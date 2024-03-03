Эмануэле Валери навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

Эмануэле Валери навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол

Эмануэле Валери навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

Эмануэле Валери навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Эмануэле Валери навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

93' Удар от ворот произведет Лечче

91' Лечче совершает вбрасывание на своей половине поля

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

90' Сансоне Никола создает голевую возможность для своего партнера по команде.

90' Эмануэле Валери навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

89' Оооо... вот это был удар! Жорже Кайо должен был забить с этой позиции.

89' Хорошую попытку сделал Жорже Кайо . Удар в створ, но вратарь начеку

89' Сек Демба создает голевую возможность для своего партнера по команде.

87' Тактическая замена. Валид Кеддира уходит с поля и его заменяет Жорже Кайо

86' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

85' Фрозиноне совершает вбрасывание на половине поля противника

84' Фрозиноне совершает вбрасывание на своей половине поля

84' Уден Реми навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

84' Эмануэле Валери ослабляет давление, выбив мяч.

83' Удар от ворот произведет Лечче

83' Матч возобновлен

83' Фальконе Владимиро на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

82' Соуле Матиас навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

82' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

81' Эмануэле Валери из команды Фрозиноне своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

81' Удар от ворот произведет Фрозиноне

81' Околи Меме плохо исполнил, что привело к голу для соперника.

81' Оооо... вот это был удар! Пикколи Роберто должен был забить с этой позиции.

80' Лечче совершает вбрасывание на своей половине поля

79' Лечче совершает вбрасывание на половине поля противника

79' Лечче совершает вбрасывание на половине поля противника

79' Сансоне Никола создает голевую возможность для своего партнера по команде.

78' Лечче совершает вбрасывание на половине поля противника

78' Фрозиноне совершает вбрасывание на своей половине поля

76' Фальконе Владимиро взял и забрал мяч на выходе

75' Игрок из команды Фрозиноне делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

74' Баскиротто Федерико наказан за толчок Валид Кеддира

74' Алмквист Понтус пробует нанести удар издали, но Микеле Черофолини держит все под контролем

74' Крстович Никола создает голевую возможность для своего партнера по команде.

74' Жендрей Валентен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

73' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

72' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Фрозиноне

71' Сансоне Никола навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

70' Брешианини Марко пробует нанести удар издали, но Владимиро Фальконе держит все под контролем

69' Понграчич Марин наказан за толчок Валид Кеддира

68' Лечче совершает вбрасывание на своей половине поля

67' Тактическая замена. Хамза Рафья уходит с поля и его заменяет Уден Реми

67' Тактическая замена. Ламек Банда уходит с поля и его заменяет Сансоне Никола

67' Матч остановлен

65' Фрозиноне совершает вбрасывание на своей половине поля

64' Понграчич Марин наказан за толчок Валид Кеддира

63' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

63' ШТАНГА! Так было близко к голу - Джелли Франческо нанес удар в каркас ворот!

61' Г О О О О Л - Черофолини Микеле уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!

61' ОН ПОПАДАЕТ В ШТАНГУ - Крстович Никола наносит удар в каркас ворот!

61' VAR - ПЕРЕБИТЬ ПЕНАЛЬТИ! - Просмотр VAR идет сейчас. Судья проверит как команда Лечче пробила пенальти.

59' VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Лечче

59' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

58' Эмануэле Валери ослабляет давление, выбив мяч.

57' Хамза Рафья из команды Лечче не реализовал пенальти.

57' Фальконе Владимиро взял и забрал мяч на выходе

56' Хорошую попытку сделал Джелли Франческо . Удар в створ, но вратарь начеку

55' Алмквист Понтус совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

54' Лечче совершает вбрасывание на половине поля противника

54' Матч возобновлен

54' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

53' Эмануэле Валери из команды Фрозиноне перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

53' Ламек Банда навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

52' Лечче совершает вбрасывание на своей половине поля

50' Фрозиноне совершает вбрасывание на своей половине поля

49' Фрозиноне совершает вбрасывание на своей половине поля

49' Лечче совершает вбрасывание на половине поля противника

48' Фальконе Владимиро взял и забрал мяч на выходе

48' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

47' VAR - КАРТОЧКА! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальная карточка для игрока из Фрозиноне

47' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

46' Удар от ворот произведет Лечче

46' Эмануэле Валери не смог попасть в створ ударом издали