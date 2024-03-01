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  3. Италия
  4. Серия A 2023-2024
Тур: 27. Стадион: . Главный судья: Ла Пенья Федерико
Аталанта
 
Позже
Болонья
Прогнозы 46
Аталанта 84.8% (39)
X 13% (6)
Болонья 2.2% (1)
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Болонья

История личных встреч

Аталанта
Болонья

18 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
15 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
44.4%
5.6%
9 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

61.1%
22.2%
16.7%
11 побед 4 ничьи 0 побед

9 матчей

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 5 побед

Второй тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 8 побед

27 матчей

55.6%
18.5%
25.9%
15 побед 5 ничьих 7 побед

Первый тайм

33.3%
48.1%
18.6%
9 побед 13 ничьих 5 побед

Второй тайм

40.7%
29.6%
29.7%
11 побед 8 ничьих 8 побед

История матчей

СA
1:0
СA
0:2
СA
1:2
СA
0:1
СA
0:0
СA
5:0
СA
2:2
СA
1:0
СA
2:1
СA
4:1
СA
1:2
СA
0:1
СA
1:0
СA
3:2
СA
0:2
СA
2:0
СA
3:0
СA
0:2
СA
2:1
СA
1:1
СA
2:1
СA
2:0
СA
3:1
СA
1:1
СA
2:2
СA
0:1
СA
0:1

Голы

Всего голов

22
18

Голов в среднем за матч

1.69
1.29

Среднее время на гол

53
70

Всего голов

17
9

Голов в среднем за матч

1.21
0.69

Среднее время на гол

74
130

Всего голов

39
27

Голов в среднем за матч

1.44
1

Тотал матчей

2.5
26
Больше 96%
Меньше 4%
1
19
Больше 70%
Меньше 30%
8
12
Больше 44%
Меньше 56%
15
6
Больше 22%
Меньше 78%
21
3
Больше 11%
Меньше 89%
24

Среднее время на гол

62
90

Бомбардиры внутри турнира

Аталанта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Копмейнерс Тëн 8 (2) 0.31
Лукман Адемола 7 0.27
Де Кетеларе Шарль 6 (1) 0.23
Скамакка Джанлука 6 0.23
Эдерсон Хонорато 5 0.19
Пашалич Марио 4 0.15
Сапата Дуван 3 0.12
Миранчук Алексей 2 0.08
Муриэль Луис 2 0.08
Дзаппакоста Давиде 2 0.08
Хольм Эмиль 1 0.04
Колашинац Сеад 1 0.04
Баккер Митчел 1 0.04
Туре Эль Билал 1 0.04
Цортеа Надир 1 0.04
Де Рон Мартен 0 0
Руджери Маттео 0 0
Скальвини Джорджио 0 0
Хатебур Ханс 0 0
Адопо Ндари 0 0
Болонья
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Зиркзее Джошуа 9 (1) 0.35
Орсолини Риккардо 9 (2) 0.35
Фергюсон Льюис 5 0.19
Фаббьян Джованни 4 0.15
Де Сильвестри Лоренцо 2 0.08
Одгор Йенс 2 0.08
Ликояннис Хараламбос 1 0.04
Бёкема Сэм 1 0.04
Салемакерс Алексис 1 0.04
Эль-Аззузи Уссама 1 0.04
Фройлер Ремо 1 0.04
Моро Никола 1 0.04
Кристиансен Виктор 0 0
Пош Штефан 0 0
Калафьори Рикардо 0 0
Эбишер Мишель 0 0
Ндой Дан 0 0

