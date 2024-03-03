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  3. Италия
  4. Серия A 2023-2024
Тур: 27. Стадион: . Зрители: 15334 Главный судья: Гуида Марко
Фрозиноне
1:1
Конец матча
Лечче
0'
4' Желтая карточка
Eusebio Di Francesco
44' Желтая карточка
Рейньер Жезус
1:0
45' Гол
Хеддира Валид
55' Желтая карточка
Алмквист Понтус
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Рафья Хамза
1:0
61' Не забитый пенальти
Крстович Никола
1:1
61' Гол в свои ворота
Черофолини Микеле
90'+9

Ход матча

4'
Арруи Абду
 
4'
Eusebio Di Francesco
 
4'
Рейньер Жезус
 
44'
Рейньер Жезус
 
45'
Хеддира Валид
1:0
55'
 
Алмквист Понтус
57'
 
Рафья Хамза
61'
1:0
Крстович Никола
61'
1:1
Черофолини Микеле
62'
 
Гонсалес Хоан
Каба Мохамед
67'
 
Сансоне Никола
Банда Ламек
67'
 
Уден Реми
Рафья Хамза
76'
 
Блен Алексис
Алмквист Понтус
76'
 
Пикколи Роберто
Крстович Никола
77'
Барренечеа Энцо
Брешианини Марко
 
77'
Геджемис Фарес
Джелли Франческо
 
87'
Сек Демба
Рейньер Жезус
 
87'
Жорже Кайо
Хеддира Валид
 

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 3 Удары по воротам 3
  • 7 Удары в створ 4
  • 12 Угловые 8
  • 2 Офсайды 2
  • 11 Нарушения правил 10
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 400 Количество передач 220
  • 64 Владение мячом, % 36

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 121
Фрозиноне 46.3% (56)
X 42.1% (51)
Лечче 11.6% (14)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
31
Черофолини
Микеле
19
Цортеа
Надир
6
Романьоли
Симоне
5
Околи
Меме
32
Валери
Эмануэле
4
Брешианини
Марко
36
Маццителли
Лука
14
Джелли
Франческо
18
Соуле
Матиас
70
Хеддира
Валид
21
Арруи
Абду
30
Фальконе
Владимиро
17
Жендрей
Валентен
5
Понграчич
Марин
6
Баскиротто
Федерико
25
Галло
Антонино
77
Каба
Мохамед
20
Рамадани
Юльбер
7
Алмквист
Понтус
8
Рафья
Хамза
22
Банда
Ламек
9
Крстович
Никола
Фрозиноне
4-3-3
Лечче
4-2-3-1

История личных встреч

Фрозиноне
Лечче

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
100%
2 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед

9 матчей

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 6 побед

13 матчей

23.1%
23.1%
53.8%
3 победы 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

15.4%
53.8%
30.8%
2 победы 7 ничьих 4 победы

Второй тайм

15.4%
38.5%
46.1%
2 победы 5 ничьих 6 побед

История матчей

СA
2:1
СB
1:0
СB
0:0
СB
0:3
СB
2:2
ТМК
4:1
ППД
3:1
ППД
1:1
ППД
2:0
ППД
3:1
СB
0:4
СB
1:3
СB
3:0

Голы

Всего голов

6
8

Голов в среднем за матч

1.2
1

Среднее время на гол

75
90

Всего голов

16
9

Голов в среднем за матч

2
1.8

Среднее время на гол

45
50

Всего голов

22
17

Голов в среднем за матч

1.69
1.31

Тотал матчей

2.5
12
Больше 92%
Меньше 8%
1
11
Больше 85%
Меньше 15%
2
9
Больше 69%
Меньше 31%
4
6
Больше 46%
Меньше 54%
7
1
Больше 8%
Меньше 92%
12

