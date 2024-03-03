Тур: 27. Стадион: Гевисс Стэдиум. Главный судья: Ла Пенья Федерико
Прогноз на матч от Liveresult
31
Бёкема
Сэм
11
Ндой
Дан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
4 Хин ИсакЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Хатебур ХансЗащитник
- Полузащитник
-
25 Адопо НдариПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Гасперини Джан Пьеро
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
31 Бёкема СэмЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Ндой ДанНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Лукуми ДжонЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Одгор ЙенсПолузащитник
-
Главный тренер: Мотта Тиаго
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Аталанта
Болонья
18 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
15 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
44.4%
5.6%
9 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
61.1%
22.2%
16.7%
11 побед 4 ничьи 0 побед
9 матчей
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед
Первый тайм
55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 5 побед
Второй тайм
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 8 побед
27 матчей
55.6%
18.5%
25.9%
15 побед 5 ничьих 7 побед
Первый тайм
33.3%
48.1%
18.6%
9 побед 13 ничьих 5 побед
Второй тайм
40.7%
29.6%
29.7%
11 побед 8 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
22
18
Голов в среднем за матч
1.69
1.29
Среднее время на гол
53
70
Всего голов
17
9
Голов в среднем за матч
1.21
0.69
Среднее время на гол
74
130
Всего голов
39
27
Голов в среднем за матч
1.44
1
Тотал матчей
2.5
26
Больше 96%
Меньше 4%
1
19
Больше 70%
Меньше 30%
8
12
Больше 44%
Меньше 56%
15
6
Больше 22%
Меньше 78%
21
3
Больше 11%
Меньше 89%
24
Среднее время на гол
62
90
Бомбардиры внутри турнира
Аталанта
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Копмейнерс Тëн
|8 (2)
|0.31
|Лукман Адемола
|7
|0.27
|Де Кетеларе Шарль
|6 (1)
|0.23
|Скамакка Джанлука
|6
|0.23
|Эдерсон Хонорато
|5
|0.19
|Пашалич Марио
|4
|0.15
|Сапата Дуван
|3
|0.12
|Миранчук Алексей
|2
|0.08
|Муриэль Луис
|2
|0.08
|Дзаппакоста Давиде
|2
|0.08
|Хольм Эмиль
|1
|0.04
|Колашинац Сеад
|1
|0.04
|Баккер Митчел
|1
|0.04
|Туре Эль Билал
|1
|0.04
|Цортеа Надир
|1
|0.04
|Де Рон Мартен
|0
|0
|Руджери Маттео
|0
|0
|Скальвини Джорджио
|0
|0
|Хатебур Ханс
|0
|0
|Адопо Ндари
|0
|0
Болонья
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Зиркзее Джошуа
|9 (1)
|0.35
|Орсолини Риккардо
|9 (2)
|0.35
|Фергюсон Льюис
|5
|0.19
|Фаббьян Джованни
|4
|0.15
|Де Сильвестри Лоренцо
|2
|0.08
|Одгор Йенс
|2
|0.08
|Ликояннис Хараламбос
|1
|0.04
|Бёкема Сэм
|1
|0.04
|Салемакерс Алексис
|1
|0.04
|Эль-Аззузи Уссама
|1
|0.04
|Фройлер Ремо
|1
|0.04
|Моро Никола
|1
|0.04
|Кристиансен Виктор
|0
|0
|Пош Штефан
|0
|0
|Калафьори Рикардо
|0
|0
|Эбишер Мишель
|0
|0
|Ндой Дан
|0
|0
Карточки
Аталанта
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Де Рон Мартен
|9
|0
|Эдерсон Хонорато
|7
|0
|Толой Рафаэл
|3
|1
|Джимсити Берат
