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  2. Матчи
  3. Италия
  4. Серия A 2023-2024
Тур: 29. Стадион: . Главный судья: Мариани Маурицио
Верона
0:2
Второй тайм: 62'
Милан
0'
6' Желтая карточка
Сердар Суат
30' Желтая карточка
Томори Фикайо
0:1
44' Гол
Эрнандес Тео
45' Желтая карточка
Эрнандес Тео
45' Желтая карточка
Марко Барони
0:2
50' Гол
Пулишич Кристиан

Ход матча

6'
Сердар Суат
 
30'
 
Томори Фикайо
44'
0:1
Эрнандес Тео
45'
 
Эрнандес Тео
45'
Марко Барони
 
46'
Силва Даниэл
Сердар Суат
 
46'
 
Габбия Маттео
Калюлю Пьер
50'
0:2
Пулишич Кристиан
57'
Митрович Стефан
Лазович Дарко
 
57'
Свидерски Кароль
Фолоруншо Майкл
 
57'
Маньяни Джанджакомо
Давидович Павел
 

Статистика матча

  • 0 Голы 2
  • 2 Удары по воротам 7
  • 1 Удары в створ 4
  • 2 Угловые 3
  • 1 Офсайды 0
  • 8 Нарушения правил 4
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 1
  • 115 Количество передач 294
  • 32 Владение мячом, % 68

Владение мячом

Прогнозы 129
Верона 1.6% (2)
X 6.2% (8)
Милан 92.2% (119)
Все прогнозы
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Верона
Ничья
Милан
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Монтипо
Лоренцо
18
Сентонз
Фабьен
42
Коппола
Диего
27
Давидович
Павел
32
Кабаль
Хуан
33
Дуда
Ондрей
25
Сердар
Суат
31
Суслов
Томаш
90
Фолоруншо
Майкл
8
Лазович
Дарко
17
Нослин
Тейяни
16
Меньян
Майк
2
Калабрия
Давиде
20
Калюлю
Пьер
23
Томори
Фикайо
19
Эрнандес
Тео
4
Беннасер
Исмаэль
14
Рейндерс
Тиджани
11
Пулишич
Кристиан
8
Лофтус-Чик
Рубен
10
Леау
Рафаэл
17
Окафор
Ноа
Верона
4-2-3-1
Милан
4-2-3-1

История личных встреч

Верона
Милан

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
133.3%
3 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед

15 матчей

26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 11 побед

Первый тайм

26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 7 побед

Второй тайм

26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 10 побед

18 матчей

16.7%
22.2%
61.1%
3 победы 4 ничьи 11 побед

Первый тайм

16.7%
44.4%
38.9%
3 победы 8 ничьих 7 побед

Второй тайм

16.7%
27.8%
55.5%
3 победы 5 ничьих 10 побед

История матчей

СA
1:0
СA
3:1
СA
1:2
СA
1:3
СA
3:2
СA
0:2
СA
2:2
СA
1:1
СA
0:1
СA
4:1
СA
3:0
К
3:0
СA
2:1
СA
1:1
СA
2:2
СA
1:3
СA
1:0
СA
2:1

Голы

Всего голов

10
10

Голов в среднем за матч

1.25
1

Среднее время на гол

72
90

Всего голов

21
13

Голов в среднем за матч

2.1
1.63

Среднее время на гол

42
55

Всего голов

31
23

Голов в среднем за матч

1.72
1.28

Тотал матчей

2.5
15
Больше 83%
Меньше 17%
3
12
Больше 67%
Меньше 33%
6
7
Больше 39%
Меньше 61%
11
2
Больше 11%
Меньше 89%
16

