Пауза в матче. В столкновении с соперником получил повреждение Давидович. Потребуется ему помощь медиков.

Затянулась пауза. Долго Медики не могли поставить на ноги Давидовича. Похоже, игру продолжить он не сможет.

Замена вынужденная в составе "Вероны" произошла. Вместо травмированного Давидовича на поле появился Джанджакомо Маньяни.

Сразу же еще двойная замена в составе хозяев произошла. Вместо Лазовича и Фолоруншо игру продолжать будут Свидерски и Митрович.

На фланге получил по ногам Силва в борьбе против Габбии. Штрафной удар исполнять будут игроки "Милана".

Диагональ исполнял в штрафную Маньяни на ход Свидерски, но тот проиграл борьбу за мяч защитнику и не смог пробить.

Прорывался по центру на скорости Митрович и пробил по воротам. Мяч полетел точно в руки голкиперу.

Замена ответная в составе хозяев произошла. Вместо Суата Сердара игру продолжать будут Даниэл Силва.

В центре поля Беннасер получил по ногам в борьбе против Суслова. Штрафной удар исполнять будут гости.

Теперь уже на чужой половине поля получил по ногам Силва. Потребуется ему помощь медиков.

Со штрафного пробивал по воротам Лазович. Мяч перелетел не только стенку, а и ворота.

ГО-О-О-О-О-О-ОЛ! 0-2! Кристиан Пулишич! Отобрал снаряд на чужой половине поля Окафор, убежал в штрафную соперника и пробил в дальний угол. Монтипо отбил в падении перед собой, но на добивании Пулишич протолкнул снаряд в сетку.

Диагональ исполнял в штрафную Силва на ход Нослину, но того опередил Габбия и вынес сферу головой в аут.

Прорывался в контратаку на скорости Пулишич, ворвался в штрафную и пробил по воротам, но не попал в створ.

Ворвался Эрннадес в центр штрафной и пробил по воротам, но мяч угодил в руку защитнику. Судья не назначил пенальти.

Команды вернулись на поле, пора начинать второй тайм. Прозвучал свисток, поехали!

Замена в перерыве произошла в составе "Милана". Вместо Пьера Калюлю на второй тайм вышел Маттео Габбия.

Убежал в контратаку на скорости по центру Пуличиш и отдал поперек на Окафора, который пробил с разворота, но не попал в створ ворот.

Убегал в контратаку на скорости по флангу Суслов и прострелил низом в штрафную, но здесь Томори не позволил пробить Нослину.

Мягко забросил в штрафную соперника Фолоруншо, но прочитал эпизод Меньян и на выходе забрал сферу в руки.

Зацепился за мяч в чужой штрафной Пулишич и сбросил назад на Окафора, но тот с ходу пробил выше перекладины.

По флангу забросил Беннасер на ход Пулишичу, но тот не смог оторваться от защитника и потерял мяч.

ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 0-1! Тео Эрнандес! Все же дожали своего соперника миланцы. Догнал мяч у лицевой линии Эрнандес и прострелил в касание вдоль ворот. Мяч после рикошета от ноги защитника прилетел снова к Эрнандесу, который с острогол угла протолкнул снаряд в сетку.

Слишком активно праздновал взятие ворот Эрнандес и устроил перепалку с Барони. В итоге оба увидели перед собой желтые карточки.

Судья своим свистком отправил команды на перерыв. Минимальный перевес на стороне гостей!

39' С угла поля навесил в центр штрафной Суслов, но здесь Томори выиграл верх и вынес сферу в центр поля.

38' Забросил в штрафную соперника Сердар на ход Нослину, но того опередил Калабрия и вынес сферу на угловой.

37' Убежал по флангу в атаку Пулишич и отдал поперек на Окафора, который пробил в касание, но не попал в створ ворот.

36' С правого фланга навесил в центр штрафной Пулишич на ход Лофтусу-Чику, но на выходе Монтипо забрал сферу в руки.

35' Ворвался в штрафную соперника Леау и прострелил на дальнюю штангу. Здесь спокойно в подкате вынес сферу на угловой Давидович.

