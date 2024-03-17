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  3. Германия
  4. Бундеслига 2 2023-2024
Тур: 26. Стадион: . Зрители: 69156
Герта
5:2
Конец матча
Шальке 04
0'
1:0
2' Гол
Табакович Харис
1:1
5' Гол
Теродде Симон
2:1
13' Гол
Табакович Харис
2:2
27' Гол
Теродде Симон
3:2
39' Гол
Marten Winkler
4:2
56' Гол
Marten Winkler
5:2
75' Гол
Нидерлехнер Флориан
79' Желтая карточка
Теродде Симон
90'+3

Ход матча

2'
Табакович Харис
(Дуджак Джереми)
1:0
5'
1:1
Теродде Симон
(Ласм Бриан)
13'
Табакович Харис
(Резе Фабиан)
2:1
27'
2:2
Теродде Симон
(Караман Кенан)
39'
Marten Winkler
(Табакович Харис)
3:2
55'
 
Каминьски Марцин
Латца Данни
56'
Marten Winkler
(Резе Фабиан)
4:2
62'
 
Дрекслер Доминик
Караман Кенан
62'
 
Keke Topp
Ласм Бриан
71'
 
Чурлинов Дарко
Yusuf Kabadayi
71'
 
Форсан Эудраого
Оуведжан Томас
72'
Нидерлехнер Флориан
Маза Ибрагим
 
72'
Бухалакис Андреас
Дуджак Джереми
 
75'
Нидерлехнер Флориан
(Резе Фабиан)
5:2
79'
 
Теродде Симон
83'
Превляк Смаил
Табакович Харис
 
83'
Пекарик Петер
Зефёйк Дейовайсио
 
90'
Шерхант Дерри
Marten Winkler
 

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 5
  • 10 Удары в створ 7
  • 8 Угловые 5
  • 1 Офсайды 1
  • 10 Нарушения правил 7
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 313 Количество передач 440
  • 45 Владение мячом, % 55
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
35
Герсбек
Мариус
34
Зефёйк
Дейовайсио
44
Гехтер
Линус
31
Дордой
Мартон
6
Карбовник
Михал
19
Дуджак
Джереми
41
Клеменс
Паскаль
22
Marten
Winkler
30
Маза
Ибрагим
11
Резе
Фабиан
25
Табакович
Харис
32
Мюллер
Мариус
41
Матричани
Хеннинг
26
Калаш
Томаш
6
Шалленберг
Рон
5
Мёркин
Дерри
8
Латца
Данни
17
Yusuf
Kabadayi
2
Оуведжан
Томас
19
Караман
Кенан
11
Ласм
Бриан
9
Теродде
Симон
Герта
4-2-3-1
Шальке 04
4-1-2-1-2

История личных встреч

Герта
Шальке 04

11 матчей

63.6%
36.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

45.5%
72.7%
5 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

63.6%
45.5%
7 побед 5 ничьих 0 побед

16 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 16 побед

Первый тайм

25%
75%
0 побед 4 ничьи 10 побед

Второй тайм

18.8%
81.2%
0 побед 3 ничьи 12 побед

27 матчей

25.9%
14.8%
59.3%
7 побед 4 ничьи 16 побед

Первый тайм

18.5%
44.4%
37.1%
5 побед 12 ничьих 10 побед

Второй тайм

25.9%
29.6%
44.5%
7 побед 8 ничьих 12 побед

История матчей

Б2
1:2
Б
5:2
Б
2:1
Б
1:2
Б
3:0
К
3:2
Б
0:0
Б
3:0
Б
2:2
Б
0:2
Б
1:0
Б
0:2
Б
2:0
Б
2:0
Б
2:0
Б
2:1
Б
2:2
Б
2:0
Б
2:0
Б
0:2
Б
4:0
Б
1:2
Б
0:1
Б
2:0
Б
0:0
Б
1:0
Б
1:2

Голы

Всего голов

15
11

Голов в среднем за матч

1.15
0.79

Среднее время на гол

78
114

Всего голов

29
14

Голов в среднем за матч

2.07
1.08

Среднее время на гол

43
83

Всего голов

44
25

Голов в среднем за матч

1.63
0.93

Тотал матчей

2.5
25
Больше 93%
Меньше 7%
2
22
Больше 81%
Меньше 19%
5
13
Больше 48%
Меньше 52%
14
5
Больше 19%
Меньше 81%
22
2
Больше 7%
Меньше 93%
25
1
Больше 4%
Меньше 96%
26
1
Больше 4%
Меньше 96%
26

