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  3. Италия
  4. Серия A 2023-2024
Тур: 28. Стадион: . Главный судья: Гуида Марко
Ювентус
 
Позже
Аталанта
Прогнозы 46
Ювентус 89.1% (41)
X 8.7% (4)
Аталанта 2.2% (1)
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Ювентус
Аталанта

История личных встреч

Ювентус
Аталанта

30 матчей

80%
20%
24 победы 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

56.7%
23.3%
20%
17 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
20%
13.3%
20 побед 6 ничьих 0 побед

8 матчей

62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 3 победы

Первый тайм

112.5%
0 побед 9 ничьих 5 побед

Второй тайм

75%
25%
0 побед 6 ничьих 6 побед

38 матчей

63.2%
28.9%
7.9%
24 победы 11 ничьих 3 победы

Первый тайм

44.7%
42.1%
13.2%
17 побед 16 ничьих 5 побед

Второй тайм

52.6%
31.6%
15.8%
20 побед 12 ничьих 6 побед

История матчей

СA
0:0
ТМК
0:0
СA
0:2
СA
3:3
СA
1:1
СA
0:1
ТМК
3:1
К
1:2
СA
1:0
СA
1:1
СA
2:2
СA
1:3
СA
1:1
К
3:0
СA
2:2
СA
2:0
К
1:0
К
0:1
СA
2:2
СA
2:2
К
3:2
СA
3:1
СA
0:2
СA
2:0
СA
2:1
СA
0:3
СA
1:0
СA
1:4
СA
0:1
СA
3:0
СA
3:1
СA
0:2
СA
2:1
СA
2:5
СA
2:2
СA
1:3
СA
0:4
СA
1:0

Голы

Всего голов

35
39

Голов в среднем за матч

1.84
2.05

Среднее время на гол

48
43

Всего голов

17
17

Голов в среднем за матч

0.89
0.89

Среднее время на гол

100
100

Всего голов

52
56

Голов в среднем за матч

1.37
1.47

Тотал матчей

2.5
36
Больше 95%
Меньше 5%
2
29
Больше 76%
Меньше 24%
9
21
Больше 55%
Меньше 45%
17
15
Больше 39%
Меньше 61%
23
4
Больше 11%
Меньше 89%
34
2
Больше 5%
Меньше 95%
36
1
Больше 3%
Меньше 97%
37

Среднее время на гол

65
61

Бомбардиры внутри турнира

Ювентус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Влахович Душан 15 (2) 0.56
Кьеза Федерико 7 (1) 0.26
Рабио Адриен 4 0.15
Гатти Федерико 3 0.11
Милик Аркадиуш 2 0.07
Ругани Даниэле 2 0.07
Бремер Глейсон 2 0.07
Локателли Мануэль 1 0.04
Камбьясо Андреа 1 0.04
Айлинг Самуэль 1 0.04
Данило Луис 1 0.04
Миретти Фабио 1 0.04
Йылдыз Кенан 1 0.04
Маккенни Уэстон 0 0
Костич Филип 0 0
Веа Тимоти 0 0
Фаджоли Николо 0 0
Николусси Кавилья Ханс 0 0
Алькарас Карлос 0 0
Аталанта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лукман Адемола 8 0.3
Копмейнерс Тëн 8 (2) 0.3
Де Кетеларе Шарль 6 (1) 0.22
Скамакка Джанлука 6 0.22
Эдерсон Хонорато 5 0.19
Пашалич Марио 4 0.15
Сапата Дуван 3 0.11
Миранчук Алексей 2 0.07
Муриэль Луис 2 0.07
Дзаппакоста Давиде 2 0.07
Хольм Эмиль 1 0.04
Цортеа Надир 1 0.04
Колашинац Сеад 1 0.04
Баккер Митчел 1 0.04
Туре Эль Билал 1 0.04
Де Рон Мартен 0 0
Руджери Маттео 0 0
Скальвини Джорджио 0 0
Хатебур Ханс 0 0
Адопо Ндари 0 0

