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  2. Матчи
  3. Германия
  4. Бундеслига 2 2023-2024
Тур: 25. Стадион: . Зрители: 29546
Санкт-Паули
2:0
Конец матча
Герта
0'
1:0
16' Гол
Салиакас Манолис
29' Желтая карточка
Кенни Джонджо
42' Желтая карточка
Салиакас Манолис
2:0
44' Гол
Хартель Марсель
90'+5

Ход матча

16'
Салиакас Манолис
1:0
29'
 
Кенни Джонджо
42'
Салиакас Манолис
 
44'
Хартель Марсель
(Ирвайн Джексон)
2:0
46'
 
Маза Ибрагим
Табакович Харис
46'
 
Дордой Мартон
Ляйстнер Тони
46'
 
Шерхант Дерри
Marten Winkler
66'
 
Бухалакис Андреас
Клеменс Паскаль
76'
Рицка Ларс
Салиакас Манолис
 
80'
Кемляйн Алеша
Метс Кароль
 
86'
 
Нидерлехнер Флориан
Дардаи Палко
89'
Бухальфа Карло
Саад Элиас
 
89'
Шеллер Тьярк
Меткалф Коннор
 

Статистика матча

  • 15 Удары по воротам 4
  • 3 Удары в створ 0
  • 7 Угловые 6
  • 2 Офсайды 4
  • 6 Нарушения правил 12
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 560 Количество передач 404
  • 60 Владение мячом, % 40
Прогноз на матч от Liveresult
22
Василь
Никола
25
Джигала
Адам
5
Валь
Хауке
3
Метс
Кароль
2
Салиакас
Манолис
7
Ирвайн
Джексон
10
Хартель
Марсель
23
Треу
Филипп
24
Меткалф
Коннор
11
Эггештайн
Йоханнес
26
Саад
Элиас
35
Герсбек
Мариус
16
Кенни
Джонджо
44
Гехтер
Линус
37
Ляйстнер
Тони
6
Карбовник
Михал
18
Баркок
Аймен
41
Клеменс
Паскаль
22
Marten
Winkler
27
Дардаи
Палко
11
Резе
Фабиан
25
Табакович
Харис
Санкт-Паули
3-4-3
Герта
4-2-3-1

История личных встреч

Санкт-Паули
Герта

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 3 победы

5 матчей

20%
20%
60%
1 победа 1 ничья 3 победы

Первый тайм

40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

История матчей

Б2
1:2
ТМК
2:2
К
0:2
Б2
2:3
Б2
1:0

Голы

Всего голов

4
2

Голов в среднем за матч

1.33
1

Среднее время на гол

67
90

Всего голов

2
7

Голов в среднем за матч

1
2.33

Среднее время на гол

90
38

Всего голов

6
9

Голов в среднем за матч

1.2
1.8

Тотал матчей

2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

75
50

Бомбардиры внутри турнира

Санкт-Паули
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хартель Марсель 13 (3) 0.52
Саад Элиас 7 0.28
Эггештайн Йоханнес 6 0.24
Афолайян Оладапо 6 0.24
Ирвайн Джексон 3 0.12
Меткалф Коннор 3 0.12
Салиакас Манолис 2 0.08
Смит Эрик 1 0.04
Аменийдо Этьенн 1 0.04
Треу Филипп 1 0.04
Рицка Ларс 1 0.04
Бухальфа Карло 1 0.04
Кемляйн Алеша 0 0
Герта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Табакович Харис 13 (1) 0.52
Резе Фабиан 6 (2) 0.24
Нидерлехнер Флориан 6 0.24
Превляк Смаил 4 0.16
Кенни Джонджо 3 0.12
Кемпф Марк-Оливер 3 0.12
Marten Winkler 2 0.08
Дардаи Палко 2 0.08
Шерхант Дерри 2 0.08
Бухалакис Андреас 1 0.04
Гехтер Линус 1 0.04
Клеменс Паскаль 1 0.04
Маза Ибрагим 1 0.04
Хуссейн Билаль 0 0
Дордой Мартон 0 0
Карбовник Михал 0 0
Кристенсен Густав 0 0

