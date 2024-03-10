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  3. Германия
  4. Бундеслига 2 2023-2024
Тур: 25. Стадион: . Зрители: 42008
Кайзерслаутерн
3:2
Конец матча
Оснабрюк
0'
0:1
48' Гол
Erik Engelhardt
61' Желтая карточка
Jannes Wulff
61' Желтая карточка
Риттер Марлон
1:1
66' Гол
Ахе Рагнар
1:2
69' Гол
Erik Engelhardt
72' Желтая карточка
Циммер Жан
2:2
78' Гол
Симакала Ба-Муака
86' Желтая карточка
Ниманн Ноэль
3:2
90' Гол
Ахе Рагнар
90'+8

Ход матча

48'
0:1
Erik Engelhardt
61'
 
Jannes Wulff
61'
Риттер Марлон
 
63'
Симакала Ба-Муака
Редондо Кенни
 
63'
Тачи Ричмонд
Калоч Филип
 
63'
Абиама Диксон
Опоку Аарон
 
64'
 
Ниманн Ноэль
Конте Кристиан
64'
 
Теше Роберт
Jannes Wulff
66'
Ахе Рагнар
(Пухач Тымотеуш)
1:1
69'
1:2
Erik Engelhardt
(Диаките Умар)
72'
Циммер Жан
 
78'
Симакала Ба-Муака
2:2
86'
 
Лобингер Лекс-Тигер
Erik Engelhardt
86'
 
Ниманн Ноэль
90'
Ахе Рагнар
(Тачи Ричмонд)
3:2
90'
 
Вридт Квази
Lukas Kunze
90'
 
Гойгингер Томас
Макридис Хараламбос
90'
Ганслик Даниэль
Ахе Рагнар
 

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 2
  • 10 Удары в створ 4
  • 11 Угловые 3
  • 2 Офсайды 1
  • 14 Нарушения правил 13
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 394 Количество передач 413
  • 49 Владение мячом, % 51
Прогноз на матч от Liveresult
18
Краль
Юлиан
8
Циммер
Жан
33
Эльведи
Ян
2
Томяк
Борис
15
Пухач
Тымотеуш
26
Калоч
Филип
16
Нихус
Юлиан
17
Опоку
Аарон
7
Риттер
Марлон
11
Редондо
Кенни
9
Ахе
Рагнар
22
Кюн
Филипп
2
Андруцос
Танасис
14
Диаките
Умар
25
Виманн
Никлас
3
Florian
Kleinhansl
17
Конте
Кристиан
32
Jannes
Wulff
26
Dave
Gnaase
13
Lukas
Kunze
11
Макридис
Хараламбос
9
Erik
Engelhardt
Кайзерслаутерн
4-2-3-1
Оснабрюк
4-5-1

История личных встреч

Кайзерслаутерн
Оснабрюк

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
50%
4 победы 2 ничьи 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 2 победы

9 матчей

44.4%
22.2%
33.4%
4 победы 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

22.2%
44.4%
33.4%
2 победы 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

44.4%
33.3%
22.3%
4 победы 3 ничьи 2 победы

История матчей

Б2
2:2
Б3
0:1
Б3
2:0
Б3
1:3
Б3
2:0
К
1:1
Б2
0:2
Б2
2:0
Б2
2:0

Голы

Всего голов

5
6

Голов в среднем за матч

1.67
1

Среднее время на гол

54
90

Всего голов

7
3

Голов в среднем за матч

1.17
1

Среднее время на гол

77
90

Всего голов

12
9

Голов в среднем за матч

1.33
1

Тотал матчей

2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
2
Больше 22%
Меньше 78%
7

Среднее время на гол

67
90

Бомбардиры внутри турнира

Кайзерслаутерн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ахе Рагнар 14 0.56
Риттер Марлон 4 0.16
Томяк Борис 4 (2) 0.16
Тачи Ричмонд 3 0.12
Бойд Терренс 2 0.08
Опоку Аарон 2 0.08
Краус Кевин II 2 (1) 0.08
Пухач Тымотеуш 1 0.04
Циммер Жан 1 0.04
Рашль Тобиас 1 0.04
Туре Альмами 1 0.04
Эльведи Ян 1 0.04
Симакала Ба-Муака 1 0.04
Стожилкович Филип 1 0.04
Нихус Юлиан 1 0.04
Редондо Кенни 0 0
Клемент Филипп 0 0
Ганслик Даниэль 0 0
Оснабрюк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Erik Engelhardt 9 (1) 0.36
Кюизанс Микаэль 3 (3) 0.12
Dave Gnaase 3 0.12
Конте Кристиан 2 0.08
Теше Роберт 1 0.04
Диаките Умар 1 0.04
Florian Kleinhansl 1 0.04
Вридт Квази 1 0.04
Макридис Хараламбос 1 0.04
Lukas Kunze 1 0.04
Гьямфи Максвелл 1 0.04
Ферхук Йон 0 0
Тальхаммер Максимилиан 0 0
Jannes Wulff 0 0

