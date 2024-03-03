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  2. Матчи
  3. Италия
  4. Серия A 2023-2024
Тур: 27. Стадион: . Главный судья: Мариани Маурицио
Наполи
0:0
Первый тайм: 43'
Ювентус
0'
18' Желтая карточка
Влахович Душан
26' Желтая карточка
Бремер Глейсон
28' Желтая карточка
Камбьясо Андреа

Ход матча

18'
 
Влахович Душан
26'
 
Бремер Глейсон
28'
 
Камбьясо Андреа

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 5
  • 3 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 0
  • 1 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 7
  • 0 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 67 Владение мячом, % 33

Владение мячом

Прогнозы 162
Наполи 31.5% (51)
X 38.9% (63)
Ювентус 29.6% (48)
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1
Мерет
Алекс
22
Ди
Лоренцо
Джованни
13
Ррахмани
Амир
5
Жуан
Жезус
17
Оливера
Матиас
99
Замбо-Ангисса
Андре-Франк
68
Лоботка
Станислав
8
Траоре
Хамед
21
Политано
Маттео
9
Осимхен
Виктор
77
Кварацхелия
Хвича
1
Щесны
Войцех
24
Ругани
Даниэле
3
Бремер
Глейсон
12
Алекс
Сандро
27
Камбьясо
Андреа
26
Алькарас
Карлос
5
Локателли
Мануэль
20
Миретти
Фабио
17
Айлинг
Самуэль
9
Влахович
Душан
7
Кьеза
Федерико
Наполи
4-3-3
Ювентус
3-5-2

История личных встреч

Наполи
Ювентус

20 матчей

85%
15%
17 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

85%
25%
17 побед 5 ничьих 0 побед

22 матча

9.1%
90.9%
0 побед 2 ничьи 20 побед

Первый тайм

54.5%
45.5%
0 побед 12 ничьих 15 побед

Второй тайм

13.6%
86.4%
0 побед 3 ничьи 17 побед

42 матча

40.5%
11.9%
47.6%
17 побед 5 ничьих 20 побед

Первый тайм

23.8%
40.5%
35.7%
10 побед 17 ничьих 15 побед

Второй тайм

40.5%
19%
40.5%
17 побед 8 ничьих 17 побед

История матчей

СA
1:0
СA
0:1
СA
5:1
СA
1:1
СA
2:1
СA
2:1
СA
1:0
С
2:0
К
0:0
СA
2:1
СA
4:3
СA
1:2
СA
3:1
СA
0:1
СA
0:1
К
3:2
СA
1:1
К
3:1
СA
2:1
СA
1:0
СA
2:1
СA
3:1
СA
1:3
СИ
2:2
СA
2:0
СA
3:0
СA
1:1
СA
2:0
СИ
4:2
К
0:2
СA
3:0
СA
3:3
СA
2:2
СA
3:0
СA
3:1
К
3:0
СA
2:3
СA
1:0
К
0:0
СA
2:1
СA
1:0
СA
3:1

Голы

Всего голов

35
22

Голов в среднем за матч

1.94
0.92

Среднее время на гол

46
98

Всего голов

45
20

Голов в среднем за матч

1.88
1.11

Среднее время на гол

48
81

Всего голов

80
42

Голов в среднем за матч

1.9
1

Тотал матчей

2.5
40
Больше 95%
Меньше 5%
2
32
Больше 76%
Меньше 24%
10
25
Больше 60%
Меньше 40%
17
14
Больше 33%
Меньше 67%
28
6
Больше 14%
Меньше 86%
36
4
Больше 10%
Меньше 90%
38
1
Больше 2%
Меньше 98%
41

