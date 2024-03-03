Тур: 27. Стадион: Карло Кастеллани. Главный судья: Рапуано Антонио
0'
17' Желтая карточкаГаэтано Джанлука
62' Undefined phrase: football_event_Какаче Либерато
0:1
69' ГолЯнкто Якуб
79' Желтая карточкаМина Йерри
85' Желтая карточкаСкуффет Симоне
90'+9
Ход матча
17'
62'
69'
0:1
79'
85'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
4 Удары по воротам 2
-
3 Удары в створ 4
-
9 Угловые 2
-
3 Офсайды 0
-
11 Нарушения правил 15
-
0 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
432 Количество передач 361
-
56 Владение мячом, % 44
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
25
Каприле
Элия
29
Мале
Юссеф
18
Марин
Рэзван
26
Мина
Йерри
21
Янкто
Якуб
77
Лувумбу
Зито
- Основной состав
-
25 Каприле ЭлияВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Мале ЮссефПолузащитник
-
18 Марин РэзванПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
99 Бериша ЭтритВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Ньянг М'БайеНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Никола Давиде
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 Мина ЙерриЗащитник
- Защитник
-
21 Янкто ЯкубПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Лувумбу ЗитоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Оберт АдамЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Прати МаттеоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Раньери Клаудио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Эмполи
Кальяри
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
5 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
140%
20%
7 побед 1 ничья 0 побед
6 матчей
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Второй тайм
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 2 победы
11 матчей
36.4%
36.4%
27.2%
4 победы 4 ничьи 3 победы
Первый тайм
45.5%
9.1%
45.4%
5 побед 1 ничья 5 побед
Второй тайм
63.6%
18.2%
18.2%
7 побед 2 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
9
7
Голов в среднем за матч
1.8
1.17
Среднее время на гол
50
77
Всего голов
8
6
Голов в среднем за матч
1.33
1.2
Среднее время на гол
67
75
Всего голов
17
13
Голов в среднем за матч
1.55
1.18
Тотал матчей
2.5
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
4
Больше 36%
Меньше 64%
7
4
Больше 36%
Меньше 64%
7
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
Среднее время на гол
58
76
Бомбардиры внутри турнира
Эмполи
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Журковски Шимон
|4
|0.15
|Ньянг М'Байе
|3 (3)
|0.11
|Капуто Франческо
|3 (1)
|0.11
|Коваленко Виктор
|2
|0.07
|Канчельери Маттео
|2
|0.07
|Бальданци Томмазо
|2
|0.07
|Луперто Себастьяно
|1
|0.04
|Фаццини Якопо
|1
|0.04
|Гьяси Эммануэль
|1
|0.04
|Бастони Симоне
|1
|0.04
|Марин Рэзван
|0
|0
|Берешиньски Бартош
|0
|0
|Эбюэхи Тайронн
|0
|0
|Грасси Альберто
|0
|0
|Камбьяги Николо
|0
|0
Кальяри
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лувумбу Зито
|4
|0.15
|Паволетти Леонардо
|4
|0.15
|Виола Николас
|3
|0.11
|Доссена Альберто
|2
|0.07
|Ористанио Гаэтано
|2
|0.07
|Гаэтано Джанлука
|2
|0.07
|Янкто Якуб
|1
|0.04
|Петанья Андреа
|1
|0.04
|Дзаппа Габриэле
|1
|0.04
|Нандес Найтан
|1 (1)
|0.04
|Лападула Джанлука
|1
|0.04