Среднее время на гол

52
70

Бомбардиры внутри турнира

Верона
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нгонж Сириль 7 0.24
Джурич Милан II 5 (1) 0.17
Фолоруншо Майкл 4 0.14
Анри Тома 3 0.1
Суслов Томаш 1 (1) 0.03
Дуда Ондрей 1 0.03
Бонаццоли Федерико 1 0.03
Лазович Дарко 1 0.03
Свидерски Кароль 1 0.03
Коппола Диего 1 0.03
Нослин Тейяни 1 0.03
Тчатчуа Джексон 0 0
Фараони Марко 0 0
Монтипо Лоренцо 0 0
Сердар Суат 0 0
Мбула Хорди 0 0
Терраччано Филиппо 0 0
Милан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Жиру Оливье 12 (4) 0.41
Пулишич Кристиан 9 0.31
Эрнандес Тео 5 (1) 0.17
Лофтус-Чик Рубен 5 0.17
Йович Лука 5 0.17
Окафор Ноа 5 0.17
Леау Рафаэл 4 0.14
Томори Фикайо 3 0.1
Рейндерс Тиджани 2 0.07
Адли Ясин 1 0.03
Габбия Маттео 1 0.03
Траоре Шака 1 0.03
Шимич Ян-Карло 1 0.03
Калабрия Давиде 0 0
Флоренци Алессандро 0 0
Кьяер Симон 0 0
Меньян Майк 0 0
Чуквуэзе Саму 0 0
Муса Юнус 0 0
Тиав Малик 0 0

Карточки

Верона
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дуда Ондрей 8 2
Коппола Диего 7 0
Фараони Марко 5 0
Давидович Павел 5 0
Суслов Томаш 5 0
Марко Барони 5 0
Сердар Суат 4 0
Фолоруншо Майкл 4 0
Маньяни Джанджакомо 4 0
Нгонж Сириль 4 0
Анри Тома 2 1
Кабаль Хуан 3 0
Джурич Милан II 3 0
Хин Исак 1 1
Бонаццоли Федерико 2 0
Дойг Джош 2 0
Терраччано Филиппо 2 0
Амионе Бруно 2 0
Тчатчуа Джексон 2 0
Лазович Дарко 0 1
Сентонз Фабьен 1 0
Силва Даниэл 1 0
Милан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эрнандес Тео 10 0
Рейндерс Тиджани 6 0
Калабрия Давиде 4 1
Томори Фикайо 4 1
Флоренци Алессандро 5 0
Леау Рафаэл 5 0
Тиав Малик 3 1
Лофтус-Чик Рубен 4 0
Муса Юнус 4 0
Стефано Пиоли 4 0
Йович Лука 2 1
Крунич Раде 3 0
Адли Ясин 3 0
Габбия Маттео 3 0
Жиру Оливье 1 1
Меньян Майк 1 1
Пулишич Кристиан 2 0
Кьяер Симон 1 0
Беннасер Исмаэль 1 0
Окафор Ноа 1 0
Хименес Алехандро 1 0
Ромеро Лука 1 0

Результаты матчей

Верона
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
Милан
16.7%
83.3%
2 победы 10 поражений
Первый тайм
0% (0)
43% (6)
57% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
43% (6)
43% (6)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

2
7

Волевые победы

2
6

Упущенные победы

8
11
Верона
83.3%
16.7%
10 побед 2 поражения
Первый тайм
53% (8)
40% (6)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
47% (7)
20% (3)
Милан
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
43% (6)
43% (6)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)

Сухие победы

5
4

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

17
2

Упущенные победы

5
23
Верона
70%
30%
14 побед 6 поражений
Первый тайм
39% (11)
43% (12)
18% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (8)
46% (13)
25% (7)
Милан
43.5%
56.5%
10 побед 13 поражений
Первый тайм
21% (6)
43% (12)
36% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (8)
36% (10)
36% (10)

Сухие победы

7
6

Сухие поражения

4
7

Волевые победы

19
8

Упущенные победы

13
34

Голы по времени матча

Забито

15
29
6 В 1-м тайме 15
9 Во 2-м тайме 14
6 Забивали первыми 10
18 Не забивали 14
3
20%
3
10%
1-15
0
0%
5
17%
16-30
3
20%
7
24%
31-45
4
27%
3
10%
46-60
1
7%
2
7%
61-75
4
27%
9
31%
76-90

