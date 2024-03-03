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  3. Италия
  4. Серия A 2023-2024
Тур: 27. Стадион: . Главный судья: Мареска Фабио
Верона
1:0
Конец матча
Сассуоло
0'
47' Желтая карточка
Энрике Матеус
51' Желтая карточка
Давидович Павел
72' Желтая карточка
Кастильехо Самуэль
1:0
79' Гол
Свидерски Кароль
81' Желтая карточка
Хуан Кабаль
83' Желтая карточка
Сердар Суат
89' Желтая карточка
Коппола Диего
90'+7

Ход матча

47'
 
Энрике Матеус
51'
Давидович Павел
 
60'
Митрович Стефан
Нослин Тейяни
 
60'
 
Кастильехо Самуэль
Берарди Доменико
67'
Свидерски Кароль
Анри Тома
 
68'
Бонаццоли Федерико
Лазович Дарко
 
68'
 
Рачич Урош
Болока Даниэль
72'
 
Кастильехо Самуэль
79'
Свидерски Кароль
(Бонаццоли Федерико)
1:0
81'
Хуан Кабаль
 
83'
Сердар Суат
 
83'
 
Вольпато Кристиан
Торстведт Кристиан
83'
 
Мулаттьери Самуэле
Пинамонти Андреа
89'
Коппола Диего
 
90'
Маньяни Джанджакомо
Тчатчуа Джексон
 
90'
Винагре Рубен
Суслов Томаш
 

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 3
  • 5 Удары в створ 2
  • 2 Угловые 10
  • 1 Офсайды 2
  • 22 Нарушения правил 10
  • 4 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 331 Количество передач 328
  • 43 Владение мячом, % 57

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 126
Верона 65.9% (83)
X 26.2% (33)
Сассуоло 7.9% (10)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Монтипо
Лоренцо
38
Тчатчуа
Джексон
42
Коппола
Диего
27
Давидович
Павел
32
Кабаль
Хуан
31
Суслов
Томаш
25
Сердар
Суат
33
Дуда
Ондрей
8
Лазович
Дарко
9
Анри
Тома
17
Нослин
Тейяни
47
Консильи
Андреа
3
Педерсен
Маркус
II
5
Эрлич
Мартин
13
Феррари
Джанмарко
43
Дойг
Джош
7
Энрике
Матеус
24
Болока
Даниэль
42
Торстведт
Кристиан
10
Берарди
Доменико
9
Пинамонти
Андреа
45
Лорьенте
Арман
Верона
4-4-2
Сассуоло
4-3-3

История личных встреч

Верона
Сассуоло

9 матчей

88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

77.8%
55.6%
7 побед 5 ничьих 0 побед

15 матчей

20%
80%
0 побед 3 ничьи 12 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 10 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 7 побед

24 матча

33.3%
16.7%
50%
8 побед 4 ничьи 12 побед

Первый тайм

20.8%
37.5%
41.7%
5 побед 9 ничьих 10 побед

Второй тайм

29.2%
41.7%
29.1%
7 побед 10 ничьих 7 побед

История матчей

СA
3:1
СA
2:1
СA
2:1
СA
2:4
СA
2:3
СA
3:2
СA
0:2
СA
3:3
СA
0:1
СA
0:1
СA
0:2
СA
1:0
СA
1:1
СA
3:2
СA
2:1
СA
1:2
СA
2:0
СB
1:1
СB
1:0
СB
2:0
СB
1:0
К
3:3
К
2:0
СCA
0:2

Голы

Всего голов

12
20

Голов в среднем за матч

1.09
1.54

Среднее время на гол

82
58

Всего голов

25
13

Голов в среднем за матч

1.92
1.18

Среднее время на гол

46
76

Всего голов

37
33

Голов в среднем за матч

1.54
1.38

Тотал матчей

2.5
19
Больше 79%
Меньше 21%
5
11
Больше 46%
Меньше 54%
13
7
Больше 29%
Меньше 71%
17
6
Больше 25%
Меньше 75%
18
3
Больше 13%
Меньше 88%
21

