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  3. Италия
  4. Серия A 2023-2024
Тур: 27. Стадион: . Главный судья: Рапуано Антонио
Эмполи
0:0
Перерыв
Кальяри
0'
17' Желтая карточка
Гаэтано Джанлука

Ход матча

17'
 
Гаэтано Джанлука
32'
 
Дзаппа Габриэле
Лувумбу Зито

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 2
  • 1 Угловые 2
  • 1 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 7
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 1
  • 217 Количество передач 241
  • 51 Владение мячом, % 49

Владение мячом

Прогнозы 123
Эмполи 67.5% (83)
X 26% (32)
Кальяри 6.5% (8)
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
25
Каприле
Элия
34
Исмайли
Ардиан
4
Валюкевич
Себастьян
33
Луперто
Себастьяно
13
Какаче
Либерато
29
Мале
Юссеф
18
Марин
Рэзван
8
Коваленко
Виктор
20
Канчельери
Маттео
28
Камбьяги
Николо
23
Дестро
Маттиа
22
Скуффет
Симоне
8
Нандес
Найтан
4
Доссена
Альберто
26
Мина
Йерри
27
Ауджелло
Томмазо
21
Янкто
Якуб
29
Макумбу
Антуан
14
Дейола
Алессандро
77
Лувумбу
Зито
70
Гаэтано
Джанлука
9
Лападула
Джанлука
Эмполи
4-3-2-1
Кальяри
4-4-1-1

История личных встреч

Эмполи
Кальяри

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

140%
20%
7 побед 1 ничья 0 побед

6 матчей

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 2 победы

11 матчей

36.4%
36.4%
27.2%
4 победы 4 ничьи 3 победы

Первый тайм

45.5%
9.1%
45.4%
5 побед 1 ничья 5 побед

Второй тайм

63.6%
18.2%
18.2%
7 побед 2 ничьи 2 победы

История матчей

СA
0:0
СA
1:1
СA
0:2
СA
2:2
СA
2:0
СA
3:2
СA
2:0
СA
1:1
СA
0:4
СA
2:0
СA
4:1

Голы

Всего голов

9
7

Голов в среднем за матч

1.8
1.17

Среднее время на гол

50
77

Всего голов

8
6

Голов в среднем за матч

1.33
1.2

Среднее время на гол

67
75

Всего голов

17
13

Голов в среднем за матч

1.55
1.18

Тотал матчей

2.5
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
4
Больше 36%
Меньше 64%
7
4
Больше 36%
Меньше 64%
7
2
Больше 18%
Меньше 82%
9

Среднее время на гол

58
76

Бомбардиры внутри турнира

Эмполи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Журковски Шимон 4 0.15
Ньянг М'Байе 3 (3) 0.11
Капуто Франческо 3 (1) 0.11
Коваленко Виктор 2 0.07
Канчельери Маттео 2 0.07
Бальданци Томмазо 2 0.07
Луперто Себастьяно 1 0.04
Фаццини Якопо 1 0.04
Гьяси Эммануэль 1 0.04
Бастони Симоне 1 0.04
Марин Рэзван 0 0
Берешиньски Бартош 0 0
Эбюэхи Тайронн 0 0
Грасси Альберто 0 0
Камбьяги Николо 0 0
Кальяри
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лувумбу Зито 4 0.15
Паволетти Леонардо 4 0.15
Виола Николас 3 0.11
Доссена Альберто 2 0.07
Ористанио Гаэтано 2 0.07
Гаэтано Джанлука 2 0.07
Петанья Андреа 1 0.04
Дзаппа Габриэле 1 0.04
Нандес Найтан 1 (1) 0.04
Лападула Джанлука 1 0.04
Макумбу Антуан 1 0.04
Сулемана Ибрахим 1 0.04
Янкто Якуб 0 0
Шомуродов Элдор 0 0
Ветеска Матеуш 0 0
Ауджелло Томмазо 0 0

