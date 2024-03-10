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  3. Италия
  4. Серия A 2023-2024
Тур: 28. Стадион: . Главный судья: Гуида Марко
Ювентус
0:0
Первый тайм: 31'
Аталанта
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 0
  • 3 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 2
  • 1 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 6
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 52 Владение мячом, % 48

Владение мячом

Прогнозы 131
Ювентус 81.7% (107)
X 12.2% (16)
Аталанта 6.1% (8)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Ювентус
Ничья
Аталанта
2.31
3.35
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1
Щесны
Войцех
4
Гатти
Федерико
3
Бремер
Глейсон
6
Данило
Луис
27
Камбьясо
Андреа
16
Маккенни
Уэстон
5
Локателли
Мануэль
20
Миретти
Фабио
17
Айлинг
Самуэль
14
Милик
Аркадиуш
7
Кьеза
Федерико
29
Карнесекки
Марко
19
Джимсити
Берат
4
Хин
Исак
42
Скальвини
Джорджио
77
Дзаппакоста
Давиде
22
Руджери
Маттео
13
Эдерсон
Хонорато
8
Пашалич
Марио
17
Де
Кетеларе
Шарль
7
Копмейнерс
Тëн
90
Скамакка
Джанлука
Ювентус
3-5-2
Аталанта
3-4-2-1

История личных встреч

Ювентус
Аталанта

30 матчей

80%
20%
24 победы 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

56.7%
23.3%
20%
17 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
20%
13.3%
20 побед 6 ничьих 0 побед

8 матчей

62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 3 победы

Первый тайм

112.5%
0 побед 9 ничьих 5 побед

Второй тайм

75%
25%
0 побед 6 ничьих 6 побед

38 матчей

63.2%
28.9%
7.9%
24 победы 11 ничьих 3 победы

Первый тайм

44.7%
42.1%
13.2%
17 побед 16 ничьих 5 побед

Второй тайм

52.6%
31.6%
15.8%
20 побед 12 ничьих 6 побед

История матчей

СA
0:0
ТМК
0:0
СA
0:2
СA
3:3
СA
1:1
СA
0:1
ТМК
3:1
К
1:2
СA
1:0
СA
1:1
СA
2:2
СA
1:3
СA
1:1
К
3:0
СA
2:2
СA
2:0
К
1:0
К
0:1
СA
2:2
СA
2:2
К
3:2
СA
3:1
СA
0:2
СA
2:0
СA
2:1
СA
0:3
СA
1:0
СA
1:4
СA
0:1
СA
3:0
СA
3:1
СA
0:2
СA
2:1
СA
2:5
СA
2:2
СA
1:3
СA
0:4
СA
1:0

Голы

Всего голов

35
39

Голов в среднем за матч

1.84
2.05

Среднее время на гол

48
43

Всего голов

17
17

Голов в среднем за матч

0.89
0.89

Среднее время на гол

100
100

Всего голов

52
56

Голов в среднем за матч

1.37
1.47

Тотал матчей

2.5
36
Больше 95%
Меньше 5%
2
29
Больше 76%
Меньше 24%
9
21
Больше 55%
Меньше 45%
17
15
Больше 39%
Меньше 61%
23
4
Больше 11%
Меньше 89%
34
2
Больше 5%
Меньше 95%
36
1
Больше 3%
Меньше 97%
37