Среднее время на гол

58
65

Бомбардиры внутри турнира

Верона
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нгонж Сириль 7 0.26
Джурич Милан II 5 (1) 0.19
Фолоруншо Майкл 3 0.11
Анри Тома 3 0.11
Дуда Ондрей 1 0.04
Суслов Томаш 1 (1) 0.04
Бонаццоли Федерико 1 0.04
Лазович Дарко 1 0.04
Свидерски Кароль 1 0.04
Коппола Диего 1 0.04
Нослин Тейяни 1 0.04
Тчатчуа Джексон 0 0
Фараони Марко 0 0
Монтипо Лоренцо 0 0
Сердар Суат 0 0
Мбула Хорди 0 0
Терраччано Филиппо 0 0
Сассуоло
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Берарди Доменико 9 (5) 0.33
Пинамонти Андреа 9 (1) 0.33
Торстведт Кристиан 4 0.15
Энрике Матеус 2 0.07
Лорьенте Арман 1 0.04
Байрами Недим 1 0.04
Феррари Джанмарко 1 0.04
Эрлич Мартин 1 0.04
Болока Даниэль 1 0.04
Рачич Урош 1 0.04
Вольпато Кристиан 1 0.04
Тольян Йереми 0 0
Винья Матиас 0 0
Педерсен Маркус II 0 0
Дефрель Грегоре 0 0

Карточки

Верона
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дуда Ондрей 8 2
Коппола Диего 7 0
Фараони Марко 5 0
Давидович Павел 5 0
Суслов Томаш 5 0
Фолоруншо Майкл 4 0
Маньяни Джанджакомо 4 0
Нгонж Сириль 4 0
Дойг Джош 4 0
Марко Барони 4 0
Сердар Суат 3 0
Кабаль Хуан 3 0
Хин Исак 1 1
Бонаццоли Федерико 2 0
Амионе Бруно 2 0
Джурич Милан II 2 0
Лазович Дарко 0 1
Анри Тома 1 0
Сентонз Фабьен 1 0
Терраччано Филиппо 1 0
Тчатчуа Джексон 1 0
Сассуоло
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Болока Даниэль 5 1
Энрике Матеус 6 0
Берарди Доменико 6 0
Нето Руан 4 1
Эрлич Мартин 4 0
Торстведт Кристиан 4 0
Педерсен Маркус II 4 0
Феррари Джанмарко 3 0
Кастильехо Самуэль 2 0
Пинамонти Андреа 2 0
Лорьенте Арман 2 0
Лопес Максим 0 1
Консильи Андреа 1 0
Тольян Йереми 1 0
Винья Матиас 1 0
Мулаттьери Самуэле 1 0

Результаты матчей

Верона
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
Сассуоло
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

2
4

Упущенные победы

8
10
Верона
90.9%
9.1%
10 побед 1 поражение
Первый тайм
57% (8)
43% (6)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
Сассуоло
16.7%
83.3%
2 победы 10 поражений
Первый тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
7% (1)
71% (10)

Сухие победы

5
0

Сухие поражения

1
6

Волевые победы

17
18

Упущенные победы

4
12
Верона
73.7%
26.3%
14 побед 5 поражений
Первый тайм
41% (11)
44% (12)
15% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (8)
44% (12)
26% (7)
Сассуоло
40.9%
59.1%
9 побед 13 поражений
Первый тайм
30% (8)
30% (8)
41% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (8)
22% (6)
48% (13)

Сухие победы

7
3

Сухие поражения

3
7

Волевые победы

19
22

Упущенные победы

12
22

Голы по времени матча

Забито

15
16
6 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 4
17 Не забивали 19
3
20%
4
25%
1-15
0
0%
5
31%
16-30
3
20%
1
6%
31-45
4
27%
1
6%
46-60
1
7%
3
19%
61-75
4
27%
2
13%
76-90

Пропущено

16
29
7 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 18
6 Пропускали первыми 10
10 Не пропускали 14
1
6%
3
10%
1-15
4
25%
3
10%
16-30
2
13%
5
17%
31-45
5
31%
4
14%
46-60
3
19%
5
17%
61-75
1
6%
9
31%
76-90

Забито

9
17
1 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 7
20 Не забивали 17
0
0%
4
24%
1-15
0
0%
4
24%
16-30
1
11%
3
18%
31-45
1
11%
2
12%
46-60
4
44%
2
12%
61-75
3
33%
2
12%
76-90

Пропущено

20
25
10 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 15
10 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 12
3
15%
4
16%
1-15
5
25%
3
12%
16-30
2
10%
3
12%
31-45
0
0%
3
12%
46-60
5
25%
4
16%
61-75
5
25%
8
32%
76-90

Забито

24
33
7 В 1-м тайме 21
17 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 11
10 Не забивали 9
3
13%
8
24%
1-15
0
0%
9
27%
16-30
4
17%
4
12%
31-45
5
21%
3
9%
46-60
5
21%
5
15%
61-75
7
29%
29%
4
12%
76-90

