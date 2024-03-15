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  4. Серия A 2023-2024
Тур: 29. Стадион: . Главный судья: Манганьелло Джанлука
Рома
 
Позже
Сассуоло
Прогнозы 37
Рома 100% (37)
X 0% (0)
Сассуоло 0% (0)
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Рома
Сассуоло

История личных встреч

Рома
Сассуоло

15 матчей

66.7%
33.3%
10 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

73.3%
13.3%
13.4%
11 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

73.3%
20%
6.7%
11 побед 3 ничьи 0 побед

6 матчей

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 4 победы

21 матч

47.6%
42.9%
9.5%
10 побед 9 ничьих 2 победы

Первый тайм

52.4%
19%
28.6%
11 побед 4 ничьи 6 побед

Второй тайм

52.4%
28.6%
19%
11 побед 6 ничьих 4 победы

История матчей

СA
1:2
СA
3:4
СA
1:1
СA
2:2
СA
2:1
СA
2:2
СA
0:0
СA
4:2
СA
4:2
СA
0:0
СA
3:1
СA
0:1
СA
1:1
СA
3:1
СA
1:3
СA
0:2
СA
2:2
СA
0:3
СA
2:2
СA
0:2
СA
1:1

Голы

Всего голов

21
20

Голов в среднем за матч

2.1
1.82

Среднее время на гол

42
49

Всего голов

11
15

Голов в среднем за матч

1
1.5

Среднее время на гол

90
60

Всего голов

32
35

Голов в среднем за матч

1.52
1.67

Тотал матчей

2.5
19
Больше 90%
Меньше 10%
2
18
Больше 86%
Меньше 14%
3
13
Больше 62%
Меньше 38%
8
10
Больше 48%
Меньше 52%
11
3
Больше 14%
Меньше 86%
18
3
Больше 14%
Меньше 86%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
20

Среднее время на гол

59
54

Бомбардиры внутри турнира

Рома
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дибала Пауло 12 (6) 0.43
Лукаку Ромелу 10 0.36
Пеллегрини Лоренцо 6 0.21
Паредес Леандро 3 (3) 0.11
Эль-Шаарави Стефан 3 0.11
Белотти Андреа 3 0.11
Манчини Джанлука 3 0.11
Ауа Уссем 3 0.11
Кристанте Бриан 2 0.07
Азмун Сердар 2 0.07
Хёйсен Дин 2 0.07
Спинаццола Леонардо 1 0.04
Льоренте Диего 1 0.04
Кристенсен Расмус 1 0.04
Саншеш Ренату 1 0.04
Карсдорп Рик 0 0
Н'Дика Эван 0 0
Бове Эдоардо 0 0
Залевски Никола 0 0
Сассуоло
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Берарди Доменико 9 (5) 0.32
Пинамонти Андреа 9 (1) 0.32
Торстведт Кристиан 5 0.18
Энрике Матеус 2 0.07
Лорьенте Арман 1 0.04
Байрами Недим 1 0.04
Рачич Урош 1 0.04
Феррари Джанмарко 1 0.04
Эрлич Мартин 1 0.04
Болока Даниэль 1 0.04
Вольпато Кристиан 1 0.04
Тольян Йереми 0 0
Винья Матиас 0 0
Педерсен Маркус II 0 0
Дефрель Грегоре 0 0

Карточки

Рома
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Паредес Леандро 12 0
Манчини Джанлука 8 0
Кристанте Бриан 7 0
Жозе Моуринью 3 2
Кристенсен Расмус 5 0
Лукаку Ромелу 3 1
Льоренте Диего 4 0
Пеллегрини Лоренцо 4 0
Н'Дика Эван 4 0
Хёйсен Дин 4 0
Залевски Никола 2 1
Дибала Пауло 3 0
Азмун Сердар 3 0
Ауа Уссем 3 0
Саншеш Ренату 2 0
Бове Эдоардо 2 0
Патрисиу Руй 1 0
Эль-Шаарави Стефан 1 0
Белотти Андреа 1 0
Карсдорп Рик 1 0
Анхелиньо Хосе 1 0
Свилар Миле 1 0
Бальданци Томмазо 1 0
Сассуоло
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Болока Даниэль 5 1
Энрике Матеус 6 0
Берарди Доменико 6 0
Нето Руан 4 1
Торстведт Кристиан 5 0
Эрлич Мартин 4 0
Педерсен Маркус II 4 0
Феррари Джанмарко 3 0
Лорьенте Арман 3 0
Кастильехо Самуэль 2 0
Пинамонти Андреа 2 0
Лопес Максим 0 1
Консильи Андреа 1 0
Тольян Йереми 1 0
Винья Матиас 1 0
Мулаттьери Самуэле 1 0

