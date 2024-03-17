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  3. Германия
  4. Бундеслига 2 2023-2024
Тур: 26. Стадион: . Зрители: 55523
Гамбург
3:0
Конец матча
Веен Висбаден
0'
1:0
33' Гол
Мухайм Миро
49' Желтая карточка
Матисен Маркус
2:0
51' Гол
Бенеш Ласло
67' Желтая карточка
Ферай Иммануэль
3:0
85' Гол
Кёнигсдёрффер Рансфорд
90'+5

Ход матча

33'
Мухайм Миро
(Бенеш Ласло)
1:0
46'
 
Бэтцнер Ник
Каде Юлиус
49'
 
Матисен Маркус
51'
Бенеш Ласло
2:0
60'
Кёнигсдёрффер Рансфорд
Озтунали Левин
 
60'
Кисиловски Николас-Бернд
Мухайм Миро
 
66'
 
Аграфиотис Николас
Ковачевич Франко
66'
 
Якобсен Бьярке
Фехнер Джино
67'
Ферай Иммануэль
 
70'
 
Рибле Нико
Гюнтер Лассе
71'
Пореба Лукаш
Ферай Иммануэль
 
71'
Сухонен Ансси
Джатта Бейкери
 
78'
 
Фроэзе Кианз
Гоппел Теймен
85'
Кёнигсдёрффер Рансфорд
(Бенеш Ласло)
3:0
88'
Окугава Масая
Бенеш Ласло
 

Статистика матча

  • 9 Удары по воротам 6
  • 8 Удары в створ 4
  • 9 Угловые 2
  • 5 Офсайды 3
  • 12 Нарушения правил 12
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 492 Количество передач 342
  • 58 Владение мячом, % 42
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
19
Рааб
Матео
18
Джатта
Бейкери
4
Шонлау
Себастьян
5
Хаджикадунич
Деннис
28
Мухайм
Миро
14
Рейс
Людовит
23
Мефферт
Йонас
8
Бенеш
Ласло
21
Озтунали
Левин
9
Глацель
Роберт
10
Ферай
Иммануэль
16
Штритцель
Флориан
4
Мокенхаупт
Саша
24
Матисен
Маркус
26
Вукотич
Александар
9
Гоппел
Теймен
6
Фехнер
Джино
29
Гюнтер
Лассе
7
Хессер
Робин
21
Каде
Юлиус
18
Пртайин
Иван
14
Ковачевич
Франко
Гамбург
4-3-3
Веен Висбаден
3-3-2-2

История личных встреч

Гамбург
Веен Висбаден

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 1 победа

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 1 победа

История матчей

Б2
1:1
Б2
3:2
Б2
1:1
К
0:3
К
2:1

Голы

Всего голов

5
5

Голов в среднем за матч

2.5
1.67

Среднее время на гол

36
54

Всего голов

2
3

Голов в среднем за матч

0.67
1.5

Среднее время на гол

135
60

Всего голов

7
8

Голов в среднем за матч

1.4
1.6

Тотал матчей

2.5
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

64
56

Бомбардиры внутри турнира

Гамбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Глацель Роберт 16 (1) 0.62
Бенеш Ласло 12 (3) 0.46
Джатта Бейкери 4 0.15
Мухайм Миро 4 0.15
Жан-Люк Домпе 3 0.12
Ферай Иммануэль 3 0.12
Рейс Людовит 2 0.08
Кёнигсдёрффер Рансфорд 2 0.08
Мефферт Йонас 1 0.04
Хайер Моритц 1 0.04
Хаджикадунич Деннис 1 0.04
Рамос Гильерме 1 0.04
Ван дер Бремпт Игнасе 0 0
Веен Висбаден
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пртайин Иван 9 (1) 0.35
Hyun-ju Lee 4 0.15
Гоппел Теймен 3 0.12
Ковачевич Франко 3 0.12
Айдэйл Джон 3 (1) 0.12
Вукотич Александар 2 0.08
Хессер Робин 1 0.04
Гюнтер Лассе 1 0.04
Бэтцнер Ник 1 0.04
Фроэзе Кианз 1 0.04
Райнталер Макс 1 0.04
Чатич Амар 1 0.04
Якобсен Бьярке 0 0
Фехнер Джино 0 0
Карстенс Флориан 0 0