Пропущено

36
54
17 В 1-м тайме 21
19 Во 2-м тайме 33
16 Пропускали первыми 16
21 Не пропускали 26
4
11%
7
13%
1-15
9
25%
6
11%
16-30
4
11%
8
15%
31-45
5
14%
7
13%
46-60
8
22%
9
17%
61-75
6
17%
17
31%
76-90

Результаты последних матчей

Верона
(20 матчей)
10%
30%
60%
2 победы 6 ничьих 12 поражений
Болонья - Верона 2:0 Верона - Ювентус 2:2 Монца - Верона 0:0 Наполи - Верона 2:1
Верона - Фрозиноне 1:1 Рома - Верона 2:1 Верона - Эмполи 2:1 Интер Милан - Верона 2:1 Верона - Салернитана 0:1 Верона - Кальяри 2:0 Фиорентина - Верона 1:0 Верона - Лацио 1:1 Удинезе - Верона 3:3 Верона - Лечче 2:2 Дженоа - Верона 1:0 Верона - Монца 1:3 Болонья - Верона 2:0 Ювентус - Верона 1:0 Верона - Наполи 1:3 Фрозиноне - Верона 2:1
Сассуоло
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Сассуоло - Наполи 1:6 Сассуоло - Эмполи 2:3 Аталанта - Сассуоло 3:0 Сассуоло - Торино 1:1
Болонья - Сассуоло 4:2 Монца - Сассуоло 1:0 Сассуоло - Виртус Верона 5:1 Ювентус - Сассуоло 3:0 Сассуоло - Фиорентина 1:0 Аталанта - Сассуоло 3:1 Милан - Сассуоло 1:0 Сассуоло - Дженоа 1:2 Удинезе - Сассуоло 2:2 Кальяри - Сассуоло 2:1 Сассуоло - Рома 1:2 Эмполи - Сассуоло 3:4 Сассуоло - Салернитана 2:2 Торино - Сассуоло 2:1 Сассуоло - Специя 0:0 Сассуоло - Болонья 1:1

Результаты матчей

Верона
Сассуоло

Точный счет

0:1
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
1:3
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
0:2
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:6
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%

Точное количество голов

2
5 раз 38%
1
5 раз 38%
0
3 раза 23%
1
6 раз 46%
0
3 раза 23%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%

Точный счет

1:0
4 раза 29%
2:1
4 раза 29%
0:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
1:0
3 раза 21%
2:1
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
4:2
2 раза 14%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%

Точное количество голов

0
7 раз 50%
1
6 раз 43%
3
1 раз 7%
0
6 раз 43%
2
4 раза 29%
1
3 раза 21%
4
1 раз 7%

Точный счет

2:1
6 раз 22%
1:0
5 раз 19%
0:0
3 раза 11%
0:1
3 раза 11%
1:1
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
1:0
4 раза 15%
1:1
3 раза 11%
1:2
3 раза 11%
4:2
3 раза 11%
0:2
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
1:6
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%

Точное количество голов

1
11 раз 41%
0
10 раз 37%
2
5 раз 19%
3
1 раз 4%
0
9 раз 33%
1
9 раз 33%
2
6 раз 22%
4
2 раза 7%
3
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Верона
Сассуоло

