Тур: 29. Стадион: Альянц Стэдиум. Главный судья: Гиуа Антонио
Ход матча
39'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
1 Удары по воротам 3
-
1 Удары в створ 2
-
5 Угловые 2
-
1 Офсайды 0
-
6 Нарушения правил 4
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
62 Владение мячом, % 38
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
11
Костич
Филип
13
Бани
Маттиа
22
Васкес
Хоан
90
Спенс
Джед
47
Бадель
Милан
19
Ретеги
Матео
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Костич ФилипПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
36 Перин МаттиаВратарь
- Защитник
-
12 Алекс СандроЗащитник
- Защитник
-
33 Джало ТьягуЗащитник
- Полузащитник
-
22 Веа ТимотиПолузащитник
-
25 Рабио АдриенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Йылдыз КенанНападающий
-
18 Кин МойзеНападающий
-
Главный тренер: Аллегри Массимилиано
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
13 Бани МаттиаЗащитник
-
22 Васкес ХоанЗащитник
-
90 Спенс ДжедЗащитник
- Защитник
-
47 Бадель МиланПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Ретеги МатеоНападающий
- Запасные игроки
-
16 Леали НиколаВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Анкей ДэвидНападающий
-
-
Главный тренер: Джилардино Альберто
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Ювентус
Дженоа
25 матчей
88%
12%
22 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
64%
16%
20%
16 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
56%
36%
8%
14 побед 9 ничьих 0 побед
8 матчей
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
112.5%
0 побед 9 ничьих 4 победы
Второй тайм
62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 5 побед
33 матча
66.7%
18.2%
15.1%
22 победы 6 ничьих 5 побед
Первый тайм
48.5%
39.4%
12.1%
16 побед 13 ничьих 4 победы
Второй тайм
42.4%
42.4%
15.2%
14 побед 14 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
36
27
Голов в среднем за матч
2.12
1.69
Среднее время на гол
42
53
Всего голов
19
13
Голов в среднем за матч
1.19
0.76
Среднее время на гол
75
117
Всего голов
55
40
Голов в среднем за матч
1.67
1.21
Тотал матчей
2.5
32
Больше 97%
Меньше 3%
1
26
Больше 79%
Меньше 21%
7
16
Больше 48%
Меньше 52%
17
14
Больше 42%
Меньше 58%
19
6
Больше 18%
Меньше 82%
27
1
Больше 3%
Меньше 97%
32
Среднее время на гол
54
74
Бомбардиры внутри турнира
Ювентус
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Влахович Душан
|15 (2)
|0.52
|Кьеза Федерико
|7 (1)
|0.24
|Рабио Адриен
|4
|0.14
|Милик Аркадиуш
|3
|0.1
|Гатти Федерико
|3
|0.1
|Камбьясо Андреа
|2
|0.07
|Ругани Даниэле
|2
|0.07
|Бремер Глейсон
|2
|0.07
|Локателли Мануэль
|1
|0.03
|Айлинг Самуэль
|1
|0.03
|Данило Луис
|1
|0.03
|Миретти Фабио
|1
|0.03
|Йылдыз Кенан
|1
|0.03
|Маккенни Уэстон
|0
|0
|Костич Филип
|0
|0
|Веа Тимоти
|0
|0
|Фаджоли Николо
|0
|0
|Николусси Кавилья Ханс
|0
|0
|Алькарас Карлос
|0
|0
Дженоа
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гудмундссон Альберт
|10 (2)
|0.34
|Ретеги Матео
|6
|0.21
|Малиновский Руслан
|3
|0.1
|Экубан Калеб
|2
|0.07
|Дрэгушин Раду
|2
|0.07
|Бани Маттиа
|2
|0.07
|Френдруп Мортен
|1
|0.03
|Торсби Мортен
|1
|0.03
|Васкес Хоан
|1
|0.03
|Бираски Давиде
|1
|0.03
|Мессиас Жуниор
|1
|0.03
