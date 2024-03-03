Тур: 27. Стадион: Марк-Антонио Бентегоди. Главный судья: Мареска Фабио
Ход матча
47'
51'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
2 Удары по воротам 1
-
3 Удары в створ 2
-
2 Угловые 5
-
1 Офсайды 1
-
12 Нарушения правил 6
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
205 Количество передач 159
-
55 Владение мячом, % 45
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
32
Кабаль
Хуан
31
Суслов
Томаш
25
Сердар
Суат
33
Дуда
Ондрей
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
32 Хуан КабальЗащитник
-
31 Суслов ТомашПолузащитник
-
25 Сердар СуатПолузащитник
-
33 Дуда ОндрейПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Кьеза МаттиаВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Силва ДаниэлПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Барони Марко
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
43 Дойг ДжошЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Обьянг ПедроПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
35 Липани ЛукаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Баллардини Давиде
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
История личных встреч
Верона
Сассуоло
9 матчей
88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
77.8%
55.6%
7 побед 5 ничьих 0 побед
15 матчей
20%
80%
0 побед 3 ничьи 12 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 10 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 7 побед
24 матча
33.3%
16.7%
50%
8 побед 4 ничьи 12 побед
Первый тайм
20.8%
37.5%
41.7%
5 побед 9 ничьих 10 побед
Второй тайм
29.2%
41.7%
29.1%
7 побед 10 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
12
20
Голов в среднем за матч
1.09
1.54
Среднее время на гол
82
58
Всего голов
25
13
Голов в среднем за матч
1.92
1.18
Среднее время на гол
46
76
Всего голов
37
33
Голов в среднем за матч
1.54
1.38
Тотал матчей
2.5
19
Больше 79%
Меньше 21%
5
11
Больше 46%
Меньше 54%
13
7
Больше 29%
Меньше 71%
17
6
Больше 25%
Меньше 75%
18
3
Больше 13%
Меньше 88%
21
Среднее время на гол
58
65
Бомбардиры внутри турнира
Верона
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нгонж Сириль
|7
|0.26
|Джурич Милан II
|5 (1)
|0.19
|Фолоруншо Майкл
|3
|0.11
|Анри Тома
|3
|0.11
|Дуда Ондрей
|1
|0.04
|Суслов Томаш
|1 (1)
|0.04
|Лазович Дарко
|1
|0.04
|Бонаццоли Федерико
|1
|0.04
|Коппола Диего
|1
|0.04
|Нослин Тейяни
|1
|0.04
|Тчатчуа Джексон
|0
|0
|Фараони Марко
|0
|0
|Монтипо Лоренцо
|0
|0
|Сердар Суат
|0
|0
|Мбула Хорди
|0
|0
|Терраччано Филиппо
|0
|0
Сассуоло
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Берарди Доменико
|9 (5)
|0.33
|Пинамонти Андреа
|9 (1)
|0.33
|Торстведт Кристиан
|4
|0.15
|Энрике Матеус
|2
|0.07
|Лорьенте Арман
|1
|0.04
|Байрами Недим
|1
|0.04
|Феррари Джанмарко
|1
|0.04
|Эрлич Мартин
|1
|0.04
|Болока Даниэль
|1
|0.04
|Рачич Урош
|1
|0.04
|Вольпато Кристиан
|1
|0.04
|Тольян Йереми
|0
|0
|Винья Матиас
|0
|0
|Педерсен Маркус II
|0
|0
|Дефрель Грегоре
|0
|0
Карточки
Верона
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дуда Ондрей
|8
|2
|Коппола Диего
|6
|0
|Фараони Марко
|5
|0