Карточки

Санкт-Паули
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Саад Элиас 5 1
Ирвайн Джексон 6 0
Салиакас Манолис 5 0
Смит Эрик 4 0
Меткалф Коннор 4 0
Афолайян Оладапо 3 0
Метс Кароль 1 1
Валь Хауке 2 0
Немет Давид 2 0
Кемляйн Алеша 2 0
Бурхерт Саша 1 0
Джигала Адам 1 0
Эггештайн Йоханнес 1 0
Синани Данел 1 0
Fabian Huerzeler 1 0
Василь Никола 1 0
Рицка Ларс 1 0
Бэнкс Скотт 1 0
Треу Филипп 1 0
Герта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ляйстнер Тони 6 1
Нидерлехнер Флориан 3 2
Кенни Джонджо 5 0
Кемпф Марк-Оливер 3 1
Бухалакис Андреас 4 0
Дордой Мартон 4 0
Marten Winkler 4 0
Клеменс Паскаль 4 0
Зефёйк Дейовайсио 3 0
Табакович Харис 2 0
Баркок Аймен 2 0
Дардаи Палко 2 0
Карбовник Михал 2 0
Кристенсен Густав 2 0
Дардай Бенсе 2 0
Дуджак Джереми 1 0
Превляк Смаил 1 0
Рихтер Марко 1 0
Резе Фабиан 1 0
Хуссейн Билаль 1 0
Гехтер Линус 1 0
Шерхант Дерри 1 0
Эрнст Тьярк 1 0

Результаты матчей

Санкт-Паули
100%
8 побед 0 поражений
Первый тайм
46% (6)
46% (6)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
54% (7)
8% (1)
Герта
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
8% (1)
25% (3)
67% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

6
5

Упущенные победы

2
10
Санкт-Паули
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
17% (2)
33% (4)
50% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
33% (4)
17% (2)
Герта
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
46% (6)
15% (2)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
31% (4)
54% (7)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

4
5

Упущенные победы

19
26
Санкт-Паули
62.5%
37.5%
10 побед 6 поражений
Первый тайм
32% (8)
40% (10)
28% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (11)
44% (11)
12% (3)
Герта
38.9%
61.1%
7 побед 11 поражений
Первый тайм
28% (7)
20% (5)
52% (13)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (7)
32% (8)
40% (10)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

10
10

Упущенные победы

21
36

Голы по времени матча

Забито

25
19
12 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 9
9 Забивали первыми 6
15 Не забивали 16
4
16%
2
11%
1-15
3
12%
3
16%
16-30
5
20%
5
26%
31-45
4
16%
5
26%
46-60
2
8%
2
11%
61-75
7
28%
2
11%
76-90

Пропущено

10
25
5 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 16
1 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 12
0
0%
2
8%
1-15
3
30%
3
12%
16-30
2
20%
4
16%
31-45
4
40%
8
32%
46-60
0
0%
3
12%
61-75
1
10%
5
20%
76-90

Забито

20
28
12 В 1-м тайме 17
8 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 7
15 Не забивали 15
3
15%
3
11%
1-15
6
30%
5
18%
16-30
3
15%
9
32%
31-45
4
20%
3
11%
46-60
2
10%
6
21%
61-75
2
10%
2
7%
76-90

Пропущено

16
14
3 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 9
2
13%
1
7%
1-15
0
0%
2
14%
16-30
1
6%
1
7%
31-45
1
6%
4
29%
46-60
4
25%
1
7%
61-75
8
50%
5
36%
76-90

Забито

45
47
24 В 1-м тайме 27
21 Во 2-м тайме 20
16 Забивали первыми 13
5 Не забивали 6
7
16%
5
11%
1-15
9
20%
8
17%
16-30
8
18%
14
30%
30%
31-45
8
18%
8
17%
46-60
4
9%
8
17%
61-75
9
20%
4
9%
76-90

Пропущено

26
39
8 В 1-м тайме 13
18 Во 2-м тайме 26
5 Пропускали первыми 10
17 Не пропускали 21
2
8%
3
8%
1-15
3
12%
5
13%
16-30
3
12%
5
13%
31-45
5
19%
12
31%
46-60
4
15%
4
10%
61-75
9
35%
10
26%
76-90

