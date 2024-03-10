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  3. Германия
  4. Бундеслига 2 2023-2024
Тур: 25. Стадион: .
Санкт-Паули
0:0
Первый тайм: 6'
Герта
0'

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Санкт-Паули
Ничья
Герта
1.67
5.00
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5.20
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Все Коэффициенты
22
Василь
Никола
25
Джигала
Адам
5
Валь
Хауке
3
Метс
Кароль
2
Салиакас
Манолис
7
Ирвайн
Джексон
10
Хартель
Марсель
23
Треу
Филипп
24
Меткалф
Коннор
11
Эггештайн
Йоханнес
26
Саад
Элиас
35
Герсбек
Мариус
16
Кенни
Джонджо
44
Гехтер
Линус
37
Ляйстнер
Тони
6
Карбовник
Михал
18
Баркок
Аймен
41
Клеменс
Паскаль
22
Marten
Winkler
27
Дардаи
Палко
11
Резе
Фабиан
25
Табакович
Харис
Санкт-Паули
3-4-3
Герта
4-2-3-1

История личных встреч

Санкт-Паули
Герта

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 3 победы

5 матчей

20%
20%
60%
1 победа 1 ничья 3 победы

Первый тайм

40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

История матчей

Б2
1:2
ТМК
2:2
К
0:2
Б2
2:3
Б2
1:0

Голы

Всего голов

4
2

Голов в среднем за матч

1.33
1

Среднее время на гол

67
90

Всего голов

2
7

Голов в среднем за матч

1
2.33

Среднее время на гол

90
38

Всего голов

6
9

Голов в среднем за матч

1.2
1.8

Тотал матчей

2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

75
50

Бомбардиры внутри турнира

Санкт-Паули
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хартель Марсель 12 (3) 0.5
Саад Элиас 7 0.29
Эггештайн Йоханнес 6 0.25
Афолайян Оладапо 6 0.25
Ирвайн Джексон 3 0.13
Меткалф Коннор 3 0.13
Смит Эрик 1 0.04
Аменийдо Этьенн 1 0.04
Салиакас Манолис 1 0.04
Треу Филипп 1 0.04
Рицка Ларс 1 0.04
Бухальфа Карло 1 0.04
Кемляйн Алеша 0 0
Герта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Табакович Харис 13 (1) 0.54
Резе Фабиан 6 (2) 0.25
Нидерлехнер Флориан 6 0.25
Превляк Смаил 4 0.17
Кенни Джонджо 3 0.13
Кемпф Марк-Оливер 3 0.13
Marten Winkler 2 0.08
Дардаи Палко 2 0.08
Шерхант Дерри 2 0.08
Бухалакис Андреас 1 0.04
Гехтер Линус 1 0.04
Клеменс Паскаль 1 0.04
Маза Ибрагим 1 0.04
Хуссейн Билаль 0 0
Дордой Мартон 0 0
Карбовник Михал 0 0
Кристенсен Густав 0 0

Карточки

Санкт-Паули
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Саад Элиас 5 1
Ирвайн Джексон 6 0
Салиакас Манолис 4 0
Смит Эрик 4 0
Меткалф Коннор 4 0
Афолайян Оладапо 3 0
Метс Кароль 1 1
Валь Хауке 2 0
Немет Давид 2 0
Кемляйн Алеша 2 0
Бурхерт Саша 1 0
Джигала Адам 1 0
Эггештайн Йоханнес 1 0
Синани Данел 1 0
Fabian Huerzeler 1 0
Василь Никола 1 0
Рицка Ларс 1 0
Бэнкс Скотт 1 0
Треу Филипп 1 0
Герта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ляйстнер Тони 6 1
Нидерлехнер Флориан 3 2
Кемпф Марк-Оливер 3 1
Бухалакис Андреас 4 0
Кенни Джонджо 4 0
Дордой Мартон 4 0
Marten Winkler 4 0
Клеменс Паскаль 4 0
Зефёйк Дейовайсио 3 0
Табакович Харис 2 0
Баркок Аймен 2 0
Дардаи Палко 2 0
Карбовник Михал 2 0
Кристенсен Густав 2 0
Дардай Бенсе 2 0
Дуджак Джереми 1 0
Превляк Смаил 1 0
Рихтер Марко 1 0
Резе Фабиан 1 0
Хуссейн Билаль 1 0
Гехтер Линус 1 0
Шерхант Дерри 1 0
Эрнст Тьярк 1 0

Результаты матчей

Санкт-Паули
100%
7 побед 0 поражений
Первый тайм
42% (5)
50% (6)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
50% (6)
8% (1)
Герта
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
8% (1)
25% (3)
67% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

6
5

Упущенные победы

2
10
Санкт-Паули
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
17% (2)
33% (4)
50% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
33% (4)
17% (2)
Герта
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
50% (6)
17% (2)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
25% (3)
58% (7)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

4
5

Упущенные победы

19
26
Санкт-Паули
60%
40%
9 побед 6 поражений
Первый тайм
29% (7)
42% (10)
29% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (11)
42% (10)
13% (3)
Герта
41.2%
58.8%
7 побед 10 поражений
Первый тайм
29% (7)
21% (5)
50% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (7)
29% (7)
42% (10)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

