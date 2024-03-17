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  3. Италия
  4. Серия A 2023-2024
Тур: 29. Стадион: . Главный судья: Ла Пенья Федерико
Интер Милан
0:0
Первый тайм: 34'
Наполи
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 0
  • 2 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 1
  • 3 Офсайды 0
  • 8 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 50 Владение мячом, % 50

Владение мячом

Прогнозы 135
Интер Милан 83.7% (113)
X 11.9% (16)
Наполи 4.4% (6)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Интер Милан
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1
Зоммер
Янн
28
Павар
Бенжамен
15
Ачерби
Франческо
95
Бастони
Алессандро
36
Дармиан
Маттео
23
Барелла
Николо
20
Чалханоглу
Хакан
22
Мхитарян
Генрих
32
Димарко
Федерико
9
Тюрам
Маркус
10
Мартинес
Лаутаро
1
Мерет
Алекс
22
Ди
Лоренцо
Джованни
13
Ррахмани
Амир
5
Жуан
Жезус
17
Оливера
Матиас
99
Замбо-Ангисса
Андре-Франк
68
Лоботка
Станислав
8
Траоре
Хамед
21
Политано
Маттео
81
Распадори
Джакомо
77
Кварацхелия
Хвича
Интер Милан
3-5-2
Наполи
4-3-3

История личных встреч

Интер Милан
Наполи

18 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
15 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
38.9%
11.1%
9 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
44.4%
12 побед 8 ничьих 0 побед

21 матч

33.3%
66.7%
0 побед 7 ничьих 14 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 14 ничьих 9 побед

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 6 ничьих 13 побед

39 матчей

38.5%
25.6%
35.9%
15 побед 10 ничьих 14 побед

Первый тайм

23.1%
53.8%
23.1%
9 побед 21 ничья 9 побед

Второй тайм

30.8%
35.9%
33.3%
12 побед 14 ничьих 13 побед

История матчей

С
0:1
СA
0:3
СA
3:1
СA
1:0
СA
1:1
СA
3:2
СA
1:1
СA
1:0
СA
2:0
К
1:1
К
0:1
СA
1:3
СA
4:1
СA
1:0
СA
0:0
СA
0:0
СA
0:1
СA
3:0
СA
2:0
К
0:2
СA
2:1
СA
2:2
К
1:0
СA
2:2
СA
0:0
СA
4:2
СA
3:1
СA
2:1
СA
1:0
К
2:0
СA
0:3
СA
1:1
К
0:1
СA
3:1
СA
0:0
СA
3:1
СA
1:0
СA
2:1
СA
1:0

Голы

Всего голов

22
22

Голов в среднем за матч

1.38
0.96

Среднее время на гол

65
94

Всего голов

32
13

Голов в среднем за матч

1.39
0.81

Среднее время на гол

64
110

Всего голов

54
35

Голов в среднем за матч

1.38
0.9

Тотал матчей

2.5
35
Больше 90%
Меньше 10%
4
24
Больше 62%
Меньше 38%
15
16
Больше 41%
Меньше 59%
23
10
Больше 26%
Меньше 74%
29
3
Больше 8%
Меньше 92%
36
1
Больше 3%
Меньше 97%
38

Среднее время на гол

65
100

Бомбардиры внутри турнира

Интер Милан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мартинес Лаутаро 23 (2) 0.79
Тюрам Маркус 10 0.34
Чалханоглу Хакан 9 (7) 0.31
Димарко Федерико 4 0.14
Фраттези Давиде 4 0.14
Дюмфрис Дензел 3 0.1
Мхитарян Генрих 2 0.07
Арнаутович Марко 2 0.07
Барелла Николо 2 0.07
Ачерби Франческо 2 0.07
Биссекк Янн-Аурель 2 0.07
Санчес Алексис 1 (1) 0.03
Аслани Кристьян 1 0.03
Дармиан Маттео 1 0.03
Бастони Алессандро 1 0.03
Де Врей Стефан 1 0.03
Аугусто Карлос 0 0
Куадрадо Хуан 0 0
Павар Бенжамен 0 0
Наполи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Осимхен Виктор 11 (2) 0.38
Кварацхелия Хвича 10 0.34
Политано Маттео 6 (2) 0.21
Распадори Джакомо 4 0.14
Зелиньски Пётр 2 (1) 0.07
Ррахмани Амир 2 0.07
Нгонж Сириль 2 0.07
Элмас Эльиф 2 0.07
Ди Лоренцо Джованни 1 0.03
Симеоне Джованни 1 0.03
Эстигор Лео 1 0.03
Гаэтано Джанлука 1 0.03
Руй Мариу 0 0
Лоботка Станислав 0 0
Маццокки Паскуале 0 0
Замбо-Ангисса Андре-Франк 0 0
Оливера Матиас 0 0
Каюсте Йенс 0 0
Линдстрём Йеспер 0 0

