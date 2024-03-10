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  3. Италия
  4. Серия A 2023-2024
Тур: 28. Стадион: . Главный судья: Масса Давиде
Фиорентина
1:0
Первый тайм: 43'
Рома
0'
6' Желтая карточка
Манчини Джанлука
1:0
18' Гол
Раньери Лука
37' Желтая карточка
Паредес Леандро

Ход матча

6'
 
Манчини Джанлука
18'
Раньери Лука
(Гонсалес Николас)
1:0
33'
 
Хёйсен Дин
Манчини Джанлука
37'
 
Паредес Леандро

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 4 Удары по воротам 3
  • 4 Удары в створ 1
  • 6 Угловые 1
  • 0 Офсайды 1
  • 2 Нарушения правил 9
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 1
  • 38 Владение мячом, % 62

Владение мячом

Прогнозы 135
Фиорентина 18.5% (25)
X 48.1% (65)
Рома 33.3% (45)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Фиорентина
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Рома
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Терраччиано
Пьетро
33
Кайоде
Майкл
4
Миленкович
Никола
16
Раньери
Лука
3
Бираги
Кристиано
38
Мандрагора
Роландо
8
Лопес
Максим
10
Гонсалес
Николас
5
Бонавентура
Джакомо
7
Соттиль
Риккардо
20
Белотти
Андреа
99
Свилар
Миле
23
Манчини
Джанлука
14
Льоренте
Диего
5
Н'Дика
Эван
69
Анхелиньо
Хосе
92
Эль-Шаарави
Стефан
4
Кристанте
Бриан
16
Паредес
Леандро
21
Дибала
Пауло
22
Ауа
Уссем
90
Лукаку
Ромелу
Фиорентина
4-2-3-1
Рома
3-4-2-1

История личных встреч

Фиорентина
Рома

14 матчей

71.4%
28.6%
10 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

78.6%
42.9%
11 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

64.3%
14.3%
21.4%
9 побед 2 ничьи 0 побед

24 матча

8.3%
91.7%
0 побед 2 ничьи 22 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 6 ничьих 15 побед

Второй тайм

29.2%
70.8%
0 побед 7 ничьих 20 побед

38 матчей

26.3%
15.8%
57.9%
10 побед 6 ничьих 22 победы

Первый тайм

28.9%
31.6%
39.5%
11 побед 12 ничьих 15 побед

Второй тайм

23.7%
23.7%
52.6%
9 побед 9 ничьих 20 побед

История матчей

СA
1:1
СA
2:1
СA
2:0
СA
2:0
СA
3:1
СA
1:2
СA
2:0
СA
2:1
СA
1:4
СA
2:2
К
7:1
СA
1:1
СA
0:2
СA
2:4
СA
4:0
СA
1:0
СA
4:1
СA
1:2
ЛЕ
0:3
ЛЕ
1:1
К
0:2
СA
1:1
СA
2:0
СA
0:1
СA
2:1
СA
0:1
К
0:1
СA
4:2
СA
1:2
К
3:0
СA
3:0
СA
2:2
СA
3:2
СA
0:1
СA
3:1
СA
4:1
СA
1:0
СA
1:0

Голы

Всего голов

29
21

Голов в среднем за матч

1.61
1.05

Среднее время на гол

55
85

Всего голов

40
24

Голов в среднем за матч

2
1.33

Среднее время на гол

45
67

Всего голов

69
45

Голов в среднем за матч

1.82
1.18

Тотал матчей

2.5
31
Больше 82%
Меньше 18%
7
21
Больше 55%
Меньше 45%
17
12
Больше 32%
Меньше 68%
26
7
Больше 18%
Меньше 82%
31
3
Больше 8%
Меньше 92%
35
1
Больше 3%
Меньше 97%
37
1
Больше 3%
Меньше 97%
37

