Тур: 26. Стадион: Олимпиаштадион. Зрители: 69156
0'
1:0
2' ГолТабакович Харис
1:1
5' ГолТеродде Симон
2:1
13' ГолТабакович Харис
2:2
27' ГолТеродде Симон
3:2
39' ГолMarten Winkler
4:2
56' ГолMarten Winkler
5:2
75' ГолНидерлехнер Флориан
79' Желтая карточкаТеродде Симон
90'+3
Ход матча
2'
5'
1:1
13'
2:1
27'
2:2
39'
56'
4:2
62'
75'
79'
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 5
-
10 Удары в створ 7
-
8 Угловые 5
-
1 Офсайды 1
-
10 Нарушения правил 7
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
313 Количество передач 440
-
45 Владение мячом, % 55
Прогноз на матч от Liveresult
44
Гехтер
Линус
30
Маза
Ибрагим
11
Резе
Фабиан
26
Калаш
Томаш
11
Ласм
Бриан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
44 Гехтер ЛинусЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Маза ИбрагимПолузащитник
-
11 Резе ФабианПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Баркок АйменПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
43 Tim Goller
-
Главный тренер: Дардаи Пал
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
26 Калаш ТомашЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Ласм БрианНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Мор ТобиасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
42 Keke Topp
-
Главный тренер: Герертс Карел
История личных встреч
Герта
Шальке 04
11 матчей
63.6%
36.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
45.5%
72.7%
5 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
63.6%
45.5%
7 побед 5 ничьих 0 побед
16 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 16 побед
Первый тайм
25%
75%
0 побед 4 ничьи 10 побед
Второй тайм
18.8%
81.2%
0 побед 3 ничьи 12 побед
27 матчей
25.9%
14.8%
59.3%
7 побед 4 ничьи 16 побед
Первый тайм
18.5%
44.4%
37.1%
5 побед 12 ничьих 10 побед
Второй тайм
25.9%
29.6%
44.5%
7 побед 8 ничьих 12 побед
История матчей
Голы
Всего голов
15
11
Голов в среднем за матч
1.15
0.79
Среднее время на гол
78
114
Всего голов
29
14
Голов в среднем за матч
2.07
1.08
Среднее время на гол
43
83
Всего голов
44
25
Голов в среднем за матч
1.63
0.93
Тотал матчей
2.5
25
Больше 93%
Меньше 7%
2
22
Больше 81%
Меньше 19%
5
13
Больше 48%
Меньше 52%
14
5
Больше 19%
Меньше 81%
22
2
Больше 7%
Меньше 93%
25
1
Больше 4%
Меньше 96%
26
1
Больше 4%
Меньше 96%
26
Среднее время на гол
55
97
Бомбардиры внутри турнира
Герта
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Табакович Харис
|15 (1)
|0.58
|Нидерлехнер Флориан
|7
|0.27
|Резе Фабиан
|6 (2)
|0.23
|Marten Winkler
|4
|0.15
|Превляк Смаил
|4
|0.15
|Кенни Джонджо
|3
|0.12
|Кемпф Марк-Оливер
|3
|0.12
|Дардаи Палко
|2
|0.08
|Шерхант Дерри
|2
|0.08
|Бухалакис Андреас
|1
|0.04
|Гехтер Линус
|1
|0.04
|Клеменс Паскаль
|1
|0.04
|Маза Ибрагим
|1
|0.04
|Дуджак Джереми
|0
|0
|Хуссейн Билаль
|0
|0
|Дордой Мартон
|0
|0
|Карбовник Михал
|0
|0
|Кристенсен Густав
|0
|0
Шальке 04
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Караман Кенан
|9 (2)
|0.35
|Теродде Симон
|5 (1)
|0.19
|Ласм Бриан
|4
|0.15
|Yusuf Kabadayi
|4
|0.15
|Полтер Себастьян
|3 (1)
|0.12
|Оуведжан Томас
|2
|0.08
|Каминьски Марцин
|2
|0.08
|Keke Topp
|2
|0.08
|Мёркин Дерри
|1
|0.04
|Зегуйн Пауль
|1
|0.04
|Идризи Бленди
|1
|0.04
|Мор Тобиас
|1
|0.04
|Темпельман Лино
|1
|0.04
|Форсан Эудраого
|1
|0.04
|Латца Данни
|1
|0.04