Карточки

Гамбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хайер Моритц 7 1
Хаджикадунич Деннис 6 1
Мефферт Йонас 7 0
Рамос Гильерме 5 1
Джатта Бейкери 6 0
Бенеш Ласло 4 1
Мухайм Миро 4 1
Ферай Иммануэль 4 0
Жан-Люк Домпе 3 0
Рейс Людовит 3 0
Микельбрансис Вильям 3 0
Амброзиус Стефан 2 0
Ван дер Бремпт Игнасе 2 0
Фернандеш Даниэль 1 0
Глацель Роберт 1 0
Озтунали Левин 1 0
Пореба Лукаш 1 0
Каттербах Ноа 1 0
Кёнигсдёрффер Рансфорд 1 0
Tim Walter 1 0
Веен Висбаден
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Анга-Лётшер Мартин 6 1
Вукотич Александар 6 1
Фехнер Джино 7 0
Матисен Маркус 6 0
Пртайин Иван 5 0
Карстенс Флориан 5 0
Чатич Амар 2 1
Hyun-ju Lee 2 1
Мокенхаупт Саша 3 0
Фроэзе Кианз 3 0
Штритцель Флориан 2 0
Гоппел Теймен 2 0
Хессер Робин 2 0
Бэтцнер Ник 2 0
Гюнтер Лассе 2 0
Якобсен Бьярке 1 0
Райнталер Макс 1 0
Рибле Нико 1 0
Ковачевич Франко 1 0

Результаты матчей

Гамбург
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
46% (6)
38% (5)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
62% (8)
8% (1)
31% (4)
Веен Висбаден
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)

Сухие победы

7
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

4
1

Упущенные победы

9
7
Гамбург
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
54% (7)
31% (4)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)
Веен Висбаден
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
7% (1)
57% (8)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

10
7

Упущенные победы

18
12
Гамбург
61.9%
38.1%
13 побед 8 поражений
Первый тайм
50% (13)
35% (9)
15% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (11)
19% (5)
38% (10)
Веен Висбаден
36.8%
63.2%
7 побед 12 поражений
Первый тайм
27% (7)
38% (10)
35% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (9)
19% (5)
46% (12)

Сухие победы

8
4

Сухие поражения

3
7

Волевые победы

14
8

Упущенные победы

27
19

Голы по времени матча

Забито

30
16
16 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 10
10 Забивали первыми 6
13 Не забивали 17
2
7%
2
13%
1-15
6
20%
2
13%
16-30
8
27%
2
13%
31-45
6
20%
3
19%
46-60
2
7%
2
13%
61-75
6
20%
5
31%
76-90

Пропущено

15
20
8 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 14
3 Пропускали первыми 8
6 Не пропускали 11
4
27%
1
5%
1-15
2
13%
2
10%
16-30
2
13%
3
15%
31-45
1
7%
7
35%
46-60
3
20%
2
10%
61-75
3
20%
5
25%
76-90

Забито

22
14
6 В 1-м тайме 5
16 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 8
14 Не забивали 15
2
9%
0
0%
1-15
2
9%
4
29%
16-30
2
9%
1
7%
31-45
3
14%
2
14%
46-60
6
27%
4
29%
61-75
7
32%
3
21%
76-90

Пропущено

20
14
9 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 10
5
25%
0
0%
1-15
3
15%
2
14%
16-30
1
5%
2
14%
31-45
4
20%
5
36%
46-60
2
10%
1
7%
61-75
5
25%
4
29%
76-90

Забито

52
30
22 В 1-м тайме 11
30 Во 2-м тайме 19
17 Забивали первыми 14
1 Не забивали 6
4
8%
2
7%
1-15
8
15%
6
20%
16-30
10
19%
3
10%
31-45
9
17%
5
17%
46-60
8
15%
6
20%
61-75
13
25%
8
27%
76-90

