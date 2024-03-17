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  3. Италия
  4. Серия A 2023-2024
Тур: 29. Стадион: . Главный судья: Гиуа Антонио
Ювентус
0:0
Первый тайм: 45'
Дженоа
0'
39' Желтая карточка
Данило Луис

Ход матча

39'
Данило Луис
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 3
  • 1 Удары в створ 2
  • 5 Угловые 2
  • 1 Офсайды 0
  • 6 Нарушения правил 4
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 62 Владение мячом, % 38

Владение мячом

Прогнозы 143
Ювентус 97.9% (140)
X 1.4% (2)
Дженоа 0.7% (1)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Ювентус
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Дженоа
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1
Щесны
Войцех
4
Гатти
Федерико
3
Бремер
Глейсон
6
Данило
Луис
27
Камбьясо
Андреа
16
Маккенни
Уэстон
5
Локателли
Мануэль
20
Миретти
Фабио
11
Костич
Филип
9
Влахович
Душан
7
Кьеза
Федерико
1
Мартинес
Хосеп
4
Де
Винтер
Кони
13
Бани
Маттиа
22
Васкес
Хоан
90
Спенс
Джед
10
Мессиас
Жуниор
47
Бадель
Милан
32
Френдруп
Мортен
9
Оливейра
Витор
11
Гудмундссон
Альберт
19
Ретеги
Матео
Ювентус
3-5-2
Дженоа
3-4-2-1

История личных встреч

Ювентус
Дженоа

25 матчей

88%
12%
22 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

64%
16%
20%
16 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

56%
36%
8%
14 побед 9 ничьих 0 побед

8 матчей

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

112.5%
0 побед 9 ничьих 4 победы

Второй тайм

62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 5 побед

33 матча

66.7%
18.2%
15.1%
22 победы 6 ничьих 5 побед

Первый тайм

48.5%
39.4%
12.1%
16 побед 13 ничьих 4 победы

Второй тайм

42.4%
42.4%
15.2%
14 побед 14 ничьих 5 побед

История матчей

СA
1:1
СA
2:1
СA
2:0
СA
3:1
К
3:2
СA
1:3
СA
1:3
СA
2:1
СA
2:0
СA
1:1
СA
1:0
К
2:0
СA
2:4
СA
4:0
СA
3:1
СA
1:0
СA
0:2
СA
1:0
СA
1:0
СA
0:1
СA
2:0
СA
1:1
СA
1:3
СA
0:0
СA
2:2
СA
3:2
СA
0:2
СA
3:2
СA
2:2
СA
3:2
СA
4:1
СA
0:2
СA
1:0

Голы

Всего голов

36
27

Голов в среднем за матч

2.12
1.69

Среднее время на гол

42
53

Всего голов

19
13

Голов в среднем за матч

1.19
0.76

Среднее время на гол

75
117

Всего голов

55
40

Голов в среднем за матч

1.67
1.21

Тотал матчей

2.5
32
Больше 97%
Меньше 3%
1
26
Больше 79%
Меньше 21%
7
16
Больше 48%
Меньше 52%
17
14
Больше 42%
Меньше 58%
19
6
Больше 18%
Меньше 82%
27
1
Больше 3%
Меньше 97%
32

