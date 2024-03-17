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  3. Италия
  4. Серия A 2023-2024
Тур: 29. Стадион: . Главный судья: Манганьелло Джанлука
Рома
0:0
Первый тайм: 38'
Сассуоло
0'

Ход матча

37'
Анхелиньо Хосе
Спинаццола Леонардо
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 1
  • 1 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 66 Владение мячом, % 34

Владение мячом

Прогнозы 126
Рома 97.6% (123)
X 0% (0)
Сассуоло 2.4% (3)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Рома
Ничья
Сассуоло
1.49
4.90
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
99
Свилар
Миле
2
Карсдорп
Рик
23
Манчини
Джанлука
14
Льоренте
Диего
37
Спинаццола
Леонардо
4
Кристанте
Бриан
16
Паредес
Леандро
7
Пеллегрини
Лоренцо
22
Ауа
Уссем
90
Лукаку
Ромелу
92
Эль-Шаарави
Стефан
47
Консильи
Андреа
3
Педерсен
Маркус
II
5
Эрлич
Мартин
13
Феррари
Джанмарко
21
Вити
Маттиа
6
Рачич
Урош
14
Обьянг
Педро
7
Энрике
Матеус
92
Дефрель
Грегоре
9
Пинамонти
Андреа
45
Лорьенте
Арман
Рома
4-3-3
Сассуоло
4-3-3

История личных встреч

Рома
Сассуоло

15 матчей

66.7%
33.3%
10 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

73.3%
13.3%
13.4%
11 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

73.3%
20%
6.7%
11 побед 3 ничьи 0 побед

6 матчей

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 4 победы

21 матч

47.6%
42.9%
9.5%
10 побед 9 ничьих 2 победы

Первый тайм

52.4%
19%
28.6%
11 побед 4 ничьи 6 побед

Второй тайм

52.4%
28.6%
19%
11 побед 6 ничьих 4 победы

История матчей

СA
1:2
СA
3:4
СA
1:1
СA
2:2
СA
2:1
СA
2:2
СA
0:0
СA
4:2
СA
4:2
СA
0:0
СA
3:1
СA
0:1
СA
1:1
СA
3:1
СA
1:3
СA
0:2
СA
2:2
СA
0:3
СA
2:2
СA
0:2
СA
1:1

Голы

Всего голов

21
20

Голов в среднем за матч

2.1
1.82

Среднее время на гол

42
49

Всего голов

11
15

Голов в среднем за матч

1
1.5

Среднее время на гол

90
60

Всего голов

32
35

Голов в среднем за матч

1.52
1.67

Тотал матчей

2.5
19
Больше 90%
Меньше 10%
2
18
Больше 86%
Меньше 14%
3
13
Больше 62%
Меньше 38%
8
10
Больше 48%
Меньше 52%
11
3
Больше 14%
Меньше 86%
18
3
Больше 14%
Меньше 86%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
20

Среднее время на гол

59
54

Бомбардиры внутри турнира

Рома
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дибала Пауло 12 (6) 0.41
Лукаку Ромелу 10 0.34
Пеллегрини Лоренцо 6 0.21
Паредес Леандро 3 (3) 0.1
Эль-Шаарави Стефан 3 0.1
Белотти Андреа 3 0.1
Манчини Джанлука 3 0.1
Ауа Уссем 3 0.1
Кристанте Бриан 2 0.07
Азмун Сердар 2 0.07
Хёйсен Дин 2 0.07
Спинаццола Леонардо 1 0.03
Льоренте Диего 1 0.03
Кристенсен Расмус 1 0.03
Саншеш Ренату 1 0.03
Карсдорп Рик 0 0
Н'Дика Эван 0 0
Бове Эдоардо 0 0
Залевски Никола 0 0
Сассуоло
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Берарди Доменико 9 (5) 0.31
Пинамонти Андреа 9 (1) 0.31
Торстведт Кристиан 5 0.17
Энрике Матеус 2 0.07
Лорьенте Арман 1 0.03
Байрами Недим 1 0.03
Рачич Урош 1 0.03
Феррари Джанмарко 1 0.03
Эрлич Мартин 1 0.03
Болока Даниэль 1 0.03
Вольпато Кристиан 1 0.03
Тольян Йереми 0 0
Винья Матиас 0 0
Педерсен Маркус II 0 0
Дефрель Грегоре 0 0

