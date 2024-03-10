Тур: 28. Стадион: Виа дель Маре. Зрители: 25222 Главный судья: Чиффи Даниэле
0'
0:1
17' ГолФолоруншо Майкл
23' Undefined phrase: football_event_Маньяни Джанджакомо
37' Желтая карточкаБанда Ламек
43' Желтая карточкаТчатчуа Джексон
79' Желтая карточкаСансоне Никола
84' Желтая карточкаСилва Даниэл
90' Желтая карточкаАнри Тома
90' Желтая карточкаПонграчич Марин
90' Красная карточкаАнри Тома
90'+7
Ход матча
17'
0:1
37'
43'
79'
84'
90'
90'
90'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
5 Удары по воротам 7
-
3 Удары в створ 4
-
11 Угловые 6
-
3 Офсайды 2
-
15 Нарушения правил 19
-
3 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 1
-
5 Замены 5
-
322 Количество передач 263
-
56 Владение мячом, % 44
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
10
Уден
Реми
22
Банда
Ламек
32
Кабаль
Хуан
33
Дуда
Ондрей
25
Сердар
Суат
31
Суслов
Томаш
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Уден РемиПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
22 Банда ЛамекНападающий
- Запасные игроки
-
40 Самоя ЯсперВратарь
- Вратарь
- Защитник
-
13 Доргу ПатрикЗащитник
-
59 Туба АхмедЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Бериша МедонПолузащитник
-
29 Блен АлексисПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Д'Аверса Роберто
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
32 Хуан КабальЗащитник
-
33 Дуда ОндрейПолузащитник
-
25 Сердар СуатПолузащитник
-
31 Суслов ТомашПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Кьеза МаттиаВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Силва ДаниэлПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Барони Марко
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Лечче
Верона
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
133.3%
2 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
8 матчей
25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Первый тайм
25%
75%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед
11 матчей
18.2%
27.3%
54.5%
2 победы 3 ничьи 6 побед
Первый тайм
18.2%
54.5%
27.3%
2 победы 6 ничьих 3 победы
Второй тайм
9.1%
45.5%
45.4%
1 победа 5 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
2
5
Голов в среднем за матч
0.4
0.83
Среднее время на гол
225
108
Всего голов
9
4
Голов в среднем за матч
1.5
0.8
Среднее время на гол
60
112
Всего голов
11
9
Голов в среднем за матч
1
0.82
Тотал матчей
2.5
9
Больше 82%
Меньше 18%
2
6
Больше 55%
Меньше 45%
5
4
Больше 36%
Меньше 64%
7
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
Среднее время на гол
90
110
Бомбардиры внутри турнира
Лечче
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Крстович Никола
|5 (1)
|0.18
|Пикколи Роберто
|4 (1)
|0.14
|Уден Реми
|3
|0.11
|Банда Ламек
|2
|0.07
|Алмквист Понтус
|2
|0.07
|Жендрей Валентен
|1
|0.04
|Сансоне Никола
|1
|0.04
|Гонсалес Хоан
|1
|0.04
|Ди Франческо Федерико
|1
|0.04
|Рамадани Юльбер
|1
|0.04
|Рафья Хамза
|1
|0.04
|Доргу Патрик
|1
|0.04
|Стрефецца Габриэль
|1 (1)
|0.04
|Блен Алексис
|0
|0
|Галло Антонино
|0
|0
|Баскиротто Федерико
|0
|0
|Бурнете Каталин
|0
|0
Верона
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нгонж Сириль
|7
|0.25
|Джурич Милан II
|5 (1)
|0.18
|Фолоруншо Майкл
|4
|0.14
