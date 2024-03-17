Тур: 26. Стадион: BBBank Wildpark.
0'
1:0
8' ГолФранке Марсель
2:0
13' ГолЗивзивадзе Буду
3:0
25' ГолЗивзивадзе Буду
29' Желтая карточкаБелль-Белль Леон
4:0
40' ГолНебель Пауль
5:0
50' ГолБайфус Марцель
6:0
51' ГолМатанович Игорь
7:0
90' ПенальтиВанитцек Марвин
90'+4
Ход матча
8'
13'
2:0
25'
3:0
29'
40'
4:0
50'
5:0
51'
6:0
90'
7:0
Статистика матча
-
13 Удары по воротам 6
-
11 Удары в створ 2
-
9 Угловые 4
-
1 Офсайды 4
-
12 Нарушения правил 9
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
376 Количество передач 572
-
41 Владение мячом, % 59
26
Небель
Пауль
15
Эбер
Даниэль
25
Гнака
Силас
29
Конде
Амара
23
Атик
Бариш
26
Шулер
Лука
37
Ито
Тацуя
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Небель ПаульПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
29 Вейсc МаксимВратарь
-
21 Тиеде МаркоЗащитник
- Защитник
-
16 Хайзе ФилипЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Айхнер Кристиан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Эбер ДаниэльЗащитник
- Полузащитник
-
25 Гнака СиласПолузащитник
-
29 Конде АмараПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Атик БаришНападающий
-
26 Шулер ЛукаНападающий
-
37 Ито ТацуяНападающий
- Запасные игроки
-
30 Крут НоаВратарь
- Защитник
-
10 Сека ДжейсонПолузащитник
- Полузащитник
-
24 Югоне ЖанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Титц Кристиан
История личных встреч
Карлсруэ
Магдебург
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
300%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед
4 матча
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
5 матчей
20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 1 победа
Второй тайм
20%
20%
60%
1 победа 1 ничья 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
3
2
Голов в среднем за матч
1.5
0.67
Среднее время на гол
60
135
Всего голов
4
3
Голов в среднем за матч
1.33
1.5
Среднее время на гол
67
60
Всего голов
7
5
Голов в среднем за матч
1.4
1
Тотал матчей
2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
Среднее время на гол
64
90
Бомбардиры внутри турнира
Карлсруэ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Матанович Игорь
|11
|0.42
|Зивзивадзе Буду
|10
|0.38
|Ванитцек Марвин
|8 (2)
|0.31
|Шлойзенер Фабиан
|7
|0.27
|Небель Пауль
|3
|0.12
|Штиндль Ларс
|3
|0.12
|Бурнич Дженис
|2
|0.08
|Йенсен Леон
|2
|0.08
|Гондорф Жером
|1
|0.04
|Франке Марсель
|1
|0.04
|Херольд Дэвид
|1
|0.04
|Бормут Робин
|1
|0.04
|Кобальд Кристоф
|1
|0.04
|Байфус Марцель
|1
|0.04
|Юнг Себастьян
|0
|0
|Хайзе Филип
|0
|0
|Тиеде Марко
|0
|0
Магдебург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шулер Лука
|5
|0.19
|Атик Бариш
|4
|0.15
|Гнака Силас
|4
|0.15
|Кастаньос Люк
|4
|0.15
|Бокхорн Эберт
|3
|0.12
|Кремпицки Коннор
|3
|0.12
|Эль-Ханкури Мохамед
|3 (1)
|0.12
|Арслан Ахмет
|2
|0.08
|Ито Тацуя
|2
|0.08
|Сека Джейсон
|1
|0.04
|Конде Амара
|1
|0.04
|Белль-Белль Леон
|1
|0.04
|Амаечи Ксавьер
|1
|0.04
|Tobias Mueller
|1
|0.04
|Югоне Жан
|1
|0.04
|Emir Kuhinja
|1
|0.04
