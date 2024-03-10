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  3. Италия
  4. Серия A 2023-2024
Тур: 28. Стадион: . Зрители: 25222 Главный судья: Чиффи Даниэле
Лечче
0:1
Конец матча
Верона
0'
0:1
17' Гол
Фолоруншо Майкл
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Маньяни Джанджакомо
37' Желтая карточка
Банда Ламек
43' Желтая карточка
Тчатчуа Джексон
79' Желтая карточка
Сансоне Никола
84' Желтая карточка
Силва Даниэл
90' Желтая карточка
Анри Тома
90' Желтая карточка
Понграчич Марин
90' Красная карточка
Анри Тома
90'+7

Ход матча

17'
0:1
Фолоруншо Майкл
(Суслов Томаш)
23'
 
Маньяни Джанджакомо
37'
Банда Ламек
 
43'
 
Тчатчуа Джексон
58'
 
Сентонз Фабьен
Тчатчуа Джексон
58'
 
Свидерски Кароль
Нослин Тейяни
60'
Пикколи Роберто
Алмквист Понтус
 
70'
Сансоне Никола
Банда Ламек
 
70'
Доргу Патрик
Галло Антонино
 
76'
 
Митрович Стефан
Лазович Дарко
76'
 
Силва Даниэл
Сердар Суат
79'
Сансоне Никола
 
81'
Блен Алексис
Рамадани Юльбер
 
81'
Пьеротти Сантьяго
Уден Реми
 
84'
 
Силва Даниэл
86'
 
Анри Тома
Суслов Томаш
90'
 
Анри Тома
90'
Понграчич Марин
 
90'
 
Анри Тома

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 5 Удары по воротам 7
  • 3 Удары в створ 4
  • 11 Угловые 6
  • 3 Офсайды 2
  • 15 Нарушения правил 19
  • 3 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 1
  • 5 Замены 5
  • 322 Количество передач 263
  • 56 Владение мячом, % 44

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 127
Лечче 49.6% (63)
X 42.5% (54)
Верона 7.9% (10)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
30
Фальконе
Владимиро
17
Жендрей
Валентен
5
Понграчич
Марин
6
Баскиротто
Федерико
25
Галло
Антонино
16
Гонсалес
Хоан
20
Рамадани
Юльбер
10
Уден
Реми
7
Алмквист
Понтус
9
Крстович
Никола
22
Банда
Ламек
1
Монтипо
Лоренцо
38
Тчатчуа
Джексон
23
Маньяни
Джанджакомо
42
Коппола
Диего
32
Кабаль
Хуан
33
Дуда
Ондрей
25
Сердар
Суат
31
Суслов
Томаш
90
Фолоруншо
Майкл
8
Лазович
Дарко
17
Нослин
Тейяни
Лечче
4-3-3
Верона
4-2-3-1

История личных встреч

Лечче
Верона

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
133.3%
2 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

8 матчей

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед

11 матчей

18.2%
27.3%
54.5%
2 победы 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

18.2%
54.5%
27.3%
2 победы 6 ничьих 3 победы

Второй тайм

9.1%
45.5%
45.4%
1 победа 5 ничьих 5 побед

История матчей

СA
2:2
СA
0:1
СA
2:0
СA
3:0
СA
0:1
СB
2:1
СB
0:2
СCA
0:1
СCA
0:0
СCA
2:1
СCA
0:0

Голы

Всего голов

2
5

Голов в среднем за матч

0.4
0.83

Среднее время на гол

225
108

Всего голов

9
4

Голов в среднем за матч

1.5
0.8

Среднее время на гол

60
112

Всего голов

11
9

Голов в среднем за матч

1
0.82

Тотал матчей

2.5
9
Больше 82%
Меньше 18%
2
6
Больше 55%
Меньше 45%
5
4
Больше 36%
Меньше 64%
7
1
Больше 9%
Меньше 91%
10

