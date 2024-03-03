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  3. Германия
  4. Бундеслига 2 2023-2024
Тур: 24. Стадион: .
Эльвeрсберг
0:3
Конец матча
Веен Висбаден
0'
19' Желтая карточка
Мокенхаупт Саша
0:1
44' Гол
Гоппел Теймен
0:2
49' Гол
Hyun-ju Lee
59' Желтая карточка
Мартинович Доминик
76' Желтая карточка
Lukas Pinckert
79' Желтая карточка
Хессер Робин
0:3
85' Гол
Айдэйл Джон
90' Желтая карточка
Luca Duerholtz
90'+5

Ход матча

19'
 
Мокенхаупт Саша
25'
Боямба Джозеф
Зикер Арне
 
44'
0:1
Гоппел Теймен
(Гюнтер Лассе)
49'
0:2
Hyun-ju Lee
52'
Мартинович Доминик
Paul Stock
 
59'
Мартинович Доминик
 
68'
 
Рибле Нико
Гюнтер Лассе
72'
Luca Duerholtz
Ваннер Пауль
 
76'
Lukas Pinckert
 
76'
 
Карстенс Флориан
Анга-Лётшер Мартин
76'
 
Айдэйл Джон
Ковачевич Франко
79'
 
Хессер Робин
85'
0:3
Айдэйл Джон
87'
 
Чатич Амар
Гоппел Теймен
87'
 
Каде Юлиус
Hyun-ju Lee
90'
Luca Duerholtz
 

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 9
  • 3 Удары в створ 6
  • 8 Угловые 4
  • 2 Офсайды 2
  • 10 Нарушения правил 12
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 563 Количество передач 320
  • 59 Владение мячом, % 41
20
Nicolas
Kristof
14
Robin
Fellhauer
19
Lukas
Pinckert
3
Ле
Жонкур
Флориан
7
Manuel
Feil
10
Jannik
Rochelt
31
Якобсен
Торе
26
Зикер
Арне
17
Ваннер
Пауль
21
Paul
Stock
24
Luca
Pascal
Schnellbacher
16
Штритцель
Флориан
4
Мокенхаупт
Саша
2
Анга-Лётшер
Мартин
26
Вукотич
Александар
9
Гоппел
Теймен
29
Гюнтер
Лассе
7
Хессер
Робин
6
Фехнер
Джино
20
Hyun-ju
Lee
14
Ковачевич
Франко
18
Пртайин
Иван
Эльвeрсберг
3-4-1-2
Веен Висбаден
3-4-2-1

История личных встреч

Эльвeрсберг
Веен Висбаден

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

5 матчей

40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы

Первый тайм

40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы

Второй тайм

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа

История матчей

Б2
0:2
Б3
1:1
Б3
1:0
Б3
3:0
Б3
3:0

Голы

Всего голов

4
2

Голов в среднем за матч

2
0.67

Среднее время на гол

45
135

Всего голов

4
1

Голов в среднем за матч

1.33
0.5

Среднее время на гол

67
180

Всего голов

8
3

Голов в среднем за матч

1.6
0.6

Тотал матчей

2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
2
Больше 40%
Меньше 60%
3

Среднее время на гол

56
150

Бомбардиры внутри турнира

Эльвeрсберг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Luca Pascal Schnellbacher 6 0.25
Jannik Rochelt 4 0.17
Ваннер Пауль 4 0.17
Paul Stock 3 0.13
Manuel Feil 3 0.13
Фагир Вахид 3 0.13
Якобсен Торе 3 (2) 0.13
Maurice Neubauer 2 0.08
Боямба Джозеф 2 0.08
Semih Sahin 1 0.04
Сикингер Карло 1 0.04
Якель Фредерик 1 0.04
Вандермерш Юго 1 0.04
Коррейя Марсель 1 0.04
Robin Fellhauer 0 0
Веен Висбаден
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пртайин Иван 8 (1) 0.33
Hyun-ju Lee 4 0.17
Гоппел Теймен 3 0.13
Ковачевич Франко 3 0.13
Айдэйл Джон 3 (1) 0.13
Вукотич Александар 2 0.08
Хессер Робин 1 0.04
Гюнтер Лассе 1 0.04
Бэтцнер Ник 1 0.04
Фроэзе Кианз 1 0.04
Райнталер Макс 1 0.04
Чатич Амар 1 0.04
Якобсен Бьярке 0 0
Фехнер Джино 0 0
Карстенс Флориан 0 0

