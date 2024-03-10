Тур: 25. Стадион: Шпортпарк Ронхоф Томас Зоммер.
1:4
Второй тайм: 90+'
0'
0:1
25' ГолPaul Stock
29' Желтая карточкаВагнер Роберт
49' Вторая желтая карточкаВагнер Роберт
52' Желтая карточкаLuca Duerholtz
56' Желтая карточкаПетков Лукас
58' Желтая карточкаДитц Максимилиан
1:1
61' ГолСрбени Деннис
67' Желтая карточкаЛе Жонкур Флориан
1:2
72' ГолPaul Stock
1:3
83' ГолPaul Stock
1:4
88' ГолМартинович Доминик
Ход матча
25'
0:1
29'
49'
52'
56'
58'
61'
1:1
72'
1:2
83'
1:3
88'
1:4
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 7
-
3 Удары в створ 12
-
2 Угловые 2
-
2 Офсайды 1
-
16 Нарушения правил 11
-
4 Жёлтые карточки 2
-
1 Красные карточки 0
-
56 Владение мячом, % 44
40
Урбиг
Йонас
37
Грин
Джулиан
30
Зиб
Арминдо
19
Лемперте
Тим
31
Якобсен
Торе
17
Ваннер
Пауль
21
Paul
Stock
- Основной состав
-
40 Урбиг ЙонасВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
37 Грин ДжулианПолузащитник
- Полузащитник
-
30 Зиб АрминдоНападающий
-
19 Лемперте ТимНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
16 Петков ЛукасЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
15 Ben Schlicke
-
-
-
20 Leander Popp
-
Главный тренер: Цорнигер Александер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
31 Якобсен ТореПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Ваннер ПаульПолузащитник
-
21 Paul StockПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
28 Босс ТимВратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
30 Kevin KoffiНападающий
-
-
Главный тренер: Horst Steffen
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Гройтер Фюрт
Эльвeрсберг
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Всего голов
1
1
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Бомбардиры внутри турнира
Гройтер Фюрт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Зиб Арминдо
|9
|0.36
|Хргота Бранимир
|8
|0.32
|Грин Джулиан
|4 (2)
|0.16
|Лемперте Тим
|4
|0.16
|Абиама Диксон
|3
|0.12
|Михальски Дамян
|3
|0.12
|Аста Симон
|2
|0.08
|Вагнер Роберт
|1
|0.04
|Юнг Гидеон
|1
|0.04
|Србени Деннис
|1
|0.04
|Чалханоглу Керим
|0
|0
Эльвeрсберг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Luca Pascal Schnellbacher
|6
|0.24
|Paul Stock
|6
|0.24
|Jannik Rochelt
|4
|0.16
|Ваннер Пауль
|4
|0.16
|Manuel Feil
|3
|0.12
|Фагир Вахид
|3
|0.12
|Якобсен Торе
|3 (2)
|0.12
|Maurice Neubauer
|2
|0.08
|Боямба Джозеф
|2
|0.08
|Вандермерш Юго
|1
|0.04
|Semih Sahin
|1
|0.04
|Сикингер Карло
|1
|0.04
|Якель Фредерик
|1
|0.04
|Коррейя Марсель
|1
|0.04
|Мартинович Доминик
|1
|0.04
|Robin Fellhauer
|0
|0
Карточки
Гройтер Фюрт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Юнг Гидеон
|8
|0
|Грин Джулиан
|4
|1
|Вагнер Роберт
|4
|1
|Дитц Максимилиан
|5
|0
|Александр Цорнигер
|3
|1
|Михальски Дамян
|4
|0
|Аста Симон
|3
|0
|Петков Лукас
|3
|0
|Хргота Бранимир
|2
|0
|Србени Деннис
|2
|0
|Майерхёфер Марко