Карточки

Ювентус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бремер Глейсон 7 0
Рабио Адриен 6 0
Локателли Мануэль 6 0
Маккенни Уэстон 6 0
Камбьясо Андреа 6 0
Гатти Федерико 6 0
Данило Луис 5 0
Влахович Душан 5 0
Милик Аркадиуш 2 1
Костич Филип 2 0
Ругани Даниэле 2 0
Кин Мойзе 2 0
Веа Тимоти 2 0
Миретти Фабио 2 0
Массимилиано Аллегри 2 0
Алекс Сандро 1 0
Кьеза Федерико 1 0
Николусси Кавилья Ханс 1 0
Йылдыз Кенан 1 0
Боэнде Джозеф 1 0
Аталанта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Де Рон Мартен 9 0
Эдерсон Хонорато 8 0
Хольм Эмиль 5 0
Толой Рафаэл 3 1
Джимсити Берат 4 0
Дзаппакоста Давиде 4 0
Лукман Адемола 4 0
Джан Пьеро Гасперини 4 0
Колашинац Сеад 3 0
Хатебур Ханс 3 0
Копмейнерс Тëн 3 0
Руджери Маттео 3 0
Пашалич Марио 2 0
Скальвини Джорджио 2 0
Миранчук Алексей 1 0
Скамакка Джанлука 1 0
Баккер Митчел 1 0
Туре Эль Билал 1 0
Цортеа Надир 1 0
Де Кетеларе Шарль 1 0
Хин Исак 1 0

Результаты матчей

Ювентус
90%
10%
9 побед 1 поражение
Первый тайм
15% (2)
69% (9)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
69% (9)
31% (4)
0% (0)
Аталанта
23.1%
76.9%
3 победы 10 поражений
Первый тайм
21% (3)
29% (4)
50% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
36% (5)
57% (8)

Сухие победы

6
0

Сухие поражения

1
7

Волевые победы

4
1

Упущенные победы

3
9
Ювентус
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
57% (8)
29% (4)
Аталанта
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

5
3

Волевые победы

6
6

Упущенные победы

19
28
Ювентус
57.1%
42.9%
12 побед 9 поражений
Первый тайм
22% (6)
48% (13)
30% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (11)
44% (12)
15% (4)
Аталанта
30.4%
69.6%
7 побед 16 поражений
Первый тайм
22% (6)
30% (8)
48% (13)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (6)
37% (10)
41% (11)

Сухие победы

7
3

Сухие поражения

6
10

Волевые победы

10
7

Упущенные победы

22
37

Голы по времени матча

Забито

20
19
7 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 10
11 Забивали первыми 7
15 Не забивали 17
3
15%
4
21%
1-15
2
10%
3
16%
16-30
2
10%
2
11%
31-45
6
30%
4
21%
46-60
3
15%
1
5%
61-75
4
20%
5
26%
76-90

Пропущено

8
19
5 В 1-м тайме 11
3 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 10
1
13%
3
16%
1-15
3
38%
3
16%
16-30
1
13%
5
26%
31-45
0
0%
3
16%
46-60
3
38%
1
5%
61-75
0
0%
4
21%
76-90

Забито

23
31
10 В 1-м тайме 13
13 Во 2-м тайме 18
9 Забивали первыми 10
14 Не забивали 14
4
17%
3
10%
1-15
4
17%
3
10%
16-30
2
9%
7
23%
31-45
2
9%
6
19%
46-60
3
13%
4
13%
61-75
8
35%
8
26%
76-90

Пропущено

12
10
6 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 6
2
17%
1
10%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
3
25%
3
30%
31-45
3
25%
2
20%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
3
25%
3
30%
76-90

Забито

43
50
17 В 1-м тайме 22
26 Во 2-м тайме 28
20 Забивали первыми 17
2 Не забивали 4
7
16%
7
14%
1-15
6
14%
6
12%
16-30
4
9%
9
18%
31-45
8
19%
10
20%
46-60
6
14%
5
10%
61-75
12
28%
13
26%
76-90

Пропущено

20
29
11 В 1-м тайме 15
9 Во 2-м тайме 14
6 Пропускали первыми 9
14 Не пропускали 16
3
15%
4
14%
1-15
4
20%
3
10%
16-30
4
20%
8
28%
31-45
3
15%
5
17%
46-60
3
15%
2
7%
61-75
3
15%
7
24%
76-90

