Тур: 29. Стадион: Марк-Антонио Бентегоди. Главный судья: Мариани Маурицио
-
Главный тренер: Барони Марко
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
-
Главный тренер: Пиоли Стефано
История личных встреч
Верона
Милан
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
133.3%
3 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед
15 матчей
26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 11 побед
Первый тайм
26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 7 побед
Второй тайм
26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 10 побед
18 матчей
16.7%
22.2%
61.1%
3 победы 4 ничьи 11 побед
Первый тайм
16.7%
44.4%
38.9%
3 победы 8 ничьих 7 побед
Второй тайм
16.7%
27.8%
55.5%
3 победы 5 ничьих 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
10
10
Голов в среднем за матч
1.25
1
Среднее время на гол
72
90
Всего голов
21
13
Голов в среднем за матч
2.1
1.63
Среднее время на гол
42
55
Всего голов
31
23
Голов в среднем за матч
1.72
1.28
Тотал матчей
2.5
15
Больше 83%
Меньше 17%
3
12
Больше 67%
Меньше 33%
6
7
Больше 39%
Меньше 61%
11
2
Больше 11%
Меньше 89%
16
Среднее время на гол
52
70
Бомбардиры внутри турнира
Верона
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нгонж Сириль
|7
|0.25
|Джурич Милан II
|5 (1)
|0.18
|Фолоруншо Майкл
|4
|0.14
|Анри Тома
|3
|0.11
|Суслов Томаш
|1 (1)
|0.04
|Дуда Ондрей
|1
|0.04
|Бонаццоли Федерико
|1
|0.04
|Лазович Дарко
|1
|0.04
|Свидерски Кароль
|1
|0.04
|Коппола Диего
|1
|0.04
|Нослин Тейяни
|1
|0.04
|Тчатчуа Джексон
|0
|0
|Фараони Марко
|0
|0
|Монтипо Лоренцо
|0
|0
|Сердар Суат
|0
|0
|Мбула Хорди
|0
|0
|Терраччано Филиппо
|0
|0
Милан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Жиру Оливье
|12 (4)
|0.43
|Пулишич Кристиан
|8
|0.29
|Лофтус-Чик Рубен
|5
|0.18
|Йович Лука
|5
|0.18
|Окафор Ноа
|5
|0.18
|Леау Рафаэл
|4
|0.14
|Эрнандес Тео
|4 (1)
|0.14
|Томори Фикайо
|3
|0.11
|Рейндерс Тиджани
|2
|0.07
|Адли Ясин
|1
|0.04
|Габбия Маттео
|1
|0.04
|Траоре Шака
|1
|0.04
|Шимич Ян-Карло
|1
|0.04
|Калабрия Давиде
|0
|0
|Флоренци Алессандро
|0
|0
|Кьяер Симон
|0
|0
|Меньян Майк
|0
|0
|Чуквуэзе Саму
|0
|0
|Муса Юнус
|0
|0
|Тиав Малик
|0
|0
Карточки
Верона
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дуда Ондрей
|8
|2
|Коппола Диего
|7
|0
|Фараони Марко
|5
|0
|Давидович Павел
|5
|0
|Суслов Томаш
|5
|0
|Фолоруншо Майкл
|4
|0
|Маньяни Джанджакомо
|4
|0
|Нгонж Сириль
|4
|0
|Марко Барони
|4
|0
|Анри Тома
|2
|1
|Сердар Суат
|3
|0
|Кабаль Хуан
|3
|0
|Джурич Милан II
|3
|0
|Хин Исак
|1
|1
|Бонаццоли Федерико
|2
|0
|Дойг Джош
|2
|0
|Терраччано Филиппо
|2
|0
|Амионе Бруно
|2
|0
|Тчатчуа Джексон
|2
|0
|Лазович Дарко
|0
|1
|Сентонз Фабьен
|1
|0
|Силва Даниэл
|1
|0
Милан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эрнандес Тео
|9
|0
|Рейндерс Тиджани
|6
|0
|Калабрия Давиде
|4
|1
|Флоренци Алессандро
|5
|0
|Леау Рафаэл
|5
|0
|Томори Фикайо
|3
|1
|Тиав Малик
|3
|1
|Лофтус-Чик Рубен
|4
|0
|Муса Юнус
|4
|0
|Стефано Пиоли
|4
|0
|Йович Лука
|2
|1
|Крунич Раде
|3
|0
|Адли Ясин
|3
|0
|Габбия Маттео
|3
|0
|Жиру Оливье
|1
|1
|Меньян Майк
|1
|1
|Пулишич Кристиан
|2
|0
|Кьяер Симон
|1
|0
|Беннасер Исмаэль
|1
|0
|Окафор Ноа
|1
|0
|Хименес Алехандро
|1
|0
|Ромеро Лука
|1
|0
Результаты матчей
Верона
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
Милан
16.7%
83.3%
2 победы 10 поражений
Первый тайм
0% (0)
43% (6)
57% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
43% (6)
43% (6)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
2
7
Волевые победы
2
6
Упущенные победы
8
11
Верона
83.3%
16.7%
10 побед 2 поражения
Первый тайм
53% (8)
40% (6)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
47% (7)
20% (3)
Милан
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
43% (6)
43% (6)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)
Сухие победы
5
4
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
17
2
Упущенные победы
5
23
Верона
70%
30%
14 побед 6 поражений
Первый тайм
39% (11)
43% (12)
18% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (8)
46% (13)
