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  4. Серия A 2023-2024
Тур: 29. Стадион: . Главный судья: Ла Пенья Федерико
Интер Милан
 
Позже
Наполи
Прогнозы 38
Интер Милан 84.2% (32)
X 15.8% (6)
Наполи 0% (0)
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Интер Милан
Наполи

История личных встреч

Интер Милан
Наполи

18 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
15 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
38.9%
11.1%
9 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
44.4%
12 побед 8 ничьих 0 побед

21 матч

33.3%
66.7%
0 побед 7 ничьих 14 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 14 ничьих 9 побед

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 6 ничьих 13 побед

39 матчей

38.5%
25.6%
35.9%
15 побед 10 ничьих 14 побед

Первый тайм

23.1%
53.8%
23.1%
9 побед 21 ничья 9 побед

Второй тайм

30.8%
35.9%
33.3%
12 побед 14 ничьих 13 побед

История матчей

С
0:1
СA
0:3
СA
3:1
СA
1:0
СA
1:1
СA
3:2
СA
1:1
СA
1:0
СA
2:0
К
1:1
К
0:1
СA
1:3
СA
4:1
СA
1:0
СA
0:0
СA
0:0
СA
0:1
СA
3:0
СA
2:0
К
0:2
СA
2:1
СA
2:2
К
1:0
СA
2:2
СA
0:0
СA
4:2
СA
3:1
СA
2:1
СA
1:0
К
2:0
СA
0:3
СA
1:1
К
0:1
СA
3:1
СA
0:0
СA
3:1
СA
1:0
СA
2:1
СA
1:0

Голы

Всего голов

22
22

Голов в среднем за матч

1.38
0.96

Среднее время на гол

65
94

Всего голов

32
13

Голов в среднем за матч

1.39
0.81

Среднее время на гол

64
110

Всего голов

54
35

Голов в среднем за матч

1.38
0.9

Тотал матчей

2.5
35
Больше 90%
Меньше 10%
4
24
Больше 62%
Меньше 38%
15
16
Больше 41%
Меньше 59%
23
10
Больше 26%
Меньше 74%
29
3
Больше 8%
Меньше 92%
36
1
Больше 3%
Меньше 97%
38

Среднее время на гол

65
100

Бомбардиры внутри турнира

Интер Милан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мартинес Лаутаро 23 (2) 0.82
Тюрам Маркус 10 0.36
Чалханоглу Хакан 9 (7) 0.32
Димарко Федерико 4 0.14
Фраттези Давиде 4 0.14
Дюмфрис Дензел 3 0.11
Мхитарян Генрих 2 0.07
Арнаутович Марко 2 0.07
Барелла Николо 2 0.07
Ачерби Франческо 2 0.07
Биссекк Янн-Аурель 2 0.07
Санчес Алексис 1 (1) 0.04
Аслани Кристьян 1 0.04
Дармиан Маттео 1 0.04
Бастони Алессандро 1 0.04
Де Врей Стефан 1 0.04
Аугусто Карлос 0 0
Куадрадо Хуан 0 0
Павар Бенжамен 0 0
Наполи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Осимхен Виктор 11 (2) 0.39
Кварацхелия Хвича 10 0.36
Политано Маттео 6 (2) 0.21
Распадори Джакомо 4 0.14
Зелиньски Пётр 2 (1) 0.07
Ррахмани Амир 2 0.07
Нгонж Сириль 2 0.07
Элмас Эльиф 2 0.07
Ди Лоренцо Джованни 1 0.04
Симеоне Джованни 1 0.04
Эстигор Лео 1 0.04
Гаэтано Джанлука 1 0.04
Руй Мариу 0 0
Лоботка Станислав 0 0
Маццокки Паскуале 0 0
Замбо-Ангисса Андре-Франк 0 0
Оливера Матиас 0 0
Каюсте Йенс 0 0
Линдстрём Йеспер 0 0