Среднее время на гол

47
90

Бомбардиры внутри турнира

Наполи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Осимхен Виктор 11 (2) 0.41
Кварацхелия Хвича 8 0.3
Политано Маттео 6 (2) 0.22
Распадори Джакомо 3 0.11
Зелиньски Пётр 2 (1) 0.07
Ррахмани Амир 2 0.07
Нгонж Сириль 2 0.07
Элмас Эльиф 2 0.07
Ди Лоренцо Джованни 1 0.04
Симеоне Джованни 1 0.04
Эстигор Лео 1 0.04
Гаэтано Джанлука 1 0.04
Руй Мариу 0 0
Лоботка Станислав 0 0
Маццокки Паскуале 0 0
Замбо-Ангисса Андре-Франк 0 0
Оливера Матиас 0 0
Каюсте Йенс 0 0
Линдстрём Йеспер 0 0
Ювентус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Влахович Душан 15 (2) 0.56
Кьеза Федерико 6 (1) 0.22
Рабио Адриен 4 0.15
Гатти Федерико 3 0.11
Милик Аркадиуш 2 0.07
Ругани Даниэле 2 0.07
Бремер Глейсон 2 0.07
Локателли Мануэль 1 0.04
Камбьясо Андреа 1 0.04
Айлинг Самуэль 1 0.04
Данило Луис 1 0.04
Миретти Фабио 1 0.04
Йылдыз Кенан 1 0.04
Маккенни Уэстон 0 0
Костич Филип 0 0
Веа Тимоти 0 0
Фаджоли Николо 0 0
Николусси Кавилья Ханс 0 0

Карточки

Наполи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кварацхелия Хвича 6 0
Руй Мариу 5 0
Жуан Жезус 5 0
Ди Лоренцо Джованни 5 0
Каюсте Йенс 5 0
Осимхен Виктор 3 1
Вальтер Маццарри 3 1
Политано Маттео 2 1
Натан 2 1
Симеоне Джованни 3 0
Лоботка Станислав 3 0
Ррахмани Амир 3 0
Оливера Матиас 3 0
Эстигор Лео 3 0
Маццокки Паскуале 1 1
Элмас Эльиф 2 0
Линдстрём Йеспер 2 0
Руди Гарсия 2 0
Демме Диего 1 0
Зелиньски Пётр 1 0
Замбо-Ангисса Андре-Франк 1 0
Дзаноли Алессандро 1 0
Гаэтано Джанлука 1 0
Ювентус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бремер Глейсон 7 0
Рабио Адриен 6 0
Локателли Мануэль 6 0
Маккенни Уэстон 6 0
Камбьясо Андреа 6 0
Гатти Федерико 6 0
Данило Луис 5 0
Влахович Душан 5 0
Милик Аркадиуш 2 1
Костич Филип 2 0
Ругани Даниэле 2 0
Кин Мойзе 2 0
Веа Тимоти 2 0
Миретти Фабио 2 0
Массимилиано Аллегри 2 0
Алекс Сандро 1 0
Кьеза Федерико 1 0
Николусси Кавилья Ханс 1 0
Йылдыз Кенан 1 0

Результаты матчей

Наполи
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
17% (2)
67% (8)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
17% (2)
33% (4)
Ювентус
10%
90%
1 победа 9 поражений
Первый тайм
15% (2)
69% (9)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
31% (4)
69% (9)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
6

Волевые победы

4
3

Упущенные победы

5
6
Наполи
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
Ювентус
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
54% (7)
15% (2)

Сухие победы

4
5

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

7
1

Упущенные победы

23
20
Наполи
47.4%
52.6%
9 побед 10 поражений
Первый тайм
19% (5)
50% (13)
31% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (9)
31% (8)
35% (9)
Ювентус
45%
55%
9 побед 11 поражений
Первый тайм
31% (8)
50% (13)
19% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (4)
42% (11)
42% (11)

Сухие победы

5
6

Сухие поражения

4
7

Волевые победы

11
4

Упущенные победы

28
26

Голы по времени матча

Забито

17
22
6 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 12
3 Забивали первыми 9
17 Не забивали 14
0
0%
4
18%
1-15
2
12%
4
18%
16-30
4
24%
2
9%
31-45
1
6%
2
9%
46-60
5
29%
29%
3
14%
61-75
5
29%
29%
7
32%
76-90

Пропущено

16
10
6 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 5
8 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 6
1
6%
2
20%
1-15
3
19%
1
10%
16-30
2
13%
2
20%
31-45
2
13%
3
30%
46-60
4
25%
0
0%
61-75
4
25%
2
20%
76-90

Забито

23
20
10 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 13
5 Забивали первыми 11
18 Не забивали 14
1
4%
3
15%
1-15
4
17%
2
10%
16-30
5
22%
2
10%
31-45
4
17%
6
30%
46-60
2
9%
3
15%
61-75
7
30%
4
20%
76-90

Пропущено

14
8
5 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 3
7 Пропускали первыми 2
10 Не пропускали 7
1
7%
1
13%
1-15
2
14%
3
38%
16-30
2
14%
1
13%
31-45
5
36%
0
0%
46-60
1
7%
3
38%
61-75
3
21%
0
0%
76-90