|Анри Тома
|3
|0.11
|Суслов Томаш
|1 (1)
|0.04
|Дуда Ондрей
|1
|0.04
|Бонаццоли Федерико
|1
|0.04
|Лазович Дарко
|1
|0.04
|Свидерски Кароль
|1
|0.04
|Коппола Диего
|1
|0.04
|Нослин Тейяни
|1
|0.04
|Тчатчуа Джексон
|0
|0
|Фараони Марко
|0
|0
|Монтипо Лоренцо
|0
|0
|Сердар Суат
|0
|0
|Мбула Хорди
|0
|0
|Терраччано Филиппо
|0
|0
Карточки
Лечче
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рамадани Юльбер
|10
|0
|Понграчич Марин
|8
|1
|Банда Ламек
|5
|1
|Гонсалес Хоан
|6
|0
|Роберто Д'Аверса
|5
|0
|Жендрей Валентен
|5
|0
|Доргу Патрик
|5
|0
|Каба Мохамед
|3
|1
|Стрефецца Габриэль
|4
|0
|Алмквист Понтус
|4
|0
|Рафья Хамза
|4
|0
|Сансоне Никола
|3
|0
|Крстович Никола
|3
|0
|Баскиротто Федерико
|1
|1
|Блен Алексис
|2
|0
|Уден Реми
|2
|0
|Галло Антонино
|2
|0
|Пикколи Роберто
|2
|0
|Венути Лоренцо
|1
|0
|Туба Ахмед
|1
|0
Верона
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дуда Ондрей
|8
|2
|Коппола Диего
|7
|0
|Фараони Марко
|5
|0
|Давидович Павел
|5
|0
|Суслов Томаш
|5
|0
|Фолоруншо Майкл
|4
|0
|Маньяни Джанджакомо
|4
|0
|Нгонж Сириль
|4
|0
|Марко Барони
|4
|0
|Анри Тома
|2
|1
|Сердар Суат
|3
|0
|Кабаль Хуан
|3
|0
|Хин Исак
|1
|1
|Бонаццоли Федерико
|2
|0
|Дойг Джош
|2
|0
|Амионе Бруно
|2
|0
|Тчатчуа Джексон
|2
|0
|Джурич Милан II
|2
|0
|Лазович Дарко
|0
|1
|Сентонз Фабьен
|1
|0
|Силва Даниэл
|1
|0
|Терраччано Филиппо
|1
|0
Результаты матчей
Лечче
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
21% (3)
29% (4)
50% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)
Верона
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
5
2
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
5
8
Лечче
100%
8 побед 0 поражений
Первый тайм
29% (4)
64% (9)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (8)
29% (4)
14% (2)
Верона
16.7%
83.3%
2 победы 10 поражений
Первый тайм
7% (1)
40% (6)
53% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
47% (7)
33% (5)
Сухие победы
6
2
Сухие поражения
0
5
Волевые победы
15
8
Упущенные победы
8
13
Лечче
72.2%
27.8%
13 побед 5 поражений
Первый тайм
25% (7)
46% (13)
29% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (14)
29% (8)
21% (6)
Верона
30%
70%
6 побед 14 поражений
Первый тайм
18% (5)
43% (12)
39% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (7)
46% (13)
29% (8)
Сухие победы
8
4
Сухие поражения
5
7
Волевые победы
19
8
Упущенные победы
13
21
Голы по времени матча
Забито
15
10
4 В 1-м тайме 2
11 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 3
19 Не забивали 20
2
13%
0
0%
1-15
1
7%
1
10%
16-30
1
7%
1
10%
31-45
1
7%
1
10%
46-60
2
13%
4
40%
61-75
8
53%
3
30%
76-90
Пропущено
22
20
9 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 10
9 Пропускали первыми 10
12 Не пропускали 11
1
5%
3
15%
1-15
5
23%
5
25%
16-30
3
14%
2
10%
31-45
5
23%
0
0%
46-60
5
23%
5
25%
61-75
3
14%
5
25%
76-90
Забито
10
15
3 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 6
21 Не забивали 18
1
10%
3
20%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
1
10%
3
20%
31-45
1
10%
4
27%
46-60
4
40%
1
7%
61-75
2
20%
4
27%
76-90
Пропущено
23
16
8 В 1-м тайме 7
15 Во 2-м тайме 9
9 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 10
2
9%
1
6%
1-15
3
13%
4
25%
16-30
3
13%
2
13%
31-45
6
26%
5
31%
46-60
2
9%
3
19%
61-75
7
30%
1
6%
76-90
Забито
25
25
7 В 1-м тайме 8