Карточки

Интер Милан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Индзаги Симоне 6 0
Чалханоглу Хакан 5 0
Бастони Алессандро 5 0
Мхитарян Генрих 4 0
Барелла Николо 4 0
Павар Бенжамен 3 0
Тюрам Маркус 3 0
Мартинес Лаутаро 3 0
Дармиан Маттео 2 0
Дюмфрис Дензел 2 0
Куадрадо Хуан 1 0
Зоммер Янн 1 0
Ачерби Франческо 1 0
Классен Дэви 1 0
Фраттези Давиде 1 0
Аугусто Карлос 1 0
Аслани Кристьян 1 0
Наполи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Жуан Жезус 6 0
Кварацхелия Хвича 6 0
Осимхен Виктор 4 1
Руй Мариу 5 0
Ди Лоренцо Джованни 5 0
Каюсте Йенс 5 0
Вальтер Маццарри 3 1
Политано Маттео 2 1
Натан 2 1
Симеоне Джованни 3 0
Лоботка Станислав 3 0
Ррахмани Амир 3 0
Оливера Матиас 3 0
Эстигор Лео 3 0
Маццокки Паскуале 1 1
Элмас Эльиф 2 0
Линдстрём Йеспер 2 0
Руди Гарсия 2 0
Демме Диего 1 0
Зелиньски Пётр 1 0
Замбо-Ангисса Андре-Франк 1 0
Траоре Хамед 1 0
Дзаноли Алессандро 1 0
Гаэтано Джанлука 1 0
Франческо Кальцона 1 0

Результаты матчей

Интер Милан
92.3%
7.7%
12 побед 1 поражение
Первый тайм
93% (13)
7% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (9)
14% (2)
21% (3)
Наполи
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
14% (2)
64% (9)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)

Сухие победы

9
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

4
4

Упущенные победы

3
3
Интер Милан
100%
0 побед 12 поражений
Первый тайм
7% (1)
36% (5)
57% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
43% (6)
57% (8)
Наполи
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

9
4

Волевые победы

0
9

Упущенные победы

33
18
Интер Милан
48%
52%
12 побед 13 поражений
Первый тайм
50% (14)
21% (6)
29% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (9)
29% (8)
39% (11)
Наполи
50%
50%
10 побед 10 поражений
Первый тайм
29% (8)
50% (14)
21% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (9)
36% (10)
32% (9)

Сухие победы

9
4

Сухие поражения

9
5

Волевые победы

4
13

Упущенные победы

36
21

Голы по времени матча

Забито

35
23
20 В 1-м тайме 10
15 Во 2-м тайме 13
13 Забивали первыми 5
15 Не забивали 20
5
14%
1
4%
1-15
5
14%
4
17%
16-30
10
29%
5
22%
31-45
4
11%
4
17%
46-60
3
9%
2
9%
61-75
8
23%
7
30%
76-90

Пропущено

8
14
2 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 9
1 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 10
0
0%
1
7%
1-15
1
13%
2
14%
16-30
1
13%
2
14%
31-45
4
50%
5
36%
46-60
2
25%
1
7%
61-75
0
0%
3
21%
76-90

Забито

33
20
13 В 1-м тайме 7
20 Во 2-м тайме 13
13 Забивали первыми 5
14 Не забивали 17
4
12%
0
0%
1-15
3
9%
2
10%
16-30
6
18%
5
25%
31-45
7
21%
1
5%
46-60
5
15%
6
30%
61-75
8
24%
6
30%
76-90

Пропущено

7
18
4 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 12
1 Пропускали первыми 8
5 Не пропускали 12
0
0%
1
6%
1-15
2
29%
3
17%
16-30
2
29%
2
11%
31-45
1
14%
2
11%
46-60
2
29%
5
28%
61-75
0
0%
5
28%
76-90

Забито

68
43
33 В 1-м тайме 17
35 Во 2-м тайме 26
26 Забивали первыми 10
1 Не забивали 9
9
13%
1
2%
1-15
8
12%
6
14%
16-30
16
24%
10
23%
31-45
11
16%
5
12%
46-60
8
12%
8
19%
61-75
16
24%
13
30%
76-90

Пропущено

15
32
6 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 21
2 Пропускали первыми 15
11 Не пропускали 22
0
0%
2
6%
1-15
3
20%
5
16%
16-30
3
20%
4
13%
31-45
5
33%
7
22%
46-60
4
27%
6
19%
61-75
0
0%
8
25%
76-90

