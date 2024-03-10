Тур: 28. Стадион: Виа дель Маре. Главный судья: Чиффи Даниэле
0'
0:1
17' ГолФолоруншо Майкл
23' Undefined phrase: football_event_Маньяни Джанджакомо
37' Желтая карточкаБанда Ламек
43' Желтая карточкаТчатчуа Джексон
Ход матча
17'
0:1
37'
43'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
1 Удары по воротам 4
-
3 Удары в створ 3
-
10 Угловые 3
-
1 Офсайды 0
-
9 Нарушения правил 7
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
52 Владение мячом, % 48
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
10
Уден
Реми
22
Банда
Ламек
32
Кабаль
Хуан
33
Дуда
Ондрей
25
Сердар
Суат
31
Суслов
Томаш
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Уден РемиПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
22 Банда ЛамекНападающий
- Запасные игроки
-
40 Самоя ЯсперВратарь
- Вратарь
- Защитник
-
13 Доргу ПатрикЗащитник
-
59 Туба АхмедЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Бериша МедонПолузащитник
-
29 Блен АлексисПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Д'Аверса Роберто
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
32 Хуан КабальЗащитник
-
33 Дуда ОндрейПолузащитник
-
25 Сердар СуатПолузащитник
-
31 Суслов ТомашПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Кьеза МаттиаВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Силва ДаниэлПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Барони Марко
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Лечче
Верона
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
133.3%
2 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
8 матчей
25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Первый тайм
25%
75%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед
11 матчей
18.2%
27.3%
54.5%
2 победы 3 ничьи 6 побед
Первый тайм
18.2%
54.5%
27.3%
2 победы 6 ничьих 3 победы
Второй тайм
9.1%
45.5%
45.4%
1 победа 5 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
2
5
Голов в среднем за матч
0.4
0.83
Среднее время на гол
225
108
Всего голов
9
4
Голов в среднем за матч
1.5
0.8
Среднее время на гол
60
112
Всего голов
11
9
Голов в среднем за матч
1
0.82
Тотал матчей
2.5
9
Больше 82%
Меньше 18%
2
6
Больше 55%
Меньше 45%
5
4
Больше 36%
Меньше 64%
7
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
Среднее время на гол
90
110
Бомбардиры внутри турнира
Лечче
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Крстович Никола
|5 (1)
|0.18
|Пикколи Роберто
|4 (1)
|0.14
|Уден Реми
|3
|0.11
|Банда Ламек
|2
|0.07
|Алмквист Понтус
|2
|0.07
|Жендрей Валентен
|1
|0.04
|Сансоне Никола
|1
|0.04
|Гонсалес Хоан
|1
|0.04
|Ди Франческо Федерико
|1
|0.04
|Рамадани Юльбер
|1
|0.04
|Рафья Хамза
|1
|0.04
|Доргу Патрик
|1
|0.04
|Стрефецца Габриэль
|1 (1)
|0.04
|Блен Алексис
|0
|0
|Галло Антонино
|0
|0
|Баскиротто Федерико
|0
|0
|Бурнете Каталин
|0
|0
Верона
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нгонж Сириль
|7
|0.25
|Джурич Милан II
|5 (1)
|0.18
|Фолоруншо Майкл
|4
|0.14
|Анри Тома
|3
|0.11
|Суслов Томаш
|1 (1)
|0.04
|Дуда Ондрей
|1
|0.04
|Бонаццоли Федерико
|1
|0.04
|Лазович Дарко
|1
