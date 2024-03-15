Тур: 29. Стадион: Стадио Олимпико. Главный судья: Манганьелло Джанлука
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Главный тренер: Даниеле Де Росси
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
-
Главный тренер: Баллардини Давиде
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Рома
Сассуоло
15 матчей
66.7%
33.3%
10 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
73.3%
13.3%
13.4%
11 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
73.3%
20%
6.7%
11 побед 3 ничьи 0 побед
6 матчей
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 4 победы
21 матч
47.6%
42.9%
9.5%
10 побед 9 ничьих 2 победы
Первый тайм
52.4%
19%
28.6%
11 побед 4 ничьи 6 побед
Второй тайм
52.4%
28.6%
19%
11 побед 6 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
21
20
Голов в среднем за матч
2.1
1.82
Среднее время на гол
42
49
Всего голов
11
15
Голов в среднем за матч
1
1.5
Среднее время на гол
90
60
Всего голов
32
35
Голов в среднем за матч
1.52
1.67
Тотал матчей
2.5
19
Больше 90%
Меньше 10%
2
18
Больше 86%
Меньше 14%
3
13
Больше 62%
Меньше 38%
8
10
Больше 48%
Меньше 52%
11
3
Больше 14%
Меньше 86%
18
3
Больше 14%
Меньше 86%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
20
Среднее время на гол
59
54
Бомбардиры внутри турнира
Рома
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дибала Пауло
|12 (6)
|0.43
|Лукаку Ромелу
|10
|0.36
|Пеллегрини Лоренцо
|6
|0.21
|Паредес Леандро
|3 (3)
|0.11
|Эль-Шаарави Стефан
|3
|0.11
|Белотти Андреа
|3
|0.11
|Манчини Джанлука
|3
|0.11
|Ауа Уссем
|3
|0.11
|Кристанте Бриан
|2
|0.07
|Азмун Сердар
|2
|0.07
|Хёйсен Дин
|2
|0.07
|Спинаццола Леонардо
|1
|0.04
|Льоренте Диего
|1
|0.04
|Кристенсен Расмус
|1
|0.04
|Саншеш Ренату
|1
|0.04
|Карсдорп Рик
|0
|0
|Н'Дика Эван
|0
|0
|Бове Эдоардо
|0
|0
|Залевски Никола
|0
|0
Сассуоло
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Берарди Доменико
|9 (5)
|0.32
|Пинамонти Андреа
|9 (1)
|0.32
|Торстведт Кристиан
|5
|0.18
|Энрике Матеус
|2
|0.07
|Лорьенте Арман
|1
|0.04
|Байрами Недим
|1
|0.04
|Рачич Урош
|1
|0.04
|Феррари Джанмарко
|1
|0.04
|Эрлич Мартин
|1
|0.04
|Болока Даниэль
|1
|0.04
|Вольпато Кристиан
|1
|0.04
|Тольян Йереми
|0
|0
|Винья Матиас
|0
|0
|Педерсен Маркус II
|0
|0
|Дефрель Грегоре
|0
|0
Карточки
Рома
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Паредес Леандро
|12
|0
|Манчини Джанлука
|8
|0
|Кристанте Бриан
|7
|0
|Жозе Моуринью
|3
|2
|Кристенсен Расмус
|5
|0
|Лукаку Ромелу
|3
|1
|Льоренте Диего
|4
|0
|Пеллегрини Лоренцо
|4
|0
|Н'Дика Эван
|4
|0
|Хёйсен Дин
|4
|0
|Залевски Никола
|2
|1
|Дибала Пауло
|3
|0
|Азмун Сердар
|3
|0
|Ауа Уссем
|3
|0
|Саншеш Ренату
|2
|0
|Бове Эдоардо
|2
|0
|Патрисиу Руй
|1
|0
|Эль-Шаарави Стефан
|1
|0
|Белотти Андреа
|1
|0
|Карсдорп Рик
|1
|0
|Анхелиньо Хосе
|1
|0
|Свилар Миле
|1
|0
|Бальданци Томмазо
|1
|0
Сассуоло