Карточки

Эмполи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мале Юссеф 9 0
Канчельери Маттео 6 0
Гьяси Эммануэль 5 0
Валюкевич Себастьян 5 0
Какаче Либерато 5 0
Грасси Альберто 4 0
Фаццини Якопо 4 0
Раноккья Филиппо 3 0
Берешиньски Бартош 2 0
Бастони Симоне 2 0
Луперто Себастьяно 2 0
Камбьяги Николо 2 0
Журковски Шимон 2 0
Дестро Маттиа 1 0
Черри Альберто 1 0
Хаас Николас 1 0
Пеццелла Джузеппе 1 0
Марин Рэзван 1 0
Исмайли Ардиан 1 0
Мальдини Даниэль 1 0
Бальданци Томмазо 1 0
Кальяри
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Макумбу Антуан 4 2
Ветеска Матеуш 4 1
Паволетти Леонардо 4 0
Нандес Найтан 4 0
Доссена Альберто 4 0
Лувумбу Зито 4 0
Виола Николас 3 0
Лападула Джанлука 3 0
Гольданига Эдоардо 3 0
Дейола Алессандро 3 0
Прати Маттео 3 0
Сулемана Ибрахим 3 0
Петанья Андреа 2 0
Ауджелло Томмазо 2 0
Дзаппа Габриэле 2 0
Скуффет Симоне 1 0
Хацидиакос Пантелис 1 0
Дентелло Пауло 1 0
Гаэтано Джанлука 1 0
Ористанио Гаэтано 1 0
Клаудио Раньери 1 0
Оберт Адам 1 0

Результаты матчей

Эмполи
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
31% (4)
54% (7)
Кальяри
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
54% (7)
38% (5)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

6
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

4
9
Эмполи
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Кальяри
100%
0 побед 9 поражений
Первый тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
31% (4)
62% (8)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

16
13

Упущенные победы

10
11
Эмполи
42.1%
57.9%
8 побед 11 поражений
Первый тайм
31% (8)
38% (10)
31% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (6)
35% (9)
42% (11)
Кальяри
27.8%
72.2%
5 побед 13 поражений
Первый тайм
35% (9)
42% (11)
23% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (5)
31% (8)
50% (13)

Сухие победы

6
1

Сухие поражения

8
5

Волевые победы

16
13

Упущенные победы

14
20

Голы по времени матча

Забито

8
9
5 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
22 Не забивали 18
2
25%
0
0%
1-15
1
13%
3
33%
16-30
2
25%
1
11%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
1
13%
3
33%
61-75
1
13%
2
22%
76-90

Пропущено

19
24
9 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 17
8 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 12
4
21%
4
17%
1-15
4
21%
1
4%
16-30
1
5%
2
8%
31-45
2
11%
5
21%
46-60
5
26%
5
21%
61-75
3
16%
7
29%
29%
76-90

Забито

13
16
3 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 12
3 Забивали первыми 4
17 Не забивали 16
1
8%
1
6%
1-15
1
8%
2
13%
16-30
1
8%
1
6%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
4
31%
2
13%
61-75
6
46%
8
50%
76-90

Пропущено

22
22
8 В 1-м тайме 12
14 Во 2-м тайме 10
9 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 11
3
14%
1
5%
1-15
3
14%
7
32%
16-30
2
9%
4
18%
31-45
6
27%
6
27%
46-60
3
14%
4
18%
61-75
5
23%
0
0%
76-90

Забито

21
25
8 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 17
6 Забивали первыми 7
13 Не забивали 8
3
14%
1
4%
1-15
2
10%
5
20%
16-30
3
14%
2
8%
31-45
1
5%
2
8%
46-60
5
24%
5
20%
61-75
7
33%
10
40%
76-90

Пропущено

41
46
17 В 1-м тайме 19
24 Во 2-м тайме 27
17 Пропускали первыми 16
19 Не пропускали 23
7
17%
5
11%
1-15
7
17%
8
17%
16-30
3
7%
6
13%
31-45
8
20%
11
24%
46-60
8
20%
9
20%
61-75
8
20%
7
15%
76-90

Результаты последних матчей

Эмполи
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Сассуоло - Эмполи 2:3 Эмполи - Фиорентина 1:1 Салернитана - Эмполи 1:3 Эмполи - Дженоа 0:0
Ювентус - Эмполи 1:1 Эмполи - Монца 3:0 Верона - Эмполи 2:1 Эмполи - Милан 0:3 Кальяри - Эмполи 0:0 Эмполи - Лацио 0:2 Торино - Эмполи 1:0 Эмполи - Лечче 1:1 Дженоа - Эмполи 1:1 Эмполи - Сассуоло 3:4 Наполи - Эмполи 0:1 Фрозиноне - Эмполи 2:1 Эмполи - Аталанта 0:3 Фиорентина - Эмполи 0:2 Эмполи - Удинезе 0:0 Болонья - Эмполи 3:0
Кальяри
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Кальяри - Наполи 1:1 Удинезе - Кальяри 1:1 Кальяри - Лацио 1:3 Рома - Кальяри 4:0
Кальяри - Торино 1:2 Фрозиноне - Кальяри 3:1 Кальяри - Болонья 2:1 Лечче - Кальяри 1:1 Милан - Кальяри 4:1 Кальяри - Эмполи 0:0 Верона - Кальяри 2:0 Наполи - Кальяри 2:1 Кальяри - Сассуоло 2:1 Лацио - Кальяри 1:0 Кальяри - Монца 1:1 Нуорезе - Кальяри 0:9 Ювентус - Кальяри 2:1 Кальяри - Дженоа 2:1 Удинезе - Кальяри 1:2 Кальяри - Фрозиноне 4:3

