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  3. Германия
  4. Бундеслига 2 2023-2024
Тур: 26. Стадион: .
Герта
1:1
Первый тайм: 8'
Шальке 04

Ход матча

2'
Табакович Харис
1:0
5'
1:1
Теродде Симон

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 50 Владение мячом, % 50
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Герта
Ничья
Шальке 04
2.45
3.70
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3.60
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
35
Герсбек
Мариус
34
Зефёйк
Дейовайсио
44
Гехтер
Линус
31
Дордой
Мартон
6
Карбовник
Михал
19
Дуджак
Джереми
41
Клеменс
Паскаль
22
Marten
Winkler
30
Маза
Ибрагим
11
Резе
Фабиан
25
Табакович
Харис
32
Мюллер
Мариус
41
Матричани
Хеннинг
26
Калаш
Томаш
6
Шалленберг
Рон
5
Мёркин
Дерри
8
Латца
Данни
17
Yusuf
Kabadayi
2
Оуведжан
Томас
19
Караман
Кенан
11
Ласм
Бриан
9
Теродде
Симон
Герта
4-2-3-1
Шальке 04
4-1-2-1-2

История личных встреч

Герта
Шальке 04

11 матчей

63.6%
36.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

45.5%
72.7%
5 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

63.6%
45.5%
7 побед 5 ничьих 0 побед

16 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 16 побед

Первый тайм

25%
75%
0 побед 4 ничьи 10 побед

Второй тайм

18.8%
81.2%
0 побед 3 ничьи 12 побед

27 матчей

25.9%
14.8%
59.3%
7 побед 4 ничьи 16 побед

Первый тайм

18.5%
44.4%
37.1%
5 побед 12 ничьих 10 побед

Второй тайм

25.9%
29.6%
44.5%
7 побед 8 ничьих 12 побед

История матчей

Б2
1:2
Б
5:2
Б
2:1
Б
1:2
Б
3:0
К
3:2
Б
0:0
Б
3:0
Б
2:2
Б
0:2
Б
1:0
Б
0:2
Б
2:0
Б
2:0
Б
2:0
Б
2:1
Б
2:2
Б
2:0
Б
2:0
Б
0:2
Б
4:0
Б
1:2
Б
0:1
Б
2:0
Б
0:0
Б
1:0
Б
1:2

Голы

Всего голов

15
11

Голов в среднем за матч

1.15
0.79

Среднее время на гол

78
114

Всего голов

29
14

Голов в среднем за матч

2.07
1.08

Среднее время на гол

43
83

Всего голов

44
25

Голов в среднем за матч

1.63
0.93

Тотал матчей

2.5
25
Больше 93%
Меньше 7%
2
22
Больше 81%
Меньше 19%
5
13
Больше 48%
Меньше 52%
14
5
Больше 19%
Меньше 81%
22
2
Больше 7%
Меньше 93%
25
1
Больше 4%
Меньше 96%
26
1
Больше 4%
Меньше 96%
26

Среднее время на гол

55
97

Бомбардиры внутри турнира

Герта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Табакович Харис 14 (1) 0.54
Резе Фабиан 6 (2) 0.23
Нидерлехнер Флориан 6 0.23
Превляк Смаил 4 0.15
Кенни Джонджо 3 0.12
Кемпф Марк-Оливер 3 0.12
Marten Winkler 2 0.08
Дардаи Палко 2 0.08
Шерхант Дерри 2 0.08
Бухалакис Андреас 1 0.04
Гехтер Линус 1 0.04
Клеменс Паскаль 1 0.04
Маза Ибрагим 1 0.04
Хуссейн Билаль 0 0
Дордой Мартон 0 0
Карбовник Михал 0 0
Кристенсен Густав 0 0
Шальке 04
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Караман Кенан 9 (2) 0.35
Ласм Бриан 4 0.15
Yusuf Kabadayi 4 0.15
Теродде Симон 3 (1) 0.12
Полтер Себастьян 3 (1) 0.12
Оуведжан Томас 2 0.08
Каминьски Марцин 2 0.08
Keke Topp 2 0.08
Мёркин Дерри 1 0.04
Зегуйн Пауль 1 0.04
Идризи Бленди 1 0.04
Мор Тобиас 1 0.04
Темпельман Лино 1 0.04
Форсан Эудраого 1 0.04
Латца Данни 1 0.04
Дрекслер Доминик 1 0.04
Калаш Томаш 1 0.04
Чурлинов Дарко 1 0.04
Шалленберг Рон 0 0