Среднее время на гол

53
68

Бомбардиры внутри турнира

Фрозиноне
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Соуле Матиас 10 (4) 0.37
Маццителли Лука 5 0.19
Арруи Абду 3 (1) 0.11
Брешианини Марко 3 0.11
Хеддира Валид 3 (1) 0.11
Жорже Кайо 3 (1) 0.11
Монтеризи Иларио 2 0.07
Рейньер Жезус 1 0.04
Романьоли Симоне 1 0.04
Лирола Поль 1 0.04
Ибрагимович Арийон 1 0.04
Баэс Хайме 1 0.04
Чуни Марвин 1 0.04
Марчицца Риккардо 0 0
Цортеа Надир 0 0
Ойоно Энтони 0 0
Барренечеа Энцо 0 0
Лечче
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Крстович Никола 5 (1) 0.19
Пикколи Роберто 4 (1) 0.15
Уден Реми 3 0.11
Банда Ламек 2 0.07
Алмквист Понтус 2 0.07
Жендрей Валентен 1 0.04
Сансоне Никола 1 0.04
Гонсалес Хоан 1 0.04
Ди Франческо Федерико 1 0.04
Рамадани Юльбер 1 0.04
Рафья Хамза 1 0.04
Доргу Патрик 1 0.04
Стрефецца Габриэль 1 (1) 0.04
Блен Алексис 0 0
Галло Антонино 0 0
Баскиротто Федерико 0 0
Бурнете Каталин 0 0

Карточки

Фрозиноне
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Барренечеа Энцо 8 0
Околи Меме 6 0
Маццителли Лука 4 1
Романьоли Симоне 5 0
Ойоно Энтони 4 0
Рейньер Жезус 3 0
Соуле Матиас 3 0
Джелли Франческо 2 0
Арруи Абду 2 0
Жорже Кайо 2 0
Казо Джузеппе 2 0
Фраттали Пьерлуиджи 0 1
Бурабия Мехди 1 0
Гарритано Лука 1 0
Марчицца Риккардо 1 0
Баэс Хайме 1 0
Лирола Поль 1 0
Черофолини Микеле 1 0
Брешианини Марко 1 0
Цортеа Надир 1 0
Валери Эмануэле 1 0
Монтеризи Иларио 1 0
Eusebio Di Francesco 1 0
Ибрагимович Арийон 1 0
Лусуарди Матеус 1 0
Лечче
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рамадани Юльбер 10 0
Понграчич Марин 7 1
Гонсалес Хоан 6 0
Банда Ламек 4 1
Роберто Д'Аверса 5 0
Жендрей Валентен 5 0
Доргу Патрик 5 0
Каба Мохамед 3 1
Стрефецца Габриэль 4 0
Алмквист Понтус 4 0
Рафья Хамза 4 0
Крстович Никола 3 0
Баскиротто Федерико 1 1
Сансоне Никола 2 0
Блен Алексис 2 0
Уден Реми 2 0
Галло Антонино 2 0
Пикколи Роберто 2 0
Венути Лоренцо 1 0
Туба Ахмед 1 0

Результаты матчей

Фрозиноне
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
21% (3)
29% (4)
50% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
21% (3)
36% (5)
Лечче
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
23% (3)
46% (6)

Сухие победы

0
4

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

7
0

Упущенные победы

10
10
Фрозиноне
100%
10 побед 0 поражений
Первый тайм
54% (7)
31% (4)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
77% (10)
8% (1)
15% (2)
Лечче
100%
0 побед 8 поражений
Первый тайм
7% (1)
64% (9)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
29% (4)
57% (8)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
6

Волевые победы

31
12

Упущенные победы

2
15
Фрозиноне
76.2%
23.8%
16 побед 5 поражений
Первый тайм
37% (10)
30% (8)
33% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
59% (16)
15% (4)
26% (7)
Лечче
23.5%
76.5%
4 победы 13 поражений
Первый тайм
26% (7)
48% (13)
26% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (6)
26% (7)
52% (14)

Сухие победы

3
4

Сухие поражения

1
8

Волевые победы

38
12

Упущенные победы

12
25

Голы по времени матча

Забито

25
10
8 В 1-м тайме 3
17 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 5
15 Не забивали 20
2
8%
1
10%
1-15
2
8%
1
10%
16-30
4
16%
1
10%
31-45
4
16%
1
10%
46-60
8
32%
4
40%
61-75
5
20%
2
20%
76-90

