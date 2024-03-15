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  3. Италия
  4. Серия A 2023-2024
Тур: 29. Стадион: . Главный судья: Сакки Хуан
Аталанта
 
Позже
Фиорентина
Прогнозы 38
Аталанта 78.9% (30)
X 21.1% (8)
Фиорентина 0% (0)
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Аталанта
Фиорентина

История личных встреч

Аталанта
Фиорентина

12 матчей

66.7%
33.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

41.7%
91.7%
5 побед 11 ничьих 0 побед

Второй тайм

83.3%
41.7%
10 побед 5 ничьих 0 побед

23 матча

21.7%
78.3%
0 побед 5 ничьих 18 побед

Первый тайм

21.7%
78.3%
0 побед 5 ничьих 14 побед

Второй тайм

21.7%
78.3%
0 побед 5 ничьих 15 побед

35 матчей

22.9%
25.7%
51.4%
8 побед 9 ничьих 18 побед

Первый тайм

14.3%
45.7%
40%
5 побед 16 ничьих 14 побед

Второй тайм

28.6%
28.6%
42.8%
10 побед 10 ничьих 15 побед

История матчей

СA
3:2
СA
1:1
СA
1:0
СA
1:0
К
2:3
СA
1:2
СA
2:3
СA
3:0
СA
1:2
К
2:1
СA
2:2
К
2:1
СA
3:1
К
3:3
СA
2:0
СA
1:1
СA
1:1
СA
0:0
СA
0:0
СA
2:3
СA
3:0
СA
3:2
К
3:1
СA
0:1
СA
2:0
СA
0:2
СA
0:2
СA
4:1
СA
2:0
СA
2:2
СA
2:1
СA
2:0
СA
1:2
СA
2:1
СA
2:2

Голы

Всего голов

24
20

Голов в среднем за матч

1.41
1.11

Среднее время на гол

63
81

Всего голов

37
23

Голов в среднем за матч

2.06
1.35

Среднее время на гол

43
66

Всего голов

61
43

Голов в среднем за матч

1.74
1.23

Тотал матчей

2.5
33
Больше 94%
Меньше 6%
2
30
Больше 86%
Меньше 14%
5
21
Больше 60%
Меньше 40%
14
12
Больше 34%
Меньше 66%
23
7
Больше 20%
Меньше 80%
28
1
Больше 3%
Меньше 97%
34

Среднее время на гол

51
73

Бомбардиры внутри турнира

Аталанта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Копмейнерс Тëн 10 (2) 0.36
Лукман Адемола 8 0.29
Де Кетеларе Шарль 6 (1) 0.21
Скамакка Джанлука 6 0.21
Эдерсон Хонорато 5 0.18
Пашалич Марио 4 0.14
Сапата Дуван 3 0.11
Миранчук Алексей 2 0.07
Муриэль Луис 2 0.07
Дзаппакоста Давиде 2 0.07
Хольм Эмиль 1 0.04
Колашинац Сеад 1 0.04
Баккер Митчел 1 0.04
Туре Эль Билал 1 0.04
Цортеа Надир 1 0.04
Де Рон Мартен 0 0
Руджери Маттео 0 0
Скальвини Джорджио 0 0
Джимсити Берат 0 0
Хатебур Ханс 0 0
Адопо Ндари 0 0
Фиорентина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бонавентура Джакомо 7 0.25
Гонсалес Николас 7 (1) 0.25
Бельтран Лукас 6 (1) 0.21
Мартинес Лукас II 4 0.14
Мандрагора Роландо 3 0.11
Раньери Лука 3 0.11
Нзола М'Бала 2 (1) 0.07
Дункан Альфред 1 0.04
Бираги Кристиано 1 0.04
Кайоде Майкл 1 0.04
Соттиль Риккардо 1 0.04
Белотти Андреа 1 0.04
Куаме Кристиан 1 0.04
Иконе Жонатан 1 0.04
Барак Антонин 1 0.04
Брекало Йосип 1 0.04
Фараони Марко 0 0
Мело Артур 0 0
Паризи Фабьяно 0 0

