Тур: 26. Стадион: Олимпиаштадион.
Ход матча
2'
1:0
5'
1:1
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
50 Владение мячом, % 50
Прогноз на матч от Liveresult
44
Гехтер
Линус
30
Маза
Ибрагим
11
Резе
Фабиан
26
Калаш
Томаш
11
Ласм
Бриан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
44 Гехтер ЛинусЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Маза ИбрагимПолузащитник
-
11 Резе ФабианПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Баркок АйменПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
43 Tim Goller
-
Главный тренер: Дардаи Пал
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
26 Калаш ТомашЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Ласм БрианНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Мор ТобиасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
42 Keke Topp
-
Главный тренер: Герертс Карел
История личных встреч
Герта
Шальке 04
11 матчей
63.6%
36.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
45.5%
72.7%
5 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
63.6%
45.5%
7 побед 5 ничьих 0 побед
16 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 16 побед
Первый тайм
25%
75%
0 побед 4 ничьи 10 побед
Второй тайм
18.8%
81.2%
0 побед 3 ничьи 12 побед
27 матчей
25.9%
14.8%
59.3%
7 побед 4 ничьи 16 побед
Первый тайм
18.5%
44.4%
37.1%
5 побед 12 ничьих 10 побед
Второй тайм
25.9%
29.6%
44.5%
7 побед 8 ничьих 12 побед
История матчей
Голы
Всего голов
15
11
Голов в среднем за матч
1.15
0.79
Среднее время на гол
78
114
Всего голов
29
14
Голов в среднем за матч
2.07
1.08
Среднее время на гол
43
83
Всего голов
44
25
Голов в среднем за матч
1.63
0.93
Тотал матчей
2.5
25
Больше 93%
Меньше 7%
2
22
Больше 81%
Меньше 19%
5
13
Больше 48%
Меньше 52%
14
5
Больше 19%
Меньше 81%
22
2
Больше 7%
Меньше 93%
25
1
Больше 4%
Меньше 96%
26
1
Больше 4%
Меньше 96%
26
Среднее время на гол
55
97
Бомбардиры внутри турнира
Герта
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Табакович Харис
|14 (1)
|0.54
|Резе Фабиан
|6 (2)
|0.23
|Нидерлехнер Флориан
|6
|0.23
|Превляк Смаил
|4
|0.15
|Кенни Джонджо
|3
|0.12
|Кемпф Марк-Оливер
|3
|0.12
|Marten Winkler
|2
|0.08
|Дардаи Палко
|2
|0.08
|Шерхант Дерри
|2
|0.08
|Бухалакис Андреас
|1
|0.04
|Гехтер Линус
|1
|0.04
|Клеменс Паскаль
|1
|0.04
|Маза Ибрагим
|1
|0.04
|Хуссейн Билаль
|0
|0
|Дордой Мартон
|0
|0
|Карбовник Михал
|0
|0
|Кристенсен Густав
|0
|0
Шальке 04
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Караман Кенан
|9 (2)
|0.35
|Ласм Бриан
|4
|0.15
|Yusuf Kabadayi
|4
|0.15
|Теродде Симон
|3 (1)
|0.12
|Полтер Себастьян
|3 (1)
|0.12
|Оуведжан Томас
|2
|0.08
|Каминьски Марцин
|2
|0.08
|Keke Topp
|2
|0.08
|Мёркин Дерри
|1
|0.04
|Зегуйн Пауль
|1
|0.04
|Идризи Бленди
|1
|0.04
|Мор Тобиас
|1
|0.04
|Темпельман Лино
|1
|0.04
|Форсан Эудраого
|1
|0.04
|Латца Данни
|1
|0.04
|Дрекслер Доминик
|1
|0.04
|Калаш Томаш
|1
|0.04
|Чурлинов Дарко
|1
|0.04
|Шалленберг Рон
|0
|0
Карточки
Герта
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ляйстнер Тони
|6
|1
|Нидерлехнер Флориан
|3
|2
|Кенни Джонджо
|5