Среднее время на гол

65
61

Бомбардиры внутри турнира

Ювентус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Влахович Душан 15 (2) 0.54
Кьеза Федерико 7 (1) 0.25
Рабио Адриен 4 0.14
Гатти Федерико 3 0.11
Милик Аркадиуш 2 0.07
Ругани Даниэле 2 0.07
Бремер Глейсон 2 0.07
Локателли Мануэль 1 0.04
Камбьясо Андреа 1 0.04
Айлинг Самуэль 1 0.04
Данило Луис 1 0.04
Миретти Фабио 1 0.04
Йылдыз Кенан 1 0.04
Маккенни Уэстон 0 0
Костич Филип 0 0
Веа Тимоти 0 0
Фаджоли Николо 0 0
Николусси Кавилья Ханс 0 0
Алькарас Карлос 0 0
Аталанта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лукман Адемола 8 0.29
Копмейнерс Тëн 8 (2) 0.29
Де Кетеларе Шарль 6 (1) 0.21
Скамакка Джанлука 6 0.21
Эдерсон Хонорато 5 0.18
Пашалич Марио 4 0.14
Сапата Дуван 3 0.11
Миранчук Алексей 2 0.07
Муриэль Луис 2 0.07
Дзаппакоста Давиде 2 0.07
Хольм Эмиль 1 0.04
Цортеа Надир 1 0.04
Колашинац Сеад 1 0.04
Баккер Митчел 1 0.04
Туре Эль Билал 1 0.04
Де Рон Мартен 0 0
Руджери Маттео 0 0
Скальвини Джорджио 0 0
Хатебур Ханс 0 0
Адопо Ндари 0 0

Карточки

Ювентус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бремер Глейсон 7 0
Рабио Адриен 6 0
Локателли Мануэль 6 0
Маккенни Уэстон 6 0
Камбьясо Андреа 6 0
Гатти Федерико 6 0
Данило Луис 5 0
Влахович Душан 5 0
Милик Аркадиуш 2 1
Костич Филип 2 0
Ругани Даниэле 2 0
Кин Мойзе 2 0
Веа Тимоти 2 0
Миретти Фабио 2 0
Массимилиано Аллегри 2 0
Алекс Сандро 1 0
Кьеза Федерико 1 0
Николусси Кавилья Ханс 1 0
Йылдыз Кенан 1 0
Боэнде Джозеф 1 0
Аталанта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Де Рон Мартен 9 0
Эдерсон Хонорато 8 0
Хольм Эмиль 5 0
Толой Рафаэл 3 1
Джимсити Берат 4 0
Дзаппакоста Давиде 4 0
Лукман Адемола 4 0
Джан Пьеро Гасперини 4 0
Колашинац Сеад 3 0
Хатебур Ханс 3 0
Копмейнерс Тëн 3 0
Руджери Маттео 3 0
Пашалич Марио 2 0
Скальвини Джорджио 2 0
Миранчук Алексей 1 0
Скамакка Джанлука 1 0
Баккер Митчел 1 0
Туре Эль Билал 1 0
Цортеа Надир 1 0
Де Кетеларе Шарль 1 0
Хин Исак 1 0

Результаты матчей

Ювентус
90%
10%
9 побед 1 поражение
Первый тайм
15% (2)
69% (9)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
69% (9)
31% (4)
0% (0)
Аталанта
23.1%
76.9%
3 победы 10 поражений
Первый тайм
21% (3)
29% (4)
50% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
36% (5)
57% (8)

Сухие победы

6
0

Сухие поражения

1
7

Волевые победы

4
1

Упущенные победы

3
9
Ювентус
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
57% (8)
29% (4)
Аталанта
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

5
3

Волевые победы

6
6

Упущенные победы

19
28
Ювентус
57.1%
42.9%
12 побед 9 поражений
Первый тайм
22% (6)
48% (13)
30% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (11)
44% (12)
15% (4)
Аталанта
30.4%
69.6%
7 побед 16 поражений
Первый тайм
22% (6)
30% (8)
48% (13)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (6)
37% (10)
41% (11)

Сухие победы

7
3

Сухие поражения

6
10

Волевые победы

10
7

Упущенные победы

22
37

Голы по времени матча

Забито

20
19
7 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 10
11 Забивали первыми 7
15 Не забивали 17
3
15%
4
21%
1-15
2
10%
3
16%
16-30
2
10%
2
11%
31-45
6
30%
4
21%
46-60
3
15%
1
5%
61-75
4
20%
5
26%
76-90