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Болока Даниэль
|5
|1
|Энрике Матеус
|6
|0
|Берарди Доменико
|6
|0
|Нето Руан
|4
|1
|Торстведт Кристиан
|5
|0
|Эрлич Мартин
|4
|0
|Педерсен Маркус II
|4
|0
|Феррари Джанмарко
|3
|0
|Лорьенте Арман
|3
|0
|Кастильехо Самуэль
|2
|0
|Пинамонти Андреа
|2
|0
|Лопес Максим
|0
|1
|Консильи Андреа
|1
|0
|Тольян Йереми
|1
|0
|Винья Матиас
|1
|0
|Мулаттьери Самуэле
|1
|0
Результаты матчей
Рома
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (7)
43% (6)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (8)
21% (3)
21% (3)
Сассуоло
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
5
4
Упущенные победы
8
10
Рома
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
14% (2)
50% (7)
Сассуоло
16.7%
83.3%
2 победы 10 поражений
Первый тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
7% (1)
71% (10)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
1
6
Волевые победы
12
18
Упущенные победы
18
13
Рома
68.2%
31.8%
15 побед 7 поражений
Первый тайм
46% (13)
39% (11)
14% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (13)
18% (5)
36% (10)
Сассуоло
39.1%
60.9%
9 побед 14 поражений
Первый тайм
29% (8)
32% (9)
39% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (8)
21% (6)
50% (14)
Сухие победы
8
3
Сухие поражения
1
8
Волевые победы
17
22
Упущенные победы
26
23
Голы по времени матча
Забито
34
16
14 В 1-м тайме 10
20 Во 2-м тайме 6
10 Забивали первыми 4
14 Не забивали 20
4
12%
4
25%
1-15
7
21%
5
31%
16-30
3
9%
1
6%
31-45
5
15%
1
6%
46-60
1
3%
3
19%
61-75
14
41%
2
13%
76-90
Пропущено
14
29
6 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 18
4 Пропускали первыми 10
10 Не пропускали 14
2
14%
3
10%
1-15
1
7%
3
10%
16-30
3
21%
5
17%
31-45
4
29%
4
14%
46-60
2
14%
5
17%
61-75
2
14%
9
31%
76-90
Забито
22
18
6 В 1-м тайме 11
16 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 8
17 Не забивали 17
0
0%
4
22%
1-15
3
14%
4
22%
16-30
3
14%
3
17%
31-45
6
27%
3
17%
46-60
5
23%
2
11%
61-75
5
23%
2
11%
76-90
Пропущено
19
25
8 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 15
8 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 12
3
16%
4
16%
1-15
2
11%
3
12%
16-30
3
16%
3
12%
31-45
2
11%
3
12%
46-60
3
16%
4
16%
61-75
6
32%
8
32%
76-90
Забито
56
34
20 В 1-м тайме 21
36 Во 2-м тайме 13
15 Забивали первыми 12
3 Не забивали 9
4
7%
8
24%
1-15
10
18%
9
26%
16-30
6
11%
4
12%
31-45
11
20%
4
12%
46-60
6
11%
5
15%
61-75
19
34%
4
12%
76-90
Пропущено
33
54
14 В 1-м тайме 21
19 Во 2-м тайме 33
12 Пропускали первыми 16
22 Не пропускали 26
5
15%
7
13%
1-15
3
9%
6
11%
16-30
6
18%
8
15%
31-45
6
18%
7
13%
46-60
5
15%
9
17%
61-75
8
24%
17
31%
76-90
Результаты последних матчей
Рома
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Брайтон - Рома 1:0 Фиорентина - Рома 2:2 Рома - Брайтон 4:0 Монца - Рома 1:4