Карточки

Кайзерслаутерн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Томяк Борис 5 2
Риттер Марлон 5 0
Пухач Тымотеуш 5 0
Нихус Юлиан 5 0
Редондо Кенни 4 0
Сольдо Никола 4 0
Циммер Жан 3 0
Эльведи Ян 3 0
Калоч Филип 3 0
Рашль Тобиас 3 0
Бойд Терренс 2 0
Краус Кевин II 2 0
Краль Юлиан 2 0
Абиама Диксон 2 0
Луте Андреас 0 1
Аремю Афииз 0 1
Цолински Бен 1 0
Симакала Ба-Муака 1 0
Опоку Аарон 1 0
Тачи Ричмонд 1 0
Оснабрюк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Dave Gnaase 9 0
Кюизанс Микаэль 6 1
Айдини Басхким 6 1
Гьямфи Максвелл 5 1
Florian Kleinhansl 6 0
Виманн Никлас 1 2
Теше Роберт 3 0
Ферхук Йон 3 0
Конте Кристиан 3 0
Jannes Wulff 3 0
Вридт Квази 2 0
Диаките Умар 2 0
Андруцос Танасис 2 0
Lukas Kunze 2 0
Ниманн Ноэль 2 0
Гойгингер Томас 1 0
Henry Rorig 1 0
Кюн Филипп 1 0
Florian Bahr 1 0
Уве Кошинат 1 0

Результаты матчей

Кайзерслаутерн
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
54% (7)
31% (4)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
15% (2)
54% (7)
Оснабрюк
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)

Сухие победы

0
3

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

8
1

Упущенные победы

6
12
Кайзерслаутерн
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (8)
8% (1)
25% (3)
Оснабрюк
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
0% (0)
69% (9)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
31% (4)
54% (7)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

21
11

Упущенные победы

9
7
Кайзерслаутерн
61.9%
38.1%
13 побед 8 поражений
Первый тайм
40% (10)
36% (9)
24% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (12)
12% (3)
40% (10)
Оснабрюк
37.5%
62.5%
6 побед 10 поражений
Первый тайм
16% (4)
60% (15)
24% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (6)
40% (10)
36% (9)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

4
4

Волевые победы

29
12

Упущенные победы

15
19

Голы по времени матча

Забито

25
14
12 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 2
15 Не забивали 15
4
16%
1
7%
1-15
7
28%
1
7%
16-30
1
4%
3
21%
31-45
2
8%
2
14%
46-60
5
20%
2
14%
61-75
6
24%
5
36%
76-90

Пропущено

26
32
7 В 1-м тайме 12
19 Во 2-м тайме 20
7 Пропускали первыми 10
13 Не пропускали 12
1
4%
2
6%
1-15
4
15%
4
13%
16-30
2
8%
6
19%
31-45
9
35%
7
22%
46-60
7
27%
8
25%
61-75
3
12%
5
16%
76-90

Забито

14
11
9 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 3
16 Не забивали 18
2
14%
1
9%
1-15
2
14%
2
18%
16-30
5
36%
2
18%
31-45
1
7%
1
9%
46-60
2
14%
2
18%
61-75
2
14%
3
27%
76-90

Пропущено

26
16
11 В 1-м тайме 7
15 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 9
2
8%
4
25%
1-15
4
15%
0
0%
16-30
5
19%
3
19%
31-45
5
19%
1
6%
46-60
8
31%
3
19%
61-75
2
8%
5
31%
76-90

Забито

39
25
21 В 1-м тайме 10
18 Во 2-м тайме 15
12 Забивали первыми 5
6 Не забивали 8
6
15%
2
8%
1-15
9
23%
3
12%
16-30
6
15%
5
20%
31-45
3
8%
3
12%
46-60
7
18%
4
16%
61-75
8
21%
8
32%
76-90