|Макумбу Антуан
|1
|0.04
|Сулемана Ибрахим
|1
|0.04
|Шомуродов Элдор
|0
|0
|Ветеска Матеуш
|0
|0
|Ауджелло Томмазо
|0
|0
Карточки
Эмполи
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мале Юссеф
|9
|0
|Канчельери Маттео
|6
|0
|Гьяси Эммануэль
|5
|0
|Валюкевич Себастьян
|5
|0
|Какаче Либерато
|5
|0
|Грасси Альберто
|4
|0
|Фаццини Якопо
|4
|0
|Раноккья Филиппо
|3
|0
|Берешиньски Бартош
|2
|0
|Бастони Симоне
|2
|0
|Луперто Себастьяно
|2
|0
|Камбьяги Николо
|2
|0
|Журковски Шимон
|2
|0
|Дестро Маттиа
|1
|0
|Черри Альберто
|1
|0
|Хаас Николас
|1
|0
|Пеццелла Джузеппе
|1
|0
|Марин Рэзван
|1
|0
|Исмайли Ардиан
|1
|0
|Мальдини Даниэль
|1
|0
|Бальданци Томмазо
|1
|0
Кальяри
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Макумбу Антуан
|4
|2
|Ветеска Матеуш
|4
|1
|Паволетти Леонардо
|4
|0
|Нандес Найтан
|4
|0
|Доссена Альберто
|4
|0
|Лувумбу Зито
|4
|0
|Виола Николас
|3
|0
|Лападула Джанлука
|3
|0
|Гольданига Эдоардо
|3
|0
|Дейола Алессандро
|3
|0
|Прати Маттео
|3
|0
|Сулемана Ибрахим
|3
|0
|Петанья Андреа
|2
|0
|Скуффет Симоне
|2
|0
|Ауджелло Томмазо
|2
|0
|Дзаппа Габриэле
|2
|0
|Мина Йерри
|1
|0
|Хацидиакос Пантелис
|1
|0
|Дентелло Пауло
|1
|0
|Гаэтано Джанлука
|1
|0
|Ористанио Гаэтано
|1
|0
|Клаудио Раньери
|1
|0
|Оберт Адам
|1
|0
Результаты матчей
Эмполи
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
14% (2)
50% (7)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
29% (4)
57% (8)
Кальяри
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
54% (7)
38% (5)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
7
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
4
9
Эмполи
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Кальяри
10%
90%
1 победа 9 поражений
Первый тайм
14% (2)
50% (7)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
29% (4)
57% (8)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
16
13
Упущенные победы
10
11
Эмполи
40%
60%
8 побед 12 поражений
Первый тайм
30% (8)
41% (11)
30% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (6)
33% (9)
44% (12)
Кальяри
31.6%
68.4%
6 побед 13 поражений
Первый тайм
33% (9)
44% (12)
22% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (6)
30% (8)
48% (13)
Сухие победы
6
2
Сухие поражения
9
5
Волевые победы
16
13
Упущенные победы
14
20
Голы по времени матча
Забито
8
10
5 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 4
23 Не забивали 18
2
25%
0
0%
1-15
1
13%
3
30%
16-30
2
25%
1
10%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
1
13%
4
40%
61-75
1
13%
2
20%
76-90
Пропущено
20
24
9 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 17
9 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 12
4
20%
4
17%
1-15
4
20%
1
4%
16-30
1
5%
2
8%
31-45
2
10%
5
21%
46-60
6
30%
5
21%
61-75
3
15%
7
29%
29%
76-90
Забито
13
16
3 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 12
3 Забивали первыми 4
18 Не забивали 17
1
8%
1
6%
1-15
1
8%
2
13%
16-30
1
8%
1
6%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
4
31%
2
13%
61-75
6
46%
8
50%
76-90
Пропущено
22
22
8 В 1-м тайме 12
14 Во 2-м тайме 10
9 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 11
3
14%
1
5%
1-15
3
14%
7
32%
16-30
2
9%
4
18%
31-45
6
27%
6
27%
46-60
3
14%
4
18%
61-75
5
23%
0
0%
76-90
Забито
21
26
8 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 18
