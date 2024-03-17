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  3. Германия
  4. Бундеслига 2 2023-2024
Тур: 26. Стадион: .
Карлсруэ
7:0
Конец матча
Магдебург
0'
1:0
8' Гол
Франке Марсель
2:0
13' Гол
Зивзивадзе Буду
3:0
25' Гол
Зивзивадзе Буду
29' Желтая карточка
Белль-Белль Леон
4:0
40' Гол
Небель Пауль
5:0
50' Гол
Байфус Марцель
6:0
51' Гол
Матанович Игорь
7:0
90' Пенальти
Ванитцек Марвин
90'+4
23
Древес
Патрик
2
Юнг
Себастьян
28
Франке
Марсель
4
Байфус
Марцель
20
Херольд
Дэвид
8
Гондорф
Жером
6
Йенсен
Леон
10
Ванитцек
Марвин
26
Небель
Пауль
9
Матанович
Игорь
11
Зивзивадзе
Буду
1
Райманн
Доминик
3
Хоти
Анди
6
Эльфадли
Даниэль
15
Эбер
Даниэль
19
Белль-Белль
Леон
25
Гнака
Силас
29
Конде
Амара
11
Эль-Ханкури
Мохамед
23
Атик
Бариш
26
Шулер
Лука
37
Ито
Тацуя
Карлсруэ
4-1-2-1-2
Магдебург
3-4-3

История личных встреч

Карлсруэ
Магдебург

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

300%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

5 матчей

20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 1 победа

Второй тайм

20%
20%
60%
1 победа 1 ничья 3 победы

История матчей

Б2
1:1
Б2
1:1
Б2
2:3
Б3
2:0
Б3
1:0

Голы

Всего голов

3
2

Голов в среднем за матч

1.5
0.67

Среднее время на гол

60
135

Всего голов

4
3

Голов в среднем за матч

1.33
1.5

Среднее время на гол

67
60

Всего голов

7
5

Голов в среднем за матч

1.4
1

Тотал матчей

2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

64
90

Бомбардиры внутри турнира

Карлсруэ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Матанович Игорь 11 0.42
Зивзивадзе Буду 10 0.38
Ванитцек Марвин 8 (2) 0.31
Шлойзенер Фабиан 7 0.27
Небель Пауль 3 0.12
Штиндль Ларс 3 0.12
Бурнич Дженис 2 0.08
Йенсен Леон 2 0.08
Гондорф Жером 1 0.04
Франке Марсель 1 0.04
Херольд Дэвид 1 0.04
Бормут Робин 1 0.04
Кобальд Кристоф 1 0.04
Байфус Марцель 1 0.04
Юнг Себастьян 0 0
Хайзе Филип 0 0
Тиеде Марко 0 0
Магдебург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шулер Лука 5 0.19
Атик Бариш 4 0.15
Гнака Силас 4 0.15
Кастаньос Люк 4 0.15
Бокхорн Эберт 3 0.12
Кремпицки Коннор 3 0.12
Эль-Ханкури Мохамед 3 (1) 0.12
Арслан Ахмет 2 0.08
Ито Тацуя 2 0.08
Сека Джейсон 1 0.04
Конде Амара 1 0.04
Белль-Белль Леон 1 0.04
Амаечи Ксавьер 1 0.04
Tobias Mueller 1 0.04
Югоне Жан 1 0.04
Emir Kuhinja 1 0.04
Пиччини Кристиано 1 (1) 0.04

