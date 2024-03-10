Тур: 25. Стадион: Фритц-Вальтер-Штадион.
3:2
Второй тайм: 90+'
0'
0:1
48' ГолErik Engelhardt
61' Желтая карточкаJannes Wulff
61' Желтая карточкаРиттер Марлон
1:1
67' ГолАхе Рагнар
1:2
69' ГолErik Engelhardt
72' Желтая карточкаЦиммер Жан
2:2
79' ГолСимакала Ба-Муака
86' Желтая карточкаНиманн Ноэль
3:2
90' ГолАхе Рагнар
Ход матча
48'
0:1
61'
61'
67'
1:1
69'
1:2
72'
79'
86'
90'
3:2
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 2
-
10 Удары в створ 4
-
10 Угловые 3
-
2 Офсайды 1
-
12 Нарушения правил 13
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
48 Владение мячом, % 52
Прогноз на матч от Liveresult
18
Краль
Юлиан
33
Эльведи
Ян
26
Калоч
Филип
16
Нихус
Юлиан
17
Опоку
Аарон
22
Кюн
Филипп
14
Диаките
Умар
32
Jannes
Wulff
26
Dave
Gnaase
13
Lukas
Kunze
- Основной состав
-
18 Краль ЮлианВратарь
- Защитник
-
33 Эльведи ЯнЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Калоч ФилипПолузащитник
-
16 Нихус ЮлианПолузащитник
-
17 Опоку АаронПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
31 Цолински БенЗащитник
-
20 Рашль ТобиасПолузащитник
-
29 Тачи РичмондПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Функель Фридхельм
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
-
22 Кюн ФилиппВратарь
- Защитник
-
14 Диаките УмарЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
32 Jannes WulffПолузащитник
-
26 Dave GnaaseПолузащитник
-
13 Lukas KunzeПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Бирман ТимоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Вридт КвазиНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Кошинат Уве
История личных встреч
Кайзерслаутерн
Оснабрюк
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
50%
4 победы 2 ничьи 0 побед
5 матчей
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 2 победы
9 матчей
44.4%
22.2%
33.4%
4 победы 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
22.2%
44.4%
33.4%
2 победы 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
44.4%
33.3%
22.3%
4 победы 3 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
5
6
Голов в среднем за матч
1.67
1
Среднее время на гол
54
90
Всего голов
7
3
Голов в среднем за матч
1.17
1
Среднее время на гол
77
90
Всего голов
12
9
Голов в среднем за матч
1.33
1
Тотал матчей
2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
Среднее время на гол
67
90
Бомбардиры внутри турнира
Кайзерслаутерн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ахе Рагнар
|13
|0.52
|Риттер Марлон
|4
|0.16
|Томяк Борис
|4 (2)
|0.16
|Тачи Ричмонд
|3
|0.12
|Бойд Терренс
|2
|0.08
|Опоку Аарон
|2
|0.08
|Краус Кевин II
|2 (1)
|0.08
|Пухач Тымотеуш
|1
|0.04
|Циммер Жан
|1
|0.04
|Рашль Тобиас
|1
|0.04
|Туре Альмами
|1
|0.04
|Эльведи Ян
|1
|0.04
|Симакала Ба-Муака
|1
|0.04
|Стожилкович Филип
|1
|0.04
|Нихус Юлиан
|1
|0.04
|Редондо Кенни
|0
|0
|Клемент Филипп
|0
|0
|Ганслик Даниэль
|0
|0
Оснабрюк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Erik Engelhardt
|8 (1)
|0.32
|Dave Gnaase
|3
|0.12
|Кюизанс Микаэль
|3 (3)
|0.12
|Конте Кристиан
|2
|0.08
|Диаките Умар
|2
|0.08
|Теше Роберт
|1
|0.04
|Florian Kleinhansl
