Г О О О О Л - Валид Кеддира первый реагирует на отскок и посылает его в ворота правой ногой!

Валид Кеддира удалось забить из легкой позиции.

Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

39' Фрозиноне совершает вбрасывание на половине поля противника

39' Удар от ворот произведет Лечче

38' Лечче совершает вбрасывание на своей половине поля

38' Фрозиноне совершает вбрасывание на половине поля противника

37' Рейньер Жезус пробует нанести удар издали, но Владимиро Фальконе держит все под контролем

36' Валид Кеддира создает голевую возможность для своего партнера по команде.

36' Каба Мохамед наказан за толчок Эмануэле Валери

36' Цортеа Надир выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

36' Хамза Рафья наказан за толчок Цортеа Надир

35' Эмануэле Валери задерживает мяч рукой

34' Ламек Банда навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

33' Ламек Банда навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

33' Удар от ворот произведет Лечче

32' Эмануэле Валери не смог попасть в створ ударом издали

32' Джелли Франческо навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

31' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

31' Лечче совершает вбрасывание на своей половине поля

30' Алмквист Понтус пробует нанести удар издали, но Микеле Черофолини держит все под контролем

29' Лечче совершает вбрасывание на половине поля противника

28' Ламек Банда нанес удар, но тот был заблокирован.

28' Маццителли Лука выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

28' Фрозиноне совершает вбрасывание на половине поля противника

27' Фрозиноне совершает вбрасывание на половине поля противника

27' Хамза Рафья навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

27' Хорошую попытку сделал Крстович Никола . Удар в створ, но вратарь начеку

26' Понграчич Марин создает голевую возможность для своего партнера по команде.

26' Понграчич Марин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

26' Хамза Рафья из команды Лечче подал угловой справа.

26' Эмануэле Валери ослабляет давление, выбив мяч.

26' Хамза Рафья навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

25' Лечче совершает вбрасывание на половине поля противника

24' Удар от ворот произведет Фрозиноне

24' Ламек Банда не смог попасть в створ ударом издали

23' Крстович Никола создает голевую возможность для своего партнера по команде.

23' Эмануэле Валери ослабляет давление, выбив мяч.

22' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

21' Удар от ворот произведет Лечче

20' Фрозиноне совершает вбрасывание на половине поля противника

20' Джелли Франческо навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

20' Фрозиноне совершает вбрасывание на половине поля противника

20' Матч возобновлен

20' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

19' Удар от ворот произведет Лечче

18' Фрозиноне совершает вбрасывание на своей половине поля

17' Фальконе Владимиро взял и забрал мяч на выходе

15' Фрозиноне совершает вбрасывание на половине поля противника

14' Ламек Банда пробует нанести удар издали, но Микеле Черофолини держит все под контролем

14' Цортеа Надир выиграл воздушное противоборство у Хамза Рафья.

13' Лечче совершает вбрасывание на половине поля противника

12' Валид Кеддира выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

12' Лечче совершает вбрасывание на своей половине поля

12' Черофолини Микеле взял и забрал мяч на выходе

11' Лечче совершает вбрасывание на половине поля противника

9' Черофолини Микеле взял и забрал мяч на выходе

8' Фальконе Владимиро взял и забрал мяч на выходе

8' Лечче совершает вбрасывание на своей половине поля

7' Лечче совершает вбрасывание на своей половине поля

7' Соуле Матиас наказан за толчок Ламек Банда

6' Лечче совершает вбрасывание на своей половине поля

6' Удар от ворот произведет Лечче

5' Валид Кеддира пробует нанести удар издали, но Владимиро Фальконе держит все под контролем

4' Соуле Матиас создает голевую возможность для своего партнера по команде.

4' Фрозиноне совершает вбрасывание на своей половине поля

3' Матч возобновлен

2' Арруи Абду на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

2' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

2' Удар от ворот произведет Лечче

1' Фрозиноне совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Лечче начинает с центра поля