Карточки

Герта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ляйстнер Тони 6 1
Нидерлехнер Флориан 3 2
Кенни Джонджо 5 0
Кемпф Марк-Оливер 3 1
Бухалакис Андреас 4 0
Дордой Мартон 4 0
Marten Winkler 4 0
Клеменс Паскаль 4 0
Зефёйк Дейовайсио 3 0
Табакович Харис 2 0
Баркок Аймен 2 0
Дардаи Палко 2 0
Карбовник Михал 2 0
Кристенсен Густав 2 0
Дардай Бенсе 2 0
Дуджак Джереми 1 0
Превляк Смаил 1 0
Рихтер Марко 1 0
Резе Фабиан 1 0
Хуссейн Билаль 1 0
Гехтер Линус 1 0
Шерхант Дерри 1 0
Эрнст Тьярк 1 0
Шальке 04
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шалленберг Рон 6 1
Мёркин Дерри 6 1
Каминьски Марцин 5 0
Бруннер Седрик 5 0
Зегуйн Пауль 5 0
Yusuf Kabadayi 4 0
Караман Кенан 2 1
Полтер Себастьян 3 0
Сиссе Ибраима II 1 1
Оуведжан Томас 2 0
Чурлинов Дарко 2 0
Идризи Бленди 2 0
Матричани Хеннинг 2 0
Форсан Эудраого 2 0
Ферманн Ральф 1 0
Латца Данни 1 0
Калаш Томаш 1 0
Мор Тобиас 1 0
Ласм Бриан 1 0
Соппи Брэндон 1 0
Темпельман Лино 1 0
Keke Topp 1 0

Результаты матчей

Герта
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
67% (8)
25% (3)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
Шальке 04
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
38% (5)
15% (2)
46% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

4
1

Упущенные победы

9
11
Герта
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
38% (5)
15% (2)
46% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
31% (4)
15% (2)
Шальке 04
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
17% (2)
33% (4)
50% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
33% (4)
50% (6)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

17
8

Упущенные победы

12
23
Герта
61.1%
38.9%
11 побед 7 поражений
Первый тайм
52% (13)
20% (5)
28% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (10)
32% (8)
28% (7)
Шальке 04
27.3%
72.7%
6 побед 16 поражений
Первый тайм
28% (7)
24% (6)
48% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (5)
32% (8)
48% (12)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

1
8

Волевые победы

21
9

Упущенные победы

21
34

Голы по времени матча

Забито

28
15
17 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 3
15 Не забивали 16
3
11%
0
0%
1-15
5
18%
2
13%
16-30
9
32%
2
13%
31-45
3
11%
3
20%
46-60
6
21%
5
33%
61-75
2
7%
3
20%
76-90

Пропущено

14
29
4 В 1-м тайме 13
10 Во 2-м тайме 16
4 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 11
1
7%
2
7%
1-15
2
14%
7
24%
16-30
1
7%
4
14%
31-45
4
29%
7
24%
46-60
1
7%
3
10%
61-75
5
36%
6
21%
76-90

Забито

19
25
10 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 17
6 Забивали первыми 8
16 Не забивали 14
2
11%
1
4%
1-15
3
16%
2
8%
16-30
5
26%
5
20%
31-45
5
26%
3
12%
46-60
2
11%
8
32%
61-75
2
11%
6
24%
76-90

Пропущено

25
20
9 В 1-м тайме 8
16 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 10
2
8%
2
10%
1-15
3
12%
4
20%
16-30
4
16%
2
10%
31-45
8
32%
5
25%
46-60
3
12%
2
10%
61-75
5
20%
5
25%
76-90

Забито

47
40
27 В 1-м тайме 12
20 Во 2-м тайме 28
13 Забивали первыми 11
6 Не забивали 5
5
11%
1
3%
1-15
8
17%
4
10%
16-30
14
30%
30%
7
18%
31-45
8
17%
6
15%
46-60
8
17%
13
33%
61-75
4
9%
9
23%
76-90