Пропущено

16
24
7 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 15
6 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 10
1
6%
1
4%
1-15
4
25%
2
8%
16-30
2
13%
6
25%
31-45
5
31%
2
8%
46-60
3
19%
7
29%
29%
61-75
1
6%
6
25%
76-90

Забито

10
23
2 В 1-м тайме 13
8 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 11
20 Не забивали 16
0
0%
4
17%
1-15
1
10%
1
4%
16-30
1
10%
8
35%
31-45
1
10%
4
17%
46-60
4
40%
2
9%
61-75
3
30%
4
17%
76-90

Пропущено

20
8
10 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 5
10 Пропускали первыми 3
11 Не пропускали 7
3
15%
0
0%
1-15
5
25%
1
13%
16-30
2
10%
2
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
5
25%
3
38%
61-75
5
25%
2
25%
76-90

Забито

25
52
8 В 1-м тайме 28
17 Во 2-м тайме 24
9 Забивали первыми 21
10 Не забивали 2
3
12%
7
13%
1-15
1
4%
6
12%
16-30
4
16%
15
29%
31-45
5
20%
7
13%
46-60
5
20%
4
8%
61-75
7
28%
13
25%
76-90

Пропущено

36
32
17 В 1-м тайме 12
19 Во 2-м тайме 20
16 Пропускали первыми 7
21 Не пропускали 17
4
11%
1
3%
1-15
9
25%
3
9%
16-30
4
11%
8
25%
31-45
5
14%
2
6%
46-60
8
22%
10
31%
61-75
6
17%
8
25%
76-90

Результаты последних матчей

Верона
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Лечче - Верона 0:1 Верона - Сассуоло 1:0 Болонья - Верона 2:0 Верона - Ювентус 2:2
Монца - Верона 0:0 Наполи - Верона 2:1 Верона - Фрозиноне 1:1 Рома - Верона 2:1 Верона - Эмполи 2:1 Интер Милан - Верона 2:1 Верона - Салернитана 0:1 Верона - Кальяри 2:0 Фиорентина - Верона 1:0 Верона - Лацио 1:1 Удинезе - Верона 3:3 Верона - Лечче 2:2 Дженоа - Верона 1:0 Верона - Монца 1:3 Болонья - Верона 2:0 Ювентус - Верона 1:0
Милан
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Славия Прага - Милан 1:3 Милан - Эмполи 1:0 Милан - Славия Прага 4:2 Лацио - Милан 0:1
Милан - Аталанта 1:1 Ренн - Милан 3:2 Монца - Милан 4:2 Милан - Ренн 3:0 Милан - Наполи 1:0 Фрозиноне - Милан 2:3 Милан - Болонья 2:2 Удинезе - Милан 2:3 Милан - Рома 3:1 Милан - Аталанта 1:2 Эмполи - Милан 0:3 Милан - Кальяри 4:1 Милан - Сассуоло 1:0 Салернитана - Милан 2:2 Милан - Монца 3:0 Ньюкасл - Милан 1:2

Результаты матчей

Верона
Милан

Точный счет

0:1
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
1:3
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
1:0
5 раз 36%
0:1
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%

Точное количество голов

2
5 раз 38%
1
5 раз 38%
0
3 раза 23%
1
6 раз 43%
3
3 раза 21%
0
2 раза 14%
2
2 раза 14%
4
1 раз 7%

Точный счет

1:0
4 раза 27%
2:1
4 раза 27%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
2:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
2:2
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
2:3
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%

Точное количество голов

0
7 раз 47%
1
7 раз 47%
3
1 раз 7%
2
7 раз 50%
3
4 раза 29%
1
3 раза 21%

Точный счет

2:1
6 раз 21%
1:0
5 раз 18%
0:1
4 раза 14%
0:0
3 раза 11%
1:1
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
1:0
5 раз 18%
0:1
4 раза 14%
2:2
4 раза 14%
2:3
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%