34' В центре поля получил по ногам Лофтус-Чик в борьбе против Сердара. Штрафной удар исполнять будут гости.

33' С угла поля навесил Суслов на дальнюю штангу, но здесь головой Эрнандес вынес сферу в центр поля.

32' С правого фланга навесил Дуда на дальнюю штангу, куда ворвался Суслов, но проиграл он борьбу за мяч Томори.

31' Нослин получил по ногам на фланге в борьбе с Томори. Штрафной удар исполнять будут футболисты "Вероны".

30' Пауза в матче. В столкновении с соперником Калюлю получил повреждение. Помощь медиков ему потребуется.

29' Ушел Фолоруншо по флангу и навесил в штрафную на Нослину, но тому пробить не позволили защитники.

28' Отобрал мяч в центре поля Беннасер и забросил тут же в штрафную на ход Окафору, но тому добраться до мяча не дали защитники.

26' Сместился с правого фланга к линии штрафной Нослин и пробил по воротам, но мяч полетел выше перекладины.

25' На фланге Калабрия получил по ногам в борьбе против Лазовича. Штрафной удар исполнять будут игроки футболисты "Милана".

24' Мог убегать в контратаку на скорости Суслов после заброса от Дуды, но вовремя вернулся в оборону Калюлю и вынес сферу подальше.

23' Ворвался в штрафную соперника Пулишич после поперечного паса от Окафора и пробил в дальний верхний угол, но на этот раз хозяев выручила от гола перекладина.

22' В центре поля получил по ногам Беннасер в борьбе против Суслова. Штрафной удар исполнять будут миланцы.

21' Ушел от соперника по центру на скорости Суслов и прострелил в штрафную на Фолоруншо, но на выходе справился Меньян и перехватил снаряд.

20' С угла поля навесил Бенассер на дальнюю штангу, где с лету пробил Окафор, но в красивом прыжке Монтипо потащил сферу из-под перекладины.

19' По флангу забросил Калабрия на ход Пулишичу, но тот не смог добраться до мяча в пределах поля.

18' С центра поля забросил в штрафную соперника Рейндерс на ход Лофтусу-Чику, но тот не смог добраться до мяча в борьбе с защитником.

17' Прострелил с правого фланга низом в центр Суслов под удар Фолоруншо, но тому стрельнуть не позволил Беннасер.

16' После паса от Пулишича упал в чужой штрафной Лофтус-Чик в борьбе с защитником. Свисток арбитр промолчал.

15' Мягко забрасывал в штрафную Беннасер на ход Леау, но тот не смог догнать мяч до лицевой линии.

14' Диагональ исполнял в штрафную соперника Кабаль на ход Нослину, но тот проиграл борьбу за мяч Томори.

13' С левого фланга прострелил в центр штрафной Лазович, но никто из партнеров эту атаку не поддержал.

12' Получил по ногам в центре поля Беннасер в борьбе против Сердара. Штрафной удар исполнять будут миланцы.

11' Ушел от соперника по флангу Леау и прострелил вдоль ворот, но мяч спокойно вынес за пределы поля Давидович.

10' С центра поля забросил в штрафную соперника Эрнандес на ход Окафору, но тот проиграл борьбу за мяч Копполе.

9' С угла поля навесил Эрнандес на ближнюю штангу, где Окафор пытался пробить головой, но проиграл борьбу за мяч Сентонзу.

8' Со штрафного Беннасер навесил на ближнюю штангу, но здесь спокойно вынес сферу на угловой Давидович.

7' Пауза в матче. Долгое время медики пытаются поставить на ноги Эрнандеса, но замена не понаадобиться.

6' На фланге по ногам Эрнандесу заехал в подкате Сердар. Судья показал желтую карточку нарушителю.

5' Со штрафного навесил Беннасер на дальнюю штангу, где пробил в касание Томори, но не попал в створ ворот.

4' На фланге грамотно подставился Окафор и заработал для своей команды перспективный стандарт.

3' Убегал в контратаку на скорости по флангу Пулишич и подал в штрафную на Окафора, но тот проиграл борьбу за мяч защитнику.

2' Хозяева будут играть в традиционных для себя синих цветах, гости выбрали себе белый комплект формы.