Пропущено

8
19
5 В 1-м тайме 11
3 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 10
1
13%
3
16%
1-15
3
38%
3
16%
16-30
1
13%
5
26%
31-45
0
0%
3
16%
46-60
3
38%
1
5%
61-75
0
0%
4
21%
76-90

Забито

23
31
10 В 1-м тайме 13
13 Во 2-м тайме 18
9 Забивали первыми 10
14 Не забивали 14
4
17%
3
10%
1-15
4
17%
3
10%
16-30
2
9%
7
23%
31-45
2
9%
6
19%
46-60
3
13%
4
13%
61-75
8
35%
8
26%
76-90

Пропущено

12
10
6 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 6
2
17%
1
10%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
3
25%
3
30%
31-45
3
25%
2
20%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
3
25%
3
30%
76-90

Забито

43
50
17 В 1-м тайме 22
26 Во 2-м тайме 28
20 Забивали первыми 17
2 Не забивали 4
7
16%
7
14%
1-15
6
14%
6
12%
16-30
4
9%
9
18%
31-45
8
19%
10
20%
46-60
6
14%
5
10%
61-75
12
28%
13
26%
76-90

Пропущено

20
29
11 В 1-м тайме 15
9 Во 2-м тайме 14
6 Пропускали первыми 9
14 Не пропускали 16
3
15%
4
14%
1-15
4
20%
3
10%
16-30
4
20%
8
28%
31-45
3
15%
5
17%
46-60
3
15%
2
7%
61-75
3
15%
7
24%
76-90

Результаты последних матчей

Ювентус
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Наполи - Ювентус 2:1 Ювентус - Фрозиноне 3:2 Верона - Ювентус 2:2 Ювентус - Удинезе 0:1
Интер Милан - Ювентус 1:0 Ювентус - Эмполи 1:1 Лечче - Ювентус 0:3 Ювентус - Сассуоло 3:0 Ювентус - Фрозиноне 4:0 Салернитана - Ювентус 1:2 Ювентус - Салернитана 6:1 Ювентус - Рома 1:0 Фрозиноне - Ювентус 1:2 Дженоа - Ювентус 1:1 Ювентус - Наполи 1:0 Монца - Ювентус 1:2 Ювентус - Интер Милан 1:1 Ювентус - Кальяри 2:1 Фиорентина - Ювентус 0:1 Ювентус - Верона 1:0
Аталанта
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Спортинг Л - Аталанта 1:1 Аталанта - Болонья 1:2 Интер Милан - Аталанта 4:0 Милан - Аталанта 1:1
Аталанта - Сассуоло 3:0 Дженоа - Аталанта 1:4 Аталанта - Лацио 3:1 Аталанта - Удинезе 2:0 Аталанта - Фрозиноне 5:0 Аталанта - Реал Калепина 11:0 Милан - Аталанта 1:2 Рома - Аталанта 1:1 Аталанта - Сассуоло 3:1 Аталанта - Лечче 1:0 Болонья - Аталанта 1:0 Аталанта - Салернитана 4:1 Ракув - Аталанта 0:4 Аталанта - Милан 3:2 Торино - Аталанта 3:0 Аталанта - Спортинг Л 1:1

Результаты матчей

Ювентус
Аталанта

Точный счет

1:0
4 раза 31%
1:1
3 раза 23%
0:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
1:2
3 раза 21%
2:0
3 раза 21%
3:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%

Точное количество голов

1
7 раз 54%
3
3 раза 23%
2
2 раза 15%
0
1 раз 8%
1
4 раза 29%
3
4 раза 29%
2
3 раза 21%
0
1 раз 7%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%

Точный счет

1:2
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
0:3
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
1:1
3 раза 23%
3:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%

Точное количество голов

2
6 раз 43%
1
4 раза 29%
0
2 раза 14%
3
2 раза 14%
1
5 раз 38%
0
3 раза 23%
2
3 раза 23%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%

Точный счет

1:0
5 раз 19%
1:1
4 раза 15%
0:1
3 раза 11%
1:2
3 раза 11%
0:3
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
1:2
3 раза 11%
1:1
3 раза 11%
2:0
3 раза 11%
3:0
3 раза 11%
3:2
3 раза 11%
1:0
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%

