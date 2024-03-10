Тур: 28. Стадион: Сан-Сиро. Главный судья: Сакки Хуан
0'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 0
-
4 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 4
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
81 Владение мячом, % 19
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
-
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-
6.50 Точный счёт – 1:0
16
Меньян
Майк
28
Тиав
Малик
19
Эрнандес
Тео
17
Окафор
Ноа
15
Йович
Лука
25
Каприле
Элия
29
Мале
Юссеф
10
Ньянг
М'Байе
- Основной состав
-
16 Меньян МайкВратарь
- Защитник
-
28 Тиав МаликЗащитник
- Защитник
-
19 Эрнандес ТеоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Окафор НоаПолузащитник
-
15 Йович ЛукаНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
20 Калюлю ПьерЗащитник
-
24 Кьяер СимонЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
80 Муса ЮнусПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Пиоли Стефано
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
-
25 Каприле ЭлияВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
29 Мале ЮссефПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Ньянг М'БайеНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
99 Бериша ЭтритВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Никола Давиде
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Милан
Эмполи
10 матчей
80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
40%
10%
5 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
80%
30%
8 побед 3 ничьи 0 побед
5 матчей
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
80%
20%
0 побед 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 3 победы
15 матчей
53.3%
33.3%
13.4%
8 побед 5 ничьих 2 победы
Первый тайм
33.3%
53.3%
13.4%
5 побед 8 ничьих 2 победы
Второй тайм
53.3%
26.7%
20%
8 побед 4 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
8
22
Голов в среднем за матч
1.14
2.75
Среднее время на гол
78
32
Всего голов
10
5
Голов в среднем за матч
1.25
0.71
Среднее время на гол
72
126
Всего голов
18
27
Голов в среднем за матч
1.2
1.8
Тотал матчей
2.5
14
Больше 93%
Меньше 7%
1
12
Больше 80%
Меньше 20%
3
10
Больше 67%
Меньше 33%
5
6
Больше 40%
Меньше 60%
9
2
Больше 13%
Меньше 87%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
Среднее время на гол
75
50
Бомбардиры внутри турнира
Милан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Жиру Оливье
|12 (4)
|0.43
|Пулишич Кристиан
|7
|0.25
|Лофтус-Чик Рубен
|5
|0.18
|Йович Лука
|5
|0.18
|Окафор Ноа
|5
|0.18
|Леау Рафаэл
|4
|0.14
|Эрнандес Тео
|4 (1)
|0.14
|Томори Фикайо
|3
|0.11
|Рейндерс Тиджани
|2
|0.07
|Адли Ясин
|1
|0.04
|Габбия Маттео
|1
|0.04
|Траоре Шака
|1
|0.04
|Шимич Ян-Карло
|1
|0.04
|Калабрия Давиде
|0
|0
|Флоренци Алессандро
|0
|0
|Кьяер Симон
|0
|0
|Меньян Майк
|0
|0
|Чуквуэзе Саму
|0
|0
|Муса Юнус
|0
|0
|Тиав Малик
|0
|0
Эмполи
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Журковски Шимон
|4
|0.14
|Ньянг М'Байе
|3 (3)
|0.11
|Капуто Франческо
|3 (1)
|0.11
|Коваленко Виктор
|2
|0.07
|Канчельери Маттео
|2
|0.07
|Бальданци Томмазо
|2
|0.07
|Луперто Себастьяно
|1
|0.04
|Фаццини Якопо
|1
|0.04
|Гьяси Эммануэль
|1
|0.04
|Бастони Симоне