|Оливейра Витор
|1
|0.03
|Бадель Милан
|0
|0
|Стротман Кевин
|0
|0
|Хапс Ридгесиано
|0
|0
|Де Винтер Кони
|0
|0
Карточки
Ювентус
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бремер Глейсон
|7
|0
|Данило Луис
|6
|0
|Рабио Адриен
|6
|0
|Локателли Мануэль
|6
|0
|Маккенни Уэстон
|6
|0
|Камбьясо Андреа
|6
|0
|Гатти Федерико
|6
|0
|Влахович Душан
|5
|0
|Милик Аркадиуш
|2
|1
|Костич Филип
|2
|0
|Ругани Даниэле
|2
|0
|Кин Мойзе
|2
|0
|Веа Тимоти
|2
|0
|Миретти Фабио
|2
|0
|Массимилиано Аллегри
|2
|0
|Алекс Сандро
|1
|0
|Кьеза Федерико
|1
|0
|Николусси Кавилья Ханс
|1
|0
|Йылдыз Кенан
|1
|0
|Боэнде Джозеф
|1
|0
Дженоа
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Де Винтер Кони
|7
|1
|Бани Маттиа
|8
|0
|Малиновский Руслан
|7
|0
|Френдруп Мортен
|6
|0
|Джилардино Альберто
|5
|0
|Бадель Милан
|5
|0
|Васкес Хоан
|5
|0
|Сабелли Стефано
|5
|0
|Кариколь Аарон
|3
|1
|Мартинес Хосеп
|3
|1
|Стротман Кевин
|4
|0
|Ретеги Матео
|4
|0
|Гудмундссон Альберт
|3
|0
|Фольякко Алессандро
|3
|0
|Торсби Мортен
|1
|0
|Дрэгушин Раду
|1
|0
|Оливейра Витор
|1
|0
Результаты матчей
Ювентус
90%
10%
9 побед 1 поражение
Первый тайм
14% (2)
64% (9)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (10)
29% (4)
0% (0)
Дженоа
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
36% (5)
21% (3)
43% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
Сухие победы
6
1
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
4
2
Упущенные победы
5
8
Ювентус
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
57% (8)
29% (4)
Дженоа
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
21% (3)
64% (9)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
21% (3)
57% (8)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
5
4
Волевые победы
6
12
Упущенные победы
19
15
Ювентус
57.1%
42.9%
12 побед 9 поражений
Первый тайм
21% (6)
46% (13)
32% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (12)
43% (12)
14% (4)
Дженоа
36.8%
63.2%
7 побед 12 поражений
Первый тайм
29% (8)
43% (12)
29% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (7)
32% (9)
43% (12)
Сухие победы
7
2
Сухие поражения
6
7
Волевые победы
10
14
Упущенные победы
24
23
Голы по времени матча
Забито
22
13
7 В 1-м тайме 6
15 Во 2-м тайме 7
11 Забивали первыми 4
15 Не забивали 19
3
14%
2
15%
1-15
2
9%
2
15%
16-30
2
9%
2
15%
31-45
6
27%
4
31%
46-60
5
23%
1
8%
61-75
4
18%
2
15%
76-90
Пропущено
10
16
6 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 9
8 Не пропускали 12
1
10%
1
6%
1-15
3
30%
3
19%
16-30
2
20%
2
13%
31-45
0
0%
1
6%
46-60
4
40%
2
13%
61-75
0
0%
7
44%
76-90
Забито
23
19
10 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 10
9 Забивали первыми 6
15 Не забивали 16
4
17%
1
5%
1-15
4
17%
0
0%
16-30
2
9%
8
42%
31-45
2
9%
5
26%
46-60
3
13%
3
16%
61-75
8
35%
2
11%
76-90
Пропущено
12
19
6 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 10
2
17%
3
16%
1-15
1
8%
4
21%
16-30
3
25%
3
16%
31-45
3
25%
2
11%
46-60
0
0%
1
5%
61-75
3
25%
6
32%
76-90
Забито
45
32
17 В 1-м тайме 15
28 Во 2-м тайме 17
20 Забивали первыми 10
2 Не забивали 7
7
16%
3
9%
1-15
6
13%
2
6%
16-30
4
9%
10
31%
31-45
8
18%
9
28%
46-60
8
18%
4
13%
61-75
12
27%
4
13%
76-90
Пропущено
22
35
12 В 1-м тайме 16
