Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Ламек Банда выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Даниэль Силва - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Первый тайм

49' Команда Верона имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

49' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

48' Игрок из команды Лечче делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

48' Уден Реми навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

45' Оооо... вот это был удар! Крстович Никола должен был забить с этой позиции.

45' Крстович Никола нанес удар головой, но Лоренцо Монтипо спокойно отбил мяч.

45' Жендрей Валентен из команды Лечче своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

45' Лечче совершает вбрасывание на половине поля противника

45' Лечче совершает вбрасывание на половине поля противника

44' Верона совершает вбрасывание на своей половине поля

44' Матч возобновлен

44' Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.

43' Судья подбегает и показывает Тчатчуа Джексон из команды Верона отложенную желтую карточку за фол.

43' Коппола Диего выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

43' Суслов Томаш навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

42' Верона идет вперед с потенциально опасной атакой.

41' Матч возобновится спорным мячом

41' Матч остановлен

41' Сильный ветер сегодня будет мешать командам.

40' Лечче совершает вбрасывание на половине поля противника

40' Лечче совершает вбрасывание на половине поля противника

40' Лечче совершает вбрасывание на своей половине поля

40' Лечче совершает вбрасывание на своей половине поля

39' Удар от ворот произведет Лечче

37' Ламек Банда - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

37' Суслов Томаш выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

37' Верона совершает вбрасывание на половине поля противника

36' Верона совершает вбрасывание на половине поля противника

35' Лечче идет вперед с потенциально опасной атакой.

35' Маньяни Джанджакомо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

35' Лечче совершает вбрасывание на своей половине поля

34' Кабаль Хуан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

34' Удар от ворот произведет Лечче

34' Суслов Томаш не смог попасть в створ ударом издали

33' Удар от ворот произведет Верона

32' ПЕРЕКЛАДИНА! Удар нанес Алмквист Понтус и попал в перекладину!

32' Галло Антонино из команды Лечче своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

31' Удар от ворот произведет Верона

30' Уден Реми навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

30' Уден Реми навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

28' Лечче совершает вбрасывание на половине поля противника

28' Лечче совершает вбрасывание на половине поля противника

28' Верона совершает вбрасывание на своей половине поля

27' Сердар Суат выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

27' Верона совершает вбрасывание на половине поля противника

26' Хорошую попытку сделал Крстович Никола . Удар в створ, но вратарь начеку

26' Галло Антонино из команды Лечче своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

26' Верона совершает вбрасывание на своей половине поля

25' Уден Реми навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

24' После проверки VAR рефери поменял решение - Лечче не будет бить пенальти!

24' VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Лечче

23' Ламек Банда нанес удар, но тот был заблокирован.

23' Лечче идет вперед с потенциально опасной атакой.

23' Гонсалес Хоан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

22' Удар от ворот произведет Лечче

22' Фолоруншо Майкл не смог попасть в створ ударом издали

22' Удар от ворот произведет Верона

20' Уден Реми навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

20' Ламек Банда выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

19' Верона совершает вбрасывание на своей половине поля

18' Команда Верона забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

17' Г О О О О Л - Фолоруншо Майкл наносит удар левой ногой, который получает в полете удачный рикошет.

16' Ламек Банда нанес удар, но тот был заблокирован.

16' Ламек Банда нанес удар, но тот был заблокирован.

16' Лечче идет вперед с потенциально опасной атакой.

15' Хорошую попытку сделал Ламек Банда. Удар в створ, но вратарь начеку

14' Удар от ворот произведет Лечче

13' Верона идет вперед с потенциально опасной атакой.

13' Лечче совершает вбрасывание на своей половине поля

12' Верона совершает вбрасывание на своей половине поля

12' Лечче совершает вбрасывание на половине поля противника

12' Лечче совершает вбрасывание на половине поля противника

12' Лазович Дарко нанес удар головой, но Владимиро Фальконе спокойно отбил мяч.

11' Кабаль Хуан из команды Верона своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

11' Верона совершает вбрасывание на половине поля противника

10' Верона совершает вбрасывание на половине поля противника

10' Лечче совершает вбрасывание на своей половине поля

10' Лечче совершает вбрасывание на своей половине поля

9' Лечче совершает вбрасывание на своей половине поля

9' Лечче совершает вбрасывание на своей половине поля

8' Матч возобновлен

8' Крстович Никола на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

8' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

7' Маньяни Джанджакомо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

7' Лечче идет вперед с потенциально опасной атакой.

6' Дуда Ондрей выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

6' Удар от ворот произведет Лечче

5' Лазович Дарко не смог попасть в створ ударом издали

5' Лечче совершает вбрасывание на своей половине поля

5' Верона совершает вбрасывание на половине поля противника

4' Верона совершает вбрасывание на половине поля противника

4' Верона совершает вбрасывание на своей половине поля

3' Матч возобновится спорным мячом

3' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

3' Нослин Тейяни пробует нанести удар издали, но Владимиро Фальконе держит все под контролем

2' Нослин Тейяни выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

2' Удар от ворот произведет Лечче

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Сегодня отличная погода для футбола.

1' Верона начинает с центра поля