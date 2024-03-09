Тур: 28. Стадион: Альянц Стэдиум. Главный судья: Гуида Марко
11
Костич
Филип
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Костич ФилипПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Аллегри Массимилиано
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Гасперини Джан Пьеро
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Ювентус
Аталанта
30 матчей
80%
20%
24 победы 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
56.7%
23.3%
20%
17 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
20%
13.3%
20 побед 6 ничьих 0 побед
8 матчей
62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 3 победы
Первый тайм
112.5%
0 побед 9 ничьих 5 побед
Второй тайм
75%
25%
0 побед 6 ничьих 6 побед
38 матчей
63.2%
28.9%
7.9%
24 победы 11 ничьих 3 победы
Первый тайм
44.7%
42.1%
13.2%
17 побед 16 ничьих 5 побед
Второй тайм
52.6%
31.6%
15.8%
20 побед 12 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
35
39
Голов в среднем за матч
1.84
2.05
Среднее время на гол
48
43
Всего голов
17
17
Голов в среднем за матч
0.89
0.89
Среднее время на гол
100
100
Всего голов
52
56
Голов в среднем за матч
1.37
1.47
Тотал матчей
2.5
36
Больше 95%
Меньше 5%
2
29
Больше 76%
Меньше 24%
9
21
Больше 55%
Меньше 45%
17
15
Больше 39%
Меньше 61%
23
4
Больше 11%
Меньше 89%
34
2
Больше 5%
Меньше 95%
36
1
Больше 3%
Меньше 97%
37
Среднее время на гол
65
61
Бомбардиры внутри турнира
Ювентус
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Влахович Душан
|15 (2)
|0.56
|Кьеза Федерико
|7 (1)
|0.26
|Рабио Адриен
|4
|0.15
|Гатти Федерико
|3
|0.11
|Милик Аркадиуш
|2
|0.07
|Ругани Даниэле
|2
|0.07
|Бремер Глейсон
|2
|0.07
|Локателли Мануэль
|1
|0.04
|Камбьясо Андреа
|1
|0.04
|Айлинг Самуэль
|1
|0.04
|Данило Луис
|1
|0.04
|Миретти Фабио
|1
|0.04
|Йылдыз Кенан
|1
|0.04
|Маккенни Уэстон
|0
|0
|Костич Филип
|0
|0
|Веа Тимоти
|0
|0
|Фаджоли Николо
|0
|0
|Николусси Кавилья Ханс
|0
|0
|Алькарас Карлос
|0
|0
Аталанта
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лукман Адемола
|8
|0.3
|Копмейнерс Тëн
|8 (2)
|0.3
|Де Кетеларе Шарль
|6 (1)
|0.22
|Скамакка Джанлука
|6
|0.22
|Эдерсон Хонорато
|5
|0.19
|Пашалич Марио
|4
|0.15
|Сапата Дуван
|3
|0.11
|Миранчук Алексей
|2
|0.07
|Муриэль Луис
|2
|0.07
|Дзаппакоста Давиде
|2
|0.07
|Хольм Эмиль
|1
|0.04
|Цортеа Надир
|1
|0.04
|Колашинац Сеад
|1
|0.04
|Баккер Митчел
|1
|0.04
|Туре Эль Билал
|1
|0.04
|Де Рон Мартен
|0
|0
|Руджери Маттео
|0
|0
|Скальвини Джорджио
|0
|0
|Хатебур Ханс
|0
|0
|Адопо Ндари
|0
|0
Карточки
Ювентус
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бремер Глейсон
|7
|0
|Рабио Адриен
|6
|0
|Локателли Мануэль
|6
|0
|Маккенни Уэстон
|6
|0
|Камбьясо Андреа
|6
|0
|Гатти Федерико
|6
|0
|Данило Луис
|5
|0
|Влахович Душан
|5
|0
|Милик Аркадиуш
|2
|1
|Костич Филип
|2
|0
|Ругани Даниэле
|2
|0
|Кин Мойзе
|2
|0
|Веа Тимоти
|2
|0
|Миретти Фабио
|2
|0
|Массимилиано Аллегри
|2
|0