Результаты последних матчей

Ювентус
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Наполи - Ювентус 2:1 Ювентус - Фрозиноне 3:2 Верона - Ювентус 2:2 Ювентус - Удинезе 0:1
Интер Милан - Ювентус 1:0 Ювентус - Эмполи 1:1 Лечче - Ювентус 0:3 Ювентус - Сассуоло 3:0 Ювентус - Фрозиноне 4:0 Салернитана - Ювентус 1:2 Ювентус - Салернитана 6:1 Ювентус - Рома 1:0 Фрозиноне - Ювентус 1:2 Дженоа - Ювентус 1:1 Ювентус - Наполи 1:0 Монца - Ювентус 1:2 Ювентус - Интер Милан 1:1 Ювентус - Кальяри 2:1 Фиорентина - Ювентус 0:1 Ювентус - Верона 1:0
Аталанта
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Спортинг Л - Аталанта 1:1 Аталанта - Болонья 1:2 Интер Милан - Аталанта 4:0 Милан - Аталанта 1:1
Аталанта - Сассуоло 3:0 Дженоа - Аталанта 1:4 Аталанта - Лацио 3:1 Аталанта - Удинезе 2:0 Аталанта - Фрозиноне 5:0 Аталанта - Реал Калепина 11:0 Милан - Аталанта 1:2 Рома - Аталанта 1:1 Аталанта - Сассуоло 3:1 Аталанта - Лечче 1:0 Болонья - Аталанта 1:0 Аталанта - Салернитана 4:1 Ракув - Аталанта 0:4 Аталанта - Милан 3:2 Торино - Аталанта 3:0 Аталанта - Спортинг Л 1:1

Результаты матчей

Ювентус
Аталанта

Точный счет

1:0
4 раза 31%
1:1
3 раза 23%
0:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
1:2
3 раза 21%
2:0
3 раза 21%
3:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%

Точное количество голов

1
7 раз 54%
3
3 раза 23%
2
2 раза 15%
0
1 раз 8%
1
4 раза 29%
3
4 раза 29%
2
3 раза 21%
0
1 раз 7%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%

Точный счет

1:2
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
0:3
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
1:1
3 раза 23%
3:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%

Точное количество голов

2
6 раз 43%
1
4 раза 29%
0
2 раза 14%
3
2 раза 14%
1
5 раз 38%
0
3 раза 23%
2
3 раза 23%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%

Точный счет

1:0
5 раз 19%
1:1
4 раза 15%
0:1
3 раза 11%
1:2
3 раза 11%
0:3
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
1:2
3 раза 11%
1:1
3 раза 11%
2:0
3 раза 11%
3:0
3 раза 11%
3:2
3 раза 11%
1:0
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%

Точное количество голов

1
11 раз 41%
2
8 раз 30%
3
5 раз 19%
0
3 раза 11%
1
9 раз 33%
2
6 раз 22%
3
5 раз 19%
0
4 раза 15%
4
2 раза 7%
5
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Ювентус
Аталанта