Пропущено

39
49
13 В 1-м тайме 21
26 Во 2-м тайме 28
10 Пропускали первыми 14
21 Не пропускали 21
3
8%
4
8%
1-15
5
13%
11
22%
16-30
5
13%
6
12%
31-45
12
31%
12
24%
46-60
4
10%
5
10%
61-75
10
26%
11
22%
76-90

Результаты последних матчей

Герта
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Санкт-Паули - Герта 2:0 Герта - Хольштайн Киль 2:2 Айнтрахт Бр - Герта 1:1 Герта - Магдебург 3:2
Гройтер Фюрт - Герта 1:2 Герта - Гамбург 1:2 Герта - Кайзерслаутерн 1:3 Веен Висбаден - Герта 3:1 Герта - Фортуна 2:2 Рейнджерс - Герта 0:1 Мехелен - Герта 3:0 Герта - Эрцгебирге Ауэ 2:0 Герта - Оснабрюк 0:0 Кайзерслаутерн - Герта 1:2 Герта - Гамбург 3:3 Герта - Эльвeрсберг 5:1 Ганновер 96 - Герта 2:2 Герта - Альтглинике 4:0 Герта - Карлсруэ 2:2 Ганза - Герта 0:0
Шальке 04
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Шальке 04 - Падерборн 3:3 Шальке 04 - Санкт-Паули 3:1 Магдебург - Шальке 04 3:0 Шальке 04 - Веен Висбаден 1:0
Хольштайн Киль - Шальке 04 1:0 Шальке 04 - Айнтрахт Бр 1:0 Кайзерслаутерн - Шальке 04 4:1 Шальке 04 - Гамбург 0:2 Шальке 04 - Эйпен 3:1 Шальке 04 - Рекреативо 1:1 Шальке 04 - Вольфсбург 2:3 Шальке 04 - Гройтер Фюрт 2:2 Ганза - Шальке 04 0:2 Шальке 04 - Оснабрюк 4:0 Фортуна - Шальке 04 5:3 Шальке 04 - Патро Эйсден 0:0 ПСВ - Шальке 04 0:2 Шальке 04 - Эльвeрсберг 1:2 Нюрнберг - Шальке 04 1:2 Санкт-Паули - Шальке 04 2:1

Результаты матчей

Герта
Шальке 04

Точный счет

2:2
3 раза 25%
1:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
0:2
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%

Точное количество голов

2
3 раза 25%
3
3 раза 25%
0
2 раза 17%
1
2 раза 17%
5
2 раза 17%
1
4 раза 31%
3
4 раза 31%
0
2 раза 15%
4
2 раза 15%
2
1 раз 8%

Точный счет

1:2
3 раза 23%
3:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
6:4
1 раз 8%
1:0
2 раза 17%
3:0
2 раза 17%
3:1
2 раза 17%
5:3
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%

Точное количество голов

0
4 раза 31%
2
4 раза 31%
1
3 раза 23%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
0
4 раза 33%
1
4 раза 33%
2
2 раза 17%
3
2 раза 17%

Точный счет

1:2
5 раз 20%
2:2
4 раза 16%
3:1
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
6:4
1 раз 4%
1:0
4 раза 16%
0:2
3 раза 12%
1:2
3 раза 12%
3:0
3 раза 12%
3:1
3 раза 12%
5:3
2 раза 8%
1:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%

Точное количество голов

2
7 раз 28%
0
6 раз 24%
1
5 раз 20%
3
4 раза 16%
5
2 раза 8%
4
1 раз 4%
1
8 раз 32%
0
6 раз 24%
3
6 раз 24%
2
3 раза 12%
4
2 раза 8%