|1
|0.04
|Вридт Квази
|1
|0.04
|Макридис Хараламбос
|1
|0.04
|Lukas Kunze
|1
|0.04
|Гьямфи Максвелл
|1
|0.04
|Ферхук Йон
|0
|0
|Тальхаммер Максимилиан
|0
|0
|Jannes Wulff
|0
|0
Карточки
Кайзерслаутерн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Томяк Борис
|5
|2
|Риттер Марлон
|5
|0
|Пухач Тымотеуш
|5
|0
|Нихус Юлиан
|5
|0
|Редондо Кенни
|4
|0
|Сольдо Никола
|4
|0
|Циммер Жан
|3
|0
|Эльведи Ян
|3
|0
|Калоч Филип
|3
|0
|Рашль Тобиас
|3
|0
|Бойд Терренс
|2
|0
|Краус Кевин II
|2
|0
|Краль Юлиан
|2
|0
|Абиама Диксон
|2
|0
|Луте Андреас
|0
|1
|Аремю Афииз
|0
|1
|Цолински Бен
|1
|0
|Симакала Ба-Муака
|1
|0
|Опоку Аарон
|1
|0
|Тачи Ричмонд
|1
|0
Оснабрюк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Dave Gnaase
|9
|0
|Кюизанс Микаэль
|6
|1
|Айдини Басхким
|6
|1
|Гьямфи Максвелл
|5
|1
|Florian Kleinhansl
|6
|0
|Виманн Никлас
|1
|2
|Теше Роберт
|3
|0
|Ферхук Йон
|3
|0
|Конте Кристиан
|3
|0
|Jannes Wulff
|3
|0
|Вридт Квази
|2
|0
|Диаките Умар
|2
|0
|Андруцос Танасис
|2
|0
|Lukas Kunze
|2
|0
|Гойгингер Томас
|1
|0
|Ниманн Ноэль
|1
|0
|Henry Rorig
|1
|0
|Кюн Филипп
|1
|0
|Florian Bahr
|1
|0
|Уве Кошинат
|1
|0
Результаты матчей
Кайзерслаутерн
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
58% (7)
25% (3)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
17% (2)
58% (7)
Оснабрюк
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
Сухие победы
0
3
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
6
1
Упущенные победы
6
10
Кайзерслаутерн
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (8)
8% (1)
25% (3)
Оснабрюк
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
67% (8)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
33% (4)
50% (6)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
21
11
Упущенные победы
9
7
Кайзерслаутерн
60%
40%
12 побед 8 поражений
Первый тайм
42% (10)
33% (8)
25% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (11)
13% (3)
42% (10)
Оснабрюк
40%
60%
6 побед 9 поражений
Первый тайм
17% (4)
58% (14)
25% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (6)
42% (10)
33% (8)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
4
4
Волевые победы
27
12
Упущенные победы
15
17
Голы по времени матча
Забито
22
12
12 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 1
15 Не забивали 15
4
18%
1
8%
1-15
7
32%
1
8%
16-30
1
5%
3
25%
31-45
2
9%
1
8%
46-60
4
18%
1
8%
61-75
4
18%
5
42%
76-90
Пропущено
24
29
7 В 1-м тайме 12
17 Во 2-м тайме 17
6 Пропускали первыми 10
12 Не пропускали 11
1
4%
2
7%
1-15
4
17%
4
14%
16-30
2
8%
6
21%
31-45
8
33%
7
24%
46-60
6
25%
7
24%
61-75
3
13%
3
10%
76-90
Забито
14
11
9 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 3
15 Не забивали 17
2
14%
1
9%
1-15
2
14%
2
18%
16-30
5
36%
2
18%
31-45
1
7%
1
9%
46-60
2
14%
2
18%
61-75
2
14%
3
27%
76-90
Пропущено
26
16
11 В 1-м тайме 7
15 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 9
2
8%
4
25%
1-15
4
15%
0
0%
16-30
5
19%
3
19%
31-45
5
19%
1
6%
46-60
8
31%
3
19%
61-75
2
8%
5
31%
76-90
Забито
36
23
21 В 1-м тайме 10
15 Во 2-м тайме 13
12 Забивали первыми 4
6 Не забивали 8
6
17%
2
9%
1-15
9
25%
3
13%
16-30
6
17%
5
22%
31-45
3
8%
2
9%
46-60
6
17%
3
13%
61-75
6
17%
8
35%
76-90
Пропущено
