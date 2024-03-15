Тур: 29. Стадион: Сан-Сиро. Главный судья: Ла Пенья Федерико
Позже
-
Главный тренер: Индзаги Симоне
-
Главный тренер: Кальцона Франческо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Интер Милан
Наполи
18 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
15 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
38.9%
11.1%
9 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
44.4%
12 побед 8 ничьих 0 побед
21 матч
33.3%
66.7%
0 побед 7 ничьих 14 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 14 ничьих 9 побед
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 6 ничьих 13 побед
39 матчей
38.5%
25.6%
35.9%
15 побед 10 ничьих 14 побед
Первый тайм
23.1%
53.8%
23.1%
9 побед 21 ничья 9 побед
Второй тайм
30.8%
35.9%
33.3%
12 побед 14 ничьих 13 побед
История матчей
Голы
Всего голов
22
22
Голов в среднем за матч
1.38
0.96
Среднее время на гол
65
94
Всего голов
32
13
Голов в среднем за матч
1.39
0.81
Среднее время на гол
64
110
Всего голов
54
35
Голов в среднем за матч
1.38
0.9
Тотал матчей
2.5
35
Больше 90%
Меньше 10%
4
24
Больше 62%
Меньше 38%
15
16
Больше 41%
Меньше 59%
23
10
Больше 26%
Меньше 74%
29
3
Больше 8%
Меньше 92%
36
1
Больше 3%
Меньше 97%
38
Среднее время на гол
65
100
Бомбардиры внутри турнира
Интер Милан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мартинес Лаутаро
|23 (2)
|0.82
|Тюрам Маркус
|10
|0.36
|Чалханоглу Хакан
|9 (7)
|0.32
|Димарко Федерико
|4
|0.14
|Фраттези Давиде
|4
|0.14
|Дюмфрис Дензел
|3
|0.11
|Мхитарян Генрих
|2
|0.07
|Арнаутович Марко
|2
|0.07
|Барелла Николо
|2
|0.07
|Ачерби Франческо
|2
|0.07
|Биссекк Янн-Аурель
|2
|0.07
|Санчес Алексис
|1 (1)
|0.04
|Аслани Кристьян
|1
|0.04
|Дармиан Маттео
|1
|0.04
|Бастони Алессандро
|1
|0.04
|Де Врей Стефан
|1
|0.04
|Аугусто Карлос
|0
|0
|Куадрадо Хуан
|0
|0
|Павар Бенжамен
|0
|0
Наполи
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Осимхен Виктор
|11 (2)
|0.39
|Кварацхелия Хвича
|10
|0.36
|Политано Маттео
|6 (2)
|0.21
|Распадори Джакомо
|4
|0.14
|Зелиньски Пётр
|2 (1)
|0.07
|Ррахмани Амир
|2
|0.07
|Нгонж Сириль
|2
|0.07
|Элмас Эльиф
|2
|0.07
|Ди Лоренцо Джованни
|1
|0.04
|Симеоне Джованни
|1
|0.04
|Эстигор Лео
|1
|0.04
|Гаэтано Джанлука
|1
|0.04
|Руй Мариу
|0
|0
|Лоботка Станислав
|0
|0
|Маццокки Паскуале
|0
|0
|Замбо-Ангисса Андре-Франк
|0
|0
|Оливера Матиас
|0
|0
|Каюсте Йенс
|0
|0
|Линдстрём Йеспер
|0
|0
Карточки
Интер Милан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Индзаги Симоне
|6
|0
|Чалханоглу Хакан
|5
|0
|Бастони Алессандро
|5
|0
|Мхитарян Генрих
|4
|0
|Барелла Николо
|4
|0
|Павар Бенжамен
|3
|0
|Тюрам Маркус
|3
|0
|Мартинес Лаутаро
|3
|0
|Дармиан Маттео
|2
|0
|Дюмфрис Дензел
|2
|0
|Куадрадо Хуан
|1
|0
|Зоммер Янн
|1
|0
|Ачерби Франческо
|1
|0
|Классен Дэви
|1
|0
|Фраттези Давиде
|1
|0
|Аугусто Карлос
|1
|0
|Аслани Кристьян
|1
|0
Наполи
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Жуан Жезус
|6
|0
|Кварацхелия Хвича
|6
|0
|Осимхен Виктор
