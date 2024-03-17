Тур: 26. Стадион: Фолькспаркштадион.
0:0
Первый тайм: 8'
0'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
1 Угловые 0
-
0 Офсайды 1
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
58 Владение мячом, % 42
Прогноз на матч от Liveresult
19
Рааб
Матео
28
Мухайм
Миро
14
Рейс
Людовит
29
Гюнтер
Лассе
21
Каде
Юлиус
18
Пртайин
Иван
- Основной состав
-
19 Рааб МатеоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Мухайм МироЗащитник
-
14 Рейс ЛюдовитПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Немет ОндрашНападающий
-
Главный тренер: Баумгарт Штеффен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Гюнтер ЛассеЗащитник
- Полузащитник
-
21 Каде ЮлиусПолузащитник
-
18 Пртайин ИванНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
27 Рибле НикоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Фроэзе КианзПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Каучинский Маркус
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Гамбург
Веен Висбаден
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед
2 матча
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 1 победа
5 матчей
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
5
5
Голов в среднем за матч
2.5
1.67
Среднее время на гол
36
54
Всего голов
2
3
Голов в среднем за матч
0.67
1.5
Среднее время на гол
135
60
Всего голов
7
8
Голов в среднем за матч
1.4
1.6
Тотал матчей
2.5
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
Среднее время на гол
64
56
Бомбардиры внутри турнира
Гамбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Глацель Роберт
|16 (1)
|0.62
|Бенеш Ласло
|11 (3)
|0.42
|Джатта Бейкери
|4
|0.15
|Жан-Люк Домпе
|3
|0.12
|Ферай Иммануэль
|3
|0.12
|Мухайм Миро
|3
|0.12
|Рейс Людовит
|2
|0.08
|Кёнигсдёрффер Рансфорд
|1
|0.04
|Мефферт Йонас
|1
|0.04
|Хайер Моритц
|1
|0.04
|Хаджикадунич Деннис
|1
|0.04
|Рамос Гильерме
|1
|0.04
|Ван дер Бремпт Игнасе
|0
|0
Веен Висбаден
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пртайин Иван
|9 (1)
|0.35
|Hyun-ju Lee
|4
|0.15
|Гоппел Теймен
|3
|0.12
|Ковачевич Франко
|3
|0.12
|Айдэйл Джон
|3 (1)
|0.12
|Вукотич Александар
|2
|0.08
|Хессер Робин
|1
|0.04
|Гюнтер Лассе
|1
|0.04
|Бэтцнер Ник
|1
|0.04
|Фроэзе Кианз
|1
|0.04
|Райнталер Макс
|1
|0.04
|Чатич Амар
|1
|0.04
|Якобсен Бьярке
|0
|0
|Фехнер Джино
|0
|0
|Карстенс Флориан
|0
|0
Карточки
Гамбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хайер Моритц
|7
|1
|Хаджикадунич Деннис
|6
|1
|Мефферт Йонас
|7
|0
|Рамос Гильерме
|5
|1
|Джатта Бейкери
|6
|0
|Бенеш Ласло
|4
|1
|Мухайм Миро
|4
|1
|Жан-Люк Домпе
|3
|0
|Рейс Людовит
|3
|0
|Ферай Иммануэль
|3
|0
|Микельбрансис Вильям
|3
|0
|Амброзиус Стефан
|2
|0
|Ван дер Бремпт Игнасе
|2
|0
|Фернандеш Даниэль
|1
|0
|Глацель Роберт
|1
|0
|Озтунали Левин
|1
|0
|Пореба Лукаш
|1
|0
|Каттербах Ноа
|1
|0
|Кёнигсдёрффер Рансфорд
|1
|0
|Tim Walter
|1
|0
Веен Висбаден
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Анга-Лётшер Мартин
|6
|1
|Вукотич Александар
|6
|1
|Фехнер Джино
|7
|0
|Матисен Маркус
|5
|0
|Пртайин Иван
|5
|0
|Карстенс Флориан
|5
|0
|Чатич Амар
|2
|1
|Hyun-ju Lee
|2
|1
|Мокенхаупт Саша
|3
|0
|Фроэзе Кианз
|3
|0
|Штритцель Флориан
|2
|0
|Гоппел Теймен
|2
|0
|Хессер Робин
|2
|0
|Бэтцнер Ник
|2
|0
|Гюнтер Лассе
|2
|0
|Якобсен Бьярке
|1
|0
|Райнталер Макс
|1
|0
|Рибле Нико
|1
|0
|Ковачевич Франко
|1
|0
Результаты матчей
Гамбург
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (7)
8% (1)
33% (4)
Веен Висбаден
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
Сухие победы
6
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
4
1
Упущенные победы
9
7
Гамбург
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
54% (7)
31% (4)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)
Веен Висбаден
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
8% (1)
54% (7)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
10
7
Упущенные победы
18
12
Гамбург
60%
40%
12 побед 8 поражений
Первый тайм
48% (12)
36% (9)
16% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (10)
20% (5)
40% (10)
Веен Висбаден
38.9%
61.1%
7 побед 11 поражений
Первый тайм
28% (7)
40% (10)
32% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (9)
20% (5)
44% (11)
Сухие победы
7
4
Сухие поражения
3
6
Волевые победы
14
8
Упущенные победы
27
19
Голы по времени матча
Забито
27
16
15 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 10
9 Забивали первыми 6
13 Не забивали 16
2
7%
2
13%
1-15
6
22%
2
13%
16-30
7
26%
2
13%
31-45
5
19%
3
19%
46-60
2
7%
2
13%
61-75
5
19%
5
31%
76-90
Пропущено
15
17
8 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 12
3 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 10
4
27%
1
6%
1-15
2
13%
2
12%
16-30
2
13%
2
12%
31-45
1
7%
6
35%
46-60
3
20%
2
12%
61-75
3
20%
4
24%
76-90
Забито
22
14
6 В 1-м тайме 5
16 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 8
13 Не забивали 14
2
9%
0
0%
1-15
2
9%
4
29%
16-30
2
9%
1
7%
31-45
3
14%
2
14%
46-60
6
27%
4
29%
61-75
7
32%
3
21%
76-90
Пропущено
20
14
9 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 10
5
25%
0
0%
1-15
3
15%
2
14%
16-30
1
5%
2
14%
31-45
4
20%
5
36%
46-60
2
10%
1
7%
61-75
5
25%
4
29%
76-90
Забито
49
30
21 В 1-м тайме 11
28 Во 2-м тайме 19
16 Забивали первыми 14
1 Не забивали 5
4
8%
2
7%
1-15
8
16%
6
20%
16-30
9
18%
3
10%
31-45
8
16%
5
17%
46-60
8
16%
6
20%
61-75
12
24%
8
27%
76-90
Пропущено
35
31
17 В 1-м тайме 9
18 Во 2-м тайме 22
9 Пропускали первыми 11
16 Не пропускали 20
9
26%
1
3%
1-15
5
14%
4
13%
16-30
3
9%
4
13%
31-45
5
14%
11
35%
46-60
5
14%
3
10%
61-75
8
23%
8
26%
76-90
Результаты последних матчей
Гамбург
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Фортуна - Гамбург 2:0 Гамбург - Оснабрюк 1:2 Гамбург - Эльвeрсберг 1:0 Ганза - Гамбург 2:2
Гамбург - Ганновер 96 3:4 Герта - Гамбург 1:2 Гамбург - Карлсруэ 3:4 Шальке 04 - Гамбург 0:2 Цюрих - Гамбург 2:2 ПСВ - Гамбург 2:2 Нюрнберг - Гамбург 0:2 Гамбург - Падерборн 1:2 Герта - Гамбург 3:3 Санкт-Паули - Гамбург 2:2 Гамбург - Айнтрахт Бр 2:1 Хольштайн Киль - Гамбург 4:2 Гамбург - Магдебург 2:0 Арминия - Гамбург 1:1 Кайзерслаутерн - Гамбург 3:3 Гамбург - Гройтер Фюрт 2:0
Веен Висбаден
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Веен Висбаден - Ганновер 96 1:1 Эльвeрсберг - Веен Висбаден 0:3 Веен Висбаден - Шотт Майнц 3:0 Веен Висбаден - Падерборн 1:2
Шальке 04 - Веен Висбаден 1:0 Веен Висбаден - Нюрнберг 1:1 Карлсруэ - Веен Висбаден 2:2 Веен Висбаден - Герта 3:1 Магдебург - Веен Висбаден 1:0 Веен Висбаден - Сент-Трейден 2:2 Веен Висбаден - Зандхаузен 2:1 Санкт-Паули - Веен Висбаден 1:1 Веен Висбаден - Айнтрахт Бр 1:3 Хольштайн Киль - Веен Висбаден 3:2 Гройтер Фюрт - Веен Висбаден 2:0 Веен Висбаден - Шотт Майнц 6:2 Веен Висбаден - Кайзерслаутерн 2:1 Фортуна - Веен Висбаден 1:3 Веен Висбаден - Ганза 1:0 Оснабрюк - Веен Висбаден 0:2
Результаты матчей
Гамбург
Веен Висбаден
Точный счет
2:0
3 раза 25%
1:0
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
3:4
2 раза 17%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
5:3
1 раз 8%
1:1
5 раз 42%
1:0
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
Точное количество голов
1
4 раза 33%
2
4 раза 33%
3
3 раза 25%
5
1 раз 8%
1
9 раз 75%
0
1 раз 8%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
Точный счет
2:2
3 раза 23%
0:2
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
2:0
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
Точное количество голов
2
7 раз 54%
1
4 раза 31%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%
0
4 раза 31%
1
4 раза 31%
2
3 раза 23%
3
2 раза 15%
Точный счет
2:0
4 раза 16%
1:2
3 раза 12%
2:1
3 раза 12%
2:2
3 раза 12%
0:2
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
3:4
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
5:3
1 раз 4%
1:1
6 раз 24%
1:0
4 раза 16%
2:1
3 раза 12%
0:2
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
Точное количество голов
2
11 раз 44%
1
8 раз 32%
3
4 раза 16%
0
1 раз 4%
5
1 раз 4%
1
13 раз 52%
0
5 раз 20%
2
4 раза 16%
3
3 раза 12%
Тоталы голов в матче
Гамбург
Веен Висбаден
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
84
Больше Меньше
210
48
111
111
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
121
Больше Меньше
94
85
58
112
211
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
241
Больше Меньше
205
169
718
520
322
124
124
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|26
|15
|9
|2
|48 - 25
|54
|2.