Карточки

Интер Милан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Индзаги Симоне 6 0
Чалханоглу Хакан 5 0
Бастони Алессандро 5 0
Мхитарян Генрих 4 0
Барелла Николо 4 0
Павар Бенжамен 3 0
Тюрам Маркус 3 0
Мартинес Лаутаро 3 0
Дармиан Маттео 2 0
Дюмфрис Дензел 2 0
Куадрадо Хуан 1 0
Зоммер Янн 1 0
Ачерби Франческо 1 0
Классен Дэви 1 0
Фраттези Давиде 1 0
Аугусто Карлос 1 0
Аслани Кристьян 1 0
Наполи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Жуан Жезус 6 0
Кварацхелия Хвича 6 0
Осимхен Виктор 4 1
Руй Мариу 5 0
Ди Лоренцо Джованни 5 0
Каюсте Йенс 5 0
Вальтер Маццарри 3 1
Политано Маттео 2 1
Натан 2 1
Симеоне Джованни 3 0
Лоботка Станислав 3 0
Ррахмани Амир 3 0
Оливера Матиас 3 0
Эстигор Лео 3 0
Маццокки Паскуале 1 1
Элмас Эльиф 2 0
Линдстрём Йеспер 2 0
Руди Гарсия 2 0
Демме Диего 1 0
Зелиньски Пётр 1 0
Замбо-Ангисса Андре-Франк 1 0
Траоре Хамед 1 0
Дзаноли Алессандро 1 0
Гаэтано Джанлука 1 0
Франческо Кальцона 1 0

Результаты матчей

Интер Милан
92.3%
7.7%
12 побед 1 поражение
Первый тайм
93% (13)
7% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (9)
14% (2)
21% (3)
Наполи
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
14% (2)
64% (9)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)

Сухие победы

9
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

4
4

Упущенные победы

3
3
Интер Милан
100%
0 побед 12 поражений
Первый тайм
7% (1)
36% (5)
57% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
43% (6)
57% (8)
Наполи
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

9
4

Волевые победы

0
9

Упущенные победы

33
18
Интер Милан
48%
52%
12 побед 13 поражений
Первый тайм
50% (14)
21% (6)
29% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (9)
29% (8)
39% (11)
Наполи
50%
50%
10 побед 10 поражений
Первый тайм
29% (8)
50% (14)
21% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (9)
36% (10)
32% (9)

Сухие победы

9
4

Сухие поражения

9
5

Волевые победы

4
13

Упущенные победы

36
21

Голы по времени матча

Забито

35
23
20 В 1-м тайме 10
15 Во 2-м тайме 13
13 Забивали первыми 5
15 Не забивали 20
5
14%
1
4%
1-15
5
14%
4
17%
16-30
10
29%
5
22%
31-45
4
11%
4
17%
46-60
3
9%
2
9%
61-75
8
23%
7
30%
76-90

Пропущено

8
14
2 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 9
1 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 10
0
0%
1
7%
1-15
1
13%
2
14%
16-30
1
13%
2
14%
31-45
4
50%
5
36%
46-60
2
25%
1
7%
61-75
0
0%
3
21%
76-90

Забито

33
20
13 В 1-м тайме 7
20 Во 2-м тайме 13
13 Забивали первыми 5
14 Не забивали 17
4
12%
0
0%
1-15
3
9%
2
10%
16-30
6
18%
5
25%
31-45
7
21%
1
5%
46-60
5
15%
6
30%
61-75
8
24%
6
30%
76-90

Пропущено

7
18
4 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 12
1 Пропускали первыми 8
5 Не пропускали 12
0
0%
1
6%
1-15
2
29%
3
17%
16-30
2
29%
2
11%
31-45
1
14%
2
11%
46-60
2
29%
5
28%
61-75
0
0%
5
28%
76-90

