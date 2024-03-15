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  3. Италия
  4. Серия A 2023-2024
Тур: 29. Стадион: . Главный судья: Гиуа Антонио
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Ювентус
Дженоа

История личных встреч

Ювентус
Дженоа

25 матчей

88%
12%
22 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

64%
16%
20%
16 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

56%
36%
8%
14 побед 9 ничьих 0 побед

8 матчей

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

112.5%
0 побед 9 ничьих 4 победы

Второй тайм

62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 5 побед

33 матча

66.7%
18.2%
15.1%
22 победы 6 ничьих 5 побед

Первый тайм

48.5%
39.4%
12.1%
16 побед 13 ничьих 4 победы

Второй тайм

42.4%
42.4%
15.2%
14 побед 14 ничьих 5 побед

История матчей

СA
1:1
СA
2:1
СA
2:0
СA
3:1
К
3:2
СA
1:3
СA
1:3
СA
2:1
СA
2:0
СA
1:1
СA
1:0
К
2:0
СA
2:4
СA
4:0
СA
3:1
СA
1:0
СA
0:2
СA
1:0
СA
1:0
СA
0:1
СA
2:0
СA
1:1
СA
1:3
СA
0:0
СA
2:2
СA
3:2
СA
0:2
СA
3:2
СA
2:2
СA
3:2
СA
4:1
СA
0:2
СA
1:0

Голы

Всего голов

36
27

Голов в среднем за матч

2.12
1.69

Среднее время на гол

42
53

Всего голов

19
13

Голов в среднем за матч

1.19
0.76

Среднее время на гол

75
117

Всего голов

55
40

Голов в среднем за матч

1.67
1.21

Тотал матчей

2.5
32
Больше 97%
Меньше 3%
1
26
Больше 79%
Меньше 21%
7
16
Больше 48%
Меньше 52%
17
14
Больше 42%
Меньше 58%
19
6
Больше 18%
Меньше 82%
27
1
Больше 3%
Меньше 97%
32

Среднее время на гол

54
74

Бомбардиры внутри турнира

Ювентус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Влахович Душан 15 (2) 0.54
Кьеза Федерико 7 (1) 0.25
Рабио Адриен 4 0.14
Милик Аркадиуш 3 0.11
Гатти Федерико 3 0.11
Камбьясо Андреа 2 0.07
Ругани Даниэле 2 0.07
Бремер Глейсон 2 0.07
Локателли Мануэль 1 0.04
Айлинг Самуэль 1 0.04
Данило Луис 1 0.04
Миретти Фабио 1 0.04
Йылдыз Кенан 1 0.04
Маккенни Уэстон 0 0
Костич Филип 0 0
Веа Тимоти 0 0
Фаджоли Николо 0 0
Николусси Кавилья Ханс 0 0
Алькарас Карлос 0 0
Дженоа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гудмундссон Альберт 10 (2) 0.36
Ретеги Матео 6 0.21
Малиновский Руслан 3 0.11
Экубан Калеб 2 0.07
Дрэгушин Раду 2 0.07
Бани Маттиа 2 0.07
Френдруп Мортен 1 0.04
Торсби Мортен 1 0.04
Васкес Хоан 1 0.04
Бираски Давиде 1 0.04
Мессиас Жуниор 1 0.04
Оливейра Витор 1 0.04
Бадель Милан 0 0
Стротман Кевин 0 0
Хапс Ридгесиано 0 0
Де Винтер Кони 0 0

Карточки

Ювентус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бремер Глейсон 7 0
Рабио Адриен 6 0
Локателли Мануэль 6 0
Маккенни Уэстон 6 0
Камбьясо Андреа 6 0
Гатти Федерико 6 0
Данило Луис 5 0
Влахович Душан 5 0
Милик Аркадиуш 2 1
Костич Филип 2 0
Ругани Даниэле 2 0
Кин Мойзе 2 0
Веа Тимоти 2 0
Миретти Фабио 2 0
Массимилиано Аллегри 2 0
Алекс Сандро 1 0
Кьеза Федерико 1 0
Николусси Кавилья Ханс 1 0
Йылдыз Кенан 1 0
Боэнде Джозеф 1 0
Дженоа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Де Винтер Кони 7 1
Бани Маттиа 8 0
Малиновский Руслан 7 0
Френдруп Мортен 6 0
Джилардино Альберто 5 0
Бадель Милан 5 0
Васкес Хоан 5 0
Сабелли Стефано 5 0
Кариколь Аарон 3 1
Мартинес Хосеп 3 1
Стротман Кевин 4 0
Ретеги Матео 4 0
Гудмундссон Альберт 3 0
Фольякко Алессандро 3 0
Торсби Мортен 1 0
Дрэгушин Раду 1 0
Оливейра Витор 1 0

