
|7
|4
|1
|28 - 12
|25
|4.
|0:1
|12
|8
|0
|4
|25 - 15
|24
|5.
|13
|6
|5
|2
|27 - 18
|23
|6.
|12
|7
|1
|4
|23 - 16
|22
|7.
|0:0
|12
|6
|3
|3
|24 - 16
|21
|8.
|12
|6
|1
|5
|24 - 22
|19
|9.
|12
|5
|4
|3
|27 - 15
|19
|10.
|12
|5
|4
|3
|18 - 18
|19
|11.
|12
|5
|3
|4
|21 - 18
|18
|12.
|0:0
|12
|5
|3
|4
|18 - 17
|18
|13.
|0:0
|12
|5
|3
|4
|18 - 18
|18
|14.
|12
|5
|3
|4
|15 - 16
|18
|15.
|0:0
|11
|4
|4
|3
|13 - 13
|16
|16.
|12
|5
|1
|6
|22 - 24
|16
|17.
|12
|4
|2
|6
|14 - 20
|14
|18.
|1:0
|12
|2
|5
|5
|11 - 16
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|7
|3
|2
|22 - 12
|24
|2.
|12
|6
|4
|2
|20 - 16
|22
|3.
|0:0
|12
|6
|2
|4
|18 - 20
|20
|4.
|12
|5
|4
|3
|29 - 16
|19
|5.
|0:1
|12
|4
|5
|3
|21 - 19
|17
|6.
|0:0
|12
|4
|3
|5
|17 - 20
|15
|7.
|12
|4
|3
|5
|18 - 24
|15
|8.
|12
|4
|2
|6
|16 - 25
|14
|9.
|12
|3
|4
|5
|17 - 21
|13
|10.
|11
|3
|3
|5
|21 - 22
|12
|11.
|12
|3
|3
|6
|12 - 22
|12
|12.
|0:0
|13
|3
|3
|7
|13 - 17
|12
|13.
|0:0
|12
|2
|4
|6
|14 - 17
|10
|14.
|12
|2
|3
|7
|16 - 24
|9
|15.
|12
|2
|2
|8
|8 - 21
|8
|16.
|12
|2
|1
|9
|14 - 30
|7
|17.
|1:0
|12
|1
|4
|7
|10 - 29
|7
|18.
|12
|2
|0
|10
|8 - 21
|6
- — Выход в Бундеслигу
- — Выход в плей-офф
- — Плей-офф зоны вылета
- — Зона вылета
|Гамбург
|Глацель Роберт
|15 (4)
|Герта
|Табакович Харис
|13 (3)
|Фортуна
|Цолис Христос
|13 (3)
|Санкт-Паули
|Хартель Марсель
|12 (9)
|Нюрнберг
|Can Uzun
|12 (1)
|Нюрнберг
|Кастроп Йенс
|2 9
|Магдебург
|Атик Бариш
|9
|Оснабрюк
|Dave Gnaase
|9
|Кайзерслаутерн
|Томяк Борис
|2 5
|Гройтер Фюрт
|Юнг Гидеон
|8