Забито

68
43
33 В 1-м тайме 17
35 Во 2-м тайме 26
26 Забивали первыми 10
1 Не забивали 9
9
13%
1
2%
1-15
8
12%
6
14%
16-30
16
24%
10
23%
31-45
11
16%
5
12%
46-60
8
12%
8
19%
61-75
16
24%
13
30%
76-90

Пропущено

15
32
6 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 21
2 Пропускали первыми 15
11 Не пропускали 22
0
0%
2
6%
1-15
3
20%
5
16%
16-30
3
20%
4
13%
31-45
5
33%
7
22%
46-60
4
27%
6
19%
61-75
0
0%
8
25%
76-90

Результаты последних матчей

Интер Милан
(20 матчей)
80%
10%
10%
16 побед 2 ничьи 2 поражения
Атлетико М - Интер Милан 2:1 Болонья - Интер Милан 0:1 Интер Милан - Дженоа 2:1 Интер Милан - Аталанта 4:0
Лечче - Интер Милан 0:4 Интер Милан - Атлетико М 1:0 Интер Милан - Салернитана 4:0 Рома - Интер Милан 2:4 Интер Милан - Ювентус 1:0 Фиорентина - Интер Милан 0:1 Наполи - Интер Милан 0:1 Интер Милан - Лацио 3:0 Монца - Интер Милан 1:5 Интер Милан - Верона 2:1 Дженоа - Интер Милан 1:1 Интер Милан - Лечче 2:0 Интер Милан - Болонья 1:2 Лацио - Интер Милан 0:2 Интер Милан - Реал Сосьедад 0:0 Интер Милан - Удинезе 4:0
Наполи
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Барселона - Наполи 3:1 Наполи - Торино 1:1 Наполи - Ювентус 2:1 Сассуоло - Наполи 1:6
Кальяри - Наполи 1:1 Наполи - Барселона 1:1 Наполи - Дженоа 1:1 Милан - Наполи 1:0 Наполи - Верона 2:1 Лацио - Наполи 0:0 Наполи - Интер Милан 0:1 Наполи - Фиорентина 3:0 Наполи - Салернитана 2:1 Торино - Наполи 3:0 Наполи - Монца 0:0 Рома - Наполи 2:0 Наполи - Фрозиноне 0:4 Наполи - Кальяри 2:1 Наполи - Брага 2:0 Ювентус - Наполи 1:0

Результаты матчей

Интер Милан
Наполи

Точный счет

4:0
4 раза 29%
2:0
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
2:1
4 раза 29%
1:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%

Точное количество голов

2
6 раз 43%
4
4 раза 29%
1
3 раза 21%
5
1 раз 7%
2
6 раз 43%
1
4 раза 29%
0
3 раза 21%
4
1 раз 7%

Точный счет

0:1
3 раза 21%
0:2
2 раза 14%
0:3
2 раза 14%
0:4
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
1:2
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
0:0
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
1:3
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:6
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%

Точное количество голов

1
5 раз 36%
2
3 раза 21%
4
3 раза 21%
3
2 раза 14%
5
1 раз 7%
0
6 раз 43%
2
3 раза 21%
3
2 раза 14%
1
1 раз 7%
4
1 раз 7%
6
1 раз 7%

Точный счет

4:0
4 раза 14%
2:0
3 раза 11%
0:1
3 раза 11%
0:2
2 раза 7%
0:3
2 раза 7%
0:4
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
1:5
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
2:1
4 раза 14%
1:1
3 раза 11%
0:0
3 раза 11%
1:3
3 раза 11%
1:0
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:6
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%

Точное количество голов

2
9 раз 32%
1
8 раз 29%
4
7 раз 25%
3
2 раза 7%
5
2 раза 7%
0
9 раз 32%
2
9 раз 32%
1
5 раз 18%
3
2 раза 7%
4
2 раза 7%
6
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Интер Милан
Наполи