Среднее время на гол

54
74

Бомбардиры внутри турнира

Ювентус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Влахович Душан 15 (2) 0.52
Кьеза Федерико 7 (1) 0.24
Рабио Адриен 4 0.14
Милик Аркадиуш 3 0.1
Гатти Федерико 3 0.1
Камбьясо Андреа 2 0.07
Ругани Даниэле 2 0.07
Бремер Глейсон 2 0.07
Локателли Мануэль 1 0.03
Айлинг Самуэль 1 0.03
Данило Луис 1 0.03
Миретти Фабио 1 0.03
Йылдыз Кенан 1 0.03
Маккенни Уэстон 0 0
Костич Филип 0 0
Веа Тимоти 0 0
Фаджоли Николо 0 0
Николусси Кавилья Ханс 0 0
Алькарас Карлос 0 0
Дженоа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гудмундссон Альберт 10 (2) 0.34
Ретеги Матео 6 0.21
Малиновский Руслан 3 0.1
Экубан Калеб 2 0.07
Дрэгушин Раду 2 0.07
Бани Маттиа 2 0.07
Френдруп Мортен 1 0.03
Торсби Мортен 1 0.03
Васкес Хоан 1 0.03
Бираски Давиде 1 0.03
Мессиас Жуниор 1 0.03
Оливейра Витор 1 0.03
Бадель Милан 0 0
Стротман Кевин 0 0
Хапс Ридгесиано 0 0
Де Винтер Кони 0 0

Карточки

Ювентус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бремер Глейсон 7 0
Данило Луис 6 0
Рабио Адриен 6 0
Локателли Мануэль 6 0
Маккенни Уэстон 6 0
Камбьясо Андреа 6 0
Гатти Федерико 6 0
Влахович Душан 5 0
Милик Аркадиуш 2 1
Костич Филип 2 0
Ругани Даниэле 2 0
Кин Мойзе 2 0
Веа Тимоти 2 0
Миретти Фабио 2 0
Массимилиано Аллегри 2 0
Алекс Сандро 1 0
Кьеза Федерико 1 0
Николусси Кавилья Ханс 1 0
Йылдыз Кенан 1 0
Боэнде Джозеф 1 0
Дженоа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Де Винтер Кони 7 1
Бани Маттиа 8 0
Малиновский Руслан 7 0
Френдруп Мортен 6 0
Джилардино Альберто 5 0
Бадель Милан 5 0
Васкес Хоан 5 0
Сабелли Стефано 5 0
Кариколь Аарон 3 1
Мартинес Хосеп 3 1
Стротман Кевин 4 0
Ретеги Матео 4 0
Гудмундссон Альберт 3 0
Фольякко Алессандро 3 0
Торсби Мортен 1 0
Дрэгушин Раду 1 0
Оливейра Витор 1 0

Результаты матчей

Ювентус
90%
10%
9 побед 1 поражение
Первый тайм
14% (2)
64% (9)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (10)
29% (4)
0% (0)
Дженоа
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
36% (5)
21% (3)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)

Сухие победы

6
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

4
2

Упущенные победы

5
8
Ювентус
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
57% (8)
29% (4)
Дженоа
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
21% (3)
64% (9)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
21% (3)
57% (8)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

5
4

Волевые победы

6
12

Упущенные победы

19
15
Ювентус
57.1%
42.9%
12 побед 9 поражений
Первый тайм
21% (6)
46% (13)
32% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (12)
43% (12)
14% (4)
Дженоа
36.8%
63.2%
7 побед 12 поражений
Первый тайм
29% (8)
43% (12)
29% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (7)
32% (9)
43% (12)

Сухие победы

7
2

Сухие поражения

6
7

Волевые победы

10
14

Упущенные победы

24
23

Голы по времени матча

Забито

22
13
7 В 1-м тайме 6
15 Во 2-м тайме 7
11 Забивали первыми 4
15 Не забивали 19
3
14%
2
15%
1-15
2
9%
2
15%
16-30
2
9%
2
15%
31-45
6
27%
4
31%
46-60
5
23%
1
8%
61-75
4
18%
2
15%
76-90

Пропущено

10
16
6 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 9
8 Не пропускали 12
1
10%
1
6%
1-15
3
30%
3
19%
16-30
2
20%
2
13%
31-45
0
0%
1
6%
46-60
4
40%
2
13%
61-75
0
0%
7
44%
76-90

Забито

23
19
10 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 10
9 Забивали первыми 6
15 Не забивали 16
4
17%
1
5%
1-15
4
17%
0
0%
16-30
2
9%
8
42%
31-45
2
9%
5
26%
46-60
3
13%
3
16%
61-75
8
35%
2
11%
76-90