Пропущено

21
23
12 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 15
7 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 13
2
10%
2
9%
1-15
6
29%
3
13%
16-30
4
19%
3
13%
31-45
1
5%
6
26%
46-60
2
10%
2
9%
61-75
6
29%
7
30%
76-90

Забито

12
15
6 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 11
3 Забивали первыми 5
18 Не забивали 18
2
17%
2
13%
1-15
2
17%
1
7%
16-30
2
17%
1
7%
31-45
3
25%
1
7%
46-60
2
17%
2
13%
61-75
1
8%
8
53%
76-90

Пропущено

33
21
15 В 1-м тайме 8
18 Во 2-м тайме 13
9 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 11
5
15%
1
5%
1-15
5
15%
4
19%
16-30
5
15%
3
14%
31-45
4
12%
5
24%
46-60
4
12%
5
24%
61-75
10
30%
3
14%
76-90

Забито

37
25
14 В 1-м тайме 7
23 Во 2-м тайме 18
9 Забивали первыми 10
6 Не забивали 11
4
11%
3
12%
1-15
4
11%
2
8%
16-30
6
16%
2
8%
31-45
7
19%
2
8%
46-60
10
27%
6
24%
61-75
6
16%
10
40%
76-90

Пропущено

54
44
27 В 1-м тайме 16
27 Во 2-м тайме 28
16 Пропускали первыми 17
24 Не пропускали 24
7
13%
3
7%
1-15
11
20%
7
16%
16-30
9
17%
6
14%
31-45
5
9%
11
25%
46-60
6
11%
7
16%
61-75
16
30%
30%
10
23%
76-90

Результаты последних матчей

Фрозиноне
(20 матчей)
25%
10%
65%
5 побед 2 ничьи 13 поражений
Ювентус - Фрозиноне 3:2 Фрозиноне - Рома 0:3 Фиорентина - Фрозиноне 5:1 Фрозиноне - Милан 2:3
Верона - Фрозиноне 1:1 Фрозиноне - Кальяри 3:1 Аталанта - Фрозиноне 5:0 Ювентус - Фрозиноне 4:0 Фрозиноне - Монца 2:3 Лацио - Фрозиноне 3:1 Фрозиноне - Ювентус 1:2 Наполи - Фрозиноне 0:4 Лечче - Фрозиноне 2:1 Фрозиноне - Торино 0:0 Милан - Фрозиноне 3:1 Фрозиноне - Дженоа 2:1 Интер Милан - Фрозиноне 2:0 Фрозиноне - Эмполи 2:1 Торино - Фрозиноне 1:2 Кальяри - Фрозиноне 4:3
Лечче
(20 матчей)
10%
35%
55%
2 победы 7 ничьих 11 поражений
Лечче - Интер Милан 0:4 Торино - Лечче 2:0 Болонья - Лечче 4:0 Лечче - Фиорентина 3:2
Дженоа - Лечче 2:1 Лечче - Ювентус 0:3 Лацио - Лечче 1:0 Лечче - Кальяри 1:1 Аталанта - Лечче 1:0 Интер Милан - Лечче 2:0 Лечче - Фрозиноне 2:1 Эмполи - Лечче 1:1 Лечче - Болонья 1:1 Верона - Лечче 2:2 Лечче - Милан 2:2 Рома - Лечче 2:1 Лечче - Парма 2:4 Лечче - Торино 0:1 Удинезе - Лечче 1:1 Лечче - Сассуоло 1:1

Результаты матчей

Фрозиноне
Лечче

Точный счет

2:1
4 раза 29%
1:1
2 раза 14%
2:3
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
1:1
3 раза 23%
0:4
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%

Точное количество голов

2
6 раз 43%
1
4 раза 29%
0
2 раза 14%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
0
4 раза 31%
1
4 раза 31%
2
4 раза 31%
3
1 раз 8%

Точный счет

1:1
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
1:1
4 раза 29%
1:0
3 раза 21%
2:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
4:0
1 раз 7%

Точное количество голов

1
7 раз 54%
0
4 раза 31%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
0
6 раз 43%
1
6 раз 43%
2
2 раза 14%

Точный счет

2:1
6 раз 22%
1:1
4 раза 15%
3:1
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
1:1
7 раз 26%
1:0
4 раза 15%
2:1
4 раза 15%
2:0
3 раза 11%
2:2
3 раза 11%
0:4
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%