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
3
1.5
Больше Меньше
7
7
5
9
2.5
1
13
5
9
3.5
1
13
1
13
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
5
1.5
Больше Меньше
7
7
6
8
2.5
4
10
4
10
3.5
2
12
1
13
4.5
1
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
20
8
1.5
Больше Меньше
14
14
11
17
2.5
5
23
9
19
3.5
3
25
2
26
4.5
1
27
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 0:0 Заявка 29 24 4 1 70 - 13 76
2.
Милан
 Заявка 29 19 5 5 55 - 33 62
3.
Ювентус
 Заявка 29 17 8 4 44 - 23 59
4.
Болонья
 Заявка 29 15 9 5 42 - 25 54
5.
Рома
 Заявка 29 15 6 8 55 - 35 51
6.
Аталанта
 Заявка 28 14 5 9 51 - 32 47
7.
Наполи
 0:0 Заявка 29 12 9 8 43 - 32 45
8.
Фиорентина
 Заявка 28 12 7 9 41 - 32 43
9.
Лацио
 Заявка 29 13 4 12 36 - 33 43
10.
Монца
 Заявка 29 11 9 9 32 - 36 42
11.
Торино
 Заявка 29 10 11 8 28 - 26 41
12.
Дженоа
 Заявка 29 8 10 11 31 - 36 34
13.
Лечче
 Заявка 29 6 10 13 26 - 45 28
14.
Удинезе
 Заявка 29 4 15 10 28 - 44 27
15.
Верона
 Заявка 29 6 8 15 26 - 39 26
16.
Кальяри
 Заявка 29 6 8 15 29 - 50 26
17.
Эмполи
 Заявка 29 6 7 16 22 - 43 25
18.
Фрозиноне
 Заявка 29 6 6 17 37 - 60 24
19.
Сассуоло
 Заявка 29 6 5 18 33 - 56 23
20.
Салернитана
 Заявка 29 2 8 19 23 - 59 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 0:0 Заявка 15 12 2 1 36 - 7 38
2.
Болонья
 Заявка 15 11 2 2 26 - 8 35
3.
Рома
 Заявка 15 10 3 2 34 - 15 33
4.
Милан
 Заявка 14 10 2 2 23 - 8 32
5.
Ювентус
 Заявка 15 9 5 1 22 - 10 32
6.
Аталанта
 Заявка 14 10 1 3 31 - 10 31
7.
Фиорентина
 Заявка 14 8 3 3 26 - 15 27
8.
Торино
 Заявка 14 6 6 2 14 - 8 24
9.
Монца
 Заявка 15 6 5 4 18 - 17 23
10.
Наполи
 0:0 Заявка 14 6 4 4 20 - 18 22
11.
Лацио
 Заявка 14 6 3 5 14 - 12 21
12.
Фрозиноне
 Заявка 15 6 3 6 25 - 26 21
13.
Дженоа
 Заявка 14 5 5 4 19 - 19 20
14.
Кальяри
 Заявка 14 5 4 5 20 - 24 19
15.
Лечче
 Заявка 14 5 4 5 15 - 22 19
16.
Верона
 Заявка 14 4 5 5 16 - 19 17
17.
Сассуоло
 Заявка 14 4 3 7 18 - 25 15
18.
Удинезе
 Заявка 15 1 9 5 17 - 23 12
19.
Эмполи
 Заявка 15 2 4 9 9 - 20 10
20.
Салернитана
 Заявка 15 1 4 10 13 - 30 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 0:0 Заявка 14 12 2 0 34 - 6 38
2.
Милан
 Заявка 15 9 3 3 32 - 25 30
3.
Ювентус
 Заявка 14 8 3 3 22 - 13 27
4.
Наполи
 0:0 Заявка 15 6 5 4 23 - 14 23
5.
Лацио
 Заявка 15 7 1 7 22 - 21 22
6.
Монца
 Заявка 14 5 4 5 14 - 19 19
7.
Болонья
 Заявка 14 4 7 3 16 - 17 19
8.
Рома
 Заявка 14 5 3 6 21 - 20 18
9.
Торино
 Заявка 15 4 5 6 14 - 18 17
10.
Фиорентина
 Заявка 14 4 4 6 15 - 17 16
11.
Аталанта
 Заявка 14 4 4 6 20 - 22 16
12.
Эмполи
 Заявка 14 4 3 7 13 - 23 15
13.
Удинезе
 Заявка 14 3 6 5 11 - 21 15
14.
Дженоа
 Заявка 15 3 5 7 12 - 17 14
15.
Верона
 Заявка 15 2 3 10 10 - 20 9
16.
Лечче
 Заявка 15 1 6 8 11 - 23 9
17.
Сассуоло
 Заявка 15 2 2 11 15 - 31 8
18.
Салернитана
 Заявка 14 1 4 9 10 - 29 7
19.
Кальяри
 Заявка 15 1 4 10 9 - 26 7
20.
Фрозиноне
 Заявка 14 0 3 11 12 - 34 3
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Интер Милан Мартинес Лаутаро 23 (2)
Ювентус Влахович Душан 15 (4)
Милан Жиру Оливье 12 (8)
Рома Дибала Пауло 12 (7)
Наполи Осимхен Виктор 11 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Рома Паредес Леандро 12
Фиорентина Раньери Лука 12
Верона Дуда Ондрей 2 8
Лечче Рамадани Юльбер 11
Лечче Понграчич Марин 1 9
Весь список
  • Первый тайм
  • 36'
    Заканчивается у нас постепенно первый тайм, пока что всё идёт к нулям по итогам первой половины матча. 
  • Судья
    35'