Пропущено

12
19
6 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 10
2
17%
3
16%
1-15
1
8%
4
21%
16-30
3
25%
3
16%
31-45
3
25%
2
11%
46-60
0
0%
1
5%
61-75
3
25%
6
32%
76-90

Забито

45
32
17 В 1-м тайме 15
28 Во 2-м тайме 17
20 Забивали первыми 10
2 Не забивали 7
7
16%
3
9%
1-15
6
13%
2
6%
16-30
4
9%
10
31%
31-45
8
18%
9
28%
46-60
8
18%
4
13%
61-75
12
27%
4
13%
76-90

Пропущено

22
35
12 В 1-м тайме 16
10 Во 2-м тайме 19
7 Пропускали первыми 16
15 Не пропускали 22
3
14%
4
11%
1-15
4
18%
7
20%
16-30
5
23%
5
14%
31-45
3
14%
3
9%
46-60
4
18%
3
9%
61-75
3
14%
13
37%
76-90

Результаты последних матчей

Ювентус
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Ювентус - Аталанта 2:2 Наполи - Ювентус 2:1 Ювентус - Фрозиноне 3:2 Верона - Ювентус 2:2
Ювентус - Удинезе 0:1 Интер Милан - Ювентус 1:0 Ювентус - Эмполи 1:1 Лечче - Ювентус 0:3 Ювентус - Сассуоло 3:0 Ювентус - Фрозиноне 4:0 Салернитана - Ювентус 1:2 Ювентус - Салернитана 6:1 Ювентус - Рома 1:0 Фрозиноне - Ювентус 1:2 Дженоа - Ювентус 1:1 Ювентус - Наполи 1:0 Монца - Ювентус 1:2 Ювентус - Интер Милан 1:1 Ювентус - Кальяри 2:1 Фиорентина - Ювентус 0:1
Дженоа
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Дженоа - Монца 2:3 Интер Милан - Дженоа 2:1 Дженоа - Удинезе 2:0 Наполи - Дженоа 1:1
Дженоа - Аталанта 1:4 Эмполи - Дженоа 0:0 Дженоа - Лечче 2:1 Салернитана - Дженоа 1:2 Дженоа - Торино 0:0 Болонья - Дженоа 1:1 Дженоа - Интер Милан 1:1 Сассуоло - Дженоа 1:2 Дженоа - Ювентус 1:1 Монца - Дженоа 1:0 Лацио - Дженоа 1:0 Дженоа - Эмполи 1:1 Фрозиноне - Дженоа 2:1 Дженоа - Верона 1:0 Кальяри - Дженоа 2:1 Дженоа - Реджана 2:1

Результаты матчей

Ювентус
Дженоа

Точный счет

1:0
4 раза 29%
1:1
3 раза 21%
0:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
1:1
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
1:4
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
7 раз 50%
2
3 раза 21%
3
3 раза 21%
0
1 раз 7%
1
7 раз 50%
2
4 раза 29%
0
2 раза 14%
4
1 раз 7%

Точный счет

1:2
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
0:3
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
2:1
3 раза 21%
1:0
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%

Точное количество голов

2
6 раз 43%
1
4 раза 29%
0
2 раза 14%
3
2 раза 14%
1
6 раз 43%
0
5 раз 36%
2
3 раза 21%

Точный счет

1:0
5 раз 18%
1:1
4 раза 14%
0:1
3 раза 11%
1:2
3 раза 11%
0:3
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
1:0
5 раз 18%
1:1
5 раз 18%
2:1
4 раза 14%
0:0
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
1:4
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
2:3
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%

Точное количество голов

1
11 раз 39%
2
9 раз 32%
3
5 раз 18%
0
3 раза 11%
1
13 раз 46%
0
7 раз 25%
2
7 раз 25%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Ювентус
Дженоа