Точное количество голов

1
11 раз 41%
2
7 раз 26%
0
6 раз 22%
3
2 раза 7%
4
1 раз 4%
0
10 раз 37%
1
10 раз 37%
2
6 раз 22%
3
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Фрозиноне
Лечче

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
2
0.5
Больше Меньше
9
4
8
6
1.5
5
8
2
12
2.5
1
12
1
13
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
4
0.5
Больше Меньше
8
6
2
11
1.5
2
12
1
12
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
21
6
0.5
Больше Меньше
17
10
10
17
1.5
7
20
3
24
2.5
1
26
1
26
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 26 22 3 1 67 - 12 69
2.
Ювентус
 Заявка 26 17 6 3 41 - 19 57
3.
Милан
 Заявка 27 17 5 5 51 - 32 56
4.
Болонья
 Заявка 26 13 9 4 39 - 23 48
5.
Рома
 Заявка 27 14 5 8 52 - 33 47
6.
Аталанта
 Заявка 26 14 4 8 48 - 28 46
7.
Фиорентина
 Заявка 27 12 6 9 39 - 30 42
8.
Наполи
 Заявка 26 11 7 8 40 - 30 40
9.
Лацио
 Заявка 27 12 4 11 32 - 29 40
10.
Торино
 Заявка 27 9 10 8 25 - 25 37
11.
Монца
 Заявка 27 9 9 9 28 - 34 36
12.
Дженоа
 Заявка 26 8 9 9 28 - 31 33
13.
Эмполи
 Заявка 27 6 7 14 22 - 41 25
14.
Лечче
 Заявка 27 5 10 12 25 - 44 25
15.
Фрозиноне
 Заявка 27 6 6 15 35 - 56 24
16.
Удинезе
 Заявка 27 3 15 9 26 - 41 24
17.
Верона
 Заявка 27 5 8 14 24 - 36 23
18.
Кальяри
 Заявка 27 5 8 14 25 - 47 23
19.
Сассуоло
 Заявка 27 5 5 17 32 - 55 20
20.
Салернитана
 Заявка 27 2 8 17 21 - 54 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Болонья
 Заявка 14 11 2 1 26 - 7 35
2.
Интер Милан
 Заявка 13 11 1 1 34 - 6 34
3.
Аталанта
 Заявка 13 10 1 2 30 - 8 31
4.
Ювентус
 Заявка 13 9 3 1 20 - 8 30
5.
Рома
 Заявка 14 9 3 2 33 - 15 30
6.
Милан
 Заявка 13 9 2 2 22 - 8 29
7.
Фиорентина
 Заявка 13 8 2 3 24 - 13 26
8.
Торино
 Заявка 14 6 6 2 14 - 8 24
9.
Лацио
 Заявка 13 6 3 4 13 - 10 21
10.
Фрозиноне
 Заявка 14 6 3 5 23 - 23 21
11.
Дженоа
 Заявка 13 5 5 3 17 - 16 20
12.
Монца
 Заявка 14 5 5 4 17 - 17 20
13.
Лечче
 Заявка 13 5 4 4 15 - 21 19
14.
Наполи
 Заявка 12 5 3 4 17 - 16 18
15.
Верона
 Заявка 13 4 5 4 15 - 16 17
16.
Кальяри
 Заявка 13 4 4 5 16 - 22 16
17.
Сассуоло
 Заявка 13 3 3 7 17 - 25 12
18.
Удинезе
 Заявка 14 1 9 4 17 - 21 12
19.
Эмполи
 Заявка 14 2 4 8 9 - 19 10
20.
Салернитана
 Заявка 14 1 4 9 13 - 29 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 13 11 2 0 33 - 6 35
2.
Ювентус
 Заявка 13 8 3 2 21 - 11 27
3.
Милан
 Заявка 14 8 3 3 29 - 24 27
4.
Наполи
 Заявка 14 6 4 4 23 - 14 22
5.
Лацио
 Заявка 14 6 1 7 19 - 19 19
6.
Рома
 Заявка 13 5 2 6 19 - 18 17
7.
Монца
 Заявка 13 4 4 5 11 - 17 16
8.
Фиорентина
 Заявка 14 4 4 6 15 - 17 16
9.
Аталанта
 Заявка 13 4 3 6 18 - 20 15
10.
Эмполи
 Заявка 13 4 3 6 13 - 22 15
11.
Болонья
 Заявка 12 2 7 3 13 - 16 13
12.
Дженоа
 Заявка 13 3 4 6 11 - 15 13
13.
Торино
 Заявка 13 3 4 6 11 - 17 13
14.
Удинезе
 Заявка 13 2 6 5 9 - 20 12
15.
Сассуоло
 Заявка 14 2 2 10 15 - 30 8
16.
Салернитана
 Заявка 13 1 4 8 8 - 25 7
17.
Кальяри
 Заявка 14 1 4 9 9 - 25 7
18.
Верона
 Заявка 14 1 3 10 9 - 20 6
19.
Лечче
 Заявка 14 0 6 8 10 - 23 6
20.
Фрозиноне
 Заявка 13 0 3 10 12 - 33 3
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Интер Милан Мартинес Лаутаро 23 (2)
Ювентус Влахович Душан 15 (4)
Милан Жиру Оливье 12 (8)
Рома Дибала Пауло 12 (7)
Наполи Осимхен Виктор 11 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Фиорентина Раньери Лука 12
Верона Дуда Ондрей 2 8
Рома Паредес Леандро 11
Лечче Рамадани Юльбер 10
Аталанта Де Рон Мартен 9
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 99'
    Сегодняшная посещаемость составляет 15334 болельщиков
  • 99'
    Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол
  • 99'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 99'
    Контроль мяча: Фрозиноне: 64%, Лечче: 36%.
  • 99'
    Эмануэле Валери навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
  • 98'
    Баскиротто Федерико ослабляет давление, выбив мяч.
  • 98'