Пропущено

35
34
17 В 1-м тайме 10
18 Во 2-м тайме 24
9 Пропускали первыми 12
16 Не пропускали 21
9
26%
1
3%
1-15
5
14%
4
12%
16-30
3
9%
5
15%
31-45
5
14%
12
35%
46-60
5
14%
3
9%
61-75
8
23%
9
26%
76-90

Результаты последних матчей

Гамбург
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Фортуна - Гамбург 2:0 Гамбург - Оснабрюк 1:2 Гамбург - Эльвeрсберг 1:0 Ганза - Гамбург 2:2
Гамбург - Ганновер 96 3:4 Герта - Гамбург 1:2 Гамбург - Карлсруэ 3:4 Шальке 04 - Гамбург 0:2 Цюрих - Гамбург 2:2 ПСВ - Гамбург 2:2 Нюрнберг - Гамбург 0:2 Гамбург - Падерборн 1:2 Герта - Гамбург 3:3 Санкт-Паули - Гамбург 2:2 Гамбург - Айнтрахт Бр 2:1 Хольштайн Киль - Гамбург 4:2 Гамбург - Магдебург 2:0 Арминия - Гамбург 1:1 Кайзерслаутерн - Гамбург 3:3 Гамбург - Гройтер Фюрт 2:0
Веен Висбаден
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Веен Висбаден - Ганновер 96 1:1 Эльвeрсберг - Веен Висбаден 0:3 Веен Висбаден - Шотт Майнц 3:0 Веен Висбаден - Падерборн 1:2
Шальке 04 - Веен Висбаден 1:0 Веен Висбаден - Нюрнберг 1:1 Карлсруэ - Веен Висбаден 2:2 Веен Висбаден - Герта 3:1 Магдебург - Веен Висбаден 1:0 Веен Висбаден - Сент-Трейден 2:2 Веен Висбаден - Зандхаузен 2:1 Санкт-Паули - Веен Висбаден 1:1 Веен Висбаден - Айнтрахт Бр 1:3 Хольштайн Киль - Веен Висбаден 3:2 Гройтер Фюрт - Веен Висбаден 2:0 Веен Висбаден - Шотт Майнц 6:2 Веен Висбаден - Кайзерслаутерн 2:1 Фортуна - Веен Висбаден 1:3 Веен Висбаден - Ганза 1:0 Оснабрюк - Веен Висбаден 0:2

Результаты матчей

Гамбург
Веен Висбаден

Точный счет

2:0
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
3:4
2 раза 15%
2:1
1 раз 8%
5:3
1 раз 8%
1:1
5 раз 42%
1:0
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
4 раза 31%
2
4 раза 31%
3
4 раза 31%
5
1 раз 8%
1
9 раз 75%
0
1 раз 8%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%

Точный счет

2:2
3 раза 23%
0:2
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
2:0
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%

Точное количество голов

2
7 раз 54%
1
4 раза 31%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%
0
5 раз 36%
1
4 раза 29%
2
3 раза 21%
3
2 раза 14%

Точный счет

2:0
4 раза 15%
1:2
3 раза 12%
2:1
3 раза 12%
2:2
3 раза 12%
0:2
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
3:4
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
5:3
1 раз 4%
1:1
6 раз 23%
1:0
4 раза 15%
2:1
3 раза 12%
0:2
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%

Точное количество голов

2
11 раз 42%
1
8 раз 31%
3
5 раз 19%
0
1 раз 4%
5
1 раз 4%
1
13 раз 50%
0
6 раз 23%
2
4 раза 15%
3
3 раза 12%

