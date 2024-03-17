Леонардо Спинаццола с левого полуфланга забросил мяч в район линии вратарской, где Андреа Консильи в борьбе не сразу поймал сферу, но в итоге зафиксировал её в своих перчатках.

Маркус Педерсен нарушил правила в правой части чужой штрафной площадки. В отношении Стефана эль-Шаарави был совершён фол.

На скорости проводила атаку "Рома", Стефан эль-Шаарави получил мяч на левом фланге, но достаточно быстро всё перетекло в обычную позиционную атаку хозяев.

Лоренцо Пеллегрини сделал передачу на левый фланг Леонардо Спинаццоле, чья навесная подача пришлась в руки Андреа Консильи.

Готовится замена в составе "Ромы". Хосе Анхелиньо ждёт паузы, чтобы вступить в игру.

Производится замена в составе "Ромы". Хосе Анхелиньо появляется на поле вместо Леонардо Спинаццолы, которого похлопал Даниэле де Росси.

Диего Льоренте оказался на газоне около центрального круга. Нарушены были против него правила.

Диего Льоренте отдал пас влево на Стефана эль-Шаарави, который не стал пытаться делать доставку в штрафную площадь сквозь Маркуса Педерсена.

Арман Лорьенте то ли пробил с острого угла, то ли пробил с левого полуфланга. Джанлука Манчини заблокировал мяч на угловой.

Арман Лорьенте выполнил подачу с левофлангового корнера, и ничего опасного не образовалось. Джанлука Манчини сыграл головой на вынос.

Защитник "Сассуоло" Мартин Эрлич какое-то время полежал на газоне в окружении футболистов обеих команд под звонкий гул трибун.

Джанлука Манчини отметился нарушением правил в нападении на правом фланге, где он затолкал на газон Маттиа Вити.

Диего Льоренте из центра чужой половины поля выполнил неточный заброс вправо на Рика Карсдорпа, и мяч ушёл за боковую линию.

"Рома" играет с территориальным преимуществом, но до сих пор только один голевой момент сумели создать подопечные Даниэле де Росси.

Офсайд зафиксирован у "Ромы" на правом фланге. Явное положение "вне игры" там у Уссема Ауа.

Арман Лорьенте достиг мяча впереди в зоне левого инсайда у лицевой линии и выполнил прострел, оказавшийся перехваченным обороной "Ромы".

На один только голевой момент пока сподобилась "Рома", являющаяся фаворитом домашнего матча против команды из зоны вылета.

Лоренцо Пеллегрини отдал короткую передачу по центру к чужой штрафной площади на Ромелу Лукаку, который неудачно дальше распорядился мячом.

Бриан Кристанте нарушил правила локтем в верховой борьбе на своей половине поля рядом с центральным кругом против Энрике Матеуса.

Леонардо Спинаццолла навесил с левого полуфланга на правый, Бриан Кристанте скинул в центр, а Лоренцо Пеллегрини не удалось нанести удар по воротам.

Леандро Паредес закинул диагональ вправо на Уссема Ауа. Тот не решился навешивать, и мяч снова вернулся у "Ромы" в центральную треть поля.

Леонардо Спинаццола забросил мяч на правый фланг, откуда Рик Карсдорп делал доставку в штрафную площадь, но защитники "Сассуоло" перехватили игровой снаряд.

Педро Обьянг отметился дальним выстрелом. С причиной дистанции приложился полузащитник "Сассуоло" и направил мяч гораздо выше створа.

13' Диего Льоренте нарушил правила на центральной линии в верховой борьбе с Андреа Пинамонти, который упал на газон.

12' Уссем Ауа в подкате на правом полуфланге не сумел сохранить мяч в пределах поля. От ворот введёт его в игру голкипер гостевой команды.

11' Уссем Ауа пробовал с правого фланга отдать передачу в центр чужой штрафной площадки до Бриана Кристанте, но перехватили мяч защитники "Сассуоло".

10' Джанлука Манчини поставил корпус в своей штрафной площади, и Андреа Пинамонти не добрался до мяча. Сферу забрал Миле Свилар.

9' То, что сфолил Леандро Паредес, не вызывает удивления. На левом фланге своей половины поля бывший полузащитник "Зенита" уронил всё того же Энрике Матеуса.

8' Джанлука Манчини нарушил правила в середине поля, где получил по лицу Энрике Матеус. Полежал игрок гостей немного на газоне и затем поднялся.

7' Пауло Дибала сегодня отсутствует в составе "Ромы". У аргентинского нападающего повреждение, поэтому не может он помочь своим партнёрам.

6' Стефан эль-Шаарави с левого фланга сместился к центральной зоне, попытался сделать доставку в штрафную площадь и нарвался на обрезку.

5' Опасный момент у "Ромы"! Леонардо Спинаццола осуществил подачу с левого угла чужой штрафной площадки на дальнюю штангу, откуда Ромелу Лукаку головой пробил чуть мимо ближней штанги.

4' В игре сейчас спокойная ситуация, пока не было интересных эпизодов на поле. "Рома" только что начала позиционную атаку от своих ворот.

3' "Сассуоло" борется за выживание в чемпионате Италии, в то время как "Рома" пытается застолбить за собой место в первой пятёрке.

2' "Рома" играет в оранжевой форме, а у "Сассуоло" белая экипировка.