Результаты матчей

Ювентус
90%
10%
9 побед 1 поражение
Первый тайм
14% (2)
64% (9)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (10)
29% (4)
0% (0)
Дженоа
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
36% (5)
21% (3)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)

Сухие победы

6
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

4
2

Упущенные победы

5
8
Ювентус
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
57% (8)
29% (4)
Дженоа
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
21% (3)
64% (9)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
21% (3)
57% (8)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

5
4

Волевые победы

6
12

Упущенные победы

19
15
Ювентус
57.1%
42.9%
12 побед 9 поражений
Первый тайм
21% (6)
46% (13)
32% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (12)
43% (12)
14% (4)
Дженоа
36.8%
63.2%
7 побед 12 поражений
Первый тайм
29% (8)
43% (12)
29% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (7)
32% (9)
43% (12)

Сухие победы

7
2

Сухие поражения

6
7

Волевые победы

10
14

Упущенные победы

24
23

Голы по времени матча

Забито

22
13
7 В 1-м тайме 6
15 Во 2-м тайме 7
11 Забивали первыми 4
15 Не забивали 19
3
14%
2
15%
1-15
2
9%
2
15%
16-30
2
9%
2
15%
31-45
6
27%
4
31%
46-60
5
23%
1
8%
61-75
4
18%
2
15%
76-90

Пропущено

10
16
6 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 9
8 Не пропускали 12
1
10%
1
6%
1-15
3
30%
3
19%
16-30
2
20%
2
13%
31-45
0
0%
1
6%
46-60
4
40%
2
13%
61-75
0
0%
7
44%
76-90

Забито

23
19
10 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 10
9 Забивали первыми 6
15 Не забивали 16
4
17%
1
5%
1-15
4
17%
0
0%
16-30
2
9%
8
42%
31-45
2
9%
5
26%
46-60
3
13%
3
16%
61-75
8
35%
2
11%
76-90

Пропущено

12
19
6 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 10
2
17%
3
16%
1-15
1
8%
4
21%
16-30
3
25%
3
16%
31-45
3
25%
2
11%
46-60
0
0%
1
5%
61-75
3
25%
6
32%
76-90

Забито

45
32
17 В 1-м тайме 15
28 Во 2-м тайме 17
20 Забивали первыми 10
2 Не забивали 7
7
16%
3
9%
1-15
6
13%
2
6%
16-30
4
9%
10
31%
31-45
8
18%
9
28%
46-60
8
18%
4
13%
61-75
12
27%
4
13%
76-90

Пропущено

22
35
12 В 1-м тайме 16
10 Во 2-м тайме 19
7 Пропускали первыми 16
15 Не пропускали 22
3
14%
4
11%
1-15
4
18%
7
20%
16-30
5
23%
5
14%
31-45
3
14%
3
9%
46-60
4
18%
3
9%
61-75
3
14%
13
37%
76-90