25% (7)
Милан
43.5%
56.5%
10 побед 13 поражений
Первый тайм
21% (6)
43% (12)
36% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (8)
36% (10)
36% (10)
Сухие победы
7
6
Сухие поражения
4
7
Волевые победы
19
8
Упущенные победы
13
34
Голы по времени матча
Забито
15
29
6 В 1-м тайме 15
9 Во 2-м тайме 14
6 Забивали первыми 10
18 Не забивали 14
3
20%
3
10%
1-15
0
0%
5
17%
16-30
3
20%
7
24%
31-45
4
27%
3
10%
46-60
1
7%
2
7%
61-75
4
27%
9
31%
76-90
Пропущено
16
24
7 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 15
6 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 10
1
6%
1
4%
1-15
4
25%
2
8%
16-30
2
13%
6
25%
31-45
5
31%
2
8%
46-60
3
19%
7
29%
29%
61-75
1
6%
6
25%
76-90
Забито
10
23
2 В 1-м тайме 13
8 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 11
20 Не забивали 16
0
0%
4
17%
1-15
1
10%
1
4%
16-30
1
10%
8
35%
31-45
1
10%
4
17%
46-60
4
40%
2
9%
61-75
3
30%
4
17%
76-90
Пропущено
20
8
10 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 5
10 Пропускали первыми 3
11 Не пропускали 7
3
15%
0
0%
1-15
5
25%
1
13%
16-30
2
10%
2
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
5
25%
3
38%
61-75
5
25%
2
25%
76-90
Забито
25
52
8 В 1-м тайме 28
17 Во 2-м тайме 24
9 Забивали первыми 21
10 Не забивали 2
3
12%
7
13%
1-15
1
4%
6
12%
16-30
4
16%
15
29%
31-45
5
20%
7
13%
46-60
5
20%
4
8%
61-75
7
28%
13
25%
76-90
Пропущено
36
32
17 В 1-м тайме 12
19 Во 2-м тайме 20
16 Пропускали первыми 7
21 Не пропускали 17
4
11%
1
3%
1-15
9
25%
3
9%
16-30
4
11%
8
25%
31-45
5
14%
2
6%
46-60
8
22%
10
31%
61-75
6
17%
8
25%
76-90
Результаты последних матчей
Верона
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Лечче - Верона 0:1 Верона - Сассуоло 1:0 Болонья - Верона 2:0 Верона - Ювентус 2:2
Монца - Верона 0:0 Наполи - Верона 2:1 Верона - Фрозиноне 1:1 Рома - Верона 2:1 Верона - Эмполи 2:1 Интер Милан - Верона 2:1 Верона - Салернитана 0:1 Верона - Кальяри 2:0 Фиорентина - Верона 1:0 Верона - Лацио 1:1 Удинезе - Верона 3:3 Верона - Лечче 2:2 Дженоа - Верона 1:0 Верона - Монца 1:3 Болонья - Верона 2:0 Ювентус - Верона 1:0
Милан
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Славия Прага - Милан 1:3 Милан - Эмполи 1:0 Милан - Славия Прага 4:2 Лацио - Милан 0:1
Милан - Аталанта 1:1 Ренн - Милан 3:2 Монца - Милан 4:2 Милан - Ренн 3:0 Милан - Наполи 1:0 Фрозиноне - Милан 2:3 Милан - Болонья 2:2 Удинезе - Милан 2:3 Милан - Рома 3:1 Милан - Аталанта 1:2 Эмполи - Милан 0:3 Милан - Кальяри 4:1 Милан - Сассуоло 1:0 Салернитана - Милан 2:2 Милан - Монца 3:0 Ньюкасл - Милан 1:2
Результаты матчей
Верона
Милан
Точный счет
0:1
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
1:3
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
1:0
5 раз 36%
0:1
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
Точное количество голов
2
5 раз 38%
1
5 раз 38%
0
3 раза 23%
1
6 раз 43%
3
3 раза 21%
0
2 раза 14%
2
2 раза 14%
4
1 раз 7%
Точный счет
1:0
4 раза 27%
2:1
4 раза 27%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
2:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
2:2
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
2:3
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
Точное количество голов
0
7 раз 47%
1
7 раз 47%
3
1 раз 7%
2
7 раз 50%
3
4 раза 29%
1
3 раза 21%
Точный счет
2:1
6 раз 21%
1:0
5 раз 18%
0:1
4 раза 14%
0:0
3 раза 11%
1:1
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
1:0
5 раз 18%
0:1
4 раза 14%
2:2
4 раза 14%
2:3
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
Точное количество голов
1
12 раз 43%
0
10 раз 36%
2
5 раз 18%
3
1 раз 4%
2
9 раз 32%
1
9 раз 32%
3
7 раз 25%
0
2 раза 7%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Верона
Милан
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
103
Больше Меньше
122
58
68
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
87
Больше Меньше
114
113
114
410
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1810
Больше Меньше
262
622
1711
127
820
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|28
|24
|3
|1
|70 - 13
|75
|2.