Среднее время на гол

49
76

Бомбардиры внутри турнира

Фиорентина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бонавентура Джакомо 7 0.25
Гонсалес Николас 7 (1) 0.25
Бельтран Лукас 6 (1) 0.21
Мартинес Лукас II 4 0.14
Раньери Лука 3 0.11
Мандрагора Роландо 2 0.07
Нзола М'Бала 2 (1) 0.07
Дункан Альфред 1 0.04
Бираги Кристиано 1 0.04
Кайоде Майкл 1 0.04
Соттиль Риккардо 1 0.04
Куаме Кристиан 1 0.04
Иконе Жонатан 1 0.04
Барак Антонин 1 0.04
Брекало Йосип 1 0.04
Фараони Марко 0 0
Мело Артур 0 0
Паризи Фабьяно 0 0
Рома
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дибала Пауло 12 (6) 0.43
Лукаку Ромелу 10 0.36
Пеллегрини Лоренцо 6 0.21
Белотти Андреа 4 0.14
Паредес Леандро 3 (3) 0.11
Эль-Шаарави Стефан 3 0.11
Манчини Джанлука 3 0.11
Кристанте Бриан 2 0.07
Азмун Сердар 2 0.07
Ауа Уссем 2 0.07
Хёйсен Дин 2 0.07
Спинаццола Леонардо 1 0.04
Кристенсен Расмус 1 0.04
Саншеш Ренату 1 0.04
Карсдорп Рик 0 0
Бове Эдоардо 0 0
Льоренте Диего 0 0
Н'Дика Эван 0 0
Залевски Никола 0 0

Карточки

Фиорентина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Раньери Лука 12 0
Бираги Кристиано 7 0
Иконе Жонатан 6 0
Мартинес Лукас II 5 0
Бельтран Лукас 5 0
Миленкович Никола 3 1
Бонавентура Джакомо 4 0
Терраччиано Пьетро 3 0
Паризи Фабьяно 3 0
Кайоде Майкл 3 0
Итальяно Виченцо 2 0
Дункан Альфред 2 0
Мандрагора Роландо 2 0
Барак Антонин 2 0
Мело Артур 2 0
Мина Йерри 1 0
Нзола М'Бала 1 0
Гонсалес Николас 1 0
Инфантино Джино 1 0
Рома
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Паредес Леандро 11 0
Манчини Джанлука 8 0
Кристанте Бриан 7 0
Жозе Моуринью 3 2
Кристенсен Расмус 5 0
Лукаку Ромелу 3 1
Льоренте Диего 4 0
Пеллегрини Лоренцо 4 0
Залевски Никола 2 1
Дибала Пауло 3 0
Азмун Сердар 3 0
Ауа Уссем 3 0
Н'Дика Эван 3 0
Хёйсен Дин 3 0
Саншеш Ренату 2 0
Бове Эдоардо 2 0
Патрисиу Руй 1 0
Эль-Шаарави Стефан 1 0
Белотти Андреа 1 0
Карсдорп Рик 1 0
Анхелиньо Хосе 1 0
Свилар Миле 1 0

Результаты матчей

Фиорентина
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
38% (5)
23% (3)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
62% (8)
23% (3)
15% (2)
Рома
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
7% (1)
43% (6)
50% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
21% (3)
57% (8)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

6
4

Упущенные победы

4
5
Фиорентина
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
43% (6)
21% (3)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
Рома
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
15% (2)
38% (5)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

12
5

Упущенные победы

13
30
Фиорентина
66.7%
33.3%
14 побед 7 поражений
Первый тайм
41% (11)
22% (6)
37% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (13)
33% (9)
19% (5)
Рома
31.8%
68.2%
7 побед 15 поражений
Первый тайм
15% (4)
41% (11)
44% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (9)
19% (5)
48% (13)

Сухие победы

9
1

Сухие поражения

5
8

Волевые победы

18
9

Упущенные победы

17
35

Голы по времени матча

Забито

24
20
11 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 14
7 Забивали первыми 5
17 Не забивали 17
3
13%
0
0%
1-15
5
21%
3
15%
16-30
3
13%
3
15%
31-45
4
17%
5
25%
46-60
2
8%
5
25%
61-75
7
29%
29%
4
20%
76-90

Пропущено

14
17
8 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 11
3
21%
3
18%
1-15
3
21%
1
6%
16-30
2
14%
3
18%
31-45
2
14%
2
12%
46-60
2
14%
2
12%
61-75
2
14%
6
35%
76-90

Забито

15
34
8 В 1-м тайме 14
7 Во 2-м тайме 20
6 Забивали первыми 10
19 Не забивали 13
4
27%
4
12%
1-15
2
13%
7
21%
16-30
2
13%
3
9%
31-45
2
13%
5
15%
46-60
3
20%
1
3%
61-75
2
13%
14
41%
76-90

Пропущено

17
14
7 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 10
3
18%
2
14%
1-15
2
12%
1
7%
16-30
2
12%
3
21%
31-45
4
24%
4
29%
46-60
2
12%
2
14%
61-75
4
24%
2
14%
76-90

