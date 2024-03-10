Тур: 25. Стадион: Шпортпарк Ронхоф Томас Зоммер. Зрители: 11651
1:4
Конец матча
0'
0:1
25' ГолPaul Stock
29' Желтая карточкаВагнер Роберт
49' Вторая желтая карточкаВагнер Роберт
52' Желтая карточкаLuca Duerholtz
56' Желтая карточкаПетков Лукас
58' Желтая карточкаДитц Максимилиан
1:1
61' ГолСрбени Деннис
67' Желтая карточкаЛе Жонкур Флориан
1:2
72' ГолPaul Stock
1:3
82' ГолPaul Stock
1:4
87' ГолМартинович Доминик
90'+6
Ход матча
25'
0:1
29'
49'
52'
56'
58'
61'
1:1
72'
1:2
82'
1:3
87'
1:4
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 7
-
3 Удары в створ 12
-
2 Угловые 2
-
2 Офсайды 2
-
16 Нарушения правил 11
-
4 Жёлтые карточки 2
-
1 Красные карточки 0
-
562 Количество передач 428
-
56 Владение мячом, % 44
40
Урбиг
Йонас
37
Грин
Джулиан
30
Зиб
Арминдо
19
Лемперте
Тим
31
Якобсен
Торе
17
Ваннер
Пауль
21
Paul
Stock
- Основной состав
-
40 Урбиг ЙонасВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
37 Грин ДжулианПолузащитник
- Полузащитник
-
30 Зиб АрминдоНападающий
-
19 Лемперте ТимНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
16 Петков ЛукасЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
15 Ben Schlicke
-
-
-
20 Leander Popp
-
Главный тренер: Цорнигер Александер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
31 Якобсен ТореПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Ваннер ПаульПолузащитник
-
21 Paul StockПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
28 Босс ТимВратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
30 Kevin KoffiНападающий
-
-
Главный тренер: Horst Steffen
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Гройтер Фюрт
Эльвeрсберг
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Всего голов
1
1
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Бомбардиры внутри турнира
Гройтер Фюрт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Зиб Арминдо
|9
|0.36
|Хргота Бранимир
|8
|0.32
|Грин Джулиан
|4 (2)
|0.16
|Лемперте Тим
|4
|0.16
|Абиама Диксон
|3
|0.12
|Михальски Дамян
|3
|0.12
|Аста Симон
|2
|0.08
|Вагнер Роберт
|1
|0.04
|Юнг Гидеон
|1
|0.04
|Србени Деннис
|1
|0.04
|Чалханоглу Керим
|0
|0
Эльвeрсберг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Paul Stock
|6
|0.24
|Luca Pascal Schnellbacher
|6
|0.24
|Jannik Rochelt
|4
|0.16
|Ваннер Пауль
|4
|0.16
|Manuel Feil
|3
|0.12
|Фагир Вахид
|3
|0.12
|Якобсен Торе
|3 (2)
|0.12
|Maurice Neubauer
|2
|0.08
|Боямба Джозеф
|2
|0.08
|Вандермерш Юго
|1
|0.04
|Semih Sahin
|1
|0.04
|Сикингер Карло
|1
|0.04
|Якель Фредерик
|1
|0.04
|Коррейя Марсель
|1
|0.04
|Мартинович Доминик
|1
|0.04
|Robin Fellhauer
|0
|0
Карточки
Гройтер Фюрт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Юнг Гидеон
|8
|0
|Грин Джулиан
|4
|1
|Вагнер Роберт
|4
|1
|Дитц Максимилиан
|5
|0
|Александр Цорнигер
|3
|1
|Михальски Дамян
|4
|0
|Аста Симон
|3
|0
|Петков Лукас
|3
|0
|Хргота Бранимир
|2
|0
|Србени Деннис
|2
|0
|Майерхёфер Марко
|2
|0
|Киомурцоглу Орестис
|2
|0
|Лемперте Тим