Карточки

Рома
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Паредес Леандро 12 0
Манчини Джанлука 8 0
Кристанте Бриан 7 0
Жозе Моуринью 3 2
Кристенсен Расмус 5 0
Лукаку Ромелу 3 1
Льоренте Диего 4 0
Пеллегрини Лоренцо 4 0
Н'Дика Эван 4 0
Хёйсен Дин 4 0
Залевски Никола 2 1
Дибала Пауло 3 0
Азмун Сердар 3 0
Ауа Уссем 3 0
Саншеш Ренату 2 0
Бове Эдоардо 2 0
Патрисиу Руй 1 0
Эль-Шаарави Стефан 1 0
Белотти Андреа 1 0
Карсдорп Рик 1 0
Анхелиньо Хосе 1 0
Свилар Миле 1 0
Бальданци Томмазо 1 0
Сассуоло
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Болока Даниэль 5 1
Энрике Матеус 6 0
Берарди Доменико 6 0
Нето Руан 4 1
Торстведт Кристиан 5 0
Эрлич Мартин 4 0
Педерсен Маркус II 4 0
Феррари Джанмарко 3 0
Лорьенте Арман 3 0
Кастильехо Самуэль 2 0
Пинамонти Андреа 2 0
Лопес Максим 0 1
Консильи Андреа 1 0
Тольян Йереми 1 0
Винья Матиас 1 0
Мулаттьери Самуэле 1 0

Результаты матчей

Рома
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (7)
43% (6)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (8)
21% (3)
21% (3)
Сассуоло
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

5
4

Упущенные победы

8
10
Рома
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
14% (2)
50% (7)
Сассуоло
16.7%
83.3%
2 победы 10 поражений
Первый тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
7% (1)
71% (10)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

1
6

Волевые победы

12
18

Упущенные победы

18
13
Рома
68.2%
31.8%
15 побед 7 поражений
Первый тайм
46% (13)
39% (11)
14% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (13)
18% (5)
36% (10)
Сассуоло
39.1%
60.9%
9 побед 14 поражений
Первый тайм
29% (8)
32% (9)
39% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (8)
21% (6)
50% (14)

Сухие победы

8
3

Сухие поражения

1
8

Волевые победы

17
22

Упущенные победы

26
23

Голы по времени матча

Забито

34
16
14 В 1-м тайме 10
20 Во 2-м тайме 6
10 Забивали первыми 4
14 Не забивали 20
4
12%
4
25%
1-15
7
21%
5
31%
16-30
3
9%
1
6%
31-45
5
15%
1
6%
46-60
1
3%
3
19%
61-75
14
41%
2
13%
76-90

Пропущено

14
29
6 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 18
4 Пропускали первыми 10
10 Не пропускали 14
2
14%
3
10%
1-15
1
7%
3
10%
16-30
3
21%
5
17%
31-45
4
29%
4
14%
46-60
2
14%
5
17%
61-75
2
14%
9
31%
76-90

Забито

22
18
6 В 1-м тайме 11
16 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 8
17 Не забивали 17
0
0%
4
22%
1-15
3
14%
4
22%
16-30
3
14%
3
17%
31-45
6
27%
3
17%
46-60
5
23%
2
11%
61-75
5
23%
2
11%
76-90

Пропущено

19
25
8 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 15
8 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 12
3
16%
4
16%
1-15
2
11%
3
12%
16-30
3
16%
3
12%
31-45
2
11%
3
12%
46-60
3
16%
4
16%
61-75
6
32%
8
32%
76-90

Забито

56
34
20 В 1-м тайме 21
36 Во 2-м тайме 13
15 Забивали первыми 12
3 Не забивали 9
4
7%
8
24%
1-15
10
18%
9
26%
16-30
6
11%
4
12%
31-45
11
20%
4
12%
46-60
6
11%
5
15%
61-75
19
34%
4
12%
76-90