Точное количество голов

1
11 раз 41%
2
8 раз 30%
3
5 раз 19%
0
3 раза 11%
1
9 раз 33%
2
6 раз 22%
3
5 раз 19%
0
4 раза 15%
4
2 раза 7%
5
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Ювентус
Аталанта

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
1
0.5
Больше Меньше
13
1
5
8
1.5
9
5
3
10
2.5
6
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
2
0.5
Больше Меньше
10
3
8
6
1.5
5
8
2
12
2.5
2
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
24
3
0.5
Больше Меньше
23
4
13
14
1.5
14
13
5
22
2.5
8
19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 28 24 3 1 70 - 13 75
2.
Милан
 Заявка 28 18 5 5 52 - 32 59
3.
Ювентус
 0:0 Заявка 28 17 7 4 42 - 21 58
4.
Болонья
 Заявка 28 14 9 5 41 - 25 51
5.
Рома
 Заявка 27 14 5 8 52 - 33 47
6.
Аталанта
 0:0 Заявка 28 14 5 9 49 - 30 47
7.
Наполи
 Заявка 28 12 8 8 43 - 32 44
8.
Фиорентина
 Заявка 27 12 6 9 39 - 30 42
9.
Лацио
 Заявка 27 12 4 11 32 - 29 40
10.
Монца
 Заявка 28 10 9 9 31 - 36 39
11.
Торино
 Заявка 28 9 11 8 26 - 26 38
12.
Дженоа
 Заявка 28 8 9 11 31 - 36 33
13.
Верона
 Заявка 28 6 8 14 25 - 36 26
14.
Кальяри
 Заявка 28 6 8 14 29 - 49 26
15.
Эмполи
 Заявка 28 6 7 15 22 - 42 25
16.
Лечче
 Заявка 28 5 10 13 25 - 45 25
17.
Удинезе
 Заявка 27 3 15 9 26 - 41 24
18.
Фрозиноне
 Заявка 28 6 6 16 35 - 57 24
19.
Сассуоло
 Заявка 28 6 5 17 33 - 55 23
20.
Салернитана
 Заявка 28 2 8 18 23 - 58 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 14 12 1 1 36 - 7 37
2.
Болонья
 Заявка 15 11 2 2 26 - 8 35
3.
Милан
 Заявка 14 10 2 2 23 - 8 32
4.
Аталанта
 0:0 Заявка 14 10 1 3 31 - 10 31
5.
Ювентус
 0:0 Заявка 14 9 4 1 20 - 8 31
6.
Рома
 Заявка 14 9 3 2 33 - 15 30
7.
Фиорентина
 Заявка 13 8 2 3 24 - 13 26
8.
Торино
 Заявка 14 6 6 2 14 - 8 24
9.
Наполи
 Заявка 14 6 4 4 20 - 18 22
10.
Лацио
 Заявка 13 6 3 4 13 - 10 21
11.
Фрозиноне
 Заявка 14 6 3 5 23 - 23 21
12.
Дженоа
 Заявка 14 5 5 4 19 - 19 20
13.
Монца
 Заявка 14 5 5 4 17 - 17 20
14.
Кальяри
 Заявка 14 5 4 5 20 - 24 19
15.
Лечче
 Заявка 14 5 4 5 15 - 22 19
16.
Верона
 Заявка 13 4 5 4 15 - 16 17
17.
Сассуоло
 Заявка 14 4 3 7 18 - 25 15
18.
Удинезе
 Заявка 14 1 9 4 17 - 21 12
19.
Эмполи
 Заявка 14 2 4 8 9 - 19 10
20.
Салернитана
 Заявка 14 1 4 9 13 - 29 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 14 12 2 0 34 - 6 38
2.
Ювентус
 0:0 Заявка 14 8 3 3 22 - 13 27
3.
Милан
 Заявка 14 8 3 3 29 - 24 27
4.
Наполи
 Заявка 14 6 4 4 23 - 14 22
5.
Лацио
 Заявка 14 6 1 7 19 - 19 19
6.
Монца
 Заявка 14 5 4 5 14 - 19 19
7.
Рома
 Заявка 13 5 2 6 19 - 18 17
8.
Болонья
 Заявка 13 3 7 3 15 - 17 16
9.
Аталанта
 0:0 Заявка 14 4 4 6 18 - 20 16
10.
Фиорентина
 Заявка 14 4 4 6 15 - 17 16
11.
Эмполи
 Заявка 14 4 3 7 13 - 23 15
12.
Торино
 Заявка 14 3 5 6 12 - 18 14
13.
Дженоа
 Заявка 14 3 4 7 12 - 17 13
14.
Удинезе
 Заявка 13 2 6 5 9 - 20 12
15.
Верона
 Заявка 15 2 3 10 10 - 20 9
16.
Сассуоло
 Заявка 14 2 2 10 15 - 30 8
17.
Кальяри
 Заявка 14 1 4 9 9 - 25 7
18.
Салернитана
 Заявка 14 1 4 9 10 - 29 7
19.
Лечче
 Заявка 14 0 6 8 10 - 23 6
20.
Фрозиноне