Рома - Торино 3:2 Рома - Фейеноорд 1:1 Фрозиноне - Рома 0:3 Фейеноорд - Рома 1:1 Рома - Интер Милан 2:4 Рома - Кальяри 4:0 Салернитана - Рома 1:2 Аль-Шабаб Эр-Рияд - Рома 1:2 Рома - Верона 2:1 Милан - Рома 3:1 Лацио - Рома 1:0 Рома - Аталанта 1:1 Рома - Кремонезе 2:1 Ювентус - Рома 1:0 Рома - Наполи 2:0 Болонья - Рома 2:0
Сассуоло
(20 матчей)
20%
15%
65%
4 победы 3 ничьи 13 поражений
Сассуоло - Фрозиноне 1:0 Верона - Сассуоло 1:0 Сассуоло - Наполи 1:6 Сассуоло - Эмполи 2:3
Аталанта - Сассуоло 3:0 Сассуоло - Торино 1:1 Болонья - Сассуоло 4:2 Монца - Сассуоло 1:0 Сассуоло - Виртус Верона 5:1 Ювентус - Сассуоло 3:0 Сассуоло - Фиорентина 1:0 Аталанта - Сассуоло 3:1 Милан - Сассуоло 1:0 Сассуоло - Дженоа 1:2 Удинезе - Сассуоло 2:2 Кальяри - Сассуоло 2:1 Сассуоло - Рома 1:2 Эмполи - Сассуоло 3:4 Сассуоло - Салернитана 2:2 Торино - Сассуоло 2:1
Результаты матчей
Рома
Сассуоло
Точный счет
1:1
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
7:0
1 раз 7%
0:2
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:6
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
Точное количество голов
2
6 раз 43%
1
4 раза 29%
3
2 раза 14%
4
1 раз 7%
7
1 раз 7%
1
7 раз 50%
0
3 раза 21%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
Точный счет
1:0
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
1:4
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
1:0
3 раза 21%
2:1
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
4:2
2 раза 14%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
Точное количество голов
0
4 раза 29%
1
4 раза 29%
2
3 раза 21%
4
2 раза 14%
3
1 раз 7%
0
6 раз 43%
2
4 раза 29%
1
3 раза 21%
4
1 раз 7%
Точный счет
1:0
3 раза 11%
1:1
3 раза 11%
1:2
3 раза 11%
2:0
3 раза 11%
2:1
3 раза 11%
1:4
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
7:0
1 раз 4%
1:0
5 раз 18%
1:1
3 раза 11%
1:2
3 раза 11%
4:2
3 раза 11%
0:2
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
1:6
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
Точное количество голов
2
9 раз 32%
1
8 раз 29%
0
4 раза 14%
3
3 раза 11%
4
3 раза 11%
7
1 раз 4%
1
10 раз 36%
0
9 раз 32%
2
6 раз 21%
4
2 раза 7%
3
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Рома
Сассуоло
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
104
Больше Меньше
410
410
212
212
113
113
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
104
Больше Меньше
86
68
59
311
113
212
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
244
Больше Меньше
199
1612
919
721
325
424
226
127
127
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|28
|24
|3
|1
|70 - 13
|75
|2.
|Заявка
|28
|18
|5
|5
|52 - 32
|59
|3.
|Заявка
|28
|17
|7
|4
|44 - 23
|58
|4.
|Заявка
|28
|14
|9
|5
|41 - 25
|51
|5.
|Заявка
|28
|14
|6
|8
|54 - 35
|48
|6.
|Заявка
|28
|14
|5
|9
|51 - 32
|47
|7.
|Заявка
|28
|12
|8
|8
|43 - 32
|44
|8.
|Заявка
|28
|12
|7
|9
|41 - 32
|43
|9.
|Заявка
|28
|12
|4
|12
|33 - 31
|40
|10.
|Заявка
|28
|10
|9
|9
|31 - 36
|39
|11.
|Заявка
|28
|9
|11
|8
|26 - 26
|38
|12.
|Заявка
|28
|8
|9
|11
|31 - 36
|33
|13.