10 Во 2-м тайме 19
7 Пропускали первыми 16
15 Не пропускали 22
3
14%
4
11%
1-15
4
18%
7
20%
16-30
5
23%
5
14%
31-45
3
14%
3
9%
46-60
4
18%
3
9%
61-75
3
14%
13
37%
76-90
Результаты последних матчей
Ювентус
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Ювентус - Аталанта 2:2 Наполи - Ювентус 2:1 Ювентус - Фрозиноне 3:2 Верона - Ювентус 2:2
Ювентус - Удинезе 0:1 Интер Милан - Ювентус 1:0 Ювентус - Эмполи 1:1 Лечче - Ювентус 0:3 Ювентус - Сассуоло 3:0 Ювентус - Фрозиноне 4:0 Салернитана - Ювентус 1:2 Ювентус - Салернитана 6:1 Ювентус - Рома 1:0 Фрозиноне - Ювентус 1:2 Дженоа - Ювентус 1:1 Ювентус - Наполи 1:0 Монца - Ювентус 1:2 Ювентус - Интер Милан 1:1 Ювентус - Кальяри 2:1 Фиорентина - Ювентус 0:1
Дженоа
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Дженоа - Монца 2:3 Интер Милан - Дженоа 2:1 Дженоа - Удинезе 2:0 Наполи - Дженоа 1:1
Дженоа - Аталанта 1:4 Эмполи - Дженоа 0:0 Дженоа - Лечче 2:1 Салернитана - Дженоа 1:2 Дженоа - Торино 0:0 Болонья - Дженоа 1:1 Дженоа - Интер Милан 1:1 Сассуоло - Дженоа 1:2 Дженоа - Ювентус 1:1 Монца - Дженоа 1:0 Лацио - Дженоа 1:0 Дженоа - Эмполи 1:1 Фрозиноне - Дженоа 2:1 Дженоа - Верона 1:0 Кальяри - Дженоа 2:1 Дженоа - Реджана 2:1
Результаты матчей
Ювентус
Дженоа
Точный счет
1:0
4 раза 29%
1:1
3 раза 21%
0:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
1:1
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
1:4
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
7 раз 50%
2
3 раза 21%
3
3 раза 21%
0
1 раз 7%
1
7 раз 50%
2
4 раза 29%
0
2 раза 14%
4
1 раз 7%
Точный счет
1:2
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
0:3
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
2:1
3 раза 21%
1:0
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
Точное количество голов
2
6 раз 43%
1
4 раза 29%
0
2 раза 14%
3
2 раза 14%
1
6 раз 43%
0
5 раз 36%
2
3 раза 21%
Точный счет
1:0
5 раз 18%
1:1
4 раза 14%
0:1
3 раза 11%
1:2
3 раза 11%
0:3
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
1:0
5 раз 18%
1:1
5 раз 18%
2:1
4 раза 14%
0:0
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
1:4
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
2:3
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
Точное количество голов
1
11 раз 39%
2
9 раз 32%
3
5 раз 18%
0
3 раза 11%
1
13 раз 46%
0
7 раз 25%
2
7 раз 25%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Ювентус
Дженоа
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
131
Больше Меньше
122
68
59
311
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
122
Больше Меньше
95
86
311
212
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
253
Больше Меньше
217
1414
820
523
127
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|28
|24
|3
|1
|70 - 13
|75
|2.
|Заявка
|28
|18
|5
|5
|52 - 32
|59
|3.
|0:0 Заявка
|29
|17
|8
|4
|44 - 23
|59
|4.
|Заявка
|29
|15
|9
|5
|42 - 25
|54
|5.
|Заявка
|28
|14
|6
|8
|54 - 35
|48
|6.
|Заявка
|28
|14
|5
|9
|51 - 32
|47
|7.
|Заявка
|28
|12
|8
|8
|43 - 32
|44
|8.
|Заявка
|28
|12
|7
|9
|41 - 32
|43
|9.
|Заявка
|29
|13
|4
|12
|36 - 33
|43
|10.
|Заявка
|29
|11
|9
|9
|32 - 36
|42
|11.
|Заявка
|29
|10
|11
|8
|28 - 26
|41
|12.
|0:0 Заявка
|29
|8
|10
|11
|31 - 36
|34
|13.