|2
|0
|Урбиг Йонас
|2
|0
|Хаддади Уссама
|1
|0
|Иттер Джанлука
|1
|0
|Консбрух Джомейн
|1
|0
|Абиама Диксон
|1
|0
|Зиб Арминдо
|1
|0
Эльвeрсберг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сикингер Карло
|8
|0
|Якобсен Торе
|6
|0
|Вандермерш Юго
|5
|0
|Semih Sahin
|4
|0
|Paul Stock
|4
|0
|Maurice Neubauer
|3
|0
|Manuel Feil
|3
|0
|Jannik Rochelt
|3
|0
|Lukas Pinckert
|3
|0
|Конрад Кевин
|2
|0
|Luca Duerholtz
|2
|0
|Robin Fellhauer
|2
|0
|Якель Фредерик
|0
|1
|Антонич Нико
|1
|0
|Kevin Koffi
|1
|0
|Ле Жонкур Флориан
|1
|0
|Мартинович Доминик
|1
|0
|Фагир Вахид
|1
|0
|Ваннер Пауль
|1
|0
|Nicolas Kristof
|1
|0
Результаты матчей
Гройтер Фюрт
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
38% (5)
8% (1)
Эльвeрсберг
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
25% (3)
33% (4)
Сухие победы
5
4
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
6
3
Упущенные победы
4
10
Гройтер Фюрт
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
42% (5)
25% (3)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
Эльвeрсберг
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
46% (6)
15% (2)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
23% (3)
38% (5)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
18
13
Упущенные победы
8
17
Гройтер Фюрт
70%
30%
14 побед 6 поражений
Первый тайм
36% (9)
36% (9)
28% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (11)
44% (11)
12% (3)
Эльвeрсберг
50%
50%
10 побед 10 поражений
Первый тайм
40% (10)
28% (7)
32% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (10)
24% (6)
36% (9)
Сухие победы
8
6
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
24
16
Упущенные победы
12
27
Голы по времени матча
Забито
24
21
9 В 1-м тайме 11
15 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 7
14 Не забивали 13
2
8%
3
14%
1-15
2
8%
5
24%
16-30
5
21%
3
14%
31-45
7
29%
29%
2
10%
46-60
6
25%
4
19%
61-75
2
8%
4
19%
76-90
Пропущено
16
21
9 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 11
2
13%
2
10%
1-15
4
25%
4
19%
16-30
3
19%
3
14%
31-45
1
6%
3
14%
46-60
3
19%
7
33%
61-75
3
19%
2
10%
76-90
Забито
12
18
7 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 6
16 Не забивали 17
2
17%
2
11%
1-15
2
17%
2
11%
16-30
3
25%
5
28%
31-45
3
25%
8
44%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
1
8%
1
6%
76-90
Пропущено
22
20
10 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 11
1
5%
4
20%
1-15
4
18%
2
10%
16-30
5
23%
4
20%
31-45
1
5%
2
10%
46-60
5
23%
2
10%
61-75
6
27%
6
30%
76-90
Забито
36
39
16 В 1-м тайме 20
20 Во 2-м тайме 19
13 Забивали первыми 13
5 Не забивали 5
4
11%
5
13%
1-15
4
11%
7
18%
16-30
8
22%
8
21%
31-45
10
28%
10
26%
46-60
7
19%
4
10%
61-75
3
8%
5
13%
76-90
Пропущено
38
41
19 В 1-м тайме 19
19 Во 2-м тайме 22
11 Пропускали первыми 12
17 Не пропускали 22
3
8%
6
15%
1-15
8
21%
6
15%
16-30
8
21%
7
17%
31-45
2
5%
5
12%
46-60
8
21%
9
22%
61-75
9
24%
8
20%
76-90
Результаты последних матчей
Гройтер Фюрт
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Карлсруэ - Гройтер Фюрт 4:0 Гройтер Фюрт - Нюрнберг 2:1 Ганновер 96 - Гройтер Фюрт 2:1 Гройтер Фюрт - Герта 1:2