Пропущено

52
48
18 В 1-м тайме 19
34 Во 2-м тайме 29
13 Пропускали первыми 17
24 Не пропускали 21
3
6%
6
13%
1-15
8
15%
4
8%
16-30
7
13%
9
19%
31-45
14
27%
8
17%
46-60
15
29%
11
23%
61-75
5
10%
10
21%
76-90

Результаты последних матчей

Кайзерслаутерн
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
Ганза - Кайзерслаутерн 0:3 Кайзерслаутерн - Карлсруэ 0:4 Нюрнберг - Кайзерслаутерн 1:1 Кайзерслаутерн - Падерборн 1:2
Эльвeрсберг - Кайзерслаутерн 2:1 Герта - Кайзерслаутерн 1:3 Кайзерслаутерн - Шальке 04 4:1 Санкт-Паули - Кайзерслаутерн 2:0 Динамо Дрезден - Кайзерслаутерн 3:0 Генчлербирлиги - Кайзерслаутерн 1:4 Айнтрахт Бр - Кайзерслаутерн 2:1 Кайзерслаутерн - Герта 1:2 Кайзерслаутерн - Нюрнберг 2:0 Магдебург - Кайзерслаутерн 4:1 Кайзерслаутерн - Хольштайн Киль 0:3 Кайзерслаутерн - Дюделанж 0:1 Веен Висбаден - Кайзерслаутерн 2:1 Кайзерслаутерн - Гройтер Фюрт 0:2 Кайзерслаутерн - Кёльн 3:2 Кайзерслаутерн - Гамбург 3:3
Оснабрюк
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Гамбург - Оснабрюк 1:2 Оснабрюк - Ганновер 96 1:0 Эльвeрсберг - Оснабрюк 3:1 Оснабрюк - Ганза 0:0
Нюрнберг - Оснабрюк 2:2 Шпелле Фенхаус - Оснабрюк 0:4 Оснабрюк - Падерборн 0:0 Карлсруэ - Оснабрюк 2:1 Оснабрюк - Санкт-Паули 3:1 Твенте - Оснабрюк 2:2 Герта - Оснабрюк 0:0 Оснабрюк - Санкт-Паули 1:1 Шальке 04 - Оснабрюк 4:0 Оснабрюк - Магдебург 0:2 Айнтрахт Бр - Оснабрюк 3:2 Оснабрюк - Хольштайн Киль 1:1 Гройтер Фюрт - Оснабрюк 4:0 Оснабрюк - Веен Висбаден 0:2 Эммен - Оснабрюк 2:4 Фортуна - Оснабрюк 1:1

Результаты матчей

Кайзерслаутерн
Оснабрюк

Точный счет

1:2
3 раза 23%
3:1
3 раза 23%
3:2
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
0:0
2 раза 17%
0:2
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
2:3
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%

Точное количество голов

3
6 раз 46%
0
3 раза 23%
1
3 раза 23%
4
1 раз 8%
0
5 раз 42%
2
4 раза 33%
1
3 раза 25%

Точный счет

2:1
3 раза 25%
1:1
2 раза 17%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
1:1
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
3:2
2 раза 15%
4:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
7:0
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 50%
0
2 раза 17%
2
2 раза 17%
3
2 раза 17%
1
5 раз 38%
0
4 раза 31%
2
4 раза 31%

Точный счет

1:2
4 раза 16%
2:1
3 раза 12%
3:1
3 раза 12%
0:3
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
3:2
2 раза 8%
4:1
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
1:1
4 раза 16%
0:0
3 раза 12%
2:1
3 раза 12%
0:2
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
2:3
2 раза 8%
3:2
2 раза 8%
4:0
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
7:0
1 раз 4%

Точное количество голов

1
9 раз 36%
3
8 раз 32%
0
5 раз 20%
2
2 раза 8%
4
1 раз 4%
0
9 раз 36%
1
8 раз 32%
2
8 раз 32%

