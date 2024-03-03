Тур: 27. Стадион: Бенито Стирпе. Зрители: 15334 Главный судья: Гуида Марко
0'
4' Желтая карточкаEusebio Di Francesco
44' Желтая карточкаРейньер Жезус
1:0
45' ГолХеддира Валид
55' Желтая карточкаАлмквист Понтус
57' Undefined phrase: football_event_Рафья Хамза
1:0
61' Не забитый пенальтиКрстович Никола
1:1
61' Гол в свои воротаЧерофолини Микеле
90'+9
Ход матча
4'
44'
45'
1:0
55'
57'
61'
1:0
61'
67'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
3 Удары по воротам 3
-
7 Удары в створ 4
-
12 Угловые 8
-
2 Офсайды 2
-
11 Нарушения правил 10
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
400 Количество передач 220
-
64 Владение мячом, % 36
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
19
Цортеа
Надир
18
Соуле
Матиас
21
Арруи
Абду
- Основной состав
- Вратарь
-
19 Цортеа НадирЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Соуле МатиасНападающий
- Нападающий
-
21 Арруи АбдуНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Вратарь
-
20 Лирола ПольЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Чуни МарвинНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ди Франческо Эусебио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
77 Каба МохамедПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Банда ЛамекПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
40 Самоя ЯсперВратарь
- Защитник
-
13 Доргу ПатрикЗащитник
-
59 Туба АхмедЗащитник
-
10 Уден РемиПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Бериша МедонПолузащитник
-
29 Блен АлексисПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Д'Аверса Роберто
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Фрозиноне
Лечче
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
100%
2 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед
9 матчей
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 6 побед
13 матчей
23.1%
23.1%
53.8%
3 победы 3 ничьи 7 побед
Первый тайм
15.4%
53.8%
30.8%
2 победы 7 ничьих 4 победы
Второй тайм
15.4%
38.5%
46.1%
2 победы 5 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
6
8
Голов в среднем за матч
1.2
1
Среднее время на гол
75
90
Всего голов
16
9
Голов в среднем за матч
2
1.8
Среднее время на гол
45
50
Всего голов
22
17
Голов в среднем за матч
1.69
1.31
Тотал матчей
2.5
12
Больше 92%
Меньше 8%
1
11
Больше 85%
Меньше 15%
2
9
Больше 69%
Меньше 31%
4
6
Больше 46%
Меньше 54%
7
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
Среднее время на гол
53
68
Бомбардиры внутри турнира
Фрозиноне
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Соуле Матиас
|10 (4)
|0.37
|Маццителли Лука
|5
|0.19
|Арруи Абду
|3 (1)
|0.11
|Брешианини Марко
|3
|0.11
|Хеддира Валид
|3 (1)
|0.11
|Жорже Кайо
|3 (1)
|0.11
|Монтеризи Иларио
|2
|0.07
|Рейньер Жезус
|1
|0.04
|Романьоли Симоне
|1
|0.04
|Лирола Поль
|1
|0.04
|Ибрагимович Арийон
|1
|0.04
|Баэс Хайме
|1
|0.04
|Чуни Марвин
|1
|0.04
|Марчицца Риккардо
|0
|0
|Цортеа Надир
|0
|0
|Ойоно Энтони
|0
|0
|Барренечеа Энцо
|0
|0
Лечче
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Крстович Никола
|5 (1)
|0.19
|Пикколи Роберто
|4 (1)
|0.15
|Уден Реми
|3
|0.11
|Банда Ламек
|2
|0.07
|Алмквист Понтус
|2
|0.07
|Жендрей Валентен
|1
|0.04
|Сансоне Никола
|1
|0.04