Результаты последних матчей

Интер Милан
(20 матчей)
80%
10%
10%
16 побед 2 ничьи 2 поражения
Атлетико М - Интер Милан 2:1 Болонья - Интер Милан 0:1 Интер Милан - Дженоа 2:1 Интер Милан - Аталанта 4:0
Лечче - Интер Милан 0:4 Интер Милан - Атлетико М 1:0 Интер Милан - Салернитана 4:0 Рома - Интер Милан 2:4 Интер Милан - Ювентус 1:0 Фиорентина - Интер Милан 0:1 Наполи - Интер Милан 0:1 Интер Милан - Лацио 3:0 Монца - Интер Милан 1:5 Интер Милан - Верона 2:1 Дженоа - Интер Милан 1:1 Интер Милан - Лечче 2:0 Интер Милан - Болонья 1:2 Лацио - Интер Милан 0:2 Интер Милан - Реал Сосьедад 0:0 Интер Милан - Удинезе 4:0
Наполи
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Барселона - Наполи 3:1 Наполи - Торино 1:1 Наполи - Ювентус 2:1 Сассуоло - Наполи 1:6
Кальяри - Наполи 1:1 Наполи - Барселона 1:1 Наполи - Дженоа 1:1 Милан - Наполи 1:0 Наполи - Верона 2:1 Лацио - Наполи 0:0 Наполи - Интер Милан 0:1 Наполи - Фиорентина 3:0 Наполи - Салернитана 2:1 Торино - Наполи 3:0 Наполи - Монца 0:0 Рома - Наполи 2:0 Наполи - Фрозиноне 0:4 Наполи - Кальяри 2:1 Наполи - Брага 2:0 Ювентус - Наполи 1:0

Результаты матчей

Интер Милан
Наполи

Точный счет

4:0
4 раза 29%
2:0
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
2:1
4 раза 29%
1:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%

Точное количество голов

2
6 раз 43%
4
4 раза 29%
1
3 раза 21%
5
1 раз 7%
2
6 раз 43%
1
4 раза 29%
0
3 раза 21%
4
1 раз 7%

Точный счет

0:1
3 раза 21%
0:2
2 раза 14%
0:3
2 раза 14%
0:4
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
1:2
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
0:0
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
1:3
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:6
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%

Точное количество голов

1
5 раз 36%
2
3 раза 21%
4
3 раза 21%
3
2 раза 14%
5
1 раз 7%
0
6 раз 43%
2
3 раза 21%
3
2 раза 14%
1
1 раз 7%
4
1 раз 7%
6
1 раз 7%

Точный счет

4:0
4 раза 14%
2:0
3 раза 11%
0:1
3 раза 11%
0:2
2 раза 7%
0:3
2 раза 7%
0:4
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
1:5
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
2:1
4 раза 14%
1:1
3 раза 11%
0:0
3 раза 11%
1:3
3 раза 11%
1:0
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:6
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%

Точное количество голов

2
9 раз 32%
1
8 раз 29%
4
7 раз 25%
3
2 раза 7%
5
2 раза 7%
0
9 раз 32%
2
9 раз 32%
1
5 раз 18%
3
2 раза 7%
4
2 раза 7%
6
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Интер Милан
Наполи

