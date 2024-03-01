Тур: 27. Стадион: Диего Армандо Марадона. Главный судья: Мариани Маурицио
-
Главный тренер: Кальцона Франческо
-
Главный тренер: Аллегри Массимилиано
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Наполи
Ювентус
20 матчей
85%
15%
17 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
85%
25%
17 побед 5 ничьих 0 побед
22 матча
9.1%
90.9%
0 побед 2 ничьи 20 побед
Первый тайм
54.5%
45.5%
0 побед 12 ничьих 15 побед
Второй тайм
13.6%
86.4%
0 побед 3 ничьи 17 побед
42 матча
40.5%
11.9%
47.6%
17 побед 5 ничьих 20 побед
Первый тайм
23.8%
40.5%
35.7%
10 побед 17 ничьих 15 побед
Второй тайм
40.5%
19%
40.5%
17 побед 8 ничьих 17 побед
История матчей
Голы
Всего голов
35
22
Голов в среднем за матч
1.94
0.92
Среднее время на гол
46
98
Всего голов
45
20
Голов в среднем за матч
1.88
1.11
Среднее время на гол
48
81
Всего голов
80
42
Голов в среднем за матч
1.9
1
Тотал матчей
2.5
40
Больше 95%
Меньше 5%
2
32
Больше 76%
Меньше 24%
10
25
Больше 60%
Меньше 40%
17
14
Больше 33%
Меньше 67%
28
6
Больше 14%
Меньше 86%
36
4
Больше 10%
Меньше 90%
38
1
Больше 2%
Меньше 98%
41
Среднее время на гол
47
90
Бомбардиры внутри турнира
Наполи
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Осимхен Виктор
|11 (2)
|0.42
|Кварацхелия Хвича
|8
|0.31
|Политано Маттео
|6 (2)
|0.23
|Распадори Джакомо
|3
|0.12
|Зелиньски Пётр
|2 (1)
|0.08
|Ррахмани Амир
|2
|0.08
|Нгонж Сириль
|2
|0.08
|Элмас Эльиф
|2
|0.08
|Ди Лоренцо Джованни
|1
|0.04
|Симеоне Джованни
|1
|0.04
|Эстигор Лео
|1
|0.04
|Гаэтано Джанлука
|1
|0.04
|Руй Мариу
|0
|0
|Лоботка Станислав
|0
|0
|Маццокки Паскуале
|0
|0
|Замбо-Ангисса Андре-Франк
|0
|0
|Оливера Матиас
|0
|0
|Каюсте Йенс
|0
|0
|Линдстрём Йеспер
|0
|0
Ювентус
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Влахович Душан
|15 (2)
|0.58
|Кьеза Федерико
|6 (1)
|0.23
|Рабио Адриен
|4
|0.15
|Гатти Федерико
|3
|0.12
|Милик Аркадиуш
|2
|0.08
|Ругани Даниэле
|2
|0.08
|Бремер Глейсон
|2
|0.08
|Локателли Мануэль
|1
|0.04
|Камбьясо Андреа
|1
|0.04
|Айлинг Самуэль
|1
|0.04
|Данило Луис
|1
|0.04
|Миретти Фабио
|1
|0.04
|Йылдыз Кенан
|1
|0.04
|Маккенни Уэстон
|0
|0
|Костич Филип
|0
|0
|Веа Тимоти
|0
|0
|Фаджоли Николо
|0
|0
|Николусси Кавилья Ханс
|0
|0
Карточки
Наполи
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кварацхелия Хвича
|6
|0
|Руй Мариу
|5
|0
|Жуан Жезус
|5
|0
|Ди Лоренцо Джованни
|5
|0
|Каюсте Йенс
|5
|0
|Осимхен Виктор
|3
|1
|Вальтер Маццарри
|3
|1
|Политано Маттео
|2
|1
|Натан
|2
|1
|Симеоне Джованни
|3
|0
|Лоботка Станислав
|3
|0
|Ррахмани Амир
|3
|0
|Оливера Матиас
|3
|0
|Эстигор Лео
|3
|0
|Маццокки Паскуале
|1
|1
|Элмас Эльиф
|2
|0
|Линдстрём Йеспер
|2
|0
|Руди Гарсия
|2
|0
|Демме Диего
|1
|0
|Зелиньски Пётр
|1
|0
|Замбо-Ангисса Андре-Франк
|1
|0
|Дзаноли Алессандро
|1
|0
|Гаэтано Джанлука
|1
|0
Ювентус