|0.04
|Свидерски Кароль
|1
|0.04
|Коппола Диего
|1
|0.04
|Нослин Тейяни
|1
|0.04
|Тчатчуа Джексон
|0
|0
|Фараони Марко
|0
|0
|Монтипо Лоренцо
|0
|0
|Сердар Суат
|0
|0
|Мбула Хорди
|0
|0
|Терраччано Филиппо
|0
|0
Карточки
Лечче
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рамадани Юльбер
|10
|0
|Понграчич Марин
|7
|1
|Банда Ламек
|5
|1
|Гонсалес Хоан
|6
|0
|Роберто Д'Аверса
|5
|0
|Жендрей Валентен
|5
|0
|Доргу Патрик
|5
|0
|Каба Мохамед
|3
|1
|Стрефецца Габриэль
|4
|0
|Алмквист Понтус
|4
|0
|Рафья Хамза
|4
|0
|Крстович Никола
|3
|0
|Баскиротто Федерико
|1
|1
|Сансоне Никола
|2
|0
|Блен Алексис
|2
|0
|Уден Реми
|2
|0
|Галло Антонино
|2
|0
|Пикколи Роберто
|2
|0
|Венути Лоренцо
|1
|0
|Туба Ахмед
|1
|0
Верона
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дуда Ондрей
|8
|2
|Коппола Диего
|7
|0
|Фараони Марко
|5
|0
|Давидович Павел
|5
|0
|Суслов Томаш
|5
|0
|Фолоруншо Майкл
|4
|0
|Маньяни Джанджакомо
|4
|0
|Нгонж Сириль
|4
|0
|Марко Барони
|4
|0
|Сердар Суат
|3
|0
|Кабаль Хуан
|3
|0
|Хин Исак
|1
|1
|Бонаццоли Федерико
|2
|0
|Дойг Джош
|2
|0
|Амионе Бруно
|2
|0
|Тчатчуа Джексон
|2
|0
|Джурич Милан II
|2
|0
|Лазович Дарко
|0
|1
|Анри Тома
|1
|0
|Сентонз Фабьен
|1
|0
|Терраччано Филиппо
|1
|0
Результаты матчей
Лечче
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
23% (3)
31% (4)
Верона
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
4
2
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
5
8
Лечче
100%
8 побед 0 поражений
Первый тайм
29% (4)
64% (9)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (8)
29% (4)
14% (2)
Верона
9.1%
90.9%
1 победа 10 поражений
Первый тайм
0% (0)
43% (6)
57% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
Сухие победы
6
1
Сухие поражения
0
5
Волевые победы
15
8
Упущенные победы
8
13
Лечче
76.5%
23.5%
13 побед 4 поражения
Первый тайм
26% (7)
48% (13)
26% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
52% (14)
26% (7)
22% (6)
Верона
26.3%
73.7%
5 побед 14 поражений
Первый тайм
15% (4)
44% (12)
41% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (7)
44% (12)
30% (8)
Сухие победы
8
3
Сухие поражения
4
7
Волевые победы
19
8
Упущенные победы
13
21
Голы по времени матча
Забито
15
9
4 В 1-м тайме 1
11 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 2
18 Не забивали 20
2
13%
0
0%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
1
7%
1
11%
31-45
1
7%
1
11%
46-60
2
13%
4
44%
61-75
8
53%
3
33%
76-90
Пропущено
21
20
8 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 10
11 Не пропускали 11
1
5%
3
15%
1-15
4
19%
5
25%
16-30
3
14%
2
10%
31-45
5
24%
0
0%
46-60
5
24%
5
25%
61-75
3
14%
5
25%
76-90
Забито
10
15
3 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 6
20 Не забивали 17
1
10%
3
20%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
1
10%
3
20%
31-45
1
10%
4
27%
46-60
4
40%
1
7%
61-75
2
20%
4
27%
76-90
Пропущено
23
16
8 В 1-м тайме 7
15 Во 2-м тайме 9
9 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 10
2
9%
1
6%
1-15
3
13%
4
25%
16-30
3
13%
2
13%
31-45
6
26%
5
31%
46-60
2
9%
3
19%
61-75
7
30%
1
6%
76-90
Забито
25
24
7 В 1-м тайме 7
18 Во 2-м тайме 17
10 Забивали первыми 8
11 Не забивали 10
3
12%
3
13%