|Суслов Томаш
|5
|0
|Давидович Павел
|4
|0
|Фолоруншо Майкл
|4
|0
|Маньяни Джанджакомо
|4
|0
|Нгонж Сириль
|4
|0
|Дойг Джош
|4
|0
|Марко Барони
|4
|0
|Хин Исак
|1
|1
|Бонаццоли Федерико
|2
|0
|Сердар Суат
|2
|0
|Кабаль Хуан
|2
|0
|Амионе Бруно
|2
|0
|Джурич Милан II
|2
|0
|Лазович Дарко
|0
|1
|Анри Тома
|1
|0
|Сентонз Фабьен
|1
|0
|Терраччано Филиппо
|1
|0
|Тчатчуа Джексон
|1
|0
Сассуоло
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Болока Даниэль
|5
|1
|Берарди Доменико
|6
|0
|Нето Руан
|4
|1
|Энрике Матеус
|5
|0
|Эрлич Мартин
|4
|0
|Торстведт Кристиан
|4
|0
|Педерсен Маркус II
|4
|0
|Феррари Джанмарко
|3
|0
|Пинамонти Андреа
|2
|0
|Лорьенте Арман
|2
|0
|Лопес Максим
|0
|1
|Консильи Андреа
|1
|0
|Тольян Йереми
|1
|0
|Кастильехо Самуэль
|1
|0
|Винья Матиас
|1
|0
|Мулаттьери Самуэле
|1
|0
Результаты матчей
Верона
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
Сассуоло
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
2
4
Упущенные победы
8
10
Верона
90.9%
9.1%
10 побед 1 поражение
Первый тайм
57% (8)
43% (6)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
Сассуоло
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
31% (4)
23% (3)
46% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
8% (1)
69% (9)
Сухие победы
5
0
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
17
18
Упущенные победы
4
12
Верона
72.2%
27.8%
13 побед 5 поражений
Первый тайм
42% (11)
42% (11)
15% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (7)
46% (12)
27% (7)
Сассуоло
42.9%
57.1%
9 побед 12 поражений
Первый тайм
31% (8)
27% (7)
42% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (8)
23% (6)
46% (12)
Сухие победы
6
3
Сухие поражения
3
6
Волевые победы
19
22
Упущенные победы
12
22
Голы по времени матча
Забито
14
16
6 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 4
17 Не забивали 18
3
21%
4
25%
1-15
0
0%
5
31%
16-30
3
21%
1
6%
31-45
4
29%
1
6%
46-60
1
7%
3
19%
61-75
3
21%
2
13%
76-90
Пропущено
16
28
7 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 17
6 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 13
1
6%
3
11%
1-15
4
25%
3
11%
16-30
2
13%
5
18%
31-45
5
31%
4
14%
46-60
3
19%
5
18%
61-75
1
6%
8
29%
76-90
Забито
9
17
1 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 7
19 Не забивали 16
0
0%
4
24%
1-15
0
0%
4
24%
16-30
1
11%
3
18%
31-45
1
11%
2
12%
46-60
4
44%
2
12%
61-75
3
33%
2
12%
76-90
Пропущено
20
25
10 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 15
10 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 12
3
15%
4
16%
1-15
5
25%
3
12%
16-30
2
10%
3
12%
31-45
0
0%
3
12%
46-60
5
25%
4
16%
61-75
5
25%
8
32%
76-90
Забито
23
33
7 В 1-м тайме 21
16 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 11
10 Не забивали 8
3
13%
8
24%
1-15
0
0%
9
27%
16-30
4
17%
4
12%
31-45
5
22%
3
9%
46-60
5
22%
5
15%
61-75
6
26%
4
12%
76-90
Пропущено
36
53
17 В 1-м тайме 21
19 Во 2-м тайме 32
16 Пропускали первыми 15
21 Не пропускали 25
4
11%
7
13%
1-15
9
25%
6
11%
16-30
4
11%
8
15%
31-45
5
14%
7
13%
46-60
8
22%
9
17%
61-75
6
17%
16
30%
76-90
Результаты последних матчей
Верона
(20 матчей)
10%
30%
60%
2 победы 6 ничьих 12 поражений