|4
|0
|Дзаппакоста Давиде
|4
|0
|Лукман Адемола
|4
|0
|Хольм Эмиль
|4
|0
|Джан Пьеро Гасперини
|4
|0
|Колашинац Сеад
|3
|0
|Хатебур Ханс
|3
|0
|Руджери Маттео
|3
|0
|Пашалич Марио
|2
|0
|Копмейнерс Тëн
|2
|0
|Скальвини Джорджио
|2
|0
|Миранчук Алексей
|1
|0
|Скамакка Джанлука
|1
|0
|Баккер Митчел
|1
|0
|Туре Эль Билал
|1
|0
|Цортеа Надир
|1
|0
|Де Кетеларе Шарль
|1
|0
|Хин Исак
|1
|0
Болонья
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фергюсон Льюис
|7
|0
|Фройлер Ремо
|6
|0
|Эбишер Мишель
|6
|0
|Пош Штефан
|6
|0
|Мотта Тьяго
|4
|1
|Салемакерс Алексис
|4
|1
|Зиркзее Джошуа
|5
|0
|Калафьори Рикардо
|4
|0
|Кристиансен Виктор
|4
|0
|Бёкема Сэм
|3
|0
|Ндой Дан
|3
|0
|Урбаньски Кацпер
|3
|0
|Эль-Аззузи Уссама
|3
|0
|Фаббьян Джованни
|3
|0
|Скорупски Лукаш
|2
|0
|Ликояннис Хараламбос
|1
|0
|Орсолини Риккардо
|1
|0
|Корацца Томмазо
|1
|0
Результаты матчей
Аталанта
83.3%
16.7%
10 побед 2 поражения
Первый тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
62% (8)
38% (5)
0% (0)
Болонья
8.3%
91.7%
1 победа 11 поражений
Первый тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
14% (2)
79% (11)
Сухие победы
7
1
Сухие поражения
0
8
Волевые победы
4
2
Упущенные победы
2
10
Аталанта
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
Болонья
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (2)
67% (8)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
15
2
Упущенные победы
13
24
Аталанта
72.7%
27.3%
16 побед 6 поражений
Первый тайм
46% (12)
31% (8)
23% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (11)
38% (10)
19% (5)
Болонья
17.6%
82.4%
3 победы 14 поражений
Первый тайм
23% (6)
46% (12)
31% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
12% (3)
27% (7)
62% (16)
Сухие победы
10
1
Сухие поражения
3
9
Волевые победы
19
4
Упущенные победы
15
34
Голы по времени матча
Забито
30
14
12 В 1-м тайме 9
18 Во 2-м тайме 5
9 Забивали первыми 6
14 Не забивали 17
3
10%
2
14%
1-15
2
7%
5
36%
16-30
7
23%
2
14%
31-45
6
20%
1
7%
46-60
4
13%
2
14%
61-75
8
27%
2
14%
76-90
Пропущено
8
15
4 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 10
1
13%
2
13%
1-15
0
0%
3
20%
16-30
3
38%
3
20%
31-45
1
13%
3
20%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
3
38%
3
20%
76-90
Забито
19
24
9 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 16
7 Забивали первыми 9
16 Не забивали 14
4
21%
2
8%
1-15
3
16%
5
21%
16-30
2
11%
1
4%
31-45
4
21%
4
17%
46-60
1
5%
3
13%
61-75
5
26%
9
38%
76-90
Пропущено
19
9
11 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 2
6 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 6
3
16%
2
22%
1-15
3
16%
4
44%
16-30
5
26%
1
11%
31-45
3
16%
1
11%
46-60
1
5%
1
11%
61-75
4
21%
0
0%
76-90
Забито
49
38
21 В 1-м тайме 17
28 Во 2-м тайме 21
16 Забивали первыми 15
4 Не забивали 5
7
14%
4
11%
1-15
5
10%
10
26%
16-30
9
18%
3
8%
31-45
10
20%
5
13%
46-60
5
10%
5
13%
61-75
13
27%
11
29%
76-90
Пропущено
27
24
15 В 1-м тайме 15
12 Во 2-м тайме 9
9 Пропускали первыми 8
15 Не пропускали 16
4
15%
4
17%
1-15
3
11%
7
29%
29%
16-30
8
30%
30%
4
17%
31-45
4
15%
4
17%
46-60
1
4%
2
8%
61-75
7
26%
3
13%
