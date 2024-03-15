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  3. Италия
  4. Серия A 2023-2024
Тур: 29. Стадион: . Главный судья: Мариани Маурицио
Верона
 
Позже
Милан
Прогнозы 42
Верона 2.4% (1)
X 7.1% (3)
Милан 90.5% (38)
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Милан

История личных встреч

Верона
Милан

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
133.3%
3 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед

15 матчей

26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 11 побед

Первый тайм

26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 7 побед

Второй тайм

26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 10 побед

18 матчей

16.7%
22.2%
61.1%
3 победы 4 ничьи 11 побед

Первый тайм

16.7%
44.4%
38.9%
3 победы 8 ничьих 7 побед

Второй тайм

16.7%
27.8%
55.5%
3 победы 5 ничьих 10 побед

История матчей

СA
1:0
СA
3:1
СA
1:2
СA
1:3
СA
3:2
СA
0:2
СA
2:2
СA
1:1
СA
0:1
СA
4:1
СA
3:0
К
3:0
СA
2:1
СA
1:1
СA
2:2
СA
1:3
СA
1:0
СA
2:1

Голы

Всего голов

10
10

Голов в среднем за матч

1.25
1

Среднее время на гол

72
90

Всего голов

21
13

Голов в среднем за матч

2.1
1.63

Среднее время на гол

42
55

Всего голов

31
23

Голов в среднем за матч

1.72
1.28

Тотал матчей

2.5
15
Больше 83%
Меньше 17%
3
12
Больше 67%
Меньше 33%
6
7
Больше 39%
Меньше 61%
11
2
Больше 11%
Меньше 89%
16

Среднее время на гол

52
70

Бомбардиры внутри турнира

Верона
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нгонж Сириль 7 0.25
Джурич Милан II 5 (1) 0.18
Фолоруншо Майкл 4 0.14
Анри Тома 3 0.11
Суслов Томаш 1 (1) 0.04
Дуда Ондрей 1 0.04
Бонаццоли Федерико 1 0.04
Лазович Дарко 1 0.04
Свидерски Кароль 1 0.04
Коппола Диего 1 0.04
Нослин Тейяни 1 0.04
Тчатчуа Джексон 0 0
Фараони Марко 0 0
Монтипо Лоренцо 0 0
Сердар Суат 0 0
Мбула Хорди 0 0
Терраччано Филиппо 0 0
Милан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Жиру Оливье 12 (4) 0.43
Пулишич Кристиан 8 0.29
Лофтус-Чик Рубен 5 0.18
Йович Лука 5 0.18
Окафор Ноа 5 0.18
Леау Рафаэл 4 0.14
Эрнандес Тео 4 (1) 0.14
Томори Фикайо 3 0.11
Рейндерс Тиджани 2 0.07
Адли Ясин 1 0.04
Габбия Маттео 1 0.04
Траоре Шака 1 0.04
Шимич Ян-Карло 1 0.04
Калабрия Давиде 0 0
Флоренци Алессандро 0 0
Кьяер Симон 0 0
Меньян Майк 0 0
Чуквуэзе Саму 0 0
Муса Юнус 0 0
Тиав Малик 0 0

Карточки

Верона
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дуда Ондрей 8 2
Коппола Диего 7 0
Фараони Марко 5 0
Давидович Павел 5 0
Суслов Томаш 5 0
Фолоруншо Майкл 4 0
Маньяни Джанджакомо 4 0
Нгонж Сириль 4 0
Марко Барони 4 0
Анри Тома 2 1
Сердар Суат 3 0
Кабаль Хуан 3 0
Джурич Милан II 3 0
Хин Исак 1 1
Бонаццоли Федерико 2 0
Дойг Джош 2 0
Терраччано Филиппо 2 0
Амионе Бруно 2 0
Тчатчуа Джексон 2 0
Лазович Дарко 0 1
Сентонз Фабьен 1 0
Силва Даниэл 1 0
Милан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эрнандес Тео 9 0
Рейндерс Тиджани 6 0
Калабрия Давиде 4 1
Флоренци Алессандро 5 0
Леау Рафаэл 5 0
Томори Фикайо 3 1
Тиав Малик 3 1
Лофтус-Чик Рубен 4 0
Муса Юнус 4 0
Стефано Пиоли 4 0
Йович Лука 2 1
Крунич Раде 3 0
Адли Ясин 3 0
Габбия Маттео 3 0
Жиру Оливье 1 1
Меньян Майк 1 1
Пулишич Кристиан 2 0
Кьяер Симон 1 0
Беннасер Исмаэль 1 0
Окафор Ноа 1 0
Хименес Алехандро 1 0
Ромеро Лука 1 0