6 Забивали первыми 8
14 Не забивали 8
3
14%
1
4%
1-15
2
10%
5
19%
16-30
3
14%
2
8%
31-45
1
5%
2
8%
46-60
5
24%
6
23%
61-75
7
33%
10
38%
76-90
Пропущено
42
46
17 В 1-м тайме 19
25 Во 2-м тайме 27
18 Пропускали первыми 16
20 Не пропускали 23
7
17%
5
11%
1-15
7
17%
8
17%
16-30
3
7%
6
13%
31-45
8
19%
11
24%
46-60
9
21%
9
20%
61-75
8
19%
7
15%
76-90
Результаты последних матчей
Эмполи
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Сассуоло - Эмполи 2:3 Эмполи - Фиорентина 1:1 Салернитана - Эмполи 1:3 Эмполи - Дженоа 0:0
Ювентус - Эмполи 1:1 Эмполи - Монца 3:0 Верона - Эмполи 2:1 Эмполи - Милан 0:3 Кальяри - Эмполи 0:0 Эмполи - Лацио 0:2 Торино - Эмполи 1:0 Эмполи - Лечче 1:1 Дженоа - Эмполи 1:1 Эмполи - Сассуоло 3:4 Наполи - Эмполи 0:1 Фрозиноне - Эмполи 2:1 Эмполи - Аталанта 0:3 Фиорентина - Эмполи 0:2 Эмполи - Удинезе 0:0 Болонья - Эмполи 3:0
Кальяри
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Кальяри - Наполи 1:1 Удинезе - Кальяри 1:1 Кальяри - Лацио 1:3 Рома - Кальяри 4:0
Кальяри - Торино 1:2 Фрозиноне - Кальяри 3:1 Кальяри - Болонья 2:1 Лечче - Кальяри 1:1 Милан - Кальяри 4:1 Кальяри - Эмполи 0:0 Верона - Кальяри 2:0 Наполи - Кальяри 2:1 Кальяри - Сассуоло 2:1 Лацио - Кальяри 1:0 Кальяри - Монца 1:1 Нуорезе - Кальяри 0:9 Ювентус - Кальяри 2:1 Кальяри - Дженоа 2:1 Удинезе - Кальяри 1:2 Кальяри - Фрозиноне 4:3
Результаты матчей
Эмполи
Кальяри
Точный счет
0:1
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
0:2
2 раза 14%
0:3
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
2:1
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
1:3
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
Точное количество голов
0
9 раз 64%
1
3 раза 21%
3
2 раза 14%
1
6 раз 46%
0
3 раза 23%
2
3 раза 23%
4
1 раз 8%
Точный счет
1:1
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
7:0
1 раз 8%
2:1
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
Точное количество голов
0
5 раз 38%
1
5 раз 38%
3
2 раза 15%
2
1 раз 8%
1
7 раз 50%
0
6 раз 43%
2
1 раз 7%
Точный счет
0:1
4 раза 15%
1:1
4 раза 15%
0:0
3 раза 11%
0:2
3 раза 11%
0:3
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
7:0
1 раз 4%
2:1
6 раз 22%
1:1
4 раза 15%
0:0
3 раза 11%
1:3
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
Точное количество голов
0
14 раз 52%
1
8 раз 30%
3
4 раза 15%
2
1 раз 4%
1
13 раз 48%
0
9 раз 33%
2
4 раза 15%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Эмполи
Кальяри
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
59
Больше Меньше
103
212
49
212
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
85
Больше Меньше
86
310
113
211
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1314
Больше Меньше
189
522
522
423
126
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|26
|22
|3
|1
|67 - 12
|69
|2.
|Заявка
|26
|17
|6
|3
|41 - 19
|57
|3.
|Заявка
|27
|17
|5
|5
|51 - 32
|56
|4.
|Заявка
|26
|13
|9
|4
|39 - 23
|48
|5.
|Заявка
|27
|14
|5
|8
|52 - 33
|47
|6.
|Заявка
|26
|14
|4
|8
|48 - 28
|46
|7.
|Заявка
|27
|12
|6
|9
|39 - 30
|42
|8.
|Заявка
|26
|11
|7
|8
|40 - 30
|40
|9.
|Заявка
|27
|12
|4
|11
|32 - 29
|40
|10.
|Заявка
|27
|9
|10
|8
|25 - 25
|37
|11.
|Заявка
|27
|9
|9
|9
|28 - 34
|36
|12.
|Заявка
|26
|8
|9
|9
|28 - 31
|33
|13.
|Заявка
|27
|6
|7
|14
|22 - 41
|25
|14.