Тоталы голов в матче

Гамбург
Веен Висбаден

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
4
1.5
Больше Меньше
2
10
5
8
2.5
1
11
1
12
3.5
1
12
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
1
0.5
Больше Меньше
9
5
8
5
1.5
5
9
1
12
2.5
2
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
25
1
0.5
Больше Меньше
20
6
17
9
1.5
7
19
6
20
2.5
3
23
1
25
3.5
1
25
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Санкт-Паули
 26 15 9 2 48 - 25 54
2.
Хольштайн Киль
 26 15 4 7 49 - 34 49
3.
Гамбург
 26 13 5 8 50 - 37 44
4.
Фортуна
 26 12 7 7 56 - 34 43
5.
Ганновер 96
 26 10 10 6 47 - 35 40
6.
Падерборн
 26 11 6 9 40 - 43 39
7.
Гройтер Фюрт
 26 11 5 10 37 - 38 38
8.
Карлсруэ
 26 10 8 8 55 - 41 38
9.
Герта
 26 10 7 9 50 - 43 37
10.
Нюрнберг
 26 10 6 10 35 - 45 36
11.
Эльвeрсберг
 26 10 5 11 39 - 43 35
12.
Магдебург
 26 8 7 11 38 - 41 31
13.
Веен Висбаден
 26 8 7 11 30 - 34 31
14.
Шальке 04
 26 9 3 14 42 - 54 30
15.
Кайзерслаутерн
 26 8 5 13 42 - 51 29
16.
Ганза
 26 8 4 14 24 - 41 28
17.
Айнтрахт Бр
 26 8 3 15 25 - 39 27
18.
Оснабрюк
 26 3 9 14 24 - 53 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Санкт-Паули
 13 8 5 0 26 - 9 29
2.
Гамбург
 13 9 0 4 29 - 16 27
3.
Гройтер Фюрт
 13 8 2 3 25 - 15 26
4.
Ганновер 96
 13 7 5 1 29 - 13 26
5.
Карлсруэ
 14 7 5 2 34 - 18 26
6.
Шальке 04
 13 7 2 4 26 - 19 23
7.
Хольштайн Киль
 13 7 1 5 25 - 22 22
8.
Герта
 13 6 4 3 32 - 17 22
9.
Магдебург
 13 6 3 4 24 - 17 21
10.
Фортуна
 13 6 3 4 23 - 18 21
11.
Кайзерслаутерн
 13 6 1 6 25 - 26 19
12.
Нюрнберг
 13 5 4 4 18 - 20 19
13.
Падерборн
 13 5 3 5 19 - 20 18
14.
Айнтрахт Бр
 13 5 3 5 15 - 17 18
15.
Веен Висбаден
 12 4 5 3 14 - 14 17
16.
Эльвeрсберг
 13 5 2 6 18 - 22 17
17.
Ганза
 13 5 2 6 15 - 20 17
18.
Оснабрюк
 13 2 5 6 11 - 20 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хольштайн Киль
 13 8 3 2 24 - 12 27
2.
Санкт-Паули
 13 7 4 2 22 - 16 25
3.
Фортуна
 13 6 4 3 33 - 16 22
4.
Падерборн
 13 6 3 4 21 - 23 21
5.
Эльвeрсберг
 13 5 3 5 21 - 21 18
6.
Нюрнберг
 13 5 2 6 17 - 25 17
7.
Гамбург
 13 4 5 4 21 - 21 17
8.
Герта
 13 4 3 6 18 - 26 15
9.
Ганновер 96
 13 3 5 5 18 - 22 14
10.
Веен Висбаден
 14 4 2 8 16 - 20 14
11.
Карлсруэ
 12 3 3 6 21 - 23 12
12.
Гройтер Фюрт
 13 3 3 7 12 - 23 12
13.
Ганза
 13 3 2 8 9 - 21 11
14.
Кайзерслаутерн
 13 2 4 7 17 - 25 10
15.
Магдебург
 13 2 4 7 14 - 24 10
16.
Айнтрахт Бр
 13 3 0 10 10 - 22 9
17.
Шальке 04
 13 2 1 10 16 - 35 7
18.
Оснабрюк
 13 1 4 8 13 - 33 7
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Выход в плей-офф
  • — Плей-офф зоны вылета
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Гамбург Глацель Роберт 16 (4)
Фортуна Цолис Христос 15 (6)
Герта Табакович Харис 15 (4)
Санкт-Паули Хартель Марсель 14 (9)
Кайзерслаутерн Ахе Рагнар 14
Весь список

Топ нарушителей
Нюрнберг Кастроп Йенс 2 9
Магдебург Атик Бариш 9
Оснабрюк Dave Gnaase 9
Гамбург Хайер Моритц 1 7
Айнтрахт Бр Николау Яннис 2 5
Весь список
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    • Первый тайм
    • 47'
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    • 33'
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