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
1
0.5
Больше Меньше
12
2
6
8
1.5
5
9
3
11
2.5
1
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
2
0.5
Больше Меньше
9
5
8
6
1.5
3
11
2
12
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
25
3
0.5
Больше Меньше
21
7
14
14
1.5
8
20
5
23
2.5
1
27
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 28 24 3 1 70 - 13 75
2.
Милан
 Заявка 28 18 5 5 52 - 32 59
3.
Ювентус
 0:0 Заявка 29 17 8 4 44 - 23 59
4.
Болонья
 Заявка 29 15 9 5 42 - 25 54
5.
Рома
 Заявка 28 14 6 8 54 - 35 48
6.
Аталанта
 Заявка 28 14 5 9 51 - 32 47
7.
Наполи
 Заявка 28 12 8 8 43 - 32 44
8.
Фиорентина
 Заявка 28 12 7 9 41 - 32 43
9.
Лацио
 Заявка 29 13 4 12 36 - 33 43
10.
Монца
 Заявка 29 11 9 9 32 - 36 42
11.
Торино
 Заявка 29 10 11 8 28 - 26 41
12.
Дженоа
 0:0 Заявка 29 8 10 11 31 - 36 34
13.
Лечче
 Заявка 29 6 10 13 26 - 45 28
14.
Удинезе
 Заявка 29 4 15 10 28 - 44 27
15.
Верона
 Заявка 28 6 8 14 25 - 36 26
16.
Кальяри
 Заявка 29 6 8 15 29 - 50 26
17.
Эмполи
 Заявка 29 6 7 16 22 - 43 25
18.
Фрозиноне
 Заявка 29 6 6 17 37 - 60 24
19.
Сассуоло
 Заявка 28 6 5 17 33 - 55 23
20.
Салернитана
 Заявка 29 2 8 19 23 - 59 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 14 12 1 1 36 - 7 37
2.
Болонья
 Заявка 15 11 2 2 26 - 8 35
3.
Милан
 Заявка 14 10 2 2 23 - 8 32
4.
Ювентус
 0:0 Заявка 15 9 5 1 22 - 10 32
5.
Аталанта
 Заявка 14 10 1 3 31 - 10 31
6.
Рома
 Заявка 14 9 3 2 33 - 15 30
7.
Фиорентина
 Заявка 14 8 3 3 26 - 15 27
8.
Торино
 Заявка 14 6 6 2 14 - 8 24
9.
Монца
 Заявка 15 6 5 4 18 - 17 23
10.
Наполи
 Заявка 14 6 4 4 20 - 18 22
11.
Лацио
 Заявка 14 6 3 5 14 - 12 21
12.
Фрозиноне
 Заявка 15 6 3 6 25 - 26 21
13.
Дженоа
 0:0 Заявка 14 5 5 4 19 - 19 20
14.
Кальяри
 Заявка 14 5 4 5 20 - 24 19
15.
Лечче
 Заявка 14 5 4 5 15 - 22 19
16.
Верона
 Заявка 13 4 5 4 15 - 16 17
17.
Сассуоло
 Заявка 14 4 3 7 18 - 25 15
18.
Удинезе
 Заявка 15 1 9 5 17 - 23 12
19.
Эмполи
 Заявка 15 2 4 9 9 - 20 10
20.
Салернитана
 Заявка 15 1 4 10 13 - 30 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 14 12 2 0 34 - 6 38
2.
Ювентус
 0:0 Заявка 14 8 3 3 22 - 13 27
3.
Милан
 Заявка 14 8 3 3 29 - 24 27
4.
Наполи
 Заявка 14 6 4 4 23 - 14 22
5.
Лацио
 Заявка 15 7 1 7 22 - 21 22
6.
Монца
 Заявка 14 5 4 5 14 - 19 19
7.
Болонья
 Заявка 14 4 7 3 16 - 17 19
8.
Рома
 Заявка 14 5 3 6 21 - 20 18
9.
Торино
 Заявка 15 4 5 6 14 - 18 17
10.
Фиорентина
 Заявка 14 4 4 6 15 - 17 16
11.
Аталанта
 Заявка 14 4 4 6 20 - 22 16
12.
Эмполи
 Заявка 14 4 3 7 13 - 23 15
13.
Удинезе
 Заявка 14 3 6 5 11 - 21 15
14.
Дженоа
 0:0 Заявка 15 3 5 7 12 - 17 14
15.
Верона
 Заявка 15 2 3 10 10 - 20 9
16.
Лечче
 Заявка 15 1 6 8 11 - 23 9
17.
Сассуоло
 Заявка 14 2 2 10 15 - 30 8
18.
Салернитана
 Заявка 14 1 4 9 10 - 29 7
19.
Кальяри
 Заявка 15 1 4 10 9 - 26 7
20.
Фрозиноне
 Заявка 14 0 3 11 12 - 34 3
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Интер Милан Мартинес Лаутаро 23 (2)
Ювентус Влахович Душан 15 (4)
Милан Жиру Оливье 12 (8)
Рома Дибала Пауло 12 (7)
Наполи Осимхен Виктор 11 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Рома Паредес Леандро 12
Фиорентина Раньери Лука 12
Верона Дуда Ондрей 2 8
