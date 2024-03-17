Кьеза в единоборстве со Спенсом оказывается на газоне у боковой границы штрафной, но арбитр назначает лишь угловой.

После подачи углового мяч приходит на радиус штрафной, откуда пытается пробить Камбьясо - снова генуэзцы успевают соперника накрыть.

Вот и первая желтая карточка - Данило получает её за фол против Оливейры на фланге.

Мессиас получает мяч у левого угла штрафной, делает несколько шагов к центру и бьет по воротам, но снаряд летит выше перекладины.

Подходит к концу первая половина встречи, пока "Дженоа" смотрится ничуть не хуже "Ювентуса", вполне гости могут сегодня рассчитывать на успех.

Быстрый выход из обороны удается "Ювентусу", но пас Влаховича на левый край штрафной на Кьезу получился крайне неудачным.

Бадель подобрал вылетевший из штрафной туринцев мяч и пробил метров с 28, но в створ не попал.

Кьеза вошел в штрафную с левого края, однако не смог обыграть Спенса, который выбил мяч за боковую линию.

Маккенни потерял мяч на фланге и схватил Мессиаса за футболку. Было бы дело ближе к воротам Щесны, наверняка была бы карточка.

Костич простреливает с левого фланга в центр штрафной, Гатти пробивает в касание с левой, однако мяч цепляет соперника и проходит рядом со штангой.

Справляется оборона "Дженоа" и с подачей Костича с углового, и с прострелом Кьезы с правого фланга, также удается накрыть и попытку дальнего удара.

Оливейра получает по ногам от Данило в центре поля, показывает арбитр капитану "Ювентуса", что в следующий раз будет желтая карточка.

Гудмундссон со штрафного исполняет подачу на левый край штрафной, где верховую борьбу выигрывает Гатти.

Мяч после попытки прострела Влаховича попадает в локоть Спенсу, но игра продолжается. Локателли в борьбе за отскок пробивает с 22 метров, но его накрывает кто-то из игроков "Дженоа".

Ди Винтер не очень удачно выбил мяч после навеса Костича, организовав угловой у своих ворот.

После розыгрыша углового последовала подача Костича в штрафную, но оборона "Дженоа" справляется.

Гудмундссон в единоборстве с Костичем на фланге получил повреждение, оказывают помощь Альберту за пределами поля.

Подача генуэзцев с правого фланга не принесла никакой остроты, Камбьясо спокойно скинул мяч грудью в руки Щесны.

Миретти в борьбе с Бани оказывается на газоне в штрафной "Дженоа", но свисток арбитра промолчал.

Костич исполнил угловой с левого фланга, однако Мартинес удачно смахнул мяч на выходе.

Ретеги получает мяч у правого угла штрафной и пробивает в направлении ближнего угла, но в створ не попадает.

Спенс на правом фланге обыгрался с Гудмундссоном и прострелил во вратарскую, однако Камбьясо опередил соперника, выбив мяч на угловой.

Гудмундссон с углового исполнил подачу на ближнюю штангу, где был только Маккенни.

Гатти поддержал атаку "Юве" и пробил низом метров с 25, однако Мартинес уверенно накрыл мяч.

15' Спенс с правого фланга исполняет подачу на дальнюю штангу, Ретеги добрался до верхового мяча, однако тот полетел в противоположную от ворот сторону.

14' Не самые высокие скорости на старте встречи, "Ювентус" пока не создает моментов у ворот Мартинеса.

13' Гудмундссон в попытке добраться до мяча у чужой штрафной попадает по ноге Бремеру, свисток судьи прозвучал незамедлительно.

12' Интересно, что "Дженоа" очки у "Ювентуса" отбирает частенько, а вот победить в Турине последний раз удалось аж в 1991 году.

11' Матч первого круга на "Луиджи Феррарис" закончился со счётом 1:1 - на гол Кьезы с пенальти в начале второго тайма ответил Гудмундссон.

9' Ретеги помешал Щесны быстро ввести мяч в игру, что не понравилось Данило, пришлось арбитру встречи успокаивать страсти.

8' После навеса Гудмундссона с углового мяч пришел к Мессиасу, тот пробил с отскоком от газона с 15 метров, но Щесны справился.

7' Штрафной с левого фланга подали гости, Бани направил мяч головой в дальний угол, но Щесны в прыжке отвел угрозу!

6' "Дженоа", вернувшись в этом сезоне в Серию А, идет на двенадцатой строчке, причем несколько туров команда Альберто Джилардино точно никуда не сдвинется - "-7" от одиннадцатой строчки и "+6" от тринадцатой.

4' Первый угловой в сегодняшнем матче заработал Макккенни, но ничего опасного подача от флажка хозяевам не принесла.

3' Из четверки "Ювентус" уж выпадать не должен, отрыв от "Ромы" составляет 10 очков, однако туринцы в последнее время играют безобразно - лишь одна победа в семи турах. Вероятно, пауза на сборные слегка поможет Аллегри.

2' Напомним, что чемпион Италии в этом сезоне известен, по мнению Опты, на 100% процентов - "Интер" за 10 туров до конца опережает "Милан" на 16 очков. "Ювентус" на балл отстает от россонери.