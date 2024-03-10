Пеццелла слева навесил на Гьяси, который несильно головой пробил по воротам. Меньян забрал мяч в руки.

Пулишич справа навесил к дальней штанге, где Исмайли опередил Йовича и выбил мяч за пределы поля.

Беннасер исполнил подачу от углового флага. Последовала скидка к дальней штанге, где Пулишич с острого угла пробил по воротам. Каприле забрал мяч в руки.

Гьяси отобрал мяч в центре поля у Йовича с нарушением правил.

Лофтус-Чик справа прорвался в штрафную площадь и прострелил в центр, где ситуацию смог разрядить Луперто.

Рейндерс от углового флага навесил к дальней штанге. Гости выбили мяч от ворот, но в контратаку перейти не смогли.

Камбьяги слева навес к дальней штанге исполнил немного сильно. Мяч улетел за пределы поля.

16' "Эмполи" уверенно сдерживает стартовый натиск хозяев и уже сам раз за разом старается выбраться на чужую половину поля в контратаку. Пока без остроты.

15' Рейндерс исполнил подачу от углового флага, а в штрафной площ0ади Беннасер нарушил правила против Фаццини.

14' Пулишич справа навесил к дальней штанге, где Окафор не смог выиграть борьбу вверху у Гьяси.

13' Беннасер в центре поля сбил Журковски. Встреча началась с большого количества мелких фолов им всего одного удара по воротам. Арбитр спокойно всё фиксирует и не вмешивается без надобности.

12' Ещё один фол в атаке. Теперь Калабрия на правом фланге толкнул в спину Пеццеллу.

11' Камбяги в чужой штрафной площади проиграл позицию Томори и подтолкнул защитника "Милана" в спину

10' Журковски у центрального круга немного придержал Йовича руками.