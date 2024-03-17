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  3. Германия
  4. Бундеслига 2 2023-2024
Тур: 26. Стадион: .
Гамбург
0:0
Первый тайм: 8'
Веен Висбаден
0'

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 0
  • 0 Офсайды 1
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 58 Владение мячом, % 42
Прогноз на матч от Liveresult
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Гамбург
Ничья
Веен Висбаден
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
19
Рааб
Матео
18
Джатта
Бейкери
4
Шонлау
Себастьян
5
Хаджикадунич
Деннис
28
Мухайм
Миро
14
Рейс
Людовит
23
Мефферт
Йонас
8
Бенеш
Ласло
21
Озтунали
Левин
9
Глацель
Роберт
10
Ферай
Иммануэль
16
Штритцель
Флориан
4
Мокенхаупт
Саша
24
Матисен
Маркус
26
Вукотич
Александар
9
Гоппел
Теймен
6
Фехнер
Джино
29
Гюнтер
Лассе
7
Хессер
Робин
21
Каде
Юлиус
18
Пртайин
Иван
14
Ковачевич
Франко
Гамбург
4-3-3
Веен Висбаден
3-3-2-2

История личных встреч

Гамбург
Веен Висбаден

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 1 победа

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 1 победа

История матчей

Б2
1:1
Б2
3:2
Б2
1:1
К
0:3
К
2:1

Голы

Всего голов

5
5

Голов в среднем за матч

2.5
1.67

Среднее время на гол

36
54

Всего голов

2
3

Голов в среднем за матч

0.67
1.5

Среднее время на гол

135
60

Всего голов

7
8

Голов в среднем за матч

1.4
1.6

Тотал матчей

2.5
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

64
56

Бомбардиры внутри турнира

Гамбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Глацель Роберт 16 (1) 0.62
Бенеш Ласло 11 (3) 0.42
Джатта Бейкери 4 0.15
Жан-Люк Домпе 3 0.12
Ферай Иммануэль 3 0.12
Мухайм Миро 3 0.12
Рейс Людовит 2 0.08
Кёнигсдёрффер Рансфорд 1 0.04
Мефферт Йонас 1 0.04
Хайер Моритц 1 0.04
Хаджикадунич Деннис 1 0.04
Рамос Гильерме 1 0.04
Ван дер Бремпт Игнасе 0 0
Веен Висбаден
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пртайин Иван 9 (1) 0.35
Hyun-ju Lee 4 0.15
Гоппел Теймен 3 0.12
Ковачевич Франко 3 0.12
Айдэйл Джон 3 (1) 0.12
Вукотич Александар 2 0.08
Хессер Робин 1 0.04
Гюнтер Лассе 1 0.04
Бэтцнер Ник 1 0.04
Фроэзе Кианз 1 0.04
Райнталер Макс 1 0.04
Чатич Амар 1 0.04
Якобсен Бьярке 0 0
Фехнер Джино 0 0
Карстенс Флориан 0 0

Карточки

Гамбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хайер Моритц 7 1
Хаджикадунич Деннис 6 1
Мефферт Йонас 7 0
Рамос Гильерме 5 1
Джатта Бейкери 6 0
Бенеш Ласло 4 1
Мухайм Миро 4 1
Жан-Люк Домпе 3 0
Рейс Людовит 3 0
Ферай Иммануэль 3 0
Микельбрансис Вильям 3 0
Амброзиус Стефан 2 0
Ван дер Бремпт Игнасе 2 0
Фернандеш Даниэль 1 0
Глацель Роберт 1 0
Озтунали Левин 1 0
Пореба Лукаш 1 0
Каттербах Ноа 1 0
Кёнигсдёрффер Рансфорд 1 0
Tim Walter 1 0
Веен Висбаден
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Анга-Лётшер Мартин 6 1
Вукотич Александар 6 1
Фехнер Джино 7 0
Матисен Маркус 5 0
Пртайин Иван 5 0
Карстенс Флориан 5 0
Чатич Амар 2 1
Hyun-ju Lee 2 1
Мокенхаупт Саша 3 0
Фроэзе Кианз 3 0
Штритцель Флориан 2 0
Гоппел Теймен 2 0
Хессер Робин 2 0
Бэтцнер Ник 2 0
Гюнтер Лассе 2 0
Якобсен Бьярке 1 0
Райнталер Макс 1 0
Рибле Нико 1 0
Ковачевич Франко 1 0

Результаты матчей

Гамбург
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (7)
8% (1)
33% (4)
Веен Висбаден
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)

Сухие победы

6
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

4
1

Упущенные победы

9
7
Гамбург
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
54% (7)
31% (4)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)
Веен Висбаден
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
8% (1)
54% (7)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

10
7

Упущенные победы

18
12
Гамбург
60%
40%
12 побед 8 поражений
Первый тайм
48% (12)
36% (9)
16% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (10)
20% (5)
40% (10)
Веен Висбаден
38.9%
61.1%
7 побед 11 поражений
Первый тайм
28% (7)
40% (10)
32% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (9)
20% (5)
44% (11)