|Заявка
|27
|5
|10
|12
|25 - 44
|25
|15.
|Заявка
|27
|6
|6
|15
|35 - 56
|24
|16.
|Заявка
|27
|3
|15
|9
|26 - 41
|24
|17.
|Заявка
|27
|5
|8
|14
|24 - 36
|23
|18.
|Заявка
|27
|5
|8
|14
|25 - 47
|23
|19.
|Заявка
|27
|5
|5
|17
|32 - 55
|20
|20.
|Заявка
|27
|2
|8
|17
|21 - 54
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|11
|2
|1
|26 - 7
|35
|2.
|Заявка
|13
|11
|1
|1
|34 - 6
|34
|3.
|Заявка
|13
|10
|1
|2
|30 - 8
|31
|4.
|Заявка
|13
|9
|3
|1
|20 - 8
|30
|5.
|Заявка
|14
|9
|3
|2
|33 - 15
|30
|6.
|Заявка
|13
|9
|2
|2
|22 - 8
|29
|7.
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|24 - 13
|26
|8.
|Заявка
|14
|6
|6
|2
|14 - 8
|24
|9.
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|13 - 10
|21
|10.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|23 - 23
|21
|11.
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|17 - 16
|20
|12.
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|17 - 17
|20
|13.
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|15 - 21
|19
|14.
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|17 - 16
|18
|15.
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|15 - 16
|17
|16.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|16 - 22
|16
|17.
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|17 - 25
|12
|18.
|Заявка
|14
|1
|9
|4
|17 - 21
|12
|19.
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|9 - 19
|10
|20.
|Заявка
|14
|1
|4
|9
|13 - 29
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|11
|2
|0
|33 - 6
|35
|2.
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|21 - 11
|27
|3.
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|29 - 24
|27
|4.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|23 - 14
|22
|5.
|Заявка
|14
|6
|1
|7
|19 - 19
|19
|6.
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|19 - 18
|17
|7.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|11 - 17
|16
|8.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|15 - 17
|16
|9.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|18 - 20
|15
|10.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|13 - 22
|15
|11.
|Заявка
|12
|2
|7
|3
|13 - 16
|13
|12.
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|11 - 15
|13
|13.
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|11 - 17
|13
|14.
|Заявка
|13
|2
|6
|5
|9 - 20
|12
|15.
|Заявка
|14
|2
|2
|10
|15 - 30
|8
|16.
|Заявка
|13
|1
|4
|8
|8 - 25
|7
|17.
|Заявка
|14
|1
|4
|9
|9 - 25
|7
|18.
|Заявка
|14
|1
|3
|10
|9 - 20
|6
|19.
|Заявка
|14
|0
|6
|8
|10 - 23
|6
|20.
|Заявка
|13
|0
|3
|10
|12 - 33
|3
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- — Вылет в Серию B
|Интер Милан
|Мартинес Лаутаро
|23 (2)
|Ювентус
|Влахович Душан
|15 (4)
|Милан
|Жиру Оливье
|12 (8)
|Рома
|Дибала Пауло
|12 (7)
|Наполи
|Осимхен Виктор
|11 (3)
|Фиорентина
|Раньери Лука
|12
|Верона
|Дуда Ондрей
|2 8
|Рома
|Паредес Леандро
|11
|Лечче
|Рамадани Юльбер
|10
|Аталанта
|Де Рон Мартен
|9
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Эмполи 0:1 Кальяри
Исход игры
Эмполи
67.5% (83)
Ничья
26% (32)
Кальяри
6.5% (8)
Тотал 2.5
Больше
41.67% (50)
Меньше
58.33% (70)
Обе команды забьют
Да
65.83% (79)
Нет
34.17% (41)
Популярный счёт
2:1 Эмполи
35.8% (44)
1:1 Ничья
23.6% (29)
1:0 Эмполи
21.1% (26)
2:0 Эмполи
7.3% (9)
3:1 Эмполи
2.4% (3)
0:1 Кальяри
1.6% (2)
0:2 Кальяри
1.6% (2)
0:0 Ничья
1.6% (2)
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