|26
|15
|4
|7
|49 - 34
|49
|3.
|26
|12
|7
|7
|56 - 34
|43
|4.
|0:0
|26
|12
|6
|8
|47 - 37
|42
|5.
|26
|10
|10
|6
|47 - 35
|40
|6.
|26
|11
|6
|9
|40 - 43
|39
|7.
|26
|11
|5
|10
|37 - 38
|38
|8.
|26
|10
|6
|10
|35 - 45
|36
|9.
|0:0
|26
|9
|9
|8
|48 - 41
|36
|10.
|26
|10
|5
|11
|39 - 43
|35
|11.
|1:1
|26
|9
|8
|9
|46 - 42
|35
|12.
|0:0
|26
|8
|8
|10
|38 - 34
|32
|13.
|0:0
|26
|8
|8
|10
|30 - 31
|32
|14.
|1:1
|26
|9
|4
|13
|41 - 50
|31
|15.
|26
|8
|5
|13
|42 - 51
|29
|16.
|26
|8
|4
|14
|24 - 41
|28
|17.
|26
|8
|3
|15
|25 - 39
|27
|18.
|26
|3
|9
|14
|24 - 53
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|8
|5
|0
|26 - 9
|29
|2.
|13
|8
|2
|3
|25 - 15
|26
|3.
|13
|7
|5
|1
|29 - 13
|26
|4.
|0:0
|13
|8
|1
|4
|26 - 16
|25
|5.
|0:0
|14
|6
|6
|2
|27 - 18
|24
|6.
|1:1
|13
|7
|2
|4
|26 - 19
|23
|7.
|13
|7
|1
|5
|25 - 22
|22
|8.
|0:0
|13
|6
|3
|4
|24 - 17
|21
|9.
|13
|6
|3
|4
|23 - 18
|21
|10.
|1:1
|13
|5
|5
|3
|28 - 16
|20
|11.
|13
|6
|1
|6
|25 - 26
|19
|12.
|13
|5
|4
|4
|18 - 20
|19
|13.
|13
|5
|3
|5
|19 - 20
|18
|14.
|13
|5
|3
|5
|15 - 17
|18
|15.
|0:0
|12
|4
|5
|3
|14 - 14
|17
|16.
|13
|5
|2
|6
|18 - 22
|17
|17.
|13
|5
|2
|6
|15 - 20
|17
|18.
|13
|2
|5
|6
|11 - 20
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|8
|3
|2
|24 - 12
|27
|2.
|13
|7
|4
|2
|22 - 16
|25
|3.
|13
|6
|4
|3
|33 - 16
|22
|4.
|13
|6
|3
|4
|21 - 23
|21
|5.
|13
|5
|3
|5
|21 - 21
|18
|6.
|13
|5
|2
|6
|17 - 25
|17
|7.
|0:0
|13
|4
|5
|4
|21 - 21
|17
|8.
|1:1
|13
|4
|3
|6
|18 - 26
|15
|9.
|0:0
|14
|4
|3
|7
|16 - 17
|15
|10.
|13
|3
|5
|5
|18 - 22
|14
|11.
|0:0
|12
|3
|3
|6
|21 - 23
|12
|12.
|13
|3
|3
|7
|12 - 23
|12
|13.
|13
|3
|2
|8
|9 - 21
|11
|14.
|0:0
|13
|2
|5
|6
|14 - 17
|11
|15.
|13
|2
|4
|7
|17 - 25
|10
|16.
|13
|3
|0
|10
|10 - 22
|9
|17.
|1:1
|13
|2
|2
|9
|15 - 31
|8
|18.
|13
|1
|4
|8
|13 - 33
|7
- — Выход в Бундеслигу
- — Выход в плей-офф
- — Плей-офф зоны вылета
- — Зона вылета
|Гамбург
|Глацель Роберт
|16 (4)
|Фортуна
|Цолис Христос
|15 (6)
|Санкт-Паули
|Хартель Марсель
|14 (9)
|Кайзерслаутерн
|Ахе Рагнар
|14
|Герта
|Табакович Харис
|13 (3)
|Нюрнберг
|Кастроп Йенс
|2 9
|Магдебург
|Атик Бариш
|9
|Оснабрюк
|Dave Gnaase
|9
|Гамбург
|Хайер Моритц
|1 7
|Айнтрахт Бр
|Николау Яннис
|2 5