Среднее время на гол

55
97

Бомбардиры внутри турнира

Герта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Табакович Харис 15 (1) 0.58
Нидерлехнер Флориан 7 0.27
Резе Фабиан 6 (2) 0.23
Marten Winkler 4 0.15
Превляк Смаил 4 0.15
Кенни Джонджо 3 0.12
Кемпф Марк-Оливер 3 0.12
Дардаи Палко 2 0.08
Шерхант Дерри 2 0.08
Бухалакис Андреас 1 0.04
Гехтер Линус 1 0.04
Клеменс Паскаль 1 0.04
Маза Ибрагим 1 0.04
Дуджак Джереми 0 0
Хуссейн Билаль 0 0
Дордой Мартон 0 0
Карбовник Михал 0 0
Кристенсен Густав 0 0
Шальке 04
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Караман Кенан 9 (2) 0.35
Теродде Симон 5 (1) 0.19
Ласм Бриан 4 0.15
Yusuf Kabadayi 4 0.15
Полтер Себастьян 3 (1) 0.12
Оуведжан Томас 2 0.08
Каминьски Марцин 2 0.08
Keke Topp 2 0.08
Мёркин Дерри 1 0.04
Зегуйн Пауль 1 0.04
Идризи Бленди 1 0.04
Мор Тобиас 1 0.04
Темпельман Лино 1 0.04
Форсан Эудраого 1 0.04
Латца Данни 1 0.04
Дрекслер Доминик 1 0.04
Калаш Томаш 1 0.04
Чурлинов Дарко 1 0.04
Шалленберг Рон 0 0

Карточки

Герта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ляйстнер Тони 6 1
Нидерлехнер Флориан 3 2
Кенни Джонджо 5 0
Кемпф Марк-Оливер 3 1
Бухалакис Андреас 4 0
Дордой Мартон 4 0
Marten Winkler 4 0
Клеменс Паскаль 4 0
Зефёйк Дейовайсио 3 0
Табакович Харис 2 0
Баркок Аймен 2 0
Дардаи Палко 2 0
Карбовник Михал 2 0
Кристенсен Густав 2 0
Дардай Бенсе 2 0
Дуджак Джереми 1 0
Превляк Смаил 1 0
Рихтер Марко 1 0
Резе Фабиан 1 0
Хуссейн Билаль 1 0
Гехтер Линус 1 0
Шерхант Дерри 1 0
Эрнст Тьярк 1 0
Шальке 04
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шалленберг Рон 6 1
Мёркин Дерри 6 1
Каминьски Марцин 5 0
Бруннер Седрик 5 0
Зегуйн Пауль 5 0
Yusuf Kabadayi 4 0
Караман Кенан 2 1
Полтер Себастьян 3 0
Сиссе Ибраима II 1 1
Оуведжан Томас 2 0
Чурлинов Дарко 2 0
Идризи Бленди 2 0
Матричани Хеннинг 2 0
Форсан Эудраого 2 0
Ферманн Ральф 1 0
Теродде Симон 1 0
Латца Данни 1 0
Калаш Томаш 1 0
Мор Тобиас 1 0
Ласм Бриан 1 0
Соппи Брэндон 1 0
Темпельман Лино 1 0
Keke Topp 1 0

Результаты матчей

Герта
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
69% (9)
23% (3)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
Шальке 04
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
38% (5)
15% (2)
46% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

6
1

Упущенные победы

9
13
Герта
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
38% (5)
15% (2)
46% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
31% (4)
15% (2)
Шальке 04
16.7%
83.3%
2 победы 10 поражений
Первый тайм
15% (2)
31% (4)
54% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
31% (4)
54% (7)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

17
8

Упущенные победы

12
23
Герта
63.2%
36.8%
12 побед 7 поражений
Первый тайм
54% (14)
19% (5)
27% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (11)
31% (8)
27% (7)
Шальке 04
26.1%
73.9%
6 побед 17 поражений
Первый тайм
27% (7)
23% (6)
50% (13)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (5)
31% (8)
50% (13)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

1
8

Волевые победы

23
9

Упущенные победы

21
36

Голы по времени матча

Забито

33
17
20 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 3
15 Не забивали 16
5
15%
1
6%
1-15
5
15%
3
18%
16-30
10
30%
2
12%
31-45
4
12%
3
18%
46-60
7
21%
5
29%
29%
61-75
2
6%
3
18%
76-90

Пропущено

16
34
6 В 1-м тайме 16
10 Во 2-м тайме 18
4 Пропускали первыми 10
10 Не пропускали 12
2
13%
4
12%
1-15
3
19%
7
21%
16-30
1
6%
5
15%
31-45
4
25%
8
24%
46-60
1
6%
4
12%
61-75
5
31%
6
18%
76-90

