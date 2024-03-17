Тур: 29. Стадион: Марк-Антонио Бентегоди. Главный судья: Мариани Маурицио
0'
6' Желтая карточкаСердар Суат
30' Желтая карточкаТомори Фикайо
0:1
44' ГолЭрнандес Тео
45' Желтая карточкаЭрнандес Тео
45' Желтая карточкаМарко Барони
0:2
50' ГолПулишич Кристиан
Ход матча
6'
30'
44'
0:1
45'
45'
50'
0:2
Статистика матча
-
0 Голы 2
-
2 Удары по воротам 7
-
1 Удары в створ 4
-
2 Угловые 3
-
1 Офсайды 0
-
8 Нарушения правил 4
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 1
-
115 Количество передач 294
-
32 Владение мячом, % 68
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
32
Кабаль
Хуан
33
Дуда
Ондрей
25
Сердар
Суат
31
Суслов
Томаш
16
Меньян
Майк
20
Калюлю
Пьер
19
Эрнандес
Тео
10
Леау
Рафаэл
17
Окафор
Ноа
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
32 Хуан КабальЗащитник
-
33 Дуда ОндрейПолузащитник
-
25 Сердар СуатПолузащитник
-
31 Суслов ТомашПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Кьеза МаттиаВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Силва ДаниэлПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Барони Марко
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
-
16 Меньян МайкВратарь
- Защитник
-
20 Калюлю ПьерЗащитник
- Защитник
-
19 Эрнандес ТеоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Леау РафаэлПолузащитник
-
17 Окафор НоаНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
69 Нава ЛапоВратарь
-
24 Кьяер СимонЗащитник
-
28 Тиав МаликЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
80 Муса ЮнусПолузащитник
- Нападающий
-
15 Йович ЛукаНападающий
-
Главный тренер: Пиоли Стефано
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Верона
Милан
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
133.3%
3 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед
15 матчей
26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 11 побед
Первый тайм
26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 7 побед
Второй тайм
26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 10 побед
18 матчей
16.7%
22.2%
61.1%
3 победы 4 ничьи 11 побед
Первый тайм
16.7%
44.4%
38.9%
3 победы 8 ничьих 7 побед
Второй тайм
16.7%
27.8%
55.5%
3 победы 5 ничьих 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
10
10
Голов в среднем за матч
1.25
1
Среднее время на гол
72
90
Всего голов
21
13
Голов в среднем за матч
2.1
1.63
Среднее время на гол
42
55
Всего голов
31
23
Голов в среднем за матч
1.72
1.28
Тотал матчей
2.5
15
Больше 83%
Меньше 17%
3
12
Больше 67%
Меньше 33%
6
7
Больше 39%
Меньше 61%
11
2
Больше 11%
Меньше 89%
16
Среднее время на гол
52
70
Бомбардиры внутри турнира
Верона
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нгонж Сириль
|7
|0.24
|Джурич Милан II
|5 (1)
|0.17
|Фолоруншо Майкл
|4
|0.14
|Анри Тома
|3
|0.1
|Суслов Томаш
|1 (1)
|0.03
|Дуда Ондрей
|1
|0.03
|Бонаццоли Федерико
|1
|0.03
|Лазович Дарко
|1
|0.03
|Свидерски Кароль
|1
|0.03
|Коппола Диего
|1
|0.03
|Нослин Тейяни
|1
|0.03
|Тчатчуа Джексон
|0
|0
|Фараони Марко
|0
|0
|Монтипо Лоренцо
|0
|0
|Сердар Суат
|0
|0
|Мбула Хорди
|0
|0
|Терраччано Филиппо
|0
|0
Милан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Жиру Оливье
|12 (4)
|0.41
|Пулишич Кристиан
|9
|0.31
|Эрнандес Тео
|5 (1)
|0.17
|Лофтус-Чик Рубен