1-15
2
8%
0
0%
16-30
2
8%
4
17%
31-45
2
8%
5
21%
46-60
6
24%
5
21%
61-75
10
40%
7
29%
29%
76-90
Пропущено
44
36
16 В 1-м тайме 17
28 Во 2-м тайме 19
17 Пропускали первыми 16
24 Не пропускали 21
3
7%
4
11%
1-15
7
16%
9
25%
16-30
6
14%
4
11%
31-45
11
25%
5
14%
46-60
7
16%
8
22%
61-75
10
23%
6
17%
76-90
Результаты последних матчей
Лечче
(20 матчей)
10%
35%
55%
2 победы 7 ничьих 11 поражений
Фрозиноне - Лечче 1:1 Лечче - Интер Милан 0:4 Торино - Лечче 2:0 Болонья - Лечче 4:0
Лечче - Фиорентина 3:2 Дженоа - Лечче 2:1 Лечче - Ювентус 0:3 Лацио - Лечче 1:0 Лечче - Кальяри 1:1 Аталанта - Лечче 1:0 Интер Милан - Лечче 2:0 Лечче - Фрозиноне 2:1 Эмполи - Лечче 1:1 Лечче - Болонья 1:1 Верона - Лечче 2:2 Лечче - Милан 2:2 Рома - Лечче 2:1 Лечче - Парма 2:4 Лечче - Торино 0:1 Удинезе - Лечче 1:1
Верона
(20 матчей)
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 поражений
Верона - Сассуоло 1:0 Болонья - Верона 2:0 Верона - Ювентус 2:2 Монца - Верона 0:0
Наполи - Верона 2:1 Верона - Фрозиноне 1:1 Рома - Верона 2:1 Верона - Эмполи 2:1 Интер Милан - Верона 2:1 Верона - Салернитана 0:1 Верона - Кальяри 2:0 Фиорентина - Верона 1:0 Верона - Лацио 1:1 Удинезе - Верона 3:3 Верона - Лечче 2:2 Дженоа - Верона 1:0 Верона - Монца 1:3 Болонья - Верона 2:0 Ювентус - Верона 1:0 Верона - Наполи 1:3
Результаты матчей
Лечче
Верона
Точный счет
1:1
3 раза 23%
0:4
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
0:1
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
1:3
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
Точное количество голов
0
4 раза 31%
1
4 раза 31%
2
4 раза 31%
3
1 раз 8%
2
5 раз 38%
1
5 раз 38%
0
3 раза 23%
Точный счет
1:1
4 раза 29%
1:0
3 раза 21%
2:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
4:0
1 раз 7%
1:0
4 раза 29%
2:1
4 раза 29%
0:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
Точное количество голов
0
6 раз 43%
1
6 раз 43%
2
2 раза 14%
0
7 раз 50%
1
6 раз 43%
3
1 раз 7%
Точный счет
1:1
7 раз 26%
1:0
4 раза 15%
2:1
4 раза 15%
2:0
3 раза 11%
2:2
3 раза 11%
0:4
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
2:1
6 раз 22%
1:0
5 раз 19%
0:0
3 раза 11%
0:1
3 раза 11%
1:1
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
Точное количество голов
0
10 раз 37%
1
10 раз 37%
2
6 раз 22%
3
1 раз 4%
1
11 раз 41%
0
10 раз 37%
2
5 раз 19%
3
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Лечче
Верона
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
94
Больше Меньше
103
58
58
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
86
Больше Меньше
77
212
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1710
Больше Меньше
1710
720
621
126
126
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|28
|24
|3
|1
|70 - 13
|75
|2.
|Заявка
|27
|17
|6
|4
|42 - 21
|57
|3.
|Заявка
|27
|17
|5
|5
|51 - 32
|56
|4.
|Заявка
|28
|14
|9
|5
|41 - 25
|51
|5.
|Заявка
|27
|14
|5
|8
|52 - 33
|47
|6.
|Заявка
|27
|14
|4
|9
|49 - 30
|46
|7.
|Заявка
|28
|12
|8
|8
|43 - 32
|44
|8.
|Заявка
|27
|12
|6
|9
|39 - 30
|42
|9.
|Заявка
|27
|12
|4
|11
|32 - 29
|40
|10.
|Заявка
|28
|10
|9
|9
|31 - 36
|39
|11.
|Заявка
|28
|9
|11
|8
|26 - 26
|38
|12.
|Заявка
|28
|8
|9
|11
|31 - 36
|33
|13.
