Джимсити у радиуса своей штрафной площади нарушил правила против Милика. "Ювентус" заработал довольно опасный стандарт.

Кьеза со стандарта выполнил удар в правый угол ворот, мяч вновь попал в "стенку" из игроков "Аталанты", которую грамотно выстроил Карнесекки.

Скамакка в результате контратаки убежал вперёд по левой половине поля, но затем Джанлука передержал мяч и загубил момент.

Угловой у ворот "Ювентуса". Копмейнерс выполнил подачу в центр штрафной площади, защитники туринского клуба сыграли внимательно и перехватили мяч.

Кьеза с левого фланга выполнил подачу в центр к линии вратарской, Милик под давлением соперника не смог завершить момент ударом головой по воротам.

Данило от радиуса штрафной площади пробил по воротам, мяч полетел слишком высоко.

Милик по левой половине поля прошёл к линии штрафной площади и затем пробил в ближний угол ворот, мяч в створ не пошёл.

Милик со стандарта пробил в правый угол ворот, мяч попал в "стенку" из игроков "Аталанты", которую грамотно выстроил Карнесекки.

Эдерсон в центре поля нарушил правила против Миретти. Игроки "Ювентуса" никуда не спеша разыграли стандарт.

Успокоилась немного игра в последние минуты, пока что "Аталанта" больше времени работает с мячом, но дальше центра поля у неё продвинуться не получается.

Больше на позиционные атаки стали делать ставку команды, понимая, что забросы к штрафной площади пока что не работают.

Из глубины поля последовал заброс на ход Милику по центру, Аркадиуш немного не успел выйти из офсайда.

Де Кетеларе с правой половины поля выполнил подачу на дальний угол штрафной площади, Камбьясо грамотно сыграл в обороне и спокойно перехватил мяч.

Кьеза с левой половины поля из-за пределов штрафной площади на исполнение пробил в ближний угол ворот, мяч полетел слабо и стал лёгкой добычей для Карнесекки.

Пашалич в центре поля нарушил правила против Локателли. Игроки "Ювентуса" не стали торопиться при розыгрыше мяча.

15' Пашалич на своей половине поля нарушил правила против Миретти. Игроки "Ювентуса" заработали довольно опасный стандарт.

14' Кьеза совершил проход вперёд по левому флангу и затем выполнил подачу на ближний угол вратарской, Миретти головой пробил в ближний угол ворот, Карнесекки успел среагировать и в прыжке отбил мяч на левый угол штрафной площади, подбор был за игроками "Аталанты".

13' Кьеза с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, Пашалич хорошо выпрыгнул и головой выбил мяч подальше от своих ворот.

12' Из центра поля последовал заброс на ход Маккенни к левому углу штрафной площади, Уэстон под давлением соперника заработал угловой для своей команды.

11' Де Кетеларе сместился на правый фланг и выполнил подачу в центр штрафной площади, не без труда, но игроки "Ювентуса" всё же перехватили мяч и не позволили сопернику завершить момент ударом по воротам.

10' Милик при рывке вперёд по правой половине поля слишком далеко отпустил от себя мяч, а затем уже при попытке вернуть мяч Аркадиуш нарушил правила против Эдерсона.

9' Маккенни с правой половины поля выполнил подачу в центр штрафной площади, защитники "Аталанты" сыграли внимательно и выбили мяч на левую половину поля.

8' Хин на своей половине поля нарушил правила против Милика. Игроки "Ювентуса" никуда не спеша разыграли стандарт.

7' Де Кетеларе разогнал атаку по левой половине поля, но затем выполнить точную передачу к углу штрафной площади на ход Копмейнерса не получилось, Маккенни хорошо сыграл в обороне и перехватил мяч.