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рабио Адриен
|6
|0
|Локателли Мануэль
|6
|0
|Маккенни Уэстон
|6
|0
|Бремер Глейсон
|6
|0
|Гатти Федерико
|6
|0
|Данило Луис
|5
|0
|Камбьясо Андреа
|5
|0
|Влахович Душан
|4
|0
|Милик Аркадиуш
|2
|1
|Костич Филип
|2
|0
|Ругани Даниэле
|2
|0
|Кин Мойзе
|2
|0
|Веа Тимоти
|2
|0
|Миретти Фабио
|2
|0
|Массимилиано Аллегри
|2
|0
|Алекс Сандро
|1
|0
|Кьеза Федерико
|1
|0
|Николусси Кавилья Ханс
|1
|0
|Йылдыз Кенан
|1
|0
Результаты матчей
Наполи
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
17% (2)
67% (8)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
17% (2)
33% (4)
Ювентус
10%
90%
1 победа 9 поражений
Первый тайм
15% (2)
69% (9)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
31% (4)
69% (9)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
6
Волевые победы
4
3
Упущенные победы
5
6
Наполи
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
Ювентус
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
54% (7)
15% (2)
Сухие победы
4
5
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
7
1
Упущенные победы
23
20
Наполи
47.4%
52.6%
9 побед 10 поражений
Первый тайм
19% (5)
50% (13)
31% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (9)
31% (8)
35% (9)
Ювентус
45%
55%
9 побед 11 поражений
Первый тайм
31% (8)
50% (13)
19% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (4)
42% (11)
42% (11)
Сухие победы
5
6
Сухие поражения
4
7
Волевые победы
11
4
Упущенные победы
28
26
Голы по времени матча
Забито
17
22
6 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 12
3 Забивали первыми 9
17 Не забивали 14
0
0%
4
18%
1-15
2
12%
4
18%
16-30
4
24%
2
9%
31-45
1
6%
2
9%
46-60
5
29%
29%
3
14%
61-75
5
29%
29%
7
32%
76-90
Пропущено
16
10
6 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 5
8 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 6
1
6%
2
20%
1-15
3
19%
1
10%
16-30
2
13%
2
20%
31-45
2
13%
3
30%
46-60
4
25%
0
0%
61-75
4
25%
2
20%
76-90
Забито
23
20
10 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 13
5 Забивали первыми 11
18 Не забивали 14
1
4%
3
15%
1-15
4
17%
2
10%
16-30
5
22%
2
10%
31-45
4
17%
6
30%
46-60
2
9%
3
15%
61-75
7
30%
4
20%
76-90
Пропущено
14
8
5 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 3
7 Пропускали первыми 2
10 Не пропускали 7
1
7%
1
13%
1-15
2
14%
3
38%
16-30
2
14%
1
13%
31-45
5
36%
0
0%
46-60
1
7%
3
38%
61-75
3
21%
0
0%
76-90
Забито
40
42
16 В 1-м тайме 17
24 Во 2-м тайме 25
8 Забивали первыми 20
9 Не забивали 2
1
3%
7
17%
1-15
6
15%
6
14%
16-30
9
23%
4
10%
31-45
5
13%
8
19%
46-60
7
18%
6
14%
61-75
12
30%
11
26%
76-90
Пропущено
30
18
11 В 1-м тайме 10
19 Во 2-м тайме 8
15 Пропускали первыми 5
20 Не пропускали 13
2
7%
3
17%
1-15
5
17%
4
22%
16-30
4
13%
3
17%
31-45
7
23%
3
17%
46-60
5
17%
3
17%
61-75
7
23%
2
11%
76-90
Результаты последних матчей
Наполи
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Сассуоло - Наполи 1:6 Кальяри - Наполи 1:1 Наполи - Барселона 1:1 Наполи - Дженоа 1:1