Результаты матчей

Эмполи
Кальяри

Точный счет

0:0
2 раза 15%
0:1
2 раза 15%
0:2
2 раза 15%
0:3
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
2:1
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
1:3
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%

Точное количество голов

0
8 раз 62%
1
3 раза 23%
3
2 раза 15%
1
6 раз 46%
0
3 раза 23%
2
3 раза 23%
4
1 раз 8%

Точный счет

1:1
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
7:0
1 раз 8%
2:1
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%

Точное количество голов

0
5 раз 38%
1
5 раз 38%
3
2 раза 15%
2
1 раз 8%
0
6 раз 46%
1
6 раз 46%
2
1 раз 8%

Точный счет

1:1
4 раза 15%
0:0
3 раза 12%
0:1
3 раза 12%
0:2
3 раза 12%
0:3
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
7:0
1 раз 4%
2:1
6 раз 23%
1:1
4 раза 15%
0:0
3 раза 12%
1:3
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%

Точное количество голов

0
13 раз 50%
1
8 раз 31%
3
4 раза 15%
2
1 раз 4%
1
12 раз 46%
0
9 раз 35%
2
4 раза 15%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Эмполи
Кальяри

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
8
0.5
Больше Меньше
10
3
2
11
1.5
4
9
2
11
2.5
1
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
5
0.5
Больше Меньше
7
6
3
10
1.5
1
12
2
11
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
13
0.5
Больше Меньше
17
9
5
21
1.5
5
21
4
22
2.5
1
25
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 26 22 3 1 67 - 12 69
2.
Ювентус
 Заявка 26 17 6 3 41 - 19 57
3.
Милан
 Заявка 27 17 5 5 51 - 32 56
4.
Болонья
 Заявка 26 13 9 4 39 - 23 48
5.
Рома
 Заявка 27 14 5 8 52 - 33 47
6.
Аталанта
 Заявка 26 14 4 8 48 - 28 46
7.
Фиорентина
 Заявка 27 12 6 9 39 - 30 42
8.
Наполи
 Заявка 26 11 7 8 40 - 30 40
9.
Лацио
 Заявка 27 12 4 11 32 - 29 40
10.
Торино
 Заявка 27 9 10 8 25 - 25 37
11.
Монца
 Заявка 27 9 9 9 28 - 34 36
12.
Дженоа
 Заявка 26 8 9 9 28 - 31 33
13.
Фрозиноне
 1:0 Заявка 27 7 5 15 35 - 55 26
14.
Эмполи
 0:0 Заявка 27 6 8 13 22 - 40 26
15.
Лечче
 0:1 Заявка 27 5 9 13 24 - 44 24
16.
Удинезе
 Заявка 27 3 15 9 26 - 41 24
17.
Верона
 Заявка 27 5 8 14 24 - 36 23
18.
Кальяри
 0:0 Заявка 27 4 9 14 24 - 47 21
19.
Сассуоло
 Заявка 27 5 5 17 32 - 55 20
20.
Салернитана
 Заявка 27 2 8 17 21 - 54 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Болонья
 Заявка 14 11 2 1 26 - 7 35
2.
Интер Милан
 Заявка 13 11 1 1 34 - 6 34
3.
Аталанта
 Заявка 13 10 1 2 30 - 8 31
4.
Ювентус
 Заявка 13 9 3 1 20 - 8 30
5.
Рома
 Заявка 14 9 3 2 33 - 15 30
6.
Милан
 Заявка 13 9 2 2 22 - 8 29
7.
Фиорентина
 Заявка 13 8 2 3 24 - 13 26
8.
Торино
 Заявка 14 6 6 2 14 - 8 24
9.
Фрозиноне
 1:0 Заявка 14 7 2 5 23 - 22 23
10.
Лацио
 Заявка 13 6 3 4 13 - 10 21
11.
Дженоа
 Заявка 13 5 5 3 17 - 16 20
12.
Монца
 Заявка 14 5 5 4 17 - 17 20
13.
Лечче
 0:1 Заявка 13 5 4 4 15 - 21 19
14.
Наполи
 Заявка 12 5 3 4 17 - 16 18
15.
Верона
 Заявка 13 4 5 4 15 - 16 17
