Тур: 25. Стадион: Millerntor Stadion.
0:0
Первый тайм: 6'
0'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
Прогноз на матч от Liveresult
25
Джигала
Адам
23
Треу
Филипп
26
Саад
Элиас
44
Гехтер
Линус
18
Баркок
Аймен
27
Дардаи
Палко
11
Резе
Фабиан
- Основной состав
- Вратарь
-
25 Джигала АдамЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Треу ФилиппПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
26 Саад ЭлиасНападающий
- Запасные игроки
-
30 Бурхерт СашаВратарь
-
32 Шеллер ТьяркПолузащитник
-
21 Рицка ЛарсПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
15 Синани ДанелНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Хюрцелер Фабиан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
44 Гехтер ЛинусЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Баркок АйменПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Дардаи ПалкоПолузащитник
-
11 Резе ФабианПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Эрнст ТьяркВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
30 Маза ИбрагимПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Дардаи Пал
История личных встреч
Санкт-Паули
Герта
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 3 победы
5 матчей
20%
20%
60%
1 победа 1 ничья 3 победы
Первый тайм
40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы
Второй тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
4
2
Голов в среднем за матч
1.33
1
Среднее время на гол
67
90
Всего голов
2
7
Голов в среднем за матч
1
2.33
Среднее время на гол
90
38
Всего голов
6
9
Голов в среднем за матч
1.2
1.8
Тотал матчей
2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
Среднее время на гол
75
50
Бомбардиры внутри турнира
Санкт-Паули
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хартель Марсель
|12 (3)
|0.5
|Саад Элиас
|7
|0.29
|Эггештайн Йоханнес
|6
|0.25
|Афолайян Оладапо
|6
|0.25
|Ирвайн Джексон
|3
|0.13
|Меткалф Коннор
|3
|0.13
|Смит Эрик
|1
|0.04
|Аменийдо Этьенн
|1
|0.04
|Салиакас Манолис
|1
|0.04
|Треу Филипп
|1
|0.04
|Рицка Ларс
|1
|0.04
|Бухальфа Карло
|1
|0.04
|Кемляйн Алеша
|0
|0
Герта
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Табакович Харис
|13 (1)
|0.54
|Резе Фабиан
|6 (2)
|0.25
|Нидерлехнер Флориан
|6
|0.25
|Превляк Смаил
|4
|0.17
|Кенни Джонджо
|3
|0.13
|Кемпф Марк-Оливер
|3
|0.13
|Marten Winkler
|2
|0.08
|Дардаи Палко
|2
|0.08
|Шерхант Дерри
|2
|0.08
|Бухалакис Андреас
|1
|0.04
|Гехтер Линус
|1
|0.04
|Клеменс Паскаль
|1
|0.04
|Маза Ибрагим
|1
|0.04
|Хуссейн Билаль
|0
|0
|Дордой Мартон
|0
|0
|Карбовник Михал
|0
|0
|Кристенсен Густав
|0
|0
Карточки
Санкт-Паули
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Саад Элиас
|5
|1
|Ирвайн Джексон
|6
|0
|Салиакас Манолис
|4
|0
|Смит Эрик
|4
|0
|Меткалф Коннор
|4
|0
|Афолайян Оладапо
|3
|0
|Метс Кароль
|1
|1
|Валь Хауке
|2
|0
|Немет Давид
|2
|0
|Кемляйн Алеша
|2
|0
|Бурхерт Саша
|1
|0
|Джигала Адам
|1
|0
|Эггештайн Йоханнес
|1
|0
|Синани Данел
|1
|0
|Fabian Huerzeler
|1
|0
|Василь Никола
|1
|0
|Рицка Ларс
|1
|0
|Бэнкс Скотт
|1
|0