|5
|0.17
|Йович Лука
|5
|0.17
|Окафор Ноа
|5
|0.17
|Леау Рафаэл
|4
|0.14
|Томори Фикайо
|3
|0.1
|Рейндерс Тиджани
|2
|0.07
|Адли Ясин
|1
|0.03
|Габбия Маттео
|1
|0.03
|Траоре Шака
|1
|0.03
|Шимич Ян-Карло
|1
|0.03
|Калабрия Давиде
|0
|0
|Флоренци Алессандро
|0
|0
|Кьяер Симон
|0
|0
|Меньян Майк
|0
|0
|Чуквуэзе Саму
|0
|0
|Муса Юнус
|0
|0
|Тиав Малик
|0
|0
Карточки
Верона
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дуда Ондрей
|8
|2
|Коппола Диего
|7
|0
|Фараони Марко
|5
|0
|Давидович Павел
|5
|0
|Суслов Томаш
|5
|0
|Марко Барони
|5
|0
|Сердар Суат
|4
|0
|Фолоруншо Майкл
|4
|0
|Маньяни Джанджакомо
|4
|0
|Нгонж Сириль
|4
|0
|Анри Тома
|2
|1
|Кабаль Хуан
|3
|0
|Джурич Милан II
|3
|0
|Хин Исак
|1
|1
|Бонаццоли Федерико
|2
|0
|Дойг Джош
|2
|0
|Терраччано Филиппо
|2
|0
|Амионе Бруно
|2
|0
|Тчатчуа Джексон
|2
|0
|Лазович Дарко
|0
|1
|Сентонз Фабьен
|1
|0
|Силва Даниэл
|1
|0
Милан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эрнандес Тео
|10
|0
|Рейндерс Тиджани
|6
|0
|Калабрия Давиде
|4
|1
|Томори Фикайо
|4
|1
|Флоренци Алессандро
|5
|0
|Леау Рафаэл
|5
|0
|Тиав Малик
|3
|1
|Лофтус-Чик Рубен
|4
|0
|Муса Юнус
|4
|0
|Стефано Пиоли
|4
|0
|Йович Лука
|2
|1
|Крунич Раде
|3
|0
|Адли Ясин
|3
|0
|Габбия Маттео
|3
|0
|Жиру Оливье
|1
|1
|Меньян Майк
|1
|1
|Пулишич Кристиан
|2
|0
|Кьяер Симон
|1
|0
|Беннасер Исмаэль
|1
|0
|Окафор Ноа
|1
|0
|Хименес Алехандро
|1
|0
|Ромеро Лука
|1
|0
Результаты матчей
Верона
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
Милан
16.7%
83.3%
2 победы 10 поражений
Первый тайм
0% (0)
43% (6)
57% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
43% (6)
43% (6)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
2
7
Волевые победы
2
6
Упущенные победы
8
11
Верона
83.3%
16.7%
10 побед 2 поражения
Первый тайм
53% (8)
40% (6)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
47% (7)
20% (3)
Милан
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
43% (6)
43% (6)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)
Сухие победы
5
4
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
17
2
Упущенные победы
5
23
Верона
70%
30%
14 побед 6 поражений
Первый тайм
39% (11)
43% (12)
18% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (8)
46% (13)
25% (7)
Милан
43.5%
56.5%
10 побед 13 поражений
Первый тайм
21% (6)
43% (12)
36% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (8)
36% (10)
36% (10)
Сухие победы
7
6
Сухие поражения
4
7
Волевые победы
19
8
Упущенные победы
13
34
Голы по времени матча
Забито
15
29
6 В 1-м тайме 15
9 Во 2-м тайме 14
6 Забивали первыми 10
18 Не забивали 14
3
20%
3
10%
1-15
0
0%
5
17%
16-30
3
20%
7
24%
31-45
4
27%
3
10%
46-60
1
7%
2
7%
61-75
4
27%
9
31%
76-90
Пропущено
16
24
7 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 15
6 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 10
1
6%
1
4%
1-15
4
25%
2
8%
16-30
2
13%
6
25%
31-45
5
31%
2
8%
46-60
3
19%
7
29%
29%
61-75
1
6%
6
25%
76-90
Забито
10
23
2 В 1-м тайме 13
8 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 11
20 Не забивали 16
0
0%
4
17%
1-15
1
10%
1
4%
16-30
1
10%
8
35%
31-45
1
10%
4
17%
46-60
4
40%
2
9%
61-75
3
30%
4
17%
76-90
Пропущено
20
8
10 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 5
10 Пропускали первыми 3
11 Не пропускали 7
3
15%
0
0%
1-15
5
25%
1
13%
16-30
2
10%
2