Забито

39
54
19 В 1-м тайме 20
20 Во 2-м тайме 34
13 Забивали первыми 15
9 Не забивали 3
7
18%
4
7%
1-15
7
18%
10
19%
16-30
5
13%
6
11%
31-45
6
15%
10
19%
46-60
5
13%
6
11%
61-75
9
23%
18
33%
76-90

Пропущено

31
31
15 В 1-м тайме 13
16 Во 2-м тайме 18
13 Пропускали первыми 11
21 Не пропускали 21
6
19%
5
16%
1-15
5
16%
2
6%
16-30
4
13%
6
19%
31-45
6
19%
6
19%
46-60
4
13%
4
13%
61-75
6
19%
8
26%
76-90

Результаты последних матчей

Фиорентина
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Маккаби Хайфа - Фиорентина 3:4 Торино - Фиорентина 0:0 Фиорентина - Лацио 2:1 Эмполи - Фиорентина 1:1
Болонья - Фиорентина 2:0 Фиорентина - Фрозиноне 5:1 Лечче - Фиорентина 3:2 Фиорентина - Интер Милан 0:1 Наполи - Фиорентина 3:0 Фиорентина - Удинезе 2:2 Фиорентина - Болонья 0:0 Сассуоло - Фиорентина 1:0 Фиорентина - Торино 1:0 Монца - Фиорентина 0:1 Фиорентина - Верона 1:0 Ференцварош - Фиорентина 1:1 Рома - Фиорентина 1:1 Фиорентина - Парма 2:2 Фиорентина - Салернитана 3:0 Фиорентина - Генк 2:1
Рома
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Рома - Брайтон 4:0 Монца - Рома 1:4 Рома - Торино 3:2 Рома - Фейеноорд 1:1
Фрозиноне - Рома 0:3 Фейеноорд - Рома 1:1 Рома - Интер Милан 2:4 Рома - Кальяри 4:0 Салернитана - Рома 1:2 Аль-Шабаб Эр-Рияд - Рома 1:2 Рома - Верона 2:1 Милан - Рома 3:1 Лацио - Рома 1:0 Рома - Аталанта 1:1 Рома - Кремонезе 2:1 Ювентус - Рома 1:0 Рома - Наполи 2:0 Болонья - Рома 2:0 Рома - Шериф 3:0 Рома - Фиорентина 1:1

Результаты матчей

Фиорентина
Рома

Точный счет

0:1
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
1:1
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
7:0
1 раз 7%

Точное количество голов

2
4 раза 31%
0
3 раза 23%
3
3 раза 23%
1
2 раза 15%
5
1 раз 8%
2
6 раз 43%
1
4 раза 29%
3
2 раза 14%
4
1 раз 7%
7
1 раз 7%

Точный счет

1:0
3 раза 21%
1:1
3 раза 21%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
1:0
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
1:4
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%

Точное количество голов

0
6 раз 43%
1
4 раза 29%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
0
4 раза 31%
1
4 раза 31%
2
2 раза 15%
4
2 раза 15%
3
1 раз 8%

Точный счет

1:0
5 раз 19%
0:1
3 раза 11%
1:1
3 раза 11%
0:2
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
1:0
3 раза 11%
1:1
3 раза 11%
1:2
3 раза 11%
2:0
3 раза 11%
2:1
3 раза 11%
1:4
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
7:0
1 раз 4%

Точное количество голов

0
9 раз 33%
1
6 раз 22%
2
6 раз 22%
3
4 раза 15%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%
1
8 раз 30%
2
8 раз 30%
0
4 раза 15%
3
3 раза 11%
4
3 раза 11%
7
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Фиорентина
Рома