 Заявка 14 0 3 11 12 - 34 3
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Интер Милан Мартинес Лаутаро 23 (2)
Ювентус Влахович Душан 15 (4)
Милан Жиру Оливье 12 (8)
Рома Дибала Пауло 12 (7)
Наполи Осимхен Виктор 11 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Фиорентина Раньери Лука 12
Верона Дуда Ондрей 2 8
Рома Паредес Леандро 11
Лечче Рамадани Юльбер 10
Лечче Понграчич Марин 1 8
Весь список
  • Первый тайм
  • 30'
    Милик по левой половине поля прошёл к линии штрафной площади и затем пробил в ближний угол ворот, мяч в створ не пошёл. 
  • 29'
    Данило от радиуса штрафной площади пробил по воротам, мяч полетел слишком высоко. 
  • 28'
    Кьеза с левого фланга выполнил подачу в центр к линии вратарской, Милик под давлением соперника не смог завершить момент ударом головой по воротам. 
  • Угловой
    27'
    Угловой у ворот "Ювентуса". Копмейнерс выполнил подачу в центр штрафной площади, защитники туринского клуба сыграли внимательно и перехватили мяч. 
  • 26'
    Скамакка в результате контратаки убежал вперёд по левой половине поля, но затем Джанлука передержал мяч и загубил момент. 
  • 25'
    Кьеза со стандарта выполнил удар в правый угол ворот, мяч вновь попал в "стенку" из игроков "Аталанты", которую грамотно выстроил Карнесекки. 
  • Фол, нарушение
    24'
    Джимсити у радиуса своей штрафной площади нарушил правила против Милика. "Ювентус" заработал довольно опасный стандарт. 
  • Фол, нарушение
    23'
    Пашалич в центре поля нарушил правила против Локателли. Игроки "Ювентуса" не стали торопиться при розыгрыше мяча. 
  • 22'
    Кьеза с левой половины поля из-за пределов штрафной площади на исполнение пробил в ближний угол ворот, мяч полетел слабо и стал лёгкой добычей для Карнесекки. 
  • 21'
    Де Кетеларе с правой половины поля выполнил подачу на дальний угол штрафной площади, Камбьясо грамотно сыграл в обороне и спокойно перехватил мяч. 
  • Офсайд
    20'
    Из глубины поля последовал заброс на ход Милику по центру, Аркадиуш немного не успел выйти из офсайда. 
  • 19'
    Больше на позиционные атаки стали делать ставку команды, понимая, что забросы к штрафной площади пока что не работают. 
  • 18'
    Успокоилась немного игра в последние минуты, пока что "Аталанта" больше времени работает с мячом, но дальше центра поля у неё продвинуться не получается. 
  • Фол, нарушение
    17'
    Эдерсон в центре поля нарушил правила против Миретти. Игроки "Ювентуса" никуда не спеша разыграли стандарт. 
  • 16'
    Милик со стандарта пробил в правый угол ворот, мяч попал в "стенку" из игроков "Аталанты", которую грамотно выстроил Карнесекки. 
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    • Фол, нарушение
      15'
      Пашалич на своей половине поля нарушил правила против Миретти. Игроки "Ювентуса" заработали довольно опасный стандарт. 
    • Опасный момент
      14'