Точное количество голов

1
12 раз 43%
0
10 раз 36%
2
5 раз 18%
3
1 раз 4%
2
9 раз 32%
1
9 раз 32%
3
7 раз 25%
0
2 раза 7%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Верона
Милан

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
3
0.5
Больше Меньше
12
2
5
8
1.5
6
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
7
0.5
Больше Меньше
1
14
1.5
11
3
1
14
2.5
4
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
10
0.5
Больше Меньше
26
2
6
22
1.5
17
11
1
27
2.5
8
20
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 28 24 3 1 70 - 13 75
2.
Милан
 2:0 Заявка 29 19 5 5 54 - 32 62
3.
Ювентус
 Заявка 29 17 8 4 44 - 23 59
4.
Болонья
 Заявка 29 15 9 5 42 - 25 54
5.
Рома
 Заявка 28 14 6 8 54 - 35 48
6.
Аталанта
 Заявка 28 14 5 9 51 - 32 47
7.
Наполи
 Заявка 28 12 8 8 43 - 32 44
8.
Фиорентина
 Заявка 28 12 7 9 41 - 32 43
9.
Лацио
 Заявка 29 13 4 12 36 - 33 43
10.
Монца
 Заявка 29 11 9 9 32 - 36 42
11.
Торино
 Заявка 29 10 11 8 28 - 26 41
12.
Дженоа
 Заявка 29 8 10 11 31 - 36 34
13.
Лечче
 Заявка 29 6 10 13 26 - 45 28
14.
Удинезе
 Заявка 29 4 15 10 28 - 44 27
15.
Верона
 0:2 Заявка 29 6 8 15 25 - 38 26
16.
Кальяри
 Заявка 29 6 8 15 29 - 50 26
17.
Эмполи
 Заявка 29 6 7 16 22 - 43 25
18.
Фрозиноне
 Заявка 29 6 6 17 37 - 60 24
19.
Сассуоло
 Заявка 28 6 5 17 33 - 55 23
20.
Салернитана
 Заявка 29 2 8 19 23 - 59 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 14 12 1 1 36 - 7 37
2.
Болонья
 Заявка 15 11 2 2 26 - 8 35
3.
Милан
 2:0 Заявка 14 10 2 2 23 - 8 32
4.
Ювентус
 Заявка 15 9 5 1 22 - 10 32
5.
Аталанта
 Заявка 14 10 1 3 31 - 10 31
6.
Рома
 Заявка 14 9 3 2 33 - 15 30
7.
Фиорентина
 Заявка 14 8 3 3 26 - 15 27
8.
Торино
 Заявка 14 6 6 2 14 - 8 24
9.
Монца
 Заявка 15 6 5 4 18 - 17 23
10.
Наполи
 Заявка 14 6 4 4 20 - 18 22
11.
Лацио
 Заявка 14 6 3 5 14 - 12 21
12.
Фрозиноне
 Заявка 15 6 3 6 25 - 26 21
13.
Дженоа
 Заявка 14 5 5 4 19 - 19 20
14.
Кальяри
 Заявка 14 5 4 5 20 - 24 19
15.
Лечче
 Заявка 14 5 4 5 15 - 22 19
16.
Верона
 0:2 Заявка 14 4 5 5 15 - 18 17
17.
Сассуоло
 Заявка 14 4 3 7 18 - 25 15
18.
Удинезе
 Заявка 15 1 9 5 17 - 23 12
19.
Эмполи
 Заявка 15 2 4 9 9 - 20 10
20.
Салернитана
 Заявка 15 1 4 10 13 - 30 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 14 12 2 0 34 - 6 38
2.
Милан
 2:0 Заявка 15 9 3 3 31 - 24 30
3.
Ювентус
 Заявка 14 8 3 3 22 - 13 27
4.
Наполи
 Заявка 14 6 4 4 23 - 14 22
5.
Лацио
 Заявка 15 7 1 7 22 - 21 22
6.
Монца
 Заявка 14 5 4 5 14 - 19 19
7.
Болонья
 Заявка 14 4 7 3 16 - 17 19
8.
Рома
 Заявка 14 5 3 6 21 - 20 18
9.
Торино
 Заявка 15 4 5 6 14 - 18 17
10.
Фиорентина
 Заявка 14 4 4 6 15 - 17 16
11.
Аталанта
 Заявка 14 4 4 6 20 - 22 16
12.
Эмполи
 Заявка 14 4 3 7 13 - 23 15
13.
Удинезе
 Заявка 14 3 6 5 11 - 21 15
14.
Дженоа
 Заявка 15 3 5 7 12 - 17 14
15.
Верона
 0:2 Заявка 15 2 3 10 10 - 20 9
16.
Лечче
 Заявка 15 1 6 8 11 - 23 9
17.
Сассуоло
 Заявка 14 2 2 10 15 - 30 8
18.
Салернитана
 Заявка 14 1 4 9 10 - 29 7
19.
Кальяри
 Заявка 15 1 4 10 9 - 26 7
20.
Фрозиноне
 Заявка 14 0 3 11 12 - 34 3
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Интер Милан Мартинес Лаутаро 23 (2)
Ювентус Влахович Душан 15 (4)
