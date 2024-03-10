Тур: 25. Стадион: Millerntor Stadion. Зрители: 29546
2:0
Конец матча
0'
1:0
16' ГолСалиакас Манолис
29' Желтая карточкаКенни Джонджо
42' Желтая карточкаСалиакас Манолис
2:0
44' ГолХартель Марсель
90'+5
Ход матча
16'
1:0
29'
42'
44'
Статистика матча
-
15 Удары по воротам 4
-
3 Удары в створ 0
-
7 Угловые 6
-
2 Офсайды 4
-
6 Нарушения правил 12
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
560 Количество передач 404
-
60 Владение мячом, % 40
Прогноз на матч от Liveresult
25
Джигала
Адам
23
Треу
Филипп
26
Саад
Элиас
44
Гехтер
Линус
18
Баркок
Аймен
27
Дардаи
Палко
11
Резе
Фабиан
- Основной состав
- Вратарь
-
25 Джигала АдамЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Треу ФилиппПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
26 Саад ЭлиасНападающий
- Запасные игроки
-
30 Бурхерт СашаВратарь
-
32 Шеллер ТьяркПолузащитник
-
21 Рицка ЛарсПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
15 Синани ДанелНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Хюрцелер Фабиан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
44 Гехтер ЛинусЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Баркок АйменПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Дардаи ПалкоПолузащитник
-
11 Резе ФабианПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Эрнст ТьяркВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
30 Маза ИбрагимПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Дардаи Пал
История личных встреч
Санкт-Паули
Герта
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 3 победы
5 матчей
20%
20%
60%
1 победа 1 ничья 3 победы
Первый тайм
40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы
Второй тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
4
2
Голов в среднем за матч
1.33
1
Среднее время на гол
67
90
Всего голов
2
7
Голов в среднем за матч
1
2.33
Среднее время на гол
90
38
Всего голов
6
9
Голов в среднем за матч
1.2
1.8
Тотал матчей
2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
Среднее время на гол
75
50
Бомбардиры внутри турнира
Санкт-Паули
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хартель Марсель
|13 (3)
|0.52
|Саад Элиас
|7
|0.28
|Эггештайн Йоханнес
|6
|0.24
|Афолайян Оладапо
|6
|0.24
|Ирвайн Джексон
|3
|0.12
|Меткалф Коннор
|3
|0.12
|Салиакас Манолис
|2
|0.08
|Смит Эрик
|1
|0.04
|Аменийдо Этьенн
|1
|0.04
|Треу Филипп
|1
|0.04
|Рицка Ларс
|1
|0.04
|Бухальфа Карло
|1
|0.04
|Кемляйн Алеша
|0
|0
Герта
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Табакович Харис
|13 (1)
|0.52
|Резе Фабиан
|6 (2)
|0.24
|Нидерлехнер Флориан
|6
|0.24
|Превляк Смаил
|4
|0.16
|Кенни Джонджо
|3
|0.12
|Кемпф Марк-Оливер
|3
|0.12
|Marten Winkler
|2
|0.08
|Дардаи Палко
|2
|0.08
|Шерхант Дерри
|2
|0.08
|Бухалакис Андреас
|1
|0.04
|Гехтер Линус
|1
|0.04
|Клеменс Паскаль
|1
|0.04
|Маза Ибрагим
|1
|0.04
|Хуссейн Билаль
|0
|0
|Дордой Мартон
|0
|0
|Карбовник Михал
|0
|0
|Кристенсен Густав
|0
|0
Карточки
Санкт-Паули
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Саад Элиас
|5
|1
|Ирвайн Джексон
|6
|0
|Салиакас Манолис
|5
|0
|Смит Эрик
|4
|0
|Меткалф Коннор
