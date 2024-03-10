Бираги с левой половины поля выполнил подачу на дальний угол вратарской, Белотти головой сбросил мяч в центр к линии вратарской, Соттиль головой пробил в правый угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой.

Заканчивается постепенно первый тайм, который для "Ромы" по большому счёту получается провальным.

Полузащитник "Ромы" Леандро Паредес получил жёлтую карточку за грубую игру в центре поля против Мандрагоры.

Бонавентура с левой половины поля выполнил подачу в центр штрафной площади, никто из партнёров по команде не смог добраться до мяча.

Соттиль с левого фланга выполнил подачу на дальний угол вратарской, Белотти выиграл борьбу за мяч у Эль-Шаарави и направил мяч под дальнюю штангу, где уже был Паредес, который разрядил обстановку у своих ворот.

Бонавентура по правой половине поля ворвался в штрафную площадь и пробил по воротам, Н'Дика успел подставить ногу, мяч в итоге ушёл на угловой.

Лопес с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, Раньери головой сбросил мяч в центр вратарской, где уже спокойно сыграл Свилар и перехватил мяч.

Гонсалес активно поработал на правом фланге у штрафной площади "Ромы" и под давлением Н'Дика заработал угловой для своей команды.

Лопес и Бираги разыграли корнер между собой на этот раз, далее с правого фланга Кристиано выполнил подачу в центр штрафной площади, никто из партнёров по команде не смог добраться до мяча.

Анхелиньо с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, защитники "Фиорентины" сыграли внимательно и перехватили мяч.

Бираги совершил рывок вперёд по левому флангу и затем выполнил подачу в центр штрафной площади, Н'Дика опередил Белотти и в подкате выбил мяч на угловой.

Бираги с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, Миленкович оторвался от соперника, но не смог подстроиться под мяч и пробить по воротам.

Мандрагора в борьбе за мяч в центре поля нарушил правила против Дибалы. Игроки "Ромы" не стали торопиться при розыгрыше мяча.

Ауа получил мяч на левом углу штрафной площади и затем пробил в дальний угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой.

Гонсалес от радиуса штрафной площади пробил по воротам, мяч попал в ногу Льоренте и ушёл на угловой.

ГО-О-О-О-О-ОЛ! 1:0!!! Раньери!!! Лопес с углового выполнил подачу в центр к линии вратарской, Раньери выиграл борьбу за мяч у Н'Дика и головой отправил мяч в левый угол ворот, Свилар уже ничего не мог поделать.

Анхелиньо с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Раньери и Мандрагора отправили мяч на угловой.

Паредес с углового выполнил подачу на дальний угол вратарской, мяч полетел слишком высоко и затем ушёл за лицевую линию поля.

Кристанте на своей половине поля нарушил правила против Бонавентуры. Игроки "Фиорентины" тщательно готовятся к стандарту.

Игроки "Фиорентины" разыграли стандарт без прямой подачи в штрафную площадь, далее уже от левого угла штрафной площади Гонсалес выполнил передачу к радиусу штрафной площади, Мандрагора пробил в левый угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой.

Кристанте на левой половине поля у своей штрафной площади под давлением соперника потерял мяч, далее последовала передача на ближний угол штрафной площади "Ромы", Белотти зацепился за мяч и сильно пробил в ближний угол ворот, Свилар успел сложиться и перевёл мяч на угловой.

Бираги с углового выполнил подачу на ближний угол вратарской, Гонсалес под давлением соперника пробил по воротам, мяч полетел высоковато на этот раз.

Льоренте в борьбе за верховой мяч в центре поля нарушил правила против Соттиля. Игроки "Фиорентины" не стали торопиться при розыгрыше мяча.

Манчини в центре поля грубо сыграл против Белотти. Давиде Масса простил капитана "Ромы" и не стал показывать ему вторую жёлтую карточку.

17' Дибала после скидки от Лукаку от радиуса штрафной площади в касание пробил в левый угол ворот, Пауло толком не попал по мячу, мяч в итоге сильно ушёл в сторону от цели.

16' Кристанте с правого фланга выполнил прострел в центр штрафной площади, защитники "Фиорентины" сыграли внимательно и перехватили мяч.

15' Игроки "Ромы" пока что решили покатать мяч и на своей половине поля, никто торопиться в первом тайме не собирается.

14' Поочерёдно "Рома" и "Фиорентина" пока что работают с мячом, но при этом у обеих команд в созидании есть большие проблемы.

13' Манчини перестарался в борьбе за мяч на половине поля соперника, правила были нарушены против Соттиля.

12' Мандрагора в борьбе за мяч в центре поля подыграл себе рукой, Давиде Масса всё видел и дал свисток в пользу "Ромы".

11' Кайоде из аута с правого фланга выполнил вброс мяча на ближний угол штрафной площади, Бонавентура головой сбросил мяч в центр штрафной площади, но далее уже Соттиль под давлением Анхелиньо не смог завершить момент ударом по воротам.

10' Льоренте в центре поля в борьбе за верховой мяч нарушил правила против Белотти. Игроки "Фиорентины" не стали торопиться при розыгрыше мяча.

9' Гонсалес с правого фланга выполнил подачу в центр к линии вратарской, совсем немного не успел к мячу Бонавентура, чтобы завершить момент ударом по воротам, мяч в итоге забрал Свилар.

8' Бираги с углового выполнил подачу на ближний угол вратарской, игроки "Ромы" сыграли внимательно и сразу же выбили мяч в аут.

7' Бираги со стандарта выполнил подачу в штрафную площадь, мяч попал в Дибалу, который был в сетке, далее от левого угла вратарской Раньери под давлением соперника направил мяч в дальний угол ворот, мяч задел защитника "Ромы" и ушёл на угловой.

6' Центральный защитник "Ромы" Джанлука Манчини получил жёлтую карточку за грубую игру на левом фланге у своей штрафной площади против Соттиля.

5' Лукаку вошёл в штрафную площадь по правой половине поля и плотно пробил в ближний угол ворот, Терраччиано отбил мяч перед собой, но защитники "Фиорентины" успели подстраховать своего голкипера.

4' Пока что "Рома" по большей части играет за счёт длинных забросов вперёд, но к этому "Фиорентина" уже готова и плотно работает по всем зонам.

3' Белотти отправился немного с ленцой прессинговать Свилара, Миле сыграл без ошибок и выбил мяч в центр поля.

2' Из центра поля последовал заброс на правый угол штрафной площади "Фиорентины", Анхелиньо оторвался от соперника и в касание пробил по воротам, мяч полетел слишком высоко.