|Заявка
|29
|6
|10
|13
|26 - 45
|28
|14.
|Заявка
|29
|4
|15
|10
|28 - 44
|27
|15.
|Заявка
|28
|6
|8
|14
|25 - 36
|26
|16.
|Заявка
|29
|6
|8
|15
|29 - 50
|26
|17.
|Заявка
|29
|6
|7
|16
|22 - 43
|25
|18.
|Заявка
|29
|6
|6
|17
|37 - 60
|24
|19.
|Заявка
|28
|6
|5
|17
|33 - 55
|23
|20.
|Заявка
|29
|2
|8
|19
|23 - 59
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|12
|1
|1
|36 - 7
|37
|2.
|Заявка
|15
|11
|2
|2
|26 - 8
|35
|3.
|Заявка
|14
|10
|2
|2
|23 - 8
|32
|4.
|0:0 Заявка
|15
|9
|5
|1
|22 - 10
|32
|5.
|Заявка
|14
|10
|1
|3
|31 - 10
|31
|6.
|Заявка
|14
|9
|3
|2
|33 - 15
|30
|7.
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|26 - 15
|27
|8.
|Заявка
|14
|6
|6
|2
|14 - 8
|24
|9.
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|18 - 17
|23
|10.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|20 - 18
|22
|11.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|14 - 12
|21
|12.
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|25 - 26
|21
|13.
|0:0 Заявка
|14
|5
|5
|4
|19 - 19
|20
|14.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|20 - 24
|19
|15.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|15 - 22
|19
|16.
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|15 - 16
|17
|17.
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|18 - 25
|15
|18.
|Заявка
|15
|1
|9
|5
|17 - 23
|12
|19.
|Заявка
|15
|2
|4
|9
|9 - 20
|10
|20.
|Заявка
|15
|1
|4
|10
|13 - 30
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|12
|2
|0
|34 - 6
|38
|2.
|0:0 Заявка
|14
|8
|3
|3
|22 - 13
|27
|3.
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|29 - 24
|27
|4.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|23 - 14
|22
|5.
|Заявка
|15
|7
|1
|7
|22 - 21
|22
|6.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|14 - 19
|19
|7.
|Заявка
|14
|4
|7
|3
|16 - 17
|19
|8.
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|21 - 20
|18
|9.
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|14 - 18
|17
|10.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|15 - 17
|16
|11.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|20 - 22
|16
|12.
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|13 - 23
|15
|13.
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|11 - 21
|15
|14.
|0:0 Заявка
|15
|3
|5
|7
|12 - 17
|14
|15.
|Заявка
|15
|2
|3
|10
|10 - 20
|9
|16.
|Заявка
|15
|1
|6
|8
|11 - 23
|9
|17.
|Заявка
|14
|2
|2
|10
|15 - 30
|8
|18.
|Заявка
|14
|1
|4
|9
|10 - 29
|7
|19.
|Заявка
|15
|1
|4
|10
|9 - 26
|7
|20.
|Заявка
|14
|0
|3
|11
|12 - 34
|3
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Вылет в Серию B
|Интер Милан
|Мартинес Лаутаро
|23 (2)
|Ювентус
|Влахович Душан
|15 (4)
|Милан
|Жиру Оливье
|12 (8)
|Рома
|Дибала Пауло
|12 (7)
|Наполи
|Осимхен Виктор
|11 (3)
|Рома
|Паредес Леандро
|12
|Фиорентина
|Раньери Лука
|12
|Верона
|Дуда Ондрей
|2 8
|Лечче
|Рамадани Юльбер
|11
|Лечче
|Понграчич Марин
|1 9
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Ювентус 0:0 Дженоа
Исход игры
Ювентус
97.9% (140)
Ничья
1.4% (2)
Дженоа
0.7% (1)
Тотал 2.5
Больше
41.46% (51)
Меньше
58.54% (72)
Обе команды забьют
Да
38.21% (47)
Нет
61.79% (76)
Популярный счёт
2:0 Ювентус
35.7% (51)
2:1 Ювентус
22.4% (32)
1:0 Ювентус
14% (20)
3:1 Ювентус
9.8% (14)
3:0 Ювентус
3.5% (5)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!