Милан Жиру Оливье 12 (8)
Рома Дибала Пауло 12 (7)
Наполи Осимхен Виктор 11 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Рома Паредес Леандро 12
Фиорентина Раньери Лука 12
Верона Дуда Ондрей 2 8
Лечче Рамадани Юльбер 11
Лечче Понграчич Марин 1 9
Весь список
  • Второй тайм
  • 62'
    Прорывался по центру на скорости Митрович и пробил по воротам. Мяч полетел точно в руки голкиперу.
  • 61'
    Диагональ исполнял в штрафную Маньяни на ход Свидерски, но тот проиграл борьбу за мяч защитнику и не смог пробить.
  • 60'
    На фланге получил по ногам Силва в борьбе против Габбии. Штрафной удар исполнять будут игроки "Милана".
  • Замена
    59'
    Сразу же еще двойная замена в составе хозяев произошла. Вместо Лазовича и Фолоруншо игру продолжать будут Свидерски и Митрович.
  • Замена
    58'
    Замена вынужденная в составе "Вероны" произошла. Вместо травмированного Давидовича на поле появился Джанджакомо Маньяни.
  • 57'
    Затянулась пауза. Долго Медики не могли поставить на ноги Давидовича. Похоже, игру продолжить он не сможет.
  • 56'
    Пауза в матче. В столкновении с соперником получил повреждение Давидович. Потребуется ему помощь медиков.
  • 55'
    Ворвался Эрннадес в центр штрафной и пробил по воротам, но мяч угодил в руку защитнику. Судья не назначил пенальти.
  • 54'
    Прорывался в контратаку на скорости Пулишич, ворвался в штрафную и пробил по воротам, но не попал в створ.
  • 53'
    Диагональ исполнял в штрафную Силва на ход Нослину, но того опередил Габбия и вынес сферу головой в аут.
  • Описание гола
    52'
    ГО-О-О-О-О-О-ОЛ! 0-2! Кристиан Пулишич! Отобрал снаряд на чужой половине поля Окафор, убежал в штрафную соперника и пробил в дальний угол. Монтипо отбил в падении перед собой, но на добивании Пулишич протолкнул снаряд в сетку.
  • 51'
    Со штрафного пробивал по воротам Лазович. Мяч перелетел не только стенку, а и ворота.
  • 50'
    Теперь уже на чужой половине поля получил по ногам Силва. Потребуется ему помощь медиков.
  • 49'
    В центре поля Беннасер получил по ногам в борьбе против Суслова. Штрафной удар исполнять будут гости.
  • Замена
    48'
    Замена ответная в составе хозяев произошла. Вместо Суата Сердара игру продолжать будут Даниэл Силва.
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    • Замена
      47'
      Замена в перерыве произошла в составе "Милана". Вместо Пьера Калюлю на второй тайм вышел Маттео Габбия.
    • Второй тайм начался
      46'
      Команды вернулись на поле, пора начинать второй тайм. Прозвучал свисток, поехали!
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Судья своим свистком отправил команды на перерыв. Минимальный перевес на стороне гостей!
    • Желтая карточка
      45'
      Слишком активно праздновал взятие ворот Эрнандес и устроил перепалку с Барони. В итоге оба увидели перед собой желтые карточки.
    • Описание гола
      45'
      ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 0-1! Тео Эрнандес! Все же дожали своего соперника миланцы. Догнал мяч у лицевой линии Эрнандес и прострелил в касание вдоль ворот. Мяч после рикошета от ноги защитника прилетел снова к Эрнандесу, который с острогол угла протолкнул снаряд в сетку.