Карточки

Эльвeрсберг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сикингер Карло 8 0
Якобсен Торе 6 0
Вандермерш Юго 5 0
Semih Sahin 4 0
Paul Stock 4 0
Maurice Neubauer 3 0
Manuel Feil 3 0
Jannik Rochelt 3 0
Lukas Pinckert 3 0
Конрад Кевин 2 0
Robin Fellhauer 2 0
Якель Фредерик 0 1
Антонич Нико 1 0
Luca Duerholtz 1 0
Kevin Koffi 1 0
Мартинович Доминик 1 0
Фагир Вахид 1 0
Ваннер Пауль 1 0
Nicolas Kristof 1 0
Веен Висбаден
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Анга-Лётшер Мартин 6 1
Вукотич Александар 6 1
Фехнер Джино 6 0
Матисен Маркус 5 0
Пртайин Иван 5 0
Карстенс Флориан 5 0
Чатич Амар 2 1
Hyun-ju Lee 2 1
Мокенхаупт Саша 3 0
Фроэзе Кианз 3 0
Штритцель Флориан 2 0
Гоппел Теймен 2 0
Хессер Робин 2 0
Бэтцнер Ник 2 0
Гюнтер Лассе 2 0
Якобсен Бьярке 1 0
Райнталер Макс 1 0
Рибле Нико 1 0
Ковачевич Франко 1 0

Результаты матчей

Эльвeрсберг
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)
Веен Висбаден
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

4
2

Волевые победы

4
1

Упущенные победы

4
7
Эльвeрсберг
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
42% (5)
17% (2)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
25% (3)
33% (4)
Веен Висбаден
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
8% (1)
54% (7)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

14
7

Упущенные победы

11
11
Эльвeрсберг
52.6%
47.4%
10 побед 9 поражений
Первый тайм
33% (8)
29% (7)
38% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (9)
25% (6)
38% (9)
Веен Висбаден
38.9%
61.1%
7 побед 11 поражений
Первый тайм
29% (7)
42% (10)
29% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (8)
21% (5)
46% (11)

Сухие победы

2
4

Сухие поражения

6
6

Волевые победы

18
8

Упущенные победы

15
18

Голы по времени матча

Забито

18
16
9 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 6
16 Не забивали 15
2
11%
2
13%
1-15
2
11%
2
13%
16-30
5
28%
2
13%
31-45
8
44%
3
19%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
1
6%
5
31%
76-90

Пропущено

20
17
10 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 10
4
20%
1
6%
1-15
2
10%
2
12%
16-30
4
20%
2
12%
31-45
2
10%
6
35%
46-60
2
10%
2
12%
61-75
6
30%
4
24%
76-90

Забито

17
13
10 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 7
13 Не забивали 14
3
18%
0
0%
1-15
4
24%
4
31%
16-30
3
18%
0
0%
31-45
2
12%
2
15%
46-60
3
18%
4
31%
61-75
2
12%
3
23%
76-90

Пропущено

20
13
9 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 9
2
10%
0
0%
1-15
4
20%
2
15%
16-30
3
15%
2
15%
31-45
3
15%
4
31%
46-60
6
30%
1
8%
61-75
2
10%
4
31%
76-90

Забито

35
29
19 В 1-м тайме 10
16 Во 2-м тайме 19
12 Забивали первыми 13
5 Не забивали 5
5
14%
2
7%
1-15
6
17%
6
21%
16-30
8
23%
2
7%
31-45
10
29%
5
17%
46-60
3
9%
6
21%
61-75
3
9%
8
28%
76-90

Пропущено

40
30
19 В 1-м тайме 9
21 Во 2-м тайме 21
12 Пропускали первыми 11
21 Не пропускали 19
6
15%
1
3%
1-15
6
15%
4
13%
16-30
7
18%
4
13%
31-45
5
13%
10
33%
46-60
8
20%
3
10%
61-75
8
20%
8
27%
76-90

