Тур: 29. Стадион: Гевисс Стэдиум. Главный судья: Сакки Хуан
Позже
-
Главный тренер: Гасперини Джан Пьеро
-
Главный тренер: Итальяно Винченцо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Аталанта
Фиорентина
12 матчей
66.7%
33.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
41.7%
91.7%
5 побед 11 ничьих 0 побед
Второй тайм
83.3%
41.7%
10 побед 5 ничьих 0 побед
23 матча
21.7%
78.3%
0 побед 5 ничьих 18 побед
Первый тайм
21.7%
78.3%
0 побед 5 ничьих 14 побед
Второй тайм
21.7%
78.3%
0 побед 5 ничьих 15 побед
35 матчей
22.9%
25.7%
51.4%
8 побед 9 ничьих 18 побед
Первый тайм
14.3%
45.7%
40%
5 побед 16 ничьих 14 побед
Второй тайм
28.6%
28.6%
42.8%
10 побед 10 ничьих 15 побед
История матчей
Голы
Всего голов
24
20
Голов в среднем за матч
1.41
1.11
Среднее время на гол
63
81
Всего голов
37
23
Голов в среднем за матч
2.06
1.35
Среднее время на гол
43
66
Всего голов
61
43
Голов в среднем за матч
1.74
1.23
Тотал матчей
2.5
33
Больше 94%
Меньше 6%
2
30
Больше 86%
Меньше 14%
5
21
Больше 60%
Меньше 40%
14
12
Больше 34%
Меньше 66%
23
7
Больше 20%
Меньше 80%
28
1
Больше 3%
Меньше 97%
34
Среднее время на гол
51
73
Бомбардиры внутри турнира
Аталанта
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Копмейнерс Тëн
|10 (2)
|0.36
|Лукман Адемола
|8
|0.29
|Де Кетеларе Шарль
|6 (1)
|0.21
|Скамакка Джанлука
|6
|0.21
|Эдерсон Хонорато
|5
|0.18
|Пашалич Марио
|4
|0.14
|Сапата Дуван
|3
|0.11
|Миранчук Алексей
|2
|0.07
|Муриэль Луис
|2
|0.07
|Дзаппакоста Давиде
|2
|0.07
|Хольм Эмиль
|1
|0.04
|Колашинац Сеад
|1
|0.04
|Баккер Митчел
|1
|0.04
|Туре Эль Билал
|1
|0.04
|Цортеа Надир
|1
|0.04
|Де Рон Мартен
|0
|0
|Руджери Маттео
|0
|0
|Скальвини Джорджио
|0
|0
|Джимсити Берат
|0
|0
|Хатебур Ханс
|0
|0
|Адопо Ндари
|0
|0
Фиорентина
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бонавентура Джакомо
|7
|0.25
|Гонсалес Николас
|7 (1)
|0.25
|Бельтран Лукас
|6 (1)
|0.21
|Мартинес Лукас II
|4
|0.14
|Мандрагора Роландо
|3
|0.11
|Раньери Лука
|3
|0.11
|Нзола М'Бала
|2 (1)
|0.07
|Дункан Альфред
|1
|0.04
|Бираги Кристиано
|1
|0.04
|Кайоде Майкл
|1
|0.04
|Соттиль Риккардо
|1
|0.04
|Белотти Андреа
|1
|0.04
|Куаме Кристиан
|1
|0.04
|Иконе Жонатан
|1
|0.04
|Барак Антонин
|1
|0.04
|Брекало Йосип
|1
|0.04
|Фараони Марко
|0
|0
|Мело Артур
|0
|0
|Паризи Фабьяно
|0
|0
Карточки
Аталанта
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Де Рон Мартен
|9
|0
|Эдерсон Хонорато
|8
|0
|Хольм Эмиль
|5
|0
|Толой Рафаэл
|3
|1
|Джимсити Берат
|4
|0
|Дзаппакоста Давиде
|4
|0
|Хатебур Ханс
|4
|0
|Лукман Адемола
|4
|0
|Джан Пьеро Гасперини
|4
|0
|Колашинац Сеад
|3
|0
|Копмейнерс Тëн
|3
|0
|Руджери Маттео
|3
|0
|Пашалич Марио
|2
|0
|Скальвини Джорджио
|2
|0
|Миранчук Алексей
|1
|0
|Скамакка Джанлука
|1
|0
|Баккер Митчел
|1
|0
|Туре Эль Билал
|1
|0
|Цортеа Надир
|1
|0
|Де Кетеларе Шарль
|1
|0
|Хин Исак
|1
|0
Фиорентина
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Раньери Лука
