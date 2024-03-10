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  4. Серия A 2023-2024
Тур: 28. Стадион: . Главный судья: Сакки Хуан
Милан
0:0
Первый тайм: 23'
Эмполи
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 0
  • 4 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 81 Владение мячом, % 19

Владение мячом

Прогнозы 122
Милан 97.5% (119)
X 0.8% (1)
Эмполи 1.6% (2)
Все прогнозы
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Милан
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
16
Меньян
Майк
2
Калабрия
Давиде
28
Тиав
Малик
23
Томори
Фикайо
19
Эрнандес
Тео
14
Рейндерс
Тиджани
4
Беннасер
Исмаэль
11
Пулишич
Кристиан
8
Лофтус-Чик
Рубен
17
Окафор
Ноа
15
Йович
Лука
25
Каприле
Элия
34
Исмайли
Ардиан
4
Валюкевич
Себастьян
33
Луперто
Себастьяно
11
Гьяси
Эммануэль
3
Пеццелла
Джузеппе
21
Фаццини
Якопо
29
Мале
Юссеф
28
Камбьяги
Николо
27
Журковски
Шимон
10
Ньянг
М'Байе
Милан
4-2-3-1
Эмполи
3-4-2-1

История личных встреч

Милан
Эмполи

10 матчей

80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
40%
10%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

80%
30%
8 побед 3 ничьи 0 побед

5 матчей

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 3 победы

15 матчей

53.3%
33.3%
13.4%
8 побед 5 ничьих 2 победы

Первый тайм

33.3%
53.3%
13.4%
5 побед 8 ничьих 2 победы

Второй тайм

53.3%
26.7%
20%
8 побед 4 ничьи 3 победы

История матчей

СA
0:3
СA
0:0
СA
1:3
СA
1:0
СA
2:4
СA
3:0
СA
1:1
СA
1:2
СA
1:4
СA
2:2
СA
2:1
СA
1:1
СA
2:2
СA
1:3
СA
0:1

Голы

Всего голов

8
22

Голов в среднем за матч

1.14
2.75

Среднее время на гол

78
32

Всего голов

10
5

Голов в среднем за матч

1.25
0.71

Среднее время на гол

72
126

Всего голов

18
27

Голов в среднем за матч

1.2
1.8

Тотал матчей

2.5
14
Больше 93%
Меньше 7%
1
12
Больше 80%
Меньше 20%
3
10
Больше 67%
Меньше 33%
5
6
Больше 40%
Меньше 60%
9
2
Больше 13%
Меньше 87%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
14

Среднее время на гол

75
50

Бомбардиры внутри турнира

Милан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Жиру Оливье 12 (4) 0.43
Пулишич Кристиан 7 0.25
Лофтус-Чик Рубен 5 0.18
Йович Лука 5 0.18
Окафор Ноа 5 0.18
Леау Рафаэл 4 0.14
Эрнандес Тео 4 (1) 0.14
Томори Фикайо 3 0.11
Рейндерс Тиджани 2 0.07
Адли Ясин 1 0.04
Габбия Маттео 1 0.04
Траоре Шака 1 0.04
Шимич Ян-Карло 1 0.04
Калабрия Давиде 0 0
Флоренци Алессандро 0 0
Кьяер Симон 0 0
Меньян Майк 0 0
Чуквуэзе Саму 0 0
Муса Юнус 0 0
Тиав Малик 0 0
Эмполи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Журковски Шимон 4 0.14
Ньянг М'Байе 3 (3) 0.11
Капуто Франческо 3 (1) 0.11
Коваленко Виктор 2 0.07
Канчельери Маттео 2 0.07
Бальданци Томмазо 2 0.07
Луперто Себастьяно 1 0.04
Фаццини Якопо 1 0.04
Гьяси Эммануэль 1 0.04
Бастони Симоне 1 0.04
Марин Рэзван 0 0
Берешиньски Бартош 0 0
Эбюэхи Тайронн 0 0
Грасси Альберто 0 0
Камбьяги Николо 0 0