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
5
25%
3
38%
61-75
5
25%
2
25%
76-90
Забито
25
52
8 В 1-м тайме 28
17 Во 2-м тайме 24
9 Забивали первыми 21
10 Не забивали 2
3
12%
7
13%
1-15
1
4%
6
12%
16-30
4
16%
15
29%
31-45
5
20%
7
13%
46-60
5
20%
4
8%
61-75
7
28%
13
25%
76-90
Пропущено
36
32
17 В 1-м тайме 12
19 Во 2-м тайме 20
16 Пропускали первыми 7
21 Не пропускали 17
4
11%
1
3%
1-15
9
25%
3
9%
16-30
4
11%
8
25%
31-45
5
14%
2
6%
46-60
8
22%
10
31%
61-75
6
17%
8
25%
76-90
Результаты последних матчей
Верона
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Лечче - Верона 0:1 Верона - Сассуоло 1:0 Болонья - Верона 2:0 Верона - Ювентус 2:2
Монца - Верона 0:0 Наполи - Верона 2:1 Верона - Фрозиноне 1:1 Рома - Верона 2:1 Верона - Эмполи 2:1 Интер Милан - Верона 2:1 Верона - Салернитана 0:1 Верона - Кальяри 2:0 Фиорентина - Верона 1:0 Верона - Лацио 1:1 Удинезе - Верона 3:3 Верона - Лечче 2:2 Дженоа - Верона 1:0 Верона - Монца 1:3 Болонья - Верона 2:0 Ювентус - Верона 1:0
Милан
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Славия Прага - Милан 1:3 Милан - Эмполи 1:0 Милан - Славия Прага 4:2 Лацио - Милан 0:1
Милан - Аталанта 1:1 Ренн - Милан 3:2 Монца - Милан 4:2 Милан - Ренн 3:0 Милан - Наполи 1:0 Фрозиноне - Милан 2:3 Милан - Болонья 2:2 Удинезе - Милан 2:3 Милан - Рома 3:1 Милан - Аталанта 1:2 Эмполи - Милан 0:3 Милан - Кальяри 4:1 Милан - Сассуоло 1:0 Салернитана - Милан 2:2 Милан - Монца 3:0 Ньюкасл - Милан 1:2
Результаты матчей
Верона
Милан
Точный счет
0:1
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
1:3
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
1:0
5 раз 36%
0:1
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
Точное количество голов
2
5 раз 38%
1
5 раз 38%
0
3 раза 23%
1
6 раз 43%
3
3 раза 21%
0
2 раза 14%
2
2 раза 14%
4
1 раз 7%
Точный счет
1:0
4 раза 27%
2:1
4 раза 27%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
2:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
2:2
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
2:3
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
Точное количество голов
0
7 раз 47%
1
7 раз 47%
3
1 раз 7%
2
7 раз 50%
3
4 раза 29%
1
3 раза 21%
Точный счет
2:1
6 раз 21%
1:0
5 раз 18%
0:1
4 раза 14%
0:0
3 раза 11%
1:1
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
1:0
5 раз 18%
0:1
4 раза 14%
2:2
4 раза 14%
2:3
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
Точное количество голов
1
12 раз 43%
0
10 раз 36%
2
5 раз 18%
3
1 раз 4%
2
9 раз 32%
1
9 раз 32%
3
7 раз 25%
0
2 раза 7%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Верона
Милан
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
103
Больше Меньше
122
58
68
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
87
Больше Меньше
114
113
114
410
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1810
Больше Меньше
262
622
1711
127
820
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|28
|24
|3
|1
|70 - 13
|75
|2.
|2:0 Заявка
|29
|19
|5
|5
|54 - 32
|62
|3.
|Заявка
|29
|17
|8
|4
|44 - 23
|59
|4.
|Заявка
|29
|15
|9
|5
|42 - 25
|54
|5.
|Заявка
|28
|14
|6
|8
|54 - 35
|48
|6.
|Заявка
|28
|14
|5
|9
|51 - 32
|47
|7.
|Заявка
|28
|12
|8
|8
|43 - 32
|44
|8.
|Заявка
|28
|12
|7
|9
|41 - 32
|43
|9.
|Заявка
|29
|13
|4
|12
|36 - 33
|43
|10.
|Заявка
|29
|11
|9
|9
|32 - 36
|42
|11.
