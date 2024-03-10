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  2. Матчи
  3. Германия
  4. Бундеслига 2 2023-2024
Тур: 25. Стадион: . Зрители: 11651
Гройтер Фюрт
1:4
Конец матча
Эльвeрсберг
0'
0:1
25' Гол
Paul Stock
29' Желтая карточка
Вагнер Роберт
49' Вторая желтая карточка
Вагнер Роберт
52' Желтая карточка
Luca Duerholtz
56' Желтая карточка
Петков Лукас
58' Желтая карточка
Дитц Максимилиан
1:1
61' Гол
Србени Деннис
67' Желтая карточка
Ле Жонкур Флориан
1:2
72' Гол
Paul Stock
1:3
82' Гол
Paul Stock
1:4
87' Гол
Мартинович Доминик
90'+6

Ход матча

19'
Србени Деннис
Лемперте Тим
 
25'
0:1
Paul Stock
(Robin Fellhauer)
29'
Вагнер Роберт
 
40'
 
Luca Duerholtz
Semih Sahin
46'
Петков Лукас
Чалханоглу Керим
 
49'
Вагнер Роберт
 
52'
 
Luca Duerholtz
56'
Петков Лукас
 
58'
Дитц Максимилиан
 
61'
Србени Деннис
1:1
67'
 
Ле Жонкур Флориан
72'
1:2
Paul Stock
73'
Консбрух Джомейн
Дитц Максимилиан
 
82'
1:3
Paul Stock
(Вандермерш Юго)
85'
 
Мартинович Доминик
Ваннер Пауль
86'
Leander Popp
Зиб Арминдо
 
87'
1:4
Мартинович Доминик
(Paul Stock)
90'
 
Kevin Koffi
Lukas Pinckert
90'
 
Боямба Джозеф
Luca Pascal Schnellbacher

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 7
  • 3 Удары в створ 12
  • 2 Угловые 2
  • 2 Офсайды 2
  • 16 Нарушения правил 11
  • 4 Жёлтые карточки 2
  • 1 Красные карточки 0
  • 562 Количество передач 428
  • 56 Владение мячом, % 44
40
Урбиг
Йонас
4
Михальски
Дамян
33
Дитц
Максимилиан
27
Иттер
Джанлука
5
Хаддади
Уссама
21
Чалханоглу
Керим
22
Вагнер
Роберт
37
Грин
Джулиан
10
Хргота
Бранимир
30
Зиб
Арминдо
19
Лемперте
Тим
20
Nicolas
Kristof
14
Robin
Fellhauer
19
Lukas
Pinckert
3
Ле
Жонкур
Флориан
18
Вандермерш
Юго
31
Якобсен
Торе
8
Semih
Sahin
7
Manuel
Feil
17
Ваннер
Пауль
21
Paul
Stock
24
Luca
Pascal
Schnellbacher
Гройтер Фюрт
3-4-1-2
Эльвeрсберг
4-2-3-1

История личных встреч

Гройтер Фюрт
Эльвeрсберг

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

Б2
1:1

Голы

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

1
1

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Бомбардиры внутри турнира

Гройтер Фюрт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Зиб Арминдо 9 0.36
Хргота Бранимир 8 0.32
Грин Джулиан 4 (2) 0.16
Лемперте Тим 4 0.16
Абиама Диксон 3 0.12
Михальски Дамян 3 0.12
Аста Симон 2 0.08
Вагнер Роберт 1 0.04
Юнг Гидеон 1 0.04
Србени Деннис 1 0.04
Чалханоглу Керим 0 0
Эльвeрсберг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Paul Stock 6 0.24
Luca Pascal Schnellbacher 6 0.24
Jannik Rochelt 4 0.16
Ваннер Пауль 4 0.16
Manuel Feil 3 0.12
Фагир Вахид 3 0.12
Якобсен Торе 3 (2) 0.12
Maurice Neubauer 2 0.08
Боямба Джозеф 2 0.08
Вандермерш Юго 1 0.04
Semih Sahin 1 0.04
Сикингер Карло 1 0.04
Якель Фредерик 1 0.04
Коррейя Марсель 1 0.04
Мартинович Доминик 1 0.04
Robin Fellhauer 0 0