Результаты последних матчей

Ювентус
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Ювентус - Аталанта 2:2 Наполи - Ювентус 2:1 Ювентус - Фрозиноне 3:2 Верона - Ювентус 2:2
Ювентус - Удинезе 0:1 Интер Милан - Ювентус 1:0 Ювентус - Эмполи 1:1 Лечче - Ювентус 0:3 Ювентус - Сассуоло 3:0 Ювентус - Фрозиноне 4:0 Салернитана - Ювентус 1:2 Ювентус - Салернитана 6:1 Ювентус - Рома 1:0 Фрозиноне - Ювентус 1:2 Дженоа - Ювентус 1:1 Ювентус - Наполи 1:0 Монца - Ювентус 1:2 Ювентус - Интер Милан 1:1 Ювентус - Кальяри 2:1 Фиорентина - Ювентус 0:1
Дженоа
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Дженоа - Монца 2:3 Интер Милан - Дженоа 2:1 Дженоа - Удинезе 2:0 Наполи - Дженоа 1:1
Дженоа - Аталанта 1:4 Эмполи - Дженоа 0:0 Дженоа - Лечче 2:1 Салернитана - Дженоа 1:2 Дженоа - Торино 0:0 Болонья - Дженоа 1:1 Дженоа - Интер Милан 1:1 Сассуоло - Дженоа 1:2 Дженоа - Ювентус 1:1 Монца - Дженоа 1:0 Лацио - Дженоа 1:0 Дженоа - Эмполи 1:1 Фрозиноне - Дженоа 2:1 Дженоа - Верона 1:0 Кальяри - Дженоа 2:1 Дженоа - Реджана 2:1

Результаты матчей

Ювентус
Дженоа

Точный счет

1:0
4 раза 29%
1:1
3 раза 21%
0:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
1:1
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
1:4
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
7 раз 50%
2
3 раза 21%
3
3 раза 21%
0
1 раз 7%
1
7 раз 50%
2
4 раза 29%
0
2 раза 14%
4
1 раз 7%

Точный счет

1:2
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
0:3
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
2:1
3 раза 21%
1:0
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%

Точное количество голов

2
6 раз 43%
1
4 раза 29%
0
2 раза 14%
3
2 раза 14%
1
6 раз 43%
0
5 раз 36%
2
3 раза 21%

Точный счет

1:0
5 раз 18%
1:1
4 раза 14%
0:1
3 раза 11%
1:2
3 раза 11%
0:3
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
1:0
5 раз 18%
1:1
5 раз 18%
2:1
4 раза 14%
0:0
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
1:4
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
2:3
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%

Точное количество голов

1
11 раз 39%
2
9 раз 32%
3
5 раз 18%
0
3 раза 11%
1
13 раз 46%
0
7 раз 25%
2
7 раз 25%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Ювентус
Дженоа