Карточки

Аталанта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Де Рон Мартен 9 0
Эдерсон Хонорато 8 0
Хольм Эмиль 5 0
Толой Рафаэл 3 1
Джимсити Берат 4 0
Дзаппакоста Давиде 4 0
Хатебур Ханс 4 0
Лукман Адемола 4 0
Джан Пьеро Гасперини 4 0
Колашинац Сеад 3 0
Копмейнерс Тëн 3 0
Руджери Маттео 3 0
Пашалич Марио 2 0
Скальвини Джорджио 2 0
Миранчук Алексей 1 0
Скамакка Джанлука 1 0
Баккер Митчел 1 0
Туре Эль Билал 1 0
Цортеа Надир 1 0
Де Кетеларе Шарль 1 0
Хин Исак 1 0
Фиорентина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Раньери Лука 12 0
Бираги Кристиано 7 0
Иконе Жонатан 6 0
Миленкович Никола 4 1
Бонавентура Джакомо 5 0
Мартинес Лукас II 5 0
Бельтран Лукас 5 0
Терраччиано Пьетро 3 0
Паризи Фабьяно 3 0
Кайоде Майкл 3 0
Итальяно Виченцо 2 0
Дункан Альфред 2 0
Мандрагора Роландо 2 0
Барак Антонин 2 0
Мело Артур 2 0
Мина Йерри 1 0
Нзола М'Бала 1 0
Гонсалес Николас 1 0
Инфантино Джино 1 0

Результаты матчей

Аталанта
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (7)
29% (4)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (8)
36% (5)
7% (1)
Фиорентина
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
36% (5)
21% (3)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
21% (3)
57% (8)

Сухие победы

7
3

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

4
2

Упущенные победы

3
5
Аталанта
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
Фиорентина
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
36% (5)
21% (3)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

15
4

Упущенные победы

15
26
Аталанта
69.6%
30.4%
16 побед 7 поражений
Первый тайм
46% (13)
29% (8)
25% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (12)
36% (10)
21% (6)
Фиорентина
33.3%
66.7%
7 побед 14 поражений
Первый тайм
36% (10)
21% (6)
43% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (6)
32% (9)
46% (13)

Сухие победы

10
5

Сухие поражения

3
9

Волевые победы

19
6

Упущенные победы

18
31

Голы по времени матча

Забито

31
15
13 В 1-м тайме 8
18 Во 2-м тайме 7
10 Забивали первыми 6
15 Не забивали 20
3
10%
4
27%
1-15
3
10%
2
13%
16-30
7
23%
2
13%
31-45
6
19%
2
13%
46-60
4
13%
3
20%
61-75
8
26%
2
13%
76-90

Пропущено

10
17
4 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 11
1
10%
3
18%
1-15
0
0%
2
12%
16-30
3
30%
2
12%
31-45
2
20%
4
24%
46-60
1
10%
2
12%
61-75
3
30%
4
24%
76-90

Забито

21
26
10 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 14
8 Забивали первыми 8
17 Не забивали 17
4
19%
3
12%
1-15
3
14%
6
23%
16-30
3
14%
3
12%
31-45
4
19%
4
15%
46-60
2
10%
3
12%
61-75
5
24%
7
27%
76-90

Пропущено

21
16
11 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 11
3
14%
3
19%
1-15
3
14%
3
19%
16-30
5
24%
2
13%
31-45
3
14%
3
19%
46-60
3
14%
2
13%
61-75
4
19%
3
19%
76-90

Забито

52
41
23 В 1-м тайме 20
29 Во 2-м тайме 21
18 Забивали первыми 14
4 Не забивали 9
7
13%
7
17%
1-15
6
12%
8
20%
16-30
10
19%
5
12%
31-45
10
19%
6
15%
46-60
6
12%
6
15%
61-75
13
25%
9
22%
76-90

Пропущено

31
33
15 В 1-м тайме 15
16 Во 2-м тайме 18
9 Пропускали первыми 13
17 Не пропускали 22
4
13%
6
18%
1-15
3
10%
5
15%
16-30
8
26%
4
12%
31-45
5
16%
7
21%
46-60
4
13%
4
12%
61-75
7
23%
7
21%
76-90