Карточки

Карлсруэ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Йенсен Леон 7 0
Ванитцек Марвин 5 0
Бурнич Дженис 5 0
Небель Пауль 5 0
Франке Марсель 4 0
Юнг Себастьян 3 0
Хайзе Филип 3 0
Гондорф Жером 3 0
Бормут Робин 3 0
Шлойзенер Фабиан 2 0
Рапп Николай 2 0
Штиндль Ларс 1 0
Тиеде Марко 1 0
Байфус Марцель 1 0
Матанович Игорь 1 0
Магдебург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Атик Бариш 9 0
Эбер Даниэль 5 1
Югоне Жан 5 1
Эльфадли Даниэль 2 2
Бокхорн Эберт 5 0
Белль-Белль Леон 5 0
Кастаньос Люк 4 0
Кремпицки Коннор 4 0
Tobias Mueller 4 0
Эль-Ханкури Мохамед 4 0
Сека Джейсон 4 0
Шулер Лука 2 1
Пиччини Кристиано 2 0
Арслан Ахмет 2 0
Гнака Силас 2 0
Ито Тацуя 2 0
Амаечи Ксавьер 2 0
Лоуренс Джеймс 1 0
Конде Амара 1 0
Кристиан Титц 1 0

Результаты матчей

Карлсруэ
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
57% (8)
14% (2)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (8)
21% (3)
21% (3)
Магдебург
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
8% (1)
62% (8)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

5
2

Упущенные победы

9
8
Карлсруэ
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (7)
17% (2)
25% (3)
Магдебург
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

12
7

Упущенные победы

14
20
Карлсруэ
72.2%
27.8%
13 побед 5 поражений
Первый тайм
42% (11)
27% (7)
31% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (15)
19% (5)
23% (6)
Магдебург
31.6%
68.4%
6 побед 13 поражений
Первый тайм
31% (8)
35% (9)
35% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (6)
27% (7)
50% (13)

Сухие победы

7
2

Сухие поражения

3
7

Волевые победы

17
9

Упущенные победы

23
28

Голы по времени матча

Забито

33
14
16 В 1-м тайме 6
17 Во 2-м тайме 8
9 Забивали первыми 5
14 Не забивали 19
6
18%
1
7%
1-15
4
12%
5
36%
16-30
6
18%
0
0%
31-45
6
18%
3
21%
46-60
3
9%
3
21%
61-75
8
24%
2
14%
76-90

Пропущено

19
24
9 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 13
5 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 10
1
5%
4
17%
1-15
6
32%
2
8%
16-30
2
11%
5
21%
31-45
2
11%
6
25%
46-60
7
37%
5
21%
61-75
1
5%
2
8%
76-90

Забито

20
25
10 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 14
6 Забивали первыми 7
17 Не забивали 14
6
30%
2
8%
1-15
1
5%
4
16%
16-30
3
15%
5
20%
31-45
5
25%
4
16%
46-60
0
0%
4
16%
61-75
5
25%
6
24%
76-90

Пропущено

24
16
13 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 10
7
29%
29%
3
19%
1-15
2
8%
3
19%
16-30
4
17%
3
19%
31-45
3
13%
3
19%
46-60
5
21%
2
13%
61-75
3
13%
2
13%
76-90

Забито

53
39
26 В 1-м тайме 17
27 Во 2-м тайме 22
15 Забивали первыми 12
5 Не забивали 7
12
23%
3
8%
1-15
5
9%
9
23%
16-30
9
17%
5
13%
31-45
11
21%
7
18%
46-60
3
6%
7
18%
61-75
13
25%
8
21%
76-90

Пропущено

43
40
22 В 1-м тайме 20
21 Во 2-м тайме 20
11 Пропускали первыми 12
22 Не пропускали 20
8
19%
7
18%
1-15
8
19%
5
13%
16-30
6
14%
8
20%
31-45
5
12%
9
23%
46-60
12
28%
7
18%
61-75
4
9%
4
10%
76-90