16.
Кальяри
 0:0 Заявка 13 4 4 5 16 - 22 16
17.
Сассуоло
 Заявка 13 3 3 7 17 - 25 12
18.
Удинезе
 Заявка 14 1 9 4 17 - 21 12
19.
Эмполи
 0:0 Заявка 14 2 5 7 9 - 18 11
20.
Салернитана
 Заявка 14 1 4 9 13 - 29 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 13 11 2 0 33 - 6 35
2.
Ювентус
 Заявка 13 8 3 2 21 - 11 27
3.
Милан
 Заявка 14 8 3 3 29 - 24 27
4.
Наполи
 Заявка 14 6 4 4 23 - 14 22
5.
Лацио
 Заявка 14 6 1 7 19 - 19 19
6.
Рома
 Заявка 13 5 2 6 19 - 18 17
7.
Монца
 Заявка 13 4 4 5 11 - 17 16
8.
Фиорентина
 Заявка 14 4 4 6 15 - 17 16
9.
Аталанта
 Заявка 13 4 3 6 18 - 20 15
10.
Эмполи
 0:0 Заявка 13 4 3 6 13 - 22 15
11.
Болонья
 Заявка 12 2 7 3 13 - 16 13
12.
Дженоа
 Заявка 13 3 4 6 11 - 15 13
13.
Торино
 Заявка 13 3 4 6 11 - 17 13
14.
Удинезе
 Заявка 13 2 6 5 9 - 20 12
15.
Сассуоло
 Заявка 14 2 2 10 15 - 30 8
16.
Салернитана
 Заявка 13 1 4 8 8 - 25 7
17.
Верона
 Заявка 14 1 3 10 9 - 20 6
18.
Лечче
 0:1 Заявка 14 0 5 9 9 - 23 5
19.
Кальяри
 0:0 Заявка 14 0 5 9 8 - 25 5
20.
Фрозиноне
 1:0 Заявка 13 0 3 10 12 - 33 3
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Интер Милан Мартинес Лаутаро 23 (2)
Ювентус Влахович Душан 15 (4)
Милан Жиру Оливье 12 (8)
Рома Дибала Пауло 12 (7)
Наполи Осимхен Виктор 11 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Фиорентина Раньери Лука 12
Верона Дуда Ондрей 2 8
Рома Паредес Леандро 11
Лечче Рамадани Юльбер 10
Аталанта Де Рон Мартен 9
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  • 46'
    Мале Юссеф выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 46'
    Кальяри совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 46'
    Эмполи совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 46'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
  • 45'
    Удар от ворот произведет Кальяри
  • 45'
    Контроль мяча: Эмполи: 53%, Кальяри: 47%.
  • 45'
    Какаче Либерато ослабляет давление, выбив мяч.
  • 45'
    Лападула Джанлука нанес удар головой, но Элия ​​Каприл спокойно отбил мяч.
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    Прогнозы 123
    Эмполи 67.5% (83)
    X 26% (32)
    Кальяри 6.5% (8)
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    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Эмполи
    Ничья
    Кальяри
    2.35
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Эмполи 0:0 Кальяри

    Исход игры
    Эмполи
    67.5% (83)
    Ничья
    26% (32)
    Кальяри
    6.5% (8)
    Тотал 2.5
    Больше
    41.67% (50)
    Меньше
    58.33% (70)
    Обе команды забьют
    Да
    65.83% (79)
    Нет
    34.17% (41)
    Популярный счёт
    2:1 Эмполи
    35.8% (44)
    1:1 Ничья
    23.6% (29)
    1:0 Эмполи
    21.1% (26)
    2:0 Эмполи
    7.3% (9)
    3:1 Эмполи
    2.4% (3)
    0:1 Кальяри
    1.6% (2)
    0:2 Кальяри
    1.6% (2)
    0:0 Ничья
    1.6% (2)
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