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
1
0.5
Больше Меньше
13
1
5
8
1.5
9
5
3
10
2.5
6
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
2
0.5
Больше Меньше
10
3
8
6
1.5
5
8
2
12
2.5
2
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
24
3
0.5
Больше Меньше
23
4
13
14
1.5
14
13
5
22
2.5
8
19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 27 23 3 1 69 - 13 72
2.
Ювентус
 Заявка 27 17 6 4 42 - 21 57
3.
Милан
 Заявка 27 17 5 5 51 - 32 56
4.
Болонья
 Заявка 27 14 9 4 41 - 24 51
5.
Рома
 Заявка 27 14 5 8 52 - 33 47
6.
Аталанта
 Заявка 27 14 4 9 49 - 30 46
7.
Наполи
 Заявка 27 12 7 8 42 - 31 43
8.
Фиорентина
 Заявка 27 12 6 9 39 - 30 42
9.
Лацио
 Заявка 27 12 4 11 32 - 29 40
10.
Торино
 Заявка 27 9 10 8 25 - 25 37
11.
Монца
 Заявка 27 9 9 9 28 - 34 36
12.
Дженоа
 Заявка 27 8 9 10 29 - 33 33
13.
Эмполи
 Заявка 27 6 7 14 22 - 41 25
14.
Лечче
 Заявка 27 5 10 12 25 - 44 25
15.
Фрозиноне
 Заявка 27 6 6 15 35 - 56 24
16.
Удинезе
 Заявка 27 3 15 9 26 - 41 24
17.
Верона
 Заявка 27 5 8 14 24 - 36 23
18.
Кальяри
 Заявка 27 5 8 14 25 - 47 23
19.
Сассуоло
 Заявка 27 5 5 17 32 - 55 20
20.
Салернитана
 Заявка 27 2 8 17 21 - 54 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 14 12 1 1 36 - 7 37
2.
Болонья
 Заявка 14 11 2 1 26 - 7 35
3.
Аталанта
 Заявка 14 10 1 3 31 - 10 31
4.
Ювентус
 Заявка 13 9 3 1 20 - 8 30
5.
Рома
 Заявка 14 9 3 2 33 - 15 30
6.
Милан
 Заявка 13 9 2 2 22 - 8 29
7.
Фиорентина
 Заявка 13 8 2 3 24 - 13 26
8.
Торино
 Заявка 14 6 6 2 14 - 8 24
9.
Лацио
 Заявка 13 6 3 4 13 - 10 21
10.
Наполи
 Заявка 13 6 3 4 19 - 17 21
11.
Фрозиноне
 Заявка 14 6 3 5 23 - 23 21
12.
Дженоа
 Заявка 13 5 5 3 17 - 16 20
13.
Монца
 Заявка 14 5 5 4 17 - 17 20
14.
Лечче
 Заявка 13 5 4 4 15 - 21 19
15.
Верона
 Заявка 13 4 5 4 15 - 16 17
16.
Кальяри
 Заявка 13 4 4 5 16 - 22 16
17.
Сассуоло
 Заявка 13 3 3 7 17 - 25 12
18.
Удинезе
 Заявка 14 1 9 4 17 - 21 12
19.
Эмполи
 Заявка 14 2 4 8 9 - 19 10
20.
Салернитана
 Заявка 14 1 4 9 13 - 29 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 13 11 2 0 33 - 6 35
2.
Ювентус
 Заявка 14 8 3 3 22 - 13 27
3.
Милан
 Заявка 14 8 3 3 29 - 24 27
4.
Наполи
 Заявка 14 6 4 4 23 - 14 22
5.
Лацио
 Заявка 14 6 1 7 19 - 19 19
6.
Рома
 Заявка 13 5 2 6 19 - 18 17
7.
Монца
 Заявка 13 4 4 5 11 - 17 16
8.
Болонья
 Заявка 13 3 7 3 15 - 17 16
9.
Фиорентина
 Заявка 14 4 4 6 15 - 17 16
10.
Аталанта
 Заявка 13 4 3 6 18 - 20 15
11.
Эмполи
 Заявка 13 4 3 6 13 - 22 15
12.
Торино
 Заявка 13 3 4 6 11 - 17 13
13.
Дженоа
 Заявка 14 3 4 7 12 - 17 13
14.
Удинезе
 Заявка 13 2 6 5 9 - 20 12
15.
Сассуоло
 Заявка 14 2 2 10 15 - 30 8
16.
Салернитана
 Заявка 13 1 4 8 8 - 25 7
17.
Кальяри
 Заявка 14 1 4 9 9 - 25 7
18.
Верона
 Заявка 14 1 3 10 9 - 20 6
19.
Лечче
 Заявка 14 0 6 8 10 - 23 6
20.
Фрозиноне
 Заявка 13 0 3 10 12 - 33 3
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Интер Милан Мартинес Лаутаро 23 (2)
Ювентус Влахович Душан 15 (4)
Милан Жиру Оливье 12 (8)
Рома Дибала Пауло 12 (7)
Наполи Осимхен Виктор 11 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Фиорентина Раньери Лука 12
Верона Дуда Ондрей 2 8
Рома Паредес Леандро 11
Лечче Рамадани Юльбер 10
Аталанта Де Рон Мартен 9
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Ювентус - Аталанта от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 10 марта 2024, осталось 2 дня 9 часов 35 минут.

    Главный судья: Гуида Марко

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  • 34 посетителя LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
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    • Прогнозы 46
    Ювентус 89.1% (41)
    X 8.7% (4)
    Аталанта 2.2% (1)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Ювентус
    Ничья
    Аталанта
    2.34
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    3.40
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    3.40
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    Прогнозы на матч Ювентус - Аталанта

    Исход игры
    Ювентус
    89.1% (41)
    Ничья
    8.7% (4)
    Аталанта
    2.2% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    79.07% (34)
    Меньше
    20.93% (9)
    Обе команды забьют
    Да
    83.72% (36)
    Нет
    16.28% (7)
    Популярный счёт
    2:1 Ювентус
    69.6% (32)
    2:0 Ювентус
    8.7% (4)
    1:0 Ювентус
    6.5% (3)
    1:1 Ничья
    4.3% (2)
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