Тоталы голов в матче

Кайзерслаутерн
Оснабрюк

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
3
0.5
Больше Меньше
7
5
7
6
1.5
4
8
7
6
2.5
1
12
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
2
0.5
Больше Меньше
9
4
4
8
1.5
4
9
2
10
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
20
5
0.5
Больше Меньше
16
9
11
14
1.5
8
17
9
16
2.5
1
24
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Санкт-Паули
 25 14 9 2 46 - 25 51
2.
Хольштайн Киль
 25 14 4 7 47 - 34 46
3.
Гамбург
 25 12 5 8 47 - 37 41
4.
Фортуна
 25 11 7 7 52 - 34 40
5.
Падерборн
 25 11 6 8 39 - 41 39
6.
Ганновер 96
 25 10 9 6 46 - 34 39
7.
Гройтер Фюрт
 25 11 5 9 37 - 37 38
8.
Нюрнберг
 25 10 6 9 35 - 43 36
9.
Эльвeрсберг
 25 10 5 10 39 - 41 35
10.
Карлсруэ
 25 9 8 8 48 - 41 35
11.
Герта
 25 9 7 9 45 - 41 34
12.
Магдебург
 25 8 7 10 38 - 34 31
13.
Веен Висбаден
 25 8 7 10 30 - 31 31
14.
Шальке 04
 25 9 3 13 40 - 49 30
15.
Кайзерслаутерн
 25 8 4 13 41 - 50 28
16.
Ганза
 25 7 4 14 23 - 41 25
17.
Айнтрахт Бр
 25 7 3 15 23 - 38 24
18.
Оснабрюк
 25 3 9 13 24 - 49 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Санкт-Паули
 13 8 5 0 26 - 9 29
2.
Гройтер Фюрт
 13 8 2 3 25 - 15 26
3.
Ганновер 96
 12 7 4 1 28 - 12 25
4.
Гамбург
 12 8 0 4 26 - 16 24
5.
Шальке 04
 13 7 2 4 26 - 19 23
6.
Карлсруэ
 13 6 5 2 27 - 18 23
7.
Хольштайн Киль
 13 7 1 5 25 - 22 22
8.
Магдебург
 13 6 3 4 24 - 17 21
9.
Фортуна
 13 6 3 4 23 - 18 21
10.
Герта
 12 5 4 3 27 - 15 19
11.
Нюрнберг
 12 5 4 3 18 - 18 19
12.
Кайзерслаутерн
 13 6 1 6 25 - 26 19
13.
Падерборн
 12 5 3 4 18 - 18 18
14.
Айнтрахт Бр
 13 5 3 5 15 - 17 18
15.
Эльвeрсберг
 12 5 2 5 18 - 20 17
16.
Веен Висбаден
 12 4 5 3 14 - 14 17
17.
Ганза
 12 4 2 6 14 - 20 14
18.
Оснабрюк
 12 2 5 5 11 - 16 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хольштайн Киль
 12 7 3 2 22 - 12 24
2.
Санкт-Паули
 12 6 4 2 20 - 16 22
3.
Падерборн
 13 6 3 4 21 - 23 21
4.
Фортуна
 12 5 4 3 29 - 16 19
5.
Эльвeрсберг
 13 5 3 5 21 - 21 18
6.
Нюрнберг
 13 5 2 6 17 - 25 17
7.
Гамбург
 13 4 5 4 21 - 21 17
8.
Герта
 13 4 3 6 18 - 26 15
9.
Веен Висбаден
 13 4 2 7 16 - 17 14
10.
Ганновер 96
 13 3 5 5 18 - 22 14
11.
Карлсруэ
 12 3 3 6 21 - 23 12
12.
Гройтер Фюрт
 12 3 3 6 12 - 22 12
13.
Ганза
 13 3 2 8 9 - 21 11
14.
Магдебург
 12 2 4 6 14 - 17 10
15.
Кайзерслаутерн
 12 2 3 7 16 - 24 9
16.
Шальке 04
 12 2 1 9 14 - 30 7
17.
Оснабрюк
 13 1 4 8 13 - 33 7
18.
Айнтрахт Бр
 12 2 0 10 8 - 21 6
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Выход в плей-офф
  • — Плей-офф зоны вылета
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Гамбург Глацель Роберт 16 (4)
Фортуна Цолис Христос 14 (4)
Кайзерслаутерн Ахе Рагнар 14
Санкт-Паули Хартель Марсель 13 (9)
Герта Табакович Харис 13 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Нюрнберг Кастроп Йенс 2 9
Магдебург Атик Бариш 9
Оснабрюк Dave Gnaase 9
Гамбург Хайер Моритц 1 7
Кайзерслаутерн Томяк Борис 2 5
Весь список
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