Карточки

Гройтер Фюрт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Юнг Гидеон 8 0
Грин Джулиан 4 1
Вагнер Роберт 4 1
Дитц Максимилиан 5 0
Александр Цорнигер 3 1
Михальски Дамян 4 0
Аста Симон 3 0
Петков Лукас 3 0
Хргота Бранимир 2 0
Србени Деннис 2 0
Майерхёфер Марко 2 0
Киомурцоглу Орестис 2 0
Лемперте Тим 2 0
Урбиг Йонас 2 0
Хаддади Уссама 1 0
Иттер Джанлука 1 0
Консбрух Джомейн 1 0
Абиама Диксон 1 0
Зиб Арминдо 1 0
Эльвeрсберг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сикингер Карло 8 0
Якобсен Торе 6 0
Вандермерш Юго 5 0
Semih Sahin 4 0
Paul Stock 4 0
Maurice Neubauer 3 0
Manuel Feil 3 0
Jannik Rochelt 3 0
Lukas Pinckert 3 0
Конрад Кевин 2 0
Luca Duerholtz 2 0
Robin Fellhauer 2 0
Якель Фредерик 0 1
Антонич Нико 1 0
Kevin Koffi 1 0
Ле Жонкур Флориан 1 0
Мартинович Доминик 1 0
Фагир Вахид 1 0
Ваннер Пауль 1 0
Nicolas Kristof 1 0

Результаты матчей

Гройтер Фюрт
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
38% (5)
8% (1)
Эльвeрсберг
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
25% (3)
33% (4)

Сухие победы

5
4

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

6
3

Упущенные победы

4
10
Гройтер Фюрт
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
42% (5)
25% (3)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
Эльвeрсберг
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
46% (6)
15% (2)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
23% (3)
38% (5)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

18
13

Упущенные победы

8
17
Гройтер Фюрт
70%
30%
14 побед 6 поражений
Первый тайм
36% (9)
36% (9)
28% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (11)
44% (11)
12% (3)
Эльвeрсберг
50%
50%
10 побед 10 поражений
Первый тайм
40% (10)
28% (7)
32% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (10)
24% (6)
36% (9)

Сухие победы

8
6

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

24
16

Упущенные победы

12
27

Голы по времени матча

Забито

24
21
9 В 1-м тайме 11
15 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 7
14 Не забивали 13
2
8%
3
14%
1-15
2
8%
5
24%
16-30
5
21%
3
14%
31-45
7
29%
29%
2
10%
46-60
6
25%
4
19%
61-75
2
8%
4
19%
76-90

Пропущено

16
21
9 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 11
2
13%
2
10%
1-15
4
25%
4
19%
16-30
3
19%
3
14%
31-45
1
6%
3
14%
46-60
3
19%
7
33%
61-75
3
19%
2
10%
76-90

Забито

12
18
7 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 6
16 Не забивали 17
2
17%
2
11%
1-15
2
17%
2
11%
16-30
3
25%
5
28%
31-45
3
25%
8
44%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
1
8%
1
6%
76-90

Пропущено

22
20
10 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 11
1
5%
4
20%
1-15
4
18%
2
10%
16-30
5
23%
4
20%
31-45
1
5%
2
10%
46-60
5
23%
2
10%
61-75
6
27%
6
30%
76-90

Забито

36
39
16 В 1-м тайме 20
20 Во 2-м тайме 19
13 Забивали первыми 13
5 Не забивали 5
4
11%
5
13%
1-15
4
11%
7
18%
16-30
8
22%
8
21%
31-45
10
28%
10
26%
46-60
7
19%
4
10%
61-75
3
8%
5
13%
76-90

Пропущено

38
41
19 В 1-м тайме 19
19 Во 2-м тайме 22
11 Пропускали первыми 12
17 Не пропускали 22
3
8%
6
15%
1-15
8
21%
6
15%
16-30
8
21%
7
17%
31-45
2
5%
5
12%
46-60
8
21%
9
22%
61-75
9
24%
8
20%
76-90