Лечче Рамадани Юльбер 11
Лечче Понграчич Марин 1 9
Весь список
  • Первый тайм
  • Дополнительное время
    45'
    Одну минуту добавляет Антонио Гиуа к основному времени первого тайма.
  • 44'
    Быстрый выход из обороны удается "Ювентусу", но пас Влаховича на левый край штрафной на Кьезу получился крайне неудачным.
  • 42'
    Подходит к концу первая половина встречи, пока "Дженоа" смотрится ничуть не хуже "Ювентуса", вполне гости могут сегодня рассчитывать на успех.
  • 40'
    Мессиас получает мяч у левого угла штрафной, делает несколько шагов к центру и бьет по воротам, но снаряд летит выше перекладины.
  • Желтая карточка
    39'
    Вот и первая желтая карточка - Данило получает её за фол против Оливейры на фланге.
  • Угловой
    38'
    После подачи углового мяч приходит на радиус штрафной, откуда пытается пробить Камбьясо - снова генуэзцы успевают соперника накрыть.
  • 37'
    Кьеза в единоборстве со Спенсом оказывается на газоне у боковой границы штрафной, но арбитр назначает лишь угловой.
  • 36'
    Мяч после попытки прострела Влаховича попадает в локоть Спенсу, но игра продолжается. Локателли в борьбе за отскок пробивает с 22 метров, но его накрывает кто-то из игроков "Дженоа".
  • 35'
    Гудмундссон со штрафного исполняет подачу на левый край штрафной, где верховую борьбу выигрывает Гатти.
  • Фол, нарушение
    34'
    Оливейра получает по ногам от Данило в центре поля, показывает арбитр капитану "Ювентуса", что в следующий раз будет желтая карточка.
  • Угловой
    32'
    Справляется оборона "Дженоа" и с подачей Костича с углового, и с прострелом Кьезы с правого фланга, также удается накрыть и попытку дальнего удара.
  • 31'
    Костич простреливает с левого фланга в центр штрафной, Гатти пробивает в касание с левой, однако мяч цепляет соперника и проходит рядом со штангой.
  • Фол, нарушение
    30'
    Маккенни потерял мяч на фланге и схватил Мессиаса за футболку. Было бы дело ближе к воротам Щесны, наверняка была бы карточка.
  • 29'
    Кьеза вошел в штрафную с левого края, однако не смог обыграть Спенса, который выбил мяч за боковую линию.
  • 28'
    Бадель подобрал вылетевший из штрафной туринцев мяч и пробил метров с 28, но в створ не попал.
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    • 27'
      Гатти поддержал атаку "Юве" и пробил низом метров с 25, однако Мартинес уверенно накрыл мяч.
    • Угловой
      26'
      Гудмундссон с углового исполнил подачу на ближнюю штангу, где был только Маккенни.
    • 25'
      Спенс на правом фланге обыгрался с Гудмундссоном и прострелил во вратарскую, однако Камбьясо опередил соперника, выбив мяч на угловой.
    • 23'
      Ретеги получает мяч у правого угла штрафной и пробивает в направлении ближнего угла, но в створ не попадает.
    • Угловой
      22'
      Костич исполнил угловой с левого фланга, однако Мартинес удачно смахнул мяч на выходе.
    • 21'
      Миретти в борьбе с Бани оказывается на газоне в штрафной "Дженоа", но свисток арбитра промолчал.
    • 20'
      Подача генуэзцев с правого фланга не принесла никакой остроты, Камбьясо спокойно скинул мяч грудью в руки Щесны.