Результаты последних матчей

Эльвeрсберг
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Гамбург - Эльвeрсберг 1:0 Хомбург-08 - Эльвeрсберг 0:1 Эльвeрсберг - Оснабрюк 3:1 Фортуна - Эльвeрсберг 1:1
Эльвeрсберг - Кайзерслаутерн 2:1 Ганза - Эльвeрсберг 2:1 Эльвeрсберг - Ганновер 96 2:2 Ред Булл Зальцбург - Эльвeрсберг 2:3 Эльвeрсберг - Антекера 2:2 Карлсруэ - Эльвeрсберг 3:2 Эльвeрсберг - Нюрнберг 0:1 Герта - Эльвeрсберг 5:1 Эльвeрсберг - Падерборн 4:1 Эльвeрсберг - Мец 1:0 Шальке 04 - Эльвeрсберг 1:2 Эльвeрсберг - Санкт-Паули 0:2 Магдебург - Эльвeрсберг 1:2 Эльвeрсберг - Айнтрахт Бр 3:0 Дармштадт - Эльвeрсберг 4:2 Хольштайн Киль - Эльвeрсберг 1:1
Веен Висбаден
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Веен Висбаден - Шотт Майнц 3:0 Веен Висбаден - Падерборн 1:2 Шальке 04 - Веен Висбаден 1:0 Веен Висбаден - Нюрнберг 1:1
Карлсруэ - Веен Висбаден 2:2 Веен Висбаден - Герта 3:1 Магдебург - Веен Висбаден 1:0 Веен Висбаден - Сент-Трейден 2:2 Веен Висбаден - Зандхаузен 2:1 Санкт-Паули - Веен Висбаден 1:1 Веен Висбаден - Айнтрахт Бр 1:3 Хольштайн Киль - Веен Висбаден 3:2 Гройтер Фюрт - Веен Висбаден 2:0 Веен Висбаден - Шотт Майнц 6:2 Веен Висбаден - Кайзерслаутерн 2:1 Фортуна - Веен Висбаден 1:3 Веен Висбаден - Ганза 1:0 Оснабрюк - Веен Висбаден 0:2 Штутгарт - Веен Висбаден 5:1 Веен Висбаден - Гамбург 1:1

Результаты матчей

Эльвeрсберг
Веен Висбаден

Точный счет

2:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
1:1
4 раза 36%
1:0
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%

Точное количество голов

0
4 раза 33%
2
3 раза 25%
1
2 раза 17%
3
2 раза 17%
4
1 раз 8%
1
8 раз 73%
0
1 раз 9%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%

Точный счет

1:1
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
3:2
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
2:0
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%

Точное количество голов

2
6 раз 50%
1
5 раз 42%
0
1 раз 8%
0
4 раза 31%
1
4 раза 31%
2
3 раза 23%
3
2 раза 15%

Точный счет

1:2
3 раза 13%
1:1
3 раза 13%
2:1
3 раза 13%
0:1
2 раза 8%
0:2
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
3:2
2 раза 8%
0:3
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
1:1
5 раз 21%
1:0
4 раза 17%
2:1
3 раза 13%
0:2
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%

Точное количество голов

2
9 раз 38%
1
7 раз 29%
0
5 раз 21%
3
2 раза 8%
4
1 раз 4%
1
12 раз 50%
0
5 раз 21%
2
4 раза 17%
3
3 раза 13%