Результаты последних матчей

Санкт-Паули
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Шальке 04 - Санкт-Паули 3:1 Хольштайн Киль - Санкт-Паули 3:4 Санкт-Паули - Айнтрахт Бр 1:0 Магдебург - Санкт-Паули 1:0
Санкт-Паули - Гройтер Фюрт 3:2 Санкт-Паули - Фортуна 2:2 Фортуна - Санкт-Паули 1:2 Санкт-Паули - Кайзерслаутерн 2:0 Оснабрюк - Санкт-Паули 3:1 Санкт-Паули - Веен Висбаден 1:1 Оснабрюк - Санкт-Паули 1:1 Хомбург - Санкт-Паули 1:4 Санкт-Паули - Гамбург 2:2 Ганза - Санкт-Паули 2:3 Айнтрахт Бр - Санкт-Паули 2:1 Санкт-Паули - Ганновер 96 0:0 Эльвeрсберг - Санкт-Паули 0:2 Санкт-Паули - Шальке 04 2:1 Санкт-Паули - Карлсруэ 2:1 Падерборн - Санкт-Паули 2:2
Герта
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Герта - Хольштайн Киль 2:2 Айнтрахт Бр - Герта 1:1 Герта - Магдебург 3:2 Гройтер Фюрт - Герта 1:2
Герта - Гамбург 1:2 Герта - Кайзерслаутерн 1:3 Веен Висбаден - Герта 3:1 Герта - Фортуна 2:2 Рейнджерс - Герта 0:1 Мехелен - Герта 3:0 Герта - Эрцгебирге Ауэ 2:0 Герта - Оснабрюк 0:0 Кайзерслаутерн - Герта 1:2 Герта - Гамбург 3:3 Герта - Эльвeрсберг 5:1 Ганновер 96 - Герта 2:2 Герта - Альтглинике 4:0 Герта - Карлсруэ 2:2 Ганза - Герта 0:0 Герта - Майнц 3:0

Результаты матчей

Санкт-Паули
Герта

Точный счет

0:0
3 раза 23%
2:0
2 раза 15%
5:1
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
2:2
3 раза 25%
1:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%

Точное количество голов

2
4 раза 31%
0
3 раза 23%
1
2 раза 15%
3
2 раза 15%
5
2 раза 15%
2
3 раза 25%
3
3 раза 25%
0
2 раза 17%
1
2 раза 17%
5
2 раза 17%

Точный счет

1:2
3 раза 25%
1:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
1:2
3 раза 23%
3:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
6:4
1 раз 8%

Точное количество голов

2
5 раз 42%
1
3 раза 25%
0
2 раза 17%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
0
4 раза 31%
2
4 раза 31%
1
3 раза 23%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%

Точный счет

0:0
4 раза 16%
1:1
3 раза 12%
1:2
3 раза 12%
1:0
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
5:1
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
1:2
5 раз 20%
2:2
4 раза 16%
3:1
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
6:4
1 раз 4%

Точное количество голов

2
9 раз 36%
0
5 раз 20%
1
5 раз 20%
3
3 раза 12%
5
2 раза 8%
4
1 раз 4%
2
7 раз 28%
0
6 раз 24%
1
5 раз 20%
3
4 раза 16%
5
2 раза 8%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Санкт-Паули
Герта