|Дрекслер Доминик
|1
|0.04
|Калаш Томаш
|1
|0.04
|Чурлинов Дарко
|1
|0.04
|Шалленберг Рон
|0
|0
Карточки
Герта
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ляйстнер Тони
|6
|1
|Нидерлехнер Флориан
|3
|2
|Кенни Джонджо
|5
|0
|Кемпф Марк-Оливер
|3
|1
|Бухалакис Андреас
|4
|0
|Дордой Мартон
|4
|0
|Marten Winkler
|4
|0
|Клеменс Паскаль
|4
|0
|Зефёйк Дейовайсио
|3
|0
|Табакович Харис
|2
|0
|Баркок Аймен
|2
|0
|Дардаи Палко
|2
|0
|Карбовник Михал
|2
|0
|Кристенсен Густав
|2
|0
|Дардай Бенсе
|2
|0
|Дуджак Джереми
|1
|0
|Превляк Смаил
|1
|0
|Рихтер Марко
|1
|0
|Резе Фабиан
|1
|0
|Хуссейн Билаль
|1
|0
|Гехтер Линус
|1
|0
|Шерхант Дерри
|1
|0
|Эрнст Тьярк
|1
|0
Шальке 04
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шалленберг Рон
|6
|1
|Мёркин Дерри
|6
|1
|Каминьски Марцин
|5
|0
|Бруннер Седрик
|5
|0
|Зегуйн Пауль
|5
|0
|Yusuf Kabadayi
|4
|0
|Караман Кенан
|2
|1
|Полтер Себастьян
|3
|0
|Сиссе Ибраима II
|1
|1
|Оуведжан Томас
|2
|0
|Чурлинов Дарко
|2
|0
|Идризи Бленди
|2
|0
|Матричани Хеннинг
|2
|0
|Форсан Эудраого
|2
|0
|Ферманн Ральф
|1
|0
|Теродде Симон
|1
|0
|Латца Данни
|1
|0
|Калаш Томаш
|1
|0
|Мор Тобиас
|1
|0
|Ласм Бриан
|1
|0
|Соппи Брэндон
|1
|0
|Темпельман Лино
|1
|0
|Keke Topp
|1
|0
Результаты матчей
Герта
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
69% (9)
23% (3)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
Шальке 04
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
38% (5)
15% (2)
46% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
6
1
Упущенные победы
9
13
Герта
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
38% (5)
15% (2)
46% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
31% (4)
15% (2)
Шальке 04
16.7%
83.3%
2 победы 10 поражений
Первый тайм
15% (2)
31% (4)
54% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
31% (4)
54% (7)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
17
8
Упущенные победы
12
23
Герта
63.2%
36.8%
12 побед 7 поражений
Первый тайм
54% (14)
19% (5)
27% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (11)
31% (8)
27% (7)
Шальке 04
26.1%
73.9%
6 побед 17 поражений
Первый тайм
27% (7)
23% (6)
50% (13)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (5)
31% (8)
50% (13)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
1
8
Волевые победы
23
9
Упущенные победы
21
36
Голы по времени матча
Забито
33
17
20 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 3
15 Не забивали 16
5
15%
1
6%
1-15
5
15%
3
18%
16-30
10
30%
2
12%
31-45
4
12%
3
18%
46-60
7
21%
5
29%
29%
61-75
2
6%
3
18%
76-90
Пропущено
16
34
6 В 1-м тайме 16
10 Во 2-м тайме 18
4 Пропускали первыми 10
10 Не пропускали 12
2
13%
4
12%
1-15
3
19%
7
21%
16-30
1
6%
5
15%
31-45
4
25%
8
24%
46-60
1
6%
4
12%
61-75
5
31%
6
18%
76-90
Забито
19
25
10 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 17
6 Забивали первыми 8
17 Не забивали 15
2
11%
1
4%
1-15
3
16%
2
8%
16-30
5
26%
5
20%
31-45
5
26%
3
12%
46-60
2
11%
8
32%
61-75
2
11%
6
24%
76-90
Пропущено
25
20
9 В 1-м тайме 8
16 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 10
2
8%
2
10%
1-15
3
12%
4
20%
16-30
4
16%
2
10%
31-45
8
32%
5
25%
46-60
3
12%
2
10%
61-75
5
20%
5
25%
76-90
Забито
52
42
30 В 1-м тайме 14
22 Во 2-м тайме 28
14 Забивали первыми 11
6 Не забивали 5
7
13%
2
5%
1-15
8
15%
5
12%
16-30
15
29%