Результаты матчей

Верона
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
Милан
16.7%
83.3%
2 победы 10 поражений
Первый тайм
0% (0)
43% (6)
57% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
43% (6)
43% (6)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

2
7

Волевые победы

2
6

Упущенные победы

8
11
Верона
83.3%
16.7%
10 побед 2 поражения
Первый тайм
53% (8)
40% (6)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
47% (7)
20% (3)
Милан
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
43% (6)
43% (6)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)

Сухие победы

5
4

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

17
2

Упущенные победы

5
23
Верона
70%
30%
14 побед 6 поражений
Первый тайм
39% (11)
43% (12)
18% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (8)
46% (13)
25% (7)
Милан
43.5%
56.5%
10 побед 13 поражений
Первый тайм
21% (6)
43% (12)
36% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (8)
36% (10)
36% (10)

Сухие победы

7
6

Сухие поражения

4
7

Волевые победы

19
8

Упущенные победы

13
34

Голы по времени матча

Забито

15
29
6 В 1-м тайме 15
9 Во 2-м тайме 14
6 Забивали первыми 10
18 Не забивали 14
3
20%
3
10%
1-15
0
0%
5
17%
16-30
3
20%
7
24%
31-45
4
27%
3
10%
46-60
1
7%
2
7%
61-75
4
27%
9
31%
76-90

Пропущено

16
24
7 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 15
6 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 10
1
6%
1
4%
1-15
4
25%
2
8%
16-30
2
13%
6
25%
31-45
5
31%
2
8%
46-60
3
19%
7
29%
29%
61-75
1
6%
6
25%
76-90

Забито

10
23
2 В 1-м тайме 13
8 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 11
20 Не забивали 16
0
0%
4
17%
1-15
1
10%
1
4%
16-30
1
10%
8
35%
31-45
1
10%
4
17%
46-60
4
40%
2
9%
61-75
3
30%
4
17%
76-90

Пропущено

20
8
10 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 5
10 Пропускали первыми 3
11 Не пропускали 7
3
15%
0
0%
1-15
5
25%
1
13%
16-30
2
10%
2
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
5
25%
3
38%
61-75
5
25%
2
25%
76-90

Забито

25
52
8 В 1-м тайме 28
17 Во 2-м тайме 24
9 Забивали первыми 21
10 Не забивали 2
3
12%
7
13%
1-15
1
4%
6
12%
16-30
4
16%
15
29%
31-45
5
20%
7
13%
46-60
5
20%
4
8%
61-75
7
28%
13
25%
76-90

Пропущено

36
32
17 В 1-м тайме 12
19 Во 2-м тайме 20
16 Пропускали первыми 7
21 Не пропускали 17
4
11%
1
3%
1-15
9
25%
3
9%
16-30
4
11%
8
25%
31-45
5
14%
2
6%
46-60
8
22%
10
31%
61-75
6
17%
8
25%
76-90