Результаты матчей

Рома
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (7)
43% (6)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (8)
21% (3)
21% (3)
Сассуоло
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

5
4

Упущенные победы

8
10
Рома
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
14% (2)
50% (7)
Сассуоло
16.7%
83.3%
2 победы 10 поражений
Первый тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
7% (1)
71% (10)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

1
6

Волевые победы

12
18

Упущенные победы

18
13
Рома
68.2%
31.8%
15 побед 7 поражений
Первый тайм
46% (13)
39% (11)
14% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (13)
18% (5)
36% (10)
Сассуоло
39.1%
60.9%
9 побед 14 поражений
Первый тайм
29% (8)
32% (9)
39% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (8)
21% (6)
50% (14)

Сухие победы

8
3

Сухие поражения

1
8

Волевые победы

17
22

Упущенные победы

26
23

Голы по времени матча

Забито

34
16
14 В 1-м тайме 10
20 Во 2-м тайме 6
10 Забивали первыми 4
14 Не забивали 20
4
12%
4
25%
1-15
7
21%
5
31%
16-30
3
9%
1
6%
31-45
5
15%
1
6%
46-60
1
3%
3
19%
61-75
14
41%
2
13%
76-90

Пропущено

14
29
6 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 18
4 Пропускали первыми 10
10 Не пропускали 14
2
14%
3
10%
1-15
1
7%
3
10%
16-30
3
21%
5
17%
31-45
4
29%
4
14%
46-60
2
14%
5
17%
61-75
2
14%
9
31%
76-90

Забито

22
18
6 В 1-м тайме 11
16 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 8
17 Не забивали 17
0
0%
4
22%
1-15
3
14%
4
22%
16-30
3
14%
3
17%
31-45
6
27%
3
17%
46-60
5
23%
2
11%
61-75
5
23%
2
11%
76-90

Пропущено

19
25
8 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 15
8 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 12
3
16%
4
16%
1-15
2
11%
3
12%
16-30
3
16%
3
12%
31-45
2
11%
3
12%
46-60
3
16%
4
16%
61-75
6
32%
8
32%
76-90

Забито

56
34
20 В 1-м тайме 21
36 Во 2-м тайме 13
15 Забивали первыми 12
3 Не забивали 9
4
7%
8
24%
1-15
10
18%
9
26%
16-30
6
11%
4
12%
31-45
11
20%
4
12%
46-60
6
11%
5
15%
61-75
19
34%
4
12%
76-90

Пропущено

33
54
14 В 1-м тайме 21
19 Во 2-м тайме 33
12 Пропускали первыми 16
22 Не пропускали 26
5
15%
7
13%
1-15
3
9%
6
11%
16-30
6
18%
8
15%
31-45
6
18%
7
13%
46-60
5
15%
9
17%
61-75
8
24%
17
31%
76-90

Результаты последних матчей

Рома
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Брайтон - Рома 1:0 Фиорентина - Рома 2:2 Рома - Брайтон 4:0 Монца - Рома 1:4
Рома - Торино 3:2 Рома - Фейеноорд 1:1 Фрозиноне - Рома 0:3 Фейеноорд - Рома 1:1 Рома - Интер Милан 2:4 Рома - Кальяри 4:0 Салернитана - Рома 1:2 Аль-Шабаб Эр-Рияд - Рома 1:2 Рома - Верона 2:1 Милан - Рома 3:1 Лацио - Рома 1:0 Рома - Аталанта 1:1 Рома - Кремонезе 2:1 Ювентус - Рома 1:0 Рома - Наполи 2:0 Болонья - Рома 2:0
Сассуоло
(20 матчей)
20%
15%
65%
4 победы 3 ничьи 13 поражений
Сассуоло - Фрозиноне 1:0 Верона - Сассуоло 1:0 Сассуоло - Наполи 1:6 Сассуоло - Эмполи 2:3
Аталанта - Сассуоло 3:0 Сассуоло - Торино 1:1 Болонья - Сассуоло 4:2 Монца - Сассуоло 1:0 Сассуоло - Виртус Верона 5:1 Ювентус - Сассуоло 3:0 Сассуоло - Фиорентина 1:0 Аталанта - Сассуоло 3:1 Милан - Сассуоло 1:0 Сассуоло - Дженоа 1:2 Удинезе - Сассуоло 2:2 Кальяри - Сассуоло 2:1 Сассуоло - Рома 1:2 Эмполи - Сассуоло 3:4 Сассуоло - Салернитана 2:2 Торино - Сассуоло 2:1