|4
|0
|Афолайян Оладапо
|3
|0
|Метс Кароль
|1
|1
|Валь Хауке
|2
|0
|Немет Давид
|2
|0
|Кемляйн Алеша
|2
|0
|Бурхерт Саша
|1
|0
|Джигала Адам
|1
|0
|Эггештайн Йоханнес
|1
|0
|Синани Данел
|1
|0
|Fabian Huerzeler
|1
|0
|Василь Никола
|1
|0
|Рицка Ларс
|1
|0
|Бэнкс Скотт
|1
|0
|Треу Филипп
|1
|0
Герта
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ляйстнер Тони
|6
|1
|Нидерлехнер Флориан
|3
|2
|Кенни Джонджо
|5
|0
|Кемпф Марк-Оливер
|3
|1
|Бухалакис Андреас
|4
|0
|Дордой Мартон
|4
|0
|Marten Winkler
|4
|0
|Клеменс Паскаль
|4
|0
|Зефёйк Дейовайсио
|3
|0
|Табакович Харис
|2
|0
|Баркок Аймен
|2
|0
|Дардаи Палко
|2
|0
|Карбовник Михал
|2
|0
|Кристенсен Густав
|2
|0
|Дардай Бенсе
|2
|0
|Дуджак Джереми
|1
|0
|Превляк Смаил
|1
|0
|Рихтер Марко
|1
|0
|Резе Фабиан
|1
|0
|Хуссейн Билаль
|1
|0
|Гехтер Линус
|1
|0
|Шерхант Дерри
|1
|0
|Эрнст Тьярк
|1
|0
Результаты матчей
Санкт-Паули
100%
8 побед 0 поражений
Первый тайм
46% (6)
46% (6)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
54% (7)
8% (1)
Герта
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
8% (1)
25% (3)
67% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
6
5
Упущенные победы
2
10
Санкт-Паули
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
17% (2)
33% (4)
50% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
33% (4)
17% (2)
Герта
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
46% (6)
15% (2)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
31% (4)
54% (7)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
4
5
Упущенные победы
19
26
Санкт-Паули
62.5%
37.5%
10 побед 6 поражений
Первый тайм
32% (8)
40% (10)
28% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (11)
44% (11)
12% (3)
Герта
38.9%
61.1%
7 побед 11 поражений
Первый тайм
28% (7)
20% (5)
52% (13)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (7)
32% (8)
40% (10)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
10
10
Упущенные победы
21
36
Голы по времени матча
Забито
25
19
12 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 9
9 Забивали первыми 6
15 Не забивали 16
4
16%
2
11%
1-15
3
12%
3
16%
16-30
5
20%
5
26%
31-45
4
16%
5
26%
46-60
2
8%
2
11%
61-75
7
28%
2
11%
76-90
Пропущено
10
25
5 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 16
1 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 12
0
0%
2
8%
1-15
3
30%
3
12%
16-30
2
20%
4
16%
31-45
4
40%
8
32%
46-60
0
0%
3
12%
61-75
1
10%
5
20%
76-90
Забито
20
28
12 В 1-м тайме 17
8 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 7
15 Не забивали 15
3
15%
3
11%
1-15
6
30%
5
18%
16-30
3
15%
9
32%
31-45
4
20%
3
11%
46-60
2
10%
6
21%
61-75
2
10%
2
7%
76-90
Пропущено
16
14
3 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 9
2
13%
1
7%
1-15
0
0%
2
14%
16-30
1
6%
1
7%
31-45
1
6%
4
29%
46-60
4
25%
1
7%
61-75
8
50%
5
36%
76-90
Забито
45
47
24 В 1-м тайме 27
21 Во 2-м тайме 20
16 Забивали первыми 13
5 Не забивали 6
7
16%
5
11%
1-15
9
20%
8
17%
16-30
8
18%
14
30%
30%
31-45
8
18%
8
17%
46-60
4
9%
8
17%
61-75
9
20%
4
9%
76-90
Пропущено
26
39
8 В 1-м тайме 13
18 Во 2-м тайме 26
5 Пропускали первыми 10
17 Не пропускали 21
2
8%
3
8%
1-15
3
12%
5
13%
16-30
3
12%
5
13%
31-45
5
19%
12
31%