|4
|1
|Руй Мариу
|5
|0
|Ди Лоренцо Джованни
|5
|0
|Каюсте Йенс
|5
|0
|Вальтер Маццарри
|3
|1
|Политано Маттео
|2
|1
|Натан
|2
|1
|Симеоне Джованни
|3
|0
|Лоботка Станислав
|3
|0
|Ррахмани Амир
|3
|0
|Оливера Матиас
|3
|0
|Эстигор Лео
|3
|0
|Маццокки Паскуале
|1
|1
|Элмас Эльиф
|2
|0
|Линдстрём Йеспер
|2
|0
|Руди Гарсия
|2
|0
|Демме Диего
|1
|0
|Зелиньски Пётр
|1
|0
|Замбо-Ангисса Андре-Франк
|1
|0
|Траоре Хамед
|1
|0
|Дзаноли Алессандро
|1
|0
|Гаэтано Джанлука
|1
|0
|Франческо Кальцона
|1
|0
Результаты матчей
Интер Милан
92.3%
7.7%
12 побед 1 поражение
Первый тайм
93% (13)
7% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (9)
14% (2)
21% (3)
Наполи
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
14% (2)
64% (9)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)
Сухие победы
9
2
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
4
4
Упущенные победы
3
3
Интер Милан
100%
0 побед 12 поражений
Первый тайм
7% (1)
36% (5)
57% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
43% (6)
57% (8)
Наполи
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
9
4
Волевые победы
0
9
Упущенные победы
33
18
Интер Милан
48%
52%
12 побед 13 поражений
Первый тайм
50% (14)
21% (6)
29% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (9)
29% (8)
39% (11)
Наполи
50%
50%
10 побед 10 поражений
Первый тайм
29% (8)
50% (14)
21% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (9)
36% (10)
32% (9)
Сухие победы
9
4
Сухие поражения
9
5
Волевые победы
4
13
Упущенные победы
36
21
Голы по времени матча
Забито
35
23
20 В 1-м тайме 10
15 Во 2-м тайме 13
13 Забивали первыми 5
15 Не забивали 20
5
14%
1
4%
1-15
5
14%
4
17%
16-30
10
29%
5
22%
31-45
4
11%
4
17%
46-60
3
9%
2
9%
61-75
8
23%
7
30%
76-90
Пропущено
8
14
2 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 9
1 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 10
0
0%
1
7%
1-15
1
13%
2
14%
16-30
1
13%
2
14%
31-45
4
50%
5
36%
46-60
2
25%
1
7%
61-75
0
0%
3
21%
76-90
Забито
33
20
13 В 1-м тайме 7
20 Во 2-м тайме 13
13 Забивали первыми 5
14 Не забивали 17
4
12%
0
0%
1-15
3
9%
2
10%
16-30
6
18%
5
25%
31-45
7
21%
1
5%
46-60
5
15%
6
30%
61-75
8
24%
6
30%
76-90
Пропущено
7
18
4 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 12
1 Пропускали первыми 8
5 Не пропускали 12
0
0%
1
6%
1-15
2
29%
3
17%
16-30
2
29%
2
11%
31-45
1
14%
2
11%
46-60
2
29%
5
28%
61-75
0
0%
5
28%
76-90
Забито
68
43
33 В 1-м тайме 17
35 Во 2-м тайме 26
26 Забивали первыми 10
1 Не забивали 9
9
13%
1
2%
1-15
8
12%
6
14%
16-30
16
24%
10
23%
31-45
11
16%
5
12%
46-60
8
12%
8
19%
61-75
16
24%
13
30%
76-90
Пропущено
15
32
6 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 21
2 Пропускали первыми 15
11 Не пропускали 22
0
0%
2
6%
1-15
3
20%
5
16%
16-30
3
20%
4
13%
31-45
5
33%
7
22%
46-60
4
27%
6
19%
61-75
0
0%
8
25%
76-90
Результаты последних матчей
Интер Милан
(20 матчей)
80%
10%
10%
16 побед 2 ничьи 2 поражения
Атлетико М - Интер Милан 2:1 Болонья - Интер Милан 0:1 Интер Милан - Дженоа 2:1 Интер Милан - Аталанта 4:0