76-90
Результаты последних матчей
Аталанта
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Интер Милан - Аталанта 4:0 Милан - Аталанта 1:1 Аталанта - Сассуоло 3:0 Дженоа - Аталанта 1:4
Аталанта - Лацио 3:1 Аталанта - Удинезе 2:0 Аталанта - Фрозиноне 5:0 Аталанта - Реал Калепина 11:0 Милан - Аталанта 1:2 Рома - Аталанта 1:1 Аталанта - Сассуоло 3:1 Аталанта - Лечче 1:0 Болонья - Аталанта 1:0 Аталанта - Салернитана 4:1 Ракув - Аталанта 0:4 Аталанта - Милан 3:2 Торино - Аталанта 3:0 Аталанта - Спортинг Л 1:1 Аталанта - Наполи 1:2 Удинезе - Аталанта 1:1
Болонья
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Болонья - Верона 2:0 Лацио - Болонья 1:2 Болонья - Фиорентина 2:0 Болонья - Лечче 4:0
Болонья - Сассуоло 4:2 Милан - Болонья 2:2 Кальяри - Болонья 2:1 Фиорентина - Болонья 0:0 Болонья - Дженоа 1:1 Удинезе - Болонья 3:0 Болонья - Аталанта 1:0 Интер Милан - Болонья 1:2 Болонья - Рома 2:0 Салернитана - Болонья 1:2 Лечче - Болонья 1:1 Болонья - Торино 2:0 Фиорентина - Болонья 2:1 Болонья - Лацио 1:0 Болонья - Верона 2:0 Сассуоло - Болонья 1:1
Результаты матчей
Аталанта
Болонья
Точный счет
2:0
3 раза 23%
1:2
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
2:0
4 раза 29%
1:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
Точное количество голов
3
4 раза 31%
1
3 раза 23%
2
3 раза 23%
0
1 раз 8%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
2
6 раз 43%
1
3 раза 21%
0
2 раза 14%
4
2 раза 14%
3
1 раз 7%
Точный счет
1:1
3 раза 23%
3:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
1:1
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
3:0
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 38%
0
3 раза 23%
2
3 раза 23%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
1
5 раз 42%
2
4 раза 33%
0
3 раза 25%
Точный счет
2:0
3 раза 12%
1:1
3 раза 12%
3:0
3 раза 12%
3:2
3 раза 12%
1:0
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
1:1
4 раза 15%
2:0
4 раза 15%
2:1
4 раза 15%
0:0
3 раза 12%
1:0
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
Точное количество голов
1
8 раз 31%
2
6 раз 23%
3
5 раз 19%
0
4 раза 15%
4
2 раза 8%
5
1 раз 4%
2
10 раз 38%
1
8 раз 31%
0
5 раз 19%
4
2 раза 8%
3
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Аталанта
Болонья
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
121
Больше Меньше
122
94
95
67
311
211
212
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
103
Больше Меньше
93
58
48
211
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
224
Больше Меньше
215
1412
1313
818
323
323
224
125
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|26
|22
|3
|1
|67 - 12
|69
|2.
|Заявка
|26
|17
|6
|3
|41 - 19
|57
|3.
|Заявка
|27
|17
|5
|5
|51 - 32
|56
|4.
|Заявка
|26
|13
|9
|4
|39 - 23
|48
|5.
|Заявка
|27
|14
|5
|8
|52 - 33
|47
|6.
|Заявка
|26
|14
|4
|8
|48 - 28
|46
|7.
|Заявка
|27
|12
|6
|9
|39 - 30
|42
|8.
|Заявка
|26
|11
|7
|8
|40 - 30
|40
|9.
|Заявка
|27
|12
|4
|11
|32 - 29
|40
|10.
|Заявка
|27
|9
|10
|8
|25 - 25
|37
|11.
|Заявка
|27
|9
|9
|9
|28 - 34
|36
|12.
|Заявка
|26
|8
|9
|9
|28 - 31
|33
|13.
|Заявка
|27
|6
|7
|14
|22 - 41
|25
|14.