|Треу Филипп
|1
|0
Герта
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ляйстнер Тони
|6
|1
|Нидерлехнер Флориан
|3
|2
|Кемпф Марк-Оливер
|3
|1
|Бухалакис Андреас
|4
|0
|Кенни Джонджо
|4
|0
|Дордой Мартон
|4
|0
|Marten Winkler
|4
|0
|Клеменс Паскаль
|4
|0
|Зефёйк Дейовайсио
|3
|0
|Табакович Харис
|2
|0
|Баркок Аймен
|2
|0
|Дардаи Палко
|2
|0
|Карбовник Михал
|2
|0
|Кристенсен Густав
|2
|0
|Дардай Бенсе
|2
|0
|Дуджак Джереми
|1
|0
|Превляк Смаил
|1
|0
|Рихтер Марко
|1
|0
|Резе Фабиан
|1
|0
|Хуссейн Билаль
|1
|0
|Гехтер Линус
|1
|0
|Шерхант Дерри
|1
|0
|Эрнст Тьярк
|1
|0
Результаты матчей
Санкт-Паули
100%
7 побед 0 поражений
Первый тайм
42% (5)
50% (6)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
50% (6)
8% (1)
Герта
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
8% (1)
25% (3)
67% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
6
5
Упущенные победы
2
10
Санкт-Паули
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
17% (2)
33% (4)
50% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
33% (4)
17% (2)
Герта
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
50% (6)
17% (2)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
25% (3)
58% (7)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
4
5
Упущенные победы
19
26
Санкт-Паули
60%
40%
9 побед 6 поражений
Первый тайм
29% (7)
42% (10)
29% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (11)
42% (10)
13% (3)
Герта
41.2%
58.8%
7 побед 10 поражений
Первый тайм
29% (7)
21% (5)
50% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (7)
29% (7)
42% (10)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
10
10
Упущенные победы
21
36
Голы по времени матча
Забито
23
19
10 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 6
15 Не забивали 15
4
17%
2
11%
1-15
2
9%
3
16%
16-30
4
17%
5
26%
31-45
4
17%
5
26%
46-60
2
9%
2
11%
61-75
7
30%
2
11%
76-90
Пропущено
10
23
5 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 16
1 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 11
0
0%
2
9%
1-15
3
30%
2
9%
16-30
2
20%
3
13%
31-45
4
40%
8
35%
46-60
0
0%
3
13%
61-75
1
10%
5
22%
76-90
Забито
20
28
12 В 1-м тайме 17
8 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 7
14 Не забивали 14
3
15%
3
11%
1-15
6
30%
5
18%
16-30
3
15%
9
32%
31-45
4
20%
3
11%
46-60
2
10%
6
21%
61-75
2
10%
2
7%
76-90
Пропущено
16
14
3 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 9
2
13%
1
7%
1-15
0
0%
2
14%
16-30
1
6%
1
7%
31-45
1
6%
4
29%
46-60
4
25%
1
7%
61-75
8
50%
5
36%
76-90
Забито
43
47
22 В 1-м тайме 27
21 Во 2-м тайме 20
15 Забивали первыми 13
5 Не забивали 5
7
16%
5
11%
1-15
8
19%
8
17%
16-30
7
16%
14
30%
30%
31-45
8
19%
8
17%
46-60
4
9%
8
17%
61-75
9
21%
4
9%
76-90
Пропущено
26
37
8 В 1-м тайме 11
18 Во 2-м тайме 26
5 Пропускали первыми 9
17 Не пропускали 20
2
8%
3
8%
1-15
3
12%
4
11%
16-30
3
12%
4
11%
31-45
5
19%
12
32%
46-60
4
15%
4
11%
61-75
9
35%
10
27%
76-90
Результаты последних матчей
Санкт-Паули