Карточки

Милан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эрнандес Тео 9 0
Калабрия Давиде 4 1
Флоренци Алессандро 5 0
Леау Рафаэл 5 0
Рейндерс Тиджани 5 0
Томори Фикайо 3 1
Тиав Малик 3 1
Лофтус-Чик Рубен 4 0
Муса Юнус 4 0
Стефано Пиоли 4 0
Йович Лука 2 1
Крунич Раде 3 0
Адли Ясин 3 0
Габбия Маттео 3 0
Жиру Оливье 1 1
Меньян Майк 1 1
Пулишич Кристиан 2 0
Кьяер Симон 1 0
Беннасер Исмаэль 1 0
Окафор Ноа 1 0
Хименес Алехандро 1 0
Ромеро Лука 1 0
Терраччано Филиппо 1 0
Эмполи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мале Юссеф 9 0
Канчельери Маттео 6 0
Гьяси Эммануэль 5 0
Валюкевич Себастьян 5 0
Какаче Либерато 5 0
Грасси Альберто 4 0
Фаццини Якопо 4 0
Раноккья Филиппо 3 0
Берешиньски Бартош 2 0
Бастони Симоне 2 0
Луперто Себастьяно 2 0
Камбьяги Николо 2 0
Журковски Шимон 2 0
Дестро Маттиа 1 0
Черри Альберто 1 0
Хаас Николас 1 0
Пеццелла Джузеппе 1 0
Марин Рэзван 1 0
Исмайли Ардиан 1 0
Мальдини Даниэль 1 0
Бальданци Томмазо 1 0

Результаты матчей

Милан
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
54% (7)
46% (6)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
38% (5)
15% (2)
Эмполи
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
36% (5)
50% (7)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (8)
29% (4)
14% (2)

Сухие победы

6
7

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

3
4

Упущенные победы

3
5
Милан
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
14% (2)
43% (6)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)
Эмполи
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

4
4

Волевые победы

12
17

Упущенные победы

24
5
Милан
54.5%
45.5%
12 побед 10 поражений
Первый тайм
33% (9)
44% (12)
22% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (10)
33% (9)
30% (8)
Эмполи
60%
40%
12 побед 8 поражений
Первый тайм
30% (8)
41% (11)
30% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (12)
33% (9)
22% (6)

Сухие победы

6
9

Сухие поражения

6
6

Волевые победы

15
21

Упущенные победы

27
10

Голы по времени матча

Забито

22
13
12 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 10
10 Забивали первыми 3
16 Не забивали 18
4
18%
1
8%
1-15
1
5%
1
8%
16-30
7
32%
1
8%
31-45
4
18%
0
0%
46-60
2
9%
4
31%
61-75
4
18%
6
46%
76-90

Пропущено

8
22
3 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 14
3 Пропускали первыми 9
7 Не пропускали 10
0
0%
3
14%
1-15
1
13%
3
14%
16-30
2
25%
2
9%
31-45
0
0%
6
27%
46-60
3
38%
3
14%
61-75
2
25%
5
23%
76-90

Забито

29
8
15 В 1-м тайме 5
14 Во 2-м тайме 3
10 Забивали первыми 3
13 Не забивали 23
3
10%
2
25%
1-15
5
17%
1
13%
16-30
7
24%
2
25%
31-45
3
10%
1
13%
46-60
2
7%
1
13%
61-75
9
31%
1
13%
76-90

Пропущено

24
20
9 В 1-м тайме 9
15 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 10
1
4%
4
20%
1-15
2
8%
4
20%
16-30
6
25%
1
5%
31-45
2
8%
2
10%
46-60
7
29%
29%
6
30%
61-75
6
25%
3
15%
76-90

Забито

51
21
27 В 1-м тайме 8
24 Во 2-м тайме 13
20 Забивали первыми 6
2 Не забивали 14
7
14%
3
14%
1-15
6
12%
2
10%
16-30
14
27%
3
14%
31-45
7
14%
1
5%
46-60
4
8%
5
24%
61-75
13
25%
7
33%
76-90