|1:0 Заявка
|28
|6
|8
|14
|25 - 36
|26
|14.
|Заявка
|28
|6
|8
|14
|29 - 49
|26
|15.
|Заявка
|27
|6
|7
|14
|22 - 41
|25
|16.
|0:1 Заявка
|28
|5
|10
|13
|25 - 45
|25
|17.
|Заявка
|27
|3
|15
|9
|26 - 41
|24
|18.
|Заявка
|28
|6
|6
|16
|35 - 57
|24
|19.
|Заявка
|28
|6
|5
|17
|33 - 55
|23
|20.
|Заявка
|28
|2
|8
|18
|23 - 58
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|12
|1
|1
|36 - 7
|37
|2.
|Заявка
|15
|11
|2
|2
|26 - 8
|35
|3.
|Заявка
|14
|10
|1
|3
|31 - 10
|31
|4.
|Заявка
|13
|9
|3
|1
|20 - 8
|30
|5.
|Заявка
|14
|9
|3
|2
|33 - 15
|30
|6.
|Заявка
|13
|9
|2
|2
|22 - 8
|29
|7.
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|24 - 13
|26
|8.
|Заявка
|14
|6
|6
|2
|14 - 8
|24
|9.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|20 - 18
|22
|10.
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|13 - 10
|21
|11.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|23 - 23
|21
|12.
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|19 - 19
|20
|13.
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|17 - 17
|20
|14.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|20 - 24
|19
|15.
|0:1 Заявка
|14
|5
|4
|5
|15 - 22
|19
|16.
|1:0 Заявка
|13
|4
|5
|4
|15 - 16
|17
|17.
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|18 - 25
|15
|18.
|Заявка
|14
|1
|9
|4
|17 - 21
|12
|19.
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|9 - 19
|10
|20.
|Заявка
|14
|1
|4
|9
|13 - 29
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|12
|2
|0
|34 - 6
|38
|2.
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|22 - 13
|27
|3.
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|29 - 24
|27
|4.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|23 - 14
|22
|5.
|Заявка
|14
|6
|1
|7
|19 - 19
|19
|6.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|14 - 19
|19
|7.
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|19 - 18
|17
|8.
|Заявка
|13
|3
|7
|3
|15 - 17
|16
|9.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|15 - 17
|16
|10.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|18 - 20
|15
|11.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|13 - 22
|15
|12.
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|12 - 18
|14
|13.
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|12 - 17
|13
|14.
|Заявка
|13
|2
|6
|5
|9 - 20
|12
|15.
|1:0 Заявка
|15
|2
|3
|10
|10 - 20
|9
|16.
|Заявка
|14
|2
|2
|10
|15 - 30
|8
|17.
|Заявка
|14
|1
|4
|9
|9 - 25
|7
|18.
|Заявка
|14
|1
|4
|9
|10 - 29
|7
|19.
|0:1 Заявка
|14
|0
|6
|8
|10 - 23
|6
|20.
|Заявка
|14
|0
|3
|11
|12 - 34
|3
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|Интер Милан
|Мартинес Лаутаро
|23 (2)
|Ювентус
|Влахович Душан
|15 (4)
|Милан
|Жиру Оливье
|12 (8)
|Рома
|Дибала Пауло
|12 (7)
|Наполи
|Осимхен Виктор
|11 (3)
|Фиорентина
|Раньери Лука
|12
|Верона
|Дуда Ондрей
|2 8
|Рома
|Паредес Леандро
|11
|Лечче
|Рамадани Юльбер
|10
|Аталанта
|Де Рон Мартен
|9
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Лечче 0:1 Верона
Исход игры
Лечче
49.6% (63)
Ничья
42.5% (54)
Верона
7.9% (10)
Тотал 2.5
Больше
28.57% (34)
Меньше
71.43% (85)
Обе команды забьют
Да
68.91% (82)
Нет
31.09% (37)
Популярный счёт
1:1 Ничья
37.8% (48)
1:0 Лечче
21.3% (27)
2:1 Лечче
19.7% (25)
1:2 Верона
4.7% (6)
0:0 Ничья
3.9% (5)
2:0 Лечче
3.1% (4)
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