Результаты последних матчей

Гройтер Фюрт
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Карлсруэ - Гройтер Фюрт 4:0 Гройтер Фюрт - Нюрнберг 2:1 Ганновер 96 - Гройтер Фюрт 2:1 Гройтер Фюрт - Герта 1:2
Санкт-Паули - Гройтер Фюрт 3:2 Гройтер Фюрт - Хольштайн Киль 2:1 Падерборн - Гройтер Фюрт 0:1 Базель - Гройтер Фюрт 2:2 Гройтер Фюрт - Ингольштадт 0:1 Штутгарт - Гройтер Фюрт 6:1 Шальке 04 - Гройтер Фюрт 2:2 Гройтер Фюрт - Магдебург 1:1 Айнтрахт Бр - Гройтер Фюрт 0:1 Гройтер Фюрт - Веен Висбаден 2:0 Гройтер Фюрт - Фортуна 1:0 Кайзерслаутерн - Гройтер Фюрт 0:2 Хомбург - Гройтер Фюрт 2:1 Гройтер Фюрт - Оснабрюк 4:0 Гамбург - Гройтер Фюрт 2:0 Хайденхайм - Гройтер Фюрт 0:1
Эльвeрсберг
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Эльвeрсберг - Веен Висбаден 0:3 Гамбург - Эльвeрсберг 1:0 Хомбург-08 - Эльвeрсберг 0:1 Эльвeрсберг - Оснабрюк 3:1
Фортуна - Эльвeрсберг 1:1 Эльвeрсберг - Кайзерслаутерн 2:1 Ганза - Эльвeрсберг 2:1 Эльвeрсберг - Ганновер 96 2:2 Ред Булл Зальцбург - Эльвeрсберг 2:3 Эльвeрсберг - Антекера 2:2 Карлсруэ - Эльвeрсберг 3:2 Эльвeрсберг - Нюрнберг 0:1 Герта - Эльвeрсберг 5:1 Эльвeрсберг - Падерборн 4:1 Эльвeрсберг - Мец 1:0 Шальке 04 - Эльвeрсберг 1:2 Эльвeрсберг - Санкт-Паули 0:2 Магдебург - Эльвeрсберг 1:2 Эльвeрсберг - Айнтрахт Бр 3:0 Дармштадт - Эльвeрсберг 4:2

Результаты матчей

Гройтер Фюрт
Эльвeрсберг

Точный счет

1:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
2:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 46%
2
3 раза 23%
4
2 раза 15%
0
1 раз 8%
5
1 раз 8%
0
4 раза 33%
2
3 раза 25%
1
2 раза 17%
3
2 раза 17%
4
1 раз 8%

Точный счет

0:1
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
1:1
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
3:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 50%
0
3 раза 25%
2
3 раза 25%
2
6 раз 46%
1
5 раз 38%
0
1 раз 8%
4
1 раз 8%

Точный счет

2:1
4 раза 16%
1:1
3 раза 12%
0:1
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
4:0
2 раза 8%
5:0
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
1:2
3 раза 12%
1:1
3 раза 12%
2:1
3 раза 12%
0:1
2 раза 8%
0:2
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
3:2
2 раза 8%
0:3
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%

Точное количество голов

1
12 раз 48%
2
6 раз 24%
0
4 раза 16%
4
2 раза 8%
5
1 раз 4%
2
9 раз 36%
1
7 раз 28%
0
5 раз 20%
3
2 раза 8%
4
2 раза 8%