Результаты матчей

Рома
Сассуоло

Точный счет

1:1
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
7:0
1 раз 7%
0:2
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:6
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%

Точное количество голов

2
6 раз 43%
1
4 раза 29%
3
2 раза 14%
4
1 раз 7%
7
1 раз 7%
1
7 раз 50%
0
3 раза 21%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%

Точный счет

1:0
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
1:4
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
1:0
3 раза 21%
2:1
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
4:2
2 раза 14%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%

Точное количество голов

0
4 раза 29%
1
4 раза 29%
2
3 раза 21%
4
2 раза 14%
3
1 раз 7%
0
6 раз 43%
2
4 раза 29%
1
3 раза 21%
4
1 раз 7%

Точный счет

1:0
3 раза 11%
1:1
3 раза 11%
1:2
3 раза 11%
2:0
3 раза 11%
2:1
3 раза 11%
1:4
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
7:0
1 раз 4%
1:0
5 раз 18%
1:1
3 раза 11%
1:2
3 раза 11%
4:2
3 раза 11%
0:2
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
1:6
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%

Точное количество голов

2
9 раз 32%
1
8 раз 29%
0
4 раза 14%
3
3 раза 11%
4
3 раза 11%
7
1 раз 4%
1
10 раз 36%
0
9 раз 32%
2
6 раз 21%
4
2 раза 7%
3
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Рома
Сассуоло