Милан - Наполи 1:0 Наполи - Верона 2:1 Лацио - Наполи 0:0 Наполи - Интер Милан 0:1 Наполи - Фиорентина 3:0 Наполи - Салернитана 2:1 Торино - Наполи 3:0 Наполи - Монца 0:0 Рома - Наполи 2:0 Наполи - Фрозиноне 0:4 Наполи - Кальяри 2:1 Наполи - Брага 2:0 Ювентус - Наполи 1:0 Наполи - Интер Милан 0:3 Реал Мадрид - Наполи 4:2 Аталанта - Наполи 1:2
Ювентус
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Ювентус - Фрозиноне 3:2 Верона - Ювентус 2:2 Ювентус - Удинезе 0:1 Интер Милан - Ювентус 1:0
Ювентус - Эмполи 1:1 Лечче - Ювентус 0:3 Ювентус - Сассуоло 3:0 Ювентус - Фрозиноне 4:0 Салернитана - Ювентус 1:2 Ювентус - Салернитана 6:1 Ювентус - Рома 1:0 Фрозиноне - Ювентус 1:2 Дженоа - Ювентус 1:1 Ювентус - Наполи 1:0 Монца - Ювентус 1:2 Ювентус - Интер Милан 1:1 Ювентус - Кальяри 2:1 Фиорентина - Ювентус 0:1 Ювентус - Верона 1:0 Милан - Ювентус 0:1
Результаты матчей
Наполи
Ювентус
Точный счет
2:1
3 раза 25%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
1:0
4 раза 31%
1:1
3 раза 23%
0:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
Точное количество голов
2
5 раз 42%
0
3 раза 25%
1
3 раза 25%
4
1 раз 8%
1
7 раз 54%
3
3 раза 23%
2
2 раза 15%
0
1 раз 8%
Точный счет
0:0
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
1:3
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:6
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
1:2
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
0:3
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
Точное количество голов
0
6 раз 43%
2
3 раза 21%
3
2 раза 14%
1
1 раз 7%
4
1 раз 7%
6
1 раз 7%
2
6 раз 46%
1
3 раза 23%
0
2 раза 15%
3
2 раза 15%
Точный счет
1:3
3 раза 12%
0:0
3 раза 12%
2:1
3 раза 12%
1:0
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:6
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
1:0
5 раз 19%
1:1
4 раза 15%
0:1
3 раза 12%
1:2
3 раза 12%
0:3
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
Точное количество голов
0
9 раз 35%
2
8 раз 31%
1
4 раза 15%
3
2 раза 8%
4
2 раза 8%
6
1 раз 4%
1
10 раз 38%
2
8 раз 31%
3
5 раз 19%
0
3 раза 12%
Тоталы голов в матче
Наполи
Ювентус
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
93
Больше Меньше
121
66
58
111
310
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
86
Больше Меньше
112
77
85
410
211
212
113
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
179
Больше Меньше
233
1313
1313
521
521
323
125
125
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|26
|22
|3
|1
|67 - 12
|69
|2.
|Заявка
|26
|17
|6
|3
|41 - 19
|57
|3.
|Заявка
|26
|16
|5
|5
|50 - 32
|53
|4.
|Заявка
|26
|13
|9
|4
|39 - 23
|48
|5.
|Заявка
|26
|14
|4
|8
|48 - 28
|46
|6.
|Заявка
|26
|13
|5
|8
|48 - 32
|44
|7.
|Заявка
|26
|12
|5
|9
|39 - 30
|41
|8.
|Заявка
|26
|12
|4
|10
|32 - 28
|40
|9.
|Заявка
|26
|11
|7
|8
|40 - 30
|40
|10.
|Заявка
|26
|9
|9
|8
|25 - 25
|36
|11.
|Заявка
|26
|9
|9
|8
|27 - 30
|36
|12.