|12
|0
|Бираги Кристиано
|7
|0
|Иконе Жонатан
|6
|0
|Миленкович Никола
|4
|1
|Бонавентура Джакомо
|5
|0
|Мартинес Лукас II
|5
|0
|Бельтран Лукас
|5
|0
|Терраччиано Пьетро
|3
|0
|Паризи Фабьяно
|3
|0
|Кайоде Майкл
|3
|0
|Итальяно Виченцо
|2
|0
|Дункан Альфред
|2
|0
|Мандрагора Роландо
|2
|0
|Барак Антонин
|2
|0
|Мело Артур
|2
|0
|Мина Йерри
|1
|0
|Нзола М'Бала
|1
|0
|Гонсалес Николас
|1
|0
|Инфантино Джино
|1
|0
Результаты матчей
Аталанта
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (7)
29% (4)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (8)
36% (5)
7% (1)
Фиорентина
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
36% (5)
21% (3)
43% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
21% (3)
57% (8)
Сухие победы
7
3
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
4
2
Упущенные победы
3
5
Аталанта
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
Фиорентина
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
36% (5)
21% (3)
43% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
15
4
Упущенные победы
15
26
Аталанта
69.6%
30.4%
16 побед 7 поражений
Первый тайм
46% (13)
29% (8)
25% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (12)
36% (10)
21% (6)
Фиорентина
33.3%
66.7%
7 побед 14 поражений
Первый тайм
36% (10)
21% (6)
43% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (6)
32% (9)
46% (13)
Сухие победы
10
5
Сухие поражения
3
9
Волевые победы
19
6
Упущенные победы
18
31
Голы по времени матча
Забито
31
15
13 В 1-м тайме 8
18 Во 2-м тайме 7
10 Забивали первыми 6
15 Не забивали 20
3
10%
4
27%
1-15
3
10%
2
13%
16-30
7
23%
2
13%
31-45
6
19%
2
13%
46-60
4
13%
3
20%
61-75
8
26%
2
13%
76-90
Пропущено
10
17
4 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 11
1
10%
3
18%
1-15
0
0%
2
12%
16-30
3
30%
2
12%
31-45
2
20%
4
24%
46-60
1
10%
2
12%
61-75
3
30%
4
24%
76-90
Забито
21
26
10 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 14
8 Забивали первыми 8
17 Не забивали 17
4
19%
3
12%
1-15
3
14%
6
23%
16-30
3
14%
3
12%
31-45
4
19%
4
15%
46-60
2
10%
3
12%
61-75
5
24%
7
27%
76-90
Пропущено
21
16
11 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 11
3
14%
3
19%
1-15
3
14%
3
19%
16-30
5
24%
2
13%
31-45
3
14%
3
19%
46-60
3
14%
2
13%
61-75
4
19%
3
19%
76-90
Забито
52
41
23 В 1-м тайме 20
29 Во 2-м тайме 21
18 Забивали первыми 14
4 Не забивали 9
7
13%
7
17%
1-15
6
12%
8
20%
16-30
10
19%
5
12%
31-45
10
19%
6
15%
46-60
6
12%
6
15%
61-75
13
25%
9
22%
76-90
Пропущено
31
33
15 В 1-м тайме 15
16 Во 2-м тайме 18
9 Пропускали первыми 13
17 Не пропускали 22
4
13%
6
18%
1-15
3
10%
5
15%
16-30
8
26%
4
12%
31-45
5
16%
7
21%
46-60
4
13%
4
12%
61-75
7
23%
7
21%
76-90
Результаты последних матчей
Аталанта
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Аталанта - Спортинг Л 2:1 Ювентус - Аталанта 2:2 Спортинг Л - Аталанта 1:1 Аталанта - Болонья 1:2