|Заявка
|29
|10
|11
|8
|28 - 26
|41
|12.
|Заявка
|29
|8
|10
|11
|31 - 36
|34
|13.
|Заявка
|29
|6
|10
|13
|26 - 45
|28
|14.
|Заявка
|29
|4
|15
|10
|28 - 44
|27
|15.
|0:2 Заявка
|29
|6
|8
|15
|25 - 38
|26
|16.
|Заявка
|29
|6
|8
|15
|29 - 50
|26
|17.
|Заявка
|29
|6
|7
|16
|22 - 43
|25
|18.
|Заявка
|29
|6
|6
|17
|37 - 60
|24
|19.
|Заявка
|28
|6
|5
|17
|33 - 55
|23
|20.
|Заявка
|29
|2
|8
|19
|23 - 59
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|12
|1
|1
|36 - 7
|37
|2.
|Заявка
|15
|11
|2
|2
|26 - 8
|35
|3.
|2:0 Заявка
|14
|10
|2
|2
|23 - 8
|32
|4.
|Заявка
|15
|9
|5
|1
|22 - 10
|32
|5.
|Заявка
|14
|10
|1
|3
|31 - 10
|31
|6.
|Заявка
|14
|9
|3
|2
|33 - 15
|30
|7.
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|26 - 15
|27
|8.
|Заявка
|14
|6
|6
|2
|14 - 8
|24
|9.
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|18 - 17
|23
|10.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|20 - 18
|22
|11.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|14 - 12
|21
|12.
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|25 - 26
|21
|13.
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|19 - 19
|20
|14.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|20 - 24
|19
|15.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|15 - 22
|19
|16.
|0:2 Заявка
|14
|4
|5
|5
|15 - 18
|17
|17.
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|18 - 25
|15
|18.
|Заявка
|15
|1
|9
|5
|17 - 23
|12
|19.
|Заявка
|15
|2
|4
|9
|9 - 20
|10
|20.
|Заявка
|15
|1
|4
|10
|13 - 30
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|12
|2
|0
|34 - 6
|38
|2.
|2:0 Заявка
|15
|9
|3
|3
|31 - 24
|30
|3.
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|22 - 13
|27
|4.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|23 - 14
|22
|5.
|Заявка
|15
|7
|1
|7
|22 - 21
|22
|6.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|14 - 19
|19
|7.
|Заявка
|14
|4
|7
|3
|16 - 17
|19
|8.
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|21 - 20
|18
|9.
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|14 - 18
|17
|10.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|15 - 17
|16
|11.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|20 - 22
|16
|12.
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|13 - 23
|15
|13.
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|11 - 21
|15
|14.
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|12 - 17
|14
|15.
|0:2 Заявка
|15
|2
|3
|10
|10 - 20
|9
|16.
|Заявка
|15
|1
|6
|8
|11 - 23
|9
|17.
|Заявка
|14
|2
|2
|10
|15 - 30
|8
|18.
|Заявка
|14
|1
|4
|9
|10 - 29
|7
|19.
|Заявка
|15
|1
|4
|10
|9 - 26
|7
|20.
|Заявка
|14
|0
|3
|11
|12 - 34
|3
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Вылет в Серию B
|Интер Милан
|Мартинес Лаутаро
|23 (2)
|Ювентус
|Влахович Душан
|15 (4)
|Милан
|Жиру Оливье
|12 (8)
|Рома
|Дибала Пауло
|12 (7)
|Наполи
|Осимхен Виктор
|11 (3)
|Рома
|Паредес Леандро
|12
|Фиорентина
|Раньери Лука
|12
|Верона
|Дуда Ондрей
|2 8
|Лечче
|Рамадани Юльбер
|11
|Лечче
|Понграчич Марин
|1 9
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Верона 0:2 Милан
Исход игры
Верона
1.5% (2)
Ничья
6.9% (9)
Милан
91.5% (119)
Тотал 2.5
Больше
67.23% (80)
Меньше
32.77% (39)
Обе команды забьют
Да
72.27% (86)
Нет
27.73% (33)
Популярный счёт
1:2 Милан
56.2% (73)
0:1 Милан
13.8% (18)
0:2 Милан
10.8% (14)
1:1 Ничья
5.4% (7)
1:3 Милан
3.1% (4)
2:2 Ничья
1.5% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!