Болонья - Верона 2:0 Верона - Ювентус 2:2 Монца - Верона 0:0 Наполи - Верона 2:1
Верона - Фрозиноне 1:1 Рома - Верона 2:1 Верона - Эмполи 2:1 Интер Милан - Верона 2:1 Верона - Салернитана 0:1 Верона - Кальяри 2:0 Фиорентина - Верона 1:0 Верона - Лацио 1:1 Удинезе - Верона 3:3 Верона - Лечче 2:2 Дженоа - Верона 1:0 Верона - Монца 1:3 Болонья - Верона 2:0 Ювентус - Верона 1:0 Верона - Наполи 1:3 Фрозиноне - Верона 2:1
Сассуоло
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Сассуоло - Наполи 1:6 Сассуоло - Эмполи 2:3 Аталанта - Сассуоло 3:0 Сассуоло - Торино 1:1
Болонья - Сассуоло 4:2 Монца - Сассуоло 1:0 Сассуоло - Виртус Верона 5:1 Ювентус - Сассуоло 3:0 Сассуоло - Фиорентина 1:0 Аталанта - Сассуоло 3:1 Милан - Сассуоло 1:0 Сассуоло - Дженоа 1:2 Удинезе - Сассуоло 2:2 Кальяри - Сассуоло 2:1 Сассуоло - Рома 1:2 Эмполи - Сассуоло 3:4 Сассуоло - Салернитана 2:2 Торино - Сассуоло 2:1 Сассуоло - Специя 0:0 Сассуоло - Болонья 1:1
Результаты матчей
Верона
Сассуоло
Точный счет
0:1
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
1:3
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
0:2
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:6
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
Точное количество голов
2
5 раз 42%
1
4 раза 33%
0
3 раза 25%
1
6 раз 46%
0
3 раза 23%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
Точный счет
1:0
4 раза 29%
2:1
4 раза 29%
0:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
1:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
4:2
2 раза 15%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
Точное количество голов
0
7 раз 50%
1
6 раз 43%
3
1 раз 7%
0
5 раз 38%
2
4 раза 31%
1
3 раза 23%
4
1 раз 8%
Точный счет
2:1
6 раз 23%
1:0
4 раза 15%
0:0
3 раза 12%
0:1
3 раза 12%
1:1
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
3:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
1:0
3 раза 12%
1:1
3 раза 12%
1:2
3 раза 12%
4:2
3 раза 12%
0:2
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
1:6
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
Точное количество голов
0
10 раз 38%
1
10 раз 38%
2
5 раз 19%
3
1 раз 4%
1
9 раз 35%
0
8 раз 31%
2
6 раз 23%
4
2 раза 8%
3
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Верона
Сассуоло
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
93
Больше Меньше
103
57
49
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
77
Больше Меньше
85
113
58
113
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1610
Больше Меньше
188
620
917
125
323
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|26
|22
|3
|1
|67 - 12
|69
|2.
|Заявка
|26
|17
|6
|3
|41 - 19
|57
|3.
|Заявка
|27
|17
|5
|5
|51 - 32
|56
|4.
|Заявка
|26
|13
|9
|4
|39 - 23
|48
|5.
|Заявка
|27
|14
|5
|8
|52 - 33
|47
|6.
|Заявка
|26
|14
|4
|8
|48 - 28
|46
|7.
|Заявка
|27
|12
|6
|9
|39 - 30
|42
|8.
|Заявка
|26
|11
|7
|8
|40 - 30
|40
|9.
|Заявка
|27
|12
|4
|11
|32 - 29
|40
|10.
|Заявка
|27
|9
|10
|8
|25 - 25
|37
|11.
|Заявка
|27
|9
|9
|9
|28 - 34
|36
|12.
|Заявка
|26
|8
|9
|9
|28 - 31
|33
|13.
|Заявка
|26
|6
|7
|13
|22 - 40
|25
|14.
|Заявка
|26
|5
|9
|12
|24 - 43
|24
|15.
|Заявка
|27
|3
|15
|9
|26 - 41
|24
|16.
|Заявка
|26
|6
|5
|15
|34 - 55
|23
|17.