|Алекс Сандро
|1
|0
|Кьеза Федерико
|1
|0
|Николусси Кавилья Ханс
|1
|0
|Йылдыз Кенан
|1
|0
|Боэнде Джозеф
|1
|0
Аталанта
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Де Рон Мартен
|9
|0
|Эдерсон Хонорато
|8
|0
|Хольм Эмиль
|5
|0
|Толой Рафаэл
|3
|1
|Джимсити Берат
|4
|0
|Дзаппакоста Давиде
|4
|0
|Лукман Адемола
|4
|0
|Джан Пьеро Гасперини
|4
|0
|Колашинац Сеад
|3
|0
|Хатебур Ханс
|3
|0
|Копмейнерс Тëн
|3
|0
|Руджери Маттео
|3
|0
|Пашалич Марио
|2
|0
|Скальвини Джорджио
|2
|0
|Миранчук Алексей
|1
|0
|Скамакка Джанлука
|1
|0
|Баккер Митчел
|1
|0
|Туре Эль Билал
|1
|0
|Цортеа Надир
|1
|0
|Де Кетеларе Шарль
|1
|0
|Хин Исак
|1
|0
Результаты матчей
Ювентус
90%
10%
9 побед 1 поражение
Первый тайм
15% (2)
69% (9)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
69% (9)
31% (4)
0% (0)
Аталанта
23.1%
76.9%
3 победы 10 поражений
Первый тайм
21% (3)
29% (4)
50% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
36% (5)
57% (8)
Сухие победы
6
0
Сухие поражения
1
7
Волевые победы
4
1
Упущенные победы
3
9
Ювентус
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
57% (8)
29% (4)
Аталанта
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
5
3
Волевые победы
6
6
Упущенные победы
19
28
Ювентус
57.1%
42.9%
12 побед 9 поражений
Первый тайм
22% (6)
48% (13)
30% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (11)
44% (12)
15% (4)
Аталанта
30.4%
69.6%
7 побед 16 поражений
Первый тайм
22% (6)
30% (8)
48% (13)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (6)
37% (10)
41% (11)
Сухие победы
7
3
Сухие поражения
6
10
Волевые победы
10
7
Упущенные победы
22
37
Голы по времени матча
Забито
20
19
7 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 10
11 Забивали первыми 7
15 Не забивали 17
3
15%
4
21%
1-15
2
10%
3
16%
16-30
2
10%
2
11%
31-45
6
30%
4
21%
46-60
3
15%
1
5%
61-75
4
20%
5
26%
76-90
Пропущено
8
19
5 В 1-м тайме 11
3 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 10
1
13%
3
16%
1-15
3
38%
3
16%
16-30
1
13%
5
26%
31-45
0
0%
3
16%
46-60
3
38%
1
5%
61-75
0
0%
4
21%
76-90
Забито
23
31
10 В 1-м тайме 13
13 Во 2-м тайме 18
9 Забивали первыми 10
14 Не забивали 14
4
17%
3
10%
1-15
4
17%
3
10%
16-30
2
9%
7
23%
31-45
2
9%
6
19%
46-60
3
13%
4
13%
61-75
8
35%
8
26%
76-90
Пропущено
12
10
6 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 6
2
17%
1
10%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
3
25%
3
30%
31-45
3
25%
2
20%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
3
25%
3
30%
76-90
Забито
43
50
17 В 1-м тайме 22
26 Во 2-м тайме 28
20 Забивали первыми 17
2 Не забивали 4
7
16%
7
14%
1-15
6
14%
6
12%
16-30
4
9%
9
18%
31-45
8
19%
10
20%
46-60
6
14%
5
10%
61-75
12
28%
13
26%
76-90
Пропущено
20
29
11 В 1-м тайме 15
9 Во 2-м тайме 14
6 Пропускали первыми 9
14 Не пропускали 16
3
15%
4
14%
1-15
4
20%
3
10%
16-30
4
20%
8
28%
31-45
3
15%
5
17%
46-60
3
15%
2
7%
61-75
3
15%
7
24%
76-90
Результаты последних матчей
Ювентус