Пропущено

32
42
12 В 1-м тайме 17
20 Во 2-м тайме 25
7 Пропускали первыми 18
17 Не пропускали 20
1
3%
7
17%
1-15
3
9%
7
17%
16-30
8
25%
3
7%
31-45
2
6%
8
19%
46-60
10
31%
9
21%
61-75
8
25%
8
19%
76-90

Результаты последних матчей

Милан
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Милан - Славия Прага 4:2 Лацио - Милан 0:1 Милан - Аталанта 1:1 Ренн - Милан 3:2
Монца - Милан 4:2 Милан - Ренн 3:0 Милан - Наполи 1:0 Фрозиноне - Милан 2:3 Милан - Болонья 2:2 Удинезе - Милан 2:3 Милан - Рома 3:1 Милан - Аталанта 1:2 Эмполи - Милан 0:3 Милан - Кальяри 4:1 Милан - Сассуоло 1:0 Салернитана - Милан 2:2 Милан - Монца 3:0 Ньюкасл - Милан 1:2 Аталанта - Милан 3:2 Милан - Фрозиноне 3:1
Эмполи
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Эмполи - Кальяри 0:1 Сассуоло - Эмполи 2:3 Эмполи - Фиорентина 1:1 Салернитана - Эмполи 1:3
Эмполи - Дженоа 0:0 Ювентус - Эмполи 1:1 Эмполи - Монца 3:0 Верона - Эмполи 2:1 Эмполи - Милан 0:3 Кальяри - Эмполи 0:0 Эмполи - Лацио 0:2 Торино - Эмполи 1:0 Эмполи - Лечче 1:1 Дженоа - Эмполи 1:1 Эмполи - Сассуоло 3:4 Наполи - Эмполи 0:1 Фрозиноне - Эмполи 2:1 Эмполи - Аталанта 0:3 Фиорентина - Эмполи 0:2 Эмполи - Удинезе 0:0

Результаты матчей

Милан
Эмполи

Точный счет

1:0
4 раза 31%
0:1
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
0:1
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
0:2
2 раза 14%
0:3
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%

Точное количество голов

1
5 раз 38%
3
3 раза 23%
0
2 раза 15%
2
2 раза 15%
4
1 раз 8%
0
9 раз 64%
1
3 раза 21%
3
2 раза 14%

Точный счет

2:2
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
2:3
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
1:1
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
7:0
1 раз 8%

Точное количество голов

2
7 раз 50%
3
4 раза 29%
1
3 раза 21%
0
5 раз 38%
1
5 раз 38%
3
2 раза 15%
2
1 раз 8%

Точный счет

0:1
4 раза 15%
1:0
4 раза 15%
2:2
4 раза 15%
2:3
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
0:1
4 раза 15%
1:1
4 раза 15%
0:0
3 раза 11%
0:2
3 раза 11%
0:3
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
7:0
1 раз 4%

Точное количество голов

2
9 раз 33%
1
8 раз 30%
3
7 раз 26%
0
2 раза 7%
4
1 раз 4%
0
14 раз 52%
1
8 раз 30%
3
4 раза 15%
2
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Милан
Эмполи