Интер Милан - Аталанта 4:0 Милан - Аталанта 1:1 Аталанта - Сассуоло 3:0 Дженоа - Аталанта 1:4 Аталанта - Лацио 3:1 Аталанта - Удинезе 2:0 Аталанта - Фрозиноне 5:0 Аталанта - Реал Калепина 11:0 Милан - Аталанта 1:2 Рома - Аталанта 1:1 Аталанта - Сассуоло 3:1 Аталанта - Лечче 1:0 Болонья - Аталанта 1:0 Аталанта - Салернитана 4:1 Ракув - Аталанта 0:4 Аталанта - Милан 3:2
Фиорентина
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Фиорентина - Маккаби Хайфа 1:1 Фиорентина - Рома 2:2 Маккаби Хайфа - Фиорентина 3:4 Торино - Фиорентина 0:0
Фиорентина - Лацио 2:1 Эмполи - Фиорентина 1:1 Болонья - Фиорентина 2:0 Фиорентина - Фрозиноне 5:1 Лечче - Фиорентина 3:2 Фиорентина - Интер Милан 0:1 Наполи - Фиорентина 3:0 Фиорентина - Удинезе 2:2 Фиорентина - Болонья 0:0 Сассуоло - Фиорентина 1:0 Фиорентина - Торино 1:0 Монца - Фиорентина 0:1 Фиорентина - Верона 1:0 Ференцварош - Фиорентина 1:1 Рома - Фиорентина 1:1 Фиорентина - Парма 2:2
Результаты матчей
Аталанта
Фиорентина
Точный счет
1:2
3 раза 21%
2:0
3 раза 21%
3:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
2:2
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
4 раза 29%
3
4 раза 29%
2
3 раза 21%
0
1 раз 7%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
2
5 раз 36%
0
3 раза 21%
3
3 раза 21%
1
2 раза 14%
5
1 раз 7%
Точный счет
1:1
3 раза 21%
3:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
1:0
3 раза 21%
1:1
3 раза 21%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
Точное количество голов
1
5 раз 36%
2
4 раза 29%
0
3 раза 21%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
0
6 раз 43%
1
4 раза 29%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
Точный счет
2:0
3 раза 11%
3:0
3 раза 11%
1:1
3 раза 11%
1:2
3 раза 11%
3:2
3 раза 11%
1:0
2 раза 7%
4:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
0:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
1:0
5 раз 18%
0:1
3 раза 11%
1:1
3 раза 11%
2:2
3 раза 11%
0:2
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
Точное количество голов
1
9 раз 32%
2
7 раз 25%
3
5 раз 18%
0
4 раза 14%
4
2 раза 7%
5
1 раз 4%
0
9 раз 32%
2
7 раз 25%
1
6 раз 21%
3
4 раза 14%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Аталанта
Фиорентина
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
131
Больше Меньше
113
95
95
68
410
212
113
113
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
113
Больше Меньше
86
68
410
212
212
113
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
244
Больше Меньше
199
1513
1315
820
622
325
226
127
127
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|28
|24
|3
|1
|70 - 13
|75
|2.
|Заявка
|28
|18
|5
|5
|52 - 32
|59
|3.
|Заявка
|28
|17
|7
|4
|44 - 23
|58
|4.
|Заявка
|28
|14
|9
|5
|41 - 25
|51
|5.
|Заявка
|28
|14
|6
|8
|54 - 35
|48
|6.
|Заявка
|28
|14
|5
|9
|51 - 32
|47
|7.
|Заявка
|28
|12
|8
|8
|43 - 32
|44
|8.
|Заявка
|28
|12
|7
|9
|41 - 32
|43
|9.
|Заявка
|28
|12
|4
|12
|33 - 31
|40
|10.
|Заявка
|28
|10
|9
|9
|31 - 36
|39
|11.