Карточки

Аталанта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Де Рон Мартен 9 0
Эдерсон Хонорато 7 0
Толой Рафаэл 3 1
Джимсити Берат 4 0
Дзаппакоста Давиде 4 0
Лукман Адемола 4 0
Хольм Эмиль 4 0
Джан Пьеро Гасперини 4 0
Колашинац Сеад 3 0
Хатебур Ханс 3 0
Руджери Маттео 3 0
Пашалич Марио 2 0
Копмейнерс Тëн 2 0
Скальвини Джорджио 2 0
Миранчук Алексей 1 0
Скамакка Джанлука 1 0
Баккер Митчел 1 0
Туре Эль Билал 1 0
Цортеа Надир 1 0
Де Кетеларе Шарль 1 0
Хин Исак 1 0
Болонья
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фергюсон Льюис 7 0
Фройлер Ремо 6 0
Эбишер Мишель 6 0
Пош Штефан 6 0
Мотта Тьяго 4 1
Салемакерс Алексис 4 1
Зиркзее Джошуа 5 0
Калафьори Рикардо 4 0
Кристиансен Виктор 4 0
Бёкема Сэм 3 0
Ндой Дан 3 0
Урбаньски Кацпер 3 0
Эль-Аззузи Уссама 3 0
Фаббьян Джованни 3 0
Скорупски Лукаш 2 0
Ликояннис Хараламбос 1 0
Орсолини Риккардо 1 0
Корацца Томмазо 1 0

Результаты матчей

Аталанта
83.3%
16.7%
10 побед 2 поражения
Первый тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
62% (8)
38% (5)
0% (0)
Болонья
8.3%
91.7%
1 победа 11 поражений
Первый тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
14% (2)
79% (11)

Сухие победы

7
1

Сухие поражения

0
8

Волевые победы

4
2

Упущенные победы

2
10
Аталанта
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
Болонья
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (2)
67% (8)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

15
2

Упущенные победы

13
24
Аталанта
72.7%
27.3%
16 побед 6 поражений
Первый тайм
46% (12)
31% (8)
23% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (11)
38% (10)
19% (5)
Болонья
17.6%
82.4%
3 победы 14 поражений
Первый тайм
23% (6)
46% (12)
31% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
12% (3)
27% (7)
62% (16)

Сухие победы

10
1

Сухие поражения

3
9

Волевые победы

19
4

Упущенные победы

15
34

Голы по времени матча

Забито

30
14
12 В 1-м тайме 9
18 Во 2-м тайме 5
9 Забивали первыми 6
14 Не забивали 17
3
10%
2
14%
1-15
2
7%
5
36%
16-30
7
23%
2
14%
31-45
6
20%
1
7%
46-60
4
13%
2
14%
61-75
8
27%
2
14%
76-90

Пропущено

8
15
4 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 10
1
13%
2
13%
1-15
0
0%
3
20%
16-30
3
38%
3
20%
31-45
1
13%
3
20%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
3
38%
3
20%
76-90

Забито

19
24
9 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 16
7 Забивали первыми 9
16 Не забивали 14
4
21%
2
8%
1-15
3
16%
5
21%
16-30
2
11%
1
4%
31-45
4
21%
4
17%
46-60
1
5%
3
13%
61-75
5
26%
9
38%
76-90

Пропущено

19
9
11 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 2
6 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 6
3
16%
2
22%
1-15
3
16%
4
44%
16-30
5
26%
1
11%
31-45
3
16%
1
11%
46-60
1
5%
1
11%
61-75
4
21%
0
0%
76-90

Забито

49
38
21 В 1-м тайме 17
28 Во 2-м тайме 21
16 Забивали первыми 15
4 Не забивали 5
7
14%
4
11%
1-15
5
10%
10
26%
16-30
9
18%
3
8%
31-45
10
20%
5
13%
46-60
5
10%
5
13%
61-75
13
27%
11
29%
76-90

Пропущено

27
24
15 В 1-м тайме 15
12 Во 2-м тайме 9
9 Пропускали первыми 8
15 Не пропускали 16
4
15%
4
17%
1-15
3
11%
7
29%
29%
16-30
8
30%
30%
4
17%
31-45
4
15%
4
17%
46-60
1
4%
2
8%
61-75
7
26%
3
13%
76-90