Результаты последних матчей

Верона
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Лечче - Верона 0:1 Верона - Сассуоло 1:0 Болонья - Верона 2:0 Верона - Ювентус 2:2
Монца - Верона 0:0 Наполи - Верона 2:1 Верона - Фрозиноне 1:1 Рома - Верона 2:1 Верона - Эмполи 2:1 Интер Милан - Верона 2:1 Верона - Салернитана 0:1 Верона - Кальяри 2:0 Фиорентина - Верона 1:0 Верона - Лацио 1:1 Удинезе - Верона 3:3 Верона - Лечче 2:2 Дженоа - Верона 1:0 Верона - Монца 1:3 Болонья - Верона 2:0 Ювентус - Верона 1:0
Милан
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Славия Прага - Милан 1:3 Милан - Эмполи 1:0 Милан - Славия Прага 4:2 Лацио - Милан 0:1
Милан - Аталанта 1:1 Ренн - Милан 3:2 Монца - Милан 4:2 Милан - Ренн 3:0 Милан - Наполи 1:0 Фрозиноне - Милан 2:3 Милан - Болонья 2:2 Удинезе - Милан 2:3 Милан - Рома 3:1 Милан - Аталанта 1:2 Эмполи - Милан 0:3 Милан - Кальяри 4:1 Милан - Сассуоло 1:0 Салернитана - Милан 2:2 Милан - Монца 3:0 Ньюкасл - Милан 1:2

Результаты матчей

Верона
Милан

Точный счет

0:1
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
1:3
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
1:0
5 раз 36%
0:1
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%

Точное количество голов

2
5 раз 38%
1
5 раз 38%
0
3 раза 23%
1
6 раз 43%
3
3 раза 21%
0
2 раза 14%
2
2 раза 14%
4
1 раз 7%

Точный счет

1:0
4 раза 27%
2:1
4 раза 27%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
2:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
2:2
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
2:3
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%

Точное количество голов

0
7 раз 47%
1
7 раз 47%
3
1 раз 7%
2
7 раз 50%
3
4 раза 29%
1
3 раза 21%

Точный счет

2:1
6 раз 21%
1:0
5 раз 18%
0:1
4 раза 14%
0:0
3 раза 11%
1:1
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
1:0
5 раз 18%
0:1
4 раза 14%
2:2
4 раза 14%
2:3
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%

Точное количество голов

1
12 раз 43%
0
10 раз 36%
2
5 раз 18%
3
1 раз 4%
2
9 раз 32%
1
9 раз 32%
3
7 раз 25%
0
2 раза 7%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Верона
Милан