    Спустил мяч после удара Димарко, Федерико Ла Пенне пришлось остановить игру и заменить игровой снаряд. 
  • 34'
    Димарко получил мяч на левой половине поля у штрафной площади "Наполи" и затем пробил по воротам, мяч попал в защитника "Наполи". 
  • 33'
    Замбо-Ангисса из центра поля выполнил передачу к радиусу штрафной площади на ход Распадори, но мяч всё же полетел немного неточно. 
  • Угловой
    32'
    Кварацхелия с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, Тюрам грамотно отработал в обороне и головой выбил мяч подальше от своих ворот. 
  • 31'
    Политано и Замбо-Ангисса неплохо поработали на правом фланга, далее Андре-Франк выполнил передачу на ближний угол штрафной площади, Распадори под давлением Ачерби пробил по воротам, мяч задел защитника "Интера" и ушёл на угловой. 
  • Офсайд
    30'
    Дармиан из центра поля выполнил передачу на ход Тюраму по правой половине поля, форвард "Интера" вновь забрался в офсайд. 
  • 29'
    Зоммер попал под прессинг Распадори у линии вратарской, Янн сыграл без ошибок и выбил мяч в центр поля на своего партнёра по команде. 
  • Фол, нарушение
    28'
    Мхитарян в борьбе за верховой мяч в центре поля нарушил правила против Замбо-Ангисса. 
  • Офсайд
    27'
    Мхитарян из глубины поля выполнил заброс на ход Димарко по левому флангу, Федерико забрался в офсайд. 
  • 26'
    Димарко совершил рывок вперёд по левому флангу и выполнил прострел в центр штрафной площади, никого из партнёров по команде там не оказалось. 
  • 25'
    Не ладится игра в атаке у "Наполи" пока что совсем, а на удары из-за пределов штрафной площади гости не решаются. 
  • 24'
    Перехватили игроки "Наполи" контроль над мячом в центре поля, но пока что к штрафной площади соперника приблизиться никак не получается. 
  • Офсайд
    23'
    Из глубины поля последовал заброс от Павара на ход Тюраму к правому углу штрафной площади, Маркус забрался в небольшой офсайд. 
  • Фол, нарушение
    22'
    Кварацхелия отправился прессинговать Зоммера в центр штрафной площади, Янн при этом точно выбил мяч в центральный круг на Тюрама, а уже против Маркуса в борьбе за верховой мяч правила нарушил Жезус. 
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    • Фол, нарушение
      21'
      Дармиан в центре поля вновь нарушил правила против Кварацхелии. Очень много мелких фолов сегодня от "Интера". 
    • Фол, нарушение
      20'
      Мартинес вновь нарушил правила у штрафной площади "Наполи". На этот раз на левом фланге от Лаутаро досталось Политано. 
    • 19'
      Мхитарян с левого фланга выполнил прострел на ближний угол штрафной площади, защитники "Наполи" сыграли без ошибок и перехватили мяч. 
    • 18'
      Траоре с левого фланга выполнил прострел в центр штрафной площади, Ачерби оказался первым на мяче и выбил его в аут. 
    • 17'
      Мхитарян попытался выполнить от радиуса штрафной площади передачу в центр штрафной на Мартинеса, мяч после рикошета ушёл в руки Мерету. 
    • Фол, нарушение
      16'
      Мартинес перестарался в борьбе за мяч на правом фланге у штрафной площади "Наполи", правила были нарушены против Жезуса. 
    • 15'
      Димарко прошёл вперёд по левой половине поля, а затем Федерико пробил в дальний угол ворот из-за пределов штрафной площади, мяч улетел в сторону от цели. 
    • Опасный момент
      14'