Пропущено

33
54
14 В 1-м тайме 21
19 Во 2-м тайме 33
12 Пропускали первыми 16
22 Не пропускали 26
5
15%
7
13%
1-15
3
9%
6
11%
16-30
6
18%
8
15%
31-45
6
18%
7
13%
46-60
5
15%
9
17%
61-75
8
24%
17
31%
76-90

Результаты последних матчей

Рома
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Брайтон - Рома 1:0 Фиорентина - Рома 2:2 Рома - Брайтон 4:0 Монца - Рома 1:4
Рома - Торино 3:2 Рома - Фейеноорд 1:1 Фрозиноне - Рома 0:3 Фейеноорд - Рома 1:1 Рома - Интер Милан 2:4 Рома - Кальяри 4:0 Салернитана - Рома 1:2 Аль-Шабаб Эр-Рияд - Рома 1:2 Рома - Верона 2:1 Милан - Рома 3:1 Лацио - Рома 1:0 Рома - Аталанта 1:1 Рома - Кремонезе 2:1 Ювентус - Рома 1:0 Рома - Наполи 2:0 Болонья - Рома 2:0
Сассуоло
(20 матчей)
20%
15%
65%
4 победы 3 ничьи 13 поражений
Сассуоло - Фрозиноне 1:0 Верона - Сассуоло 1:0 Сассуоло - Наполи 1:6 Сассуоло - Эмполи 2:3
Аталанта - Сассуоло 3:0 Сассуоло - Торино 1:1 Болонья - Сассуоло 4:2 Монца - Сассуоло 1:0 Сассуоло - Виртус Верона 5:1 Ювентус - Сассуоло 3:0 Сассуоло - Фиорентина 1:0 Аталанта - Сассуоло 3:1 Милан - Сассуоло 1:0 Сассуоло - Дженоа 1:2 Удинезе - Сассуоло 2:2 Кальяри - Сассуоло 2:1 Сассуоло - Рома 1:2 Эмполи - Сассуоло 3:4 Сассуоло - Салернитана 2:2 Торино - Сассуоло 2:1

Результаты матчей

Рома
Сассуоло

Точный счет

1:1
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
7:0
1 раз 7%
0:2
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:6
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%

Точное количество голов

2
6 раз 43%
1
4 раза 29%
3
2 раза 14%
4
1 раз 7%
7
1 раз 7%
1
7 раз 50%
0
3 раза 21%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%

Точный счет

1:0
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
1:4
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
1:0
3 раза 21%
2:1
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
4:2
2 раза 14%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%

Точное количество голов

0
4 раза 29%
1
4 раза 29%
2
3 раза 21%
4
2 раза 14%
3
1 раз 7%
0
6 раз 43%
2
4 раза 29%
1
3 раза 21%
4
1 раз 7%

Точный счет

1:0
3 раза 11%
1:1
3 раза 11%
1:2
3 раза 11%
2:0
3 раза 11%
2:1
3 раза 11%
1:4
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
7:0
1 раз 4%
1:0
5 раз 18%
1:1
3 раза 11%
1:2
3 раза 11%
4:2
3 раза 11%
0:2
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
1:6
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%

Точное количество голов

2
9 раз 32%
1
8 раз 29%
0
4 раза 14%
3
3 раза 11%
4
3 раза 11%
7
1 раз 4%
1
10 раз 36%
0
9 раз 32%
2
6 раз 21%
4
2 раза 7%
3
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Рома
Сассуоло