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
3
0.5
Больше Меньше
10
2
8
5
1.5
8
4
4
9
2.5
5
7
2
11
3.5
2
10
2
11
4.5
2
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
2
0.5
Больше Меньше
9
4
7
5
1.5
6
7
2
10
2.5
2
11
1
11
3.5
1
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
20
5
0.5
Больше Меньше
19
6
15
10
1.5
14
11
6
19
2.5
7
18
3
22
3.5
3
22
2
23
4.5
2
23
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Санкт-Паули
 25 14 9 2 46 - 25 51
2.
Хольштайн Киль
 25 14 4 7 47 - 34 46
3.
Гамбург
 25 12 5 8 47 - 37 41
4.
Фортуна
 25 11 7 7 52 - 34 40
5.
Падерборн
 25 11 6 8 39 - 41 39
6.
Ганновер 96
 25 10 9 6 46 - 34 39
7.
Гройтер Фюрт
 25 11 5 9 37 - 37 38
8.
Нюрнберг
 25 10 6 9 35 - 43 36
9.
Эльвeрсберг
 25 10 5 10 39 - 41 35
10.
Карлсруэ
 25 9 8 8 48 - 41 35
11.
Герта
 25 9 7 9 45 - 41 34
12.
Магдебург
 25 8 7 10 38 - 34 31
13.
Веен Висбаден
 25 8 7 10 30 - 31 31
14.
Шальке 04
 25 9 3 13 40 - 49 30
15.
Кайзерслаутерн
 25 8 4 13 41 - 50 28
16.
Ганза
 25 7 4 14 23 - 41 25
17.
Айнтрахт Бр
 25 7 3 15 23 - 38 24
18.
Оснабрюк
 25 3 9 13 24 - 49 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Санкт-Паули
 13 8 5 0 26 - 9 29
2.
Гройтер Фюрт
 13 8 2 3 25 - 15 26
3.
Ганновер 96
 12 7 4 1 28 - 12 25
4.
Гамбург
 12 8 0 4 26 - 16 24
5.
Шальке 04
 13 7 2 4 26 - 19 23
6.
Карлсруэ
 13 6 5 2 27 - 18 23
7.
Хольштайн Киль
 13 7 1 5 25 - 22 22
8.
Магдебург
 13 6 3 4 24 - 17 21
9.
Фортуна
 13 6 3 4 23 - 18 21
10.
Герта
 12 5 4 3 27 - 15 19
11.
Нюрнберг
 12 5 4 3 18 - 18 19
12.
Кайзерслаутерн
 13 6 1 6 25 - 26 19
13.
Падерборн
 12 5 3 4 18 - 18 18
14.
Айнтрахт Бр
 13 5 3 5 15 - 17 18
15.
Эльвeрсберг
 12 5 2 5 18 - 20 17
16.
Веен Висбаден
 12 4 5 3 14 - 14 17
17.
Ганза
 12 4 2 6 14 - 20 14
18.
Оснабрюк
 12 2 5 5 11 - 16 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хольштайн Киль
 12 7 3 2 22 - 12 24
2.
Санкт-Паули
 12 6 4 2 20 - 16 22
3.
Падерборн
 13 6 3 4 21 - 23 21
4.
Фортуна
 12 5 4 3 29 - 16 19
5.
Эльвeрсберг
 13 5 3 5 21 - 21 18
6.
Нюрнберг
 13 5 2 6 17 - 25 17
7.
Гамбург
 13 4 5 4 21 - 21 17
8.
Герта
 13 4 3 6 18 - 26 15
9.
Веен Висбаден
 13 4 2 7 16 - 17 14
10.
Ганновер 96
 13 3 5 5 18 - 22 14
11.
Карлсруэ
 12 3 3 6 21 - 23 12
12.
Гройтер Фюрт
 12 3 3 6 12 - 22 12
13.
Ганза
 13 3 2 8 9 - 21 11
14.
Магдебург
 12 2 4 6 14 - 17 10
15.
Кайзерслаутерн
 12 2 3 7 16 - 24 9
16.
Шальке 04
 12 2 1 9 14 - 30 7
17.
Оснабрюк
 13 1 4 8 13 - 33 7
18.
Айнтрахт Бр
 12 2 0 10 8 - 21 6
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Выход в плей-офф
  • — Плей-офф зоны вылета
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Гамбург Глацель Роберт 16 (4)
Фортуна Цолис Христос 14 (4)
Кайзерслаутерн Ахе Рагнар 14
Санкт-Паули Хартель Марсель 13 (9)
Герта Табакович Харис 13 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Нюрнберг Кастроп Йенс 2 9
Магдебург Атик Бариш 9
Оснабрюк Dave Gnaase 9
Гамбург Хайер Моритц 1 7
Кайзерслаутерн Томяк Борис 2 5
Весь список
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