50
45
18 В 1-м тайме 19
32 Во 2-м тайме 26
12 Пропускали первыми 17
23 Не пропускали 20
3
6%
6
13%
1-15
8
16%
4
9%
16-30
7
14%
9
20%
31-45
13
26%
8
18%
46-60
14
28%
10
22%
61-75
5
10%
8
18%
76-90
Результаты последних матчей
Кайзерслаутерн
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
Ганза - Кайзерслаутерн 0:3 Кайзерслаутерн - Карлсруэ 0:4 Нюрнберг - Кайзерслаутерн 1:1 Кайзерслаутерн - Падерборн 1:2
Эльвeрсберг - Кайзерслаутерн 2:1 Герта - Кайзерслаутерн 1:3 Кайзерслаутерн - Шальке 04 4:1 Санкт-Паули - Кайзерслаутерн 2:0 Динамо Дрезден - Кайзерслаутерн 3:0 Генчлербирлиги - Кайзерслаутерн 1:4 Айнтрахт Бр - Кайзерслаутерн 2:1 Кайзерслаутерн - Герта 1:2 Кайзерслаутерн - Нюрнберг 2:0 Магдебург - Кайзерслаутерн 4:1 Кайзерслаутерн - Хольштайн Киль 0:3 Кайзерслаутерн - Дюделанж 0:1 Веен Висбаден - Кайзерслаутерн 2:1 Кайзерслаутерн - Гройтер Фюрт 0:2 Кайзерслаутерн - Кёльн 3:2 Кайзерслаутерн - Гамбург 3:3
Оснабрюк
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Гамбург - Оснабрюк 1:2 Оснабрюк - Ганновер 96 1:0 Эльвeрсберг - Оснабрюк 3:1 Оснабрюк - Ганза 0:0
Нюрнберг - Оснабрюк 2:2 Шпелле Фенхаус - Оснабрюк 0:4 Оснабрюк - Падерборн 0:0 Карлсруэ - Оснабрюк 2:1 Оснабрюк - Санкт-Паули 3:1 Твенте - Оснабрюк 2:2 Герта - Оснабрюк 0:0 Оснабрюк - Санкт-Паули 1:1 Шальке 04 - Оснабрюк 4:0 Оснабрюк - Магдебург 0:2 Айнтрахт Бр - Оснабрюк 3:2 Оснабрюк - Хольштайн Киль 1:1 Гройтер Фюрт - Оснабрюк 4:0 Оснабрюк - Веен Висбаден 0:2 Эммен - Оснабрюк 2:4 Фортуна - Оснабрюк 1:1
Результаты матчей
Кайзерслаутерн
Оснабрюк
Точный счет
1:2
3 раза 25%
3:1
3 раза 25%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
0:0
2 раза 17%
0:2
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
2:3
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
Точное количество голов
3
5 раз 42%
0
3 раза 25%
1
3 раза 25%
4
1 раз 8%
0
5 раз 42%
2
4 раза 33%
1
3 раза 25%
Точный счет
2:1
3 раза 25%
1:1
2 раза 17%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
1:1
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
4:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
7:0
1 раз 8%
Точное количество голов
1
6 раз 50%
0
2 раза 17%
2
2 раза 17%
3
2 раза 17%
1
5 раз 42%
0
4 раза 33%
2
3 раза 25%
Точный счет
1:2
4 раза 17%
2:1
3 раза 13%
3:1
3 раза 13%
0:3
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
4:1
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
1:1
4 раза 17%
0:0
3 раза 13%
2:1
3 раза 13%
0:2
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
2:3
2 раза 8%
4:0
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
7:0
1 раз 4%
Точное количество голов
1
9 раз 38%
3
7 раз 29%
0
5 раз 21%
2
2 раза 8%
4
1 раз 4%
0
9 раз 38%
1
8 раз 33%
2
7 раз 29%
Тоталы голов в матче
Кайзерслаутерн
Оснабрюк
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
93
Больше Меньше
75
66
48
66
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
102
Больше Меньше
84
48
39
210
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
195
Больше Меньше
159
1014
717
816
123
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0
|25
|14
|9
|2
|46 - 25
|51
|2.
|25
|14
|4
|7
|47 - 34
|46
|3.
|25
|12
|5
|8
|47 - 37
|41
|4.
|25
|11
|7
|7
|52 - 34
|40
|5.