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
3
0.5
Больше Меньше
8
5
1.5
10
4
4
9
2.5
4
10
1
12
3.5
2
12
1
12
4.5
1
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
6
0.5
Больше Меньше
9
4
4
10
1.5
5
8
2
12
2.5
3
10
1
13
3.5
2
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
9
0.5
Больше Меньше
23
4
12
15
1.5
15
12
6
21
2.5
7
20
2
25
3.5
4
23
1
26
4.5
1
26
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 28 24 3 1 70 - 13 75
2.
Милан
 Заявка 28 18 5 5 52 - 32 59
3.
Ювентус
 Заявка 28 17 7 4 44 - 23 58
4.
Болонья
 Заявка 28 14 9 5 41 - 25 51
5.
Аталанта
 Заявка 28 14 5 9 51 - 32 47
6.
Рома
 0:1 Заявка 28 14 5 9 52 - 34 47
7.
Фиорентина
 1:0 Заявка 28 13 6 9 40 - 30 45
8.
Наполи
 Заявка 28 12 8 8 43 - 32 44
9.
Лацио
 Заявка 27 12 4 11 32 - 29 40
10.
Монца
 Заявка 28 10 9 9 31 - 36 39
11.
Торино
 Заявка 28 9 11 8 26 - 26 38
12.
Дженоа
 Заявка 28 8 9 11 31 - 36 33
13.
Верона
 Заявка 28 6 8 14 25 - 36 26
14.
Кальяри
 Заявка 28 6 8 14 29 - 49 26
15.
Эмполи
 Заявка 28 6 7 15 22 - 42 25
16.
Лечче
 Заявка 28 5 10 13 25 - 45 25
17.
Удинезе
 Заявка 27 3 15 9 26 - 41 24
18.
Фрозиноне
 Заявка 28 6 6 16 35 - 57 24
19.
Сассуоло
 Заявка 28 6 5 17 33 - 55 23
20.
Салернитана
 Заявка 28 2 8 18 23 - 58 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 14 12 1 1 36 - 7 37
2.
Болонья
 Заявка 15 11 2 2 26 - 8 35
3.
Милан
 Заявка 14 10 2 2 23 - 8 32
4.
Аталанта
 Заявка 14 10 1 3 31 - 10 31
5.
Ювентус
 Заявка 14 9 4 1 22 - 10 31
6.
Рома
 0:1 Заявка 14 9 3 2 33 - 15 30
7.
Фиорентина
 1:0 Заявка 14 9 2 3 25 - 13 29
8.
Торино
 Заявка 14 6 6 2 14 - 8 24
9.
Наполи
 Заявка 14 6 4 4 20 - 18 22
10.
Лацио
 Заявка 13 6 3 4 13 - 10 21
11.
Фрозиноне
 Заявка 14 6 3 5 23 - 23 21
12.
Дженоа
 Заявка 14 5 5 4 19 - 19 20
13.
Монца
 Заявка 14 5 5 4 17 - 17 20
14.
Кальяри
 Заявка 14 5 4 5 20 - 24 19
15.
Лечче
 Заявка 14 5 4 5 15 - 22 19
16.
Верона
 Заявка 13 4 5 4 15 - 16 17
17.
Сассуоло
 Заявка 14 4 3 7 18 - 25 15
18.
Удинезе
 Заявка 14 1 9 4 17 - 21 12
19.
Эмполи
 Заявка 14 2 4 8 9 - 19 10
20.
Салернитана
 Заявка 14 1 4 9 13 - 29 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 14 12 2 0 34 - 6 38
2.
Ювентус
 Заявка 14 8 3 3 22 - 13 27
3.
Милан
 Заявка 14 8 3 3 29 - 24 27
4.
Наполи
 Заявка 14 6 4 4 23 - 14 22
5.
Лацио
 Заявка 14 6 1 7 19 - 19 19
6.
Монца
 Заявка 14 5 4 5 14 - 19 19
7.
Рома
 0:1 Заявка 14 5 2 7 19 - 19 17
8.
Болонья
 Заявка 13 3 7 3 15 - 17 16
9.
Аталанта
 Заявка 14 4 4 6 20 - 22 16
10.
Фиорентина
 1:0 Заявка 14 4 4 6 15 - 17 16
11.
Эмполи
 Заявка 14 4 3 7 13 - 23 15
12.
Торино
 Заявка 14 3 5 6 12 - 18 14
13.
Дженоа
 Заявка 14 3 4 7 12 - 17 13
14.
Удинезе
 Заявка 13 2 6 5 9 - 20 12
15.
Верона
 Заявка 15 2 3 10 10 - 20 9
16.
Сассуоло
 Заявка 14 2 2 10 15 - 30 8
17.
Кальяри
 Заявка 14 1 4 9 9 - 25 7
18.
Салернитана
 Заявка 14 1 4 9 10 - 29 7
19.
Лечче
 Заявка 14 0 6 8 10 - 23 6
20.
Фрозиноне
 Заявка 14 0 3 11 12 - 34 3
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Интер Милан Мартинес Лаутаро 23 (2)
Ювентус Влахович Душан 15 (4)
Милан Жиру Оливье 12 (8)
Рома Дибала Пауло 12 (7)
Наполи Осимхен Виктор 11 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Рома Паредес Леандро 12
Фиорентина Раньери Лука 12
Верона Дуда Ондрей 2 8
Лечче Рамадани Юльбер 10
Лечче Понграчич Марин 1 8
Весь список
  • Первый тайм
  • Угловой
    42'
    Лопес с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, Раньери головой сбросил мяч в центр вратарской, где уже спокойно сыграл Свилар и перехватил мяч. 
  • 41'
    Бонавентура по правой половине поля ворвался в штрафную площадь и пробил по воротам, Н'Дика успел подставить ногу, мяч в итоге ушёл на угловой. 
  • Опасный момент
    40'
    Соттиль с левого фланга выполнил подачу на дальний угол вратарской, Белотти выиграл борьбу за мяч у Эль-Шаарави и направил мяч под дальнюю штангу, где уже был Паредес, который разрядил обстановку у своих ворот. 