Санкт-Паули - Гройтер Фюрт 3:2 Гройтер Фюрт - Хольштайн Киль 2:1 Падерборн - Гройтер Фюрт 0:1 Базель - Гройтер Фюрт 2:2 Гройтер Фюрт - Ингольштадт 0:1 Штутгарт - Гройтер Фюрт 6:1 Шальке 04 - Гройтер Фюрт 2:2 Гройтер Фюрт - Магдебург 1:1 Айнтрахт Бр - Гройтер Фюрт 0:1 Гройтер Фюрт - Веен Висбаден 2:0 Гройтер Фюрт - Фортуна 1:0 Кайзерслаутерн - Гройтер Фюрт 0:2 Хомбург - Гройтер Фюрт 2:1 Гройтер Фюрт - Оснабрюк 4:0 Гамбург - Гройтер Фюрт 2:0 Хайденхайм - Гройтер Фюрт 0:1
Эльвeрсберг
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Эльвeрсберг - Веен Висбаден 0:3 Гамбург - Эльвeрсберг 1:0 Хомбург-08 - Эльвeрсберг 0:1 Эльвeрсберг - Оснабрюк 3:1
Фортуна - Эльвeрсберг 1:1 Эльвeрсберг - Кайзерслаутерн 2:1 Ганза - Эльвeрсберг 2:1 Эльвeрсберг - Ганновер 96 2:2 Ред Булл Зальцбург - Эльвeрсберг 2:3 Эльвeрсберг - Антекера 2:2 Карлсруэ - Эльвeрсберг 3:2 Эльвeрсберг - Нюрнберг 0:1 Герта - Эльвeрсберг 5:1 Эльвeрсберг - Падерборн 4:1 Эльвeрсберг - Мец 1:0 Шальке 04 - Эльвeрсберг 1:2 Эльвeрсберг - Санкт-Паули 0:2 Магдебург - Эльвeрсберг 1:2 Эльвeрсберг - Айнтрахт Бр 3:0 Дармштадт - Эльвeрсберг 4:2
Результаты матчей
Гройтер Фюрт
Эльвeрсберг
Точный счет
1:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
2:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
Точное количество голов
1
6 раз 46%
2
3 раза 23%
4
2 раза 15%
0
1 раз 8%
5
1 раз 8%
0
4 раза 33%
2
3 раза 25%
1
2 раза 17%
3
2 раза 17%
4
1 раз 8%
Точный счет
0:1
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
1:1
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
3:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
Точное количество голов
1
6 раз 50%
0
3 раза 25%
2
3 раза 25%
2
6 раз 46%
1
5 раз 38%
0
1 раз 8%
4
1 раз 8%
Точный счет
2:1
4 раза 16%
1:1
3 раза 12%
0:1
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
4:0
2 раза 8%
5:0
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
1:2
3 раза 12%
1:1
3 раза 12%
2:1
3 раза 12%
0:1
2 раза 8%
0:2
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
3:2
2 раза 8%
0:3
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
Точное количество голов
1
12 раз 48%
2
6 раз 24%
0
4 раза 16%
4
2 раза 8%
5
1 раз 4%
2
9 раз 36%
1
7 раз 28%
0
5 раз 20%
3
2 раза 8%
4
2 раза 8%
Тоталы голов в матче
Гройтер Фюрт
Эльвeрсберг
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
121
Больше Меньше
84
67
66
310
39
310
111
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
93
Больше Меньше
121
39
76
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
214
Больше Меньше
205
916
1312
322
421
322
223
124
- — Выход в Бундеслигу
- — Выход в плей-офф
- — Плей-офф зоны вылета
- — Зона вылета
|Гамбург
|Глацель Роберт
|16 (4)
|Фортуна
|Цолис Христос
|14 (4)
|Кайзерслаутерн
|Ахе Рагнар
|14
|Санкт-Паули
|Хартель Марсель
|13 (9)
|Герта
|Табакович Харис
|13 (3)
|Нюрнберг
|Кастроп Йенс
|2 9
|Магдебург
|Атик Бариш
|9
|Оснабрюк
|Dave Gnaase
|9
|Гамбург
|Хайер Моритц
|1 7
|Кайзерслаутерн
|Томяк Борис
|2 5