|Гонсалес Хоан
|1
|0.04
|Ди Франческо Федерико
|1
|0.04
|Рамадани Юльбер
|1
|0.04
|Рафья Хамза
|1
|0.04
|Доргу Патрик
|1
|0.04
|Стрефецца Габриэль
|1 (1)
|0.04
|Блен Алексис
|0
|0
|Галло Антонино
|0
|0
|Баскиротто Федерико
|0
|0
|Бурнете Каталин
|0
|0
Карточки
Фрозиноне
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Барренечеа Энцо
|8
|0
|Околи Меме
|6
|0
|Маццителли Лука
|4
|1
|Романьоли Симоне
|5
|0
|Ойоно Энтони
|4
|0
|Рейньер Жезус
|3
|0
|Соуле Матиас
|3
|0
|Джелли Франческо
|2
|0
|Арруи Абду
|2
|0
|Жорже Кайо
|2
|0
|Казо Джузеппе
|2
|0
|Фраттали Пьерлуиджи
|0
|1
|Бурабия Мехди
|1
|0
|Гарритано Лука
|1
|0
|Марчицца Риккардо
|1
|0
|Баэс Хайме
|1
|0
|Лирола Поль
|1
|0
|Черофолини Микеле
|1
|0
|Брешианини Марко
|1
|0
|Цортеа Надир
|1
|0
|Валери Эмануэле
|1
|0
|Монтеризи Иларио
|1
|0
|Eusebio Di Francesco
|1
|0
|Ибрагимович Арийон
|1
|0
|Лусуарди Матеус
|1
|0
Лечче
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рамадани Юльбер
|10
|0
|Понграчич Марин
|7
|1
|Гонсалес Хоан
|6
|0
|Банда Ламек
|4
|1
|Роберто Д'Аверса
|5
|0
|Жендрей Валентен
|5
|0
|Доргу Патрик
|5
|0
|Каба Мохамед
|3
|1
|Стрефецца Габриэль
|4
|0
|Алмквист Понтус
|4
|0
|Рафья Хамза
|4
|0
|Крстович Никола
|3
|0
|Баскиротто Федерико
|1
|1
|Сансоне Никола
|2
|0
|Блен Алексис
|2
|0
|Уден Реми
|2
|0
|Галло Антонино
|2
|0
|Пикколи Роберто
|2
|0
|Венути Лоренцо
|1
|0
|Туба Ахмед
|1
|0
Результаты матчей
Фрозиноне
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
21% (3)
29% (4)
50% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
21% (3)
36% (5)
Лечче
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
23% (3)
46% (6)
Сухие победы
0
4
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
7
0
Упущенные победы
10
10
Фрозиноне
100%
10 побед 0 поражений
Первый тайм
54% (7)
31% (4)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
77% (10)
8% (1)
15% (2)
Лечче
100%
0 побед 8 поражений
Первый тайм
7% (1)
64% (9)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
29% (4)
57% (8)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
6
Волевые победы
31
12
Упущенные победы
2
15
Фрозиноне
76.2%
23.8%
16 побед 5 поражений
Первый тайм
37% (10)
30% (8)
33% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
59% (16)
15% (4)
26% (7)
Лечче
23.5%
76.5%
4 победы 13 поражений
Первый тайм
26% (7)
48% (13)
26% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (6)
26% (7)
52% (14)
Сухие победы
3
4
Сухие поражения
1
8
Волевые победы
38
12
Упущенные победы
12
25
Голы по времени матча
Забито
25
10
8 В 1-м тайме 3
17 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 5
15 Не забивали 20
2
8%
1
10%
1-15
2
8%
1
10%
16-30
4
16%
1
10%
31-45
4
16%
1
10%
46-60
8
32%
4
40%
61-75
5
20%
2
20%
76-90
Пропущено
21
23
12 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 15
7 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 13
2
10%
2
9%
1-15
6
29%
3
13%
16-30
4
19%
3
13%
31-45
1
5%
6
26%
46-60
2
10%
2
9%
61-75
6
29%
7
30%
76-90
Забито
12
15
6 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 11
3 Забивали первыми 5
18 Не забивали 18
2
17%
2
13%
1-15
2
17%
1
7%
16-30
2
17%
1
7%
31-45
3
25%
1
7%
46-60
2
17%
2
13%
61-75
1
8%
8
53%
76-90
Пропущено
33
21
15 В 1-м тайме 8
18 Во 2-м тайме 13
9 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 11
5
15%
1
5%
1-15
5
15%
4