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
2
0.5
Больше Меньше
5
9
6
7
1.5
2
12
4
9
2.5
2
12
1
12
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
3
1.5
Больше Меньше
3
10
4
10
2.5
2
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
25
2
0.5
Больше Меньше
13
14
17
10
1.5
5
22
8
19
2.5
4
23
1
26
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 28 24 3 1 70 - 13 75
2.
Ювентус
 Заявка 27 17 6 4 42 - 21 57
3.
Милан
 0:0 Заявка 28 17 6 5 51 - 32 57
4.
Болонья
 Заявка 28 14 9 5 41 - 25 51
5.
Рома
 Заявка 27 14 5 8 52 - 33 47
6.
Аталанта
 Заявка 27 14 4 9 49 - 30 46
7.
Наполи
 Заявка 28 12 8 8 43 - 32 44
8.
Фиорентина
 Заявка 27 12 6 9 39 - 30 42
9.
Лацио
 Заявка 27 12 4 11 32 - 29 40
10.
Монца
 Заявка 28 10 9 9 31 - 36 39
11.
Торино
 Заявка 28 9 11 8 26 - 26 38
12.
Дженоа
 Заявка 28 8 9 11 31 - 36 33
13.
Верона
 Заявка 28 6 8 14 25 - 36 26
14.
Эмполи
 0:0 Заявка 28 6 8 14 22 - 41 26
15.
Кальяри
 Заявка 28 6 8 14 29 - 49 26
16.
Лечче
 Заявка 28 5 10 13 25 - 45 25
17.
Удинезе
 Заявка 27 3 15 9 26 - 41 24
18.
Фрозиноне
 Заявка 28 6 6 16 35 - 57 24
19.
Сассуоло
 Заявка 28 6 5 17 33 - 55 23
20.
Салернитана
 Заявка 28 2 8 18 23 - 58 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 14 12 1 1 36 - 7 37
2.
Болонья
 Заявка 15 11 2 2 26 - 8 35
3.
Аталанта
 Заявка 14 10 1 3 31 - 10 31
4.
Ювентус
 Заявка 13 9 3 1 20 - 8 30
5.
Рома
 Заявка 14 9 3 2 33 - 15 30
6.
Милан
 0:0 Заявка 14 9 3 2 22 - 8 30
7.
Фиорентина
 Заявка 13 8 2 3 24 - 13 26
8.
Торино
 Заявка 14 6 6 2 14 - 8 24
9.
Наполи
 Заявка 14 6 4 4 20 - 18 22
10.
Лацио
 Заявка 13 6 3 4 13 - 10 21
11.
Фрозиноне
 Заявка 14 6 3 5 23 - 23 21
12.
Дженоа
 Заявка 14 5 5 4 19 - 19 20
13.
Монца
 Заявка 14 5 5 4 17 - 17 20
14.
Кальяри
 Заявка 14 5 4 5 20 - 24 19
15.
Лечче
 Заявка 14 5 4 5 15 - 22 19
16.
Верона
 Заявка 13 4 5 4 15 - 16 17
17.
Сассуоло
 Заявка 14 4 3 7 18 - 25 15
18.
Удинезе
 Заявка 14 1 9 4 17 - 21 12
19.
Эмполи
 0:0 Заявка 14 2 4 8 9 - 19 10
20.
Салернитана
 Заявка 14 1 4 9 13 - 29 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 14 12 2 0 34 - 6 38
2.
Ювентус
 Заявка 14 8 3 3 22 - 13 27
3.
Милан
 0:0 Заявка 14 8 3 3 29 - 24 27
4.
Наполи
 Заявка 14 6 4 4 23 - 14 22
5.
Лацио
 Заявка 14 6 1 7 19 - 19 19
6.
Монца
 Заявка 14 5 4 5 14 - 19 19
7.
Рома
 Заявка 13 5 2 6 19 - 18 17
8.
Болонья
 Заявка 13 3 7 3 15 - 17 16
9.
Фиорентина
 Заявка 14 4 4 6 15 - 17 16
10.
Эмполи
 0:0 Заявка 14 4 4 6 13 - 22 16
11.
Аталанта
 Заявка 13 4 3 6 18 - 20 15
12.
Торино
 Заявка 14 3 5 6 12 - 18 14
13.
Дженоа
 Заявка 14 3 4 7 12 - 17 13
14.
Удинезе
 Заявка 13 2 6 5 9 - 20 12
15.
Верона
 Заявка 15 2 3 10 10 - 20 9
16.
Сассуоло
 Заявка 14 2 2 10 15 - 30 8
17.
Кальяри
 Заявка 14 1 4 9 9 - 25 7
18.
Салернитана
 Заявка 14 1 4 9 10 - 29 7
19.
Лечче
 Заявка 14 0 6 8 10 - 23 6
20.
Фрозиноне
 Заявка 14 0 3 11 12 - 34 3
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Интер Милан Мартинес Лаутаро 23 (2)
Ювентус Влахович Душан 15 (4)
Милан Жиру Оливье 12 (8)
Рома Дибала Пауло 12 (7)
Наполи Осимхен Виктор 11 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Фиорентина Раньери Лука 12
Верона Дуда Ондрей 2 8
Рома Паредес Леандро 11
Лечче Рамадани Юльбер 10
Лечче Понграчич Марин 1 8
Весь список
  • Первый тайм
  • 24'
    Камбьяги слева навес к дальней штанге исполнил немного сильно. Мяч улетел за пределы поля.
  • Угловой
    22'