|Пиччини Кристиано
|1 (1)
|0.04
Карточки
Карлсруэ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Йенсен Леон
|7
|0
|Ванитцек Марвин
|5
|0
|Бурнич Дженис
|5
|0
|Небель Пауль
|5
|0
|Франке Марсель
|4
|0
|Юнг Себастьян
|3
|0
|Хайзе Филип
|3
|0
|Гондорф Жером
|3
|0
|Бормут Робин
|3
|0
|Шлойзенер Фабиан
|2
|0
|Рапп Николай
|2
|0
|Штиндль Ларс
|1
|0
|Тиеде Марко
|1
|0
|Байфус Марцель
|1
|0
|Матанович Игорь
|1
|0
Магдебург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Атик Бариш
|9
|0
|Эбер Даниэль
|5
|1
|Югоне Жан
|5
|1
|Эльфадли Даниэль
|2
|2
|Бокхорн Эберт
|5
|0
|Белль-Белль Леон
|5
|0
|Кастаньос Люк
|4
|0
|Кремпицки Коннор
|4
|0
|Tobias Mueller
|4
|0
|Эль-Ханкури Мохамед
|4
|0
|Сека Джейсон
|4
|0
|Шулер Лука
|2
|1
|Пиччини Кристиано
|2
|0
|Арслан Ахмет
|2
|0
|Гнака Силас
|2
|0
|Ито Тацуя
|2
|0
|Амаечи Ксавьер
|2
|0
|Лоуренс Джеймс
|1
|0
|Конде Амара
|1
|0
|Кристиан Титц
|1
|0
Результаты матчей
Карлсруэ
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
57% (8)
14% (2)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (8)
21% (3)
21% (3)
Магдебург
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
8% (1)
62% (8)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
5
2
Упущенные победы
9
8
Карлсруэ
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (7)
17% (2)
25% (3)
Магдебург
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
12
7
Упущенные победы
14
20
Карлсруэ
72.2%
27.8%
13 побед 5 поражений
Первый тайм
42% (11)
27% (7)
31% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (15)
19% (5)
23% (6)
Магдебург
31.6%
68.4%
6 побед 13 поражений
Первый тайм
31% (8)
35% (9)
35% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (6)
27% (7)
50% (13)
Сухие победы
7
2
Сухие поражения
3
7
Волевые победы
17
9
Упущенные победы
23
28
Голы по времени матча
Забито
33
14
16 В 1-м тайме 6
17 Во 2-м тайме 8
9 Забивали первыми 5
14 Не забивали 19
6
18%
1
7%
1-15
4
12%
5
36%
16-30
6
18%
0
0%
31-45
6
18%
3
21%
46-60
3
9%
3
21%
61-75
8
24%
2
14%
76-90
Пропущено
19
24
9 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 13
5 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 10
1
5%
4
17%
1-15
6
32%
2
8%
16-30
2
11%
5
21%
31-45
2
11%
6
25%
46-60
7
37%
5
21%
61-75
1
5%
2
8%
76-90
Забито
20
25
10 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 14
6 Забивали первыми 7
17 Не забивали 14
6
30%
2
8%
1-15
1
5%
4
16%
16-30
3
15%
5
20%
31-45
5
25%
4
16%
46-60
0
0%
4
16%
61-75
5
25%
6
24%
76-90
Пропущено
24
16
13 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 10
7
29%
29%
3
19%
1-15
2
8%
3
19%
16-30
4
17%
3
19%
31-45
3
13%
3
19%
46-60
5
21%
2
13%
61-75
3
13%
2
13%
76-90
Забито
53
39
26 В 1-м тайме 17
27 Во 2-м тайме 22
15 Забивали первыми 12
5 Не забивали 7
12
23%
3
8%
1-15
5
9%
9
23%
16-30
9
17%
5
13%
31-45
11
21%
7
18%
46-60
3
6%
7
18%
61-75
13
25%
8
21%
76-90
Пропущено
43
40
22 В 1-м тайме 20
21 Во 2-м тайме 20
11 Пропускали первыми 12
22 Не пропускали 20
8
19%
7
18%
1-15
8
19%
5
13%
16-30
6
14%
8
20%
31-45
5
12%
9
23%
46-60
12
28%
7
18%
61-75
4
9%
4
10%
76-90
Результаты последних матчей
Карлсруэ