Результаты последних матчей

Аталанта
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Интер Милан - Аталанта 4:0 Милан - Аталанта 1:1 Аталанта - Сассуоло 3:0 Дженоа - Аталанта 1:4
Аталанта - Лацио 3:1 Аталанта - Удинезе 2:0 Аталанта - Фрозиноне 5:0 Аталанта - Реал Калепина 11:0 Милан - Аталанта 1:2 Рома - Аталанта 1:1 Аталанта - Сассуоло 3:1 Аталанта - Лечче 1:0 Болонья - Аталанта 1:0 Аталанта - Салернитана 4:1 Ракув - Аталанта 0:4 Аталанта - Милан 3:2 Торино - Аталанта 3:0 Аталанта - Спортинг Л 1:1 Аталанта - Наполи 1:2 Удинезе - Аталанта 1:1
Болонья
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Болонья - Верона 2:0 Лацио - Болонья 1:2 Болонья - Фиорентина 2:0 Болонья - Лечче 4:0
Болонья - Сассуоло 4:2 Милан - Болонья 2:2 Кальяри - Болонья 2:1 Фиорентина - Болонья 0:0 Болонья - Дженоа 1:1 Удинезе - Болонья 3:0 Болонья - Аталанта 1:0 Интер Милан - Болонья 1:2 Болонья - Рома 2:0 Салернитана - Болонья 1:2 Лечче - Болонья 1:1 Болонья - Торино 2:0 Фиорентина - Болонья 2:1 Болонья - Лацио 1:0 Болонья - Верона 2:0 Сассуоло - Болонья 1:1

Результаты матчей

Аталанта
Болонья

Точный счет

2:0
3 раза 23%
1:2
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
2:0
4 раза 29%
1:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%

Точное количество голов

3
4 раза 31%
1
3 раза 23%
2
3 раза 23%
0
1 раз 8%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
2
6 раз 43%
1
3 раза 21%
0
2 раза 14%
4
2 раза 14%
3
1 раз 7%

Точный счет

1:1
3 раза 23%
3:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
1:1
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
3:0
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 38%
0
3 раза 23%
2
3 раза 23%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
1
5 раз 42%
2
4 раза 33%
0
3 раза 25%

Точный счет

2:0
3 раза 12%
1:1
3 раза 12%
3:0
3 раза 12%
3:2
3 раза 12%
1:0
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
1:1
4 раза 15%
2:0
4 раза 15%
2:1
4 раза 15%
0:0
3 раза 12%
1:0
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%

Точное количество голов

1
8 раз 31%
2
6 раз 23%
3
5 раз 19%
0
4 раза 15%
4
2 раза 8%
5
1 раз 4%
2
10 раз 38%
1
8 раз 31%
0
5 раз 19%
4
2 раза 8%
3
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Аталанта
Болонья