|1
|0.04
|Марин Рэзван
|0
|0
|Берешиньски Бартош
|0
|0
|Эбюэхи Тайронн
|0
|0
|Грасси Альберто
|0
|0
|Камбьяги Николо
|0
|0
Карточки
Милан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эрнандес Тео
|9
|0
|Калабрия Давиде
|4
|1
|Флоренци Алессандро
|5
|0
|Леау Рафаэл
|5
|0
|Рейндерс Тиджани
|5
|0
|Томори Фикайо
|3
|1
|Тиав Малик
|3
|1
|Лофтус-Чик Рубен
|4
|0
|Муса Юнус
|4
|0
|Стефано Пиоли
|4
|0
|Йович Лука
|2
|1
|Крунич Раде
|3
|0
|Адли Ясин
|3
|0
|Габбия Маттео
|3
|0
|Жиру Оливье
|1
|1
|Меньян Майк
|1
|1
|Пулишич Кристиан
|2
|0
|Кьяер Симон
|1
|0
|Беннасер Исмаэль
|1
|0
|Окафор Ноа
|1
|0
|Хименес Алехандро
|1
|0
|Ромеро Лука
|1
|0
|Терраччано Филиппо
|1
|0
Эмполи
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мале Юссеф
|9
|0
|Канчельери Маттео
|6
|0
|Гьяси Эммануэль
|5
|0
|Валюкевич Себастьян
|5
|0
|Какаче Либерато
|5
|0
|Грасси Альберто
|4
|0
|Фаццини Якопо
|4
|0
|Раноккья Филиппо
|3
|0
|Берешиньски Бартош
|2
|0
|Бастони Симоне
|2
|0
|Луперто Себастьяно
|2
|0
|Камбьяги Николо
|2
|0
|Журковски Шимон
|2
|0
|Дестро Маттиа
|1
|0
|Черри Альберто
|1
|0
|Хаас Николас
|1
|0
|Пеццелла Джузеппе
|1
|0
|Марин Рэзван
|1
|0
|Исмайли Ардиан
|1
|0
|Мальдини Даниэль
|1
|0
|Бальданци Томмазо
|1
|0
Результаты матчей
Милан
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
54% (7)
46% (6)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
38% (5)
15% (2)
Эмполи
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
36% (5)
50% (7)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (8)
29% (4)
14% (2)
Сухие победы
6
7
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
3
4
Упущенные победы
3
5
Милан
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
14% (2)
43% (6)
43% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)
Эмполи
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
4
4
Волевые победы
12
17
Упущенные победы
24
5
Милан
54.5%
45.5%
12 побед 10 поражений
Первый тайм
33% (9)
44% (12)
22% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (10)
33% (9)
30% (8)
Эмполи
60%
40%
12 побед 8 поражений
Первый тайм
30% (8)
41% (11)
30% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (12)
33% (9)
22% (6)
Сухие победы
6
9
Сухие поражения
6
6
Волевые победы
15
21
Упущенные победы
27
10
Голы по времени матча
Забито
22
13
12 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 10
10 Забивали первыми 3
16 Не забивали 18
4
18%
1
8%
1-15
1
5%
1
8%
16-30
7
32%
1
8%
31-45
4
18%
0
0%
46-60
2
9%
4
31%
61-75
4
18%
6
46%
76-90
Пропущено
8
22
3 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 14
3 Пропускали первыми 9
7 Не пропускали 10
0
0%
3
14%
1-15
1
13%
3
14%
16-30
2
25%
2
9%
31-45
0
0%
6
27%
46-60
3
38%
3
14%
61-75
2
25%
5
23%
76-90
Забито
29
8
15 В 1-м тайме 5
14 Во 2-м тайме 3
10 Забивали первыми 3
13 Не забивали 23
3
10%
2
25%
1-15
5
17%
1
13%
16-30
7
24%
2
25%
31-45
3
10%
1
13%
46-60
2
7%
1
13%
61-75
9
31%
1
13%
76-90
Пропущено
24
20
9 В 1-м тайме 9
15 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 10
1
4%
4
20%
1-15
2
8%
4
20%
16-30
6
25%
1
5%
31-45
2
8%
2
10%
46-60
7
29%
29%
6
30%
61-75
6
25%
3
15%
76-90
Забито
51
21
27 В 1-м тайме 8
24 Во 2-м тайме 13
20 Забивали первыми 6
2 Не забивали 14
7
14%
3
14%
1-15
6
12%
2
10%
16-30
14
27%
3
14%