Забито

40
42
16 В 1-м тайме 17
24 Во 2-м тайме 25
8 Забивали первыми 20
9 Не забивали 2
1
3%
7
17%
1-15
6
15%
6
14%
16-30
9
23%
4
10%
31-45
5
13%
8
19%
46-60
7
18%
6
14%
61-75
12
30%
11
26%
76-90

Пропущено

30
18
11 В 1-м тайме 10
19 Во 2-м тайме 8
15 Пропускали первыми 5
20 Не пропускали 13
2
7%
3
17%
1-15
5
17%
4
22%
16-30
4
13%
3
17%
31-45
7
23%
3
17%
46-60
5
17%
3
17%
61-75
7
23%
2
11%
76-90

Результаты последних матчей

Наполи
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Сассуоло - Наполи 1:6 Кальяри - Наполи 1:1 Наполи - Барселона 1:1 Наполи - Дженоа 1:1
Милан - Наполи 1:0 Наполи - Верона 2:1 Лацио - Наполи 0:0 Наполи - Интер Милан 0:1 Наполи - Фиорентина 3:0 Наполи - Салернитана 2:1 Торино - Наполи 3:0 Наполи - Монца 0:0 Рома - Наполи 2:0 Наполи - Фрозиноне 0:4 Наполи - Кальяри 2:1 Наполи - Брага 2:0 Ювентус - Наполи 1:0 Наполи - Интер Милан 0:3 Реал Мадрид - Наполи 4:2 Аталанта - Наполи 1:2
Ювентус
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Ювентус - Фрозиноне 3:2 Верона - Ювентус 2:2 Ювентус - Удинезе 0:1 Интер Милан - Ювентус 1:0
Ювентус - Эмполи 1:1 Лечче - Ювентус 0:3 Ювентус - Сассуоло 3:0 Ювентус - Фрозиноне 4:0 Салернитана - Ювентус 1:2 Ювентус - Салернитана 6:1 Ювентус - Рома 1:0 Фрозиноне - Ювентус 1:2 Дженоа - Ювентус 1:1 Ювентус - Наполи 1:0 Монца - Ювентус 1:2 Ювентус - Интер Милан 1:1 Ювентус - Кальяри 2:1 Фиорентина - Ювентус 0:1 Ювентус - Верона 1:0 Милан - Ювентус 0:1

Результаты матчей

Наполи
Ювентус

Точный счет

2:1
3 раза 25%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
1:0
4 раза 31%
1:1
3 раза 23%
0:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%

Точное количество голов

2
5 раз 42%
0
3 раза 25%
1
3 раза 25%
4
1 раз 8%
1
7 раз 54%
3
3 раза 23%
2
2 раза 15%
0
1 раз 8%

Точный счет

0:0
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
1:3
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:6
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
1:2
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
0:3
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%

Точное количество голов

0
6 раз 43%
2
3 раза 21%
3
2 раза 14%
1
1 раз 7%
4
1 раз 7%
6
1 раз 7%
2
6 раз 46%
1
3 раза 23%
0
2 раза 15%
3
2 раза 15%

Точный счет

1:3
3 раза 12%
0:0
3 раза 12%
2:1
3 раза 12%
1:0
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:6
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
1:0
5 раз 19%
1:1
4 раза 15%
0:1
3 раза 12%
1:2
3 раза 12%
0:3
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%

Точное количество голов

0
9 раз 35%
2
8 раз 31%
1
4 раза 15%
3
2 раза 8%
4
2 раза 8%
6
1 раз 4%
1
10 раз 38%
2
8 раз 31%
3
5 раз 19%
0
3 раза 12%

