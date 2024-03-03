Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

47' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

47' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

47' Сассуоло совершает вбрасывание на своей половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

45' Тчатчуа Джексон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

41' Коппола Диего выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

41' Верона совершает вбрасывание на своей половине поля

37' Удар от ворот произведет Верона

37' Матч возобновлен

36' Эрлич Мартин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

36' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

35' Сассуоло совершает вбрасывание на половине поля противника

35' Сассуоло совершает вбрасывание на половине поля противника

35' Лорьенте Арман навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

34' Сассуоло идет вперед с потенциально опасной атакой.

33' Сердар Суат не смог попасть в створ ударом издали

33' Суслов Томаш навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

33' Хорошую попытку сделал Кабаль Хуан . Удар в створ, но вратарь начеку

33' Суслов Томаш пробует нанести удар издали, но Андреа Консильи держит все под контролем

32' Верона совершает вбрасывание на половине поля противника

31' Верона совершает вбрасывание на половине поля противника

30' Удар от ворот произведет Верона

30' Лорьенте Арман навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

28' Верона совершает вбрасывание на половине поля противника

28' Удар от ворот произведет Сассуоло

28' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

27' Анри Тома не смог попасть в створ ударом издали

26' Верона совершает вбрасывание на половине поля противника

25' Сассуоло совершает вбрасывание на половине поля противника

25' Верона совершает вбрасывание на своей половине поля

24' Сассуоло совершает вбрасывание на половине поля противника

24' Сассуоло совершает вбрасывание на своей половине поля

23' Лорьенте Арман навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

22' Удар от ворот произведет Сассуоло

21' Суслов Томаш из команды Верона своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

20' Болока Даниэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

19' Эрлич Мартин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

19' Монтипо Лоренцо взял и забрал мяч на выходе

18' Консильи Андреа взял и забрал мяч на выходе

17' Сассуоло совершает вбрасывание на своей половине поля

17' Верона совершает вбрасывание на половине поля противника

16' Удар от ворот произведет Сассуоло

16' Верона совершает вбрасывание на половине поля противника

14' Хорошую попытку сделал Торстведт Кристиан . Удар в створ, но вратарь начеку

11' Удар от ворот произведет Сассуоло

11' Верона совершает вбрасывание на половине поля противника

10' Сассуоло совершает вбрасывание на половине поля противника

10' Удар от ворот произведет Верона

9' Сассуоло совершает вбрасывание на половине поля противника

9' Сассуоло совершает вбрасывание на половине поля противника

8' Сассуоло совершает вбрасывание на своей половине поля

8' Сассуоло совершает вбрасывание на своей половине поля

7' Верона совершает вбрасывание на половине поля противника

6' Удар от ворот произведет Сассуоло

5' Удар от ворот произведет Верона

5' Берарди Доменико не смог попасть в створ ударом издали

3' Сассуоло совершает вбрасывание на своей половине поля

2' Сассуоло совершает вбрасывание на половине поля противника

2' Сассуоло совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Поле не в лучшем состоянии, но все-таки на нем можно играть.

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Верона начинает с центра поля