31-45
7
14%
1
5%
46-60
4
8%
5
24%
61-75
13
25%
7
33%
76-90
Пропущено
32
42
12 В 1-м тайме 17
20 Во 2-м тайме 25
7 Пропускали первыми 18
17 Не пропускали 20
1
3%
7
17%
1-15
3
9%
7
17%
16-30
8
25%
3
7%
31-45
2
6%
8
19%
46-60
10
31%
9
21%
61-75
8
25%
8
19%
76-90
Результаты последних матчей
Милан
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Милан - Славия Прага 4:2 Лацио - Милан 0:1 Милан - Аталанта 1:1 Ренн - Милан 3:2
Монца - Милан 4:2 Милан - Ренн 3:0 Милан - Наполи 1:0 Фрозиноне - Милан 2:3 Милан - Болонья 2:2 Удинезе - Милан 2:3 Милан - Рома 3:1 Милан - Аталанта 1:2 Эмполи - Милан 0:3 Милан - Кальяри 4:1 Милан - Сассуоло 1:0 Салернитана - Милан 2:2 Милан - Монца 3:0 Ньюкасл - Милан 1:2 Аталанта - Милан 3:2 Милан - Фрозиноне 3:1
Эмполи
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Эмполи - Кальяри 0:1 Сассуоло - Эмполи 2:3 Эмполи - Фиорентина 1:1 Салернитана - Эмполи 1:3
Эмполи - Дженоа 0:0 Ювентус - Эмполи 1:1 Эмполи - Монца 3:0 Верона - Эмполи 2:1 Эмполи - Милан 0:3 Кальяри - Эмполи 0:0 Эмполи - Лацио 0:2 Торино - Эмполи 1:0 Эмполи - Лечче 1:1 Дженоа - Эмполи 1:1 Эмполи - Сассуоло 3:4 Наполи - Эмполи 0:1 Фрозиноне - Эмполи 2:1 Эмполи - Аталанта 0:3 Фиорентина - Эмполи 0:2 Эмполи - Удинезе 0:0
Результаты матчей
Милан
Эмполи
Точный счет
1:0
4 раза 31%
0:1
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
0:1
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
0:2
2 раза 14%
0:3
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
Точное количество голов
1
5 раз 38%
3
3 раза 23%
0
2 раза 15%
2
2 раза 15%
4
1 раз 8%
0
9 раз 64%
1
3 раза 21%
3
2 раза 14%
Точный счет
2:2
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
2:3
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
1:1
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
7:0
1 раз 8%
Точное количество голов
2
7 раз 50%
3
4 раза 29%
1
3 раза 21%
0
5 раз 38%
1
5 раз 38%
3
2 раза 15%
2
1 раз 8%
Точный счет
0:1
4 раза 15%
1:0
4 раза 15%
2:2
4 раза 15%
2:3
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
0:1
4 раза 15%
1:1
4 раза 15%
0:0
3 раза 11%
0:2
3 раза 11%
0:3
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
7:0
1 раз 4%
Точное количество голов
2
9 раз 33%
1
8 раз 30%
3
7 раз 26%
0
2 раза 7%
4
1 раз 4%
0
14 раз 52%
1
8 раз 30%
3
4 раза 15%
2
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Милан
Эмполи
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
112
Больше Меньше
59
67
212
49
212
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
113
Больше Меньше
310
410
211
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
252
Больше Меньше
1314
1710
522
819
423
126
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|28
|24
|3
|1
|70 - 13
|75
|2.
|Заявка
|27
|17
|6
|4
|42 - 21
|57
|3.
|0:0 Заявка
|28
|17
|6
|5
|51 - 32
|57
|4.
|Заявка
|28
|14
|9
|5
|41 - 25
|51
|5.
|Заявка
|27
|14
|5
|8
|52 - 33
|47
|6.
|Заявка
|27
|14
|4
|9
|49 - 30
|46
|7.
|Заявка
|28
|12
|8
|8
|43 - 32
|44
|8.
|Заявка
|27
|12
|6
|9
|39 - 30
|42
|9.
|Заявка
|27
|12
|4
|11
|32 - 29
|40
|10.
|Заявка
|28
|10
|9
|9
|31 - 36
|39
|11.
|Заявка
|28
|9
|11
|8
|26 - 26
|38
|12.
|Заявка
|28
|8
|9
|11
|31 - 36
|33
|13.
|Заявка
|28
|6
|8
|14
|25 - 36
|26
|14.
|0:0 Заявка
|28
|6
|8
|14
|22 - 41
|26
|15.