Лечче - Интер Милан 0:4 Интер Милан - Атлетико М 1:0 Интер Милан - Салернитана 4:0 Рома - Интер Милан 2:4 Интер Милан - Ювентус 1:0 Фиорентина - Интер Милан 0:1 Наполи - Интер Милан 0:1 Интер Милан - Лацио 3:0 Монца - Интер Милан 1:5 Интер Милан - Верона 2:1 Дженоа - Интер Милан 1:1 Интер Милан - Лечче 2:0 Интер Милан - Болонья 1:2 Лацио - Интер Милан 0:2 Интер Милан - Реал Сосьедад 0:0 Интер Милан - Удинезе 4:0
Наполи
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Барселона - Наполи 3:1 Наполи - Торино 1:1 Наполи - Ювентус 2:1 Сассуоло - Наполи 1:6
Кальяри - Наполи 1:1 Наполи - Барселона 1:1 Наполи - Дженоа 1:1 Милан - Наполи 1:0 Наполи - Верона 2:1 Лацио - Наполи 0:0 Наполи - Интер Милан 0:1 Наполи - Фиорентина 3:0 Наполи - Салернитана 2:1 Торино - Наполи 3:0 Наполи - Монца 0:0 Рома - Наполи 2:0 Наполи - Фрозиноне 0:4 Наполи - Кальяри 2:1 Наполи - Брага 2:0 Ювентус - Наполи 1:0
Результаты матчей
Интер Милан
Наполи
Точный счет
4:0
4 раза 29%
2:0
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
2:1
4 раза 29%
1:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
Точное количество голов
2
6 раз 43%
4
4 раза 29%
1
3 раза 21%
5
1 раз 7%
2
6 раз 43%
1
4 раза 29%
0
3 раза 21%
4
1 раз 7%
Точный счет
0:1
3 раза 21%
0:2
2 раза 14%
0:3
2 раза 14%
0:4
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
1:2
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
0:0
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
1:3
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:6
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
Точное количество голов
1
5 раз 36%
2
3 раза 21%
4
3 раза 21%
3
2 раза 14%
5
1 раз 7%
0
6 раз 43%
2
3 раза 21%
3
2 раза 14%
1
1 раз 7%
4
1 раз 7%
6
1 раз 7%
Точный счет
4:0
4 раза 14%
2:0
3 раза 11%
0:1
3 раза 11%
0:2
2 раза 7%
0:3
2 раза 7%
0:4
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
1:5
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
2:1
4 раза 14%
1:1
3 раза 11%
0:0
3 раза 11%
1:3
3 раза 11%
1:0
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:6
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
Точное количество голов
2
9 раз 32%
1
8 раз 29%
4
7 раз 25%
3
2 раза 7%
5
2 раза 7%
0
9 раз 32%
2
9 раз 32%
1
5 раз 18%
3
2 раза 7%
4
2 раза 7%
6
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Интер Милан
Наполи
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
113
Больше Меньше
77
59
113
59
113
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
95
Больше Меньше
77
68
410
410
212
113
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
208
Больше Меньше
1414
1117
523
919
325
226
127
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|28
|24
|3
|1
|70 - 13
|75
|2.
|Заявка
|28
|18
|5
|5
|52 - 32
|59
|3.
|Заявка
|28
|17
|7
|4
|44 - 23
|58
|4.
|Заявка
|28
|14
|9
|5
|41 - 25
|51
|5.
|Заявка
|28
|14
|6
|8
|54 - 35
|48
|6.
|Заявка
|28
|14
|5
|9
|51 - 32
|47
|7.
|Заявка
|28
|12
|8
|8
|43 - 32
|44
|8.
|Заявка
|28
|12
|7
|9
|41 - 32
|43
|9.
|Заявка
|28
|12
|4
|12
|33 - 31
|40
|10.
|Заявка
|28
|10
|9
|9
|31 - 36
|39
|11.