10
10

Упущенные победы

21
36

Голы по времени матча

Забито

23
19
10 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 6
15 Не забивали 15
4
17%
2
11%
1-15
2
9%
3
16%
16-30
4
17%
5
26%
31-45
4
17%
5
26%
46-60
2
9%
2
11%
61-75
7
30%
2
11%
76-90

Пропущено

10
23
5 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 16
1 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 11
0
0%
2
9%
1-15
3
30%
2
9%
16-30
2
20%
3
13%
31-45
4
40%
8
35%
46-60
0
0%
3
13%
61-75
1
10%
5
22%
76-90

Забито

20
28
12 В 1-м тайме 17
8 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 7
14 Не забивали 14
3
15%
3
11%
1-15
6
30%
5
18%
16-30
3
15%
9
32%
31-45
4
20%
3
11%
46-60
2
10%
6
21%
61-75
2
10%
2
7%
76-90

Пропущено

16
14
3 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 9
2
13%
1
7%
1-15
0
0%
2
14%
16-30
1
6%
1
7%
31-45
1
6%
4
29%
46-60
4
25%
1
7%
61-75
8
50%
5
36%
76-90

Забито

43
47
22 В 1-м тайме 27
21 Во 2-м тайме 20
15 Забивали первыми 13
5 Не забивали 5
7
16%
5
11%
1-15
8
19%
8
17%
16-30
7
16%
14
30%
30%
31-45
8
19%
8
17%
46-60
4
9%
8
17%
61-75
9
21%
4
9%
76-90

Пропущено

26
37
8 В 1-м тайме 11
18 Во 2-м тайме 26
5 Пропускали первыми 9
17 Не пропускали 20
2
8%
3
8%
1-15
3
12%
4
11%
16-30
3
12%
4
11%
31-45
5
19%
12
32%
46-60
4
15%
4
11%
61-75
9
35%
10
27%
76-90

Результаты последних матчей

Санкт-Паули
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Шальке 04 - Санкт-Паули 3:1 Хольштайн Киль - Санкт-Паули 3:4 Санкт-Паули - Айнтрахт Бр 1:0 Магдебург - Санкт-Паули 1:0
Санкт-Паули - Гройтер Фюрт 3:2 Санкт-Паули - Фортуна 2:2 Фортуна - Санкт-Паули 1:2 Санкт-Паули - Кайзерслаутерн 2:0 Оснабрюк - Санкт-Паули 3:1 Санкт-Паули - Веен Висбаден 1:1 Оснабрюк - Санкт-Паули 1:1 Хомбург - Санкт-Паули 1:4 Санкт-Паули - Гамбург 2:2 Ганза - Санкт-Паули 2:3 Айнтрахт Бр - Санкт-Паули 2:1 Санкт-Паули - Ганновер 96 0:0 Эльвeрсберг - Санкт-Паули 0:2 Санкт-Паули - Шальке 04 2:1 Санкт-Паули - Карлсруэ 2:1 Падерборн - Санкт-Паули 2:2
Герта
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Герта - Хольштайн Киль 2:2 Айнтрахт Бр - Герта 1:1 Герта - Магдебург 3:2 Гройтер Фюрт - Герта 1:2
Герта - Гамбург 1:2 Герта - Кайзерслаутерн 1:3 Веен Висбаден - Герта 3:1 Герта - Фортуна 2:2 Рейнджерс - Герта 0:1 Мехелен - Герта 3:0 Герта - Эрцгебирге Ауэ 2:0 Герта - Оснабрюк 0:0 Кайзерслаутерн - Герта 1:2 Герта - Гамбург 3:3 Герта - Эльвeрсберг 5:1 Ганновер 96 - Герта 2:2 Герта - Альтглинике 4:0 Герта - Карлсруэ 2:2 Ганза - Герта 0:0 Герта - Майнц 3:0

Результаты матчей

Санкт-Паули
Герта

Точный счет

0:0
3 раза 25%
5:1
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
2:2
3 раза 25%
1:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%

Точное количество голов

0
3 раза 25%
2
3 раза 25%
1
2 раза 17%
3
2 раза 17%
5
2 раза 17%
2
3 раза 25%
3
3 раза 25%
0
2 раза 17%
1
2 раза 17%
5
2 раза 17%

Точный счет

1:2
3 раза 25%
1:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
1:2
3 раза 25%
3:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
6:4
1 раз 8%

Точное количество голов

2
5 раз 42%
1
3 раза 25%
0
2 раза 17%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
2
4 раза 33%
0
3 раза 25%
1
3 раза 25%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%

Точный счет

0:0
4 раза 17%
1:1
3 раза 13%
1:2
3 раза 13%
1:0
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
5:1
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
1:2
5 раз 21%
2:2
4 раза 17%
3:1
3 раза 13%
0:0
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
6:4
1 раз 4%

Точное количество голов

2
8 раз 33%
0
5 раз 21%
1
5 раз 21%
3
3 раза 13%
5
2 раза 8%
4
1 раз 4%
2
7 раз 29%
0
5 раз 21%
1
5 раз 21%
3
4 раза 17%
5
2 раза 8%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Санкт-Паули
Герта