|Заявка
|28
|6
|8
|14
|29 - 49
|26
|16.
|Заявка
|28
|5
|10
|13
|25 - 45
|25
|17.
|Заявка
|27
|3
|15
|9
|26 - 41
|24
|18.
|Заявка
|28
|6
|6
|16
|35 - 57
|24
|19.
|Заявка
|28
|6
|5
|17
|33 - 55
|23
|20.
|Заявка
|28
|2
|8
|18
|23 - 58
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|12
|1
|1
|36 - 7
|37
|2.
|Заявка
|15
|11
|2
|2
|26 - 8
|35
|3.
|Заявка
|14
|10
|1
|3
|31 - 10
|31
|4.
|Заявка
|13
|9
|3
|1
|20 - 8
|30
|5.
|Заявка
|14
|9
|3
|2
|33 - 15
|30
|6.
|0:0 Заявка
|14
|9
|3
|2
|22 - 8
|30
|7.
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|24 - 13
|26
|8.
|Заявка
|14
|6
|6
|2
|14 - 8
|24
|9.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|20 - 18
|22
|10.
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|13 - 10
|21
|11.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|23 - 23
|21
|12.
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|19 - 19
|20
|13.
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|17 - 17
|20
|14.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|20 - 24
|19
|15.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|15 - 22
|19
|16.
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|15 - 16
|17
|17.
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|18 - 25
|15
|18.
|Заявка
|14
|1
|9
|4
|17 - 21
|12
|19.
|0:0 Заявка
|14
|2
|4
|8
|9 - 19
|10
|20.
|Заявка
|14
|1
|4
|9
|13 - 29
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|12
|2
|0
|34 - 6
|38
|2.
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|22 - 13
|27
|3.
|0:0 Заявка
|14
|8
|3
|3
|29 - 24
|27
|4.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|23 - 14
|22
|5.
|Заявка
|14
|6
|1
|7
|19 - 19
|19
|6.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|14 - 19
|19
|7.
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|19 - 18
|17
|8.
|Заявка
|13
|3
|7
|3
|15 - 17
|16
|9.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|15 - 17
|16
|10.
|0:0 Заявка
|14
|4
|4
|6
|13 - 22
|16
|11.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|18 - 20
|15
|12.
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|12 - 18
|14
|13.
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|12 - 17
|13
|14.
|Заявка
|13
|2
|6
|5
|9 - 20
|12
|15.
|Заявка
|15
|2
|3
|10
|10 - 20
|9
|16.
|Заявка
|14
|2
|2
|10
|15 - 30
|8
|17.
|Заявка
|14
|1
|4
|9
|9 - 25
|7
|18.
|Заявка
|14
|1
|4
|9
|10 - 29
|7
|19.
|Заявка
|14
|0
|6
|8
|10 - 23
|6
|20.
|Заявка
|14
|0
|3
|11
|12 - 34
|3
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- — Вылет в Серию B
|Интер Милан
|Мартинес Лаутаро
|23 (2)
|Ювентус
|Влахович Душан
|15 (4)
|Милан
|Жиру Оливье
|12 (8)
|Рома
|Дибала Пауло
|12 (7)
|Наполи
|Осимхен Виктор
|11 (3)
|Фиорентина
|Раньери Лука
|12
|Верона
|Дуда Ондрей
|2 8
|Рома
|Паредес Леандро
|11
|Лечче
|Рамадани Юльбер
|10
|Лечче
|Понграчич Марин
|1 8
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
-
-
-
-
-
6.50 Точный счёт – 1:0
Прогнозы на матч Милан 0:0 Эмполи
Исход игры
Милан
96.8% (122)
Ничья
1.6% (2)
Эмполи
1.6% (2)
Тотал 2.5
Больше
40.17% (47)
Меньше
59.83% (70)
Обе команды забьют
Да
35.04% (41)
Нет
64.96% (76)
Популярный счёт
2:0 Милан
44.4% (56)
2:1 Милан
22.2% (28)
1:0 Милан
9.5% (12)
3:0 Милан
5.6% (7)
3:1 Милан
4.8% (6)
1:1 Ничья
1.6% (2)
4:1 Милан
1.6% (2)
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