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
3
1.5
Больше Меньше
7
7
5
9
2.5
1
13
5
9
3.5
1
13
1
13
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
5
1.5
Больше Меньше
7
7
6
8
2.5
4
10
4
10
3.5
2
12
1
13
4.5
1
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
20
8
1.5
Больше Меньше
14
14
11
17
2.5
5
23
9
19
3.5
3
25
2
26
4.5
1
27
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 28 24 3 1 70 - 13 75
2.
Милан
 Заявка 28 18 5 5 52 - 32 59
3.
Ювентус
 Заявка 28 17 7 4 44 - 23 58
4.
Болонья
 Заявка 28 14 9 5 41 - 25 51
5.
Рома
 Заявка 28 14 6 8 54 - 35 48
6.
Аталанта
 Заявка 28 14 5 9 51 - 32 47
7.
Наполи
 Заявка 28 12 8 8 43 - 32 44
8.
Фиорентина
 Заявка 28 12 7 9 41 - 32 43
9.
Лацио
 Заявка 28 12 4 12 33 - 31 40
10.
Монца
 Заявка 28 10 9 9 31 - 36 39
11.
Торино
 Заявка 28 9 11 8 26 - 26 38
12.
Дженоа
 Заявка 28 8 9 11 31 - 36 33
13.
Удинезе
 Заявка 28 4 15 9 28 - 42 27
14.
Верона
 Заявка 28 6 8 14 25 - 36 26
15.
Кальяри
 Заявка 28 6 8 14 29 - 49 26
16.
Эмполи
 Заявка 28 6 7 15 22 - 42 25
17.
Лечче
 Заявка 28 5 10 13 25 - 45 25
18.
Фрозиноне
 Заявка 28 6 6 16 35 - 57 24
19.
Сассуоло
 Заявка 28 6 5 17 33 - 55 23
20.
Салернитана
 Заявка 28 2 8 18 23 - 58 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 14 12 1 1 36 - 7 37
2.
Болонья
 Заявка 15 11 2 2 26 - 8 35
3.
Милан
 Заявка 14 10 2 2 23 - 8 32
4.
Аталанта
 Заявка 14 10 1 3 31 - 10 31
5.
Ювентус
 Заявка 14 9 4 1 22 - 10 31
6.
Рома
 Заявка 14 9 3 2 33 - 15 30
7.
Фиорентина
 Заявка 14 8 3 3 26 - 15 27
8.
Торино
 Заявка 14 6 6 2 14 - 8 24
9.
Наполи
 Заявка 14 6 4 4 20 - 18 22
10.
Лацио
 Заявка 14 6 3 5 14 - 12 21
11.
Фрозиноне
 Заявка 14 6 3 5 23 - 23 21
12.
Дженоа
 Заявка 14 5 5 4 19 - 19 20
13.
Монца
 Заявка 14 5 5 4 17 - 17 20
14.
Кальяри
 Заявка 14 5 4 5 20 - 24 19
15.
Лечче
 Заявка 14 5 4 5 15 - 22 19
16.
Верона
 Заявка 13 4 5 4 15 - 16 17
17.
Сассуоло
 Заявка 14 4 3 7 18 - 25 15
18.
Удинезе
 Заявка 14 1 9 4 17 - 21 12
19.
Эмполи
 Заявка 14 2 4 8 9 - 19 10
20.
Салернитана
 Заявка 14 1 4 9 13 - 29 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 14 12 2 0 34 - 6 38
2.
Ювентус
 Заявка 14 8 3 3 22 - 13 27
3.
Милан
 Заявка 14 8 3 3 29 - 24 27
4.
Наполи
 Заявка 14 6 4 4 23 - 14 22
5.
Лацио
 Заявка 14 6 1 7 19 - 19 19
6.
Монца
 Заявка 14 5 4 5 14 - 19 19
7.
Рома
 Заявка 14 5 3 6 21 - 20 18
8.
Болонья
 Заявка 13 3 7 3 15 - 17 16
9.
Аталанта
 Заявка 14 4 4 6 20 - 22 16
10.
Фиорентина
 Заявка 14 4 4 6 15 - 17 16
11.
Эмполи
 Заявка 14 4 3 7 13 - 23 15
12.
Удинезе
 Заявка 14 3 6 5 11 - 21 15
13.
Торино
 Заявка 14 3 5 6 12 - 18 14
14.
Дженоа
 Заявка 14 3 4 7 12 - 17 13
15.
Верона
 Заявка 15 2 3 10 10 - 20 9
16.
Сассуоло
 Заявка 14 2 2 10 15 - 30 8
17.
Кальяри
 Заявка 14 1 4 9 9 - 25 7
18.
Салернитана
 Заявка 14 1 4 9 10 - 29 7
19.
Лечче
 Заявка 14 0 6 8 10 - 23 6
20.
Фрозиноне
 Заявка 14 0 3 11 12 - 34 3
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Интер Милан Мартинес Лаутаро 23 (2)
Ювентус Влахович Душан 15 (4)
Милан Жиру Оливье 12 (8)
Рома Дибала Пауло 12 (7)
Наполи Осимхен Виктор 11 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Рома Паредес Леандро 12
Фиорентина Раньери Лука 12
Верона Дуда Ондрей 2 8
Лечче Рамадани Юльбер 10
Лечче Понграчич Марин 1 8
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Интер Милан - Наполи от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 17 марта 2024, осталось 2 дня 13 часов 35 минут.

    Главный судья: Ла Пенья Федерико

    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

  • 21 посетитеть LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
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    • Прогнозы 38
    Интер Милан 84.2% (32)
    X 15.8% (6)
    Наполи 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Интер Милан
    Ничья
    Наполи
    1.65
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    4.30
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    5.70
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    Прогнозы на матч Интер Милан - Наполи

    Исход игры
    Интер Милан
    84.2% (32)
    Ничья
    15.8% (6)
    Наполи
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    58.33% (21)
    Меньше
    41.67% (15)
    Обе команды забьют
    Да
    66.67% (24)
    Нет
    33.33% (12)
    Популярный счёт
    2:1 Интер Милан
    42.1% (16)
    1:0 Интер Милан
    15.8% (6)
    2:0 Интер Милан
    13.2% (5)
    1:1 Ничья
    10.5% (4)
    3:1 Интер Милан
    7.9% (3)
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