Результаты последних матчей

Аталанта
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Аталанта - Спортинг Л 2:1 Ювентус - Аталанта 2:2 Спортинг Л - Аталанта 1:1 Аталанта - Болонья 1:2
Интер Милан - Аталанта 4:0 Милан - Аталанта 1:1 Аталанта - Сассуоло 3:0 Дженоа - Аталанта 1:4 Аталанта - Лацио 3:1 Аталанта - Удинезе 2:0 Аталанта - Фрозиноне 5:0 Аталанта - Реал Калепина 11:0 Милан - Аталанта 1:2 Рома - Аталанта 1:1 Аталанта - Сассуоло 3:1 Аталанта - Лечче 1:0 Болонья - Аталанта 1:0 Аталанта - Салернитана 4:1 Ракув - Аталанта 0:4 Аталанта - Милан 3:2
Фиорентина
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Фиорентина - Маккаби Хайфа 1:1 Фиорентина - Рома 2:2 Маккаби Хайфа - Фиорентина 3:4 Торино - Фиорентина 0:0
Фиорентина - Лацио 2:1 Эмполи - Фиорентина 1:1 Болонья - Фиорентина 2:0 Фиорентина - Фрозиноне 5:1 Лечче - Фиорентина 3:2 Фиорентина - Интер Милан 0:1 Наполи - Фиорентина 3:0 Фиорентина - Удинезе 2:2 Фиорентина - Болонья 0:0 Сассуоло - Фиорентина 1:0 Фиорентина - Торино 1:0 Монца - Фиорентина 0:1 Фиорентина - Верона 1:0 Ференцварош - Фиорентина 1:1 Рома - Фиорентина 1:1 Фиорентина - Парма 2:2

Результаты матчей

Аталанта
Фиорентина

Точный счет

1:2
3 раза 21%
2:0
3 раза 21%
3:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
2:2
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
4 раза 29%
3
4 раза 29%
2
3 раза 21%
0
1 раз 7%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
2
5 раз 36%
0
3 раза 21%
3
3 раза 21%
1
2 раза 14%
5
1 раз 7%

Точный счет

1:1
3 раза 21%
3:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
1:0
3 раза 21%
1:1
3 раза 21%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%

Точное количество голов

1
5 раз 36%
2
4 раза 29%
0
3 раза 21%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
0
6 раз 43%
1
4 раза 29%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%

Точный счет

2:0
3 раза 11%
3:0
3 раза 11%
1:1
3 раза 11%
1:2
3 раза 11%
3:2
3 раза 11%
1:0
2 раза 7%
4:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
0:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
1:0
5 раз 18%
0:1
3 раза 11%
1:1
3 раза 11%
2:2
3 раза 11%
0:2
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%

Точное количество голов

1
9 раз 32%
2
7 раз 25%
3
5 раз 18%
0
4 раза 14%
4
2 раза 7%
5
1 раз 4%
0
9 раз 32%
2
7 раз 25%
1
6 раз 21%
3
4 раза 14%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Аталанта
Фиорентина