Забито

19
25
10 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 17
6 Забивали первыми 8
17 Не забивали 15
2
11%
1
4%
1-15
3
16%
2
8%
16-30
5
26%
5
20%
31-45
5
26%
3
12%
46-60
2
11%
8
32%
61-75
2
11%
6
24%
76-90

Пропущено

25
20
9 В 1-м тайме 8
16 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 10
2
8%
2
10%
1-15
3
12%
4
20%
16-30
4
16%
2
10%
31-45
8
32%
5
25%
46-60
3
12%
2
10%
61-75
5
20%
5
25%
76-90

Забито

52
42
30 В 1-м тайме 14
22 Во 2-м тайме 28
14 Забивали первыми 11
6 Не забивали 5
7
13%
2
5%
1-15
8
15%
5
12%
16-30
15
29%
7
17%
31-45
9
17%
6
14%
46-60
9
17%
13
31%
61-75
4
8%
9
21%
76-90

Пропущено

41
54
15 В 1-м тайме 24
26 Во 2-м тайме 30
10 Пропускали первыми 15
22 Не пропускали 22
4
10%
6
11%
1-15
6
15%
11
20%
16-30
5
12%
7
13%
31-45
12
29%
29%
13
24%
46-60
4
10%
6
11%
61-75
10
24%
11
20%
76-90

Результаты последних матчей

Герта
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Санкт-Паули - Герта 2:0 Герта - Хольштайн Киль 2:2 Айнтрахт Бр - Герта 1:1 Герта - Магдебург 3:2
Гройтер Фюрт - Герта 1:2 Герта - Гамбург 1:2 Герта - Кайзерслаутерн 1:3 Веен Висбаден - Герта 3:1 Герта - Фортуна 2:2 Рейнджерс - Герта 0:1 Мехелен - Герта 3:0 Герта - Эрцгебирге Ауэ 2:0 Герта - Оснабрюк 0:0 Кайзерслаутерн - Герта 1:2 Герта - Гамбург 3:3 Герта - Эльвeрсберг 5:1 Ганновер 96 - Герта 2:2 Герта - Альтглинике 4:0 Герта - Карлсруэ 2:2 Ганза - Герта 0:0
Шальке 04
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Шальке 04 - Падерборн 3:3 Шальке 04 - Санкт-Паули 3:1 Магдебург - Шальке 04 3:0 Шальке 04 - Веен Висбаден 1:0
Хольштайн Киль - Шальке 04 1:0 Шальке 04 - Айнтрахт Бр 1:0 Кайзерслаутерн - Шальке 04 4:1 Шальке 04 - Гамбург 0:2 Шальке 04 - Эйпен 3:1 Шальке 04 - Рекреативо 1:1 Шальке 04 - Вольфсбург 2:3 Шальке 04 - Гройтер Фюрт 2:2 Ганза - Шальке 04 0:2 Шальке 04 - Оснабрюк 4:0 Фортуна - Шальке 04 5:3 Шальке 04 - Патро Эйсден 0:0 ПСВ - Шальке 04 0:2 Шальке 04 - Эльвeрсберг 1:2 Нюрнберг - Шальке 04 1:2 Санкт-Паули - Шальке 04 2:1

Результаты матчей

Герта
Шальке 04

Точный счет

2:2
3 раза 23%
1:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
0:2
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%

Точное количество голов

2
3 раза 23%
3
3 раза 23%
5
3 раза 23%
0
2 раза 15%
1
2 раза 15%
1
4 раза 31%
3
4 раза 31%
0
2 раза 15%
4
2 раза 15%
2
1 раз 8%

Точный счет

1:2
3 раза 23%
3:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
6:4
1 раз 8%
1:0
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
5:3
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%

Точное количество голов

0
4 раза 31%
2
4 раза 31%
1
3 раза 23%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
0
4 раза 31%
1
4 раза 31%
2
3 раза 23%
3
2 раза 15%

Точный счет

1:2
5 раз 19%
2:2
4 раза 15%
3:1
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
6:4
1 раз 4%
1:0
4 раза 15%
0:2
3 раза 12%
1:2
3 раза 12%
3:0
3 раза 12%
3:1
3 раза 12%
5:3
2 раза 8%
1:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%

Точное количество голов

2
7 раз 27%
0
6 раз 23%
1
5 раз 19%
3
4 раза 15%
5
3 раза 12%
4
1 раз 4%
1
8 раз 31%
0
6 раз 23%
3
6 раз 23%
2
4 раза 15%
4
2 раза 8%