|Заявка
|26
|8
|9
|9
|28 - 31
|33
|13.
|Заявка
|26
|6
|7
|13
|22 - 40
|25
|14.
|Заявка
|26
|5
|9
|12
|24 - 43
|24
|15.
|Заявка
|26
|6
|5
|15
|34 - 55
|23
|16.
|Заявка
|26
|3
|14
|9
|25 - 40
|23
|17.
|Заявка
|26
|5
|5
|16
|32 - 54
|20
|18.
|Заявка
|26
|4
|8
|14
|23 - 36
|20
|19.
|Заявка
|26
|4
|8
|14
|24 - 47
|20
|20.
|Заявка
|26
|2
|7
|17
|20 - 53
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|11
|2
|1
|26 - 7
|35
|2.
|Заявка
|13
|11
|1
|1
|34 - 6
|34
|3.
|Заявка
|13
|10
|1
|2
|30 - 8
|31
|4.
|Заявка
|13
|9
|3
|1
|20 - 8
|30
|5.
|Заявка
|14
|9
|3
|2
|33 - 15
|30
|6.
|Заявка
|13
|9
|2
|2
|22 - 8
|29
|7.
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|24 - 13
|26
|8.
|Заявка
|13
|6
|5
|2
|14 - 8
|23
|9.
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|13 - 9
|21
|10.
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|22 - 22
|20
|11.
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|16 - 13
|20
|12.
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|17 - 16
|20
|13.
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|15 - 21
|19
|14.
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|17 - 16
|18
|15.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|16 - 22
|16
|16.
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|14 - 16
|14
|17.
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|17 - 25
|12
|18.
|Заявка
|13
|1
|8
|4
|16 - 20
|11
|19.
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|9 - 18
|10
|20.
|Заявка
|14
|1
|4
|9
|13 - 29
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|11
|2
|0
|33 - 6
|35
|2.
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|21 - 11
|27
|3.
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|28 - 24
|24
|4.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|23 - 14
|22
|5.
|Заявка
|14
|6
|1
|7
|19 - 19
|19
|6.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|11 - 17
|16
|7.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|15 - 17
|15
|8.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|18 - 20
|15
|9.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|13 - 22
|15
|10.
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|15 - 17
|14
|11.
|Заявка
|12
|2
|7
|3
|13 - 16
|13
|12.
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|11 - 15
|13
|13.
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|11 - 17
|13
|14.
|Заявка
|13
|2
|6
|5
|9 - 20
|12
|15.
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|15 - 29
|8
|16.
|Заявка
|12
|1
|3
|8
|7 - 24
|6
|17.
|Заявка
|14
|1
|3
|10
|9 - 20
|6
|18.
|Заявка
|13
|0
|5
|8
|9 - 22
|5
|19.
|Заявка
|13
|0
|4
|9
|8 - 25
|4
|20.
|Заявка
|13
|0
|3
|10
|12 - 33
|3
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Вылет в Серию B
|Интер Милан
|Мартинес Лаутаро
|23 (2)
|Ювентус
|Влахович Душан
|15 (4)
|Милан
|Жиру Оливье
|12 (8)
|Рома
|Дибала Пауло
|11 (6)
|Наполи
|Осимхен Виктор
|11 (3)
|Верона
|Дуда Ондрей
|2 8
|Рома
|Паредес Леандро
|11
|Фиорентина
|Раньери Лука
|11
|Лечче
|Рамадани Юльбер
|10
|Аталанта
|Де Рон Мартен
|9
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Наполи - Ювентус
Исход игры
Наполи
30.4% (14)
Ничья
37% (17)
Ювентус
32.6% (15)
Тотал 2.5
Больше
60.47% (26)
Меньше
39.53% (17)
Обе команды забьют
Да
93.02% (40)
Нет
6.98% (3)
Популярный счёт
1:1 Ничья
30.4% (14)
2:1 Наполи
26.1% (12)
1:2 Ювентус
15.2% (7)
1:3 Ювентус
6.5% (3)
2:2 Ничья
6.5% (3)
1:0 Наполи
4.3% (2)
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