|Заявка
|28
|9
|11
|8
|26 - 26
|38
|12.
|Заявка
|28
|8
|9
|11
|31 - 36
|33
|13.
|Заявка
|28
|4
|15
|9
|28 - 42
|27
|14.
|Заявка
|28
|6
|8
|14
|25 - 36
|26
|15.
|Заявка
|28
|6
|8
|14
|29 - 49
|26
|16.
|Заявка
|28
|6
|7
|15
|22 - 42
|25
|17.
|Заявка
|28
|5
|10
|13
|25 - 45
|25
|18.
|Заявка
|28
|6
|6
|16
|35 - 57
|24
|19.
|Заявка
|28
|6
|5
|17
|33 - 55
|23
|20.
|Заявка
|28
|2
|8
|18
|23 - 58
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|12
|1
|1
|36 - 7
|37
|2.
|Заявка
|15
|11
|2
|2
|26 - 8
|35
|3.
|Заявка
|14
|10
|2
|2
|23 - 8
|32
|4.
|Заявка
|14
|10
|1
|3
|31 - 10
|31
|5.
|Заявка
|14
|9
|4
|1
|22 - 10
|31
|6.
|Заявка
|14
|9
|3
|2
|33 - 15
|30
|7.
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|26 - 15
|27
|8.
|Заявка
|14
|6
|6
|2
|14 - 8
|24
|9.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|20 - 18
|22
|10.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|14 - 12
|21
|11.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|23 - 23
|21
|12.
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|19 - 19
|20
|13.
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|17 - 17
|20
|14.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|20 - 24
|19
|15.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|15 - 22
|19
|16.
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|15 - 16
|17
|17.
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|18 - 25
|15
|18.
|Заявка
|14
|1
|9
|4
|17 - 21
|12
|19.
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|9 - 19
|10
|20.
|Заявка
|14
|1
|4
|9
|13 - 29
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|12
|2
|0
|34 - 6
|38
|2.
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|22 - 13
|27
|3.
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|29 - 24
|27
|4.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|23 - 14
|22
|5.
|Заявка
|14
|6
|1
|7
|19 - 19
|19
|6.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|14 - 19
|19
|7.
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|21 - 20
|18
|8.
|Заявка
|13
|3
|7
|3
|15 - 17
|16
|9.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|20 - 22
|16
|10.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|15 - 17
|16
|11.
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|13 - 23
|15
|12.
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|11 - 21
|15
|13.
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|12 - 18
|14
|14.
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|12 - 17
|13
|15.
|Заявка
|15
|2
|3
|10
|10 - 20
|9
|16.
|Заявка
|14
|2
|2
|10
|15 - 30
|8
|17.
|Заявка
|14
|1
|4
|9
|9 - 25
|7
|18.
|Заявка
|14
|1
|4
|9
|10 - 29
|7
|19.
|Заявка
|14
|0
|6
|8
|10 - 23
|6
|20.
|Заявка
|14
|0
|3
|11
|12 - 34
|3
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Вылет в Серию B
|Интер Милан
|Мартинес Лаутаро
|23 (2)
|Ювентус
|Влахович Душан
|15 (4)
|Милан
|Жиру Оливье
|12 (8)
|Рома
|Дибала Пауло
|12 (7)
|Наполи
|Осимхен Виктор
|11 (3)
|Рома
|Паредес Леандро
|12
|Фиорентина
|Раньери Лука
|12
|Верона
|Дуда Ондрей
|2 8
|Лечче
|Рамадани Юльбер
|10
|Лечче
|Понграчич Марин
|1 8
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Интер Милан - Наполи
Исход игры
Интер Милан
84.2% (32)
Ничья
15.8% (6)
Наполи
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
58.33% (21)
Меньше
41.67% (15)
Обе команды забьют
Да
66.67% (24)
Нет
33.33% (12)
Популярный счёт
2:1 Интер Милан
42.1% (16)
1:0 Интер Милан
15.8% (6)
2:0 Интер Милан
13.2% (5)
1:1 Ничья
10.5% (4)
3:1 Интер Милан
7.9% (3)
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