|0
|Кемпф Марк-Оливер
|3
|1
|Бухалакис Андреас
|4
|0
|Дордой Мартон
|4
|0
|Marten Winkler
|4
|0
|Клеменс Паскаль
|4
|0
|Зефёйк Дейовайсио
|3
|0
|Табакович Харис
|2
|0
|Баркок Аймен
|2
|0
|Дардаи Палко
|2
|0
|Карбовник Михал
|2
|0
|Кристенсен Густав
|2
|0
|Дардай Бенсе
|2
|0
|Дуджак Джереми
|1
|0
|Превляк Смаил
|1
|0
|Рихтер Марко
|1
|0
|Резе Фабиан
|1
|0
|Хуссейн Билаль
|1
|0
|Гехтер Линус
|1
|0
|Шерхант Дерри
|1
|0
|Эрнст Тьярк
|1
|0
Шальке 04
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шалленберг Рон
|6
|1
|Мёркин Дерри
|6
|1
|Каминьски Марцин
|5
|0
|Бруннер Седрик
|5
|0
|Зегуйн Пауль
|5
|0
|Yusuf Kabadayi
|4
|0
|Караман Кенан
|2
|1
|Полтер Себастьян
|3
|0
|Сиссе Ибраима II
|1
|1
|Оуведжан Томас
|2
|0
|Чурлинов Дарко
|2
|0
|Идризи Бленди
|2
|0
|Матричани Хеннинг
|2
|0
|Форсан Эудраого
|2
|0
|Ферманн Ральф
|1
|0
|Латца Данни
|1
|0
|Калаш Томаш
|1
|0
|Мор Тобиас
|1
|0
|Ласм Бриан
|1
|0
|Соппи Брэндон
|1
|0
|Темпельман Лино
|1
|0
|Keke Topp
|1
|0
Результаты матчей
Герта
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
67% (8)
25% (3)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
Шальке 04
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
38% (5)
15% (2)
46% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
4
1
Упущенные победы
9
11
Герта
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
38% (5)
15% (2)
46% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
31% (4)
15% (2)
Шальке 04
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
17% (2)
33% (4)
50% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
33% (4)
50% (6)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
17
8
Упущенные победы
12
23
Герта
61.1%
38.9%
11 побед 7 поражений
Первый тайм
52% (13)
20% (5)
28% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (10)
32% (8)
28% (7)
Шальке 04
27.3%
72.7%
6 побед 16 поражений
Первый тайм
28% (7)
24% (6)
48% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (5)
32% (8)
48% (12)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
1
8
Волевые победы
21
9
Упущенные победы
21
34
Голы по времени матча
Забито
28
15
17 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 3
15 Не забивали 16
3
11%
0
0%
1-15
5
18%
2
13%
16-30
9
32%
2
13%
31-45
3
11%
3
20%
46-60
6
21%
5
33%
61-75
2
7%
3
20%
76-90
Пропущено
14
29
4 В 1-м тайме 13
10 Во 2-м тайме 16
4 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 11
1
7%
2
7%
1-15
2
14%
7
24%
16-30
1
7%
4
14%
31-45
4
29%
7
24%
46-60
1
7%
3
10%
61-75
5
36%
6
21%
76-90
Забито
19
25
10 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 17
6 Забивали первыми 8
16 Не забивали 14
2
11%
1
4%
1-15
3
16%
2
8%
16-30
5
26%
5
20%
31-45
5
26%
3
12%
46-60
2
11%
8
32%
61-75
2
11%
6
24%
76-90
Пропущено
25
20
9 В 1-м тайме 8
16 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 10
2
8%
2
10%
1-15
3
12%
4
20%
16-30
4
16%
2
10%
31-45
8
32%
5
25%
46-60
3
12%
2
10%
61-75
5
20%
5
25%
76-90
Забито
47
40
27 В 1-м тайме 12
20 Во 2-м тайме 28
13 Забивали первыми 11
6 Не забивали 5
5
11%
1
3%
1-15
8
17%
4
10%
16-30
14
30%
30%