Тоталы голов в матче

Герта
Шальке 04

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
2
0.5
Больше Меньше
11
2
8
4
1.5
7
6
5
7
2.5
6
7
2
10
3.5
2
11
2
10
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
4
0.5
Больше Меньше
8
4
6
7
1.5
4
8
2
11
2.5
2
10
1
12
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
19
6
0.5
Больше Меньше
19
6
14
11
1.5
11
14
7
18
2.5
8
17
3
22
3.5
2
23
2
23
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Санкт-Паули
 26 15 9 2 48 - 25 54
2.
Хольштайн Киль
 26 15 4 7 49 - 34 49
3.
Фортуна
 26 12 7 7 56 - 34 43
4.
Гамбург
 0:0 26 12 6 8 47 - 37 42
5.
Ганновер 96
 26 10 10 6 47 - 35 40
6.
Падерборн
 26 11 6 9 40 - 43 39
7.
Гройтер Фюрт
 26 11 5 10 37 - 38 38
8.
Нюрнберг
 26 10 6 10 35 - 45 36
9.
Карлсруэ
 0:0 26 9 9 8 48 - 41 36
10.
Эльвeрсберг
 26 10 5 11 39 - 43 35
11.
Герта
 1:1 26 9 8 9 46 - 42 35
12.
Магдебург
 0:0 26 8 8 10 38 - 34 32
13.
Веен Висбаден
 0:0 26 8 8 10 30 - 31 32
14.
Шальке 04
 1:1 26 9 4 13 41 - 50 31
15.
Кайзерслаутерн
 26 8 5 13 42 - 51 29
16.
Ганза
 26 8 4 14 24 - 41 28
17.
Айнтрахт Бр
 26 8 3 15 25 - 39 27
18.
Оснабрюк
 26 3 9 14 24 - 53 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Санкт-Паули
 13 8 5 0 26 - 9 29
2.
Гройтер Фюрт
 13 8 2 3 25 - 15 26
3.
Ганновер 96
 13 7 5 1 29 - 13 26
4.
Гамбург
 0:0 13 8 1 4 26 - 16 25
5.
Карлсруэ
 0:0 14 6 6 2 27 - 18 24
6.
Шальке 04
 1:1 13 7 2 4 26 - 19 23
7.
Хольштайн Киль
 13 7 1 5 25 - 22 22
8.
Магдебург
 0:0 13 6 3 4 24 - 17 21
9.
Фортуна
 13 6 3 4 23 - 18 21
10.
Герта
 1:1 13 5 5 3 28 - 16 20
11.
Кайзерслаутерн
 13 6 1 6 25 - 26 19
12.
Нюрнберг
 13 5 4 4 18 - 20 19
13.
Падерборн
 13 5 3 5 19 - 20 18
14.
Айнтрахт Бр
 13 5 3 5 15 - 17 18
15.
Веен Висбаден
 0:0 12 4 5 3 14 - 14 17
16.
Эльвeрсберг
 13 5 2 6 18 - 22 17
17.
Ганза
 13 5 2 6 15 - 20 17
18.
Оснабрюк
 13 2 5 6 11 - 20 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хольштайн Киль
 13 8 3 2 24 - 12 27
2.
Санкт-Паули
 13 7 4 2 22 - 16 25
3.
Фортуна
 13 6 4 3 33 - 16 22
4.
Падерборн
 13 6 3 4 21 - 23 21
5.
Эльвeрсберг
 13 5 3 5 21 - 21 18
6.
Нюрнберг
 13 5 2 6 17 - 25 17
7.
Гамбург
 0:0 13 4 5 4 21 - 21 17
8.
Герта
 1:1 13 4 3 6 18 - 26 15
9.
Веен Висбаден
 0:0 14 4 3 7 16 - 17 15
10.
Ганновер 96
 13 3 5 5 18 - 22 14
11.
Карлсруэ
 0:0 12 3 3 6 21 - 23 12
12.
Гройтер Фюрт
 13 3 3 7 12 - 23 12
13.
Ганза
 13 3 2 8 9 - 21 11
14.
Магдебург
 0:0 13 2 5 6 14 - 17 11
15.
Кайзерслаутерн
 13 2 4 7 17 - 25 10
16.
Айнтрахт Бр
 13 3 0 10 10 - 22 9
17.
Шальке 04
 1:1 13 2 2 9 15 - 31 8
18.
Оснабрюк
 13 1 4 8 13 - 33 7
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Выход в плей-офф
  • — Плей-офф зоны вылета
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Гамбург Глацель Роберт 16 (4)
Фортуна Цолис Христос 15 (6)
Санкт-Паули Хартель Марсель 14 (9)
Кайзерслаутерн Ахе Рагнар 14
Герта Табакович Харис 13 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Нюрнберг Кастроп Йенс 2 9
Магдебург Атик Бариш 9
Оснабрюк Dave Gnaase 9
Гамбург Хайер Моритц 1 7
Айнтрахт Бр Николау Яннис 2 5
Весь список
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Лучшие коэффициенты
Герта
Ничья
Шальке 04
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