Сухие победы

7
4

Сухие поражения

3
6

Волевые победы

14
8

Упущенные победы

27
19

Голы по времени матча

Забито

27
16
15 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 10
9 Забивали первыми 6
13 Не забивали 16
2
7%
2
13%
1-15
6
22%
2
13%
16-30
7
26%
2
13%
31-45
5
19%
3
19%
46-60
2
7%
2
13%
61-75
5
19%
5
31%
76-90

Пропущено

15
17
8 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 12
3 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 10
4
27%
1
6%
1-15
2
13%
2
12%
16-30
2
13%
2
12%
31-45
1
7%
6
35%
46-60
3
20%
2
12%
61-75
3
20%
4
24%
76-90

Забито

22
14
6 В 1-м тайме 5
16 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 8
13 Не забивали 14
2
9%
0
0%
1-15
2
9%
4
29%
16-30
2
9%
1
7%
31-45
3
14%
2
14%
46-60
6
27%
4
29%
61-75
7
32%
3
21%
76-90

Пропущено

20
14
9 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 10
5
25%
0
0%
1-15
3
15%
2
14%
16-30
1
5%
2
14%
31-45
4
20%
5
36%
46-60
2
10%
1
7%
61-75
5
25%
4
29%
76-90

Забито

49
30
21 В 1-м тайме 11
28 Во 2-м тайме 19
16 Забивали первыми 14
1 Не забивали 5
4
8%
2
7%
1-15
8
16%
6
20%
16-30
9
18%
3
10%
31-45
8
16%
5
17%
46-60
8
16%
6
20%
61-75
12
24%
8
27%
76-90

Пропущено

35
31
17 В 1-м тайме 9
18 Во 2-м тайме 22
9 Пропускали первыми 11
16 Не пропускали 20
9
26%
1
3%
1-15
5
14%
4
13%
16-30
3
9%
4
13%
31-45
5
14%
11
35%
46-60
5
14%
3
10%
61-75
8
23%
8
26%
76-90

Результаты последних матчей

Гамбург
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Фортуна - Гамбург 2:0 Гамбург - Оснабрюк 1:2 Гамбург - Эльвeрсберг 1:0 Ганза - Гамбург 2:2
Гамбург - Ганновер 96 3:4 Герта - Гамбург 1:2 Гамбург - Карлсруэ 3:4 Шальке 04 - Гамбург 0:2 Цюрих - Гамбург 2:2 ПСВ - Гамбург 2:2 Нюрнберг - Гамбург 0:2 Гамбург - Падерборн 1:2 Герта - Гамбург 3:3 Санкт-Паули - Гамбург 2:2 Гамбург - Айнтрахт Бр 2:1 Хольштайн Киль - Гамбург 4:2 Гамбург - Магдебург 2:0 Арминия - Гамбург 1:1 Кайзерслаутерн - Гамбург 3:3 Гамбург - Гройтер Фюрт 2:0
Веен Висбаден
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Веен Висбаден - Ганновер 96 1:1 Эльвeрсберг - Веен Висбаден 0:3 Веен Висбаден - Шотт Майнц 3:0 Веен Висбаден - Падерборн 1:2
Шальке 04 - Веен Висбаден 1:0 Веен Висбаден - Нюрнберг 1:1 Карлсруэ - Веен Висбаден 2:2 Веен Висбаден - Герта 3:1 Магдебург - Веен Висбаден 1:0 Веен Висбаден - Сент-Трейден 2:2 Веен Висбаден - Зандхаузен 2:1 Санкт-Паули - Веен Висбаден 1:1 Веен Висбаден - Айнтрахт Бр 1:3 Хольштайн Киль - Веен Висбаден 3:2 Гройтер Фюрт - Веен Висбаден 2:0 Веен Висбаден - Шотт Майнц 6:2 Веен Висбаден - Кайзерслаутерн 2:1 Фортуна - Веен Висбаден 1:3 Веен Висбаден - Ганза 1:0 Оснабрюк - Веен Висбаден 0:2

Результаты матчей

Гамбург
Веен Висбаден

Точный счет

2:0
3 раза 25%
1:0
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
3:4
2 раза 17%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
5:3
1 раз 8%
1:1
5 раз 42%
1:0
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
4 раза 33%
2
4 раза 33%
3
3 раза 25%
5
1 раз 8%
1
9 раз 75%
0
1 раз 8%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%

Точный счет

2:2
3 раза 23%
0:2
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
2:0
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%

Точное количество голов

2
7 раз 54%
1
4 раза 31%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%
0
4 раза 31%
1
4 раза 31%
2
3 раза 23%
3
2 раза 15%

Точный счет

2:0
4 раза 16%
1:2
3 раза 12%
2:1
3 раза 12%
2:2
3 раза 12%
0:2
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
3:4
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
5:3
1 раз 4%
1:1
6 раз 24%
1:0
4 раза 16%
2:1
3 раза 12%
0:2
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%

Точное количество голов

2
11 раз 44%
1
8 раз 32%
3
4 раза 16%
0
1 раз 4%
5
1 раз 4%
1
13 раз 52%
0
5 раз 20%
2
4 раза 16%
3
3 раза 12%