Тоталы голов в матче

Эльвeрсберг
Веен Висбаден

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
4
0.5
Больше Меньше
10
1
6
6
1.5
2
9
3
9
2.5
1
10
1
11
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
1
0.5
Больше Меньше
9
4
6
6
1.5
5
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
19
5
0.5
Больше Меньше
19
5
12
12
1.5
7
17
3
21
2.5
3
21
1
23
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Санкт-Паули
 24 13 9 2 44 - 25 48
2.
Хольштайн Киль
 24 13 4 7 46 - 34 43
3.
Гамбург
 24 12 5 7 47 - 35 41
4.
Гройтер Фюрт
 24 11 5 8 36 - 33 38
5.
Падерборн
 24 11 5 8 36 - 38 38
6.
Ганновер 96
 24 10 8 6 45 - 33 38
7.
Фортуна
 24 10 7 7 50 - 34 37
8.
Карлсруэ
 24 9 8 7 48 - 40 35
9.
Герта
 24 9 7 8 45 - 39 34
10.
Нюрнберг
 24 9 6 9 34 - 43 33
11.
Эльвeрсберг
 24 9 5 10 35 - 40 32
12.
Магдебург
 24 8 7 9 38 - 33 31
13.
Веен Висбаден
 24 8 6 10 29 - 30 30
14.
Шальке 04
 24 9 2 13 37 - 46 29
15.
Кайзерслаутерн
 24 7 4 13 38 - 48 25
16.
Айнтрахт Бр
 24 7 3 14 23 - 37 24
17.
Ганза
 24 6 4 14 22 - 41 22
18.
Оснабрюк
 24 3 9 12 22 - 46 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гройтер Фюрт
 12 8 2 2 24 - 11 26
2.
Санкт-Паули
 12 7 5 0 24 - 9 26
3.
Ганновер 96
 12 7 4 1 28 - 12 25
4.
Гамбург
 12 8 0 4 26 - 16 24
5.
Карлсруэ
 13 6 5 2 27 - 18 23
6.
Шальке 04
 12 7 1 4 23 - 16 22
7.
Магдебург
 12 6 3 3 24 - 16 21
8.
Хольштайн Киль
 12 6 1 5 24 - 22 19
9.
Герта
 12 5 4 3 27 - 15 19
10.
Нюрнберг
 12 5 4 3 18 - 18 19
11.
Фортуна
 12 5 3 4 21 - 18 18
12.
Падерборн
 12 5 3 4 18 - 18 18
13.
Айнтрахт Бр
 12 5 3 4 15 - 16 18
14.
Эльвeрсберг
 12 5 2 5 18 - 20 17
15.
Веен Висбаден
 11 4 4 3 13 - 13 16
16.
Кайзерслаутерн
 12 5 1 6 22 - 24 16
17.
Ганза
 12 4 2 6 14 - 20 14
18.
Оснабрюк
 12 2 5 5 11 - 16 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хольштайн Киль
 12 7 3 2 22 - 12 24
2.
Санкт-Паули
 12 6 4 2 20 - 16 22
3.
Падерборн
 12 6 2 4 18 - 20 20
4.
Фортуна
 12 5 4 3 29 - 16 19
5.
Гамбург
 12 4 5 3 21 - 19 17
6.
Эльвeрсберг
 12 4 3 5 17 - 20 15
7.
Герта
 12 4 3 5 18 - 24 15
8.
Нюрнберг
 12 4 2 6 16 - 25 14
9.
Веен Висбаден
 13 4 2 7 16 - 17 14
10.
Ганновер 96
 12 3 4 5 17 - 21 13
11.
Карлсруэ
 11 3 3 5 21 - 22 12
12.
Гройтер Фюрт
 12 3 3 6 12 - 22 12
13.
Магдебург
 12 2 4 6 14 - 17 10
14.
Кайзерслаутерн
 12 2 3 7 16 - 24 9
15.
Ганза
 12 2 2 8 8 - 21 8
16.
Шальке 04
 12 2 1 9 14 - 30 7
17.
Оснабрюк
 12 1 4 7 11 - 30 7
18.
Айнтрахт Бр
 12 2 0 10 8 - 21 6
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Выход в плей-офф
  • — Плей-офф зоны вылета
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Гамбург Глацель Роберт 16 (4)
Герта Табакович Харис 13 (3)
Фортуна Цолис Христос 13 (3)
Санкт-Паули Хартель Марсель 12 (9)
Нюрнберг Can Uzun 12 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Нюрнберг Кастроп Йенс 2 9
Магдебург Атик Бариш 9
Оснабрюк Dave Gnaase 9
Кайзерслаутерн Томяк Борис 2 5
Гройтер Фюрт Юнг Гидеон 8
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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