Тоталы голов в матче

Наполи
Ювентус

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
3
0.5
Больше Меньше
12
1
6
6
1.5
5
8
1
11
2.5
3
10
1
11
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
6
0.5
Больше Меньше
11
2
7
7
1.5
8
5
4
10
2.5
2
11
2
12
3.5
1
13
4.5
1
13
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
9
0.5
Больше Меньше
23
3
13
13
1.5
13
13
5
21
2.5
5
21
3
23
3.5
1
25
4.5
1
25
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 26 22 3 1 67 - 12 69
2.
Ювентус
 0:0 Заявка 27 17 7 3 41 - 19 58
3.
Милан
 Заявка 27 17 5 5 51 - 32 56
4.
Болонья
 Заявка 27 14 9 4 41 - 24 51
5.
Рома
 Заявка 27 14 5 8 52 - 33 47
6.
Аталанта
 Заявка 27 14 4 9 49 - 30 46
7.
Фиорентина
 Заявка 27 12 6 9 39 - 30 42
8.
Наполи
 0:0 Заявка 27 11 8 8 40 - 30 41
9.
Лацио
 Заявка 27 12 4 11 32 - 29 40
10.
Торино
 Заявка 27 9 10 8 25 - 25 37
11.
Монца
 Заявка 27 9 9 9 28 - 34 36
12.
Дженоа
 Заявка 26 8 9 9 28 - 31 33
13.
Эмполи
 Заявка 27 6 7 14 22 - 41 25
14.
Лечче
 Заявка 27 5 10 12 25 - 44 25
15.
Фрозиноне
 Заявка 27 6 6 15 35 - 56 24
16.
Удинезе
 Заявка 27 3 15 9 26 - 41 24
17.
Верона
 Заявка 27 5 8 14 24 - 36 23
18.
Кальяри
 Заявка 27 5 8 14 25 - 47 23
19.
Сассуоло
 Заявка 27 5 5 17 32 - 55 20
20.
Салернитана
 Заявка 27 2 8 17 21 - 54 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Болонья
 Заявка 14 11 2 1 26 - 7 35
2.
Интер Милан
 Заявка 13 11 1 1 34 - 6 34
3.
Аталанта
 Заявка 14 10 1 3 31 - 10 31
4.
Ювентус
 0:0 Заявка 13 9 3 1 20 - 8 30
5.
Рома
 Заявка 14 9 3 2 33 - 15 30
6.
Милан
 Заявка 13 9 2 2 22 - 8 29
7.
Фиорентина
 Заявка 13 8 2 3 24 - 13 26
8.
Торино
 Заявка 14 6 6 2 14 - 8 24
9.
Лацио
 Заявка 13 6 3 4 13 - 10 21
10.
Фрозиноне
 Заявка 14 6 3 5 23 - 23 21
11.
Дженоа
 Заявка 13 5 5 3 17 - 16 20
12.
Монца
 Заявка 14 5 5 4 17 - 17 20
13.
Наполи
 0:0 Заявка 13 5 4 4 17 - 16 19
14.
Лечче
 Заявка 13 5 4 4 15 - 21 19
15.
Верона
 Заявка 13 4 5 4 15 - 16 17
16.
Кальяри
 Заявка 13 4 4 5 16 - 22 16
17.
Сассуоло
 Заявка 13 3 3 7 17 - 25 12
18.
Удинезе
 Заявка 14 1 9 4 17 - 21 12
19.
Эмполи
 Заявка 14 2 4 8 9 - 19 10
20.
Салернитана
 Заявка 14 1 4 9 13 - 29 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 13 11 2 0 33 - 6 35
2.
Ювентус
 0:0 Заявка 14 8 4 2 21 - 11 28
3.
Милан
 Заявка 14 8 3 3 29 - 24 27
4.
Наполи
 0:0 Заявка 14 6 4 4 23 - 14 22
5.
Лацио
 Заявка 14 6 1 7 19 - 19 19
6.
Рома
 Заявка 13 5 2 6 19 - 18 17
7.
Монца
 Заявка 13 4 4 5 11 - 17 16
8.
Болонья
 Заявка 13 3 7 3 15 - 17 16
9.
Фиорентина
 Заявка 14 4 4 6 15 - 17 16
10.
Аталанта
 Заявка 13 4 3 6 18 - 20 15
11.
Эмполи
 Заявка 13 4 3 6 13 - 22 15
12.
Дженоа
 Заявка 13 3 4 6 11 - 15 13
13.
Торино
 Заявка 13 3 4 6 11 - 17 13
14.
Удинезе
 Заявка 13 2 6 5 9 - 20 12
15.
Сассуоло
 Заявка 14 2 2 10 15 - 30 8
16.
Салернитана
 Заявка 13 1 4 8 8 - 25 7
17.
Кальяри
 Заявка 14 1 4 9 9 - 25 7
18.
Верона
 Заявка 14 1 3 10 9 - 20 6
19.
Лечче
 Заявка 14 0 6 8 10 - 23 6
20.
Фрозиноне
 Заявка 13 0 3 10 12 - 33 3
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Интер Милан Мартинес Лаутаро 23 (2)
Ювентус Влахович Душан 15 (4)
Милан Жиру Оливье 12 (8)
Рома Дибала Пауло 12 (7)
Наполи Осимхен Виктор 11 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Фиорентина Раньери Лука 12
Верона Дуда Ондрей 2 8
Рома Паредес Леандро 11
Лечче Рамадани Юльбер 10
Аталанта Де Рон Мартен 9
Весь список
  • Первый тайм
  • 42'
    Траоре с левого фланга вновь выполнил подачу в центр штрафной площади, Осимхен под давлением Бремера не смог головой пробить по воротам. 
  • 41'
    Траоре разогнал атаку по левому флангу и затем выполнил прострел в центр штрафной площади, Замбо-Ангисса в касание пробил в защитника "Ювентуса". 
  • 40'
    Лоботка разогнал атаку по правой половине поля и затем выполнил передачу на фланг на ход Ди Лоренцо, прострел в штрафную площадь у Джованни не получился. 