|2
|0
|Киомурцоглу Орестис
|2
|0
|Лемперте Тим
|2
|0
|Урбиг Йонас
|2
|0
|Хаддади Уссама
|1
|0
|Иттер Джанлука
|1
|0
|Консбрух Джомейн
|1
|0
|Абиама Диксон
|1
|0
|Зиб Арминдо
|1
|0
Эльвeрсберг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сикингер Карло
|8
|0
|Якобсен Торе
|6
|0
|Вандермерш Юго
|5
|0
|Semih Sahin
|4
|0
|Paul Stock
|4
|0
|Maurice Neubauer
|3
|0
|Manuel Feil
|3
|0
|Jannik Rochelt
|3
|0
|Lukas Pinckert
|3
|0
|Конрад Кевин
|2
|0
|Luca Duerholtz
|2
|0
|Robin Fellhauer
|2
|0
|Якель Фредерик
|0
|1
|Антонич Нико
|1
|0
|Kevin Koffi
|1
|0
|Ле Жонкур Флориан
|1
|0
|Мартинович Доминик
|1
|0
|Фагир Вахид
|1
|0
|Ваннер Пауль
|1
|0
|Nicolas Kristof
|1
|0
Результаты матчей
Гройтер Фюрт
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (7)
42% (5)
0% (0)
Эльвeрсберг
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
25% (3)
33% (4)
Сухие победы
5
4
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
6
2
Упущенные победы
3
10
Гройтер Фюрт
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
42% (5)
25% (3)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
Эльвeрсберг
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
42% (5)
17% (2)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
18
13
Упущенные победы
8
17
Гройтер Фюрт
73.7%
26.3%
14 побед 5 поражений
Первый тайм
38% (9)
38% (9)
25% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (11)
46% (11)
8% (2)
Эльвeрсберг
47.4%
52.6%
9 побед 10 поражений
Первый тайм
38% (9)
29% (7)
33% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (9)
25% (6)
38% (9)
Сухие победы
8
6
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
24
15
Упущенные победы
11
27
Голы по времени матча
Забито
23
17
9 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 6
14 Не забивали 13
2
9%
3
18%
1-15
2
9%
4
24%
16-30
5
22%
3
18%
31-45
7
30%
2
12%
46-60
5
22%
3
18%
61-75
2
9%
2
12%
76-90
Пропущено
12
20
8 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 10
2
17%
2
10%
1-15
3
25%
4
20%
16-30
3
25%
3
15%
31-45
1
8%
3
15%
46-60
2
17%
6
30%
61-75
1
8%
2
10%
76-90
Забито
12
18
7 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 6
15 Не забивали 16
2
17%
2
11%
1-15
2
17%
2
11%
16-30
3
25%
5
28%
31-45
3
25%
8
44%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
1
8%
1
6%
76-90
Пропущено
22
20
10 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 11
1
5%
4
20%
1-15
4
18%
2
10%
16-30
5
23%
4
20%
31-45
1
5%
2
10%
46-60
5
23%
2
10%
61-75
6
27%
6
30%
76-90
Забито
35
35
16 В 1-м тайме 19
19 Во 2-м тайме 16
13 Забивали первыми 12
5 Не забивали 5
4
11%
5
14%
1-15
4
11%
6
17%
16-30
8
23%
8
23%
31-45
10
29%
10
29%
46-60
6
17%
3
9%
61-75
3
9%
3
9%
76-90
Пропущено
34
40
18 В 1-м тайме 19
16 Во 2-м тайме 21
10 Пропускали первыми 12
16 Не пропускали 21
3
9%
6
15%
1-15
7
21%
6
15%
16-30
8
24%
7
18%
31-45
2
6%
5
13%
46-60
7
21%
8
20%
61-75
7
21%
8
20%
76-90
Результаты последних матчей
Гройтер Фюрт