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
1
0.5
Больше Меньше
12
2
6
8
1.5
5
9
3
11
2.5
1
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
2
0.5
Больше Меньше
9
5
8
6
1.5
3
11
2
12
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
25
3
0.5
Больше Меньше
21
7
14
14
1.5
8
20
5
23
2.5
1
27
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 28 24 3 1 70 - 13 75
2.
Милан
 Заявка 28 18 5 5 52 - 32 59
3.
Ювентус
 Заявка 28 17 7 4 44 - 23 58
4.
Болонья
 Заявка 28 14 9 5 41 - 25 51
5.
Рома
 Заявка 28 14 6 8 54 - 35 48
6.
Аталанта
 Заявка 28 14 5 9 51 - 32 47
7.
Наполи
 Заявка 28 12 8 8 43 - 32 44
8.
Фиорентина
 Заявка 28 12 7 9 41 - 32 43
9.
Лацио
 Заявка 28 12 4 12 33 - 31 40
10.
Монца
 Заявка 28 10 9 9 31 - 36 39
11.
Торино
 Заявка 28 9 11 8 26 - 26 38
12.
Дженоа
 Заявка 28 8 9 11 31 - 36 33
13.
Удинезе
 Заявка 28 4 15 9 28 - 42 27
14.
Верона
 Заявка 28 6 8 14 25 - 36 26
15.
Кальяри
 Заявка 28 6 8 14 29 - 49 26
16.
Эмполи
 Заявка 28 6 7 15 22 - 42 25
17.
Лечче
 Заявка 28 5 10 13 25 - 45 25
18.
Фрозиноне
 Заявка 28 6 6 16 35 - 57 24
19.
Сассуоло
 Заявка 28 6 5 17 33 - 55 23
20.
Салернитана
 Заявка 28 2 8 18 23 - 58 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 14 12 1 1 36 - 7 37
2.
Болонья
 Заявка 15 11 2 2 26 - 8 35
3.
Милан
 Заявка 14 10 2 2 23 - 8 32
4.
Аталанта
 Заявка 14 10 1 3 31 - 10 31
5.
Ювентус
 Заявка 14 9 4 1 22 - 10 31
6.
Рома
 Заявка 14 9 3 2 33 - 15 30
7.
Фиорентина
 Заявка 14 8 3 3 26 - 15 27
8.
Торино
 Заявка 14 6 6 2 14 - 8 24
9.
Наполи
 Заявка 14 6 4 4 20 - 18 22
10.
Лацио
 Заявка 14 6 3 5 14 - 12 21
11.
Фрозиноне
 Заявка 14 6 3 5 23 - 23 21
12.
Дженоа
 Заявка 14 5 5 4 19 - 19 20
13.
Монца
 Заявка 14 5 5 4 17 - 17 20
14.
Кальяри
 Заявка 14 5 4 5 20 - 24 19
15.
Лечче
 Заявка 14 5 4 5 15 - 22 19
16.
Верона
 Заявка 13 4 5 4 15 - 16 17
17.
Сассуоло
 Заявка 14 4 3 7 18 - 25 15
18.
Удинезе
 Заявка 14 1 9 4 17 - 21 12
19.
Эмполи
 Заявка 14 2 4 8 9 - 19 10
20.
Салернитана
 Заявка 14 1 4 9 13 - 29 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 14 12 2 0 34 - 6 38
2.
Ювентус
 Заявка 14 8 3 3 22 - 13 27
3.
Милан
 Заявка 14 8 3 3 29 - 24 27
4.
Наполи
 Заявка 14 6 4 4 23 - 14 22
5.
Лацио
 Заявка 14 6 1 7 19 - 19 19
6.
Монца
 Заявка 14 5 4 5 14 - 19 19
7.
Рома
 Заявка 14 5 3 6 21 - 20 18
8.
Болонья
 Заявка 13 3 7 3 15 - 17 16
9.
Аталанта
 Заявка 14 4 4 6 20 - 22 16
10.
Фиорентина
 Заявка 14 4 4 6 15 - 17 16
11.
Эмполи
 Заявка 14 4 3 7 13 - 23 15
12.
Удинезе
 Заявка 14 3 6 5 11 - 21 15
13.
Торино
 Заявка 14 3 5 6 12 - 18 14
14.
Дженоа
 Заявка 14 3 4 7 12 - 17 13
15.
Верона
 Заявка 15 2 3 10 10 - 20 9
16.
Сассуоло
 Заявка 14 2 2 10 15 - 30 8
17.
Кальяри
 Заявка 14 1 4 9 9 - 25 7
18.
Салернитана
 Заявка 14 1 4 9 10 - 29 7
19.
Лечче
 Заявка 14 0 6 8 10 - 23 6
20.
Фрозиноне
 Заявка 14 0 3 11 12 - 34 3
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Интер Милан Мартинес Лаутаро 23 (2)
Ювентус Влахович Душан 15 (4)
Милан Жиру Оливье 12 (8)
Рома Дибала Пауло 12 (7)
Наполи Осимхен Виктор 11 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Рома Паредес Леандро 12
Фиорентина Раньери Лука 12
Верона Дуда Ондрей 2 8
Лечче Рамадани Юльбер 10
Лечче Понграчич Марин 1 8
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Ювентус - Дженоа от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 17 марта 2024, осталось 2 дня 5 часов 20 минут.

    Главный судья: Гиуа Антонио

    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

  • 22 посетителя LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
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    • Прогнозы 44
    Ювентус 100% (44)
    X 0% (0)
    Дженоа 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Ювентус
    Ничья
    Дженоа
    1.55
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    7.40
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    Прогнозы на матч Ювентус - Дженоа

    Исход игры
    Ювентус
    100% (44)
    Ничья
    0% (0)
    Дженоа
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    47.62% (20)
    Меньше
    52.38% (22)
    Обе команды забьют
    Да
    38.1% (16)
    Нет
    61.9% (26)
    Популярный счёт
    2:1 Ювентус
    29.5% (13)
    2:0 Ювентус
    29.5% (13)
    1:0 Ювентус
    20.5% (9)
    3:0 Ювентус
    9.1% (4)
    3:1 Ювентус
    6.8% (3)
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