  • Угловой
    39'
    Угловой у ворот "Ювентуса". Политано разыграл корнер с Кварацхелией, далее Маттео с правого фланга выполнил передачу к радиусу штрафной площади на Траоре, Хамед подработал мяч и пробил в левый угол ворот, мяч сильно ушёл в сторону от цели. 
  • 38'
    Очень сильно "Наполи" сейчас прижал "Ювентус" к своим воротам, но завершить моменты качественным ударом по воротам никак не получается. 
  • 37'
    Айлинг с левого фланга выполнил прострел к центру штрафной площади, Кьеза под давлением соперника не смог зацепиться за мяч. 
  • 36'
    Миретти пробил в дальний угол ворот с левой половины поля под давлением соперника, мяч полетел значительно выше цели. 
  • Штанга
    35'
    Влахович по левому флангу убежал в штрафную площадь после передачи от Кьезы, далее Душан перебросил мяч в дальний угол ворот через Мерета, который бросился в ноги сопернику, штанга спасла "Наполи" от пропущенного мяча. 
  • 34'
    Алькарас попытался выполнить проникающую передачу на правый угол штрафной площади на ход Локателли, защитники "Наполи" сыграли внимательно и перехватили мяч. 
  • 33'
    Влахович получил передачу на ход по правой половине поля из глубины, Ррахмани накрыл Душана и выбил мяч в аут. 
  • 32'
    Айлинг с левого фланга выполнил подачу на дальний угол штрафной площади, никого из партнёров по команде там не оказалось. 
  • 31'
    Камбьясо получил передачу на ход по правому флангу от Миретти и затем выполнил подачу в центр штрафной, Айлинг в касание пробил в левый угол ворот, мяч полетел слишком высоко. 
  • Судья
    30'
    Кьеза с Камбьясо отыгрался на правой половине поля у линии штрафной площади, далее Федерико пришлось обыграть и Маурицио Мариани, а затем уже удар по воротам из-за пределов штрафной площади блокировал Замбо-Ангисса. 
  • 29'
    Кварацхелия со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, Щесны уверенно сыграл на выходе и забрал мяч в руки. 
  • Желтая карточка
    28'
    Полузащитник "Ювентуса" Андреа Камбьясо получил жёлтую карточку за срыв атаки. Камбьясо на левом фланге схватил за футболку Кварацхелию. 
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    • Опасный момент
      27'
      Политано со стандарта плотно пробил в левый угол ворот, Щесны в прыжке отбил мяч перед собой, но затем Войцех смог накрыть мяч после добивания от Замбо-Ангисса. 
    • Желтая карточка
      26'
      Центральный защитник "Ювентуса" Глейсон Бремер получил жёлтую карточку за грубую игру на правой половине поля у своей штрафной площади против Осимхена. 
    • 25'
      Политано с правого фланга от углового флажка выполнил подачу в центр штрафной площади, Осимхен и Траоре не смогли пробить по воротам, при этом Хамед невольно сбросил мяч на Ди Лоренцо, который был рядом, Джованни в касание пробил по воротам, мяч полетел слишком высоко. 
    • 24'
      Айлинг вновь попытался совершить рывок вперёд по левому флангу, Ди Лоренцо грамотно сыграл в обороне и перехватил мяч. 
    • 23'
      Айлинг по левой половине поля вошёл в штрафную площадь и на исполнение пробил в ближний угол ворот, Мерет в прыжке спокойно поймал мяч. 
    • 22'
      Камбьясо из глубины поля выполнил передачу на ход Влаховичу по правой половине поля, Жезус грамотно сыграл по позиции и спокойно перехватил мяч. 
    • 21'
      Из-за перебора жёлтых карточек Душан Влахович пропустит следующий матч "Ювентуса" против "Аталанты". 
    • Желтая карточка
      20'
      Форвард "Ювентуса" Душан Влахович получил жёлтую карточку за грубую игру на половине поля соперника против Кварацхелии. 
    • 19'
      Алькарас из центра поля выполнил передачу на ход Камбьясо по правому флангу, Оливера оказался первым на мяче и перехватил его. 
    • 18'
      "Ювентус" пока что в Неаполе всё же по большой части решил играть от обороны, что получается у туринского клуба достаточно неплохо. 