7
17%
31-45
9
17%
6
14%
46-60
9
17%
13
31%
61-75
4
8%
9
21%
76-90
Пропущено
41
54
15 В 1-м тайме 24
26 Во 2-м тайме 30
10 Пропускали первыми 15
22 Не пропускали 22
4
10%
6
11%
1-15
6
15%
11
20%
16-30
5
12%
7
13%
31-45
12
29%
29%
13
24%
46-60
4
10%
6
11%
61-75
10
24%
11
20%
76-90
Результаты последних матчей
Герта
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Санкт-Паули - Герта 2:0 Герта - Хольштайн Киль 2:2 Айнтрахт Бр - Герта 1:1 Герта - Магдебург 3:2
Гройтер Фюрт - Герта 1:2 Герта - Гамбург 1:2 Герта - Кайзерслаутерн 1:3 Веен Висбаден - Герта 3:1 Герта - Фортуна 2:2 Рейнджерс - Герта 0:1 Мехелен - Герта 3:0 Герта - Эрцгебирге Ауэ 2:0 Герта - Оснабрюк 0:0 Кайзерслаутерн - Герта 1:2 Герта - Гамбург 3:3 Герта - Эльвeрсберг 5:1 Ганновер 96 - Герта 2:2 Герта - Альтглинике 4:0 Герта - Карлсруэ 2:2 Ганза - Герта 0:0
Шальке 04
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Шальке 04 - Падерборн 3:3 Шальке 04 - Санкт-Паули 3:1 Магдебург - Шальке 04 3:0 Шальке 04 - Веен Висбаден 1:0
Хольштайн Киль - Шальке 04 1:0 Шальке 04 - Айнтрахт Бр 1:0 Кайзерслаутерн - Шальке 04 4:1 Шальке 04 - Гамбург 0:2 Шальке 04 - Эйпен 3:1 Шальке 04 - Рекреативо 1:1 Шальке 04 - Вольфсбург 2:3 Шальке 04 - Гройтер Фюрт 2:2 Ганза - Шальке 04 0:2 Шальке 04 - Оснабрюк 4:0 Фортуна - Шальке 04 5:3 Шальке 04 - Патро Эйсден 0:0 ПСВ - Шальке 04 0:2 Шальке 04 - Эльвeрсберг 1:2 Нюрнберг - Шальке 04 1:2 Санкт-Паули - Шальке 04 2:1
Результаты матчей
Герта
Шальке 04
Точный счет
2:2
3 раза 23%
1:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
0:2
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
Точное количество голов
2
3 раза 23%
3
3 раза 23%
5
3 раза 23%
0
2 раза 15%
1
2 раза 15%
1
4 раза 31%
3
4 раза 31%
0
2 раза 15%
4
2 раза 15%
2
1 раз 8%
Точный счет
1:2
3 раза 23%
3:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
6:4
1 раз 8%
1:0
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
5:3
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
Точное количество голов
0
4 раза 31%
2
4 раза 31%
1
3 раза 23%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
0
4 раза 31%
1
4 раза 31%
2
3 раза 23%
3
2 раза 15%
Точный счет
1:2
5 раз 19%
2:2
4 раза 15%
3:1
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
6:4
1 раз 4%
1:0
4 раза 15%
0:2
3 раза 12%
1:2
3 раза 12%
3:0
3 раза 12%
3:1
3 раза 12%
5:3
2 раза 8%
1:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
Точное количество голов
2
7 раз 27%
0
6 раз 23%
1
5 раз 19%
3
4 раза 15%
5
3 раза 12%
4
1 раз 4%
1
8 раз 31%
0
6 раз 23%
3
6 раз 23%
2
4 раза 15%
4
2 раза 8%
Тоталы голов в матче
Герта
Шальке 04
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
112
Больше Меньше
112
94
76
67
67
310
211
310
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
94
Больше Меньше
94
67
58
211
211
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
206
Больше Меньше
206
1511
1214
818
818
422
224
323
- — Выход в Бундеслигу
- — Выход в плей-офф
- — Плей-офф зоны вылета
- — Зона вылета
|Гамбург
|Глацель Роберт
|16 (4)
|Фортуна
|Цолис Христос
|15 (6)
|Герта
|Табакович Харис
|15 (4)
|Санкт-Паули
|Хартель Марсель
|14 (9)
|Кайзерслаутерн
|Ахе Рагнар
|14
|Нюрнберг
|Кастроп Йенс
|2 9
|Магдебург
|Атик Бариш
|9
|Оснабрюк
|Dave Gnaase
|9
|Гамбург
|Хайер Моритц
|1 7
|Айнтрахт Бр
|Николау Яннис
|2 5