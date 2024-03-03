Тур: 24. Стадион: Ursapharm-Arena.
0:3
Конец матча
0'
19' Желтая карточкаМокенхаупт Саша
0:1
44' ГолГоппел Теймен
0:2
49' ГолHyun-ju Lee
59' Желтая карточкаМартинович Доминик
76' Желтая карточкаLukas Pinckert
79' Желтая карточкаХессер Робин
0:3
85' ГолАйдэйл Джон
90' Желтая карточкаLuca Duerholtz
90'+5
Ход матча
19'
44'
0:1
49'
0:2
76'
79'
85'
0:3
90'
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 9
-
3 Удары в створ 6
-
8 Угловые 4
-
2 Офсайды 2
-
10 Нарушения правил 12
-
3 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
563 Количество передач 320
-
59 Владение мячом, % 41
31
Якобсен
Торе
26
Зикер
Арне
17
Ваннер
Пауль
21
Paul
Stock
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
31 Якобсен ТореПолузащитник
-
26 Зикер АрнеПолузащитник
-
17 Ваннер ПаульПолузащитник
-
21 Paul StockНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
28 Босс ТимВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
30 Kevin KoffiНападающий
-
37 Luis Kerner
-
Главный тренер: Horst Steffen
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Гюнтер ЛассеЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Hyun-ju LeeПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Пртайин ИванНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
27 Рибле НикоЗащитник
- Защитник
-
34 Чатич АмарЗащитник
-
21 Каде ЮлиусПолузащитник
- Полузащитник
-
30 Фроэзе КианзПолузащитник
- Нападающий
-
33 Айдэйл ДжонНападающий
-
Главный тренер: Каучинский Маркус
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Эльвeрсберг
Веен Висбаден
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
5 матчей
40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы
Первый тайм
40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы
Второй тайм
40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
4
2
Голов в среднем за матч
2
0.67
Среднее время на гол
45
135
Всего голов
4
1
Голов в среднем за матч
1.33
0.5
Среднее время на гол
67
180
Всего голов
8
3
Голов в среднем за матч
1.6
0.6
Тотал матчей
2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
Среднее время на гол
56
150
Бомбардиры внутри турнира
Эльвeрсберг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Luca Pascal Schnellbacher
|6
|0.25
|Jannik Rochelt
|4
|0.17
|Ваннер Пауль
|4
|0.17
|Paul Stock
|3
|0.13
|Manuel Feil
|3
|0.13
|Фагир Вахид
|3
|0.13
|Якобсен Торе
|3 (2)
|0.13
|Maurice Neubauer
|2
|0.08
|Боямба Джозеф
|2
|0.08
|Semih Sahin
|1
|0.04
|Сикингер Карло
|1
|0.04
|Якель Фредерик
|1
|0.04
|Вандермерш Юго
|1
|0.04
|Коррейя Марсель
|1
|0.04
|Robin Fellhauer
|0
|0
Веен Висбаден
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пртайин Иван
|8 (1)
|0.33
|Hyun-ju Lee
|4
|0.17
|Гоппел Теймен
|3
|0.13
|Ковачевич Франко
|3
|0.13
|Айдэйл Джон
|3 (1)
|0.13
|Вукотич Александар
|2
|0.08
|Хессер Робин
|1
|0.04
|Гюнтер Лассе
|1
|0.04
|Бэтцнер Ник
|1
|0.04
|Фроэзе Кианз
|1
|0.04
|Райнталер Макс
|1
|0.04
|Чатич Амар
|1
|0.04
|Якобсен Бьярке
|0
|0
|Фехнер Джино
|0
|0
|Карстенс Флориан
|0
|0
Карточки