    Эмануэле Валери навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
  • 98'
    Эмануэле Валери навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
  • 98'
    Фальконе Владимиро делает важнейший сейв!
  • 98'
    Жорже Кайо нанес удар головой, но Владимиро Фальконе спокойно отбил мяч.
  • 98'
    Эмануэле Валери из команды Фрозиноне своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
  • 97'
    Фрозиноне контролирует мяч.
  • 97'
    Фальконе Владимиро из команды Лечче перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 97'
    Пикколи Роберто из команды Лечче перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 97'
    Эмануэле Валери навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 49'
      Команда Фрозиноне имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 49'
      Контроль мяча: Фрозиноне: 66%, Лечче: 34%.
    • 49'
      Лечче совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 47'
      Фальконе Владимиро плохо исполнил, что привело к голу для соперника.
    • 47'
      Валид Кеддира удалось забить из легкой позиции.
    • 47'
      Г О О О О Л - Валид Кеддира первый реагирует на отскок и посылает его в ворота левой ногой!
    • 47'
      Хамза Рафья наказан за толчок Маццителли Лука
    • 47'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 46'
      Понграчич Марин ослабляет давление, выбив мяч.
    • 46'
      Фрозиноне пытается что-то создать.
    • 46'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
    • 45'
      Контроль мяча: Фрозиноне: 65%, Лечче: 35%.
    • 44'
      Рейньер Жезус получает желтую карточку за нырок
    • 44'
      Рейньер Жезус упал на газон, пытаясь заработать штрафной, но судья не поверил
    • 44'
      Рамадани Юльбер ослабляет давление, выбив мяч.
    • 44'
      Лечче контролирует мяч.
    • 43'
      Галло Антонино наказан за толчок Маццителли Лука
    • 43'
      Удар от ворот произведет Лечче
    • 42'
      Фальконе Владимиро из команды Лечче перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 42'
      Джелли Франческо навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 42'
      Рамадани Юльбер ослабляет давление, выбив мяч.
    • 42'
      Галло Антонино успешно блокирует удар.
    • 42'
      Соуле Матиас нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 41'
      Фрозиноне совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 40'
      Контроль мяча: Фрозиноне: 62%, Лечче: 38%.
    • 40'
      Судья сигнализирует, что Каба Мохамед из команды Лечче поставил подножку. Пострадал Эмануэле Валери
    • 39'
      Фрозиноне контролирует мяч.
    • 39'
      Фрозиноне совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 39'
      Удар от ворот произведет Лечче
    • 38'
      Лечче совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 38'
      Фрозиноне совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 37'
      Рейньер Жезус пробует нанести удар издали, но Владимиро Фальконе держит все под контролем
    • 36'
      Валид Кеддира создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 36'
      Фрозиноне начинает контратаку
    • 36'
      Ламек Банда наказан за толчок Цортеа Надир
    • 36'
      Цортеа Надир выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 36'
      Хамза Рафья наказан за толчок Цортеа Надир
    • 35'
      Эмануэле Валери задерживает мяч рукой
    • 35'
      Контроль мяча: Фрозиноне: 59%, Лечче: 41%.
    • 35'
      Понграчич Марин ослабляет давление, выбив мяч.
    • 35'
      Фрозиноне пытается что-то создать.
    • 34'
      Околи Меме из команды Фрозиноне перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 34'
      Ламек Банда навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 33'
      Брешианини Марко из команды Фрозиноне перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 33'
      Ламек Банда навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 33'