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Наполи - Ювентус 2:1 Ювентус - Фрозиноне 3:2 Верона - Ювентус 2:2 Ювентус - Удинезе 0:1
Интер Милан - Ювентус 1:0 Ювентус - Эмполи 1:1 Лечче - Ювентус 0:3 Ювентус - Сассуоло 3:0 Ювентус - Фрозиноне 4:0 Салернитана - Ювентус 1:2 Ювентус - Салернитана 6:1 Ювентус - Рома 1:0 Фрозиноне - Ювентус 1:2 Дженоа - Ювентус 1:1 Ювентус - Наполи 1:0 Монца - Ювентус 1:2 Ювентус - Интер Милан 1:1 Ювентус - Кальяри 2:1 Фиорентина - Ювентус 0:1 Ювентус - Верона 1:0
Аталанта
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Спортинг Л - Аталанта 1:1 Аталанта - Болонья 1:2 Интер Милан - Аталанта 4:0 Милан - Аталанта 1:1
Аталанта - Сассуоло 3:0 Дженоа - Аталанта 1:4 Аталанта - Лацио 3:1 Аталанта - Удинезе 2:0 Аталанта - Фрозиноне 5:0 Аталанта - Реал Калепина 11:0 Милан - Аталанта 1:2 Рома - Аталанта 1:1 Аталанта - Сассуоло 3:1 Аталанта - Лечче 1:0 Болонья - Аталанта 1:0 Аталанта - Салернитана 4:1 Ракув - Аталанта 0:4 Аталанта - Милан 3:2 Торино - Аталанта 3:0 Аталанта - Спортинг Л 1:1
Результаты матчей
Ювентус
Аталанта
Точный счет
1:0
4 раза 31%
1:1
3 раза 23%
0:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
1:2
3 раза 21%
2:0
3 раза 21%
3:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
Точное количество голов
1
7 раз 54%
3
3 раза 23%
2
2 раза 15%
0
1 раз 8%
1
4 раза 29%
3
4 раза 29%
2
3 раза 21%
0
1 раз 7%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
Точный счет
1:2
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
0:3
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
1:1
3 раза 23%
3:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
Точное количество голов
2
6 раз 43%
1
4 раза 29%
0
2 раза 14%
3
2 раза 14%
1
5 раз 38%
0
3 раза 23%
2
3 раза 23%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
Точный счет
1:0
5 раз 19%
1:1
4 раза 15%
0:1
3 раза 11%
1:2
3 раза 11%
0:3
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
1:2
3 раза 11%
1:1
3 раза 11%
2:0
3 раза 11%
3:0
3 раза 11%
3:2
3 раза 11%
1:0
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
Точное количество голов
1
11 раз 41%
2
8 раз 30%
3
5 раз 19%
0
3 раза 11%
1
9 раз 33%
2
6 раз 22%
3
5 раз 19%
0
4 раза 15%
4
2 раза 7%
5
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Ювентус
Аталанта
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
121
Больше Меньше
131
58
95
310
68
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
122
Больше Меньше
103
86
58
212
211
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
243
Больше Меньше
234
1314
1413
522
819
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|27
|23
|3
|1
|69 - 13
|72
|2.
|Заявка
|27
|17
|6
|4
|42 - 21
|57
|3.
|Заявка
|27
|17
|5
|5
|51 - 32
|56
|4.
|Заявка
|27
|14
|9
|4
|41 - 24
|51
|5.
|Заявка
|27
|14
|5
|8
|52 - 33
|47
|6.
|Заявка
|27
|14
|4
|9
|49 - 30
|46
|7.
|Заявка
|28
|12
|8
|8
|43 - 32
|44
|8.
|Заявка
|27
|12
|6
|9
|39 - 30
|42
|9.
|Заявка
|27
|12
|4
|11
|32 - 29
|40
|10.
|Заявка
|28
|9
|11
|8
|26 - 26
|38
|11.
|Заявка
|27
|9
|9
|9
|28 - 34
|36
|12.