    Рейндерс от углового флага навесил к дальней штанге. Гости выбили мяч от ворот, но в контратаку перейти не смогли.
  • 21'
    Лофтус-Чик справа прорвался в штрафную площадь и прострелил в центр, где ситуацию смог разрядить Луперто.
  • Фол, нарушение
    20'
    Гьяси отобрал мяч в центре поля у Йовича с нарушением правил.
  • Угловой
    19'
    Беннасер исполнил подачу от углового флага. Последовала скидка к дальней штанге, где Пулишич с острого угла пробил по воротам. Каприле забрал мяч в руки.
  • 18'
    Пулишич справа навесил к дальней штанге, где Исмайли опередил Йовича и выбил мяч за пределы поля.
  • 17'
    Пеццелла слева навесил на Гьяси, который несильно головой пробил по воротам. Меньян забрал мяч в руки.
  • 16'
    "Эмполи" уверенно сдерживает стартовый натиск хозяев и уже сам раз за разом старается выбраться на чужую половину поля в контратаку. Пока без остроты.
  • Угловой
    15'
    Рейндерс исполнил подачу от углового флага, а в штрафной площ0ади Беннасер нарушил правила против Фаццини.
  • 14'
    Пулишич справа навесил к дальней штанге, где Окафор не смог выиграть борьбу вверху у Гьяси.
  • Фол, нарушение
    13'
    Беннасер в центре поля сбил Журковски. Встреча началась с большого количества мелких фолов им всего одного удара по воротам. Арбитр спокойно всё фиксирует и не вмешивается без надобности.
  • Фол, нарушение
    12'
    Ещё один фол в атаке. Теперь Калабрия на правом фланге толкнул в спину Пеццеллу.
  • Фол, нарушение
    11'
    Камбяги в чужой штрафной площади проиграл позицию Томори и подтолкнул защитника "Милана" в спину
  • Фол, нарушение
    10'
    Журковски у центрального круга немного придержал Йовича руками.
  • 9'
    Подача Калабрии справа получилась слишком сильной и высокой. Мяч улетел за пределы поля.
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    • Угловой
      8'
      Каприле забрал мяч в руки после подачи Лофтус-Чика от углового флага.
    • Опасный момент
      7'
      Пулишич справа из пределов штрафной площади пробил в ближний угол. Каприле в прыжке сумел отвести угрозу от ворот.
    • Угловой
      6'
      Хозяева первый угловой удар в матче разыграли. Опасно доставить мяч к воротам им не удалось.
    • 5'
      Окафор слева ушёл от двух соперников и навесил к воротам, где Йовича опередил Луперто и выбил мяч за пределы поля.
    • Фол, нарушение
      4'
      Пеццела в центре поля ударил по ногам Окафора. Это столкновение было уже не столь дружелюбным. Ноа не сразу поднялся с газона.
    • Фол, нарушение
      3'
      Ньянг в центральном круга завалил на газон Беннасера. Игроки поднялись с газона и спокойно пожали друг другу руки.
    • 2'
      "Милан" играет в полосатых чёрно-синих футболках и чёрных трусах, "Эмполи" - в синей форме.
    • Первый тайм начался
      1'
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Милан 0:0 Эмполи

    Исход игры
    Милан
    96.8% (122)
    Ничья
    1.6% (2)
    Эмполи
    1.6% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    40.17% (47)
    Меньше
    59.83% (70)
    Обе команды забьют
    Да
    35.04% (41)
    Нет
    64.96% (76)
    Популярный счёт
    2:0 Милан
    44.4% (56)
    2:1 Милан
    22.2% (28)
    1:0 Милан
    9.5% (12)
    3:0 Милан
    5.6% (7)
    3:1 Милан
    4.8% (6)
    1:1 Ничья
    1.6% (2)
    4:1 Милан
    1.6% (2)
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