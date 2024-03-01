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  3. Италия
  4. Серия A 2023-2024
Тур: 27. Стадион: . Главный судья: Мариани Маурицио
Наполи
 
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Ювентус
Прогнозы 46
Наполи 30.4% (14)
X 37% (17)
Ювентус 32.6% (15)
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Наполи
Ювентус

История личных встреч

Наполи
Ювентус

20 матчей

85%
15%
17 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

85%
25%
17 побед 5 ничьих 0 побед

22 матча

9.1%
90.9%
0 побед 2 ничьи 20 побед

Первый тайм

54.5%
45.5%
0 побед 12 ничьих 15 побед

Второй тайм

13.6%
86.4%
0 побед 3 ничьи 17 побед

42 матча

40.5%
11.9%
47.6%
17 побед 5 ничьих 20 побед

Первый тайм

23.8%
40.5%
35.7%
10 побед 17 ничьих 15 побед

Второй тайм

40.5%
19%
40.5%
17 побед 8 ничьих 17 побед

История матчей

СA
1:0
СA
0:1
СA
5:1
СA
1:1
СA
2:1
СA
2:1
СA
1:0
С
2:0
К
0:0
СA
2:1
СA
4:3
СA
1:2
СA
3:1
СA
0:1
СA
0:1
К
3:2
СA
1:1
К
3:1
СA
2:1
СA
1:0
СA
2:1
СA
3:1
СA
1:3
СИ
2:2
СA
2:0
СA
3:0
СA
1:1
СA
2:0
СИ
4:2
К
0:2
СA
3:0
СA
3:3
СA
2:2
СA
3:0
СA
3:1
К
3:0
СA
2:3
СA
1:0
К
0:0
СA
2:1
СA
1:0
СA
3:1

Голы

Всего голов

35
22

Голов в среднем за матч

1.94
0.92

Среднее время на гол

46
98

Всего голов

45
20

Голов в среднем за матч

1.88
1.11

Среднее время на гол

48
81

Всего голов

80
42

Голов в среднем за матч

1.9
1

Тотал матчей

2.5
40
Больше 95%
Меньше 5%
2
32
Больше 76%
Меньше 24%
10
25
Больше 60%
Меньше 40%
17
14
Больше 33%
Меньше 67%
28
6
Больше 14%
Меньше 86%
36
4
Больше 10%
Меньше 90%
38
1
Больше 2%
Меньше 98%
41

Среднее время на гол

47
90

Бомбардиры внутри турнира

Наполи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Осимхен Виктор 11 (2) 0.42
Кварацхелия Хвича 8 0.31
Политано Маттео 6 (2) 0.23
Распадори Джакомо 3 0.12
Зелиньски Пётр 2 (1) 0.08
Ррахмани Амир 2 0.08
Нгонж Сириль 2 0.08
Элмас Эльиф 2 0.08
Ди Лоренцо Джованни 1 0.04
Симеоне Джованни 1 0.04
Эстигор Лео 1 0.04
Гаэтано Джанлука 1 0.04
Руй Мариу 0 0
Лоботка Станислав 0 0
Маццокки Паскуале 0 0
Замбо-Ангисса Андре-Франк 0 0
Оливера Матиас 0 0
Каюсте Йенс 0 0
Линдстрём Йеспер 0 0
Ювентус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Влахович Душан 15 (2) 0.58
Кьеза Федерико 6 (1) 0.23
Рабио Адриен 4 0.15
Гатти Федерико 3 0.12
Милик Аркадиуш 2 0.08
Ругани Даниэле 2 0.08
Бремер Глейсон 2 0.08
Локателли Мануэль 1 0.04
Камбьясо Андреа 1 0.04
Айлинг Самуэль 1 0.04
Данило Луис 1 0.04
Миретти Фабио 1 0.04
Йылдыз Кенан 1 0.04
Маккенни Уэстон 0 0
Костич Филип 0 0
Веа Тимоти 0 0
Фаджоли Николо 0 0
Николусси Кавилья Ханс 0 0