|Заявка
|27
|8
|9
|10
|29 - 33
|33
|13.
|Заявка
|27
|6
|7
|14
|22 - 41
|25
|14.
|Заявка
|27
|5
|10
|12
|25 - 44
|25
|15.
|Заявка
|27
|6
|6
|15
|35 - 56
|24
|16.
|Заявка
|27
|3
|15
|9
|26 - 41
|24
|17.
|Заявка
|27
|5
|8
|14
|24 - 36
|23
|18.
|Заявка
|27
|5
|8
|14
|25 - 47
|23
|19.
|Заявка
|27
|5
|5
|17
|32 - 55
|20
|20.
|Заявка
|27
|2
|8
|17
|21 - 54
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|12
|1
|1
|36 - 7
|37
|2.
|Заявка
|14
|11
|2
|1
|26 - 7
|35
|3.
|Заявка
|14
|10
|1
|3
|31 - 10
|31
|4.
|Заявка
|13
|9
|3
|1
|20 - 8
|30
|5.
|Заявка
|14
|9
|3
|2
|33 - 15
|30
|6.
|Заявка
|13
|9
|2
|2
|22 - 8
|29
|7.
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|24 - 13
|26
|8.
|Заявка
|14
|6
|6
|2
|14 - 8
|24
|9.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|20 - 18
|22
|10.
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|13 - 10
|21
|11.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|23 - 23
|21
|12.
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|17 - 16
|20
|13.
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|17 - 17
|20
|14.
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|15 - 21
|19
|15.
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|15 - 16
|17
|16.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|16 - 22
|16
|17.
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|17 - 25
|12
|18.
|Заявка
|14
|1
|9
|4
|17 - 21
|12
|19.
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|9 - 19
|10
|20.
|Заявка
|14
|1
|4
|9
|13 - 29
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|11
|2
|0
|33 - 6
|35
|2.
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|22 - 13
|27
|3.
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|29 - 24
|27
|4.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|23 - 14
|22
|5.
|Заявка
|14
|6
|1
|7
|19 - 19
|19
|6.
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|19 - 18
|17
|7.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|11 - 17
|16
|8.
|Заявка
|13
|3
|7
|3
|15 - 17
|16
|9.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|15 - 17
|16
|10.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|18 - 20
|15
|11.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|13 - 22
|15
|12.
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|12 - 18
|14
|13.
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|12 - 17
|13
|14.
|Заявка
|13
|2
|6
|5
|9 - 20
|12
|15.
|Заявка
|14
|2
|2
|10
|15 - 30
|8
|16.
|Заявка
|13
|1
|4
|8
|8 - 25
|7
|17.
|Заявка
|14
|1
|4
|9
|9 - 25
|7
|18.
|Заявка
|14
|1
|3
|10
|9 - 20
|6
|19.
|Заявка
|14
|0
|6
|8
|10 - 23
|6
|20.
|Заявка
|13
|0
|3
|10
|12 - 33
|3
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- — Вылет в Серию B
|Интер Милан
|Мартинес Лаутаро
|23 (2)
|Ювентус
|Влахович Душан
|15 (4)
|Милан
|Жиру Оливье
|12 (8)
|Рома
|Дибала Пауло
|12 (7)
|Наполи
|Осимхен Виктор
|11 (3)
|Фиорентина
|Раньери Лука
|12
|Верона
|Дуда Ондрей
|2 8
|Рома
|Паредес Леандро
|11
|Лечче
|Рамадани Юльбер
|10
|Аталанта
|Де Рон Мартен
|9
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Ювентус - Аталанта
Исход игры
Ювентус
90.9% (60)
Ничья
6.1% (4)
Аталанта
3% (2)
Тотал 2.5
Больше
77.42% (48)
Меньше
22.58% (14)
Обе команды забьют
Да
80.65% (50)
Нет
19.35% (12)
Популярный счёт
2:1 Ювентус
69.7% (46)
1:0 Ювентус
10.6% (7)
2:0 Ювентус
7.6% (5)
1:1 Ничья
3% (2)
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