Результаты последних матчей

Карлсруэ
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Хольштайн Киль - Карлсруэ 1:0 Карлсруэ - Гройтер Фюрт 4:0 Кайзерслаутерн - Карлсруэ 0:4 Карлсруэ - Киккерс Оффенбах 1:5
Карлсруэ - Фортуна 2:2 Айнтрахт Бр - Карлсруэ 2:0 Карлсруэ - Веен Висбаден 2:2 Гамбург - Карлсруэ 3:4 Карлсруэ - Оснабрюк 2:1 Карлсруэ - Нюрнберг 3:1 Карлсруэ - Люцерн 3:1 Карлсруэ - Ульм 1846 4:0 Карлсруэ - Эльвeрсберг 3:2 Ганновер 96 - Карлсруэ 2:2 Карлсруэ - Ганза 2:2 Карлсруэ - Нюрнберг 4:1 Карлсруэ - Ульм 1846 0:2 Герта - Карлсруэ 2:2 Карлсруэ - Падерборн 0:3 Санкт-Паули - Карлсруэ 2:1
Магдебург
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Магдебург - Нюрнберг 0:1 Падерборн - Магдебург 0:0 Магдебург - Шальке 04 3:0 Герта - Магдебург 3:2
Магдебург - Санкт-Паули 1:0 Магдебург - Хольштайн Киль 1:1 Айнтрахт Бр - Магдебург 1:0 Магдебург - Веен Висбаден 1:0 МТК Будапешт - Магдебург 2:4 Сепси - Магдебург 2:1 Динамо Дрезден - Магдебург 2:2 Магдебург - Фортуна 2:3 Гройтер Фюрт - Магдебург 1:1 Магдебург - Фортуна 1:2 Магдебург - Кайзерслаутерн 4:1 Оснабрюк - Магдебург 0:2 Магдебург - Ганза 1:2 Гамбург - Магдебург 2:0 Хольштайн Киль - Магдебург 3:3 Магдебург - Эльвeрсберг 1:2

Результаты матчей

Карлсруэ
Магдебург

Точный счет

2:2
4 раза 29%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
7:0
1 раз 7%
1:1
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
6:4
1 раз 8%

Точное количество голов

2
6 раз 43%
0
2 раза 14%
3
2 раза 14%
4
2 раза 14%
1
1 раз 7%
7
1 раз 7%
1
7 раз 54%
2
2 раза 15%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
6
1 раз 8%

Точный счет

1:0
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
0:4
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
0:0
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
7:0
1 раз 8%

Точное количество голов

0
3 раза 25%
1
3 раза 25%
2
2 раза 17%
3
2 раза 17%
4
2 раза 17%
0
6 раз 46%
1
3 раза 23%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%

Точный счет

2:2
6 раз 23%
1:0
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
7:0
1 раз 4%
1:1
5 раз 19%
1:0
4 раза 15%
0:0
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
6:4
1 раз 4%
7:0
1 раз 4%

Точное количество голов

2
8 раз 31%
0
5 раз 19%
1
4 раза 15%
3
4 раза 15%
4
4 раза 15%
7
1 раз 4%
1
10 раз 38%
0
7 раз 27%
2
4 раза 15%
3
2 раза 8%
4
2 раза 8%
6
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Карлсруэ
Магдебург