|Заявка
|28
|9
|11
|8
|26 - 26
|38
|12.
|Заявка
|28
|8
|9
|11
|31 - 36
|33
|13.
|Заявка
|28
|4
|15
|9
|28 - 42
|27
|14.
|Заявка
|28
|6
|8
|14
|25 - 36
|26
|15.
|Заявка
|28
|6
|8
|14
|29 - 49
|26
|16.
|Заявка
|28
|6
|7
|15
|22 - 42
|25
|17.
|Заявка
|28
|5
|10
|13
|25 - 45
|25
|18.
|Заявка
|28
|6
|6
|16
|35 - 57
|24
|19.
|Заявка
|28
|6
|5
|17
|33 - 55
|23
|20.
|Заявка
|28
|2
|8
|18
|23 - 58
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|12
|1
|1
|36 - 7
|37
|2.
|Заявка
|15
|11
|2
|2
|26 - 8
|35
|3.
|Заявка
|14
|10
|2
|2
|23 - 8
|32
|4.
|Заявка
|14
|10
|1
|3
|31 - 10
|31
|5.
|Заявка
|14
|9
|4
|1
|22 - 10
|31
|6.
|Заявка
|14
|9
|3
|2
|33 - 15
|30
|7.
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|26 - 15
|27
|8.
|Заявка
|14
|6
|6
|2
|14 - 8
|24
|9.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|20 - 18
|22
|10.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|14 - 12
|21
|11.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|23 - 23
|21
|12.
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|19 - 19
|20
|13.
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|17 - 17
|20
|14.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|20 - 24
|19
|15.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|15 - 22
|19
|16.
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|15 - 16
|17
|17.
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|18 - 25
|15
|18.
|Заявка
|14
|1
|9
|4
|17 - 21
|12
|19.
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|9 - 19
|10
|20.
|Заявка
|14
|1
|4
|9
|13 - 29
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|12
|2
|0
|34 - 6
|38
|2.
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|22 - 13
|27
|3.
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|29 - 24
|27
|4.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|23 - 14
|22
|5.
|Заявка
|14
|6
|1
|7
|19 - 19
|19
|6.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|14 - 19
|19
|7.
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|21 - 20
|18
|8.
|Заявка
|13
|3
|7
|3
|15 - 17
|16
|9.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|20 - 22
|16
|10.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|15 - 17
|16
|11.
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|13 - 23
|15
|12.
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|11 - 21
|15
|13.
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|12 - 18
|14
|14.
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|12 - 17
|13
|15.
|Заявка
|15
|2
|3
|10
|10 - 20
|9
|16.
|Заявка
|14
|2
|2
|10
|15 - 30
|8
|17.
|Заявка
|14
|1
|4
|9
|9 - 25
|7
|18.
|Заявка
|14
|1
|4
|9
|10 - 29
|7
|19.
|Заявка
|14
|0
|6
|8
|10 - 23
|6
|20.
|Заявка
|14
|0
|3
|11
|12 - 34
|3
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- — Вылет в Серию B
|Интер Милан
|Мартинес Лаутаро
|23 (2)
|Ювентус
|Влахович Душан
|15 (4)
|Милан
|Жиру Оливье
|12 (8)
|Рома
|Дибала Пауло
|12 (7)
|Наполи
|Осимхен Виктор
|11 (3)
|Рома
|Паредес Леандро
|12
|Фиорентина
|Раньери Лука
|12
|Верона
|Дуда Ондрей
|2 8
|Лечче
|Рамадани Юльбер
|10
|Лечче
|Понграчич Марин
|1 8
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Аталанта - Фиорентина
Исход игры
Аталанта
78.9% (30)
Ничья
21.1% (8)
Фиорентина
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
59.46% (22)
Меньше
40.54% (15)
Обе команды забьют
Да
75.68% (28)
Нет
24.32% (9)
Популярный счёт
2:1 Аталанта
47.4% (18)
1:1 Ничья
18.4% (7)
1:0 Аталанта
15.8% (6)
2:0 Аталанта
5.3% (2)
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