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
3
0.5
Больше Меньше
12
2
5
8
1.5
6
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
7
0.5
Больше Меньше
1
14
1.5
11
3
1
14
2.5
4
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
10
0.5
Больше Меньше
26
2
6
22
1.5
17
11
1
27
2.5
8
20
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 28 24 3 1 70 - 13 75
2.
Милан
 Заявка 28 18 5 5 52 - 32 59
3.
Ювентус
 Заявка 28 17 7 4 44 - 23 58
4.
Болонья
 Заявка 28 14 9 5 41 - 25 51
5.
Рома
 Заявка 28 14 6 8 54 - 35 48
6.
Аталанта
 Заявка 28 14 5 9 51 - 32 47
7.
Наполи
 Заявка 28 12 8 8 43 - 32 44
8.
Фиорентина
 Заявка 28 12 7 9 41 - 32 43
9.
Лацио
 Заявка 28 12 4 12 33 - 31 40
10.
Монца
 Заявка 28 10 9 9 31 - 36 39
11.
Торино
 Заявка 28 9 11 8 26 - 26 38
12.
Дженоа
 Заявка 28 8 9 11 31 - 36 33
13.
Удинезе
 Заявка 28 4 15 9 28 - 42 27
14.
Верона
 Заявка 28 6 8 14 25 - 36 26
15.
Кальяри
 Заявка 28 6 8 14 29 - 49 26
16.
Эмполи
 Заявка 28 6 7 15 22 - 42 25
17.
Лечче
 Заявка 28 5 10 13 25 - 45 25
18.
Фрозиноне
 Заявка 28 6 6 16 35 - 57 24
19.
Сассуоло
 Заявка 28 6 5 17 33 - 55 23
20.
Салернитана
 Заявка 28 2 8 18 23 - 58 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 14 12 1 1 36 - 7 37
2.
Болонья
 Заявка 15 11 2 2 26 - 8 35
3.
Милан
 Заявка 14 10 2 2 23 - 8 32
4.
Аталанта
 Заявка 14 10 1 3 31 - 10 31
5.
Ювентус
 Заявка 14 9 4 1 22 - 10 31
6.
Рома
 Заявка 14 9 3 2 33 - 15 30
7.
Фиорентина
 Заявка 14 8 3 3 26 - 15 27
8.
Торино
 Заявка 14 6 6 2 14 - 8 24
9.
Наполи
 Заявка 14 6 4 4 20 - 18 22
10.
Лацио
 Заявка 14 6 3 5 14 - 12 21
11.
Фрозиноне
 Заявка 14 6 3 5 23 - 23 21
12.
Дженоа
 Заявка 14 5 5 4 19 - 19 20
13.
Монца
 Заявка 14 5 5 4 17 - 17 20
14.
Кальяри
 Заявка 14 5 4 5 20 - 24 19
15.
Лечче
 Заявка 14 5 4 5 15 - 22 19
16.
Верона
 Заявка 13 4 5 4 15 - 16 17
17.
Сассуоло
 Заявка 14 4 3 7 18 - 25 15
18.
Удинезе
 Заявка 14 1 9 4 17 - 21 12
19.
Эмполи
 Заявка 14 2 4 8 9 - 19 10
20.
Салернитана
 Заявка 14 1 4 9 13 - 29 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 14 12 2 0 34 - 6 38
2.
Ювентус
 Заявка 14 8 3 3 22 - 13 27
3.
Милан
 Заявка 14 8 3 3 29 - 24 27
4.
Наполи
 Заявка 14 6 4 4 23 - 14 22
5.
Лацио
 Заявка 14 6 1 7 19 - 19 19
6.
Монца
 Заявка 14 5 4 5 14 - 19 19
7.
Рома
 Заявка 14 5 3 6 21 - 20 18
8.
Болонья
 Заявка 13 3 7 3 15 - 17 16
9.
Аталанта
 Заявка 14 4 4 6 20 - 22 16
10.
Фиорентина
 Заявка 14 4 4 6 15 - 17 16
11.
Эмполи
 Заявка 14 4 3 7 13 - 23 15
12.
Удинезе
 Заявка 14 3 6 5 11 - 21 15
13.
Торино
 Заявка 14 3 5 6 12 - 18 14
14.
Дженоа
 Заявка 14 3 4 7 12 - 17 13
15.
Верона
 Заявка 15 2 3 10 10 - 20 9
16.
Сассуоло
 Заявка 14 2 2 10 15 - 30 8
17.
Кальяри
 Заявка 14 1 4 9 9 - 25 7
18.
Салернитана
 Заявка 14 1 4 9 10 - 29 7
19.
Лечче
 Заявка 14 0 6 8 10 - 23 6
20.
Фрозиноне
 Заявка 14 0 3 11 12 - 34 3
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Интер Милан Мартинес Лаутаро 23 (2)
Ювентус Влахович Душан 15 (4)
Милан Жиру Оливье 12 (8)
Рома Дибала Пауло 12 (7)
Наполи Осимхен Виктор 11 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Рома Паредес Леандро 12
Фиорентина Раньери Лука 12
Верона Дуда Ондрей 2 8
Лечче Рамадани Юльбер 10
Лечче Понграчич Марин 1 8
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Верона - Милан от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 17 марта 2024, осталось 2 дня 7 часов 50 минут.

    Главный судья: Мариани Маурицио

    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

  • 28 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
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    • Прогнозы 42
    Верона 2.4% (1)
    X 7.1% (3)
    Милан 90.5% (38)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Верона
    Ничья
    Милан
    5.10
    3.80
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    1.77
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    Прогнозы на матч Верона - Милан

    Исход игры
    Верона
    2.4% (1)
    Ничья
    7.1% (3)
    Милан
    90.5% (38)
    Тотал 2.5
    Больше
    70% (28)
    Меньше
    30% (12)
    Обе команды забьют
    Да
    75% (30)
    Нет
    25% (10)
    Популярный счёт
    1:2 Милан
    59.5% (25)
    0:1 Милан
    14.3% (6)
    0:2 Милан
    9.5% (4)
    1:3 Милан
    4.8% (2)
    1:1 Ничья
    4.8% (2)
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    Верона
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