|Заявка
|28
|4
|15
|9
|28 - 42
|27
|14.
|Заявка
|28
|6
|8
|14
|25 - 36
|26
|15.
|Заявка
|28
|6
|8
|14
|29 - 49
|26
|16.
|Заявка
|28
|6
|7
|15
|22 - 42
|25
|17.
|Заявка
|28
|5
|10
|13
|25 - 45
|25
|18.
|Заявка
|28
|6
|6
|16
|35 - 57
|24
|19.
|Заявка
|28
|6
|5
|17
|33 - 55
|23
|20.
|Заявка
|28
|2
|8
|18
|23 - 58
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|12
|1
|1
|36 - 7
|37
|2.
|Заявка
|15
|11
|2
|2
|26 - 8
|35
|3.
|Заявка
|14
|10
|2
|2
|23 - 8
|32
|4.
|Заявка
|14
|10
|1
|3
|31 - 10
|31
|5.
|Заявка
|14
|9
|4
|1
|22 - 10
|31
|6.
|Заявка
|14
|9
|3
|2
|33 - 15
|30
|7.
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|26 - 15
|27
|8.
|Заявка
|14
|6
|6
|2
|14 - 8
|24
|9.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|20 - 18
|22
|10.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|14 - 12
|21
|11.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|23 - 23
|21
|12.
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|19 - 19
|20
|13.
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|17 - 17
|20
|14.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|20 - 24
|19
|15.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|15 - 22
|19
|16.
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|15 - 16
|17
|17.
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|18 - 25
|15
|18.
|Заявка
|14
|1
|9
|4
|17 - 21
|12
|19.
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|9 - 19
|10
|20.
|Заявка
|14
|1
|4
|9
|13 - 29
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|12
|2
|0
|34 - 6
|38
|2.
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|22 - 13
|27
|3.
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|29 - 24
|27
|4.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|23 - 14
|22
|5.
|Заявка
|14
|6
|1
|7
|19 - 19
|19
|6.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|14 - 19
|19
|7.
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|21 - 20
|18
|8.
|Заявка
|13
|3
|7
|3
|15 - 17
|16
|9.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|20 - 22
|16
|10.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|15 - 17
|16
|11.
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|13 - 23
|15
|12.
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|11 - 21
|15
|13.
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|12 - 18
|14
|14.
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|12 - 17
|13
|15.
|Заявка
|15
|2
|3
|10
|10 - 20
|9
|16.
|Заявка
|14
|2
|2
|10
|15 - 30
|8
|17.
|Заявка
|14
|1
|4
|9
|9 - 25
|7
|18.
|Заявка
|14
|1
|4
|9
|10 - 29
|7
|19.
|Заявка
|14
|0
|6
|8
|10 - 23
|6
|20.
|Заявка
|14
|0
|3
|11
|12 - 34
|3
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- — Вылет в Серию B
|Интер Милан
|Мартинес Лаутаро
|23 (2)
|Ювентус
|Влахович Душан
|15 (4)
|Милан
|Жиру Оливье
|12 (8)
|Рома
|Дибала Пауло
|12 (7)
|Наполи
|Осимхен Виктор
|11 (3)
|Рома
|Паредес Леандро
|12
|Фиорентина
|Раньери Лука
|12
|Верона
|Дуда Ондрей
|2 8
|Лечче
|Рамадани Юльбер
|10
|Лечче
|Понграчич Марин
|1 8
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Рома - Сассуоло
Исход игры
Рома
100% (37)
Ничья
0% (0)
Сассуоло
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
44.44% (16)
Меньше
55.56% (20)
Обе команды забьют
Да
33.33% (12)
Нет
66.67% (24)
Популярный счёт
2:0 Рома
48.6% (18)
2:1 Рома
27% (10)
3:0 Рома
10.8% (4)
3:1 Рома
5.4% (2)
1:0 Рома
5.4% (2)
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