18 Во 2-м тайме 17
10 Забивали первыми 9
12 Не забивали 10
3
12%
3
12%
1-15
2
8%
1
4%
16-30
2
8%
4
16%
31-45
2
8%
5
20%
46-60
6
24%
5
20%
61-75
10
40%
7
28%
76-90
Пропущено
45
36
17 В 1-м тайме 17
28 Во 2-м тайме 19
18 Пропускали первыми 16
25 Не пропускали 21
3
7%
4
11%
1-15
8
18%
9
25%
16-30
6
13%
4
11%
31-45
11
24%
5
14%
46-60
7
16%
8
22%
61-75
10
22%
6
17%
76-90
Результаты последних матчей
Лечче
(20 матчей)
10%
35%
55%
2 победы 7 ничьих 11 поражений
Фрозиноне - Лечче 1:1 Лечче - Интер Милан 0:4 Торино - Лечче 2:0 Болонья - Лечче 4:0
Лечче - Фиорентина 3:2 Дженоа - Лечче 2:1 Лечче - Ювентус 0:3 Лацио - Лечче 1:0 Лечче - Кальяри 1:1 Аталанта - Лечче 1:0 Интер Милан - Лечче 2:0 Лечче - Фрозиноне 2:1 Эмполи - Лечче 1:1 Лечче - Болонья 1:1 Верона - Лечче 2:2 Лечче - Милан 2:2 Рома - Лечче 2:1 Лечче - Парма 2:4 Лечче - Торино 0:1 Удинезе - Лечче 1:1
Верона
(20 матчей)
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 поражений
Верона - Сассуоло 1:0 Болонья - Верона 2:0 Верона - Ювентус 2:2 Монца - Верона 0:0
Наполи - Верона 2:1 Верона - Фрозиноне 1:1 Рома - Верона 2:1 Верона - Эмполи 2:1 Интер Милан - Верона 2:1 Верона - Салернитана 0:1 Верона - Кальяри 2:0 Фиорентина - Верона 1:0 Верона - Лацио 1:1 Удинезе - Верона 3:3 Верона - Лечче 2:2 Дженоа - Верона 1:0 Верона - Монца 1:3 Болонья - Верона 2:0 Ювентус - Верона 1:0 Верона - Наполи 1:3
Результаты матчей
Лечче
Верона
Точный счет
1:1
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
0:4
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
0:1
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
1:3
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
Точное количество голов
0
5 раз 36%
1
4 раза 29%
2
4 раза 29%
3
1 раз 7%
2
5 раз 38%
1
5 раз 38%
0
3 раза 23%
Точный счет
1:1
4 раза 29%
1:0
3 раза 21%
2:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
4:0
1 раз 7%
1:0
4 раза 27%
2:1
4 раза 27%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
2:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
Точное количество голов
0
6 раз 43%
1
6 раз 43%
2
2 раза 14%
0
7 раз 47%
1
7 раз 47%
3
1 раз 7%
Точный счет
1:1
7 раз 25%
1:0
4 раза 14%
2:1
4 раза 14%
2:0
3 раза 11%
2:2
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
0:4
2 раза 7%
0:3
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
2:1
6 раз 21%
1:0
5 раз 18%
0:1
4 раза 14%
0:0
3 раза 11%
1:1
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
Точное количество голов
0
11 раз 39%
1
10 раз 36%
2
6 раз 21%
3
1 раз 4%
1
12 раз 43%
0
10 раз 36%
2
5 раз 18%
3
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Лечче
Верона
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
95
Больше Меньше
103
59
58
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
86
Больше Меньше
87
212
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1711
Больше Меньше
1810
721
622
127
127
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|28
|24
|3
|1
|70 - 13
|75
|2.
|Заявка
|27
|17
|6
|4
|42 - 21
|57
|3.
|0:0 Заявка
|28
|17
|6
|5
|51 - 32
|57
|4.
|Заявка
|28
|14
|9
|5
|41 - 25
|51
|5.
|Заявка
|27
|14
|5
|8
|52 - 33
|47
|6.
|Заявка
|27
|14
|4
|9
|49 - 30
|46
|7.
|Заявка
|28
|12
|8
|8
|43 - 32
|44
|8.
|Заявка
|27
|12
|6
|9
|39 - 30
|42
|9.
|Заявка
|27
|12
|4
|11
|32 - 29
|40
|10.
|Заявка
|28
|10
|9
|9
|31 - 36
|39
|11.