Тоталы голов в матче

Герта
Шальке 04

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
2
0.5
Больше Меньше
11
2
9
4
1.5
7
6
6
7
2.5
6
7
3
10
3.5
2
11
3
10
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
4
0.5
Больше Меньше
9
4
6
7
1.5
5
8
2
11
2.5
2
11
1
12
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
20
6
0.5
Больше Меньше
20
6
15
11
1.5
12
14
8
18
2.5
8
18
4
22
3.5
2
24
3
23
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Санкт-Паули
 26 15 9 2 48 - 25 54
2.
Хольштайн Киль
 26 15 4 7 49 - 34 49
3.
Гамбург
 26 13 5 8 50 - 37 44
4.
Фортуна
 26 12 7 7 56 - 34 43
5.
Ганновер 96
 26 10 10 6 47 - 35 40
6.
Падерборн
 26 11 6 9 40 - 43 39
7.
Гройтер Фюрт
 26 11 5 10 37 - 38 38
8.
Карлсруэ
 26 10 8 8 55 - 41 38
9.
Герта
 26 10 7 9 50 - 43 37
10.
Нюрнберг
 26 10 6 10 35 - 45 36
11.
Эльвeрсберг
 26 10 5 11 39 - 43 35
12.
Магдебург
 26 8 7 11 38 - 41 31
13.
Веен Висбаден
 26 8 7 11 30 - 34 31
14.
Шальке 04
 26 9 3 14 42 - 54 30
15.
Кайзерслаутерн
 26 8 5 13 42 - 51 29
16.
Ганза
 26 8 4 14 24 - 41 28
17.
Айнтрахт Бр
 26 8 3 15 25 - 39 27
18.
Оснабрюк
 26 3 9 14 24 - 53 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Санкт-Паули
 13 8 5 0 26 - 9 29
2.
Гамбург
 13 9 0 4 29 - 16 27
3.
Гройтер Фюрт
 13 8 2 3 25 - 15 26
4.
Ганновер 96
 13 7 5 1 29 - 13 26
5.
Карлсруэ
 14 7 5 2 34 - 18 26
6.
Шальке 04
 13 7 2 4 26 - 19 23
7.
Хольштайн Киль
 13 7 1 5 25 - 22 22
8.
Герта
 13 6 4 3 32 - 17 22
9.
Магдебург
 13 6 3 4 24 - 17 21
10.
Фортуна
 13 6 3 4 23 - 18 21
11.
Кайзерслаутерн
 13 6 1 6 25 - 26 19
12.
Нюрнберг
 13 5 4 4 18 - 20 19
13.
Падерборн
 13 5 3 5 19 - 20 18
14.
Айнтрахт Бр
 13 5 3 5 15 - 17 18
15.
Веен Висбаден
 12 4 5 3 14 - 14 17
16.
Эльвeрсберг
 13 5 2 6 18 - 22 17
17.
Ганза
 13 5 2 6 15 - 20 17
18.
Оснабрюк
 13 2 5 6 11 - 20 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хольштайн Киль
 13 8 3 2 24 - 12 27
2.
Санкт-Паули
 13 7 4 2 22 - 16 25
3.
Фортуна
 13 6 4 3 33 - 16 22
4.
Падерборн
 13 6 3 4 21 - 23 21
5.
Эльвeрсберг
 13 5 3 5 21 - 21 18
6.
Нюрнберг
 13 5 2 6 17 - 25 17
7.
Гамбург
 13 4 5 4 21 - 21 17
8.
Герта
 13 4 3 6 18 - 26 15
9.
Ганновер 96
 13 3 5 5 18 - 22 14
10.
Веен Висбаден
 14 4 2 8 16 - 20 14
11.
Карлсруэ
 12 3 3 6 21 - 23 12
12.
Гройтер Фюрт
 13 3 3 7 12 - 23 12
13.
Ганза
 13 3 2 8 9 - 21 11
14.
Кайзерслаутерн
 13 2 4 7 17 - 25 10
15.
Магдебург
 13 2 4 7 14 - 24 10
16.
Айнтрахт Бр
 13 3 0 10 10 - 22 9
17.
Шальке 04
 13 2 1 10 16 - 35 7
18.
Оснабрюк
 13 1 4 8 13 - 33 7
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Выход в плей-офф
  • — Плей-офф зоны вылета
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Гамбург Глацель Роберт 16 (4)
Фортуна Цолис Христос 15 (6)
Герта Табакович Харис 15 (4)
Санкт-Паули Хартель Марсель 14 (9)
Кайзерслаутерн Ахе Рагнар 14
Весь список

Топ нарушителей
Нюрнберг Кастроп Йенс 2 9
Магдебург Атик Бариш 9
Оснабрюк Dave Gnaase 9
Гамбург Хайер Моритц 1 7
Айнтрахт Бр Николау Яннис 2 5
Весь список
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    • 55'
      Латца Данни уходит с поля. Каминьски Марцин выходит вместо него
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      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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