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Шальке 04 - Санкт-Паули 3:1 Хольштайн Киль - Санкт-Паули 3:4 Санкт-Паули - Айнтрахт Бр 1:0 Магдебург - Санкт-Паули 1:0
Санкт-Паули - Гройтер Фюрт 3:2 Санкт-Паули - Фортуна 2:2 Фортуна - Санкт-Паули 1:2 Санкт-Паули - Кайзерслаутерн 2:0 Оснабрюк - Санкт-Паули 3:1 Санкт-Паули - Веен Висбаден 1:1 Оснабрюк - Санкт-Паули 1:1 Хомбург - Санкт-Паули 1:4 Санкт-Паули - Гамбург 2:2 Ганза - Санкт-Паули 2:3 Айнтрахт Бр - Санкт-Паули 2:1 Санкт-Паули - Ганновер 96 0:0 Эльвeрсберг - Санкт-Паули 0:2 Санкт-Паули - Шальке 04 2:1 Санкт-Паули - Карлсруэ 2:1 Падерборн - Санкт-Паули 2:2
Герта
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Герта - Хольштайн Киль 2:2 Айнтрахт Бр - Герта 1:1 Герта - Магдебург 3:2 Гройтер Фюрт - Герта 1:2
Герта - Гамбург 1:2 Герта - Кайзерслаутерн 1:3 Веен Висбаден - Герта 3:1 Герта - Фортуна 2:2 Рейнджерс - Герта 0:1 Мехелен - Герта 3:0 Герта - Эрцгебирге Ауэ 2:0 Герта - Оснабрюк 0:0 Кайзерслаутерн - Герта 1:2 Герта - Гамбург 3:3 Герта - Эльвeрсберг 5:1 Ганновер 96 - Герта 2:2 Герта - Альтглинике 4:0 Герта - Карлсруэ 2:2 Ганза - Герта 0:0 Герта - Майнц 3:0
Результаты матчей
Санкт-Паули
Герта
Точный счет
0:0
3 раза 25%
5:1
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
2:2
3 раза 25%
1:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
Точное количество голов
0
3 раза 25%
2
3 раза 25%
1
2 раза 17%
3
2 раза 17%
5
2 раза 17%
2
3 раза 25%
3
3 раза 25%
0
2 раза 17%
1
2 раза 17%
5
2 раза 17%
Точный счет
1:2
3 раза 25%
1:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
1:2
3 раза 25%
3:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
6:4
1 раз 8%
Точное количество голов
2
5 раз 42%
1
3 раза 25%
0
2 раза 17%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
2
4 раза 33%
0
3 раза 25%
1
3 раза 25%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
Точный счет
0:0
4 раза 17%
1:1
3 раза 13%
1:2
3 раза 13%
1:0
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
5:1
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
1:2
5 раз 21%
2:2
4 раза 17%
3:1
3 раза 13%
0:0
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
6:4
1 раз 4%
Точное количество голов
2
8 раз 33%
0
5 раз 21%
1
5 раз 21%
3
3 раза 13%
5
2 раза 8%
4
1 раз 4%
2
7 раз 29%
0
5 раз 21%
1
5 раз 21%
3
4 раза 17%
5
2 раза 8%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Санкт-Паули
Герта
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
93
Больше Меньше
102
75
84
48
57
210
210
210
210
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
102
Больше Меньше
93
75
66
210
210
111
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
195
Больше Меньше
195
1410
1410
618
717
321
321
222
222
- — Выход в Бундеслигу
- — Выход в плей-офф
- — Плей-офф зоны вылета
- — Зона вылета
|Гамбург
|Глацель Роберт
|16 (4)
|Фортуна
|Цолис Христос
|14 (4)
|Герта
|Табакович Харис
|13 (3)
|Нюрнберг
|Can Uzun
|13 (1)
|Санкт-Паули
|Хартель Марсель
|12 (9)
|Нюрнберг
|Кастроп Йенс
|2 9
|Магдебург
|Атик Бариш
|9
|Оснабрюк
|Dave Gnaase
|9
|Гамбург
|Хайер Моритц
|1 7
|Кайзерслаутерн
|Томяк Борис
|2 5