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Карлсруэ - Гройтер Фюрт 4:0 Гройтер Фюрт - Нюрнберг 2:1 Ганновер 96 - Гройтер Фюрт 2:1 Гройтер Фюрт - Герта 1:2
Санкт-Паули - Гройтер Фюрт 3:2 Гройтер Фюрт - Хольштайн Киль 2:1 Падерборн - Гройтер Фюрт 0:1 Базель - Гройтер Фюрт 2:2 Гройтер Фюрт - Ингольштадт 0:1 Штутгарт - Гройтер Фюрт 6:1 Шальке 04 - Гройтер Фюрт 2:2 Гройтер Фюрт - Магдебург 1:1 Айнтрахт Бр - Гройтер Фюрт 0:1 Гройтер Фюрт - Веен Висбаден 2:0 Гройтер Фюрт - Фортуна 1:0 Кайзерслаутерн - Гройтер Фюрт 0:2 Хомбург - Гройтер Фюрт 2:1 Гройтер Фюрт - Оснабрюк 4:0 Гамбург - Гройтер Фюрт 2:0 Хайденхайм - Гройтер Фюрт 0:1
Эльвeрсберг
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Эльвeрсберг - Веен Висбаден 0:3 Гамбург - Эльвeрсберг 1:0 Хомбург-08 - Эльвeрсберг 0:1 Эльвeрсберг - Оснабрюк 3:1
Фортуна - Эльвeрсберг 1:1 Эльвeрсберг - Кайзерслаутерн 2:1 Ганза - Эльвeрсберг 2:1 Эльвeрсберг - Ганновер 96 2:2 Ред Булл Зальцбург - Эльвeрсберг 2:3 Эльвeрсберг - Антекера 2:2 Карлсруэ - Эльвeрсберг 3:2 Эльвeрсберг - Нюрнберг 0:1 Герта - Эльвeрсберг 5:1 Эльвeрсберг - Падерборн 4:1 Эльвeрсберг - Мец 1:0 Шальке 04 - Эльвeрсберг 1:2 Эльвeрсберг - Санкт-Паули 0:2 Магдебург - Эльвeрсберг 1:2 Эльвeрсберг - Айнтрахт Бр 3:0 Дармштадт - Эльвeрсберг 4:2
Результаты матчей
Гройтер Фюрт
Эльвeрсберг
Точный счет
2:1
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
2:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 42%
2
3 раза 25%
4
2 раза 17%
0
1 раз 8%
5
1 раз 8%
0
4 раза 33%
2
3 раза 25%
1
2 раза 17%
3
2 раза 17%
4
1 раз 8%
Точный счет
0:1
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
1:1
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
3:2
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
Точное количество голов
1
6 раз 50%
0
3 раза 25%
2
3 раза 25%
2
6 раз 50%
1
5 раз 42%
0
1 раз 8%
Точный счет
2:1
4 раза 17%
1:1
3 раза 13%
0:1
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
4:0
2 раза 8%
5:0
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
1:2
3 раза 13%
1:1
3 раза 13%
2:1
3 раза 13%
0:1
2 раза 8%
0:2
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
3:2
2 раза 8%
0:3
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
Точное количество голов
1
11 раз 46%
2
6 раз 25%
0
4 раза 17%
4
2 раза 8%
5
1 раз 4%
2
9 раз 38%
1
7 раз 29%
0
5 раз 21%
3
2 раза 8%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Гройтер Фюрт
Эльвeрсберг
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
111
Больше Меньше
84
66
66
39
39
39
111
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
93
Больше Меньше
111
39
66
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
204
Больше Меньше
195
915
1212
321
321
321
123
123
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0
|25
|14
|9
|2
|46 - 25
|51
|2.
|25
|14
|4
|7
|47 - 34
|46
|3.
|25
|12
|5
|8
|47 - 37
|41
|4.
|25
|11
|7
|7
|52 - 34
|40
|5.
|25
|11
|6
|8
|39 - 41
|39
|6.
|25
|10
|9
|6
|46 - 34
|39
|7.
|1:4
|25
|11
|5
|9
|37 - 37
|38
|8.