Эльвeрсберг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сикингер Карло
|8
|0
|Якобсен Торе
|6
|0
|Вандермерш Юго
|5
|0
|Semih Sahin
|4
|0
|Paul Stock
|4
|0
|Maurice Neubauer
|3
|0
|Manuel Feil
|3
|0
|Jannik Rochelt
|3
|0
|Lukas Pinckert
|3
|0
|Конрад Кевин
|2
|0
|Robin Fellhauer
|2
|0
|Якель Фредерик
|0
|1
|Антонич Нико
|1
|0
|Luca Duerholtz
|1
|0
|Kevin Koffi
|1
|0
|Мартинович Доминик
|1
|0
|Фагир Вахид
|1
|0
|Ваннер Пауль
|1
|0
|Nicolas Kristof
|1
|0
Веен Висбаден
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Анга-Лётшер Мартин
|6
|1
|Вукотич Александар
|6
|1
|Фехнер Джино
|6
|0
|Матисен Маркус
|5
|0
|Пртайин Иван
|5
|0
|Карстенс Флориан
|5
|0
|Чатич Амар
|2
|1
|Hyun-ju Lee
|2
|1
|Мокенхаупт Саша
|3
|0
|Фроэзе Кианз
|3
|0
|Штритцель Флориан
|2
|0
|Гоппел Теймен
|2
|0
|Хессер Робин
|2
|0
|Бэтцнер Ник
|2
|0
|Гюнтер Лассе
|2
|0
|Якобсен Бьярке
|1
|0
|Райнталер Макс
|1
|0
|Рибле Нико
|1
|0
|Ковачевич Франко
|1
|0
Результаты матчей
Эльвeрсберг
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)
Веен Висбаден
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
4
2
Волевые победы
4
1
Упущенные победы
4
7
Эльвeрсберг
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
42% (5)
17% (2)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
25% (3)
33% (4)
Веен Висбаден
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
8% (1)
54% (7)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
14
7
Упущенные победы
11
11
Эльвeрсберг
52.6%
47.4%
10 побед 9 поражений
Первый тайм
33% (8)
29% (7)
38% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (9)
25% (6)
38% (9)
Веен Висбаден
38.9%
61.1%
7 побед 11 поражений
Первый тайм
29% (7)
42% (10)
29% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (8)
21% (5)
46% (11)
Сухие победы
2
4
Сухие поражения
6
6
Волевые победы
18
8
Упущенные победы
15
18
Голы по времени матча
Забито
18
16
9 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 6
16 Не забивали 15
2
11%
2
13%
1-15
2
11%
2
13%
16-30
5
28%
2
13%
31-45
8
44%
3
19%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
1
6%
5
31%
76-90
Пропущено
20
17
10 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 10
4
20%
1
6%
1-15
2
10%
2
12%
16-30
4
20%
2
12%
31-45
2
10%
6
35%
46-60
2
10%
2
12%
61-75
6
30%
4
24%
76-90
Забито
17
13
10 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 7
13 Не забивали 14
3
18%
0
0%
1-15
4
24%
4
31%
16-30
3
18%
0
0%
31-45
2
12%
2
15%
46-60
3
18%
4
31%
61-75
2
12%
3
23%
76-90
Пропущено
20
13
9 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 9
2
10%
0
0%
1-15
4
20%
2
15%
16-30
3
15%
2
15%
31-45
3
15%
4
31%
46-60
6
30%
1
8%
61-75
2
10%
4
31%
76-90
Забито
35
29
19 В 1-м тайме 10
16 Во 2-м тайме 19
12 Забивали первыми 13
5 Не забивали 5
5
14%
2
7%
1-15
6
17%
6
21%
16-30
8
23%
2
7%
31-45
10
29%
5
17%
46-60
3
9%
6
21%
61-75
3
9%
8
28%
76-90
Пропущено
40
30
19 В 1-м тайме 9
21 Во 2-м тайме 21
12 Пропускали первыми 11
21 Не пропускали 19
6
15%
1
3%
1-15
6
15%
4
13%
16-30
7
18%
4
13%
31-45
5
13%
10
33%
46-60
8
20%
3
10%
61-75
8
20%
8
27%
76-90
Результаты последних матчей
Эльвeрсберг