Карточки

Наполи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кварацхелия Хвича 6 0
Руй Мариу 5 0
Жуан Жезус 5 0
Ди Лоренцо Джованни 5 0
Каюсте Йенс 5 0
Осимхен Виктор 3 1
Вальтер Маццарри 3 1
Политано Маттео 2 1
Натан 2 1
Симеоне Джованни 3 0
Лоботка Станислав 3 0
Ррахмани Амир 3 0
Оливера Матиас 3 0
Эстигор Лео 3 0
Маццокки Паскуале 1 1
Элмас Эльиф 2 0
Линдстрём Йеспер 2 0
Руди Гарсия 2 0
Демме Диего 1 0
Зелиньски Пётр 1 0
Замбо-Ангисса Андре-Франк 1 0
Дзаноли Алессандро 1 0
Гаэтано Джанлука 1 0
Ювентус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рабио Адриен 6 0
Локателли Мануэль 6 0
Маккенни Уэстон 6 0
Бремер Глейсон 6 0
Гатти Федерико 6 0
Данило Луис 5 0
Камбьясо Андреа 5 0
Влахович Душан 4 0
Милик Аркадиуш 2 1
Костич Филип 2 0
Ругани Даниэле 2 0
Кин Мойзе 2 0
Веа Тимоти 2 0
Миретти Фабио 2 0
Массимилиано Аллегри 2 0
Алекс Сандро 1 0
Кьеза Федерико 1 0
Николусси Кавилья Ханс 1 0
Йылдыз Кенан 1 0

Результаты матчей

Наполи
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
17% (2)
67% (8)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
17% (2)
33% (4)
Ювентус
10%
90%
1 победа 9 поражений
Первый тайм
15% (2)
69% (9)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
31% (4)
69% (9)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
6

Волевые победы

4
3

Упущенные победы

5
6
Наполи
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
Ювентус
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
54% (7)
15% (2)

Сухие победы

4
5

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

7
1

Упущенные победы

23
20
Наполи
47.4%
52.6%
9 побед 10 поражений
Первый тайм
19% (5)
50% (13)
31% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (9)
31% (8)
35% (9)
Ювентус
45%
55%
9 побед 11 поражений
Первый тайм
31% (8)
50% (13)
19% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (4)
42% (11)
42% (11)

Сухие победы

5
6

Сухие поражения

4
7

Волевые победы

11
4

Упущенные победы

28
26

Голы по времени матча

Забито

17
22
6 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 12
3 Забивали первыми 9
17 Не забивали 14
0
0%
4
18%
1-15
2
12%
4
18%
16-30
4
24%
2
9%
31-45
1
6%
2
9%
46-60
5
29%
29%
3
14%
61-75
5
29%
29%
7
32%
76-90

Пропущено

16
10
6 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 5
8 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 6
1
6%
2
20%
1-15
3
19%
1
10%
16-30
2
13%
2
20%
31-45
2
13%
3
30%
46-60
4
25%
0
0%
61-75
4
25%
2
20%
76-90

Забито

23
20
10 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 13
5 Забивали первыми 11
18 Не забивали 14
1
4%
3
15%
1-15
4
17%
2
10%
16-30
5
22%
2
10%
31-45
4
17%
6
30%
46-60
2
9%
3
15%
61-75
7
30%
4
20%
76-90

Пропущено

14
8
5 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 3
7 Пропускали первыми 2
10 Не пропускали 7
1
7%
1
13%
1-15
2
14%
3
38%
16-30
2
14%
1
13%
31-45
5
36%
0
0%
46-60
1
7%
3
38%
61-75
3
21%
0
0%
76-90

Забито

40
42
16 В 1-м тайме 17
24 Во 2-м тайме 25
8 Забивали первыми 20
9 Не забивали 2
1
3%
7
17%
1-15
6
15%
6
14%
16-30
9
23%
4
10%
31-45
5
13%
8
19%
46-60
7
18%
6
14%
61-75
12
30%
11
26%
76-90

Пропущено

30
18
11 В 1-м тайме 10
19 Во 2-м тайме 8
15 Пропускали первыми 5
20 Не пропускали 13
2
7%
3
17%
1-15
5
17%
4
22%
16-30
4
13%
3
17%
31-45
7
23%
3
17%
46-60
5
17%
3
17%
61-75
7
23%
2
11%
76-90