    • Травма, повреждение
      18'
      Гудмундссон в единоборстве с Костичем на фланге получил повреждение, оказывают помощь Альберту за пределами поля.
    • Угловой
      17'
      После розыгрыша углового последовала подача Костича в штрафную, но оборона "Дженоа" справляется.
    • 16'
      Ди Винтер не очень удачно выбил мяч после навеса Костича, организовав угловой у своих ворот.
    • 15'
      Спенс с правого фланга исполняет подачу на дальнюю штангу, Ретеги добрался до верхового мяча, однако тот полетел в противоположную от ворот сторону.
    • 14'
      Не самые высокие скорости на старте встречи, "Ювентус" пока не создает моментов у ворот Мартинеса.
    • Фол, нарушение
      13'
      Гудмундссон в попытке добраться до мяча у чужой штрафной попадает по ноге Бремеру, свисток судьи прозвучал незамедлительно.
    • 12'
      Интересно, что "Дженоа" очки у "Ювентуса" отбирает частенько, а вот победить в Турине последний раз удалось аж в 1991 году.
    • 11'
      Матч первого круга на "Луиджи Феррарис" закончился со счётом 1:1 - на гол Кьезы с пенальти в начале второго тайма ответил Гудмундссон.
    • 9'
      Ретеги помешал Щесны быстро ввести мяч в игру, что не понравилось Данило, пришлось арбитру встречи успокаивать страсти.
    • Угловой
      8'
      После навеса Гудмундссона с углового мяч пришел к Мессиасу, тот пробил с отскоком от газона с 15 метров, но Щесны справился.
    • Опасный момент
      7'
      Штрафной с левого фланга подали гости, Бани направил мяч головой в дальний угол, но Щесны в прыжке отвел угрозу!
    • 6'
      "Дженоа", вернувшись в этом сезоне в Серию А, идет на двенадцатой строчке, причем несколько туров команда Альберто Джилардино точно никуда не сдвинется - "-7" от одиннадцатой строчки и "+6" от тринадцатой.
    • Угловой
      4'
      Первый угловой в сегодняшнем матче заработал Макккенни, но ничего опасного подача от флажка хозяевам не принесла.
    • 3'
      Из четверки "Ювентус" уж выпадать не должен, отрыв от "Ромы" составляет 10 очков, однако туринцы в последнее время играют безобразно - лишь одна победа в семи турах. Вероятно, пауза на сборные слегка поможет Аллегри.
    • 2'
      Напомним, что чемпион Италии в этом сезоне известен, по мнению Опты, на 100% процентов - "Интер" за 10 туров до конца опережает "Милан" на 16 очков. "Ювентус" на балл отстает от россонери.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался, поехали!
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Allianz Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:0 – на это поставили 35.7% пользователей.
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Ювентус 0:0 Дженоа

    Исход игры
    Ювентус
    97.9% (140)
    Ничья
    1.4% (2)
    Дженоа
    0.7% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    41.46% (51)
    Меньше
    58.54% (72)
    Обе команды забьют
    Да
    38.21% (47)
    Нет
    61.79% (76)
    Популярный счёт
    2:0 Ювентус
    35.7% (51)
    2:1 Ювентус
    22.4% (32)
    1:0 Ювентус
    14% (20)
    3:1 Ювентус
    9.8% (14)
    3:0 Ювентус
    3.5% (5)
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