19%
16-30
5
15%
3
14%
31-45
4
12%
5
24%
46-60
4
12%
5
24%
61-75
10
30%
3
14%
76-90
Забито
37
25
14 В 1-м тайме 7
23 Во 2-м тайме 18
9 Забивали первыми 10
6 Не забивали 11
4
11%
3
12%
1-15
4
11%
2
8%
16-30
6
16%
2
8%
31-45
7
19%
2
8%
46-60
10
27%
6
24%
61-75
6
16%
10
40%
76-90
Пропущено
54
44
27 В 1-м тайме 16
27 Во 2-м тайме 28
16 Пропускали первыми 17
24 Не пропускали 24
7
13%
3
7%
1-15
11
20%
7
16%
16-30
9
17%
6
14%
31-45
5
9%
11
25%
46-60
6
11%
7
16%
61-75
16
30%
30%
10
23%
76-90
Результаты последних матчей
Фрозиноне
(20 матчей)
25%
10%
65%
5 побед 2 ничьи 13 поражений
Ювентус - Фрозиноне 3:2 Фрозиноне - Рома 0:3 Фиорентина - Фрозиноне 5:1 Фрозиноне - Милан 2:3
Верона - Фрозиноне 1:1 Фрозиноне - Кальяри 3:1 Аталанта - Фрозиноне 5:0 Ювентус - Фрозиноне 4:0 Фрозиноне - Монца 2:3 Лацио - Фрозиноне 3:1 Фрозиноне - Ювентус 1:2 Наполи - Фрозиноне 0:4 Лечче - Фрозиноне 2:1 Фрозиноне - Торино 0:0 Милан - Фрозиноне 3:1 Фрозиноне - Дженоа 2:1 Интер Милан - Фрозиноне 2:0 Фрозиноне - Эмполи 2:1 Торино - Фрозиноне 1:2 Кальяри - Фрозиноне 4:3
Лечче
(20 матчей)
10%
35%
55%
2 победы 7 ничьих 11 поражений
Лечче - Интер Милан 0:4 Торино - Лечче 2:0 Болонья - Лечче 4:0 Лечче - Фиорентина 3:2
Дженоа - Лечче 2:1 Лечче - Ювентус 0:3 Лацио - Лечче 1:0 Лечче - Кальяри 1:1 Аталанта - Лечче 1:0 Интер Милан - Лечче 2:0 Лечче - Фрозиноне 2:1 Эмполи - Лечче 1:1 Лечче - Болонья 1:1 Верона - Лечче 2:2 Лечче - Милан 2:2 Рома - Лечче 2:1 Лечче - Парма 2:4 Лечче - Торино 0:1 Удинезе - Лечче 1:1 Лечче - Сассуоло 1:1
Результаты матчей
Фрозиноне
Лечче
Точный счет
2:1
4 раза 29%
1:1
2 раза 14%
2:3
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
1:1
3 раза 23%
0:4
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
Точное количество голов
2
6 раз 43%
1
4 раза 29%
0
2 раза 14%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
0
4 раза 31%
1
4 раза 31%
2
4 раза 31%
3
1 раз 8%
Точный счет
1:1
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
1:1
4 раза 29%
1:0
3 раза 21%
2:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
4:0
1 раз 7%
Точное количество голов
1
7 раз 54%
0
4 раза 31%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
0
6 раз 43%
1
6 раз 43%
2
2 раза 14%
Точный счет
2:1
6 раз 22%
1:1
4 раза 15%
3:1
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
1:1
7 раз 26%
1:0
4 раза 15%
2:1
4 раза 15%
2:0
3 раза 11%
2:2
3 раза 11%
0:4
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
Точное количество голов
1
11 раз 41%
2
7 раз 26%
0
6 раз 22%
3
2 раза 7%
4
1 раз 4%
0
10 раз 37%
1
10 раз 37%
2
6 раз 22%
3
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Фрозиноне
Лечче
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
122
Больше Меньше
94
86
58
212
112
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
94
Больше Меньше
86
211
212
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
216
Больше Меньше
1710
1017
720
324
126
126
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|26
|22
|3
|1
|67 - 12
|69
|2.
|Заявка
|26
|17
|6
|3
|41 - 19
|57
|3.
|Заявка
|27
|17
|5
|5
|51 - 32
|56
|4.
|Заявка
|26
|13
|9
|4
|39 - 23
|48
|5.
|Заявка
|27
|14
|5
|8
|52 - 33
|47
|6.
|Заявка
|26
|14
|4
|8
|48 - 28
|46
|7.
|Заявка
|27
|12
|6
|9
|39 - 30
|42
|8.
|Заявка
|26
|11
|7
|8
|40 - 30
|40
|9.
|Заявка
|27
|12
|4
|11
|32 - 29
|40
|10.