Тоталы голов в матче

Гамбург
Веен Висбаден

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
4
1.5
Больше Меньше
2
10
4
8
2.5
1
11
1
11
3.5
1
11
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
1
0.5
Больше Меньше
9
4
8
5
1.5
5
8
1
12
2.5
2
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
24
1
0.5
Больше Меньше
20
5
16
9
1.5
7
18
5
20
2.5
3
22
1
24
3.5
1
24
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Санкт-Паули
 26 15 9 2 48 - 25 54
2.
Хольштайн Киль
 26 15 4 7 49 - 34 49
3.
Фортуна
 26 12 7 7 56 - 34 43
4.
Гамбург
 0:0 26 12 6 8 47 - 37 42
5.
Ганновер 96
 26 10 10 6 47 - 35 40
6.
Падерборн
 26 11 6 9 40 - 43 39
7.
Гройтер Фюрт
 26 11 5 10 37 - 38 38
8.
Нюрнберг
 26 10 6 10 35 - 45 36
9.
Карлсруэ
 0:0 26 9 9 8 48 - 41 36
10.
Эльвeрсберг
 26 10 5 11 39 - 43 35
11.
Герта
 1:1 26 9 8 9 46 - 42 35
12.
Магдебург
 0:0 26 8 8 10 38 - 34 32
13.
Веен Висбаден
 0:0 26 8 8 10 30 - 31 32
14.
Шальке 04
 1:1 26 9 4 13 41 - 50 31
15.
Кайзерслаутерн
 26 8 5 13 42 - 51 29
16.
Ганза
 26 8 4 14 24 - 41 28
17.
Айнтрахт Бр
 26 8 3 15 25 - 39 27
18.
Оснабрюк
 26 3 9 14 24 - 53 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Санкт-Паули
 13 8 5 0 26 - 9 29
2.
Гройтер Фюрт
 13 8 2 3 25 - 15 26
3.
Ганновер 96
 13 7 5 1 29 - 13 26
4.
Гамбург
 0:0 13 8 1 4 26 - 16 25
5.
Карлсруэ
 0:0 14 6 6 2 27 - 18 24
6.
Шальке 04
 1:1 13 7 2 4 26 - 19 23
7.
Хольштайн Киль
 13 7 1 5 25 - 22 22
8.
Магдебург
 0:0 13 6 3 4 24 - 17 21
9.
Фортуна
 13 6 3 4 23 - 18 21
10.
Герта
 1:1 13 5 5 3 28 - 16 20
11.
Кайзерслаутерн
 13 6 1 6 25 - 26 19
12.
Нюрнберг
 13 5 4 4 18 - 20 19
13.
Падерборн
 13 5 3 5 19 - 20 18
14.
Айнтрахт Бр
 13 5 3 5 15 - 17 18
15.
Веен Висбаден
 0:0 12 4 5 3 14 - 14 17
16.
Эльвeрсберг
 13 5 2 6 18 - 22 17
17.
Ганза
 13 5 2 6 15 - 20 17
18.
Оснабрюк
 13 2 5 6 11 - 20 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хольштайн Киль
 13 8 3 2 24 - 12 27
2.
Санкт-Паули
 13 7 4 2 22 - 16 25
3.
Фортуна
 13 6 4 3 33 - 16 22
4.
Падерборн
 13 6 3 4 21 - 23 21
5.
Эльвeрсберг
 13 5 3 5 21 - 21 18
6.
Нюрнберг
 13 5 2 6 17 - 25 17
7.
Гамбург
 0:0 13 4 5 4 21 - 21 17
8.
Герта
 1:1 13 4 3 6 18 - 26 15
9.
Веен Висбаден
 0:0 14 4 3 7 16 - 17 15
10.
Ганновер 96
 13 3 5 5 18 - 22 14
11.
Карлсруэ
 0:0 12 3 3 6 21 - 23 12
12.
Гройтер Фюрт
 13 3 3 7 12 - 23 12
13.
Ганза
 13 3 2 8 9 - 21 11
14.
Магдебург
 0:0 13 2 5 6 14 - 17 11
15.
Кайзерслаутерн
 13 2 4 7 17 - 25 10
16.
Айнтрахт Бр
 13 3 0 10 10 - 22 9
17.
Шальке 04
 1:1 13 2 2 9 15 - 31 8
18.
Оснабрюк
 13 1 4 8 13 - 33 7
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Выход в плей-офф
  • — Плей-офф зоны вылета
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Гамбург Глацель Роберт 16 (4)
Фортуна Цолис Христос 15 (6)
Санкт-Паули Хартель Марсель 14 (9)
Кайзерслаутерн Ахе Рагнар 14
Герта Табакович Харис 13 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Нюрнберг Кастроп Йенс 2 9
Магдебург Атик Бариш 9
Оснабрюк Dave Gnaase 9
Гамбург Хайер Моритц 1 7
Айнтрахт Бр Николау Яннис 2 5
Весь список
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Лучшие коэффициенты
Гамбург
Ничья
Веен Висбаден
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