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
4
1.5
Больше Меньше
4
10
4
10
2.5
2
12
2
12
3.5
1
13
1
13
4.5
1
13
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
4
0.5
Больше Меньше
8
6
6
8
1.5
5
9
3
11
2.5
1
13
2
12
3.5
1
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
24
4
0.5
Больше Меньше
19
9
16
12
1.5
9
19
7
21
2.5
3
25
4
24
3.5
2
26
1
27
4.5
1
27
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 28 24 3 1 70 - 13 75
2.
Милан
 Заявка 29 19 5 5 55 - 33 62
3.
Ювентус
 Заявка 29 17 8 4 44 - 23 59
4.
Болонья
 Заявка 29 15 9 5 42 - 25 54
5.
Рома
 0:0 Заявка 29 14 7 8 54 - 35 49
6.
Аталанта
 Заявка 28 14 5 9 51 - 32 47
7.
Наполи
 Заявка 28 12 8 8 43 - 32 44
8.
Фиорентина
 Заявка 28 12 7 9 41 - 32 43
9.
Лацио
 Заявка 29 13 4 12 36 - 33 43
10.
Монца
 Заявка 29 11 9 9 32 - 36 42
11.
Торино
 Заявка 29 10 11 8 28 - 26 41
12.
Дженоа
 Заявка 29 8 10 11 31 - 36 34
13.
Лечче
 Заявка 29 6 10 13 26 - 45 28
14.
Удинезе
 Заявка 29 4 15 10 28 - 44 27
15.
Верона
 Заявка 29 6 8 15 26 - 39 26
16.
Кальяри
 Заявка 29 6 8 15 29 - 50 26
17.
Эмполи
 Заявка 29 6 7 16 22 - 43 25
18.
Сассуоло
 0:0 Заявка 29 6 6 17 33 - 55 24
19.
Фрозиноне
 Заявка 29 6 6 17 37 - 60 24
20.
Салернитана
 Заявка 29 2 8 19 23 - 59 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 14 12 1 1 36 - 7 37
2.
Болонья
 Заявка 15 11 2 2 26 - 8 35
3.
Милан
 Заявка 14 10 2 2 23 - 8 32
4.
Ювентус
 Заявка 15 9 5 1 22 - 10 32
5.
Аталанта
 Заявка 14 10 1 3 31 - 10 31
6.
Рома
 0:0 Заявка 15 9 4 2 33 - 15 31
7.
Фиорентина
 Заявка 14 8 3 3 26 - 15 27
8.
Торино
 Заявка 14 6 6 2 14 - 8 24
9.
Монца
 Заявка 15 6 5 4 18 - 17 23
10.
Наполи
 Заявка 14 6 4 4 20 - 18 22
11.
Лацио
 Заявка 14 6 3 5 14 - 12 21
12.
Фрозиноне
 Заявка 15 6 3 6 25 - 26 21
13.
Дженоа
 Заявка 14 5 5 4 19 - 19 20
14.
Кальяри
 Заявка 14 5 4 5 20 - 24 19
15.
Лечче
 Заявка 14 5 4 5 15 - 22 19
16.
Верона
 Заявка 14 4 5 5 16 - 19 17
17.
Сассуоло
 0:0 Заявка 14 4 3 7 18 - 25 15
18.
Удинезе
 Заявка 15 1 9 5 17 - 23 12
19.
Эмполи
 Заявка 15 2 4 9 9 - 20 10
20.
Салернитана
 Заявка 15 1 4 10 13 - 30 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 14 12 2 0 34 - 6 38
2.
Милан
 Заявка 15 9 3 3 32 - 25 30
3.
Ювентус
 Заявка 14 8 3 3 22 - 13 27
4.
Наполи
 Заявка 14 6 4 4 23 - 14 22
5.
Лацио
 Заявка 15 7 1 7 22 - 21 22
6.
Монца
 Заявка 14 5 4 5 14 - 19 19
7.
Болонья
 Заявка 14 4 7 3 16 - 17 19
8.
Рома
 0:0 Заявка 14 5 3 6 21 - 20 18
9.
Торино
 Заявка 15 4 5 6 14 - 18 17
10.
Фиорентина
 Заявка 14 4 4 6 15 - 17 16
11.
Аталанта
 Заявка 14 4 4 6 20 - 22 16
12.
Эмполи
 Заявка 14 4 3 7 13 - 23 15
13.
Удинезе
 Заявка 14 3 6 5 11 - 21 15
14.
Дженоа
 Заявка 15 3 5 7 12 - 17 14
15.
Верона
 Заявка 15 2 3 10 10 - 20 9
16.
Сассуоло
 0:0 Заявка 15 2 3 10 15 - 30 9
17.
Лечче
 Заявка 15 1 6 8 11 - 23 9
18.
Салернитана
 Заявка 14 1 4 9 10 - 29 7
19.
Кальяри
 Заявка 15 1 4 10 9 - 26 7
20.
Фрозиноне
 Заявка 14 0 3 11 12 - 34 3
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Интер Милан Мартинес Лаутаро 23 (2)
Ювентус Влахович Душан 15 (4)
Милан Жиру Оливье 12 (8)
Рома Дибала Пауло 12 (7)
Наполи Осимхен Виктор 11 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Рома Паредес Леандро 12
Фиорентина Раньери Лука 12
Верона Дуда Ондрей 2 8
Лечче Рамадани Юльбер 11