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
1
0.5
Больше Меньше
11
3
9
5
1.5
9
5
6
8
2.5
4
10
2
12
3.5
1
13
1
13
4.5
1
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
3
0.5
Больше Меньше
8
6
6
8
1.5
4
10
2
12
2.5
2
12
1
13
3.5
1
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
24
4
0.5
Больше Меньше
19
9
15
13
1.5
13
15
8
20
2.5
6
22
3
25
3.5
2
26
1
27
4.5
1
27
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 28 24 3 1 70 - 13 75
2.
Милан
 Заявка 28 18 5 5 52 - 32 59
3.
Ювентус
 Заявка 28 17 7 4 44 - 23 58
4.
Болонья
 Заявка 28 14 9 5 41 - 25 51
5.
Рома
 Заявка 28 14 6 8 54 - 35 48
6.
Аталанта
 Заявка 28 14 5 9 51 - 32 47
7.
Наполи
 Заявка 28 12 8 8 43 - 32 44
8.
Фиорентина
 Заявка 28 12 7 9 41 - 32 43
9.
Лацио
 Заявка 28 12 4 12 33 - 31 40
10.
Монца
 Заявка 28 10 9 9 31 - 36 39
11.
Торино
 Заявка 28 9 11 8 26 - 26 38
12.
Дженоа
 Заявка 28 8 9 11 31 - 36 33
13.
Удинезе
 Заявка 28 4 15 9 28 - 42 27
14.
Верона
 Заявка 28 6 8 14 25 - 36 26
15.
Кальяри
 Заявка 28 6 8 14 29 - 49 26
16.
Эмполи
 Заявка 28 6 7 15 22 - 42 25
17.
Лечче
 Заявка 28 5 10 13 25 - 45 25
18.
Фрозиноне
 Заявка 28 6 6 16 35 - 57 24
19.
Сассуоло
 Заявка 28 6 5 17 33 - 55 23
20.
Салернитана
 Заявка 28 2 8 18 23 - 58 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 14 12 1 1 36 - 7 37
2.
Болонья
 Заявка 15 11 2 2 26 - 8 35
3.
Милан
 Заявка 14 10 2 2 23 - 8 32
4.
Аталанта
 Заявка 14 10 1 3 31 - 10 31
5.
Ювентус
 Заявка 14 9 4 1 22 - 10 31
6.
Рома
 Заявка 14 9 3 2 33 - 15 30
7.
Фиорентина
 Заявка 14 8 3 3 26 - 15 27
8.
Торино
 Заявка 14 6 6 2 14 - 8 24
9.
Наполи
 Заявка 14 6 4 4 20 - 18 22
10.
Лацио
 Заявка 14 6 3 5 14 - 12 21
11.
Фрозиноне
 Заявка 14 6 3 5 23 - 23 21
12.
Дженоа
 Заявка 14 5 5 4 19 - 19 20
13.
Монца
 Заявка 14 5 5 4 17 - 17 20
14.
Кальяри
 Заявка 14 5 4 5 20 - 24 19
15.
Лечче
 Заявка 14 5 4 5 15 - 22 19
16.
Верона
 Заявка 13 4 5 4 15 - 16 17
17.
Сассуоло
 Заявка 14 4 3 7 18 - 25 15
18.
Удинезе
 Заявка 14 1 9 4 17 - 21 12
19.
Эмполи
 Заявка 14 2 4 8 9 - 19 10
20.
Салернитана
 Заявка 14 1 4 9 13 - 29 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 14 12 2 0 34 - 6 38
2.
Ювентус
 Заявка 14 8 3 3 22 - 13 27
3.
Милан
 Заявка 14 8 3 3 29 - 24 27
4.
Наполи
 Заявка 14 6 4 4 23 - 14 22
5.
Лацио
 Заявка 14 6 1 7 19 - 19 19
6.
Монца
 Заявка 14 5 4 5 14 - 19 19
7.
Рома
 Заявка 14 5 3 6 21 - 20 18
8.
Болонья
 Заявка 13 3 7 3 15 - 17 16
9.
Аталанта
 Заявка 14 4 4 6 20 - 22 16
10.
Фиорентина
 Заявка 14 4 4 6 15 - 17 16
11.
Эмполи
 Заявка 14 4 3 7 13 - 23 15
12.
Удинезе
 Заявка 14 3 6 5 11 - 21 15
13.
Торино
 Заявка 14 3 5 6 12 - 18 14
14.
Дженоа
 Заявка 14 3 4 7 12 - 17 13
15.
Верона
 Заявка 15 2 3 10 10 - 20 9
16.
Сассуоло
 Заявка 14 2 2 10 15 - 30 8
17.
Кальяри
 Заявка 14 1 4 9 9 - 25 7
18.
Салернитана
 Заявка 14 1 4 9 10 - 29 7
19.
Лечче
 Заявка 14 0 6 8 10 - 23 6
20.
Фрозиноне
 Заявка 14 0 3 11 12 - 34 3
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Интер Милан Мартинес Лаутаро 23 (2)
Ювентус Влахович Душан 15 (4)
Милан Жиру Оливье 12 (8)
Рома Дибала Пауло 12 (7)
Наполи Осимхен Виктор 11 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Рома Паредес Леандро 12
Фиорентина Раньери Лука 12
Верона Дуда Ондрей 2 8
Лечче Рамадани Юльбер 10
Лечче Понграчич Марин 1 8
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Аталанта - Фиорентина от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 17 марта 2024, осталось 2 дня 10 часов 51 минуту.

    Главный судья: Сакки Хуан

    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:1 – на это поставили 47.4% пользователей.
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    • Прогнозы 38
    Аталанта 78.9% (30)
    X 21.1% (8)
    Фиорентина 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Аталанта
    Ничья
    Фиорентина
    1.90
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    4.20
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    4.30
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    Прогнозы на матч Аталанта - Фиорентина

    Исход игры
    Аталанта
    78.9% (30)
    Ничья
    21.1% (8)
    Фиорентина
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    59.46% (22)
    Меньше
    40.54% (15)
    Обе команды забьют
    Да
    75.68% (28)
    Нет
    24.32% (9)
    Популярный счёт
    2:1 Аталанта
    47.4% (18)
    1:1 Ничья
    18.4% (7)
    1:0 Аталанта
    15.8% (6)
    2:0 Аталанта
    5.3% (2)
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    Аталанта
    Фиорентина
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