|Заявка
|28
|9
|11
|8
|26 - 26
|38
|12.
|Заявка
|28
|8
|9
|11
|31 - 36
|33
|13.
|Заявка
|28
|6
|8
|14
|25 - 36
|26
|14.
|0:0 Заявка
|28
|6
|8
|14
|22 - 41
|26
|15.
|Заявка
|28
|6
|8
|14
|29 - 49
|26
|16.
|Заявка
|28
|5
|10
|13
|25 - 45
|25
|17.
|Заявка
|27
|3
|15
|9
|26 - 41
|24
|18.
|Заявка
|28
|6
|6
|16
|35 - 57
|24
|19.
|Заявка
|28
|6
|5
|17
|33 - 55
|23
|20.
|Заявка
|28
|2
|8
|18
|23 - 58
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|12
|1
|1
|36 - 7
|37
|2.
|Заявка
|15
|11
|2
|2
|26 - 8
|35
|3.
|Заявка
|14
|10
|1
|3
|31 - 10
|31
|4.
|Заявка
|13
|9
|3
|1
|20 - 8
|30
|5.
|Заявка
|14
|9
|3
|2
|33 - 15
|30
|6.
|0:0 Заявка
|14
|9
|3
|2
|22 - 8
|30
|7.
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|24 - 13
|26
|8.
|Заявка
|14
|6
|6
|2
|14 - 8
|24
|9.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|20 - 18
|22
|10.
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|13 - 10
|21
|11.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|23 - 23
|21
|12.
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|19 - 19
|20
|13.
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|17 - 17
|20
|14.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|20 - 24
|19
|15.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|15 - 22
|19
|16.
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|15 - 16
|17
|17.
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|18 - 25
|15
|18.
|Заявка
|14
|1
|9
|4
|17 - 21
|12
|19.
|0:0 Заявка
|14
|2
|4
|8
|9 - 19
|10
|20.
|Заявка
|14
|1
|4
|9
|13 - 29
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|12
|2
|0
|34 - 6
|38
|2.
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|22 - 13
|27
|3.
|0:0 Заявка
|14
|8
|3
|3
|29 - 24
|27
|4.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|23 - 14
|22
|5.
|Заявка
|14
|6
|1
|7
|19 - 19
|19
|6.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|14 - 19
|19
|7.
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|19 - 18
|17
|8.
|Заявка
|13
|3
|7
|3
|15 - 17
|16
|9.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|15 - 17
|16
|10.
|0:0 Заявка
|14
|4
|4
|6
|13 - 22
|16
|11.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|18 - 20
|15
|12.
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|12 - 18
|14
|13.
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|12 - 17
|13
|14.
|Заявка
|13
|2
|6
|5
|9 - 20
|12
|15.
|Заявка
|15
|2
|3
|10
|10 - 20
|9
|16.
|Заявка
|14
|2
|2
|10
|15 - 30
|8
|17.
|Заявка
|14
|1
|4
|9
|9 - 25
|7
|18.
|Заявка
|14
|1
|4
|9
|10 - 29
|7
|19.
|Заявка
|14
|0
|6
|8
|10 - 23
|6
|20.
|Заявка
|14
|0
|3
|11
|12 - 34
|3
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Вылет в Серию B
|Интер Милан
|Мартинес Лаутаро
|23 (2)
|Ювентус
|Влахович Душан
|15 (4)
|Милан
|Жиру Оливье
|12 (8)
|Рома
|Дибала Пауло
|12 (7)
|Наполи
|Осимхен Виктор
|11 (3)
|Фиорентина
|Раньери Лука
|12
|Верона
|Дуда Ондрей
|2 8
|Рома
|Паредес Леандро
|11
|Лечче
|Рамадани Юльбер
|10
|Лечче
|Понграчич Марин
|1 8
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Лечче 0:1 Верона
Исход игры
Лечче
49.6% (63)
Ничья
42.5% (54)
Верона
7.9% (10)
Тотал 2.5
Больше
28.57% (34)
Меньше
71.43% (85)
Обе команды забьют
Да
68.91% (82)
Нет
31.09% (37)
Популярный счёт
1:1 Ничья
37.8% (48)
1:0 Лечче