46-60
4
15%
4
10%
61-75
9
35%
10
26%
76-90
Результаты последних матчей
Санкт-Паули
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Шальке 04 - Санкт-Паули 3:1 Хольштайн Киль - Санкт-Паули 3:4 Санкт-Паули - Айнтрахт Бр 1:0 Магдебург - Санкт-Паули 1:0
Санкт-Паули - Гройтер Фюрт 3:2 Санкт-Паули - Фортуна 2:2 Фортуна - Санкт-Паули 1:2 Санкт-Паули - Кайзерслаутерн 2:0 Оснабрюк - Санкт-Паули 3:1 Санкт-Паули - Веен Висбаден 1:1 Оснабрюк - Санкт-Паули 1:1 Хомбург - Санкт-Паули 1:4 Санкт-Паули - Гамбург 2:2 Ганза - Санкт-Паули 2:3 Айнтрахт Бр - Санкт-Паули 2:1 Санкт-Паули - Ганновер 96 0:0 Эльвeрсберг - Санкт-Паули 0:2 Санкт-Паули - Шальке 04 2:1 Санкт-Паули - Карлсруэ 2:1 Падерборн - Санкт-Паули 2:2
Герта
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Герта - Хольштайн Киль 2:2 Айнтрахт Бр - Герта 1:1 Герта - Магдебург 3:2 Гройтер Фюрт - Герта 1:2
Герта - Гамбург 1:2 Герта - Кайзерслаутерн 1:3 Веен Висбаден - Герта 3:1 Герта - Фортуна 2:2 Рейнджерс - Герта 0:1 Мехелен - Герта 3:0 Герта - Эрцгебирге Ауэ 2:0 Герта - Оснабрюк 0:0 Кайзерслаутерн - Герта 1:2 Герта - Гамбург 3:3 Герта - Эльвeрсберг 5:1 Ганновер 96 - Герта 2:2 Герта - Альтглинике 4:0 Герта - Карлсруэ 2:2 Ганза - Герта 0:0 Герта - Майнц 3:0
Результаты матчей
Санкт-Паули
Герта
Точный счет
0:0
3 раза 23%
2:0
2 раза 15%
5:1
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
2:2
3 раза 25%
1:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
Точное количество голов
2
4 раза 31%
0
3 раза 23%
1
2 раза 15%
3
2 раза 15%
5
2 раза 15%
2
3 раза 25%
3
3 раза 25%
0
2 раза 17%
1
2 раза 17%
5
2 раза 17%
Точный счет
1:2
3 раза 25%
1:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
1:2
3 раза 23%
3:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
6:4
1 раз 8%
Точное количество голов
2
5 раз 42%
1
3 раза 25%
0
2 раза 17%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
0
4 раза 31%
2
4 раза 31%
1
3 раза 23%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
Точный счет
0:0
4 раза 16%
1:1
3 раза 12%
1:2
3 раза 12%
1:0
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
5:1
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
1:2
5 раз 20%
2:2
4 раза 16%
3:1
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
6:4
1 раз 4%
Точное количество голов
2
9 раз 36%
0
5 раз 20%
1
5 раз 20%
3
3 раза 12%
5
2 раза 8%
4
1 раз 4%
2
7 раз 28%
0
6 раз 24%
1
5 раз 20%
3
4 раза 16%
5
2 раза 8%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Санкт-Паули
Герта
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
103
Больше Меньше
102
85
84
49
57
211
210
211
210
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
102
Больше Меньше
94
75
67
210
211
111
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
205
Больше Меньше
196
1510
1411
619
718
322
322
223
223
- — Выход в Бундеслигу
- — Выход в плей-офф
- — Плей-офф зоны вылета
- — Зона вылета
|Гамбург
|Глацель Роберт
|16 (4)
|Фортуна
|Цолис Христос
|14 (4)
|Кайзерслаутерн
|Ахе Рагнар
|14
|Санкт-Паули
|Хартель Марсель
|13 (9)
|Герта
|Табакович Харис
|13 (3)
|Нюрнберг
|Кастроп Йенс
|2 9
|Магдебург
|Атик Бариш
|9
|Оснабрюк
|Dave Gnaase
|9
|Гамбург
|Хайер Моритц
|1 7
|Кайзерслаутерн
|Томяк Борис
|2 5