Среднее время на гол

90
110

Бомбардиры внутри турнира

Лечче
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Крстович Никола 5 (1) 0.18
Пикколи Роберто 4 (1) 0.14
Уден Реми 3 0.11
Банда Ламек 2 0.07
Алмквист Понтус 2 0.07
Жендрей Валентен 1 0.04
Сансоне Никола 1 0.04
Гонсалес Хоан 1 0.04
Ди Франческо Федерико 1 0.04
Рамадани Юльбер 1 0.04
Рафья Хамза 1 0.04
Доргу Патрик 1 0.04
Стрефецца Габриэль 1 (1) 0.04
Блен Алексис 0 0
Галло Антонино 0 0
Баскиротто Федерико 0 0
Бурнете Каталин 0 0
Верона
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нгонж Сириль 7 0.25
Джурич Милан II 5 (1) 0.18
Фолоруншо Майкл 4 0.14
Анри Тома 3 0.11
Суслов Томаш 1 (1) 0.04
Дуда Ондрей 1 0.04
Бонаццоли Федерико 1 0.04
Лазович Дарко 1 0.04
Свидерски Кароль 1 0.04
Коппола Диего 1 0.04
Нослин Тейяни 1 0.04
Тчатчуа Джексон 0 0
Фараони Марко 0 0
Монтипо Лоренцо 0 0
Сердар Суат 0 0
Мбула Хорди 0 0
Терраччано Филиппо 0 0

Карточки

Лечче
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рамадани Юльбер 10 0
Понграчич Марин 8 1
Банда Ламек 5 1
Гонсалес Хоан 6 0
Роберто Д'Аверса 5 0
Жендрей Валентен 5 0
Доргу Патрик 5 0
Каба Мохамед 3 1
Стрефецца Габриэль 4 0
Алмквист Понтус 4 0
Рафья Хамза 4 0
Сансоне Никола 3 0
Крстович Никола 3 0
Баскиротто Федерико 1 1
Блен Алексис 2 0
Уден Реми 2 0
Галло Антонино 2 0
Пикколи Роберто 2 0
Венути Лоренцо 1 0
Туба Ахмед 1 0
Верона
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дуда Ондрей 8 2
Коппола Диего 7 0
Фараони Марко 5 0
Давидович Павел 5 0
Суслов Томаш 5 0
Фолоруншо Майкл 4 0
Маньяни Джанджакомо 4 0
Нгонж Сириль 4 0
Марко Барони 4 0
Анри Тома 2 1
Сердар Суат 3 0
Кабаль Хуан 3 0
Хин Исак 1 1
Бонаццоли Федерико 2 0
Дойг Джош 2 0
Амионе Бруно 2 0
Тчатчуа Джексон 2 0
Джурич Милан II 2 0
Лазович Дарко 0 1
Сентонз Фабьен 1 0
Силва Даниэл 1 0
Терраччано Филиппо 1 0

Результаты матчей

Лечче
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
21% (3)
29% (4)
50% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)
Верона
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

5
2

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

5
8
Лечче
100%
8 побед 0 поражений
Первый тайм
29% (4)
64% (9)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (8)
29% (4)
14% (2)
Верона
16.7%
83.3%
2 победы 10 поражений
Первый тайм
7% (1)
40% (6)
53% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
47% (7)
33% (5)

Сухие победы

6
2

Сухие поражения

0
5

Волевые победы

15
8

Упущенные победы

8
13
Лечче
72.2%
27.8%
13 побед 5 поражений
Первый тайм
25% (7)
46% (13)
29% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (14)
29% (8)
21% (6)
Верона
30%
70%
6 побед 14 поражений
Первый тайм
18% (5)
43% (12)
39% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (7)
46% (13)
29% (8)