      Цортеа Надир ослабляет давление, выбив мяч.
    • 33'
      Удар от ворот произведет Лечче
    • 32'
      Эмануэле Валери не смог попасть в створ ударом издали
    • 32'
      Джелли Франческо навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 32'
      Романьоли Симоне из команды Фрозиноне нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
    • 32'
      Джелли Франческо из команды Фрозиноне подал угловой слева.
    • 32'
      Понграчич Марин из команды Лечче перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 31'
      Фрозиноне пытается что-то создать.
    • 31'
      Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
    • 31'
      Лечче совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 30'
      Алмквист Понтус пробует нанести удар издали, но Микеле Черофолини держит все под контролем
    • 30'
      Контроль мяча: Фрозиноне: 61%, Лечче: 39%.
    • 30'
      Околи Меме ослабляет давление, выбив мяч.
    • 29'
      Лечче совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 28'
      Ламек Банда нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 28'
      Маццителли Лука выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 28'
      Фрозиноне совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 27'
      Фрозиноне совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 27'
      Хамза Рафья навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 27'
      Хорошую попытку сделал Крстович Никола. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 26'
      Понграчич Марин создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 26'
      Понграчич Марин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 26'
      Хамза Рафья из команды Лечче подал угловой справа.
    • 26'
      Эмануэле Валери ослабляет давление, выбив мяч.
    • 26'
      Хамза Рафья навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 25'
      Контроль мяча: Фрозиноне: 63%, Лечче: 37%.
    • 25'
      Брешианини Марко ослабляет давление, выбив мяч.
    • 25'
      Лечче совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 24'
      Цортеа Надир ослабляет давление, выбив мяч.
    • 24'
      Романьоли Симоне ослабляет давление, выбив мяч.
    • 24'
      Удар от ворот произведет Фрозиноне
    • 24'
      Ламек Банда не смог попасть в створ ударом издали
    • 23'
      Крстович Никола создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 23'
      Романьоли Симоне ослабляет давление, выбив мяч.
    • 23'
      Эмануэле Валери ослабляет давление, выбив мяч.
    • 22'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 22'
      Судья сигнализирует, что Рейньер Жезус из команды Фрозиноне поставил подножку. Пострадал Каба Мохамед
    • 22'
      Романьоли Симоне ослабляет давление, выбив мяч.
    • 21'
      Галло Антонино ослабляет давление, выбив мяч.
    • 21'
      Удар от ворот произведет Лечче
    • 20'
      Фрозиноне совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 20'
      Джелли Франческо навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 20'
      Контроль мяча: Фрозиноне: 64%, Лечче: 36%.
    • 20'
      Жендрей Валентен ослабляет давление, выбив мяч.
    • 20'
      Фрозиноне совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 20'
      Матч возобновлен
    • 20'
      Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
    • 19'
      Понграчич Марин ослабляет давление, выбив мяч.
    • 19'
      Фрозиноне пытается что-то создать.
    • 19'
      Фрозиноне контролирует мяч.
    • 19'
      Удар от ворот произведет Лечче
    • 18'
      Фрозиноне пытается что-то создать.
    • 18'
      Фрозиноне совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 17'
      Фальконе Владимиро взял и забрал мяч на выходе
    • 16'
      Понграчич Марин ослабляет давление, выбив мяч.
    • 16'