Тоталы голов в матче

Гройтер Фюрт
Эльвeрсберг

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
1
0.5
Больше Меньше
8
4
6
7
1.5
6
6
3
10
2.5
3
9
3
10
3.5
1
11
1
12
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
3
0.5
Больше Меньше
12
1
3
9
1.5
7
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
21
4
0.5
Больше Меньше
20
5
9
16
1.5
13
12
3
22
2.5
4
21
3
22
3.5
2
23
1
24
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Санкт-Паули
 25 14 9 2 46 - 25 51
2.
Хольштайн Киль
 25 14 4 7 47 - 34 46
3.
Гамбург
 25 12 5 8 47 - 37 41
4.
Фортуна
 25 11 7 7 52 - 34 40
5.
Падерборн
 25 11 6 8 39 - 41 39
6.
Ганновер 96
 25 10 9 6 46 - 34 39
7.
Гройтер Фюрт
 25 11 5 9 37 - 37 38
8.
Нюрнберг
 25 10 6 9 35 - 43 36
9.
Эльвeрсберг
 25 10 5 10 39 - 41 35
10.
Карлсруэ
 25 9 8 8 48 - 41 35
11.
Герта
 25 9 7 9 45 - 41 34
12.
Магдебург
 25 8 7 10 38 - 34 31
13.
Веен Висбаден
 25 8 7 10 30 - 31 31
14.
Шальке 04
 25 9 3 13 40 - 49 30
15.
Кайзерслаутерн
 25 8 4 13 41 - 50 28
16.
Ганза
 25 7 4 14 23 - 41 25
17.
Айнтрахт Бр
 25 7 3 15 23 - 38 24
18.
Оснабрюк
 25 3 9 13 24 - 49 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Санкт-Паули
 13 8 5 0 26 - 9 29
2.
Гройтер Фюрт
 13 8 2 3 25 - 15 26
3.
Ганновер 96
 12 7 4 1 28 - 12 25
4.
Гамбург
 12 8 0 4 26 - 16 24
5.
Шальке 04
 13 7 2 4 26 - 19 23
6.
Карлсруэ
 13 6 5 2 27 - 18 23
7.
Хольштайн Киль
 13 7 1 5 25 - 22 22
8.
Магдебург
 13 6 3 4 24 - 17 21
9.
Фортуна
 13 6 3 4 23 - 18 21
10.
Герта
 12 5 4 3 27 - 15 19
11.
Нюрнберг
 12 5 4 3 18 - 18 19
12.
Кайзерслаутерн
 13 6 1 6 25 - 26 19
13.
Падерборн
 12 5 3 4 18 - 18 18
14.
Айнтрахт Бр
 13 5 3 5 15 - 17 18
15.
Эльвeрсберг
 12 5 2 5 18 - 20 17
16.
Веен Висбаден
 12 4 5 3 14 - 14 17
17.
Ганза
 12 4 2 6 14 - 20 14
18.
Оснабрюк
 12 2 5 5 11 - 16 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хольштайн Киль
 12 7 3 2 22 - 12 24
2.
Санкт-Паули
 12 6 4 2 20 - 16 22
3.
Падерборн
 13 6 3 4 21 - 23 21
4.
Фортуна
 12 5 4 3 29 - 16 19
5.
Эльвeрсберг
 13 5 3 5 21 - 21 18
6.
Нюрнберг
 13 5 2 6 17 - 25 17
7.
Гамбург
 13 4 5 4 21 - 21 17
8.
Герта
 13 4 3 6 18 - 26 15
9.
Веен Висбаден
 13 4 2 7 16 - 17 14
10.
Ганновер 96
 13 3 5 5 18 - 22 14
11.
Карлсруэ
 12 3 3 6 21 - 23 12
12.
Гройтер Фюрт
 12 3 3 6 12 - 22 12
13.
Ганза
 13 3 2 8 9 - 21 11
14.
Магдебург
 12 2 4 6 14 - 17 10
15.
Кайзерслаутерн
 12 2 3 7 16 - 24 9
16.
Шальке 04
 12 2 1 9 14 - 30 7
17.
Оснабрюк
 13 1 4 8 13 - 33 7
18.
Айнтрахт Бр
 12 2 0 10 8 - 21 6
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Выход в плей-офф
  • — Плей-офф зоны вылета
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Гамбург Глацель Роберт 16 (4)
Фортуна Цолис Христос 14 (4)
Кайзерслаутерн Ахе Рагнар 14
Санкт-Паули Хартель Марсель 13 (9)
Герта Табакович Харис 13 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Нюрнберг Кастроп Йенс 2 9
Магдебург Атик Бариш 9
Оснабрюк Dave Gnaase 9
Гамбург Хайер Моритц 1 7
Кайзерслаутерн Томяк Борис 2 5
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 52'
      Лука Дюрхольц получил желтую карточку от судьи
    • 50'
      [player1] получил желтую карточку от судьи
    • 49'
      Вагнер Роберт получает вторую желтую карточку. Удаление.
    • 46'
      Чалханоглу Керим уходит с поля. Петков Лукас выходит вместо него
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 52'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 40'
      Семих Шахин уходит с поля. Лука Дюрхольц выходит вместо него
    • 29'
      Вагнер Роберт получил желтую карточку от судьи
    • 25'
      Робин Фелльхауэр сделал результативную передачу.
    • 25'
      Г О О О О Л - Пол Сток бьет в цель!
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