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
4
1.5
Больше Меньше
4
10
4
10
2.5
2
12
2
12
3.5
1
13
1
13
4.5
1
13
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
4
0.5
Больше Меньше
8
6
6
8
1.5
5
9
3
11
2.5
1
13
2
12
3.5
1
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
24
4
0.5
Больше Меньше
19
9
16
12
1.5
9
19
7
21
2.5
3
25
4
24
3.5
2
26
1
27
4.5
1
27
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 28 24 3 1 70 - 13 75
2.
Милан
 Заявка 28 18 5 5 52 - 32 59
3.
Ювентус
 Заявка 28 17 7 4 44 - 23 58
4.
Болонья
 Заявка 28 14 9 5 41 - 25 51
5.
Рома
 Заявка 28 14 6 8 54 - 35 48
6.
Аталанта
 Заявка 28 14 5 9 51 - 32 47
7.
Наполи
 Заявка 28 12 8 8 43 - 32 44
8.
Фиорентина
 Заявка 28 12 7 9 41 - 32 43
9.
Лацио
 Заявка 28 12 4 12 33 - 31 40
10.
Монца
 Заявка 28 10 9 9 31 - 36 39
11.
Торино
 Заявка 28 9 11 8 26 - 26 38
12.
Дженоа
 Заявка 28 8 9 11 31 - 36 33
13.
Удинезе
 Заявка 28 4 15 9 28 - 42 27
14.
Верона
 Заявка 28 6 8 14 25 - 36 26
15.
Кальяри
 Заявка 28 6 8 14 29 - 49 26
16.
Эмполи
 Заявка 28 6 7 15 22 - 42 25
17.
Лечче
 Заявка 28 5 10 13 25 - 45 25
18.
Фрозиноне
 Заявка 28 6 6 16 35 - 57 24
19.
Сассуоло
 Заявка 28 6 5 17 33 - 55 23
20.
Салернитана
 Заявка 28 2 8 18 23 - 58 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 14 12 1 1 36 - 7 37
2.
Болонья
 Заявка 15 11 2 2 26 - 8 35
3.
Милан
 Заявка 14 10 2 2 23 - 8 32
4.
Аталанта
 Заявка 14 10 1 3 31 - 10 31
5.
Ювентус
 Заявка 14 9 4 1 22 - 10 31
6.
Рома
 Заявка 14 9 3 2 33 - 15 30
7.
Фиорентина
 Заявка 14 8 3 3 26 - 15 27
8.
Торино
 Заявка 14 6 6 2 14 - 8 24
9.
Наполи
 Заявка 14 6 4 4 20 - 18 22
10.
Лацио
 Заявка 14 6 3 5 14 - 12 21
11.
Фрозиноне
 Заявка 14 6 3 5 23 - 23 21
12.
Дженоа
 Заявка 14 5 5 4 19 - 19 20
13.
Монца
 Заявка 14 5 5 4 17 - 17 20
14.
Кальяри
 Заявка 14 5 4 5 20 - 24 19
15.
Лечче
 Заявка 14 5 4 5 15 - 22 19
16.
Верона
 Заявка 13 4 5 4 15 - 16 17
17.
Сассуоло
 Заявка 14 4 3 7 18 - 25 15
18.
Удинезе
 Заявка 14 1 9 4 17 - 21 12
19.
Эмполи
 Заявка 14 2 4 8 9 - 19 10
20.
Салернитана
 Заявка 14 1 4 9 13 - 29 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 14 12 2 0 34 - 6 38
2.
Ювентус
 Заявка 14 8 3 3 22 - 13 27
3.
Милан
 Заявка 14 8 3 3 29 - 24 27
4.
Наполи
 Заявка 14 6 4 4 23 - 14 22
5.
Лацио
 Заявка 14 6 1 7 19 - 19 19
6.
Монца
 Заявка 14 5 4 5 14 - 19 19
7.
Рома
 Заявка 14 5 3 6 21 - 20 18
8.
Болонья
 Заявка 13 3 7 3 15 - 17 16
9.
Аталанта
 Заявка 14 4 4 6 20 - 22 16
10.
Фиорентина
 Заявка 14 4 4 6 15 - 17 16
11.
Эмполи
 Заявка 14 4 3 7 13 - 23 15
12.
Удинезе
 Заявка 14 3 6 5 11 - 21 15
13.
Торино
 Заявка 14 3 5 6 12 - 18 14
14.
Дженоа
 Заявка 14 3 4 7 12 - 17 13
15.
Верона
 Заявка 15 2 3 10 10 - 20 9
16.
Сассуоло
 Заявка 14 2 2 10 15 - 30 8
17.
Кальяри
 Заявка 14 1 4 9 9 - 25 7
18.
Салернитана
 Заявка 14 1 4 9 10 - 29 7
19.
Лечче
 Заявка 14 0 6 8 10 - 23 6
20.
Фрозиноне
 Заявка 14 0 3 11 12 - 34 3
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Интер Милан Мартинес Лаутаро 23 (2)
Ювентус Влахович Душан 15 (4)
Милан Жиру Оливье 12 (8)
Рома Дибала Пауло 12 (7)
Наполи Осимхен Виктор 11 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Рома Паредес Леандро 12
Фиорентина Раньери Лука 12
Верона Дуда Ондрей 2 8
Лечче Рамадани Юльбер 10
Лечче Понграчич Марин 1 8
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Рома - Сассуоло от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 17 марта 2024, осталось 2 дня 10 часов 50 минут.

    Главный судья: Манганьелло Джанлука

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    • Прогнозы 37
    Рома 100% (37)
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    Лучшие коэффициенты
    Рома
    Ничья
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    1.43
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    Прогнозы на матч Рома - Сассуоло

    Исход игры
    Рома
    100% (37)
    Ничья
    0% (0)
    Сассуоло
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    44.44% (16)
    Меньше
    55.56% (20)
    Обе команды забьют
    Да
    33.33% (12)
    Нет
    66.67% (24)
    Популярный счёт
    2:0 Рома
    48.6% (18)
    2:1 Рома
    27% (10)
    3:0 Рома
    10.8% (4)
    3:1 Рома
    5.4% (2)
    1:0 Рома
    5.4% (2)
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