|25
|11
|6
|8
|39 - 41
|39
|6.
|25
|10
|9
|6
|46 - 34
|39
|7.
|1:4
|25
|11
|5
|9
|37 - 37
|38
|8.
|25
|10
|6
|9
|35 - 43
|36
|9.
|4:1
|25
|10
|5
|10
|39 - 41
|35
|10.
|25
|9
|8
|8
|48 - 41
|35
|11.
|0:2
|25
|9
|7
|9
|45 - 41
|34
|12.
|25
|8
|7
|10
|38 - 34
|31
|13.
|25
|8
|7
|10
|30 - 31
|31
|14.
|25
|9
|3
|13
|40 - 49
|30
|15.
|2:2
|25
|7
|5
|13
|40 - 50
|26
|16.
|25
|7
|4
|14
|23 - 41
|25
|17.
|25
|7
|3
|15
|23 - 38
|24
|18.
|2:2
|25
|3
|10
|12
|24 - 48
|19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0
|13
|8
|5
|0
|26 - 9
|29
|2.
|1:4
|13
|8
|2
|3
|25 - 15
|26
|3.
|12
|7
|4
|1
|28 - 12
|25
|4.
|12
|8
|0
|4
|26 - 16
|24
|5.
|13
|7
|2
|4
|26 - 19
|23
|6.
|13
|6
|5
|2
|27 - 18
|23
|7.
|13
|7
|1
|5
|25 - 22
|22
|8.
|13
|6
|3
|4
|24 - 17
|21
|9.
|13
|6
|3
|4
|23 - 18
|21
|10.
|0:2
|12
|5
|4
|3
|27 - 15
|19
|11.
|12
|5
|4
|3
|18 - 18
|19
|12.
|12
|5
|3
|4
|18 - 18
|18
|13.
|13
|5
|3
|5
|15 - 17
|18
|14.
|4:1
|12
|5
|2
|5
|18 - 20
|17
|15.
|12
|4
|5
|3
|14 - 14
|17
|16.
|2:2
|13
|5
|2
|6
|24 - 26
|17
|17.
|12
|4
|2
|6
|14 - 20
|14
|18.
|2:2
|12
|2
|5
|5
|11 - 16
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|7
|3
|2
|22 - 12
|24
|2.
|2:0
|12
|6
|4
|2
|20 - 16
|22
|3.
|13
|6
|3
|4
|21 - 23
|21
|4.
|12
|5
|4
|3
|29 - 16
|19
|5.
|4:1
|13
|5
|3
|5
|21 - 21
|18
|6.
|13
|5
|2
|6
|17 - 25
|17
|7.
|13
|4
|5
|4
|21 - 21
|17
|8.
|0:2
|13
|4
|3
|6
|18 - 26
|15
|9.
|13
|4
|2
|7
|16 - 17
|14
|10.
|13
|3
|5
|5
|18 - 22
|14
|11.
|12
|3
|3
|6
|21 - 23
|12
|12.
|1:4
|12
|3
|3
|6
|12 - 22
|12
|13.
|13
|3
|2
|8
|9 - 21
|11
|14.
|12
|2
|4
|6
|14 - 17
|10
|15.
|2:2
|12
|2
|3
|7
|16 - 24
|9
|16.
|2:2
|13
|1
|5
|7
|13 - 32
|8
|17.
|12
|2
|1
|9
|14 - 30
|7
|18.
|12
|2
|0
|10
|8 - 21
|6
- — Выход в Бундеслигу
- — Выход в плей-офф
- — Плей-офф зоны вылета
- — Зона вылета
|Гамбург
|Глацель Роберт
|16 (4)
|Фортуна
|Цолис Христос
|14 (4)
|Санкт-Паули
|Хартель Марсель
|13 (9)
|Герта
|Табакович Харис
|13 (3)
|Нюрнберг
|Can Uzun
|13 (1)
|Нюрнберг
|Кастроп Йенс
|2 9
|Магдебург
|Атик Бариш
|9
|Оснабрюк
|Dave Gnaase
|9
|Гамбург
|Хайер Моритц
|1 7
|Кайзерслаутерн
|Томяк Борис
|2 5