|25
|10
|6
|9
|35 - 43
|36
|9.
|4:1
|25
|10
|5
|10
|39 - 41
|35
|10.
|25
|9
|8
|8
|48 - 41
|35
|11.
|0:2
|25
|9
|7
|9
|45 - 41
|34
|12.
|25
|8
|7
|10
|38 - 34
|31
|13.
|25
|8
|7
|10
|30 - 31
|31
|14.
|25
|9
|3
|13
|40 - 49
|30
|15.
|2:2
|25
|7
|5
|13
|40 - 50
|26
|16.
|25
|7
|4
|14
|23 - 41
|25
|17.
|25
|7
|3
|15
|23 - 38
|24
|18.
|2:2
|25
|3
|10
|12
|24 - 48
|19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0
|13
|8
|5
|0
|26 - 9
|29
|2.
|1:4
|13
|8
|2
|3
|25 - 15
|26
|3.
|12
|7
|4
|1
|28 - 12
|25
|4.
|12
|8
|0
|4
|26 - 16
|24
|5.
|13
|7
|2
|4
|26 - 19
|23
|6.
|13
|6
|5
|2
|27 - 18
|23
|7.
|13
|7
|1
|5
|25 - 22
|22
|8.
|13
|6
|3
|4
|24 - 17
|21
|9.
|13
|6
|3
|4
|23 - 18
|21
|10.
|0:2
|12
|5
|4
|3
|27 - 15
|19
|11.
|12
|5
|4
|3
|18 - 18
|19
|12.
|12
|5
|3
|4
|18 - 18
|18
|13.
|13
|5
|3
|5
|15 - 17
|18
|14.
|4:1
|12
|5
|2
|5
|18 - 20
|17
|15.
|12
|4
|5
|3
|14 - 14
|17
|16.
|2:2
|13
|5
|2
|6
|24 - 26
|17
|17.
|12
|4
|2
|6
|14 - 20
|14
|18.
|2:2
|12
|2
|5
|5
|11 - 16
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|7
|3
|2
|22 - 12
|24
|2.
|2:0
|12
|6
|4
|2
|20 - 16
|22
|3.
|13
|6
|3
|4
|21 - 23
|21
|4.
|12
|5
|4
|3
|29 - 16
|19
|5.
|4:1
|13
|5
|3
|5
|21 - 21
|18
|6.
|13
|5
|2
|6
|17 - 25
|17
|7.
|13
|4
|5
|4
|21 - 21
|17
|8.
|0:2
|13
|4
|3
|6
|18 - 26
|15
|9.
|13
|4
|2
|7
|16 - 17
|14
|10.
|13
|3
|5
|5
|18 - 22
|14
|11.
|12
|3
|3
|6
|21 - 23
|12
|12.
|1:4
|12
|3
|3
|6
|12 - 22
|12
|13.
|13
|3
|2
|8
|9 - 21
|11
|14.
|12
|2
|4
|6
|14 - 17
|10
|15.
|2:2
|12
|2
|3
|7
|16 - 24
|9
|16.
|2:2
|13
|1
|5
|7
|13 - 32
|8
|17.
|12
|2
|1
|9
|14 - 30
|7
|18.
|12
|2
|0
|10
|8 - 21
|6
- — Выход в Бундеслигу
- — Выход в плей-офф
- — Плей-офф зоны вылета
- — Зона вылета
|Гамбург
|Глацель Роберт
|16 (4)
|Фортуна
|Цолис Христос
|14 (4)
|Санкт-Паули
|Хартель Марсель
|13 (9)
|Герта
|Табакович Харис
|13 (3)
|Нюрнберг
|Can Uzun
|13 (1)
|Нюрнберг
|Кастроп Йенс
|2 9
|Магдебург
|Атик Бариш
|9
|Оснабрюк
|Dave Gnaase
|9
|Гамбург
|Хайер Моритц
|1 7
|Кайзерслаутерн
|Томяк Борис
|2 5