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
2
0.5
Больше Меньше
12
1
11
3
1.5
5
8
5
9
2.5
3
10
3
11
3.5
2
11
1
13
4.5
1
12
1
13
5.5
1
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
3
0.5
Больше Меньше
7
6
6
6
1.5
4
9
4
8
2.5
2
11
2
10
3.5
1
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
21
5
0.5
Больше Меньше
19
7
17
9
1.5
9
17
9
17
2.5
5
21
5
21
3.5
3
23
1
25
4.5
1
25
1
25
5.5
1
25
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Санкт-Паули
 26 15 9 2 48 - 25 54
2.
Хольштайн Киль
 26 15 4 7 49 - 34 49
3.
Гамбург
 26 13 5 8 50 - 37 44
4.
Фортуна
 26 12 7 7 56 - 34 43
5.
Ганновер 96
 26 10 10 6 47 - 35 40
6.
Падерборн
 26 11 6 9 40 - 43 39
7.
Гройтер Фюрт
 26 11 5 10 37 - 38 38
8.
Карлсруэ
 26 10 8 8 55 - 41 38
9.
Герта
 26 10 7 9 50 - 43 37
10.
Нюрнберг
 26 10 6 10 35 - 45 36
11.
Эльвeрсберг
 26 10 5 11 39 - 43 35
12.
Магдебург
 26 8 7 11 38 - 41 31
13.
Веен Висбаден
 26 8 7 11 30 - 34 31
14.
Шальке 04
 26 9 3 14 42 - 54 30
15.
Кайзерслаутерн
 26 8 5 13 42 - 51 29
16.
Ганза
 26 8 4 14 24 - 41 28
17.
Айнтрахт Бр
 26 8 3 15 25 - 39 27
18.
Оснабрюк
 26 3 9 14 24 - 53 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Санкт-Паули
 13 8 5 0 26 - 9 29
2.
Гамбург
 13 9 0 4 29 - 16 27
3.
Гройтер Фюрт
 13 8 2 3 25 - 15 26
4.
Ганновер 96
 13 7 5 1 29 - 13 26
5.
Карлсруэ
 14 7 5 2 34 - 18 26
6.
Шальке 04
 13 7 2 4 26 - 19 23
7.
Хольштайн Киль
 13 7 1 5 25 - 22 22
8.
Герта
 13 6 4 3 32 - 17 22
9.
Магдебург
 13 6 3 4 24 - 17 21
10.
Фортуна
 13 6 3 4 23 - 18 21
11.
Кайзерслаутерн
 13 6 1 6 25 - 26 19
12.
Нюрнберг
 13 5 4 4 18 - 20 19
13.
Падерборн
 13 5 3 5 19 - 20 18
14.
Айнтрахт Бр
 13 5 3 5 15 - 17 18
15.
Веен Висбаден
 12 4 5 3 14 - 14 17
16.
Эльвeрсберг
 13 5 2 6 18 - 22 17
17.
Ганза
 13 5 2 6 15 - 20 17
18.
Оснабрюк
 13 2 5 6 11 - 20 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хольштайн Киль
 13 8 3 2 24 - 12 27
2.
Санкт-Паули
 13 7 4 2 22 - 16 25
3.
Фортуна
 13 6 4 3 33 - 16 22
4.
Падерборн
 13 6 3 4 21 - 23 21
5.
Эльвeрсберг
 13 5 3 5 21 - 21 18
6.
Нюрнберг
 13 5 2 6 17 - 25 17
7.
Гамбург
 13 4 5 4 21 - 21 17
8.
Герта
 13 4 3 6 18 - 26 15
9.
Ганновер 96
 13 3 5 5 18 - 22 14
10.
Веен Висбаден
 14 4 2 8 16 - 20 14
11.
Карлсруэ
 12 3 3 6 21 - 23 12
12.
Гройтер Фюрт
 13 3 3 7 12 - 23 12
13.
Ганза
 13 3 2 8 9 - 21 11
14.
Кайзерслаутерн
 13 2 4 7 17 - 25 10
15.
Магдебург
 13 2 4 7 14 - 24 10
16.
Айнтрахт Бр
 13 3 0 10 10 - 22 9
17.
Шальке 04
 13 2 1 10 16 - 35 7
18.
Оснабрюк
 13 1 4 8 13 - 33 7
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Выход в плей-офф
  • — Плей-офф зоны вылета
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Гамбург Глацель Роберт 16 (4)
Фортуна Цолис Христос 15 (6)
Герта Табакович Харис 15 (4)
Санкт-Паули Хартель Марсель 14 (9)
Кайзерслаутерн Ахе Рагнар 14
Весь список

Топ нарушителей
Нюрнберг Кастроп Йенс 2 9
Магдебург Атик Бариш 9
Оснабрюк Dave Gnaase 9
Гамбург Хайер Моритц 1 7
Айнтрахт Бр Николау Яннис 2 5
Весь список
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