      Вновь Димарко разогнал атаку по левой половине поля, далее Федерико выполнил неудачный прострел в центр штрафной площади, но затем после отскока получилось выполнить прострел к дальнему углу вратарской у Тюрама, Дармиан в падении пробил по воротам, Мерет успел сложиться и отбил мяч к правому углу штрафной площади, следом Мартинес при игре на добивании пробил в ближний угол ворот, Мерет отбил мяч в центр штрафной площади и уже при втором добивании Барелла не попал в правый угол ворот. 
    • Угловой
      13'
      Димарко с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, игроки "Наполи" выбили мяч к радиусу штрафной площади, где первым на подборе оказался Барелла, Николо в касание пробил в правый угол ворот, мяч сильно ушёл в сторону от цели. 
    • 12'
      "Интер" наконец-то провёл свою атаку. Мартинес в центре поля удачно сыграл в подкате против Замбо-Ангисса и как раз начал атаку по левому флангу. Далее Димарко убежал вперёд и выполнил ответный прострел в центр штрафной площади на Лаутаро, Мартинес в борьбе с соперником заработал угловой. 
    • 11'
      Из центра поля последовала неплохая передача по правой половине поля на ход Политано, Маттео удачно обыграл Павара, но у линии штрафной площади включился Ачерби и перехватил мяч. 
    • 10'
      Успокоилась у нас теперь уже немного игра, пока что футболисты "Интера" катают мяч на своей половине поля. 
    • Фол, нарушение
      9'
      Павар на этот раз в центре поля нарушил правила против Траоре. Довольно много мелких фолов у нас на старте матча сегодня. 
    • Фол, нарушение
      8'
      Барелла в центре поля огрел по ногам Траоре. Вновь неаполитанский клуб не стал торопиться при розыгрыше мяча. 
    • Фол, нарушение
      7'
      Дармиан в центре поля нарушил правила против Кварацхелии. Игроки "Наполи" не стали торопиться при розыгрыше мяча. 
    • Фол, нарушение
      6'
      Распадори перестарался в борьбе за мяч на правом фланге у штрафной площади "Интера", правила были нарушены против Бастони. 
    • 5'
      Ди Лоренцо с правого фланга выполнил передачу на ближний угол штрафной площади, Распадори пробил по воротам, Бастони на этот раз удачно блокировал мяч. 
    • 4'
      Мхитарян разогнал атаку по центру и затем выполнил передачу к центру штрафной площади на Тюрама, Маркус подработал мяч и пробил по воротам, Жезус грамотно блокировал попытку. 
    • Фол, нарушение
      3'
      Бастони в центре поля нарушил правила против Политано в борьбе за верховой мяч. Игроки "Наполи" не стали торопиться при розыгрыше мяча. 
    • 2'
      Распадори получил передачу на ход по правой половине поля к углу штрафной площади и затем выполнил прострел в центр к линии вратарской, Ачерби грамотно сыграл по позиции и выбил мяч в аут. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. Сегодня для обеих команд будет серьёзное испытание на прочность характера после вылета из Лиги чемпионов. Будем надеяться, что "Интер" и "Наполи" покажут хороший футбол перед паузой на матчи национальных команд. 
    • До матча
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Интер Милан 0:0 Наполи

    Исход игры
    Интер Милан
    83.3% (115)
    Ничья
    11.6% (16)
    Наполи
    5.1% (7)
    Тотал 2.5
    Больше
    66.12% (80)
    Меньше
    33.88% (41)
    Обе команды забьют
    Да
    71.07% (86)
    Нет
    28.93% (35)
    Популярный счёт
    2:1 Интер Милан
    46.4% (64)
    1:0 Интер Милан
    13% (18)
    2:0 Интер Милан
    10.1% (14)
    1:1 Ничья
    6.5% (9)
    1:2 Наполи
    2.9% (4)
    3:1 Интер Милан
    2.9% (4)
    3:2 Интер Милан
    1.4% (2)
    2:2 Ничья
    1.4% (2)
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