    • 44'
      По флангу забросил Беннасер на ход Пулишичу, но тот не смог оторваться от защитника и потерял мяч.
    • 43'
      Зацепился за мяч в чужой штрафной Пулишич и сбросил назад на Окафора, но тот с ходу пробил выше перекладины.
    • 42'
      Мягко забросил в штрафную соперника Фолоруншо, но прочитал эпизод Меньян и на выходе забрал сферу в руки.
    • 41'
      Убегал в контратаку на скорости по флангу Суслов и прострелил низом в штрафную, но здесь Томори не позволил пробить Нослину.
    • 40'
      Убежал в контратаку на скорости по центру Пуличиш и отдал поперек на Окафора, который пробил с разворота, но не попал в створ ворот.
    • 39'
      С угла поля навесил в центр штрафной Суслов, но здесь Томори выиграл верх и вынес сферу в центр поля.
    • Угловой
      38'
      Забросил в штрафную соперника Сердар на ход Нослину, но того опередил Калабрия и вынес сферу на угловой.
    • 37'
      Убежал по флангу в атаку Пулишич и отдал поперек на Окафора, который пробил в касание, но не попал в створ ворот.
    • 36'
      С правого фланга навесил в центр штрафной Пулишич на ход Лофтусу-Чику, но на выходе Монтипо забрал сферу в руки.
    • 35'
      Ворвался в штрафную соперника Леау и прострелил на дальнюю штангу. Здесь спокойно в подкате вынес сферу на угловой Давидович.
    • 34'
      В центре поля получил по ногам Лофтус-Чик в борьбе против Сердара. Штрафной удар исполнять будут гости.
    • 33'
      С угла поля навесил Суслов на дальнюю штангу, но здесь головой Эрнандес вынес сферу в центр поля.
    • 32'
      С правого фланга навесил Дуда на дальнюю штангу, куда ворвался Суслов, но проиграл он борьбу за мяч Томори.
    • 31'
      Нослин получил по ногам на фланге в борьбе с Томори. Штрафной удар исполнять будут футболисты "Вероны".
    • 30'
      Пауза в матче. В столкновении с соперником Калюлю получил повреждение. Помощь медиков ему потребуется.
    • 29'
      Ушел Фолоруншо по флангу и навесил в штрафную на Нослину, но тому пробить не позволили защитники.
    • 28'
      Отобрал мяч в центре поля Беннасер и забросил тут же в штрафную на ход Окафору, но тому добраться до мяча не дали защитники.
    • 26'
      Сместился с правого фланга к линии штрафной Нослин и пробил по воротам, но мяч полетел выше перекладины.
    • 25'
      На фланге Калабрия получил по ногам в борьбе против Лазовича. Штрафной удар исполнять будут игроки футболисты "Милана".
    • 24'
      Мог убегать в контратаку на скорости Суслов после заброса от Дуды, но вовремя вернулся в оборону Калюлю и вынес сферу подальше.
    • Штанга
      23'
      Ворвался в штрафную соперника Пулишич после поперечного паса от Окафора и пробил в дальний верхний угол, но на этот раз хозяев выручила от гола перекладина.
    • 22'
      В центре поля получил по ногам Беннасер в борьбе против Суслова. Штрафной удар исполнять будут миланцы.
    • 21'
      Ушел от соперника по центру на скорости Суслов и прострелил в штрафную на Фолоруншо, но на выходе справился Меньян и перехватил снаряд.
    • Опасный момент
      20'