Результаты последних матчей

Наполи
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Сассуоло - Наполи 1:6 Кальяри - Наполи 1:1 Наполи - Барселона 1:1 Наполи - Дженоа 1:1
Милан - Наполи 1:0 Наполи - Верона 2:1 Лацио - Наполи 0:0 Наполи - Интер Милан 0:1 Наполи - Фиорентина 3:0 Наполи - Салернитана 2:1 Торино - Наполи 3:0 Наполи - Монца 0:0 Рома - Наполи 2:0 Наполи - Фрозиноне 0:4 Наполи - Кальяри 2:1 Наполи - Брага 2:0 Ювентус - Наполи 1:0 Наполи - Интер Милан 0:3 Реал Мадрид - Наполи 4:2 Аталанта - Наполи 1:2
Ювентус
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Ювентус - Фрозиноне 3:2 Верона - Ювентус 2:2 Ювентус - Удинезе 0:1 Интер Милан - Ювентус 1:0
Ювентус - Эмполи 1:1 Лечче - Ювентус 0:3 Ювентус - Сассуоло 3:0 Ювентус - Фрозиноне 4:0 Салернитана - Ювентус 1:2 Ювентус - Салернитана 6:1 Ювентус - Рома 1:0 Фрозиноне - Ювентус 1:2 Дженоа - Ювентус 1:1 Ювентус - Наполи 1:0 Монца - Ювентус 1:2 Ювентус - Интер Милан 1:1 Ювентус - Кальяри 2:1 Фиорентина - Ювентус 0:1 Ювентус - Верона 1:0 Милан - Ювентус 0:1

Результаты матчей

Наполи
Ювентус

Точный счет

2:1
3 раза 25%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
1:0
4 раза 31%
1:1
3 раза 23%
0:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%

Точное количество голов

2
5 раз 42%
0
3 раза 25%
1
3 раза 25%
4
1 раз 8%
1
7 раз 54%
3
3 раза 23%
2
2 раза 15%
0
1 раз 8%

Точный счет

0:0
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
1:3
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:6
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
1:2
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
0:3
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%

Точное количество голов

0
6 раз 43%
2
3 раза 21%
3
2 раза 14%
1
1 раз 7%
4
1 раз 7%
6
1 раз 7%
2
6 раз 46%
1
3 раза 23%
0
2 раза 15%
3
2 раза 15%

Точный счет

1:3
3 раза 12%
0:0
3 раза 12%
2:1
3 раза 12%
1:0
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:6
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
1:0
5 раз 19%
1:1
4 раза 15%
0:1
3 раза 12%
1:2
3 раза 12%
0:3
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%

Точное количество голов

0
9 раз 35%
2
8 раз 31%
1
4 раза 15%
3
2 раза 8%
4
2 раза 8%
6
1 раз 4%
1
10 раз 38%
2
8 раз 31%
3
5 раз 19%
0
3 раза 12%