|Заявка
|27
|5
|10
|12
|25 - 44
|25
|15.
|Заявка
|27
|6
|6
|15
|35 - 56
|24
|16.
|Заявка
|27
|3
|15
|9
|26 - 41
|24
|17.
|Заявка
|27
|5
|8
|14
|24 - 36
|23
|18.
|Заявка
|27
|5
|8
|14
|25 - 47
|23
|19.
|Заявка
|27
|5
|5
|17
|32 - 55
|20
|20.
|Заявка
|27
|2
|8
|17
|21 - 54
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|11
|2
|1
|26 - 7
|35
|2.
|Заявка
|13
|11
|1
|1
|34 - 6
|34
|3.
|Заявка
|13
|10
|1
|2
|30 - 8
|31
|4.
|Заявка
|13
|9
|3
|1
|20 - 8
|30
|5.
|Заявка
|14
|9
|3
|2
|33 - 15
|30
|6.
|Заявка
|13
|9
|2
|2
|22 - 8
|29
|7.
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|24 - 13
|26
|8.
|Заявка
|14
|6
|6
|2
|14 - 8
|24
|9.
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|13 - 10
|21
|10.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|23 - 23
|21
|11.
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|17 - 16
|20
|12.
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|17 - 17
|20
|13.
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|15 - 21
|19
|14.
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|17 - 16
|18
|15.
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|15 - 16
|17
|16.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|16 - 22
|16
|17.
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|17 - 25
|12
|18.
|Заявка
|14
|1
|9
|4
|17 - 21
|12
|19.
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|9 - 19
|10
|20.
|Заявка
|14
|1
|4
|9
|13 - 29
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|11
|2
|0
|33 - 6
|35
|2.
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|21 - 11
|27
|3.
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|29 - 24
|27
|4.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|23 - 14
|22
|5.
|Заявка
|14
|6
|1
|7
|19 - 19
|19
|6.
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|19 - 18
|17
|7.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|11 - 17
|16
|8.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|15 - 17
|16
|9.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|18 - 20
|15
|10.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|13 - 22
|15
|11.
|Заявка
|12
|2
|7
|3
|13 - 16
|13
|12.
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|11 - 15
|13
|13.
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|11 - 17
|13
|14.
|Заявка
|13
|2
|6
|5
|9 - 20
|12
|15.
|Заявка
|14
|2
|2
|10
|15 - 30
|8
|16.
|Заявка
|13
|1
|4
|8
|8 - 25
|7
|17.
|Заявка
|14
|1
|4
|9
|9 - 25
|7
|18.
|Заявка
|14
|1
|3
|10
|9 - 20
|6
|19.
|Заявка
|14
|0
|6
|8
|10 - 23
|6
|20.
|Заявка
|13
|0
|3
|10
|12 - 33
|3
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Вылет в Серию B
|Интер Милан
|Мартинес Лаутаро
|23 (2)
|Ювентус
|Влахович Душан
|15 (4)
|Милан
|Жиру Оливье
|12 (8)
|Рома
|Дибала Пауло
|12 (7)
|Наполи
|Осимхен Виктор
|11 (3)
|Фиорентина
|Раньери Лука
|12
|Верона
|Дуда Ондрей
|2 8
|Рома
|Паредес Леандро
|11
|Лечче
|Рамадани Юльбер
|10
|Аталанта
|Де Рон Мартен
|9
Прогноз на матч от Liveresult
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Аталанта - Болонья
Исход игры
Аталанта
81.8% (112)
Ничья
13.1% (18)
Болонья
5.1% (7)
Тотал 2.5
Больше
70.25% (85)
Меньше
29.75% (36)
Обе команды забьют
Да
80.99% (98)
Нет
19.01% (23)
Популярный счёт
2:1 Аталанта
52.6% (72)
1:0 Аталанта
12.4% (17)
1:1 Ничья
9.5% (13)
2:0 Аталанта
4.4% (6)
1:2 Болонья
3.6% (5)
2:2 Ничья
2.2% (3)
3:1 Аталанта
1.5% (2)
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