7
18%
31-45
8
17%
6
15%
46-60
8
17%
13
33%
61-75
4
9%
9
23%
76-90
Пропущено
39
49
13 В 1-м тайме 21
26 Во 2-м тайме 28
10 Пропускали первыми 14
21 Не пропускали 21
3
8%
4
8%
1-15
5
13%
11
22%
16-30
5
13%
6
12%
31-45
12
31%
12
24%
46-60
4
10%
5
10%
61-75
10
26%
11
22%
76-90
Результаты последних матчей
Герта
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Санкт-Паули - Герта 2:0 Герта - Хольштайн Киль 2:2 Айнтрахт Бр - Герта 1:1 Герта - Магдебург 3:2
Гройтер Фюрт - Герта 1:2 Герта - Гамбург 1:2 Герта - Кайзерслаутерн 1:3 Веен Висбаден - Герта 3:1 Герта - Фортуна 2:2 Рейнджерс - Герта 0:1 Мехелен - Герта 3:0 Герта - Эрцгебирге Ауэ 2:0 Герта - Оснабрюк 0:0 Кайзерслаутерн - Герта 1:2 Герта - Гамбург 3:3 Герта - Эльвeрсберг 5:1 Ганновер 96 - Герта 2:2 Герта - Альтглинике 4:0 Герта - Карлсруэ 2:2 Ганза - Герта 0:0
Шальке 04
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Шальке 04 - Падерборн 3:3 Шальке 04 - Санкт-Паули 3:1 Магдебург - Шальке 04 3:0 Шальке 04 - Веен Висбаден 1:0
Хольштайн Киль - Шальке 04 1:0 Шальке 04 - Айнтрахт Бр 1:0 Кайзерслаутерн - Шальке 04 4:1 Шальке 04 - Гамбург 0:2 Шальке 04 - Эйпен 3:1 Шальке 04 - Рекреативо 1:1 Шальке 04 - Вольфсбург 2:3 Шальке 04 - Гройтер Фюрт 2:2 Ганза - Шальке 04 0:2 Шальке 04 - Оснабрюк 4:0 Фортуна - Шальке 04 5:3 Шальке 04 - Патро Эйсден 0:0 ПСВ - Шальке 04 0:2 Шальке 04 - Эльвeрсберг 1:2 Нюрнберг - Шальке 04 1:2 Санкт-Паули - Шальке 04 2:1
Результаты матчей
Герта
Шальке 04
Точный счет
2:2
3 раза 25%
1:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
0:2
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
Точное количество голов
2
3 раза 25%
3
3 раза 25%
0
2 раза 17%
1
2 раза 17%
5
2 раза 17%
1
4 раза 31%
3
4 раза 31%
0
2 раза 15%
4
2 раза 15%
2
1 раз 8%
Точный счет
1:2
3 раза 23%
3:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
6:4
1 раз 8%
1:0
2 раза 17%
3:0
2 раза 17%
3:1
2 раза 17%
5:3
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
Точное количество голов
0
4 раза 31%
2
4 раза 31%
1
3 раза 23%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
0
4 раза 33%
1
4 раза 33%
2
2 раза 17%
3
2 раза 17%
Точный счет
1:2
5 раз 20%
2:2
4 раза 16%
3:1
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
6:4
1 раз 4%
1:0
4 раза 16%
0:2
3 раза 12%
1:2
3 раза 12%
3:0
3 раза 12%
3:1
3 раза 12%
5:3
2 раза 8%
1:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
Точное количество голов
2
7 раз 28%
0
6 раз 24%
1
5 раз 20%
3
4 раза 16%
5
2 раза 8%
4
1 раз 4%
1
8 раз 32%
0
6 раз 24%
3
6 раз 24%
2
3 раза 12%
4
2 раза 8%
Тоталы голов в матче
Герта
Шальке 04
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
102
Больше Меньше
112
84
76
57
67
210
211
210
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
94
Больше Меньше
84
67
48
211
210
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
196
Больше Меньше
196
1411
1114
718
817
322
223
223
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|26
|15
|9
|2
|48 - 25
|54
|2.
|26
|15
|4
|7
|49 - 34
|49
|3.
|26
|12
|7
|7
|56 - 34
|43
|4.
|0:0
|26
|12
|6
|8
|47 - 37
|42
|5.
