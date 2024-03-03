Миретти пробил в дальний угол ворот с левой половины поля под давлением соперника, мяч полетел значительно выше цели.

Айлинг с левого фланга выполнил прострел к центру штрафной площади, Кьеза под давлением соперника не смог зацепиться за мяч.

Очень сильно "Наполи" сейчас прижал "Ювентус" к своим воротам, но завершить моменты качественным ударом по воротам никак не получается.

Угловой у ворот "Ювентуса". Политано разыграл корнер с Кварацхелией, далее Маттео с правого фланга выполнил передачу к радиусу штрафной площади на Траоре, Хамед подработал мяч и пробил в левый угол ворот, мяч сильно ушёл в сторону от цели.

Лоботка разогнал атаку по правой половине поля и затем выполнил передачу на фланг на ход Ди Лоренцо, прострел в штрафную площадь у Джованни не получился.

Траоре разогнал атаку по левому флангу и затем выполнил прострел в центр штрафной площади, Замбо-Ангисса в касание пробил в защитника "Ювентуса".

Траоре с левого фланга вновь выполнил подачу в центр штрафной площади, Осимхен под давлением Бремера не смог головой пробить по воротам.

Полузащитник "Ювентуса" Андреа Камбьясо получил жёлтую карточку за срыв атаки. Камбьясо на левом фланге схватил за футболку Кварацхелию.

Кварацхелия со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, Щесны уверенно сыграл на выходе и забрал мяч в руки.

Кьеза с Камбьясо отыгрался на правой половине поля у линии штрафной площади, далее Федерико пришлось обыграть и Маурицио Мариани, а затем уже удар по воротам из-за пределов штрафной площади блокировал Замбо-Ангисса.

Камбьясо получил передачу на ход по правому флангу от Миретти и затем выполнил подачу в центр штрафной, Айлинг в касание пробил в левый угол ворот, мяч полетел слишком высоко.

Айлинг с левого фланга выполнил подачу на дальний угол штрафной площади, никого из партнёров по команде там не оказалось.

Влахович получил передачу на ход по правой половине поля из глубины, Ррахмани накрыл Душана и выбил мяч в аут.

Алькарас попытался выполнить проникающую передачу на правый угол штрафной площади на ход Локателли, защитники "Наполи" сыграли внимательно и перехватили мяч.

Влахович по левому флангу убежал в штрафную площадь после передачи от Кьезы, далее Душан перебросил мяч в дальний угол ворот через Мерета, который бросился в ноги сопернику, штанга спасла "Наполи" от пропущенного мяча.

"Ювентус" пока что в Неаполе всё же по большой части решил играть от обороны, что получается у туринского клуба достаточно неплохо.

Алькарас из центра поля выполнил передачу на ход Камбьясо по правому флангу, Оливера оказался первым на мяче и перехватил его.

Форвард "Ювентуса" Душан Влахович получил жёлтую карточку за грубую игру на половине поля соперника против Кварацхелии.

Камбьясо из глубины поля выполнил передачу на ход Влаховичу по правой половине поля, Жезус грамотно сыграл по позиции и спокойно перехватил мяч.

Айлинг по левой половине поля вошёл в штрафную площадь и на исполнение пробил в ближний угол ворот, Мерет в прыжке спокойно поймал мяч.

Айлинг вновь попытался совершить рывок вперёд по левому флангу, Ди Лоренцо грамотно сыграл в обороне и перехватил мяч.

Политано с правого фланга от углового флажка выполнил подачу в центр штрафной площади, Осимхен и Траоре не смогли пробить по воротам, при этом Хамед невольно сбросил мяч на Ди Лоренцо, который был рядом, Джованни в касание пробил по воротам, мяч полетел слишком высоко.

Центральный защитник "Ювентуса" Глейсон Бремер получил жёлтую карточку за грубую игру на правой половине поля у своей штрафной площади против Осимхена.

Политано со стандарта плотно пробил в левый угол ворот, Щесны в прыжке отбил мяч перед собой, но затем Войцех смог накрыть мяч после добивания от Замбо-Ангисса.

17' Камбьясо теперь уже в центре поля нарушил правила против активного Кварацхелии. Вновь неаполитанский клуб не стал торопиться при розыгрыше мяча.

16' Алькарас в центре поля огрел по ногам Кварацхелию. Игроки "Наполи" не стали торопиться при розыгрыше мяча.

15' Замбо-Ангисса попытался войти в штрафную площадь с правого фланга, Сандро грамотно поставил корпус, мяч в итоге ушёл за лицевую линию поля от игрока "Наполи".

14' Ди Лоренцо с правого фланга выполнил прострел на ближний угол штрафной площади, Траоре под давлением соперника не смог зацепиться за мяч.

13' Кьеза совершил рывок вперёд по левому флангу, далее Федерико попытался войти в штрафную площадь, но Лоботка отлично подстраховал Ди Лоренцо, мяч в итоге Кьеза упустил за лицевую линию поля.

12' Политано под давлением соперника выполнил неудачную передачу на ход Замбо-Ангисса по правому флангу, мяч в итоге улетел в аут.

11' Кьеза совершил рывок вперёд по правому флангу и затем выполнил подачу в центр штрафной площади, Влахович головой пробил в правый угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой.

10' Траоре с левого фланга выполнил подачу на правый угол штрафной площади, никого из партнёров по команде там не оказалось, мяч в итоге ушёл за лицевую линию поля.

9' Кварацхелия с левой половины поля немного сместился в центр и пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч попал в защитника "Ювентуса".

8' Политано с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Бремер опередил Осимхена и головой выбил мяч на левый фланг.

7' Игроки "Наполи" перехватили контроль над мячом, но без забросов дальше центра поля пройти очень трудно.

6' Из центра поля последовала слишком сильная передача на ход Политано на правый угол штрафной площади, Щесны грамотно сыграл на выходе и забрал мяч в руки.

5' Камбьясо из глубины поля выполнил передачу на ход Алькарасу по правой половине поля, защитники "Наполи" сыграли внимательно и перехватили мяч.

4' Миретти с правой половины поля выполнил передачу на ближний угол штрафной площади на ход Алькарасу, Карлос слишком поздно стартовал и в итоге нарушил правила против Замбо-Ангисса.

3' Политано и Ди Лоренцо сейчас провели ответную атаку по правому флангу, в завершении момента от с правого угла штрафной площади Джованни выполнил прострел в центр вратарской, Щесны в прыжке смахнул мяч на своего партнёра по команде.

2' Айлинг совершил рывок вперёд по левому флангу и от боковой линии штрафной площади выполнил прострел в центр штрафной, Алькарас не смог подстроиться под мяч и завершить момент ударом по воротам.