Тоталы голов в матче

Наполи
Ювентус

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
3
0.5
Больше Меньше
12
1
6
6
1.5
5
8
1
11
2.5
3
10
1
11
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
6
0.5
Больше Меньше
11
2
7
7
1.5
8
5
4
10
2.5
2
11
2
12
3.5
1
13
4.5
1
13
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
9
0.5
Больше Меньше
23
3
13
13
1.5
13
13
5
21
2.5
5
21
3
23
3.5
1
25
4.5
1
25
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 26 22 3 1 67 - 12 69
2.
Ювентус
 Заявка 26 17 6 3 41 - 19 57
3.
Милан
 Заявка 26 16 5 5 50 - 32 53
4.
Болонья
 Заявка 26 13 9 4 39 - 23 48
5.
Аталанта
 Заявка 26 14 4 8 48 - 28 46
6.
Рома
 Заявка 26 13 5 8 48 - 32 44
7.
Фиорентина
 Заявка 26 12 5 9 39 - 30 41
8.
Лацио
 Заявка 26 12 4 10 32 - 28 40
9.
Наполи
 Заявка 26 11 7 8 40 - 30 40
10.
Торино
 Заявка 26 9 9 8 25 - 25 36
11.
Монца
 Заявка 26 9 9 8 27 - 30 36
12.
Дженоа
 Заявка 26 8 9 9 28 - 31 33
13.
Эмполи
 Заявка 26 6 7 13 22 - 40 25
14.
Лечче
 Заявка 26 5 9 12 24 - 43 24
15.
Фрозиноне
 Заявка 26 6 5 15 34 - 55 23
16.
Удинезе
 Заявка 26 3 14 9 25 - 40 23
17.
Сассуоло
 Заявка 26 5 5 16 32 - 54 20
18.
Верона
 Заявка 26 4 8 14 23 - 36 20
19.
Кальяри
 Заявка 26 4 8 14 24 - 47 20
20.
Салернитана
 Заявка 26 2 7 17 20 - 53 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Болонья
 Заявка 14 11 2 1 26 - 7 35
2.
Интер Милан
 Заявка 13 11 1 1 34 - 6 34
3.
Аталанта
 Заявка 13 10 1 2 30 - 8 31
4.
Ювентус
 Заявка 13 9 3 1 20 - 8 30
5.
Рома
 Заявка 14 9 3 2 33 - 15 30
6.
Милан
 Заявка 13 9 2 2 22 - 8 29
7.
Фиорентина
 Заявка 13 8 2 3 24 - 13 26
8.
Торино
 Заявка 13 6 5 2 14 - 8 23
9.
Лацио
 Заявка 12 6 3 3 13 - 9 21
10.
Фрозиноне
 Заявка 13 6 2 5 22 - 22 20
11.
Монца
 Заявка 13 5 5 3 16 - 13 20
12.
Дженоа
 Заявка 13 5 5 3 17 - 16 20
13.
Лечче
 Заявка 13 5 4 4 15 - 21 19
14.
Наполи
 Заявка 12 5 3 4 17 - 16 18
15.
Кальяри
 Заявка 13 4 4 5 16 - 22 16
16.
Верона
 Заявка 12 3 5 4 14 - 16 14
17.
Сассуоло
 Заявка 13 3 3 7 17 - 25 12
18.
Удинезе
 Заявка 13 1 8 4 16 - 20 11
19.
Эмполи
 Заявка 13 2 4 7 9 - 18 10
20.
Салернитана
 Заявка 14 1 4 9 13 - 29 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 13 11 2 0 33 - 6 35
2.
Ювентус
 Заявка 13 8 3 2 21 - 11 27
3.
Милан
 Заявка 13 7 3 3 28 - 24 24
4.
Наполи
 Заявка 14 6 4 4 23 - 14 22
5.
Лацио
 Заявка 14 6 1 7 19 - 19 19
6.
Монца
 Заявка 13 4 4 5 11 - 17 16
7.
Фиорентина
 Заявка 13 4 3 6 15 - 17 15
8.
Аталанта
 Заявка 13 4 3 6 18 - 20 15
9.
Эмполи
 Заявка 13 4 3 6 13 - 22 15
10.
Рома
 Заявка 12 4 2 6 15 - 17 14
11.
Болонья
 Заявка 12 2 7 3 13 - 16 13
12.
Дженоа
 Заявка 13 3 4 6 11 - 15 13
13.
Торино
 Заявка 13 3 4 6 11 - 17 13
14.
Удинезе
 Заявка 13 2 6 5 9 - 20 12
15.
Сассуоло
 Заявка 13 2 2 9 15 - 29 8
16.
Салернитана
 Заявка 12 1 3 8 7 - 24 6
17.
Верона
 Заявка 14 1 3 10 9 - 20 6
18.
Лечче
 Заявка 13 0 5 8 9 - 22 5
19.
Кальяри
 Заявка 13 0 4 9 8 - 25 4
20.
Фрозиноне
 Заявка 13 0 3 10 12 - 33 3
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Интер Милан Мартинес Лаутаро 23 (2)
Ювентус Влахович Душан 15 (4)
Милан Жиру Оливье 12 (8)
Рома Дибала Пауло 11 (6)
Наполи Осимхен Виктор 11 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Верона Дуда Ондрей 2 8
Рома Паредес Леандро 11
Фиорентина Раньери Лука 11
Лечче Рамадани Юльбер 10
Аталанта Де Рон Мартен 9
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Наполи - Ювентус от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 3 марта 2024, осталось 2 дня 11 часов 49 минут.

    Главный судья: Мариани Маурицио

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  • 26 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
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    • Прогнозы 46
    Наполи 30.4% (14)
    X 37% (17)
    Ювентус 32.6% (15)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Наполи
    Ничья
    Ювентус
    3.30
    3.20
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    Прогнозы на матч Наполи - Ювентус

    Исход игры
    Наполи
    30.4% (14)
    Ничья
    37% (17)
    Ювентус
    32.6% (15)
    Тотал 2.5
    Больше
    60.47% (26)
    Меньше
    39.53% (17)
    Обе команды забьют
    Да
    93.02% (40)
    Нет
    6.98% (3)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    30.4% (14)
    2:1 Наполи
    26.1% (12)
    1:2 Ювентус
    15.2% (7)
    1:3 Ювентус
    6.5% (3)
    2:2 Ничья
    6.5% (3)
    1:0 Наполи
    4.3% (2)
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