Сухие победы

8
4

Сухие поражения

5
7

Волевые победы

19
8

Упущенные победы

13
21

Голы по времени матча

Забито

15
10
4 В 1-м тайме 2
11 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 3
19 Не забивали 20
2
13%
0
0%
1-15
1
7%
1
10%
16-30
1
7%
1
10%
31-45
1
7%
1
10%
46-60
2
13%
4
40%
61-75
8
53%
3
30%
76-90

Пропущено

22
20
9 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 10
9 Пропускали первыми 10
12 Не пропускали 11
1
5%
3
15%
1-15
5
23%
5
25%
16-30
3
14%
2
10%
31-45
5
23%
0
0%
46-60
5
23%
5
25%
61-75
3
14%
5
25%
76-90

Забито

10
15
3 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 6
21 Не забивали 18
1
10%
3
20%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
1
10%
3
20%
31-45
1
10%
4
27%
46-60
4
40%
1
7%
61-75
2
20%
4
27%
76-90

Пропущено

23
16
8 В 1-м тайме 7
15 Во 2-м тайме 9
9 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 10
2
9%
1
6%
1-15
3
13%
4
25%
16-30
3
13%
2
13%
31-45
6
26%
5
31%
46-60
2
9%
3
19%
61-75
7
30%
1
6%
76-90

Забито

25
25
7 В 1-м тайме 8
18 Во 2-м тайме 17
10 Забивали первыми 9
12 Не забивали 10
3
12%
3
12%
1-15
2
8%
1
4%
16-30
2
8%
4
16%
31-45
2
8%
5
20%
46-60
6
24%
5
20%
61-75
10
40%
7
28%
76-90

Пропущено

45
36
17 В 1-м тайме 17
28 Во 2-м тайме 19
18 Пропускали первыми 16
25 Не пропускали 21
3
7%
4
11%
1-15
8
18%
9
25%
16-30
6
13%
4
11%
31-45
11
24%
5
14%
46-60
7
16%
8
22%
61-75
10
22%
6
17%
76-90

Результаты последних матчей

Лечче
(20 матчей)
10%
35%
55%
2 победы 7 ничьих 11 поражений
Фрозиноне - Лечче 1:1 Лечче - Интер Милан 0:4 Торино - Лечче 2:0 Болонья - Лечче 4:0
Лечче - Фиорентина 3:2 Дженоа - Лечче 2:1 Лечче - Ювентус 0:3 Лацио - Лечче 1:0 Лечче - Кальяри 1:1 Аталанта - Лечче 1:0 Интер Милан - Лечче 2:0 Лечче - Фрозиноне 2:1 Эмполи - Лечче 1:1 Лечче - Болонья 1:1 Верона - Лечче 2:2 Лечче - Милан 2:2 Рома - Лечче 2:1 Лечче - Парма 2:4 Лечче - Торино 0:1 Удинезе - Лечче 1:1
Верона
(20 матчей)
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 поражений
Верона - Сассуоло 1:0 Болонья - Верона 2:0 Верона - Ювентус 2:2 Монца - Верона 0:0
Наполи - Верона 2:1 Верона - Фрозиноне 1:1 Рома - Верона 2:1 Верона - Эмполи 2:1 Интер Милан - Верона 2:1 Верона - Салернитана 0:1 Верона - Кальяри 2:0 Фиорентина - Верона 1:0 Верона - Лацио 1:1 Удинезе - Верона 3:3 Верона - Лечче 2:2 Дженоа - Верона 1:0 Верона - Монца 1:3 Болонья - Верона 2:0 Ювентус - Верона 1:0 Верона - Наполи 1:3

Результаты матчей

Лечче
Верона

Точный счет

1:1
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
0:4
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
0:1
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
1:3
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%

Точное количество голов

0
5 раз 36%
1
4 раза 29%
2
4 раза 29%
3
1 раз 7%
2
5 раз 38%
1
5 раз 38%
0
3 раза 23%

Точный счет

1:1
4 раза 29%
1:0
3 раза 21%
2:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
4:0
1 раз 7%
1:0
4 раза 27%
2:1
4 раза 27%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
2:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%