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Хольштайн Киль - Карлсруэ 1:0 Карлсруэ - Гройтер Фюрт 4:0 Кайзерслаутерн - Карлсруэ 0:4 Карлсруэ - Киккерс Оффенбах 1:5
Карлсруэ - Фортуна 2:2 Айнтрахт Бр - Карлсруэ 2:0 Карлсруэ - Веен Висбаден 2:2 Гамбург - Карлсруэ 3:4 Карлсруэ - Оснабрюк 2:1 Карлсруэ - Нюрнберг 3:1 Карлсруэ - Люцерн 3:1 Карлсруэ - Ульм 1846 4:0 Карлсруэ - Эльвeрсберг 3:2 Ганновер 96 - Карлсруэ 2:2 Карлсруэ - Ганза 2:2 Карлсруэ - Нюрнберг 4:1 Карлсруэ - Ульм 1846 0:2 Герта - Карлсруэ 2:2 Карлсруэ - Падерборн 0:3 Санкт-Паули - Карлсруэ 2:1
Магдебург
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Магдебург - Нюрнберг 0:1 Падерборн - Магдебург 0:0 Магдебург - Шальке 04 3:0 Герта - Магдебург 3:2
Магдебург - Санкт-Паули 1:0 Магдебург - Хольштайн Киль 1:1 Айнтрахт Бр - Магдебург 1:0 Магдебург - Веен Висбаден 1:0 МТК Будапешт - Магдебург 2:4 Сепси - Магдебург 2:1 Динамо Дрезден - Магдебург 2:2 Магдебург - Фортуна 2:3 Гройтер Фюрт - Магдебург 1:1 Магдебург - Фортуна 1:2 Магдебург - Кайзерслаутерн 4:1 Оснабрюк - Магдебург 0:2 Магдебург - Ганза 1:2 Гамбург - Магдебург 2:0 Хольштайн Киль - Магдебург 3:3 Магдебург - Эльвeрсберг 1:2
Результаты матчей
Карлсруэ
Магдебург
Точный счет
2:2
4 раза 29%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
7:0
1 раз 7%
1:1
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
6:4
1 раз 8%
Точное количество голов
2
6 раз 43%
0
2 раза 14%
3
2 раза 14%
4
2 раза 14%
1
1 раз 7%
7
1 раз 7%
1
7 раз 54%
2
2 раза 15%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
6
1 раз 8%
Точный счет
1:0
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
0:4
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
0:0
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
7:0
1 раз 8%
Точное количество голов
0
3 раза 25%
1
3 раза 25%
2
2 раза 17%
3
2 раза 17%
4
2 раза 17%
0
6 раз 46%
1
3 раза 23%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
Точный счет
2:2
6 раз 23%
1:0
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
7:0
1 раз 4%
1:1
5 раз 19%
1:0
4 раза 15%
0:0
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
6:4
1 раз 4%
7:0
1 раз 4%
Точное количество голов
2
8 раз 31%
0
5 раз 19%
1
4 раза 15%
3
4 раза 15%
4
4 раза 15%
7
1 раз 4%
1
10 раз 38%
0
7 раз 27%
2
4 раза 15%
3
2 раза 8%
4
2 раза 8%
6
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Карлсруэ
Магдебург
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
122
Больше Меньше
121
113
58
59
310
311
211
113
112
113
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
93
Больше Меньше
76
66
49
48
211
210
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
215
Больше Меньше
197
179
917
917
521
521
323
125
125
125
125
- — Выход в Бундеслигу
- — Выход в плей-офф
- — Плей-офф зоны вылета
- — Зона вылета
|Гамбург
|Глацель Роберт
|16 (4)
|Фортуна
|Цолис Христос
|15 (6)
|Герта
|Табакович Харис
|15 (4)
|Санкт-Паули
|Хартель Марсель
|14 (9)
|Кайзерслаутерн
|Ахе Рагнар
|14
|Нюрнберг
|Кастроп Йенс
|2 9
|Магдебург
|Атик Бариш
|9
|Оснабрюк
|Dave Gnaase
|9
|Гамбург
|Хайер Моритц
|1 7
|Айнтрахт Бр
|Николау Яннис
|2 5