|Заявка
|27
|9
|10
|8
|25 - 25
|37
|11.
|Заявка
|27
|9
|9
|9
|28 - 34
|36
|12.
|Заявка
|26
|8
|9
|9
|28 - 31
|33
|13.
|Заявка
|27
|6
|7
|14
|22 - 41
|25
|14.
|Заявка
|27
|5
|10
|12
|25 - 44
|25
|15.
|Заявка
|27
|6
|6
|15
|35 - 56
|24
|16.
|Заявка
|27
|3
|15
|9
|26 - 41
|24
|17.
|Заявка
|27
|5
|8
|14
|24 - 36
|23
|18.
|Заявка
|27
|5
|8
|14
|25 - 47
|23
|19.
|Заявка
|27
|5
|5
|17
|32 - 55
|20
|20.
|Заявка
|27
|2
|8
|17
|21 - 54
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|11
|2
|1
|26 - 7
|35
|2.
|Заявка
|13
|11
|1
|1
|34 - 6
|34
|3.
|Заявка
|13
|10
|1
|2
|30 - 8
|31
|4.
|Заявка
|13
|9
|3
|1
|20 - 8
|30
|5.
|Заявка
|14
|9
|3
|2
|33 - 15
|30
|6.
|Заявка
|13
|9
|2
|2
|22 - 8
|29
|7.
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|24 - 13
|26
|8.
|Заявка
|14
|6
|6
|2
|14 - 8
|24
|9.
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|13 - 10
|21
|10.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|23 - 23
|21
|11.
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|17 - 16
|20
|12.
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|17 - 17
|20
|13.
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|15 - 21
|19
|14.
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|17 - 16
|18
|15.
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|15 - 16
|17
|16.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|16 - 22
|16
|17.
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|17 - 25
|12
|18.
|Заявка
|14
|1
|9
|4
|17 - 21
|12
|19.
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|9 - 19
|10
|20.
|Заявка
|14
|1
|4
|9
|13 - 29
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|11
|2
|0
|33 - 6
|35
|2.
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|21 - 11
|27
|3.
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|29 - 24
|27
|4.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|23 - 14
|22
|5.
|Заявка
|14
|6
|1
|7
|19 - 19
|19
|6.
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|19 - 18
|17
|7.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|11 - 17
|16
|8.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|15 - 17
|16
|9.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|18 - 20
|15
|10.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|13 - 22
|15
|11.
|Заявка
|12
|2
|7
|3
|13 - 16
|13
|12.
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|11 - 15
|13
|13.
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|11 - 17
|13
|14.
|Заявка
|13
|2
|6
|5
|9 - 20
|12
|15.
|Заявка
|14
|2
|2
|10
|15 - 30
|8
|16.
|Заявка
|13
|1
|4
|8
|8 - 25
|7
|17.
|Заявка
|14
|1
|4
|9
|9 - 25
|7
|18.
|Заявка
|14
|1
|3
|10
|9 - 20
|6
|19.
|Заявка
|14
|0
|6
|8
|10 - 23
|6
|20.
|Заявка
|13
|0
|3
|10
|12 - 33
|3
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|Интер Милан
|Мартинес Лаутаро
|23 (2)
|Ювентус
|Влахович Душан
|15 (4)
|Милан
|Жиру Оливье
|12 (8)
|Рома
|Дибала Пауло
|12 (7)
|Наполи
|Осимхен Виктор
|11 (3)
|Фиорентина
|Раньери Лука
|12
|Верона
|Дуда Ондрей
|2 8
|Рома
|Паредес Леандро
|11
|Лечче
|Рамадани Юльбер
|10
|Аталанта
|Де Рон Мартен
|9
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Фрозиноне 1:1 Лечче
Исход игры
Фрозиноне
46.3% (56)
Ничья
42.1% (51)
Лечче
11.6% (14)
Тотал 2.5
Больше
37.5% (45)
Меньше
62.5% (75)
Обе команды забьют
Да
77.5% (93)
Нет
22.5% (27)
Популярный счёт
1:1 Ничья
39.7% (48)
2:1 Фрозиноне
28.9% (35)
1:0 Фрозиноне
15.7% (19)
1:2 Лечче
5.8% (7)
0:1 Лечче
5% (6)
2:2 Ничья
1.7% (2)
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