Точное количество голов

0
6 раз 43%
1
6 раз 43%
2
2 раза 14%
0
7 раз 47%
1
7 раз 47%
3
1 раз 7%

Точный счет

1:1
7 раз 25%
1:0
4 раза 14%
2:1
4 раза 14%
2:0
3 раза 11%
2:2
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
0:4
2 раза 7%
0:3
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
2:1
6 раз 21%
1:0
5 раз 18%
0:1
4 раза 14%
0:0
3 раза 11%
1:1
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%

Точное количество голов

0
11 раз 39%
1
10 раз 36%
2
6 раз 21%
3
1 раз 4%
1
12 раз 43%
0
10 раз 36%
2
5 раз 18%
3
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Лечче
Верона

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
5
0.5
Больше Меньше
10
3
5
9
1.5
5
8
1
13
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
6
0.5
Больше Меньше
8
7
2
12
1.5
1
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
11
0.5
Больше Меньше
18
10
7
21
1.5
6
22
1
27
2.5
1
27
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 28 24 3 1 70 - 13 75
2.
Ювентус
 Заявка 27 17 6 4 42 - 21 57
3.
Милан
 0:0 Заявка 28 17 6 5 51 - 32 57
4.
Болонья
 Заявка 28 14 9 5 41 - 25 51
5.
Рома
 Заявка 27 14 5 8 52 - 33 47
6.
Аталанта
 Заявка 27 14 4 9 49 - 30 46
7.
Наполи
 Заявка 28 12 8 8 43 - 32 44
8.
Фиорентина
 Заявка 27 12 6 9 39 - 30 42
9.
Лацио
 Заявка 27 12 4 11 32 - 29 40
10.
Монца
 Заявка 28 10 9 9 31 - 36 39
11.
Торино
 Заявка 28 9 11 8 26 - 26 38
12.
Дженоа
 Заявка 28 8 9 11 31 - 36 33
13.
Верона
 Заявка 28 6 8 14 25 - 36 26
14.
Эмполи
 0:0 Заявка 28 6 8 14 22 - 41 26
15.
Кальяри
 Заявка 28 6 8 14 29 - 49 26
16.
Лечче
 Заявка 28 5 10 13 25 - 45 25
17.
Удинезе
 Заявка 27 3 15 9 26 - 41 24
18.
Фрозиноне
 Заявка 28 6 6 16 35 - 57 24
19.
Сассуоло
 Заявка 28 6 5 17 33 - 55 23
20.
Салернитана
 Заявка 28 2 8 18 23 - 58 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 14 12 1 1 36 - 7 37
2.
Болонья
 Заявка 15 11 2 2 26 - 8 35
3.
Аталанта
 Заявка 14 10 1 3 31 - 10 31
4.
Ювентус
 Заявка 13 9 3 1 20 - 8 30
5.
Рома
 Заявка 14 9 3 2 33 - 15 30
6.
Милан
 0:0 Заявка 14 9 3 2 22 - 8 30
7.
Фиорентина
 Заявка 13 8 2 3 24 - 13 26
8.
Торино
 Заявка 14 6 6 2 14 - 8 24
9.
Наполи
 Заявка 14 6 4 4 20 - 18 22
10.
Лацио
 Заявка 13 6 3 4 13 - 10 21
11.
Фрозиноне
 Заявка 14 6 3 5 23 - 23 21
12.
Дженоа
 Заявка 14 5 5 4 19 - 19 20
13.
Монца
 Заявка 14 5 5 4 17 - 17 20
14.
Кальяри
 Заявка 14 5 4 5 20 - 24 19
15.
Лечче
 Заявка 14 5 4 5 15 - 22 19
16.
Верона
 Заявка 13 4 5 4 15 - 16 17
17.
Сассуоло
 Заявка 14 4 3 7 18 - 25 15
18.
Удинезе
 Заявка 14 1 9 4 17 - 21 12
19.
Эмполи
 0:0 Заявка 14 2 4 8 9 - 19 10
20.
Салернитана
 Заявка 14 1 4 9 13 - 29 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 14 12 2 0 34 - 6 38
2.
Ювентус
 Заявка 14 8 3 3 22 - 13 27
3.
Милан
 0:0 Заявка 14 8 3 3 29 - 24 27
4.
Наполи
 Заявка 14 6 4 4 23 - 14 22
5.
Лацио
 Заявка 14 6 1 7 19 - 19 19
6.
Монца
 Заявка 14 5 4 5 14 - 19 19