|Заявка
|28
|18
|5
|5
|52 - 32
|59
|3.
|Заявка
|28
|17
|7
|4
|44 - 23
|58
|4.
|Заявка
|28
|14
|9
|5
|41 - 25
|51
|5.
|Заявка
|28
|14
|6
|8
|54 - 35
|48
|6.
|Заявка
|28
|14
|5
|9
|51 - 32
|47
|7.
|Заявка
|28
|12
|8
|8
|43 - 32
|44
|8.
|Заявка
|28
|12
|7
|9
|41 - 32
|43
|9.
|Заявка
|28
|12
|4
|12
|33 - 31
|40
|10.
|Заявка
|28
|10
|9
|9
|31 - 36
|39
|11.
|Заявка
|28
|9
|11
|8
|26 - 26
|38
|12.
|Заявка
|28
|8
|9
|11
|31 - 36
|33
|13.
|Заявка
|28
|4
|15
|9
|28 - 42
|27
|14.
|Заявка
|28
|6
|8
|14
|25 - 36
|26
|15.
|Заявка
|28
|6
|8
|14
|29 - 49
|26
|16.
|Заявка
|28
|6
|7
|15
|22 - 42
|25
|17.
|Заявка
|28
|5
|10
|13
|25 - 45
|25
|18.
|Заявка
|28
|6
|6
|16
|35 - 57
|24
|19.
|Заявка
|28
|6
|5
|17
|33 - 55
|23
|20.
|Заявка
|28
|2
|8
|18
|23 - 58
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|12
|1
|1
|36 - 7
|37
|2.
|Заявка
|15
|11
|2
|2
|26 - 8
|35
|3.
|Заявка
|14
|10
|2
|2
|23 - 8
|32
|4.
|Заявка
|14
|10
|1
|3
|31 - 10
|31
|5.
|Заявка
|14
|9
|4
|1
|22 - 10
|31
|6.
|Заявка
|14
|9
|3
|2
|33 - 15
|30
|7.
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|26 - 15
|27
|8.
|Заявка
|14
|6
|6
|2
|14 - 8
|24
|9.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|20 - 18
|22
|10.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|14 - 12
|21
|11.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|23 - 23
|21
|12.
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|19 - 19
|20
|13.
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|17 - 17
|20
|14.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|20 - 24
|19
|15.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|15 - 22
|19
|16.
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|15 - 16
|17
|17.
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|18 - 25
|15
|18.
|Заявка
|14
|1
|9
|4
|17 - 21
|12
|19.
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|9 - 19
|10
|20.
|Заявка
|14
|1
|4
|9
|13 - 29
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|12
|2
|0
|34 - 6
|38
|2.
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|22 - 13
|27
|3.
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|29 - 24
|27
|4.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|23 - 14
|22
|5.
|Заявка
|14
|6
|1
|7
|19 - 19
|19
|6.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|14 - 19
|19
|7.
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|21 - 20
|18
|8.
|Заявка
|13
|3
|7
|3
|15 - 17
|16
|9.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|20 - 22
|16
|10.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|15 - 17
|16
|11.
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|13 - 23
|15
|12.
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|11 - 21
|15
|13.
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|12 - 18
|14
|14.
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|12 - 17
|13
|15.
|Заявка
|15
|2
|3
|10
|10 - 20
|9
|16.
|Заявка
|14
|2
|2
|10
|15 - 30
|8
|17.
|Заявка
|14
|1
|4
|9
|9 - 25
|7
|18.
|Заявка
|14
|1
|4
|9
|10 - 29
|7
|19.
|Заявка
|14
|0
|6
|8
|10 - 23
|6
|20.
|Заявка
|14
|0
|3
|11
|12 - 34
|3
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
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- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Вылет в Серию B
|Интер Милан
|Мартинес Лаутаро
|23 (2)
|Ювентус
|Влахович Душан
|15 (4)
|Милан
|Жиру Оливье
|12 (8)
|Рома
|Дибала Пауло
|12 (7)
|Наполи
|Осимхен Виктор
|11 (3)
|Рома
|Паредес Леандро
|12
|Фиорентина
|Раньери Лука
|12
|Верона
|Дуда Ондрей
|2 8
|Лечче
|Рамадани Юльбер
|10
|Лечче
|Понграчич Марин
|1 8
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Верона - Милан
Исход игры
Верона
2.4% (1)
Ничья
7.1% (3)
Милан
90.5% (38)
Тотал 2.5
Больше
70% (28)
Меньше
30% (12)
Обе команды забьют
Да
75% (30)
Нет
25% (10)
Популярный счёт
1:2 Милан
59.5% (25)
0:1 Милан
14.3% (6)
0:2 Милан
9.5% (4)
1:3 Милан
4.8% (2)
1:1 Ничья
4.8% (2)
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