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
3
0.5
Больше Меньше
10
2
7
5
1.5
8
4
4
8
2.5
5
7
2
10
3.5
2
10
2
10
4.5
2
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
2
0.5
Больше Меньше
9
3
7
5
1.5
6
6
2
10
2.5
2
10
1
11
3.5
1
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
19
5
0.5
Больше Меньше
19
5
14
10
1.5
14
10
6
18
2.5
7
17
3
21
3.5
3
21
2
22
4.5
2
22
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Санкт-Паули
 24 13 9 2 44 - 25 48
2.
Хольштайн Киль
 25 14 4 7 47 - 34 46
3.
Гамбург
 25 12 5 8 47 - 37 41
4.
Фортуна
 25 11 7 7 52 - 34 40
5.
Падерборн
 25 11 6 8 39 - 41 39
6.
Ганновер 96
 25 10 9 6 46 - 34 39
7.
Гройтер Фюрт
 24 11 5 8 36 - 33 38
8.
Нюрнберг
 25 10 6 9 35 - 43 36
9.
Карлсруэ
 25 9 8 8 48 - 41 35
10.
Герта
 24 9 7 8 45 - 39 34
11.
Эльвeрсберг
 24 9 5 10 35 - 40 32
12.
Магдебург
 25 8 7 10 38 - 34 31
13.
Веен Висбаден
 25 8 7 10 30 - 31 31
14.
Шальке 04
 25 9 3 13 40 - 49 30
15.
Кайзерслаутерн
 24 7 4 13 38 - 48 25
16.
Ганза
 25 7 4 14 23 - 41 25
17.
Айнтрахт Бр
 25 7 3 15 23 - 38 24
18.
Оснабрюк
 24 3 9 12 22 - 46 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гройтер Фюрт
 12 8 2 2 24 - 11 26
2.
Санкт-Паули
 12 7 5 0 24 - 9 26
3.
Ганновер 96
 12 7 4 1 28 - 12 25
4.
Гамбург
 12 8 0 4 26 - 16 24
5.
Шальке 04
 13 7 2 4 26 - 19 23
6.
Карлсруэ
 13 6 5 2 27 - 18 23
7.
Хольштайн Киль
 13 7 1 5 25 - 22 22
8.
Магдебург
 13 6 3 4 24 - 17 21
9.
Фортуна
 13 6 3 4 23 - 18 21
10.
Герта
 12 5 4 3 27 - 15 19
11.
Нюрнберг
 12 5 4 3 18 - 18 19
12.
Падерборн
 12 5 3 4 18 - 18 18
13.
Айнтрахт Бр
 13 5 3 5 15 - 17 18
14.
Эльвeрсберг
 12 5 2 5 18 - 20 17
15.
Веен Висбаден
 12 4 5 3 14 - 14 17
16.
Кайзерслаутерн
 12 5 1 6 22 - 24 16
17.
Ганза
 12 4 2 6 14 - 20 14
18.
Оснабрюк
 12 2 5 5 11 - 16 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хольштайн Киль
 12 7 3 2 22 - 12 24
2.
Санкт-Паули
 12 6 4 2 20 - 16 22
3.
Падерборн
 13 6 3 4 21 - 23 21
4.
Фортуна
 12 5 4 3 29 - 16 19
5.
Нюрнберг
 13 5 2 6 17 - 25 17
6.
Гамбург
 13 4 5 4 21 - 21 17
7.
Эльвeрсберг
 12 4 3 5 17 - 20 15
8.
Герта
 12 4 3 5 18 - 24 15
9.
Веен Висбаден
 13 4 2 7 16 - 17 14
10.
Ганновер 96
 13 3 5 5 18 - 22 14
11.
Карлсруэ
 12 3 3 6 21 - 23 12
12.
Гройтер Фюрт
 12 3 3 6 12 - 22 12
13.
Ганза
 13 3 2 8 9 - 21 11
14.
Магдебург
 12 2 4 6 14 - 17 10
15.
Кайзерслаутерн
 12 2 3 7 16 - 24 9
16.
Шальке 04
 12 2 1 9 14 - 30 7
17.
Оснабрюк
 12 1 4 7 11 - 30 7
18.
Айнтрахт Бр
 12 2 0 10 8 - 21 6
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Выход в плей-офф
  • — Плей-офф зоны вылета
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Гамбург Глацель Роберт 16 (4)
Фортуна Цолис Христос 14 (4)
Герта Табакович Харис 13 (3)
Нюрнберг Can Uzun 13 (1)
Санкт-Паули Хартель Марсель 12 (9)
Весь список

Топ нарушителей
Нюрнберг Кастроп Йенс 2 9
Магдебург Атик Бариш 9
Оснабрюк Dave Gnaase 9
Гамбург Хайер Моритц 1 7
Кайзерслаутерн Томяк Борис 2 5
Весь список
  • Первый тайм
  • Судья начинает матч
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Санкт-Паули
Ничья
Герта
1.67
5.00
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5.20
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