|0:0 Заявка
|27
|5
|6
|16
|32 - 54
|21
|18.
|0:0 Заявка
|27
|4
|9
|14
|23 - 36
|21
|19.
|Заявка
|26
|4
|8
|14
|24 - 47
|20
|20.
|Заявка
|27
|2
|8
|17
|21 - 54
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|11
|2
|1
|26 - 7
|35
|2.
|Заявка
|13
|11
|1
|1
|34 - 6
|34
|3.
|Заявка
|13
|10
|1
|2
|30 - 8
|31
|4.
|Заявка
|13
|9
|3
|1
|20 - 8
|30
|5.
|Заявка
|14
|9
|3
|2
|33 - 15
|30
|6.
|Заявка
|13
|9
|2
|2
|22 - 8
|29
|7.
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|24 - 13
|26
|8.
|Заявка
|14
|6
|6
|2
|14 - 8
|24
|9.
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|13 - 10
|21
|10.
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|22 - 22
|20
|11.
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|17 - 16
|20
|12.
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|17 - 17
|20
|13.
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|15 - 21
|19
|14.
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|17 - 16
|18
|15.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|16 - 22
|16
|16.
|0:0 Заявка
|13
|3
|6
|4
|14 - 16
|15
|17.
|0:0 Заявка
|13
|3
|3
|7
|17 - 25
|12
|18.
|Заявка
|14
|1
|9
|4
|17 - 21
|12
|19.
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|9 - 18
|10
|20.
|Заявка
|14
|1
|4
|9
|13 - 29
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|11
|2
|0
|33 - 6
|35
|2.
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|21 - 11
|27
|3.
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|29 - 24
|27
|4.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|23 - 14
|22
|5.
|Заявка
|14
|6
|1
|7
|19 - 19
|19
|6.
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|19 - 18
|17
|7.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|11 - 17
|16
|8.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|15 - 17
|16
|9.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|18 - 20
|15
|10.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|13 - 22
|15
|11.
|Заявка
|12
|2
|7
|3
|13 - 16
|13
|12.
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|11 - 15
|13
|13.
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|11 - 17
|13
|14.
|Заявка
|13
|2
|6
|5
|9 - 20
|12
|15.
|0:0 Заявка
|14
|2
|3
|9
|15 - 29
|9
|16.
|Заявка
|13
|1
|4
|8
|8 - 25
|7
|17.
|0:0 Заявка
|14
|1
|3
|10
|9 - 20
|6
|18.
|Заявка
|13
|0
|5
|8
|9 - 22
|5
|19.
|Заявка
|13
|0
|4
|9
|8 - 25
|4
|20.
|Заявка
|13
|0
|3
|10
|12 - 33
|3
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Вылет в Серию B
|Интер Милан
|Мартинес Лаутаро
|23 (2)
|Ювентус
|Влахович Душан
|15 (4)
|Милан
|Жиру Оливье
|12 (8)
|Рома
|Дибала Пауло
|12 (7)
|Наполи
|Осимхен Виктор
|11 (3)
|Фиорентина
|Раньери Лука
|12
|Верона
|Дуда Ондрей
|2 8
|Рома
|Паредес Леандро
|11
|Лечче
|Рамадани Юльбер
|10
|Аталанта
|Де Рон Мартен
|9
Прогноз на матч от Liveresult
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Верона 0:0 Сассуоло
Исход игры
Верона
65.9% (83)
Ничья
26.2% (33)
Сассуоло
7.9% (10)
Тотал 2.5
Больше
52.5% (63)
Меньше
47.5% (57)
Обе команды забьют
Да
77.5% (93)
Нет
22.5% (27)
Популярный счёт
2:1 Верона
42.1% (53)
1:1 Ничья
23.8% (30)
1:0 Верона
17.5% (22)
1:2 Сассуоло
5.6% (7)
2:0 Верона
2.4% (3)
2:2 Ничья
1.6% (2)
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