  • 39'
    Бонавентура с левой половины поля выполнил подачу в центр штрафной площади, никто из партнёров по команде не смог добраться до мяча. 
  • Желтая карточка
    38'
    Полузащитник "Ромы" Леандро Паредес получил жёлтую карточку за грубую игру в центре поля против Мандрагоры. 
  • 37'
    Заканчивается постепенно первый тайм, который для "Ромы" по большому счёту получается провальным. 
  • Опасный момент
    36'
    Бираги с левой половины поля выполнил подачу на дальний угол вратарской, Белотти головой сбросил мяч в центр к линии вратарской, Соттиль головой пробил в правый угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой. 
  • Опасный момент
    35'
    Ауа получил мяч на левом углу штрафной площади и затем пробил в дальний угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой. 
  • Замена
    34'
    В составе "Ромы" произошла замена. Вместо Джанлуки Манчини на поле вышел Дин Хёйсен. 
  • Фол, нарушение
    33'
    Мандрагора в борьбе за мяч в центре поля нарушил правила против Дибалы. Игроки "Ромы" не стали торопиться при розыгрыше мяча. 
  • Угловой
    32'
    Бираги с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, Миленкович оторвался от соперника, но не смог подстроиться под мяч и пробить по воротам. 
  • 31'
    Бираги совершил рывок вперёд по левому флангу и затем выполнил подачу в центр штрафной площади, Н'Дика опередил Белотти и в подкате выбил мяч на угловой. 
  • 30'
    Анхелиньо с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, защитники "Фиорентины" сыграли внимательно и перехватили мяч. 
  • Угловой
    29'
    Лопес и Бираги разыграли корнер между собой на этот раз, далее с правого фланга Кристиано выполнил подачу в центр штрафной площади, никто из партнёров по команде не смог добраться до мяча. 
  • 28'
    Гонсалес активно поработал на правом фланге у штрафной площади "Ромы" и под давлением Н'Дика заработал угловой для своей команды. 
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    • Фол, нарушение
      27'
      Манчини в центре поля грубо сыграл против Белотти. Давиде Масса простил капитана "Ромы" и не стал показывать ему вторую жёлтую карточку. 
    • Фол, нарушение
      26'
      Льоренте в борьбе за верховой мяч в центре поля нарушил правила против Соттиля. Игроки "Фиорентины" не стали торопиться при розыгрыше мяча. 
    • Угловой
      25'
      Бираги с углового выполнил подачу на ближний угол вратарской, Гонсалес под давлением соперника пробил по воротам, мяч полетел высоковато на этот раз. 
    • Опасный момент
      24'
      Кристанте на левой половине поля у своей штрафной площади под давлением соперника потерял мяч, далее последовала передача на ближний угол штрафной площади "Ромы", Белотти зацепился за мяч и сильно пробил в ближний угол ворот, Свилар успел сложиться и перевёл мяч на угловой. 
    • Опасный момент
      23'
      Игроки "Фиорентины" разыграли стандарт без прямой подачи в штрафную площадь, далее уже от левого угла штрафной площади Гонсалес выполнил передачу к радиусу штрафной площади, Мандрагора пробил в левый угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой. 
    • Фол, нарушение
      22'
      Кристанте на своей половине поля нарушил правила против Бонавентуры. Игроки "Фиорентины" тщательно готовятся к стандарту. 
    • Угловой
      21'
      Паредес с углового выполнил подачу на дальний угол вратарской, мяч полетел слишком высоко и затем ушёл за лицевую линию поля. 
    • 20'
      Анхелиньо с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Раньери и Мандрагора отправили мяч на угловой. 
    • Описание гола
      19'
      ГО-О-О-О-О-ОЛ! 1:0!!! Раньери!!! Лопес с углового выполнил подачу в центр к линии вратарской, Раньери выиграл борьбу за мяч у Н'Дика и головой отправил мяч в левый угол ворот, Свилар уже ничего не мог поделать. 