      Кьеза совершил проход вперёд по левому флангу и затем выполнил подачу на ближний угол вратарской, Миретти головой пробил в ближний угол ворот, Карнесекки успел среагировать и в прыжке отбил мяч на левый угол штрафной площади, подбор был за игроками "Аталанты". 
    • Угловой
      13'
      Кьеза с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, Пашалич хорошо выпрыгнул и головой выбил мяч подальше от своих ворот. 
    • 12'
      Из центра поля последовал заброс на ход Маккенни к левому углу штрафной площади, Уэстон под давлением соперника заработал угловой для своей команды. 
    • 11'
      Де Кетеларе сместился на правый фланг и выполнил подачу в центр штрафной площади, не без труда, но игроки "Ювентуса" всё же перехватили мяч и не позволили сопернику завершить момент ударом по воротам. 
    • Фол, нарушение
      10'
      Милик при рывке вперёд по правой половине поля слишком далеко отпустил от себя мяч, а затем уже при попытке вернуть мяч Аркадиуш нарушил правила против Эдерсона. 
    • 9'
      Маккенни с правой половины поля выполнил подачу в центр штрафной площади, защитники "Аталанты" сыграли внимательно и выбили мяч на левую половину поля. 
    • Фол, нарушение
      8'
      Хин на своей половине поля нарушил правила против Милика. Игроки "Ювентуса" никуда не спеша разыграли стандарт. 
    • 7'
      Де Кетеларе разогнал атаку по левой половине поля, но затем выполнить точную передачу к углу штрафной площади на ход Копмейнерса не получилось, Маккенни хорошо сыграл в обороне и перехватил мяч. 
    • 6'
      Кьеза со стандарта решил сразу же пробить в левый угол ворот, но мяч полетел значительно выше цели. 
    • Фол, нарушение
      5'
      Эдерсон на левой половине поля нарушил правила против Миретти. "Ювентус" заработал достаточно неплохой стандарт. 
    • Угловой
      4'
      Копмейнерс с углового выполнил подачу на ближний угол вратарской, игроки "Ювентуса" уверенно перехватили мяч, а затем туринский клуб едва не провёл острую контратаку. 
    • 3'
      Дзаппакоста неплохо поработал на правом фланге и под давлением соперника заработал угловой для своей команды. 
    • Фол, нарушение
      2'
      Милик перестарался в борьбе за мяч у штрафной площади "Аталанты", правила были нарушены против Хина. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. Сегодня нас ждёт очень интересная битва за очки в Турине. Да, сейчас "Ювентус" и "Аталанта" находятся в далеко не самой лучшей форме, но всё же даже при своих проблемах клубы способны показать яркий футбол. 
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Ювентус 0:0 Аталанта

    Исход игры
    Ювентус
    81.8% (108)
    Ничья
    12.1% (16)
    Аталанта
    6.1% (8)
    Тотал 2.5
    Больше
    67.23% (80)
    Меньше
    32.77% (39)
    Обе команды забьют
    Да
    76.47% (91)
    Нет
    23.53% (28)
    Популярный счёт
    2:1 Ювентус
    54.5% (72)
    1:0 Ювентус
    15.2% (20)
    1:1 Ничья
    8.3% (11)
    2:0 Ювентус
    5.3% (7)
    1:2 Аталанта
    2.3% (3)
    2:2 Ничья
    1.5% (2)
    3:1 Ювентус
    1.5% (2)
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