7.
Рома
 Заявка 13 5 2 6 19 - 18 17
8.
Болонья
 Заявка 13 3 7 3 15 - 17 16
9.
Фиорентина
 Заявка 14 4 4 6 15 - 17 16
10.
Эмполи
 0:0 Заявка 14 4 4 6 13 - 22 16
11.
Аталанта
 Заявка 13 4 3 6 18 - 20 15
12.
Торино
 Заявка 14 3 5 6 12 - 18 14
13.
Дженоа
 Заявка 14 3 4 7 12 - 17 13
14.
Удинезе
 Заявка 13 2 6 5 9 - 20 12
15.
Верона
 Заявка 15 2 3 10 10 - 20 9
16.
Сассуоло
 Заявка 14 2 2 10 15 - 30 8
17.
Кальяри
 Заявка 14 1 4 9 9 - 25 7
18.
Салернитана
 Заявка 14 1 4 9 10 - 29 7
19.
Лечче
 Заявка 14 0 6 8 10 - 23 6
20.
Фрозиноне
 Заявка 14 0 3 11 12 - 34 3
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Интер Милан Мартинес Лаутаро 23 (2)
Ювентус Влахович Душан 15 (4)
Милан Жиру Оливье 12 (8)
Рома Дибала Пауло 12 (7)
Наполи Осимхен Виктор 11 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Фиорентина Раньери Лука 12
Верона Дуда Ондрей 2 8
Рома Паредес Леандро 11
Лечче Рамадани Юльбер 10
Лечче Понграчич Марин 1 8
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 97'
    КРАСНАЯ КАРТОЧКА! - Из-за грубой игры Анри Тома оказался удален с поля
  • 97'
    Обе команды могли выиграть сегодня, но Верона вырывает победу
  • 97'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 97'
    Сегодняшная посещаемость составляет 25222 болельщиков
  • 97'
    Контроль мяча: Лечче: 56%, Верона: 44%.
  • 97'
    Верона пытается что-то создать.
  • 97'
    Патрик Доргу наказан за толчок Сентонз Фабьен
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 94'
      Митрович Стефан ослабляет давление, выбив мяч.
    • 93'
      Пьеротти Сантьяго оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 93'
      Пикколи Роберто выиграл воздушное противоборство у Маньяни Джанджакомо.
    • 93'
      Блен Алексис из команды Лечче своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 93'
      Лечче совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 93'
      Коппола Диего из команды Верона перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 92'
      Матч возобновлен
    • 92'
      Понграчич Марин получает желтую карточку за неспортивное поведение
    • 92'
      Анри Тома получает желтую карточку за неспортивное поведение
    • 92'
      Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Via del Mare. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 127
    Лечче 49.6% (63)
    X 42.5% (54)
    Верона 7.9% (10)
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    Прогноз на матч от Liveresult
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Лечче 0:1 Верона

    Исход игры
    Лечче
    49.6% (63)
    Ничья
    42.5% (54)
    Верона
    7.9% (10)
    Тотал 2.5
    Больше
    28.57% (34)
    Меньше
    71.43% (85)
    Обе команды забьют
    Да
    68.91% (82)
    Нет
    31.09% (37)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    37.8% (48)
    1:0 Лечче