    • 18'
      Гонсалес от радиуса штрафной площади пробил по воротам, мяч попал в ногу Льоренте и ушёл на угловой. 
    • 17'
      Дибала после скидки от Лукаку от радиуса штрафной площади в касание пробил в левый угол ворот, Пауло толком не попал по мячу, мяч в итоге сильно ушёл в сторону от цели. 
    • 16'
      Кристанте с правого фланга выполнил прострел в центр штрафной площади, защитники "Фиорентины" сыграли внимательно и перехватили мяч. 
    • 15'
      Игроки "Ромы" пока что решили покатать мяч и на своей половине поля, никто торопиться в первом тайме не собирается. 
    • 14'
      Поочерёдно "Рома" и "Фиорентина" пока что работают с мячом, но при этом у обеих команд в созидании есть большие проблемы. 
    • Фол, нарушение
      13'
      Манчини перестарался в борьбе за мяч на половине поля соперника, правила были нарушены против Соттиля. 
    • Фол, нарушение
      12'
      Мандрагора в борьбе за мяч в центре поля подыграл себе рукой, Давиде Масса всё видел и дал свисток в пользу "Ромы". 
    • 11'
      Кайоде из аута с правого фланга выполнил вброс мяча на ближний угол штрафной площади, Бонавентура головой сбросил мяч в центр штрафной площади, но далее уже Соттиль под давлением Анхелиньо не смог завершить момент ударом по воротам.  
    • Фол, нарушение
      10'
      Льоренте в центре поля в борьбе за верховой мяч нарушил правила против Белотти. Игроки "Фиорентины" не стали торопиться при розыгрыше мяча. 
    • 9'
      Гонсалес с правого фланга выполнил подачу в центр к линии вратарской, совсем немного не успел к мячу Бонавентура, чтобы завершить момент ударом по воротам, мяч в итоге забрал Свилар. 
    • Угловой
      8'
      Бираги с углового выполнил подачу на ближний угол вратарской, игроки "Ромы" сыграли внимательно и сразу же выбили мяч в аут. 
    • Опасный момент
      7'
      Бираги со стандарта выполнил подачу в штрафную площадь, мяч попал в Дибалу, который был в сетке, далее от левого угла вратарской Раньери под давлением соперника направил мяч в дальний угол ворот, мяч задел защитника "Ромы" и ушёл на угловой. 
    • Желтая карточка
      6'
      Центральный защитник "Ромы" Джанлука Манчини получил жёлтую карточку за грубую игру на левом фланге у своей штрафной площади против Соттиля. 
    • Опасный момент
      5'
      Лукаку вошёл в штрафную площадь по правой половине поля и плотно пробил в ближний угол ворот, Терраччиано отбил мяч перед собой, но защитники "Фиорентины" успели подстраховать своего голкипера. 
    • 4'
      Пока что "Рома" по большей части играет за счёт длинных забросов вперёд, но к этому "Фиорентина" уже готова и плотно работает по всем зонам. 
    • 3'
      Белотти отправился немного с ленцой прессинговать Свилара, Миле сыграл без ошибок и выбил мяч в центр поля. 
    • 2'
      Из центра поля последовал заброс на правый угол штрафной площади "Фиорентины", Анхелиньо оторвался от соперника и в касание пробил по воротам, мяч полетел слишком высоко. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. Сегодня нас ждёт очень интересная битва за очки во Флоренции. Обе команды нуждаются в победе, чтобы поправить своё турнирное положение, а поэтому ничья сегодня никого не устроит. 
    • До матча
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Фиорентина 1:0 Рома

    Исход игры
    Фиорентина
    18.5% (25)
    Ничья
    48.1% (65)
    Рома
    33.3% (45)
    Тотал 2.5
    Больше
    44.17% (53)
    Меньше
    55.83% (67)
    Обе команды забьют
    Да
    88.33% (106)
    Нет
    11.67% (14)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    39.3% (53)
    1:2 Рома
    20% (27)
    2:1 Фиорентина
    8.9% (12)
    2:2 Ничья
    6.7% (9)
    1:0 Фиорентина
    5.2% (7)
    0:1 Рома
    3.7% (5)
    1:3 Рома
    2.2% (3)
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