Дармиан из центра поля выполнил передачу на ход Тюраму по правой половине поля, форвард "Интера" вновь забрался в офсайд.

Политано и Замбо-Ангисса неплохо поработали на правом фланга, далее Андре-Франк выполнил передачу на ближний угол штрафной площади, Распадори под давлением Ачерби пробил по воротам, мяч задел защитника "Интера" и ушёл на угловой.

Кварацхелия с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, Тюрам грамотно отработал в обороне и головой выбил мяч подальше от своих ворот.

Замбо-Ангисса из центра поля выполнил передачу к радиусу штрафной площади на ход Распадори, но мяч всё же полетел немного неточно.

Димарко получил мяч на левой половине поля у штрафной площади "Наполи" и затем пробил по воротам, мяч попал в защитника "Наполи".

Заканчивается у нас постепенно первый тайм, пока что всё идёт к нулям по итогам первой половины матча.

Кварацхелия отправился прессинговать Зоммера в центр штрафной площади, Янн при этом точно выбил мяч в центральный круг на Тюрама, а уже против Маркуса в борьбе за верховой мяч правила нарушил Жезус.

Из глубины поля последовал заброс от Павара на ход Тюраму к правому углу штрафной площади, Маркус забрался в небольшой офсайд.

Перехватили игроки "Наполи" контроль над мячом в центре поля, но пока что к штрафной площади соперника приблизиться никак не получается.

Не ладится игра в атаке у "Наполи" пока что совсем, а на удары из-за пределов штрафной площади гости не решаются.

Димарко совершил рывок вперёд по левому флангу и выполнил прострел в центр штрафной площади, никого из партнёров по команде там не оказалось.

Мхитарян из глубины поля выполнил заброс на ход Димарко по левому флангу, Федерико забрался в офсайд.

Мхитарян в борьбе за верховой мяч в центре поля нарушил правила против Замбо-Ангисса.

Зоммер попал под прессинг Распадори у линии вратарской, Янн сыграл без ошибок и выбил мяч в центр поля на своего партнёра по команде.

21' Дармиан в центре поля вновь нарушил правила против Кварацхелии. Очень много мелких фолов сегодня от "Интера".

20' Мартинес вновь нарушил правила у штрафной площади "Наполи". На этот раз на левом фланге от Лаутаро досталось Политано.

19' Мхитарян с левого фланга выполнил прострел на ближний угол штрафной площади, защитники "Наполи" сыграли без ошибок и перехватили мяч.

18' Траоре с левого фланга выполнил прострел в центр штрафной площади, Ачерби оказался первым на мяче и выбил его в аут.

17' Мхитарян попытался выполнить от радиуса штрафной площади передачу в центр штрафной на Мартинеса, мяч после рикошета ушёл в руки Мерету.

16' Мартинес перестарался в борьбе за мяч на правом фланге у штрафной площади "Наполи", правила были нарушены против Жезуса.

15' Димарко прошёл вперёд по левой половине поля, а затем Федерико пробил в дальний угол ворот из-за пределов штрафной площади, мяч улетел в сторону от цели.

14' Вновь Димарко разогнал атаку по левой половине поля, далее Федерико выполнил неудачный прострел в центр штрафной площади, но затем после отскока получилось выполнить прострел к дальнему углу вратарской у Тюрама, Дармиан в падении пробил по воротам, Мерет успел сложиться и отбил мяч к правому углу штрафной площади, следом Мартинес при игре на добивании пробил в ближний угол ворот, Мерет отбил мяч в центр штрафной площади и уже при втором добивании Барелла не попал в правый угол ворот.

13' Димарко с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, игроки "Наполи" выбили мяч к радиусу штрафной площади, где первым на подборе оказался Барелла, Николо в касание пробил в правый угол ворот, мяч сильно ушёл в сторону от цели.