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
3
0.5
Больше Меньше
10
3
5
8
1.5
4
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
7
0.5
Больше Меньше
8
6
1
13
1.5
5
9
1
13
2.5
1
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
10
0.5
Больше Меньше
18
9
6
21
1.5
9
18
1
26
2.5
3
24
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 26 22 3 1 67 - 12 69
2.
Ювентус
 Заявка 26 17 6 3 41 - 19 57
3.
Милан
 Заявка 27 17 5 5 51 - 32 56
4.
Болонья
 Заявка 26 13 9 4 39 - 23 48
5.
Рома
 Заявка 27 14 5 8 52 - 33 47
6.
Аталанта
 Заявка 26 14 4 8 48 - 28 46
7.
Фиорентина
 Заявка 27 12 6 9 39 - 30 42
8.
Наполи
 Заявка 26 11 7 8 40 - 30 40
9.
Лацио
 Заявка 27 12 4 11 32 - 29 40
10.
Торино
 Заявка 27 9 10 8 25 - 25 37
11.
Монца
 Заявка 27 9 9 9 28 - 34 36
12.
Дженоа
 Заявка 26 8 9 9 28 - 31 33
13.
Фрозиноне
 1:0 Заявка 27 7 5 15 35 - 55 26
14.
Эмполи
 0:0 Заявка 27 6 8 13 22 - 40 26
15.
Лечче
 0:1 Заявка 27 5 9 13 24 - 44 24
16.
Удинезе
 Заявка 27 3 15 9 26 - 41 24
17.
Верона
 Заявка 27 5 8 14 24 - 36 23
18.
Кальяри
 0:0 Заявка 27 4 9 14 24 - 47 21
19.
Сассуоло
 Заявка 27 5 5 17 32 - 55 20
20.
Салернитана
 Заявка 27 2 8 17 21 - 54 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Болонья
 Заявка 14 11 2 1 26 - 7 35
2.
Интер Милан
 Заявка 13 11 1 1 34 - 6 34
3.
Аталанта
 Заявка 13 10 1 2 30 - 8 31
4.
Ювентус
 Заявка 13 9 3 1 20 - 8 30
5.
Рома
 Заявка 14 9 3 2 33 - 15 30
6.
Милан
 Заявка 13 9 2 2 22 - 8 29
7.
Фиорентина
 Заявка 13 8 2 3 24 - 13 26
8.
Торино
 Заявка 14 6 6 2 14 - 8 24
9.
Фрозиноне
 1:0 Заявка 14 7 2 5 23 - 22 23
10.
Лацио
 Заявка 13 6 3 4 13 - 10 21
11.
Дженоа
 Заявка 13 5 5 3 17 - 16 20
12.
Монца
 Заявка 14 5 5 4 17 - 17 20
13.
Лечче
 0:1 Заявка 13 5 4 4 15 - 21 19
14.
Наполи
 Заявка 12 5 3 4 17 - 16 18
15.
Верона
 Заявка 13 4 5 4 15 - 16 17
16.
Кальяри
 0:0 Заявка 13 4 4 5 16 - 22 16
17.
Сассуоло
 Заявка 13 3 3 7 17 - 25 12
18.
Удинезе
 Заявка 14 1 9 4 17 - 21 12
19.
Эмполи
 0:0 Заявка 14 2 5 7 9 - 18 11
20.
Салернитана
 Заявка 14 1 4 9 13 - 29 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 13 11 2 0 33 - 6 35
2.
Ювентус
 Заявка 13 8 3 2 21 - 11 27
3.
Милан
 Заявка 14 8 3 3 29 - 24 27
4.
Наполи
 Заявка 14 6 4 4 23 - 14 22
5.
Лацио
 Заявка 14 6 1 7 19 - 19 19
6.
Рома
 Заявка 13 5 2 6 19 - 18 17
7.
Монца
 Заявка 13 4 4 5 11 - 17 16
8.
Фиорентина
 Заявка 14 4 4 6 15 - 17 16
9.
Аталанта
 Заявка 13 4 3 6 18 - 20 15
10.
Эмполи
 0:0 Заявка 13 4 3 6 13 - 22 15
11.
Болонья
 Заявка 12 2 7 3 13 - 16 13
12.
Дженоа
 Заявка 13 3 4 6 11 - 15 13
13.
Торино
 Заявка 13 3 4 6 11 - 17 13
14.
Удинезе
 Заявка 13 2 6 5 9 - 20 12
15.
Сассуоло
 Заявка 14 2 2 10 15 - 30 8
16.
Салернитана
 Заявка 13 1 4 8 8 - 25 7
17.
Верона
 Заявка 14 1 3 10 9 - 20 6
18.
Лечче
 0:1 Заявка 14 0 5 9 9 - 23 5
19.
Кальяри
 0:0 Заявка 14 0 5 9 8 - 25 5
20.
Фрозиноне
 1:0 Заявка 13 0 3 10 12 - 33 3
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Интер Милан Мартинес Лаутаро 23 (2)
Ювентус Влахович Душан 15 (4)
Милан Жиру Оливье 12 (8)
Рома Дибала Пауло 12 (7)
Наполи Осимхен Виктор 11 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Фиорентина Раньери Лука 12
Верона Дуда Ондрей 2 8
Рома Паредес Леандро 11
Лечче Рамадани Юльбер 10
Аталанта Де Рон Мартен 9
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогнозы 126
    Верона 65.9% (83)
    X 26.2% (33)
    Сассуоло 7.9% (10)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Верона 1:0 Сассуоло

    Исход игры
    Верона
    65.9% (83)
    Ничья
    26.2% (33)
    Сассуоло
    7.9% (10)
    Тотал 2.5
    Больше
    52.5% (63)
    Меньше
    47.5% (57)
    Обе команды забьют
    Да
    77.5% (93)
    Нет
    22.5% (27)
    Популярный счёт
    2:1 Верона
    42.1% (53)
    1:1 Ничья
    23.8% (30)
    1:0 Верона
    17.5% (22)
    1:2 Сассуоло
    5.6% (7)
    2:0 Верона
    2.4% (3)
    2:2 Ничья
    1.6% (2)
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