    • Фол, нарушение
      17'
      Камбьясо теперь уже в центре поля нарушил правила против активного Кварацхелии. Вновь неаполитанский клуб не стал торопиться при розыгрыше мяча. 
    • Фол, нарушение
      16'
      Алькарас в центре поля огрел по ногам Кварацхелию. Игроки "Наполи" не стали торопиться при розыгрыше мяча. 
    • 15'
      Замбо-Ангисса попытался войти в штрафную площадь с правого фланга, Сандро грамотно поставил корпус, мяч в итоге ушёл за лицевую линию поля от игрока "Наполи". 
    • 14'
      Ди Лоренцо с правого фланга выполнил прострел на ближний угол штрафной площади, Траоре под давлением соперника не смог зацепиться за мяч. 
    • 13'
      Кьеза совершил рывок вперёд по левому флангу, далее Федерико попытался войти в штрафную площадь, но Лоботка отлично подстраховал Ди Лоренцо, мяч в итоге Кьеза упустил за лицевую линию поля. 
    • 12'
      Политано под давлением соперника выполнил неудачную передачу на ход Замбо-Ангисса по правому флангу, мяч в итоге улетел в аут. 
    • Опасный момент
      11'
      Кьеза совершил рывок вперёд по правому флангу и затем выполнил подачу в центр штрафной площади, Влахович головой пробил в правый угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой. 
    • 10'
      Траоре с левого фланга выполнил подачу на правый угол штрафной площади, никого из партнёров по команде там не оказалось, мяч в итоге ушёл за лицевую линию поля. 
    • 9'
      Кварацхелия с левой половины поля немного сместился в центр и пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч попал в защитника "Ювентуса". 
    • 8'
      Политано с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Бремер опередил Осимхена и головой выбил мяч на левый фланг. 
    • 7'
      Игроки "Наполи" перехватили контроль над мячом, но без забросов дальше центра поля пройти очень трудно. 
    • 6'
      Из центра поля последовала слишком сильная передача на ход Политано на правый угол штрафной площади, Щесны грамотно сыграл на выходе и забрал мяч в руки. 
    • 5'
      Камбьясо из глубины поля выполнил передачу на ход Алькарасу по правой половине поля, защитники "Наполи" сыграли внимательно и перехватили мяч. 
    • Фол, нарушение
      4'
      Миретти с правой половины поля выполнил передачу на ближний угол штрафной площади на ход Алькарасу, Карлос слишком поздно стартовал и в итоге нарушил правила против Замбо-Ангисса. 
    • Опасный момент
      3'
      Политано и Ди Лоренцо сейчас провели ответную атаку по правому флангу, в завершении момента от с правого угла штрафной площади Джованни выполнил прострел в центр вратарской, Щесны в прыжке смахнул мяч на своего партнёра по команде. 
    • 2'
      Айлинг совершил рывок вперёд по левому флангу и от боковой линии штрафной площади выполнил прострел в центр штрафной, Алькарас не смог подстроиться под мяч и завершить момент ударом по воротам. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. Сегодня в Неаполе "Наполи" конечно же нужно постараться, что разгром "Сассуоло" пару дней назад не был случайностью и постараться обыграть "Ювентус", чтобы вернуться в борьбу за место в еврокубках на следующий сезон. 
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Наполи 0:0 Ювентус

    Исход игры
    Наполи
    31.7% (53)
    Ничья
    37.7% (63)
    Ювентус
    30.5% (51)
    Тотал 2.5
    Больше
    48.36% (59)
    Меньше
    51.64% (63)
    Обе команды забьют
    Да
    87.7% (107)
    Нет
    12.3% (15)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    29.3% (49)
    2:1 Наполи
    15.6% (26)
    1:2 Ювентус
    12.6% (21)
    1:0 Наполи
    4.2% (7)
    0:1 Ювентус
    3.6% (6)
    2:2 Ничья
    3% (5)
    1:3 Ювентус
    1.8% (3)
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