Лечче Понграчич Марин 1 9
Весь список
  • Первый тайм
  • Фол, нарушение
    38'
    Диего Льоренте оказался на газоне около центрального круга. Нарушены были против него правила.
  • Замена
    37'
    Производится замена в составе "Ромы". Хосе Анхелиньо появляется на поле вместо Леонардо Спинаццолы, которого похлопал Даниэле де Росси.
  • Анонс
    36'
    Готовится замена в составе "Ромы". Хосе Анхелиньо ждёт паузы, чтобы вступить в игру.
  • 34'
    Лоренцо Пеллегрини сделал передачу на левый фланг Леонардо Спинаццоле, чья навесная подача пришлась в руки Андреа Консильи.
  • 33'
    На скорости проводила атаку "Рома", Стефан эль-Шаарави получил мяч на левом фланге, но достаточно быстро всё перетекло в обычную позиционную атаку хозяев.
  • Фол, нарушение
    32'
    Маркус Педерсен нарушил правила в правой части чужой штрафной площадки. В отношении Стефана эль-Шаарави был совершён фол.
  • 31'
    Леонардо Спинаццола с левого полуфланга забросил мяч в район линии вратарской, где Андреа Консильи в борьбе не сразу поймал сферу, но в итоге зафиксировал её в своих перчатках.
  • Офсайд
    30'
    Офсайд зафиксирован у "Ромы" на правом фланге. Явное положение "вне игры" там у Уссема Ауа.
  • 29'
    "Рома" играет с территориальным преимуществом, но до сих пор только один голевой момент сумели создать подопечные Даниэле де Росси.
  • 28'
    Диего Льоренте из центра чужой половины поля выполнил неточный заброс вправо на Рика Карсдорпа, и мяч ушёл за боковую линию.
  • Фол, нарушение
    27'
    Джанлука Манчини отметился нарушением правил в нападении на правом фланге, где он затолкал на газон Маттиа Вити.
  • Травма, повреждение
    26'
    Защитник "Сассуоло" Мартин Эрлич какое-то время полежал на газоне в окружении футболистов обеих команд под звонкий гул трибун.
  • 25'
    Арман Лорьенте выполнил подачу с левофлангового корнера, и ничего опасного не образовалось. Джанлука Манчини сыграл головой на вынос.
  • Угловой
    24'
    Арман Лорьенте то ли пробил с острого угла, то ли пробил с левого полуфланга. Джанлука Манчини заблокировал мяч на угловой.
  • 24'
    Диего Льоренте отдал пас влево на Стефана эль-Шаарави, который не стал пытаться делать доставку в штрафную площадь сквозь Маркуса Педерсена.
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    • Травма, повреждение
      23'
      Потребовалась медицинская помощь Матеусу Энрике, поэтому игра оказалась приостановлена. Появились врачи на футбольном поле.
    • 22'
      Педро Обьянг отметился дальним выстрелом. С причиной дистанции приложился полузащитник "Сассуоло" и направил мяч гораздо выше створа.
    • 21'
      Леонардо Спинаццола забросил мяч на правый фланг, откуда Рик Карсдорп делал доставку в штрафную площадь, но защитники "Сассуоло" перехватили игровой снаряд.
    • 20'
      Леандро Паредес закинул диагональ вправо на Уссема Ауа. Тот не решился навешивать, и мяч снова вернулся у "Ромы" в центральную треть поля.
    • 19'
      Леонардо Спинаццолла навесил с левого полуфланга на правый, Бриан Кристанте скинул в центр, а Лоренцо Пеллегрини не удалось нанести удар по воротам.
    • Фол, нарушение
      18'
      Бриан Кристанте нарушил правила локтем в верховой борьбе на своей половине поля рядом с центральным кругом против Энрике Матеуса.