      С угла поля навесил Бенассер на дальнюю штангу, где с лету пробил Окафор, но в красивом прыжке Монтипо потащил сферу из-под перекладины.
    • 19'
      По флангу забросил Калабрия на ход Пулишичу, но тот не смог добраться до мяча в пределах поля.
    • 18'
      С центра поля забросил в штрафную соперника Рейндерс на ход Лофтусу-Чику, но тот не смог добраться до мяча в борьбе с защитником.
    • 17'
      Прострелил с правого фланга низом в центр Суслов под удар Фолоруншо, но тому стрельнуть не позволил Беннасер.
    • 16'
      После паса от Пулишича упал в чужой штрафной Лофтус-Чик в борьбе с защитником. Свисток арбитр промолчал.
    • 15'
      Мягко забрасывал в штрафную Беннасер на ход Леау, но тот не смог догнать мяч до лицевой линии.
    • 14'
      Диагональ исполнял в штрафную соперника Кабаль на ход Нослину, но тот проиграл борьбу за мяч Томори.
    • 13'
      С левого фланга прострелил в центр штрафной Лазович, но никто из партнеров эту атаку не поддержал.
    • 12'
      Получил по ногам в центре поля Беннасер в борьбе против Сердара. Штрафной удар исполнять будут миланцы.
    • 11'
      Ушел от соперника по флангу Леау и прострелил вдоль ворот, но мяч спокойно вынес за пределы поля Давидович.
    • 10'
      С центра поля забросил в штрафную соперника Эрнандес на ход Окафору, но тот проиграл борьбу за мяч Копполе.
    • 9'
      С угла поля навесил Эрнандес на ближнюю штангу, где Окафор пытался пробить головой, но проиграл борьбу за мяч Сентонзу.
    • Угловой
      8'
      Со штрафного Беннасер навесил на ближнюю штангу, но здесь спокойно вынес сферу на угловой Давидович.
    • 7'
      Пауза в матче. Долгое время медики пытаются поставить на ноги Эрнандеса, но замена не понаадобиться.
    • Желтая карточка
      6'
      На фланге по ногам Эрнандесу заехал в подкате Сердар. Судья показал желтую карточку нарушителю.
    • 5'
      Со штрафного навесил Беннасер на дальнюю штангу, где пробил в касание Томори, но не попал в створ ворот.
    • 4'
      На фланге грамотно подставился Окафор и заработал для своей команды перспективный стандарт.
    • 3'
      Убегал в контратаку на скорости по флангу Пулишич и подал в штрафную на Окафора, но тот проиграл борьбу за мяч защитнику.
    • 2'
      Хозяева будут играть в традиционных для себя синих цветах, гости выбрали себе белый комплект формы.
    • Первый тайм начался
      1'
      Прозвучал стартовый свисток. Матч начался!
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio M. A. Bentegodi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Верона 0:2 Милан

    Исход игры
    Верона
    1.5% (2)
    Ничья
    6.9% (9)
    Милан
    91.5% (119)
    Тотал 2.5
    Больше
    67.23% (80)
    Меньше
    32.77% (39)
    Обе команды забьют
    Да
    72.27% (86)
    Нет
    27.73% (33)
    Популярный счёт
    1:2 Милан
    56.2% (73)
    0:1 Милан
    13.8% (18)
    0:2 Милан
    10.8% (14)
    1:1 Ничья
    5.4% (7)
    1:3 Милан
    3.1% (4)
    2:2 Ничья
    1.5% (2)
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    Верона
    Милан
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