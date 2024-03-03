Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

92' Матч возобновлен

92' Мина Йерри на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

92' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

91' Гьяси Эммануэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [8] минут(а)

90' Кальяри совершает вбрасывание на своей половине поля

89' Кальяри совершает вбрасывание на своей половине поля

86' Удар от ворот произведет Эмполи

86' Кальяри совершает вбрасывание на половине поля противника

85' Судье надоело, что Скуффет Симоне тянет время и он наказал его горчичником

85' Матч возобновится спорным мячом

84' Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.

84' Марин Рэзван навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

84' Матч возобновлен

83' Дейола Алессандро на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

83' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

83' Ньянг М'Байе создает голевую возможность для своего партнера по команде.

82' Эмполи совершает вбрасывание на половине поля противника

82' Марин Рэзван навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

79' Мина Йерри получил желтую карточку от судьи

77' Марин Рэзван навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

76' Эмполи совершает вбрасывание на половине поля противника

76' Эмполи совершает вбрасывание на половине поля противника

74' Марин Рэзван навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

74' Эмполи совершает вбрасывание на половине поля противника

73' Эмполи совершает вбрасывание на половине поля противника

73' Кальяри совершает вбрасывание на своей половине поля

71' Кальяри совершает вбрасывание на своей половине поля

69' Г О О О О Л - Янкто Якуб забивает ударом с правой ноги!

69' Хорошую попытку сделал Нандес Найтан . Удар в створ, но вратарь начеку

69' Дзаппа Габриэле создает голевую возможность для своего партнера по команде.

69' Кальяри совершает вбрасывание на половине поля противника

69' Кальяри совершает вбрасывание на своей половине поля

67' Удар от ворот произведет Эмполи

67' Лападула Джанлука оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

66' Эмполи совершает вбрасывание на своей половине поля

64' НЕТ ГОЛА! - После повторной проверки ситуации судья объявляет, что гол команды Эмполи отменен из-за положения "вне игры".

63' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Эмполи

62' Валюкевич Себастьян нанес удар головой, но Симоне Скуффет спокойно отбил мяч.

62' Марин Рэзван из команды Эмполи своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

62' Марин Рэзван навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

59' Эмполи совершает вбрасывание на своей половине поля

57' Удар от ворот произведет Кальяри

56' Эмполи совершает вбрасывание на половине поля противника

55' Эмполи совершает вбрасывание на половине поля противника

54' Камбьяги Николо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

53' Скуффет Симоне взял и забрал мяч на выходе

53' Какаче Либерато навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

53' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

52' VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Эмполи

51' Удар от ворот произведет Эмполи

51' Кальяри совершает вбрасывание на половине поля противника

49' Эмполи совершает вбрасывание на половине поля противника

49' Эмполи совершает вбрасывание на своей половине поля

46' Камбьяги Николо из команды Эмполи своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

46' Марин Рэзван выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.