    • 17'
      Лоренцо Пеллегрини отдал короткую передачу по центру к чужой штрафной площади на Ромелу Лукаку, который неудачно дальше распорядился мячом.
    • 16'
      На один только голевой момент пока сподобилась "Рома", являющаяся фаворитом домашнего матча против команды из зоны вылета. 
    • 15'
      Арман Лорьенте достиг мяча впереди в зоне левого инсайда у лицевой линии и выполнил прострел, оказавшийся перехваченным обороной "Ромы".
    • Травма, повреждение
      14'
      Центральный нападающий "Сассуоло" Андреа Пинамонти получает медицинскую помощь по мотивам предыдущего эпизода.
    • Фол, нарушение
      13'
      Диего Льоренте нарушил правила на центральной линии в верховой борьбе с Андреа Пинамонти, который упал на газон.
    • 12'
      Уссем Ауа в подкате на правом полуфланге не сумел сохранить мяч в пределах поля. От ворот введёт его в игру голкипер гостевой команды.
    • 11'
      Уссем Ауа пробовал с правого фланга отдать передачу в центр чужой штрафной площадки до Бриана Кристанте, но перехватили мяч защитники "Сассуоло".
    • 10'
      Джанлука Манчини поставил корпус в своей штрафной площади, и Андреа Пинамонти не добрался до мяча. Сферу забрал Миле Свилар.
    • Фол, нарушение
      9'
      То, что сфолил Леандро Паредес, не вызывает удивления. На левом фланге своей половины поля бывший полузащитник "Зенита" уронил всё того же Энрике Матеуса.
    • Фол, нарушение
      8'
      Джанлука Манчини нарушил правила в середине поля, где получил по лицу Энрике Матеус. Полежал игрок гостей немного на газоне и затем поднялся.
    • 7'
      Пауло Дибала сегодня отсутствует в составе "Ромы". У аргентинского нападающего повреждение, поэтому не может он помочь своим партнёрам.
    • 6'
      Стефан эль-Шаарави с левого фланга сместился к центральной зоне, попытался сделать доставку в штрафную площадь и нарвался на обрезку.
    • Опасный момент
      5'
      Опасный момент у "Ромы"! Леонардо Спинаццола осуществил подачу с левого угла чужой штрафной площадки на дальнюю штангу, откуда Ромелу Лукаку головой пробил чуть мимо ближней штанги.
    • 4'
      В игре сейчас спокойная ситуация, пока не было интересных эпизодов на поле. "Рома" только что начала позиционную атаку от своих ворот.
    • 3'
      "Сассуоло" борется за выживание в чемпионате Италии, в то время как "Рома" пытается застолбить за собой место в первой пятёрке.
    • 2'
      "Рома" играет в оранжевой форме, а у "Сассуоло" белая экипировка.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Olimpico, Rome. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:0 – на это поставили 45.6% пользователей.
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Рома 0:0 Сассуоло

    Исход игры
    Рома
    97.6% (122)
    Ничья
    0% (0)
    Сассуоло
    2.4% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    43.7% (52)
    Меньше
    56.3% (67)
    Обе команды забьют
    Да
    31.93% (38)
    Нет
    68.07% (81)
    Популярный счёт
    2:0 Рома
    45.6% (57)
    2:1 Рома
    22.4% (28)
    3:0 Рома
    10.4% (13)
    3:1 Рома
    7.2% (9)
    1:0 Рома
    7.2% (9)
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