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Гамбург - Эльвeрсберг 1:0 Хомбург-08 - Эльвeрсберг 0:1 Эльвeрсберг - Оснабрюк 3:1 Фортуна - Эльвeрсберг 1:1
Эльвeрсберг - Кайзерслаутерн 2:1 Ганза - Эльвeрсберг 2:1 Эльвeрсберг - Ганновер 96 2:2 Ред Булл Зальцбург - Эльвeрсберг 2:3 Эльвeрсберг - Антекера 2:2 Карлсруэ - Эльвeрсберг 3:2 Эльвeрсберг - Нюрнберг 0:1 Герта - Эльвeрсберг 5:1 Эльвeрсберг - Падерборн 4:1 Эльвeрсберг - Мец 1:0 Шальке 04 - Эльвeрсберг 1:2 Эльвeрсберг - Санкт-Паули 0:2 Магдебург - Эльвeрсберг 1:2 Эльвeрсберг - Айнтрахт Бр 3:0 Дармштадт - Эльвeрсберг 4:2 Хольштайн Киль - Эльвeрсберг 1:1
Веен Висбаден
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Веен Висбаден - Шотт Майнц 3:0 Веен Висбаден - Падерборн 1:2 Шальке 04 - Веен Висбаден 1:0 Веен Висбаден - Нюрнберг 1:1
Карлсруэ - Веен Висбаден 2:2 Веен Висбаден - Герта 3:1 Магдебург - Веен Висбаден 1:0 Веен Висбаден - Сент-Трейден 2:2 Веен Висбаден - Зандхаузен 2:1 Санкт-Паули - Веен Висбаден 1:1 Веен Висбаден - Айнтрахт Бр 1:3 Хольштайн Киль - Веен Висбаден 3:2 Гройтер Фюрт - Веен Висбаден 2:0 Веен Висбаден - Шотт Майнц 6:2 Веен Висбаден - Кайзерслаутерн 2:1 Фортуна - Веен Висбаден 1:3 Веен Висбаден - Ганза 1:0 Оснабрюк - Веен Висбаден 0:2 Штутгарт - Веен Висбаден 5:1 Веен Висбаден - Гамбург 1:1
Результаты матчей
Эльвeрсберг
Веен Висбаден
Точный счет
2:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
1:1
4 раза 36%
1:0
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
Точное количество голов
0
4 раза 33%
2
3 раза 25%
1
2 раза 17%
3
2 раза 17%
4
1 раз 8%
1
8 раз 73%
0
1 раз 9%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%
Точный счет
1:1
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
3:2
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
2:0
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
Точное количество голов
2
6 раз 50%
1
5 раз 42%
0
1 раз 8%
0
4 раза 31%
1
4 раза 31%
2
3 раза 23%
3
2 раза 15%
Точный счет
1:2
3 раза 13%
1:1
3 раза 13%
2:1
3 раза 13%
0:1
2 раза 8%
0:2
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
3:2
2 раза 8%
0:3
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
1:1
5 раз 21%
1:0
4 раза 17%
2:1
3 раза 13%
0:2
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
Точное количество голов
2
9 раз 38%
1
7 раз 29%
0
5 раз 21%
3
2 раза 8%
4
1 раз 4%
1
12 раз 50%
0
5 раз 21%
2
4 раза 17%
3
3 раза 13%
Тоталы голов в матче
Эльвeрсберг
Веен Висбаден
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
84
Больше Меньше
101
66
29
39
110
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
111
Больше Меньше
94
66
58
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
195
Больше Меньше
195
1212
717
321
321
123
- — Выход в Бундеслигу
- — Выход в плей-офф
- — Плей-офф зоны вылета
- — Зона вылета
|Гамбург
|Глацель Роберт
|16 (4)
|Герта
|Табакович Харис
|13 (3)
|Фортуна
|Цолис Христос
|13 (3)
|Санкт-Паули
|Хартель Марсель
|12 (9)
|Нюрнберг
|Can Uzun
|12 (1)
|Нюрнберг
|Кастроп Йенс
|2 9
|Магдебург
|Атик Бариш
|9
|Оснабрюк
|Dave Gnaase
|9
|Кайзерслаутерн
|Томяк Борис
|2 5
|Гройтер Фюрт
|Юнг Гидеон
|8