|26
|10
|10
|6
|47 - 35
|40
|6.
|26
|11
|6
|9
|40 - 43
|39
|7.
|26
|11
|5
|10
|37 - 38
|38
|8.
|26
|10
|6
|10
|35 - 45
|36
|9.
|0:0
|26
|9
|9
|8
|48 - 41
|36
|10.
|26
|10
|5
|11
|39 - 43
|35
|11.
|1:1
|26
|9
|8
|9
|46 - 42
|35
|12.
|0:0
|26
|8
|8
|10
|38 - 34
|32
|13.
|0:0
|26
|8
|8
|10
|30 - 31
|32
|14.
|1:1
|26
|9
|4
|13
|41 - 50
|31
|15.
|26
|8
|5
|13
|42 - 51
|29
|16.
|26
|8
|4
|14
|24 - 41
|28
|17.
|26
|8
|3
|15
|25 - 39
|27
|18.
|26
|3
|9
|14
|24 - 53
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|8
|5
|0
|26 - 9
|29
|2.
|13
|8
|2
|3
|25 - 15
|26
|3.
|13
|7
|5
|1
|29 - 13
|26
|4.
|0:0
|13
|8
|1
|4
|26 - 16
|25
|5.
|0:0
|14
|6
|6
|2
|27 - 18
|24
|6.
|1:1
|13
|7
|2
|4
|26 - 19
|23
|7.
|13
|7
|1
|5
|25 - 22
|22
|8.
|0:0
|13
|6
|3
|4
|24 - 17
|21
|9.
|13
|6
|3
|4
|23 - 18
|21
|10.
|1:1
|13
|5
|5
|3
|28 - 16
|20
|11.
|13
|6
|1
|6
|25 - 26
|19
|12.
|13
|5
|4
|4
|18 - 20
|19
|13.
|13
|5
|3
|5
|19 - 20
|18
|14.
|13
|5
|3
|5
|15 - 17
|18
|15.
|0:0
|12
|4
|5
|3
|14 - 14
|17
|16.
|13
|5
|2
|6
|18 - 22
|17
|17.
|13
|5
|2
|6
|15 - 20
|17
|18.
|13
|2
|5
|6
|11 - 20
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|8
|3
|2
|24 - 12
|27
|2.
|13
|7
|4
|2
|22 - 16
|25
|3.
|13
|6
|4
|3
|33 - 16
|22
|4.
|13
|6
|3
|4
|21 - 23
|21
|5.
|13
|5
|3
|5
|21 - 21
|18
|6.
|13
|5
|2
|6
|17 - 25
|17
|7.
|0:0
|13
|4
|5
|4
|21 - 21
|17
|8.
|1:1
|13
|4
|3
|6
|18 - 26
|15
|9.
|0:0
|14
|4
|3
|7
|16 - 17
|15
|10.
|13
|3
|5
|5
|18 - 22
|14
|11.
|0:0
|12
|3
|3
|6
|21 - 23
|12
|12.
|13
|3
|3
|7
|12 - 23
|12
|13.
|13
|3
|2
|8
|9 - 21
|11
|14.
|0:0
|13
|2
|5
|6
|14 - 17
|11
|15.
|13
|2
|4
|7
|17 - 25
|10
|16.
|13
|3
|0
|10
|10 - 22
|9
|17.
|1:1
|13
|2
|2
|9
|15 - 31
|8
|18.
|13
|1
|4
|8
|13 - 33
|7
- — Выход в Бундеслигу
- — Выход в плей-офф
- — Плей-офф зоны вылета
- — Зона вылета
|Гамбург
|Глацель Роберт
|16 (4)
|Фортуна
|Цолис Христос
|15 (6)
|Санкт-Паули
|Хартель Марсель
|14 (9)
|Кайзерслаутерн
|Ахе Рагнар
|14
|Герта
|Табакович Харис
|13 (3)
|Нюрнберг
|Кастроп Йенс
|2 9
|Магдебург
|Атик Бариш
|9
|Оснабрюк
|Dave Gnaase
|9
|Гамбург
|Хайер Моритц
|1 7
|Айнтрахт Бр
|Николау Яннис
|2 5