      Фрозиноне пытается что-то создать.
    • 16'
      Околи Меме выиграл воздушное противоборство у Крстович Никола.
    • 16'
      Брешианини Марко из команды Фрозиноне в офсайде
    • 15'
      Контроль мяча: Фрозиноне: 54%, Лечче: 46%.
    • 15'
      Фрозиноне совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 15'
      Баскиротто Федерико ослабляет давление, выбив мяч.
    • 14'
      Ламек Банда пробует нанести удар издали, но Микеле Черофолини держит все под контролем
    • 14'
      Лечче пытается что-то создать.
    • 14'
      Цортеа Надир выиграл воздушное противоборство у Хамза Рафья.
    • 13'
      Лечче совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 13'
      Околи Меме ослабляет давление, выбив мяч.
    • 13'
      Судья сигнализирует, что Цортеа Надир из команды Фрозиноне поставил подножку. Пострадал Ламек Банда
    • 13'
      Фальконе Владимиро из команды Лечче перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 12'
      Валид Кеддира выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 12'
      Лечче совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 12'
      Черофолини Микеле взял и забрал мяч на выходе
    • 11'
      Лечче совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 11'
      Романьоли Симоне ослабляет давление, выбив мяч.
    • 10'
      Джелли Франческо ослабляет давление, выбив мяч.
    • 10'
      Контроль мяча: Фрозиноне: 50%, Лечче: 50%.
    • 10'
      Судья сигнализирует, что Маццителли Лука из команды Фрозиноне поставил подножку. Пострадал Хамза Рафья
    • 9'
      Черофолини Микеле взял и забрал мяч на выходе
    • 8'
      Фальконе Владимиро взял и забрал мяч на выходе
    • 8'
      Лечче совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 8'
      Лечче контролирует мяч.
    • 7'
      Лечче совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 7'
      Соуле Матиас наказан за толчок Ламек Банда
    • 6'
      Лечче совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 6'
      Удар от ворот произведет Лечче
    • 5'
      Соуле Матиас из команды Фрозиноне разыграл угловой с правого угла.
    • 5'
      Контроль мяча: Фрозиноне: 50%, Лечче: 50%.
    • 5'
      Валид Кеддира пробует нанести удар издали, но Владимиро Фальконе держит все под контролем
    • 4'
      Соуле Матиас создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 4'
      Арруи Абду получил травму и заменен. Рейньер Жезус выходит на поле.
    • 4'
      Рефери не любит споров - именно за это Эусебио ди Франческо сейчас получил желтую
    • 4'
      Фрозиноне совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 3'
      Матч возобновлен
    • 2'
      Арруи Абду на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 2'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 2'
      Удар от ворот произведет Лечче
    • 1'
      Фрозиноне совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 1'
      Фрозиноне контролирует мяч.
    • 1'
      Идеальный солнечный день для футбола
    • 1'
      Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
    • 1'
      Лечче начинает с центра поля
    • 1'
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Benito Stirpe. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 121
    Фрозиноне 46.3% (56)
    X 42.1% (51)
    Лечче 11.6% (14)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Фрозиноне 1:1 Лечче

    Исход игры
    Фрозиноне
    46.3% (56)
    Ничья
    42.1% (51)
    Лечче
    11.6% (14)
    Тотал 2.5
    Больше
    37.5% (45)
    Меньше
    62.5% (75)
    Обе команды забьют
    Да
    77.5% (93)
    Нет
    22.5% (27)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    39.7% (48)
    2:1 Фрозиноне
    28.9% (35)
    1:0 Фрозиноне
    15.7% (19)
    1:2 Лечче
    5.8% (7)
    0:1 Лечче
    5% (6)
    2:2 Ничья
    1.7% (2)
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