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
1
0.5
Больше Меньше
12
2
9
4
1.5
9
5
6
7
2.5
3
11
2
11
3.5
2
12
1
12
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
3
0.5
Больше Меньше
9
3
5
8
1.5
4
8
2
11
2.5
1
12
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
22
4
0.5
Больше Меньше
21
5
14
12
1.5
13
13
8
18
2.5
3
23
3
23
3.5
2
24
1
25
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 26 22 3 1 67 - 12 69
2.
Ювентус
 Заявка 26 17 6 3 41 - 19 57
3.
Милан
 Заявка 26 16 5 5 50 - 32 53
4.
Болонья
 Заявка 26 13 9 4 39 - 23 48
5.
Аталанта
 Заявка 26 14 4 8 48 - 28 46
6.
Рома
 Заявка 26 13 5 8 48 - 32 44
7.
Фиорентина
 Заявка 26 12 5 9 39 - 30 41
8.
Лацио
 Заявка 26 12 4 10 32 - 28 40
9.
Наполи
 Заявка 26 11 7 8 40 - 30 40
10.
Торино
 Заявка 26 9 9 8 25 - 25 36
11.
Монца
 Заявка 26 9 9 8 27 - 30 36
12.
Дженоа
 Заявка 26 8 9 9 28 - 31 33
13.
Эмполи
 Заявка 26 6 7 13 22 - 40 25
14.
Лечче
 Заявка 26 5 9 12 24 - 43 24
15.
Фрозиноне
 Заявка 26 6 5 15 34 - 55 23
16.
Удинезе
 Заявка 26 3 14 9 25 - 40 23
17.
Сассуоло
 Заявка 26 5 5 16 32 - 54 20
18.
Верона
 Заявка 26 4 8 14 23 - 36 20
19.
Кальяри
 Заявка 26 4 8 14 24 - 47 20
20.
Салернитана
 Заявка 26 2 7 17 20 - 53 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Болонья
 Заявка 14 11 2 1 26 - 7 35
2.
Интер Милан
 Заявка 13 11 1 1 34 - 6 34
3.
Аталанта
 Заявка 13 10 1 2 30 - 8 31
4.
Ювентус
 Заявка 13 9 3 1 20 - 8 30
5.
Рома
 Заявка 14 9 3 2 33 - 15 30
6.
Милан
 Заявка 13 9 2 2 22 - 8 29
7.
Фиорентина
 Заявка 13 8 2 3 24 - 13 26
8.
Торино
 Заявка 13 6 5 2 14 - 8 23
9.
Лацио
 Заявка 12 6 3 3 13 - 9 21
10.
Фрозиноне
 Заявка 13 6 2 5 22 - 22 20
11.
Монца
 Заявка 13 5 5 3 16 - 13 20
12.
Дженоа
 Заявка 13 5 5 3 17 - 16 20
13.
Лечче
 Заявка 13 5 4 4 15 - 21 19
14.
Наполи
 Заявка 12 5 3 4 17 - 16 18
15.
Кальяри
 Заявка 13 4 4 5 16 - 22 16
16.
Верона
 Заявка 12 3 5 4 14 - 16 14
17.
Сассуоло
 Заявка 13 3 3 7 17 - 25 12
18.
Удинезе
 Заявка 13 1 8 4 16 - 20 11
19.
Эмполи
 Заявка 13 2 4 7 9 - 18 10
20.
Салернитана
 Заявка 14 1 4 9 13 - 29 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 13 11 2 0 33 - 6 35
2.
Ювентус
 Заявка 13 8 3 2 21 - 11 27
3.
Милан
 Заявка 13 7 3 3 28 - 24 24
4.
Наполи
 Заявка 14 6 4 4 23 - 14 22
5.
Лацио
 Заявка 14 6 1 7 19 - 19 19
6.
Монца
 Заявка 13 4 4 5 11 - 17 16
7.
Фиорентина
 Заявка 13 4 3 6 15 - 17 15
8.
Аталанта
 Заявка 13 4 3 6 18 - 20 15
9.
Эмполи
 Заявка 13 4 3 6 13 - 22 15
10.
Рома
 Заявка 12 4 2 6 15 - 17 14
11.
Болонья
 Заявка 12 2 7 3 13 - 16 13
12.
Дженоа
 Заявка 13 3 4 6 11 - 15 13
13.
Торино
 Заявка 13 3 4 6 11 - 17 13
14.
Удинезе
 Заявка 13 2 6 5 9 - 20 12
15.
Сассуоло
 Заявка 13 2 2 9 15 - 29 8
16.
Салернитана
 Заявка 12 1 3 8 7 - 24 6
17.
Верона
 Заявка 14 1 3 10 9 - 20 6
18.
Лечче
 Заявка 13 0 5 8 9 - 22 5
19.
Кальяри
 Заявка 13 0 4 9 8 - 25 4
20.
Фрозиноне
 Заявка 13 0 3 10 12 - 33 3
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Интер Милан Мартинес Лаутаро 23 (2)
Ювентус Влахович Душан 15 (4)
Милан Жиру Оливье 12 (8)
Рома Дибала Пауло 11 (6)
Наполи Осимхен Виктор 11 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Верона Дуда Ондрей 2 8
Рома Паредес Леандро 11
Фиорентина Раньери Лука 11
Лечче Рамадани Юльбер 10
Аталанта Де Рон Мартен 9
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Аталанта - Болонья от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 3 марта 2024, осталось 2 дня 9 часов 4 минуты.

    Главный судья: Ла Пенья Федерико

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    • Прогнозы 46
    Аталанта 84.8% (39)
    X 13% (6)
    Болонья 2.2% (1)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Аталанта
    Ничья
    Болонья
    1.97
    3.60
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    4.20
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    Прогнозы на матч Аталанта - Болонья

    Исход игры
    Аталанта
    85.4% (41)
    Ничья
    12.5% (6)
    Болонья
    2.1% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    70.45% (31)
    Меньше
    29.55% (13)
    Обе команды забьют
    Да
    79.55% (35)
    Нет
    20.45% (9)
    Популярный счёт
    2:1 Аталанта
    54.2% (26)
    1:0 Аталанта
    14.6% (7)
    1:1 Ничья
    8.3% (4)
    3:1 Аталанта
    4.2% (2)
    2:2 Ничья
    4.2% (2)
    2:0 Аталанта
    4.2% (2)
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